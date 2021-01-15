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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Вирус уходит, но не прощается — Главной проблемой, обсуждавшейся на открывшемся в четверг, 14 января, двухдневном Гайдаровском форуме, оказалось завершение коронавирусной пандемии. Несмотря на его неизбежность — Москва, например, ожидает его в мае 2021 года — формулировка того, что такое "возвращение к нормальной жизни" и в чем оно может заключаться, вызывает сильнейшие затруднения.

— Школьников переводят на приближенку — Мэр Москвы Сергей Собянин осторожно предположил, что снижение заболеваемости коронавирусом в российской столице начнется уже в конце января, а в мае город сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии. Господин Собянин не исключил, что уже через неделю могут быть вновь ослаблены ограничительные меры, введенные для профилактики роста заболеваемости, поскольку "новогодняя пауза остановила ее рост".

— Банкротство в каждый дом — По итогам 2020 года количество банкротств граждан взлетело более чем на 70%, тогда как компаний — упало сразу на 20%. Рост объясняется кризисом, снижением доходов, удешевлением самой процедуры. Падение — частичным мораторием на банкротство, введенным в условиях пандемии.

— Долги в промышленных масштабах — Пандемийный 2020 год оказался для российского корпоративного долгового рынка лучшим в истории. Объем привлечений внутри страны составил 3,19 трлн руб., превысив на четверть рекорд 2019 года. На фоне кризиса выросла активность компаний первого эшелона, тогда как менее качественные эмитенты занимали средства осторожно.

— Такси раскрутили счетчик — Стоимость поездок на такси в России у крупнейших онлайн-агрегаторов выросла к концу 2020 года на 50–70% в сравнении с концом весны — началом лета, оценили аналитики Bank of America (BofA). В столице цены крупнейших компаний, "Яндекс.Такси" и "Ситимобила", при этом почти сравнялись.

— Учебник по цифровому созреванию — Появившиеся в ведомствах руководители цифровой трансформации (ЦТ) получили навигатор по написанию стратегии порученного им "цифрового перехода". Эти документы необходимы для выполнения поставленной президентом национальной цели по достижению "цифровой зрелости" российской экономики к 2030 году.

— Вертикаль очищают от развилок — Белый дом внес в Госдуму законопроект, уточняющий распределение полномочий федерального центра и регионов. Спектр упоминаемых в нем областей регулирования — от земельного оборота до вопросов лицензирования добычи драгметаллов.

— Китайский экспорт испытал вирусный рост — Экспорт Китая по итогам 2020 года вырос, несмотря на пандемию, на 3,6% по сравнению с 2019-м, до рекордных $2,59 трлн. При этом импортные поставки в КНР сократились на 1,1%, до $2,06 трлн, свидетельствуют опубликованные в четверг данные китайской таможни.

— Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине — Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве объявило, что "предпримет все действия по задержанию" оппозиционного политика Алексея Навального до решения суда по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании "Ив Роше".

— Мэр особого назначения — В конце января гордума Тамбова должна избрать нового мэра. Сейчас эти обязанности исполняет Максим Косенков, лидер местной "Родины", имеющей большинство в городском парламенте, но стать полноправным градоначальником он не может из-за уголовного прошлого. Подробности выборов держатся в строгой тайне: имена кандидатов не знают даже члены конкурсной комиссии.

— Александру Невскому собрали на Instagram — В четверг Фонд президентских грантов подвел итоги первого в этом году конкурса для НКО. В сумме его победители получат порядка 4 млрд руб., а наибольший грант достался проекту музыканта Юрия Башмета "Молодые дарования России".

— От разбойных команд — к расстрельным — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет РФ поименно установил практически всех организаторов и исполнителей покушений на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, в ходе которых погибли сам полицейский, его брат и охранник из Росгвардии.

— В России пересчитали деревья — Регионами—лидерами по запасам древесины названы Красноярский край и Иркутская область — специалисты ФГБУ "Рослесинфорг" в рамках государственной инвентаризации лесов обнаружили там 13,3 млрд и 12,9 млрд кубометров сырья соответственно.

— Генералу предложили познакомиться с салоном красоты — Завершено следствие по делу бывшего заместителя главы Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, он уже приступил к ознакомлению с материалами расследования. Тем временем суд продлил ему срок ареста до 22 марта. Генерал обвиняется в незаконном получении нежилого помещения, где его жена открыла салон красоты.

