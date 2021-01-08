2021-01-08T16:29:19+03:00
2021-01-08T16:29:19+03:00
2021-01-08T16:29:19+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20210108/832764692.html
В Лондоне объявлен режим чрезвычайной ситуации
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии коронавируса. "Сегодня я объявил о... ПРАЙМ, 08.01.2021
пандемия, коронавирус, лондон, новости
https://1prime.ru/images/83241/43/832414364.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83241/43/832414364.jpg
https://1prime.ru/images/83241/43/832414363.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83241/43/832414363.jpg
https://1prime.ru/images/83241/43/832414362.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83241/43/832414362.jpg
https://1prime.ru/business/20201221/832646978.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии коронавируса.
"Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может "перегреться" и умрут еще больше людей", — написал Хан в Twitter.