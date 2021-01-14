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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Сиквенс подкрался незаметно — Как Владимир Путин разбирался с новыми штаммами коронавируса — 13 января президент России Владимир Путин впервые в этом году встретился с членами правительства и пристрастно расспросил некоторых из них, как обстоят дела на фронте борьбы с COVID.

— О, где же ты, шприц?— Политологи оценили доступность вакцинации в регионах — Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в России с 18 января, пообещала в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

— У масла цены не сахар — Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками — У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию.

— Смартфоны проследуют без остановки — Мэрия Москвы может свернуть проект по сбору данных пешеходов — Власти Москвы могут отказаться от идеи запустить систему, отслеживающую передвижение пешеходов через MAC-адреса их смартфонов, стоимостью 152,9 млн руб.

— Профдешифрация — IT-специалисты подвержены мошенничеству в сети больше других — Сотрудники IT и техподдержки российских компаний оказались наиболее уязвимы для фишинга — больше половины из них открывают фейковые письма, выяснили в "Антифишинге".

— Все дороги ведут в бюджет — Правительство ищет возможности для расширения финансирования их строительства — Выделение дополнительных 100 млрд руб. в 2020 году позволило перевыполнить планы по дорожному строительству, и, как сообщил вчера на совещании у Владимира Путина вице-премьер Марат Хуснуллин, отраслевые чиновники рассчитывают на повторение такого решения и в этом году.

— Жалобную книгу превращают в путеводную — Правительство запустит цифровую платформу для жалоб бизнеса на контролеров — Белый дом продолжает реорганизацию регуляторной среды для бизнеса: так, правительство утвердило правила действующего сейчас в экспериментальном режиме досудебного обжалования решений контролирующих органов.

— Ценники переписаны с запасом — Инфляция продолжила рост, но уже чуть с меньшим энтузиазмом — Инфляция начала 2021 года немного превысила показатели января 2020 года, но структурно "стартовое" повышение цен отличается от прошлогоднего.

— Минфин вернулся к покупкам — Мониторинг государственных финансов — С 15 января Минфин после девятимесячного перерыва возвращается к покупке валюты на рынке в рамках бюджетного правила.

— Алексей Навальный заходит на посадку — В России его ждут новые уголовные дела — Оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал свое возвращение в Россию из Германии в воскресенье, 17 января рейсом авиакомпании "Победа".

— Новая Госдума может стать "4,5-партийной" — Близкие к Кремлю эксперты оценили шансы партий на выборах 2021 года — Близкий к администрации президента Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал в среду доклад о перспективах партий на думских выборах 2021 года.

— "У нас нет разделения на громкие и не громкие дела" — Начальник ГСУ СКР по Москве рассказал об обычных расследованиях, которые имеют большой резонанс — Андрей Стрижов — руководитель самого крупного в стране следственного подразделения, главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве — рассказал начальнику отдела происшествий "Ъ" Максиму Варывдину, как громкое дело об исчезновении двух человек в центре столицы, расследуемое по статье "убийство" и едва не осложнившее отношения между Францией и Россией, закончилось хэппи-эндом.

— Сергея Фургала ждут с обвинением — Дело экс-губернатора Хабаровского края собираются закончить на этой неделе — Как стало известно "Ъ", запланированное Следственным комитетом России (СКР) еще в минувшем декабре завершение следственных действий по громкому уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должно состояться в ближайшую пятницу.

— Сергея Хачатурова взяли под апелляцию — Дело экс-совладельца "Росгосстраха" отправили на пересмотр накануне его освобождения — Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное решение Мосгорсуда (МГС) по делу бывшего основного совладельца ПАО "Росгосстрах" (РГС) Сергея Хачатурова и гендиректора ООО "Техника и автоматика" Надежды Клепальской, направив материалы на новое рассмотрение.

— Столица высшей пробки — Московский регион стал рекордсменом по уровню заторов по итогам 2020 года — Московская агломерация заняла первое место среди 416 городов мира по уровню пробок в ежегодном рейтинге компании TomTom.

— Просветителей просветят на связь с Вашингтоном — Сенатор Климов разъяснил ученым, почему государству нужно за ними приглядывать — Сенатор Андрей Климов дал резкую отповедь российскому научному сообществу, которое раскритиковало его законопроект о регламентировании просветительской деятельности.