— Не смеют крылья вздорные над Родиной летать — Как стало известно "Ъ", Москва собирается объявить о пересмотре своего участия в Договоре по открытому небу, позволяющему 33 странам-участницам осуществлять инспекционные полеты над территорией друг друга. В прошлом году из соглашения вышли США, вынудив Россию искать адекватный ответ на такой шаг.

— Россия готова поручиться за Иран — Первым высокопоставленным иностранным гостем главы МИД РФ Сергея Лаврова в этом году стал его коллега из Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. Встреча состоялась практически сразу после громкого примирения Саудовской Аравии и еще трех арабских стран с Катаром. Теперь в Москве надеются, что арабские монархии найдут общий язык с Ираном.

— "В Арктике нет проблем, требующих военного решения" — Посол по особым поручениям МИДа Николай Корчунов о предстоящем председательстве России в Арктическом совете.

— Власти прозванивают мессенджеры — Россвязь исследует возможность ввести в России лицензирование для Skype, Viber, WhatsApp и других сервисов, которые позволяют звонить через интернет на городские и мобильные телефоны. Введение лицензий упростило бы органам безопасности контроль над подобными сервисами.

— Дальневосточной авиакомпании помогут взлететь — Для поддержки создаваемой объединенной дальневосточной авиакомпании власти могут выделить дополнительно 4 млрд руб. субсидий на региональные авиаперевозки на Дальнем Востоке. В капитал компании должны войти 11 регионов ДФО, она получит блокпакет в основных местных перевозчиках.

— При одном важном уловии — Рыбопромышленную отрасль может ожидать одна из крупнейших сделок за последние годы. Владеющий Находкинской базой активного морского рыболовства (НБАМР) экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин может также получить активы "Океанрыбфлота".

— Банки выступили единым антифродом — Как отмечают эксперты, в конце прошлого года увеличились атаки со стороны злоумышленников на средства пенсионеров. По различным оценкам, объем похищенных в прошлом году средств мог вырасти в десять раз, до 66 млрд руб. Для борьбы с этим банки вынуждены ужесточать свои антифрод-системы, что иногда приводит к блокировке даже легальных операций пожилых клиентов.

— Русфинанс-банк переходит в филиал — Росбанк на базе присоединяемого Русфинанс-банка собирается создать филиал, специализирующийся на выдаче автокредитов. Участники рынка уверены, что создание филиала позволит материнской структуре экономить на операционных затратах, а сегменту автокредитования — сохранить высокую автономность.

— Межпортфельная инвестиция — Экспобанк Игоря Кима выкупил у американского фонда Firebird 8,5% акций СДМ-банка, увеличив долю до 23%. Но дальше увеличивать пакет не планируется, это портфельная инвестиция. В условиях слабого интереса инвесторов к банковскому бизнесу участники рынка считают, что покупателя могла заинтересовать цена, которая вряд ли превысила 0,8–0,9 капитала.

— Инфляцию конвертировали в биткойн — После непродолжительной коррекции курс биткойна вновь вернулся к $40 тыс. Институциональные инвесторы воспользовались падением котировок начала недели, которое открыло возможность войти в актив на низких уровнях. Тем более что его антиинфляционные свойства могут реализоваться на фоне планов избранного президента США расширить программу монетарного стимулирования экономики.

— Руководители заселяются в департаменты — По информации "Ъ", в ближайшие дни будет объявлено, кто возглавит департаменты правительства, на которые разделяется департамент промышленности, энергетики и транспорта. Помимо Павла Ливинского, который, как писал "Ъ", может возглавить департамент энергетики, определились и кандидаты на посты глав других департаментов.

— "Газпром" не пригрели в Европе — Российский газ в 2020 году уступил свои позиции в Европе вследствие резко обострившейся конкуренции. Общая доля поставок "Газпрома" в потреблении газа в Европе по итогам года снизилась с 36% до 33% в пользу производителей сжиженного природного газа (СПГ).

