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КОММЕРСАНТ

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— В президенты — с чистой совестью — В Киргизии завершается финальный этап третьей по счету революции. Состоявшиеся 10 января выборы президента страны должны были узаконить власть Садыра Жапарова — политика, который четыре месяца назад шагнул во власть из тюремной камеры. По предварительным данным, он победил, набрав более 80% голосов. Тем временем в Бишкеке, как выяснил специальный корреспондент "Ъ", уже начали ждать новую революцию.

— "В тюрьме ты 24 часа в сутки свободный человек" — В Киргизии 10 января прошли внеочередные президентские выборы. Лидирует фаворит гонки Садыр Жапаров, который всего четыре месяца назад отбывал тюремный срок. В интервью корреспондентам "Ъ" он рассказал, как ему удалось совершить революцию из тюрьмы, зачем понадобилось превращать страну в президентскую республику и на кого будет опираться Бишкек в треугольнике Россия—Китай—США.

— Импортозамещение или штраф — Белый дом усиливает борьбу за исполнительскую дисциплину в госсекторе экономики. Так, Минюст подготовил проект поправок в КоАП о штрафах для чиновников, не выполняющих требований по импортозамещению: несоблюдение квот на закупки отечественной продукции обойдется в 20–50 тыс. руб., такие дела будет рассматривать Минпромторг. Госкомпании норма пока не затронет — они не обязаны вести такую отчетность. Впрочем, правительство уже начало реформу управления госАО: 28 декабря Михаил Мишустин утвердил новую методику оценки ключевых показателей эффективности их топ-менеджеров. Список их будет сокращен и де-факто должен отражать либо финансовые успехи госкомпаний, либо их участие в выполнении национальных целей.

— Бензин пошел нарасхват — Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов. Уже с начала декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тыс. руб. и почти 49 тыс. руб. за тонну соответственно. Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет.

— Деньги сняли с телефона — С этой недели станет невозможным целый ряд схем по обналичиванию. Вступившие в силу изменения законодательства ставят под жесткий контроль уже все операции граждан и большинства участников финрынка, а не только банков. Кроме того, поправки закрывают популярную схему вывода средств через счета мобильных телефонов. В результате обналичивание станет дороже, сократится общий объем подобных операций, сходятся во мнении эксперты.

— Не убедил — отменяй — Белый дом 31 декабря 2020 года утвердил новую версию правил проведения в РФ оценки регулирующего (ОРВ) и фактического (ОФВ) воздействия нормативных актов. Обе процедуры, введенные для защиты бизнеса от избыточного и неграмотного госрегулирования, теперь увязываются с законом об обязательных требованиях и становятся частью инфраструктуры, обеспечивающей актуальность, дешевизну и эффективность госрегулирования. Также новый механизм станет реализацией концепции "доказательного регулирования".

— Институтам развития раздали карты — Правительство определилось с механизмом проведения ранее объявленной реформы институтов развития — три "дорожные карты", описывающие их переход под управление ВЭБ.РФ, слияние или ликвидацию, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Основная часть этой работы, направленной на переориентацию укрупненных институтов на достижение национальных целей развития, должна быть проведена в первом полугодии, вся же реформа займет весь 2021 год.

— Занятость в США накрыла вторая волна — В США новые ограничения из-за пандемии привели к первому с апреля 2020 года сокращению числа новых рабочих мест — в декабре этот показатель снизился на 140 тыс. (аналитики прогнозировали рост на 70 тыс.). В ноябре прирост числа новых рабочих мест замедлился до 336 тыс. против 638 тыс. в октябре. Спад связан с сокращением занятости в сфере развлечений и гостиничного бизнеса, количество рабочих мест здесь сократилось на 498 тыс., в госсекторе — на 45 тыс., в сферах образования и здравоохранения — на 31 тыс.

