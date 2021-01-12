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КОММЕРСАНТ

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— Что и требовалось подписать — 11 января в Кремле президент России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана и премьером Армении. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников обращает внимание на то, что в результате четырехчасовых переговоров было подписано заявление, которое до начала переговоров Никол Пашинян подписывать не собирался.

— Виртуаль власти — Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) предлагает за счет госбюджета создать единую платформу для загрузки и хранения профилей виртуальных сим-карт (eSIM). Сейчас операторы используют для этого решения разных поставщиков, в том числе зарубежных.

— Правительство обновляет штатное расписание — Заявленное осенью прошедшего года сокращение численности штата исполнительной власти началось: распоряжениями правительства установлена новая численность центральных аппаратов и территориальных подразделений министерств, она на 32 тысячи меньше старого штата.

— Цифра в хату — Правительство утвердило план цифровой трансформации российских тюрем и колоний, которая обойдется бюджету в 25 млрд руб. До 2023 года в исправительных учреждениях появятся системы распознавания лиц, новые IT-сервисы, а также оборудование для блокировки мобильной связи, необходимое, чтобы избавиться от подпольных колл-центров.

— Краеукольный вопрос Европы — Спустя две недели после старта в Евросоюзе кампании по вакцинации от коронавируса ситуация там по-прежнему остается близкой к критической. Тысячи людей находятся в реанимации, а власти ряда стран не исключают и третьей волны карантинных мер.

— Сибирское нездоровье — "Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева, известная инициативами по сокращению чиновничьих расходов, ушла в отставку из-за проблем со здоровьем. Ее кресло на правах врио может занять единоросс Евгений Григорьев, которого сама госпожа Авксентьева называет преемником.

— Интернет-технологи ищут признания — Как стало известно "Ъ", во вторник в Подмосковье пройдет "учредительный конвент" ассоциации интернет-технологов. Инициатива ее создания принадлежит близким к администрации президента (АП) политтехнологам и согласована с Кремлем.

— "Не все зависит от органов власти" — Начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генеральной прокуратуры России Антон Головин рассказал руководителю отдела происшествий "Ъ" Максиму Варывдину, как ведомство защищает воду и воздух, диких и домашних животных, сколько удалось предотвратить норильских катастроф и спасти заповедников от застройки.

— "Я за хороший советский госплан" — О результатах первого года своей работы на посту вице-премьера, ответственного за качество окружающей среды, работу лесной отрасли, аграрную политику и производство продовольствия в правительстве Михаила Мишустина, а также о том, как будет организован баланс между интересами рынка, государства и граждан в этих отраслях, в интервью "Ъ" рассказывает Виктория Абрамченко.

— С Анатолия Локтионова сняли подсудимость — Как стало известно "Ъ", следователи столичной полиции прекратили громкое уголовное дело бывшего первого вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова. После десяти лет расследования они пришли к выводу, что в действиях обвинявшегося в многомиллионных хищениях бизнесмена не было самого события преступления.

— "За правду", за Сталина, за шаурму — Партия Захара Прилепина "За правду" продолжает попытки завоевать узнаваемость с помощью уличных акций: в этот раз партийцы отреагировали на скандал вокруг точки общепита под названием Stal`in doner.

— Истечение срока важности — Организаторы традиционного шествия памяти журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых в 2009 году неонацистами, рассматривают возможность провести мероприятие, несмотря на отказ мэрии его согласовать.

— Бездомным животным дадут государственную крышу — Минприроды разрабатывает проект создания в России сети приютов для безнадзорных животных, предусматривающий софинансирование их строительства из федерального бюджета. Такое поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. Варианты типовых учреждений стоимостью от 10 млн до 25 млн руб., как выяснил "Ъ", представлены Агентством стратегических инициатив.

— Садыр Жапаров избрался в волшебники — Садыр Жапаров, только что избранный президентом Киргизии, смог взять власть на волне популярности и так же стремительно, как ее несколько лет назад брали в Армении и на Украине Никол Пашинян и Владимир Зеленский. И теперь от господина Жапарова точно так же ждут быстрого чуда.

— "Грузинская мечта" осталась без мечтателя — В Грузии грядут большие перемены. Основатель и глава правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ), бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, которого в республике называли "теневым правителем" страны, решил уйти из большой политики.

— Трубности перевода — "Роснефть" начала на практике реализовывать идею перенаправления потоков нефти Ванкорского кластера месторождений на север в рамках мегапроекта "Восток Ойл" для поставки по Севморпути (СМП). Сейчас эта нефть идет на экспорт через систему "Транснефти".