— Авторынок подсел на госсубсидии — Авторынок РФ в 2020 году вышел на четвертое место в Европе, показав снижение продаж на 9%, до 1,6 млн машин. При этом продажи попали в зависимость не только от девальвации рубля, которая подгоняла спрос в ожидании роста цен, но и от господдержки. Как только льготное автокредитование в декабре 2020 года прекратилось, продажи сразу же ушли в минус.

— Самиздат пошел по рукам — По итогам 2020 года сегмент самиздата оказался самым быстрорастущим на книжном рынке. По мнению его участников, самиздат менее уязвим перед кризисом, поскольку не зависит от традиционных книгоиздателей и дистрибуторов, а также выпускает больше новинок. Компании связывают его динамику и с ростом интереса к жанрам фантастики и фэнтези.

— Бройлеров подкормят кредитами — Производителям мяса птицы, которые жаловались на критическую ситуацию в отрасли, удалось добиться поддержки от чиновников. По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко Минсельхоз проработает увеличение лимитов краткосрочных льготных кредитов для участников рынка с 1 млрд до 1,4 млрд руб. в год.

— Деньги потянуло к земле — Инвесторы, опасаясь неопределенности в сегменте коммерческой недвижимости на фоне кризиса, теперь пытаются меньше средств вкладывать в покупку готовых объектов, сосредоточившись, в частности, на приобретении площадок под строительство жилья. Это привело к тому, что впервые на рынке доля инвестирования в девелоперские проекты достигла 48%, увеличившись втрое за год.

— Сети открывают интерфейс — В ближайшие десять лет доля оборудования с открытым интерфейсом (Open Radio Access Network, OpenRAN) в сетях российских операторов связи может достигнуть 80%, а затраты на него составят десятки миллиардов рублей, прогнозирует Deloitte. Инвестиции потребуются в связи с требованиями властей по замене зарубежного оборудования Huawei, Nokia, Ericsson и ZTE на отечественное.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Цены на сотовую связь вырастут на 15% — О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500–900 руб.: "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.". Также, по прогнозу Content-Review, в 2021 г. вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.

— Чем запомнится первый год премьера Михаила Мишустина — 16 января исполняется год с подписания Владимиром Путиным указа о назначении бывшего главы ФНС Михаила Мишустина председателем правительства. И этот год оказался для премьера серьезным испытанием. Изначально его кабинет должен был хотя бы начать решать задачу вывода экономики из застойного состояния, в котором она пребывает фактически с кризиса 2008 г.

— Конституционный суд оценит тщательность работы избиркомов — Конституционный суд (КС) рассмотрит обращение муниципального депутата Останкинского округа Москвы Сергея Цукасова о конституционности законодательных норм, которые, по его мнению, позволяют избирательным комиссиям вовремя не уведомлять кандидатов о нарушениях в документах, подготовленных для регистрации на выборах. Обращение (копия есть в распоряжении "Ведомостей") было принято к рассмотрению КС 24 декабря.

— Крупнейшими получателями грантов для НКО стали проекты Башмета и Союза кинематографистов — Самые крупные президентские гранты для некоммерческих организаций получили агентство "Концерты, фестивали, мастер-классы", организация "Справедливая помощь доктора Лизы", Союз кинематографистов, "Центр поиска пропавших людей" и фонд помощи хосписам "Вера".

— Импичмент Дональду Трампу вряд ли одобрит сенат США — Действующий президент США Дональд Трамп вновь осудил насилие и призвал нацию к примирению. "Насилию и вандализму нет места в нашей стране, как и в нашем движении", – заявил президент в своем видеообращении, переданном 13 января телеканалом CNBC. При этом в своей речи, записанной прямо в Овальном кабинете, президент не взял на себя ответственность за штурм Капитолия 6 января и никак не прокомментировал импичмент, за который выступил конгресс.

— Алексей Навальный объявлен в розыск — Оппозиционный политик Алексей Навальный, который пообещал 17 января вернуться в Москву после лечения в Германии, объявлен в розыск, сообщило 14 января пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

— ЦБ продолжает снижать риски для неквалифицированных инвесторов — Страховщикам, а также их агентам не следует предлагать гражданам, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций, некоторые страховые продукты с инвестиционной составляющей, говорится в информационном письме Банка России, опубликованном 14 января. Речь идет об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и отдельных видах договоров накопительного страхования жизни (НСЖ).