— Что скажет студенчество — Эксперты прогнозируют рост интереса к азиатским вузам — Пандемия серьезно повлияла на мировой рынок высшего образования: как считают эксперты Российского совета по международным делам, многочисленные азиатские студенты в ближайшие годы предпочтут учиться в вузах своего региона.

— Съезд предупредителей — Северная Корея отказалась от идеи либерализации экономики и будет наращивать вооружения — Северная Корея начинает перезагрузку экономической и оборонной политики, а также отношений с внешним миром: на завершившемся в Пхеньяне восьмом съезде Трудовой партии Кореи была обнародована новая стратегия развития.

— США навели Израиль на цели в Сирии — Нанесен один из самых мощных ударов по сирийской территории — Израиль нанес четвертый менее чем за три недели удар по Сирии. Американские источники утверждают, что атака была совершена по согласованию с Вашингтоном и на основе данных разведки США.

— Правительство Эстонии поплатилось за кредит — Премьер Юри Ратас ушел в отставку из-за коррупционного скандала — Правительственный кризис, длившийся в Эстонии в течение многих месяцев, в начале года обернулся отставкой кабинета министров.

— Сбербанк разводит "Евроцемент" — Претендентом на актив может стать "Базэл" — Сбербанк, получивший прошлой осенью контроль над головной компанией "Евроцемент груп" Филарета Гальчева, ищет для актива нового инвестора. По данным "Ъ", среди претендентов — структуры "Базового элемента" Олега Дерипаски.

— Банкиры опасаются послековидных осложнений — Они просят продлить льготы по резервированию — Участники финансового рынка предлагают ЦБ продлить послабления по банковским резервам до конца года 2021 года. Более раннее снятие послаблений, которое сейчас планируется до середины года, вынудит банки доначислить резервы по реструктурированным в прошлом году кредитам.

— Не все то золото, что цианид — Яков Голдовский продал завод реагентов Анатолию Палию за $500 млн — Экс-гендиректор СИБУРа Яков Голдовский продал свой крупнейший актив "Корунд-Циан", который является одним из крупнейших в мире производителей химического реагента для добычи золота — цианида натрия.

— Пришла очередь продуктов — Брокеры и банкиры обсудили в Госдуме продажи сложных финансовых инструментов — Участники финансового рынка на совещании в Госдуме защищали перед представителями ЦБ свой вариант законопроекта об ограничении продаж сложных финансовых продуктов розничным инвесторам.

— ЦБ оборвал проводки — Клиентам "дочки" Сбербанка заблокировали платежи в адрес иностранных компаний — Банк России признал, что проявляет повышенное внимание к организациям, проводящим нелегальные трансграничные платежи.

— Минфин премировал инвесторов — Спрос на ОФЗ в новом году упал — Результаты первых аукционов года по размещению ОФЗ оказались для Минфина хуже декабрьских. По двум выпускам спрос не дотянул и до 50 млрд руб., а объем размещений составил всего 31 млрд руб.

— Малому бизнесу уменьшили ставку — Спрос на льготные кредиты превышает предложение — Минэкономики объявило о начале выдачи льготных кредитов малому и среднему бизнесу под сниженную ставку — теперь компании смогут получить средства под 7% годовых.

— Энергосистема меняет диспетчера — Глава "Системного оператора" Борис Аюев может уйти с поста — На российском энергорынке продолжаются крупные кадровые перестановки. По данным "Ъ", Борис Аюев может покинуть пост главы "Системного оператора" (СО) — диспетчера единой энергосистемы России.

— Алмазы хорошо пошли под праздники — Продажи АЛРОСА в декабре превысили доковидный уровень — Декабрь оказался удачным месяцем для алмазной отрасли, которая понесла серьезные убытки во время пандемии COVID-19. АЛРОСА в декабре продала алмазов и бриллиантов на $521,6 млн, что на 43,4% больше результата декабря 2019 года и является лучшим показателем в 2020 году.

— "Роснефть" поделилась активами — ННК Эдуарда Худайнатова получила "Варьеганнефтегаз" — Независимая нефтегазовая компания (ННК) экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова получила от "Роснефти" крупные добычные активы — "Варьеганнефтегаз" и Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие.

— Агрегаторы нащупывают спрос — Эксперимент по управлению энергопотреблением не повлиял на цены — Как выяснил "Ъ", агрегаторы спроса, снижающие электропотребление своих клиентов, за 2020 год заработали около 660 млн руб.

— Застройщики штурмуют ипотеку — Перспективы сворачивания льготной программы ускоряют стройки — Намеченное на лето этого года завершение программы льготной ипотеки по ставке 6,5% приведет к активному выводу девелоперами на рынок новых проектов.