— Коронавирус возвращается с каникул — Недельное снижение подтвержденных случаев COVID-19 в России является не стабилизацией эпидемического процесса, а следствием новогодних каникул. Так полагают эксперты, приводя, в частности, данные по заболеваемости ОРВИ за прошлые годы. Они также отмечают, что некоторое снижение числа регистрируемых случаев может объясняться и тем, что в праздники у граждан было меньше возможностей сделать тест на коронавирусную инфекцию.

— Водителей ждут новые лишения — Водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения ПДД, таких как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет. Как выяснил "Ъ", этой нормой и рядом других ужесточений Минюст планирует дополнить проект нового КоАП. В частности, будут усилены санкции за пьяное вождение: нетрезвого водителя можно будет лишить прав на срок до трех лет, если тот вез ребенка. В документе также уточняются методика наказания водителей без полиса ОСАГО и вводятся санкции для пользователей электросамокатов, нарушивших правила.

— Агенты внимания — В понедельник Госдума возвращается с новогодних каникул: первую неделю депутаты поработают в регионах, а затем начнут последнюю сессию седьмого созыва нижней палаты. Ее приоритетом станет продолжение работы по приведению законодательства в соответствие с нормами обновленной Конституции. Запланирована также корректировка выборного законодательства, в котором, в частности, появятся понятия "кандидаты — иностранные агенты" и "кандидаты, аффилированные с иноагентами". Не исключено и принятие новых запретительных законов, хотя в предвыборный год это может негативно сказаться на настроениях избирателей, предупреждают эксперты.

— Колония каторжного режима — Фонд "Русь сидящая" требует проверить сообщения о "рабских условиях труда" в мордовской ИК-2. Ранее одна из осужденных пожаловалась адвокату на многочисленные переработки и постоянные наказания. После этого администрация колонии дважды не допустила защитника к женщине, утверждая при этом, что она сама отказывается от встречи. Правозащитники опасаются, что на заключенную оказывается давление.

— Призыв оценили по статьям УК — Как стало известно "Ъ", к 7,5 года колонии строгого режима Железнодорожный суд Московской области приговорил начальника отделения военного комиссариата подмосковных Мытищ и Королева Алексея Акулинина. Он признан виновным в даче взяток в 2018 году старшей медсестре военно-врачебной комиссии (ВВК) Мособласти Надежде Чистяковой за содействие последней в уклонении призывников от воинской службы. Как установил суд, деньги женщина передавала председателю ВВК военного комиссариата Мособласти Александру Жовтану. Ранее по делу о взятках в подмосковных военкоматах было задержано еще несколько человек.

— Прокуратура назвала цену компьютерам — В Тушинском районном суде Москвы прошли прения по делу бывших руководителя новосибирского отделения Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН РФ Игоря Шайкова, его заместителя Андрея Краснюкова, а также главы новосибирского филиала ФГУП "НТЦ "Атлас"" Игоря Раскинда. Первые двое обвиняются в превышении должностных полномочий, а их предполагаемый сообщник — в мошенничестве. По данным следствия, господа Шайков и Краснюков закупили в "Атласе" крупную партию компьютеров на 160 млн руб., которые не соответствовали требованиям информационной безопасности. Прокурор попросил приговорить подсудимых к лишению свободы на срок от пяти до семи лет.

— О Дональде Трампе замолвите плохо — Президент США Дональд Трамп в последние дни находится на осадном положении — пока социальные сети устраивают информационную блокаду ему и его сторонникам, законодатели-демократы грозят ему импичментом и уголовным преследованием. Продолжается и давление на республиканцев: от них требуют убрать президента своими руками.

— У машин отъехали цены — Цены на автомобили в России за неполные две недели с начала года выросли уже на 2–5%. И это не предел, многие автоконцерны продолжают продавать машины в убыток, все еще не полностью отразив в ценах девальвацию рубля. За машинами по старой стоимости, в отличие от прошлых лет, придется погоняться, их хватит лишь до конца января. На скидки рассчитывать также не стоит, как и на большой выбор моделей: дефицит складов покроют лишь к концу квартала.