— Бесцельный рубль — Участники финансового рынка представили ЦБ свой взгляд на цифровой рубль. По их мнению, главная проблема проекта регулятора — отсутствие ясной цели внедрения новой валюты. Все заявленные в докладе ЦБ о цифровом рубле цели могут быть решены уже имеющимися средствами, притом что его внедрение рискует поставить под угрозу ликвидность банковской системы и само существование платежного бизнеса.

— Данные выложили на "Ленту" — Уязвимость в приложении ритейлера "Лента" позволяет управлять аккаунтами клиентов и определять их адрес по номеру телефона, утверждают специалисты по информационной безопасности. В самой "Ленте" такую возможность отрицают.

— Инвесторы перепифили рекорд — Последний месяц 2020 года стал рекордным для индустрии коллективных инвестиций. В декабре объем привлечений в розничные паевые фонды впервые в истории превысил 40 млрд руб., что на треть выше предыдущего рекорда от декабря 2019 года.

— Фондам пересчитают резервы — ЦБ хочет дать возможность НПФ не пополнять резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) в случае успешного прохождения стресс-тестирования и достаточно большого объема резерва. Сейчас их пополнение занижает доходность клиентов.

— Факторинг переходит границы — Несмотря на падение объемов международной торговли в период карантинных ограничений, сегмент международного факторинга в России развивается стремительными темпами. Крупнейшие игроки отмечают возросший спрос на услуги в условиях экономической неопределенности.

— Всероссийская перепись заложения — С 11 января вступили в силу поправки к закону "О ломбардах". В частности, они касаются новых требований регистрации этих финансовых учреждений, а также требований к их руководству. Попадут в реестр ломбарды не автоматически, как ранее, а по заявлению, причем при выполнении требований ЦБ.

— Нефть стынет в трубах — Серьезные морозы добавили хлопот российским нефтяникам, которые и так вынуждены сокращать добычу из-за соглашения ОПЕК+. Компании в некоторых регионах столкнулись с проблемами при сдаче сырья в магистральный нефтепровод из-за перебоев с энергоснабжением на фоне холодов.

— Груз тянется к норме — ОАО РЖД закончило год с гораздо менее глубоким падением погрузки, чем ожидало,— на 2,7%. Основной недогруз сосредоточился в нефтеналивном и угольном сегменте. На этот год монополия планирует рост, который должен составить 2,5% к плану 2020 года и 1,6% к фактической погрузке.

— Банкротство с гарантиями — Отказ добровольно платить по гарантии не означает недобросовестности банка по отношению к принципалу и его поручителю, решил Верховный суд РФ (ВС). Сам же банк-гарант, пропустивший из-за этого срок для включения регрессного требования в реестр к обанкротившейся компании, вправе претендовать на погашение долга в одной очереди с другими кредиторами.

— Без вины гигаваттные — По данным "Ъ", генерирующие компании попросили Минэнерго существенно изменить правила программы модернизации старых ТЭС, выделив отдельные конкурсы для ТЭЦ и парогазовых блоков и увеличив ежегодную квоту отборов с 4 до 6 ГВт.

— Фармкомпании обрабатывают рак — Растущий рынок онкологических препаратов, востребованных в том числе на госзаказе, привлекает новых игроков. Семь таких лекарств регистрирует поставщик препарата от COVID-19 "Арепливир" ГК "Промомед". Это может дать группе доступ к рынку с оборотом свыше 160 млрд руб.

— "ВКонтакте" переслушает каверы — Музыкальное издательство "Джем" подало иски к Mail.ru Group и социальной сети "ВКонтакте". В компании утверждают, что размещаемые во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" каверы на защищаемые песни остаются без выплаты вознаграждений.

— Auchan не держит голову — Испытывающая проблемы с развитием в РФ французская продуктовая сеть Auchan снова меняет гендиректора местного офиса. На смену Йоханнесу Толаю, который возглавлял сеть с ноября 2019 года, придет Иван Мартинович, курировавший в сети направление "Супермаркеты".

— Торгцентры остались без праздников — Новогодние праздники не привели к чуду на рынке торговой недвижимости: Shopping Index в Москве и Санкт-Петербурге оказался примерно на четверть ниже прошлогодних значений. Закономерно непростым начало года оказалось для ритейлеров и заведений общепита, в которых россияне сократили траты на 10–15%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Шаги к миру — Вчера президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении встретились в Кремле, чтобы обсудить реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, дальнейшие шаги по решению проблем региона, помощи жителям пострадавших районов, разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

— Прокурор принимает в соседнем купе — Генеральная прокуратура сегодня без преувеличения остается главным правозащитным органом страны. Ведь именно к прокурорам чаще всего обращаются и обычные граждане, и бизнесмены, и целые предприятия. Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, в органы прокуратуры ежегодно поступает более 5 млн обращений граждан и предпринимателей.