— "Вокруг света" с попутчиком — Журнал продолжит выходить после продажи — Журнал "Вокруг света" сменил владельца: экс-гендиректор Национального рекламного альянса Сергей Васильев продал издание совладельцу Hearst Shkulev Group (журналы Elle, Maxim, Marie Claire и др.) Виктору Шкулеву.

— Инвесторы пошли в бразильскую школу — Сергей Солонин вложился в онлайн-образование за рубежом — Бразильская онлайн-школа EBAC Online, запущенная выходцами из Skillbox и "Яндекс.Маркета", привлекла $1,5 млн от сооснователя Qiwi Сергея Солонина.

ВЕДОМОСТИ

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— Минфин возобновляет покупки валюты на рынке — Серьезного влияния на курс рубля это не окажет, считают аналитики — Минфин впервые с марта возобновит покупки иностранной валюты. С 15 января по 4 февраля на эту цель будет направлено 106,3 млрд руб.

— Угроза ареста не повлияла на решение Навального вернуться в Россию — В Германии он был бы диссидентом, а не политиком, объясняют эксперты — Политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил о готовности вернуться в Россию из Германии, где он находится на лечении уже пять месяцев.

— В Хабаровском крае сменится председатель избиркома — Он подготовит оппозиционный регион к выборам — 11 января Центризбирком (ЦИК) предложил назначить председателя избиркома Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Дениса Кузьменко членом избиркома Хабаровского края с правом решающего голоса.

— Регионы России сильно различаются по доступности вакцинации от коронавируса — Лишь в пяти из них в декабре могли привиться все желающие — Регионы сдают стресс-тест в связи с пандемией, поскольку число заболевших коронавирусом в декабре прошлого года сильно выросло.

— Всемирный банк обещает медленный рост на многие годы — Мировая экономика вступает в затяжной период слабого экономического роста, предупреждает Всемирный банк — Специалисты Всемирного банка пересмотрели в сторону ухудшения темпы роста глобального ВВП в 2021 г.

— Биткойн и золото принесли россиянам больше всего прибыли в 2020 году — Меньше всего заработали инвесторы, сделавшие ставку на рублевые депозиты — Самым выгодным инвестиционным вложением 2020 г. оказался биткойн, меньше всего заработали инвесторы, сделавшие ставку на рублевые депозиты.

— Как Норвегия зарабатывает для своих граждан — И зачем Николаю Тангену, управляющему Суверенным фондом Норвегии, нужно больше свободы — Николай Танген более четверти века жил в Лондоне, где в конце концов основал свой хедж-фонд AKO Capital и стал мультимиллионером – The Sunday Times оценивает его состояние в $700 млн.

— "Газпром" возобновил переговоры с SABIC по участию в газохимическом проекте на Ямале — Его реализация может оказаться неоправданно дорогой, считают эксперты — "Газпром" возобновил переговоры с саудовской нефтегазохимической компанией SABIC, которую хочет привлечь в качестве соинвестора в проект по созданию на Ямале на базе Бованенковского кластера месторождений крупного газохимического комплекса, рассказали источники "Ведомостей".

— Число поставщиков на госзакупках дорогостоящих лекарств сократилось на треть — С этого рынка ушли в основном небольшие игроки — Число дистрибуторов, поставлявших в 2020 г. лекарства в рамках федеральной программы "14 высокозатратных нозологий" (ВЗН), сократилось на 31,8% год к году. Это следует из исследования аналитической компании Headway Company, сделанного для "Ведомостей".

— Застройщиков обяжут предусматривать сети связи — Минцифры предложило сделать обязательной прокладку в новых домах коммуникаций для интернета — При проектировании новых жилых домов и реконструкции старых проектировщики обязаны предусматривать инфраструктуру для размещения сетей связи: специальные помещения, стояки и проч.

— Рекламный холдинг Dentsu Inc. и его партнеры покажут в России лицензионное аниме — На прокате японских мультфильмов они рассчитывают зарабатывать до 2 млрд рублей в год — Японский рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu Inc. и его российские партнеры запускают проект по прокату лицензионного аниме в России, рассказал "Ведомостям" директор по развитию международного контента ООО "Денцу энтертейнмент Евразия партнерс" (DEEP) Роман Линин.