— Россия сливает масло — Ограничения на экспорт подсолнечника не помогут российским производителям масла удержать выпуск на уровне прошлого сезона, объем может сократиться на 10%, до 5,3 млн тонн. В условиях фиксированных отпускных цен на базовый вид масла компании могут стремиться компенсировать убытки за счет активного экспорта и производства более дорогих видов. Но это повышает риски введения вывозной пошлины на масло, предупреждают аналитики.

— С москвичами перейдут на личности — Мэрия Москвы потратит 185 млн руб. на создание новой системы хранения персональных данных жителей столицы. В ней соберут не только информацию о документах граждан, но и данные об их фактическом доходе, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и даже домашних животных. Новый сервис, по мнению экспертов, сведет в одном месте все уже собранные данные, ускорив предоставление госуслуг, но одновременно и повысит опасность утечки информации.

— Брокеры занялись упрощением — В новогодние каникулы профучастники разработали свои предложения к законопроекту ЦБ о существенном ограничении предложения сложных финансовых продуктов розничным инвесторам. Брокеры просят сократить список таких инструментов из-за нецелесообразности ограничения их продажи при условии введения раньше срока тестирования розничных инвесторов и права ЦБ ограничивать продажи отдельных продуктов в случае серьезных нарушений.

— "М.Видео" передали со скидкой — Дисконт к биржевым котировкам по сделке по 10% акций ритейлера "М.Видео" между двумя структурами семьи Гуцериевых мог составить почти 30%. Средства на покупку предоставили "Сафмар финансовые инвестиции" (СФИ) и ВТБ. Скидка может быть связана с тем, что продать в рынок такой большой пакет сложно. Но обычно в таких случаях дисконт значительно меньше, уточняют эксперты. По их мнению, могли возникнуть трудности с финансированием сделки.

— Биткойн насыщается долларами — Первую полную неделю нового года курс биткойна завершает близко к историческому максимуму, на днях котировки приближались к $42 тыс. Второй по популярности эфир — на трехлетнем максимуме. С начала года ведущие криптовалюты прибавили в цене 40–80%. Этому способствует высокий интерес широкого круга инвесторов, которые хеджируются на фоне ожиданий дальнейшего ослабления доллара. Эксперты полагают, что котировки продолжат расти, но возможны коррекции, особенно в случае регуляторных ужесточений.

— Банкирам дали срок — Основные процедуры по объединению банка "Дом.РФ" и МСП-банка должны быть завершены к середине года. Банки, выполняющие сейчас разные функции, преобразуются в один универсальный в рамках реформы госинститутов развития. Слияние может принести экономию на операционных расходах. Но поддержка малого и среднего бизнеса в новом банке окажется под вопросом, поскольку слабо сочетается с текущей моделью работы ипотечно-строительного банка, говорят источники "Ъ".

— Газ надул ценовые пузыри — Газовый рынок встретил 2021 год взрывным ростом цен на фоне холодной зимы в Северном полушарии и перебоев с поставками СПГ из-за проблем с производством и логистикой. Спотовые цены на СПГ в Азии в январе побили исторический рекорд, превысив $800 за 1 тыс. кубометров. В результате весь свободный СПГ устремился в этот регион, оставив Европу наедине с "Газпромом". Российская компания пока не спешит наращивать прямые поставки и активно расходует газ из подземных хранилищ в Европе.

— "РусГидро" ждет денежного половодья — По данным "Ъ", "РусГидро" ожидает заметного роста финансовых показателей в ближайшие годы. В проект бизнес-плана госкомпании заложен прогноз по росту чистой прибыли в 2021 году сразу на 43%, до 47,86 млрд руб. Причина — окончание периода больших "бумажных" списаний после ввода планово убыточных энергоблоков на Дальнем Востоке. Последствием может стать рост базы для выплаты дивидендов. В целом же до 2025 года компания ставит себе задачу удвоить чистую прибыль и нарастить EBITDA на 30% — видимо, за счет новых энергостроек на Дальнем Востоке, которые уже должны быть окупаемыми.