— Не цифрой единой — Могут ли продлить учебный год на лето? Чем цифровая образовательная среда отличается от дистанционного обучения? Когда снимут бюрократическую нагрузку на учителей? На вопросы читателей "Российской газеты" ответил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— К вам не едет ревизор — Генеральный прокурор Игорь Краснов накануне Дня прокурора рассказал "РГ" о новых подходах в защите прав бизнесменов. "Я поставил задачу прокурорам добиваться реального восстановления прав и законных интересов предпринимателей", — заявил он. А подробности того, как прокуроры будут защищать бизнес, о моратории на проверки и новом ­законе о госконтроле "Российской газете" рассказал начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Артем Кононенко.

— Сезон открытий — Самое главное изобретение 2020 года — вакцина от COVID-19, считает глава Роспатента Григорий Ивлиев. Теперь Роспатент готовится перейти к рассмотрению 3D-моделей и продумывает меры поддержки изобретателей. Что изменилось в этой сфере в 2020 году и чего ждать от 2021 года, глава ведомства рассказал в интервью "РГ".

— То потухнет, то погаснет — Все разрешенные для продажи на территории России сигареты будут самозатухающими. Соответствующие требования должны быть прописаны в специальном ГОСТе. Вопросами утверждения этого стандарта занимаются два ведомства — МЧС России и минздрав.

— Грузите цены бочками — Решение ОПЕК+ не увеличивать добычу в феврале и марте поддержит цены на нефть в первой половине 2021 года. Это позволит снизить риски, связанные с расширением карантинов из-за пандемии в разных странах мира, и удержать котировки барреля на приемлемом для участников сделки уровне выше 50 долларов за баррель.

— Нотариус в два клика — Михаил Мишустин сообщил о расширении сервисов портала госуслуг. Граждане смогут дистанционно пользоваться услугами нотариуса через единый портал госуслуг.

— Поспорим по-соседски — Благодаря готовящимся поправкам в Гражданский кодекс, граждане смогут подавать иски к соседям, которые, например, жгут костры на своей земле, заставляя окружающих дышать дымом. Или чья канализация в частном доме "облагораживает" ароматами весь коттеджный поселок.

— Знать не следует — Сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих, надзорных органов и военнослужащих отныне можно засекречивать даже в тех случаях, когда речь не идет о непосредственной угрозе жизни и здоровью конкретных работников.

— Цены внутреннего сгорания — Правительство и минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и розничном рынках. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

— Получение пособий и паспортов станет удобнее — Основной формой предоставления госуслуг станет реестровая, гражданам не нужно будет собирать справки для получения тех или иных выплат (они будут поступать автоматически), а многофункциональные центры госуслуг (МФЦ) постепенно будут становиться более цифровыми.

— Это работает — Прививку вакциной "Спутник V" сделали уже более 1,5 миллиона человек, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Помимо использования для массовых прививок дома в России, наша вакцина все шире разлетается по миру: за последние два дня ее разрешили применять еще в двух странах — Алжире и Палестине.

— Пугающий выстрел — Значительно ужесточены наказания за стрельбу, пусть даже и не с целью умышленного убийства, а "всего лишь" ради бравады, куража или праздничного настроения.

— Накажут за пробку — Поправки в Уголовный кодекс ввели уголовное наказание за умышленное блокирование дорог, если такие действия создали угрозу жизни и здоровью граждан. Допустим, когда из-за перегороженной кем-то дороги "скорая помощь" не смогла приехать вовремя к человеку.

— Спросите правильно — За нарушения при приеме экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ у иностранных граждан образовательные организации станут штрафовать.

— За слежку — под суд — Федеральная разведывательная служба Германии (BND) впервые предстанет перед Европейским судом по правам человека по обвинению в мониторинге электронных писем миллионов немцев, что запрещено законом.

— Ключ Наполеона — Аукционный дом Sotheby's выставил на торги ключ от комнаты, в которой скончался Наполеон Бонапарт. Как сообщает AFP, он хранился в семье шотландского военного Чарльза Ричарда Фокса, служившего в тот период на острове Святой Елены, где в изгнании прожил свои последние годы бывший французский император.