— Эксперименты с алкоголем в "Еще по одной" — Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года – им стал "Еще по одной" датчанина Томаса Винтерберга. Он также выбран лучшим режиссером года и разделил премию за лучший сценарий с Тобиасом Линдхольмом. Исполнивший главную роль в "Еще по одной" Мадс Миккельсен признан лучшим актером.

— Авторынок России справился с пандемичным 2020 годом лучше других авторынков мира — Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырастут в 2021 г. на 2,1% и превысят 1,6 млн единиц. Такой прогноз сделал председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель, выступая на конференции 14 января.

— Прокатчик фильма "Холоп" стал крупнейшим кинодистрибутором в России — По итогам 2020 г. среди кинодистрибуторов, прокатывающих в России фильмы отечественных и голливудских студий, сменился лидер, следует из данных консалтингового агентства "Эстимейт компани" (есть в распоряжении "Ведомостей"). Им стала принадлежащая холдингу "Газпром-медиа" компания "Централ партнершип" (ЦПШ), которая с конца 2016 г. является крупнейшим прокатчиком российского кино.

— Еще один региональный девелопер складов выходит на московский рынок — Девелоперская компания "ПФО групп" выкупает у мажоритарного акционера издательского холдинга "Эксмо-АСТ" и сети "Читай-город – Буквоед" Олега Новикова часть недостроенного оптово-распределительного центра "Радумля", который находится в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, близких к разным сторонам переговоров.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Десять лет — не срок — Какие крупные чиновники стали за последнее время фигурантами громких уголовных дел о коррупции? Что изменилось в системе расследования экономических и налоговых преступлений? Об этом и многом другом Александр Бастрыкин рассказал "РГ" в канун десятилетия Следственного комитета.

— Снова в школу — 18 января московские старшеклассники возвращаются в школы. Транспортные карты к этому времени будут разблокированы, и дети вновь смогут пользоваться правом льготного проезда. Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что это решение далось ему непросто.

— Обложение обязывает — Минфин не видит резервов для серьезного снижения налогов, а в ближайшие годы сделает упор на повышении эффективности налоговых льгот. Это одно из главных заявлений, прозвучавших на Гайдаровском форуме. О чем еще говорили его участники, рассказывает "РГ".

— Споры с иностранными инвесторами останутся в юрисдикции России — КС РФ подтвердил исключительный приоритет российской судебной системы в спорах с иностранными инвесторами, если соответствующий международный договор еще не был ратифицирован и применяется временно по соглашению сторон. Соответствующее определение публикует "РГ".

— Ограничения в период пандемии признаны законными — Региональные власти вправе принимать решения об ограничении передвижения граждан в период пандемии. Такая позиция заключена в постановлении Конституционного cуда РФ, которое публикует "Российская газета".

— Продавцов квартир обяжут вернуть деньги при отмене сделки — Теперь при покупке квартиры надо обязательно включать в договор условие, что продавец выступает поручителем возврата денег в случае признания сделки недействительной. Тогда есть шанс, что покупатель не останется ни с чем, если появятся какие-то другие претенденты на жилплощадь.

— Вузы идут на прием — В Минобрнауки подписан приказ об утверждении общих объемов контрольных цифр приема на 2022/2023 учебный год. Всего на направления бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры выделено 588 044 места для обучения за счет бюджета.

— Оборонный край — Спрогнозировать точно, как будет развиваться ситуация со штаммами коронавируса, пока сложно, поэтому нужно грамотно управлять коечным фондом. Об этом заявил президент на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, которая прошла в режиме видеоконференции. Также Владимир Путин указал следить за ростом цен, уровнем безработицы, ситуацией с аварийным жильем и поддерживать оборонно-промышленный комплекс.

— Кому и год за полтора — Медработники психоневрологических интернатов смогут досрочно выходить на пенсию. Приказ об этом подписал глава минтруда Антон Котяков. Так, врачам и медсестрам, оказывающим помощь инвалидам с психическими расстройствами в соцстационарах, с этого года предлагается считать стаж по аналогии с их коллегами, работающими в медучреждениях.

— Трубы первенства — Второй этап программы модернизации ЖКХ — конкурс проектов обновления коммунальной инфраструктуры — может быть запущен в этом году. Об этом рассказал "Российской газете" вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Здоровый образ жизни — ЦБ РФ выявил практики предложения ИСЖ и НСЖ в банковских офисах под видом вкладов с повышенной доходностью. При этом нередко граждан не информируют об особенностях и рисках таких продуктов, их отличии от вкладов.