— Субсидии на подводных крыльях — Как стало известно "Ъ", в конце 2020 года Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) получила 6,4 млрд руб. Деньги пойдут на льготный лизинг пассажирских судов. В ОСК пока не сформировали перечень проектов, но говорят, что в него могут войти круизные, пассажирские суда ледового класса, суда на подводных крыльях и с альтернативными источниками энергии. По данным "Ъ", пока основные претенденты на деньги — два "Валдая" ЦКБ имени Алексеева для Якутии и четыре "Метеора" для ХМАО. Эксперты отмечают, что с учетом пандемии компании не спешат заказывать большие круизные суда.

— Докатились до утечки — База данных 1,3 млн российских владельцев автомобилей Hyundai выставлена на продажу на теневых форумах. В ней содержатся в том числе адреса пользователей, информация об автомобилях и заказе запчастей. Злоумышленники могут использовать данные для угона автомобилей, также их владельцам стоит ожидать сообщений от спамеров, предупреждают эксперты по кибербезопасности.

— Бензин пошел нарасхват — Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов. Уже с начала декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тыс. руб. и почти 49 тыс. руб. за тонну соответственно. Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет.

— Сбербанк заглянул в "Ситилинк" — Сбербанк заинтересовался покупкой одного из крупнейших в России онлайн-ритейлеров "Ситилинк", входящего в группу Merlion, три совладельца и топ-менеджер которой находятся под арестом по обвинению в организации покушения на убийство. Продажа актива, который может стоить около $1 млрд, позволит компании поддержать на плаву свой основной бизнес IT-дистрибуции, полагают эксперты. Сбербанку же такая сделка позволит усилить позиции в сегменте электронной коммерции, где он сможет конкурировать с "Яндекс.Маркетом", Ozon и Wildberries.

— Кинозрители ограничились "Последним богатырем" — Сборы отечественного кинопроката за новогодние выходные 2021 года оказались на треть ниже, чем в прошлом году, хотя выходных дней в этот раз было больше. Кинотеатры считают и это успехом, ведь из-за ограничений они были лишены почти двух третей потенциальных сборов. Реализовать кассовый потенциал удалось российскому сиквелу "Последнего богатыря", который обеспечил 40% всей новогодней кассы и первым с начала пандемии собрал в кинозалах больше 1 млрд руб.

— Рыба не ловится без иностранцев — Планы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по ужесточению контроля участия иностранцев не только в добыче рыбы, но и в логистике и обработке вызвали беспокойство рынка. Так, группа "Норебо" предупредила, что мера осложнит доступ к иностранным транспортным судам, грозит их нехваткой и ростом себестоимости продукции. В ФАС настаивают, что выявили контроль иностранцев над российскими рыбопромышленниками через подобные схемы.

— Туристов тянет к морю — Небольшое число доступных зарубежных направлений и ограничения из-за COVID-19 заставили россиян искать альтернативные варианты новогоднего отдыха. Спрос на российское Черноморское побережье вырос кратно, а загрузка сочинского аэропорта в последние дни праздников оказалась сопоставима с летней. На это неделе турбизнесу поможет заработать продление до 17 января школьных каникул в Москве, на период которых многие горожане решили растянуть отпуск.

— Офисам предложат "Шоколадницу" — На фоне кризиса на ресторанном рынке группа "Шоколадница" Александра Колобова запускает новый бизнес — торговые автоматы с едой. В этом году будет открыто несколько десятков точек, а в долгосрочной перспективе планируется запустить около 1 тыс. устройств. Этот формат также страдает из-за массового перевода сотрудников на дистанционный режим работы, напоминают эксперты. Но для "Шоколадницы" это возможность дополнительно загрузить освободившиеся мощности на фабриках-кухнях.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Коробка скоростей — Пандемия нанесла мощный удар по экономике, затормозив развитие одних отраслей и подтолкнув рост других. Как промышленность пережила коронакризис, на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

— Пули Капитолия — Госпереворот, как называют сторонники Джозефа Байдена захват Конгресса, провалился. Но восторжествовала ли демократия? А может все происходившее на Капитолии не более чем характерные отголоски куда более глобального процесса — саморазрушения Америки.