— Движение автобусов отследят со спутников "Глонасс" — Правительство обязало перевозчиков установить новое навигационное оборудование — С 1 сентября 2021 г. российские автотранспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, будут обязаны оснастить все свои транспортные средства (перевозящие от восьми человек) новой аппаратурой спутниковой навигации (АСН) для передачи данных о движении в реальном времени через систему экстренного реагирования при авариях "ЭРА-Глонасс".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Регистрация без брака — Руководитель Росреестра Олег Скуфинский — о гаражной амнистии, виртуальных сделках и портале госуслуг — Когда документы о собственности на квартиру начнут выдавать в режиме онлайн? Как рынок недвижимости справится со второй волной пандемии? Как можно будет узаконить гараж? На эти и другие вопросы в интервью "Российской газете" ответил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

— Отходный промысел — Внедрение раздельного сбора мусора уперлось в дефицит баков — Раздельно собирает мусор лишь каждый четвертый россиянин. Остальные сохраняют верность мусоропроводу, выбрасывая все отходы своей жизни в одно и то же ведро. Такие данные привела ППК "Российский экологический оператор".

— Не ищите в интернете — Суды начали блокировать в Сети информацию о продаже водительских прав — Полярный районный суд Мурманской области заблокировал целый ряд сайтов, через которые любой гражданин мог купить поддельные водительские права.

— Штраф без разметки — В плохую погоду камеры фотофиксации не должны работать — В Госавтоинспекции разъяснили "РГ", что нарушения, выявленные автоматическими комплексами фотовидеофиксации, в плохую погоду, например, снегопад, не должны администрироваться.

— Деньги в вольном переводе — Новые правила контроля операций с наличными не затронут граждан — Новые правила по выявлению сомнительных операций, которые заработали на днях, не вызовут дополнительных вопросов к гражданам, которые кладут на счет в банк крупную сумму наличными или покупают за наличные недвижимость.

— Прививка набирает ход — Владимир Путин поручил переходить к массовой вакцинации населения от коронавируса — Президент поручил со следующей недели переходить от масштабной к массовой вакцинации граждан от коронавируса.

— Точка отсчета — Определены размеры прожиточного минимума и пособий по безработице — Утвержден прожиточный минимум и размеры пособий по безработице на 2021 год. Постановления правительства об этом публикует "Российская газета".

— Есть такие партии?— Эксперты ожидают появления новых лиц в Госдуме — Успешно выступить на предстоящих выборах в Госдуму смогут те партии, которые проведут яркие избирательные кампании, предложат программы развития регионов и продемонстрируют уважение к избирателям.

— Нефть не подкачала — Минфин снова начал закупать иностранную валюту — Российский Минфин впервые с марта 2020 года вернется к покупкам иностранной валюты по бюджетному правилу.

— Талант и признание — Михаил Мишустин вручил премии в области СМИ — В День российской печати премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства в области СМИ за 2020 год.

— Слитки общества — Будут ли расти цены на золото — Пандемия коронавируса, как и многие другие экономические "штормы" до этого, заметно подстегнула рост цен на золото — традиционный инструмент инвесторов для страховки от рисков. По прогнозам аналитиков, цены на драгметалл, скорее всего, продолжат расти и снова доберутся до отметки 2000 долларов за тройскую унцию, восстановившись почти в два раза после провала 2018 года ниже 1200 долларов.

— Бур после затишья — Почему Россия сможет наращивать добычу нефти — Консенсус двух лидеров ОПЕК+, России и Саудовской Аравии, позволил избежать длительных переговоров и риска выхода из сделки некоторых стран, что сильно увеличило бы риски повторного кризиса на нефтяном рынке.

— Собянин вручил премию Москвы первому заместителю главного редактора "РГ" — Никакая пандемия не способна отменить профессиональный праздник российских журналистов — День печати — Поздравил с ним сегодня представителей столичных СМИ мэр Москвы Сергей Собянин и уже по традиции вручил лучшим премии города Москвы.

— Дважды не соответствует — КС РФ снова вернул на доработку статью 208 ГПК — Конституционный суд РФ во второй раз обязал федерального законодателя переработать статью 208 Гражданского процессуального кодекса РФ таким образом, чтобы обеспечить людям реальную судебную защиту, гарантированную Конституцией.

— Коррекция по зрению — Сайты госорганов адаптируют для слабовидящих — Институт развития интернета (ИРИ) предлагает отказаться от обязательного требования госорганам создавать отдельные версии сайтов для слабовидящих.