— Новоселье без очереди — Генпрокурор Игорь Краснов выступил с законодательной инициативой по соблюдению прав детей-сирот на получение жилья.​ В частности, он предложил принять альтернативные меры для решения жилищной проблемы тех из них, кто состоит на учете более 5 лет.

— Ошибок.net — В Санкт-Петербургском государственном университете подвели итоги международной онлайн-олимпиады по русскому языку как иностранному. В ней приняли участие более 9500 иностранных граждан из 147 стран, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

— Заслон для огня — Лесопожарная группировка "Север", отдельное подразделение для защиты от огня Байкальской природной территории, увеличение численности парашютно-десантной службы, космический мониторинг и неизбежность наказания виновных в возгораниях — это основные пункты утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко "дорожной карты" по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров.

— Пойдут на встречу — Конституционный суд России предоставил право на длительное свидание осужденным, которые по разным причинам находятся в СИЗО. Например, если человека этапировали из колонии для допросов по другим уголовным делам.

— Прививка по выбору — Производство "Спутника V" растет, и это позволяет перейти к более широкой вакцинации населения. Что касается возможности сделать прививку вакциной от Moderna, Pfizer или другой зарубежного производства, сначала препарат должен быть зарегистрирован в России.

— Второй год пандемии — Полностью победить коронавирус в 2021 году вряд ли удастся, однако при этом ситуация станет более управляемой, заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Однако его коллеги настроены более скептично.

— Выход после укола — В городских поликлиниках дополнительно открылись 30 прививочных пунктов против коронавируса. Получили вакцину от COVID-19 и 15 частных клиник столицы. Таким образом, получить защитную прививку, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи могут уже по 115 адресам вместо 70 прежних.

— Капитолий — казармы демократии — Голосование по новому импичменту Трампу проходило в сюрреалистической обстановке. Наводнившие Вашингтон 15 тысяч солдат национальной гвардии наглядно свидетельствовали о беспрецедентности политического кризиса в стране.

— Леди на зарплате — О том, должна ли супруга президента получать зарплату, снова заговорили в Польше. В стране принято, что первая леди не работает по профессии, но занимается благотворительностью и выполняет представительские функции. При этом никак не урегулирован вопрос вознаграждения от государства.

— Водный голод — В Стамбуле через 45 дней может закончиться вода. Критически низкий уровень воды по всей Турции из-за отсутствия осадков привел к самой сильной за десятилетие засухе. Эксперты уже предупредили, что крупные города по всей Турции столкнутся с проблемой нехватки воды в ближайшие несколько месяцев.

— Доктор Чехов в цифре — Искусственный интеллект не заменит хорошего врача, но становится незаменимым помощником. О том, какая нас ждет медицина в будущем и что такое биодизайн, в интервью "РГ" рассказал академик Петр Глыбочко.

— Нервные сигналы — При коронавирусной инфекции люди, страдающие неврологическими и сосудистыми болезнями, попадают в группу риска. Почему это происходит и как уберечься от осложнений, "РГ" рассказала невролог высшей категории Неонила Фомина-Чертоусова.

— Сбились с ритма — Мало кто из нас хотя бы раз не впадал в депрессию. Мир кажется серым, враждебным, тревожным. Уснуть сложно. Любимые продукты становятся нежеланными. Все раздражает. Ничто не радует. А сердце порой колотится так, что дух захватывает. К какому врачу бежать? Кто поможет? Кардиолог?

— Укоротить палочку Коха — В Астраханском государственном медуниверситете начались исследования по получению противотуберкулезного средства на основе белка верблюжьего молока. Проект, рассчитанный на два года, получил грант Фонда содействия инновациям в 500 тысяч рублей.

— Осадочные явления — Крепкие морозы, а с ними и мощные снегопады воцарились во многих регионах России. На Урале отменили занятия в школах, в Поволжье было приостановлено автомобильное движение, а города Карелии остались без автобусного сообщения.

— Маршрут проложен — Ценителям подмосковной лыжни сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Их пригласили принять участие в марафоне, который пройдет по самой популярной в России туристической тропе.