— Проверка счетом — Банк не сможет отказать в открытии счета клиенту лишь на том основании, что тот есть в "черных" списках лиц, столкнувшихся с отказом в другом банке. Соответствующий закон публикует "Российская газета".

— Кэш отсюда — Все случаи снятия и зачисления на счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей теперь подлежат обязательному контролю. Поправки об этом в антиотмывочный закон вступили в силу 10 января 2021 года.

— Штамм в паспорте — С января 2021 года россияне, сделавшие прививку от COVID-19, получают электронные сертификаты вакцинации. Увидеть и скачать документ, содержащий QR-код, можно в личном кабинете на портале госуслуг.

— Ковид с вами — С наступлением Нового года пандемия коронавируса отступать не спешит. О том, какие меры принимают страны по всему миру в борьбе с "короной", рассказывают корреспонденты "РГ".

— В круге добра — В России появится фонд "Круг добра", который займется поддержкой тяжелобольных детей. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В состав попечительского совета вошли Нюта Федермессер, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Леонид Рошаль.

— Редкие лекарства детям поступят в начале года — У детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями появляется шанс быстро получить ценные лекарства. В том числе те, которых нет в России. О том, как это будет происходить в интервью "РГ" объясняет председатель фонда "Круг добра", основатель первого детского хосписа в России протоиерей Александр Ткаченко.

— Это прежде всего помощь родителям — Нюта Федермессер, учредитель фонда помощи хосписам "Вера", автор проекта "Регион Заботы": — Создание фонда "Круг добра" — это прежде всего помощь родителям тяжелобольных детей. Родителям, чьи дети получат шанс на достойную жизнь, несмотря на тяжелое заболевание, а значит, и сами родители будут жить полноценно.

— В 2021 году помощь фонда смогут получить почти 4 тысячи детей — В России создан "Круг добра" — фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Такой указ подписал Владимир Путин. Документ для "РГ" прокомментировал один из участников его подготовки, президент Национального центра имени Димы Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

— Налог без нагрузки — Михаил Мишустин сразу после Рождества вернулся в рабочий кабинет и провел несколько встреч с представителями бизнес-сообщества. С главой организации "ОПОРА России" Александром Калининым премьер обсудил меры поддержки бизнеса.

— Деньги дома — С доходов в виде дивидендов и процентов, которые выводятся на Кипр и в Люксембург, будет взиматься налог по ставке 15%. "Российская газета" публикует законы о ратификации протоколов, которые вносят изменения в соглашения с этими странами об избежании двойного налогообложения.

— Прогулки по правилам — Поправки в законодательство, которое касается проведения митингов, шествий и прочих публичных мероприятий, публикует "Российская газета". Отныне запрещено проводить публичные мероприятия на территориях, прилегающих к зданиям экстренных оперативных служб.

— Метр на карантине — Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится. Рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если Центробанк и далее будет снижать ставку, а правительство еще раз продлит субсидирование ипотеки, считают эксперты.

— Клик о помощи — С осени 2021 года граждане с инвалидностью смогут самостоятельно приобретать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Закон об этом в среду, 30 декабря, подписал президент Владимир Путин.

— А поутру проснутся — В России полицейских наделили правом принудительно доставлять пьяных в вытрезвители. Сообщать на работу о ночевке в данном учреждении, как это было в советское время, теперь не будут.

— Чем Россия ответит на вызовы-2021 — Что сулит 2021-й? Боимся загадывать, видим риски, но есть то, о чем нужно говорить прямо сейчас. Немедленно! Важно разбираться с числами в руках, как делает это врач, стараясь нам помочь. Только так мы сможем понять вызовы, стоящие перед обществом в 2021 году.