— Морковь, банан и банка тушеной фасоли — Британцев шокировали продуктовые пайки для малоимущих школьников — Британскую общественность возмутило скудное содержимое бесплатных пайков, которые получают школьники из малоимущих семей, пока их учебные заведения остаются закрытыми.

— Диагноз онлайн — Поликлиники смогут отказаться от бумажных медкарт — С 1 февраля бумажные медицинские карты станут не нужны. Поликлиники смогут отказаться от них, если посчитают это необходимым, поскольку правовой статус приобретают электронные аналоги документов.

— Время помощи — Семьи моряков траулера "Онега" получили первые выплаты — Первые страховые выплаты членам семей экипажа затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" были произведены 30 и 31 декабря.

— Рассчитаются за отставку — Начальники будут платить компенсации за несправедливое увольнение сотрудников — Госдума собирает отзывы на инициативу, которая позволит несправедливо уволенным работникам требовать от начальства компенсацию морального вреда.

— Выставят счет — Минюст готовит проект, дающий ведомству доступ к банковской тайне — Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который разрешает ведомству получать из банков информацию, содержащую банковскую тайну.

— Градус аварии — Количество ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось — Количество аварий по вине нетрезвых водителей за 11 месяцев прошлого года сократилось на 7 процентов. А вот количество выявленных в состоянии опьянения водителей сократилось незначительно — снижение не дотянуло и до 3 процентов.

— Робот мин не боится — Саперы нашли в Карабахе более 23 тысяч боеприпасов — Одна из главных примет налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе — все большее количество вернувшихся в свои дома жителей региона.

— Вузы идут на прием — Определено число бюджетных мест на 2022/2023 учебный год — Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ об утверждении общих объемов контрольных цифр приема (КЦП) на 2022/2023 учебный год.

— Тяга к большой земле — Продажа льготных билетов на Дальний Восток возобновится в феврале — Правительство выделило еще 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок для дальневосточных регионов.

— Конь сошел с дистанции — Власти КНР могут национализировать компанию Alibaba — Власти Китая могут национализировать компанию Alibaba, которой принадлежит всемирно известный бренд рассылки товаров по всему миру AliExpress.

— Разнарядка на укол — В Германии, где довольно сильны настроения противников вакцинации, бурную реакцию вызвали слова премьера Баварии и младшего партнера Меркель по консервативному альянсу Маркуса Зедера — В интервью газете Sddeutsche Zeitung известный сторонник жестких мер в борьбе с пандемией предложил подумать над тем, чтобы сделать прививку от ковида обязательной для некоторых групп граждан.

— Ковид без закона — В Швейцарии пройдет референдум против ЧП — В Швейцарии собрали подписи, необходимые для проведения референдума об ограничении полномочий правительства.

— Расселение не пошатнулось — Некачественных домов для переезда из аварийного жилья стало меньше — В 12 регионах для переселенцев из аварийных домов строят некачественное жилье или строят с задержками, а в ряде других — в домах, которые лучше снести из-за ветхости, проводят капремонт.

— Пуля не пролетит — Российские оборонщики разработали прочнейший сверхмолекулярный полиэтилен, который планируется использовать для производства пуленепробиваемых бронежилетов — Пластины из такого материла способны остановить осколок, летящий со скоростью до 670 метров в секунду, а также выдерживают попадание автоматных пуль.

— Сердечный совет — Елена Васильева: Почему больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит сделать прививку от коронавируса — Второй месяц в столице идет масштабная вакцинация от коронавируса. С 28 декабря возможность сделать защитную прививку от новой смертельно опасной болезни наряду с другими категориями горожан получили все москвичи в возрасте 60+.

— Меры приняты — На какую помощь Москвы могут рассчитывать предприниматели?— Столичные власти в этом году не только сохранят меры поддержки малых и средних предпринимателей, которые действовали до пандемии, но и продлят многие формы помощи, внедренные в рамках борьбы с коронакризисом.

— Зараза из крана?— Более 70 детей слегли с отравлением в Дагестане — Очередное ЧП, связанное с массовым отравлением, произошло в Буйнакске. Начиная с выходных в больницу начали поступать горожане.

— Новый год пришел на высоте — Космонавты рассказали, зачем им в полете шпроты в банке — В нашей стране есть уникальная возможность дважды встретить Новый год. Нигде нет такого народного праздника, как Старый Новый год.