— Жилье на вырост — Минувший год в столице запомнился ажиотажным спросом на жилую недвижимость и, как следствие, ростом цен на квадратные метры. Будут ли также дорожать квартиры в наступившем году? "РГ" опросила экспертов и узнал, стоит ли покупать жилье сейчас или лучше подождать.

— Выходи из Тома — Российская столица первой в мире смогла восстановить трафик, прерванный разгаром пандемии. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный нидерландской аналитической компанией TomTom.

— И город ехал — В ночь на Старый Новый год на столицу обрушился самый сильный снегопад с начала этой зимы. За 12 часов город накрыла снежная перина толщиной в 12-15 сантиметров. Кто и как освобождал городские территории от снега, наблюдали корреспонденты "РГ".

— В приемной — покой — В четверг депутаты Якутской городской Думы большинством голосов приняли отставку мэра Сарданы Авксентьевой в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

— Место встречи изменить… — В отдаленном районе Новосибирской области в пятницу открывается Дом культуры с библиотекой. В нем будут выступать местные творческие коллективы, в том числе фольклорный ансамбль.

— Распустят на циферблаты — Новый год в Петербурге продолжается — по просьбам горожан елка на Дворцовой площади простоит до конца января.

— Клумбы не городить — Мэрия Владимира предупредила горожан о недопустимости устройства цветников во дворах из старых покрышек. Нарушителей ждут штрафы. Жалобы на резиновый утиль регулярно появляются на сайте "Мой Владимир", куда горожане сообщают о коммунальных проблемах.

— Поступить правильно — В 2021 году прием детей в школу будет проходить по новым правилам. Это вызывает некоторое беспокойство родителей: а вдруг ребенка не зачислят в нужную школу, будет ли возможность подать заявление в другое учебное заведение? И главный вопрос: готовы ли в регионах к новому порядку приема.

— Опознанный объект — Полеты дронов над Подмосковьем помогают специалистам Росреестра находить самострои и наглядно увидеть, где земля используется не по назначению. Беспилотники исправно фиксируют нарушения.

— Церетели заплатит городу — Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу Церетели, в которой он попросил передать его дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ. Речь идет о решениях трех арбитражных судов о взыскании со скульптора более 29 млн рублей неустойки по иску департамента городского имущества Москвы.

— Терминатору на зависть — В полках и дивизиях идет апробация нового арсенала в зимних полевых условиях. Вместе с личным составом испытания морозом проходят и современные боевые машины. Например, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-2 и боевых машин поддержки танков — БМПТ "Терминатор".

— Огненная статистика — Гибель от огня выходит едва ли не на первое место в печальной статистике потерь от ЧС. С начала текущего года в России этот скорбный список уже вырос не на одну страницу.

— Гарнизон среди гор — Для российских миротворцев в Нагорном Карабахе построят еще пять блочно-модульных городков. В них планируют разместить более 540 военных.

— Внимание на экран — Компания Samsung представила новую линейку смартфонов — Galaxy S21. В нее вошли три модели — это Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Новинки работают на процессоре Exynos 2100, разработанном по технологии 5-нм. Это означает прирост производительности и большее время автономной работы.

— Читает свое дело — Басманный суд Москвы продлил до 28 февраля меру пресечения в виде запрета определенных действий экс-губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню. Он проходит по делу о растрате 700 млн рублей.

— Оценка с плюсом — Росстат при расчете инфляции будет отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 36 товарных позиций больше, чем в прошлом году. В них включены лекарства от коронавируса, средства индивидуальной защиты и ряд медпроцедур.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Отходное пособие: число стоящих на бирже труда снизилось до 2,7 млн — В России на 11 января 2021 года официально зарегистрировано 2,77 млн безработных, сообщили "Известиям" в Минтруде. Там пояснили, что в последние месяцы наблюдается тенденция на снижение численности представителей этой категории граждан. В Совфеде полагают, что это естественный процесс, поскольку страна постепенно выходит из режима ограничений.

— Одним мазком: диагностировать грипп и COVID будут одновременно — В России зарегистрирована первая тест-система, которая позволяет узнать, болен человек COVID-19 или гриппом, или же является носителем сразу обоих вирусов. Ее разработчик уже готовится поставлять первые партии в лаборатории. Регистрацию подобных тестов ожидают еще около 10 российских компаний.