— Водителям дали отсрочку — Порядок прохождения водительской медкомиссии остался прежним. Изменения, которые взбудоражили всех водителей, вновь отложены. На сей раз до 1 января 2022 года. Приказ минздрава об этом вступил в силу 31 декабря 2020 года.

— "Зайцев" догонит штраф — С 10 января неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем. В России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новый штраф. Регистрировать нарушение будут автоматические комплексы фотовидеофиксации.

— Добро обжаловать — Обжаловать штрафы за нарушения правил, выявленные автоматическими камерами, можно будет в электронном виде с 1 сентября 2021 года. Опубликованы соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

— 21-й вступает в силу — В 2021 году изменится экзамен на автомобильные права, а опытных водителей будут штрафовать за отсутствие техосмотра. Кроме того, с 1 апреля начинается продажа смартфоны с предустановленным российским ПО. Какие еще законы вступают в силу, рассказывает "РГ".

— За отсутствие техосмотра с 1 марта будут штрафовать — За непройденный техосмотр с 1 марта будут штрафовать. Вступят в силу соответствующие поправки в КоАП. Кроме того, у Госавтоинспекции появится возможность аннулирования диагностических карт, если будет установлено, что техосмотр не проводился.

— Меняются правила приема безналичных платежей — Расплатиться картой можно будет даже в небольших торговых точках. Порог выручки, по достижении которого магазин или сервисное предприятие обязаны предоставить клиенту такую возможность, снизится в 2021 году вдвое — с 40 млн до 20 млн рублей в год.

— Утвержден список софта для гаджетов — С 1 апреля 2021 года в России продавать смартфоны только с предустановленным российским программным обеспечением. Требование также коснется планшетов, компьютеров и Smart TV.

— Экзамен на права будут принимать по-новому — Кандидатам в водители сократят один из экзаменов на права, а экзаменационный маршрут будет импровизацией инспектора. Это произойдет уже 1 апреля, когда вступят в силу соотвутствующие изменения.

— Заработают "цифровые песочницы" — С конца января в России начнут действовать особые правовые режимы — "цифровые песочницы". Они позволят запустить инновационные технологии, развитие которых сейчас невозможно из-за законодательных ограничений.

— В море с небес — Первой крупной авиакатастрофой наступившего года стало крушение пассажирского Boeing в Индонезии. Всего на борту находились 62 человека, никто не выжил. Одной из причин катастрофы могла стать плохая погода, предполагают эксперты.

— Выбирали Мажилис — В республике Казахстан (РК) прошли очередные выборы депутатов нижней палаты парламента — Мажилиса. Также граждане избирали новый состав городских, районных, областных представительных органов — маслихатов.

— В Киргизии побеждает Садыр Жапаров — Новым президентом Киргизии, согласно предварительным итогам голосования на досрочных выборах главы республики, станет один из фаворитов гонки и бывший премьер Садыр Жапаров. За него отдали голоса большая часть избирателей, пришедших на участки. Голосование на досрочных выборах президента в Киргизии завершилось 10 января в 20:00 по местному времени.

— Они возвращаются — В минувшие выходные горнолыжные курорты покидали туристы после новогодних каникул. Отличился прежде всего Сочи: в соцсетях опубликованы видео, где отдыхающие жалуются на безумные очереди к стойкам регистрации, при этом многие игнорировали маски.

— Оставили в огне — Хозяйка нелегального частного хостела для пожилых людей задержана и дает показания. Расследование уголовного дела взял под особый контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

— Взлет разрешен — В состав региональной авиакомпании войдут все дальневосточные авиационные компании. Они получат пакет акций объединенной компании в обмен на консолидацию их авиационных активов. Новый альянс объединит АО "Авиакомпания "Аврора" (Сахалинская область), АО "Авиакомпания "Якутия", АО "Авиакомпания "Алроса", АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии" (все — Якутия), КГУП "Хабаровские авиалинии" (Хабаровский край) и АО "Камчатское авиационное предприятие" (Камчатский край).