— Ничего личного под крышей — С 1 января вступили в силу новые правила противопожарного режима. Помимо прочего в них прописано много новых изменившихся требований для безопасного проживания в жилых домах, общежитиях и номерах гостиниц. Отныне цокольные этажи, подвалы и чердаки запрещено использовать для целей, не связанных с эксплуатацией здания.

— Ставки сыграны — Запуск программы льготной ипотеки под 6,5% серьезно помог строительной отрасли. Десятки застройщиков спокойно продолжили начатые проекты, а тысячи семей смогли позволить себе купить квартиру. Но стоит ли продлевать программу или она уже выполнила свою роль? Об этом "РГ" спросила президента Фонда "Институт экономики города", руководителя комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежду Косареву и завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елену Иванкину.

ИЗВЕСТИЯ

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— Московский подход — Новая рабочая группа под руководством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России соберётся до конца месяца и сформирует перечень основных направлений работы, в том числе планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Об этом говорится в заявлении по поводу развития ситуации в Нагорном Карабахе, подписанном в Москве 11 января.

— Люксембургские тайны — Люксембург сорвал договоренность с Россией об изменении режима налогообложения с 2021 года. В прошлом году страны подписали двустороннее соглашение о повышении ставок на вывод капитала, однако Великое Герцогство так и не приняло необходимые для этого внутренние документы. Внимание на это обратили эксперты PwC.

— Штаммовое предупреждение — В России обнаружен новый вариант коронавируса, который приобрел 18 мутаций за четыре месяца нахождения в организме пациентки с подавленным иммунитетом. Этот штамм может претендовать на звание "российского" по аналогии с "британским". Он относится к той же группе, часть мутаций патогенов совпадает.

— Призвать к каталогу — Типовое проектирование зданий, которые строятся за счет бюджетных средств, может быть введено в России в 2021 году. Речь идет о школах, детских садах, библиотеках, больницах и других объектах. Как выяснили "Известия", Минстрой внес в правительство законопроект с поправками в Градостроительный кодекс РФ, предполагающий появление в России такого проектирования

— Сложное отрешение — 13 января палата представителей конгресса США должна рассмотреть вопрос об импичменте Дональда Трампа. Уже опубликован текст резолюции, где действующего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Демократы готовы отказаться от этой процедуры, если республиканцы — а именно вице-президент Майк Пенс — задействуют 25-ю поправку Конституции США, чтобы отстранить главу Белого дома из-за "недееспособности".

— Ким к ним — За считаные дни до вступления Джо Байдена в должность американского президента Пхеньян решил напомнить Вашингтону, что США остаются для КНДР "главным принципиальным врагом", противостоять которому страна будет наращиванием ядерного потенциала. Об этом северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в ходе завершившегося 11 января съезда Трудовой партии Кореи — первого за пять лет.

— Вложение и вычитание — Наибольшую доходность розничным инвесторам в 2020 году принесли биткоин, золото и акции зарубежных компаний. Об этом говорится в рейтинге международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении "Известий"). С помощью этих инструментов сбережения можно было приумножить на 40–350%.

— Так сдержать — Треть россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме, говорится в материалах ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". За 2020 год число таких граждан увеличилось на 10 п.п. На желание хранить деньги в кэше повлияли снижение ставок по вкладам и плохая осведомлённость о других способах накопления средств.

— Сплошные минусы — К середине января ночные температуры в Москве могут достичь минус 28 градусов, прогнозируют в центре "Фобос". Кроме того, за неделю выпадет треть месячной нормы осадков. Такой зимы не было три последних года. Врачи не ждут, что морозы, которые продлятся почти до конца месяца, убьют коронавирус — напротив, они сохранят его жизнеспособность в течение долгого времени.

— Чёрная полоска — В нужном объеме тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови не получают в России ни взрослые, ни дети. Причем проблема актуальна для всех регионов. К такому выводу пришли в Совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, проанализировав данные Росздравнадзора за 10 месяцев 2020 года.

— Залезть в раковину — Европейская жемчужница — это первый пресноводный моллюск из этого семейства, чей геном удалось полностью расшифровать. Работу проделали ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН в составе международной исследовательской группы. Проект занял три года.

— Арсенал "Охотника" — Российская "летающая канонерка" получит управляемые бомбы и ракеты. Министерство обороны скорректировало требования к ударной машине специального назначения, разрабатываемой на базе военно-транспортного самолёта. Этот воздушный транспорт задействуют для непосредственной поддержки войск на поле боя.