— Пятьдесят дней борьбы — Она родила и выжила с безнадежной формой ковида — Корреспондент "Российской газеты" встретилась с Оксаной Шеломенцевой и ее врачами. Молодая женщина выжила со 100% поражением легких коронавирусом. И у нее родилась здоровая девочка — третий ребенок в семье.

— Есть свое — Подмосковных фермеров проводят в сетевые магазины — В торговых сетях столичного региона появятся специальные полки с брендом "Сделано в Подмосковье". На них будет размещаться продукция только подмосковного производства, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

— Танки в срок — Военным передали партию новых бронемашин — Министерство обороны РФ получило очередную партию основных боевых танков Т-80БВМ в рамках Гособоронзаказа-2020. Об этом сообщили в среду в пресс-службе АО "Концерн Уралвагонзавод".

— Зарядись и вперед — В Петербурге создан малогабаритный электромобиль — Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили общественности свою разработку электромобиля. Четырехместный трехдверный электромобиль "КАМА-1" способен развивать скорость до 150 километров в час.

— Не предупредил… — В Норильске за халатность при сходе лавины задержан оперативный дежурный — В среду стало известно, что в Норильске задержан дежурный единой дежурно-диспетчерской службы. Ему инкриминируют то, что он не включил в сводку предупреждение о лавиноопасности.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Жилищное условие: в России ужесточат контроль за арендой квартир — Минстрой готовит законопроект, направленный на вывод наемных площадей из серой зоны — Власти планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья.

— Принуждение к слову: банки обяжут отвечать на жалобы граждан — Отреагировать необходимо будет в течение 15 календарных дней — Финансовые организации в России обяжут отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 дней. Как рассказали "Известиям" в Центробанке, соответствующий проект закона будет подготовлен к весне 2021 года.

— После шторма — Политолог Андрей Баклицкий — о поляризации американского общества и перспективах внешней политики США.

— Дом "Посейдона": базу для ядерных роботов достроят к будущему лету — Сооружение береговой инфраструктуры продлит срок службы новой подводной техники — Береговая база для ядерных подводных роботов "Посейдон" будет готова летом 2022 года. К этому времени закончат строительство инфраструктуры для обслуживания и хранения этого нового стратегического оружия сдерживания.

— Храм во спасение: к церквям в Карабахе не допускают экспертов ЮНЕСКО — Католикос всех армян Гарегин II заявил об угрозе памятникам исторического и культурного наследия в этом регионе — Церкви и исторические памятники на контролируемой Азербайджаном территории Нагорного Карабаха находятся под угрозой, заявил "Известиям" верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II.

— Сердечное общение: пациенты регионов получат телеконсультации в Москве — В рамках проекта "Облако здоровья" хронические больные 15 субъектов будут дистанционно лечиться в столице — Телемедицинские консультации для жителей России с января по октябрь проведут врачи профильных национальных центров: сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, сообщили "Известиям" в пресс-службе фонда Лига здоровья нации.

— Нелегкая добыча: на рынке может оказаться более 2 млн баррелей лишней нефти — По расчетам аналитиков, таково вероятное последствие нарушений сделки ОПЕК+- Несоблюдение рядом государств условий сделки ОПЕК+ может привести к появлению на рынке уже в ближайшие полгода более 2 млн баррелей лишней нефти, подсчитали для "Известий" аналитики.

— Без лишних ГЭ: в Думе предлагают отказаться от основного госэкзамена — На переходном этапе ОГЭ хотят оставить лишь для поступающих в техникумы и колледжи — В Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ, рассказал "Известиям" зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

— Бой код: политика американских IT-гигантов может усилить суверенитет Рунета — Из-за блокировки Трампа в интернете в России вероятно ускорение развития отечественного ПО — В России может ускориться развитие национальных интернет-сервисов и переход госструктур на отечественное программное обеспечение.

— Трудовое детство: 16 тыс. несовершеннолетних стали самозанятыми — Это 0,5% от общего числа россиян в возрасте от 16 до 18 лет — Более 16 тыс. несовершеннолетних самозанятых зарегистрировалось в России за полгода действия такой опции. Об этом "Известиям" рассказали в ФНС.

— Опыты на людях: ученые хотят заражать волонтеров для проверки вакцин — Это позволит ускорить их разработку и ответить на важные вопросы о COVID-19 — Международная группа ученых предложила специально заражать добровольцев COVID-19, чтобы ускорить разработку вакцины от коронавируса. По нынешнему протоколу исследований специалисты ждут, когда привитые заразятся случайно.