— Беда пришла с горы — На административных зданиях Норильска приспущены городские флаги, местной администрации поручили отменить развлекательные мероприятия. В городе вспоминали погибших в результате схода лавины на горе Отдельная. Прокуратура начала проверку обстоятельств трагедии. Следственный комитет по Красноярскому краю расследует уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

— Чувствует себя хорошо — Олег Басилашвили успешно прошел курс лечения от коронавируса в петербургской больнице. Накануне вечером народного артиста СССР выписали домой. Об этом сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, где служит артист.

— Сохранить радость в сердце — Пандемия показала, что наш народ по-прежнему способен на подвиг и жертвенность. В традиционном Рождественском интервью телеканалу "Россия" патриарх Кирилл ответил на вопросы о том, что такое пандемия и почему состояние души важнее внешних эмоций, и рассказал о рисках всеобщей цифровизации.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— В порядке бренда — Федеральная антимонопольная служба предложила делать пометки на упаковках товаров западных брендов, которые были сделаны на предприятиях в России. Это позволит потребителю понять, что качество продукта может отличаться от аналогичного импортного производства, считают в ведомстве. Например, на упаковке может быть написано, что товар сделан в соответствии с нормами ЕАЭС или РФ. ФАС предложила внести такие поправки в технический регламент о маркировке, а также в закон о защите прав потребителей. Об этом "Известиям" рассказали в службе.

— "Количество проверок бизнеса вырастет в новом году" — В 2021 году количество контрольных мероприятий в отношении бизнеса увеличится — прежде всего за счет проверок МЧС, Роспотребнадзора и Роструда. Об этом в интервью "Известиям" заявил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Кроме того, он рассказал, какие организации чаще всего проверяли в 2020-м, когда в МФЦ можно будет получить биометрический паспорт и заплатить по QR-коду, а также почему "регуляторная гильотина" всё-таки состоялась.

— Не попали в десятку — Первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко покинет свой пост, сообщили "Известиям" три источника, близких к правительству. Кроме нее, по их словам, с должности замминистра финансов уйдет Антон Дроздов. Он перешел в ведомство в начале прошлого года, покинув кресло главы ПФР. Сокращения в руководстве Минфина связаны с реформой госаппарата — сейчас у министра больше заместителей, чем положено по новым правилам.

— Срок поджимают — За полторы недели до ухода Дональда Трампа с поста президента США демократы намерены запустить против него процедуру импичмента. С одной стороны, это станет мощным символическим жестом, считают опрошенные "Известиями" эксперты, поскольку завершить этот процесс до 20 января, то есть до инаугурации Джо Байдена, уже не успеют. С другой — в этом есть и практический смысл: в случае успеха при голосовании после вступления в должность нового лидера действующий президент не сможет баллотироваться в 2024 году.

— Московский диалог — В российской столице 11 января состоятся переговоры, посвящённые ситуации в Нагорном Карабахе. В саммите примут участие президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как отметили в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

— Трубный год — Для завершения "Северного потока-2" осталось уложить около 150 км труб: 120 из них — в Дании и чуть более 30 в Гер- мании. Об этом "Известиям" рассказали в Nord Stream 2 AG. Там добавили, что газопровод готов на 94%, но о точных сроках запуска говорить отказались. По оценке экспертов, эксплуатация СП-2, вероятно, начнётся во второй половине 2021 года. Хотя и после этого газопровод может столкнуться с трудностями — речь идёт в первую очередь об ограничениях на поставки газа из России.

— С первого тура — Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии. 10 января после обработки ЦИК 92% бюллетеней экс-премьер и врио главы республики набрал более 79% голосов избирателей. Об уверенном лидерстве Жапарова "Известиям" заявили наблюдатели от Госдумы и Совфеда. По их словам, у него высокая поддержка населения, которое рассчитывает на перемены в стране. Это подтверждают и итоги референдума по смене формы правления с парламентской на президентскую — по данным ЦИК, за проголосовали 80% избирателей.