— Не для печати: Трудовой кодекс поправят под электронный документооборот — Компаниям в России предложат перейти на электронный кадровый оборот. Как выяснили "Известия", такие поправки в Трудовой кодекс готовит Минтруд. Речи не идет о всеобщем отказе от бумаги. В ведомстве пояснили, что каждая организация будет самостоятельно выбирать, в каком формате вести документооборот, а трудящийся сможет использовать портал "Работа в России" как площадку для хранения своих кадровых документов.

— Ковидная метка: к чему может привести идея бейджей для привитых — Жителям Сахалина разрешат не носить маски, если они сделают прививку от коронавируса. После вакцинации им выдадут бейдж, подтверждающий это право. Опрошенные "Известиями" эксперты назвали такое решение спорным: вакцина не является стопроцентной гарантией того, что человек не несет эпидемической угрозы для окружающих.

— Купи слона: россияне охотно платят мошенникам за "целебные" товары — Более 30 нижегородцев купили по баснословным ценам совершенно обычные постельные принадлежности. Продавцы уверили наивных граждан, что их товар обладает некими целебными свойствами, потому и стоит несколько десятков тысяч рублей за комплект.

— "Всехный" папа: умер Борис Грачевский — Один из создателей "Ералаша" стал жертвой пандемии COVID-19.

— Синдром отмены: сочинский инвестфорум не состоится второй год подряд — Российский инвестиционный форум в Сочи (РИФ) в 2021 году не состоится, сообщил "Известиям" источник, участвующий в его организации. О том, что мероприятие не планируется, рассказали два собеседника, один из которых близок к правительству, другой — занимается поставками для РИФа. Никакой подготовительной работы к форуму не проводится, подтвердил источник, близкий к "Росконгрессу".

— Долговое сальто: самолетному бизнесу Utair снизят кредитную нагрузку — Обязательства авиакомпании Utair по кредиту перед Сбербанком в рамках его реструктуризации перейдут вертолетной "дочке". Это шаг в направлении разделения самолетного и вертолетного бизнесов между кредиторами, считают эксперты. Благодаря этому кредитная нагрузка самолетного сегмента Utair снизится почти на 30% — c 60 млрд рублей (без учета процентов) до 42,6 млрд рублей, а у вертолетного, напротив, вырастет на 17,4 млрд рублей.

— Долги с плеч: в 2020 году банкротами признаны 119 тыс. граждан — Количество банкротств граждан в России за год увеличилось почти на 73%, следует из данных проекта "Федресурс", с которыми ознакомились "Известия". Всего по итогам 2020-го суды признали несостоятельными 119 тыс. физлиц, включая индивидуальных предпринимателей.

— Назад в прошлое: книгу для жалоб предложили вернуть в магазины — Магазины могут обязать вернуть книгу отзывов, жалоб и предложений. С таким предложением выступает Союз потребителей, рассказал "Известиям" его председатель Петр Шелищ.

— Доллар по 70: эксперты измерили выход России из кризиса — Курс доллара упадет ниже 70 рублей, ВВП России увеличится на 3,5%, но бюджетный баланс не восстановится как минимум до следующего года. Таковы прогнозы макроэкономической ситуации в стране на 2021 год, сделанные аналитиками рейтингового агентства "Эксперт РА".

— Платформенное безобразие: как Twitter приостановил работу аккаунта Sputnik V — Американская сеть Twitter вечером 14 января на время заблокировала аккаунт российской вакцины от коронавируса Sputnik V. После ситуации с Дональдом Трампом это сразу же вызвало подозрения в ангажированности компании по отношению к препарату из РФ.

— С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами — С этого года начнётся массовая поставка для армии беспилотников-квадрокоптеров. Небольшие и легкие аппараты помогут войскам в выполнении боевых и повседневных задач. Они дополнят две тысячи дронов самолётного типа, имеющихся сейчас в частях.

— Троянский Cov: ученые объяснили феномен повторного заражения — Международная группа ученых дала предположительное объяснение феномену повторного заражения COVID-19. По их гипотезе, коронавирус способен "прятаться" от иммунной системы в пузырьках, содержащихся в межклеточной жидкости, и "выходить наружу" после того, как организм справился с болезнью.