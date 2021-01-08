МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии коронавируса. "Аэрофлот" отменил рейсы в Лондон с 22 декабря на 7 дней

"Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может "перегреться" и умрут еще больше людей", — написал Хан в Twitter.