— Распускаются бочки — Решение ОПЕК+ и перспективы восстановления спроса оказали поддержку новогодним нефтяным ценам, позволив им превысить отметку в $56 за баррель впервые с конца февраля 2020 года. Однако, несмотря на рост стоимости сырья на 6–7% с начала года, эксперты не спешат говорить о восстановлении рынка нефти. Аналитики полагают, что карантинные меры и рост производства нефти в США скорректируют стоимость чёрного золота до $40–45 за баррель.

— Ценная реакция — Рост российского рынка акций и нацвалюты продлится до февраля, прогнозируют опрошенные "Известиями" аналитики. По их оценкам, в январе рубль будет стоить в пределах 73–75 за доллар и 90–92 за евро. В первую неделю нового года отечественная фондовая площадка продемонстрировала исторический максимум, а российская денежная единица умеренно укрепилась. При этом били рекорды и криптовалюты: курс биткоина во время каникул превышал $41 тыс.

— Немал золотник — Состоятельные россияне обратились к льготной ипотеке — в 2020 году заметнее всего вырос спрос на кредиты для покупки первичного жилья бизнес-класса. Об этом "Известиям" рассказали участники рынка недвижимости. Количество сделок с привлечением ипотеки в бизнес-классе увеличилось на 108% по сравнению с 2019-м. В классе комфорт таких продаж стало больше на 33%. Богатым людям теперь выгоднее брать ипотеку, чем доставать деньги из бизнеса, объясняют аналитики.

— Дальше — меньше — В январе–феврале число заболевших коронавирусом в России может вырасти, однако рекордных значений декабря этот показатель уже не достигнет, прогнозируют вирусологи. Предпосылок для начала третьей волны распространения инфекции в нашей стране эксперты также не видят. Однако 10 января глава Роспотребнадзора объявила, что в России выявили первый случай "британского", более заразного штамма коронавируса. По статистике оперштаба, в воскресенье в РФ был зафиксирован 22 851 новый случай заражения — это самое малое число инфицированных COVID-19 с середины ноября прошлого года.

— Империя без короля — В начале января скончался создатель натуральной косметики Андрей Трубников. Он придумал такие бренды, как "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica, наладил их производство, а также создал собственную розничную сеть для их продаж. На это ушло 18 лет. Андрей Трубников построил бизнес на идее о том, что каждая женщина — королева, которая нуждается в соответствующем уходе и сервисе. Деловое сообщество считает, что новой команде будет тяжело настроить бизнес-процессы в компании без лидера.

— Дырокод — Министерство обороны США оказалось на первом месте по количеству обнаруженных уязвимостей по рейтингу HackerOne. К концу 2020 года ведомство взламывали более 12 тыс. раз, но в рамках контролируемых тестов. Эксперты уверены, что так Пентагон находит уязвимости и исправляет их. Впрочем, такое количество слабых мест может говорить о слабой защищённости других американских ведомств, считают некоторые специалисты.

— Облачные перспективы — В 2020 году завершилось исполнение нескольких многомиллиардных контрактов по серийному производству боевых самолётов и вертолётов. Но финансовые трудности государства, связанные с пандемией, внесли коррективы в планы оборонного ведомства и вынудили его отложить некоторые подряды. Тем не менее в ближайшие годы Воздушно-космические силы получат сотни новых летательных аппаратов. Каковы перспективы российской пилотируемой военной авиации, разбирались "Известия".

— Расцвет "Мальвы" — Гаубица-кабриолет на колёсном шасси выходит на тестирование. В 2021 году начнутся испытания самоходной установки 2С43 "Мальва". 152-миллиметровое орудие новой артсистемы размещается в кузове высокопроходимого колёсного тягача "Вощина". Благодаря такому решению "Мальва" способна совершать скоростные марши на сотни километров. До недавнего времени все советские и российские гаубицы выпускались только в гусеничном варианте.