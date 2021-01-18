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КОММЕРСАНТ

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— Если где-то форс-мажор у нас порой честно жить не хочет — Совет Госдумы в понедельник планирует принять к рассмотрению правительственный законопроект об условиях освобождения чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения. Это станет возможно, если антикоррупционные ограничения были нарушены по независящим от человека обстоятельствам.

— Цены висят на колоске — Новости об очередных ограничениях на экспорт зерна из РФ взволновали участников мирового рынка. Стоимость фьючерса на российскую пшеницу уже превысила $300 за тонну, а цены на физическом рынке приближаются к этой отметке. Последний раз котировки достигали такого уровня в апреле 2014 года, а текущий тренд будет зависеть от готовности к сделкам крупных покупателей, в частности Египта.

— Потеплу-поздорову — По данным "Ъ", один из основных в России инвесторов в возобновляемую энергетику "Фортум" (подконтрольна финской Fortum) предложила правительству заменить неэффективную тепловую генерацию на солнечные и ветряные электростанции.

— С Huawei сбивают Honor — Как стало известно "Ъ", сервисы Google могут уже весной вернуться на смартфоны Honor, которые занимают второе место по продажам на российском рынке. Это стало возможным после отделения бренда от материнской Huawei, еще в 2019 году попавшей под санкции США. Выход новой линейки смартфонов Honor может помочь бренду нарастить позиции, но ослабит саму Huawei, так как лишит части аудитории ее магазин приложений AppGallery.

— Американской экономике добавят стимулов — Джо Байден представил новый план фискальной поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн. Его согласование начнется уже на этой неделе, после официального вступления избранного кандидата в должность. План включает заметное увеличение расходов на борьбу с кризисом, а также новые меры социальной поддержки и двукратное повышение минимального уровня оплаты труда.

— Заграница здесь бессильна — Завершившийся в пятницу Гайдаровский форум (ГФ) продемонстрировал контуры относительно новой реальности, которая предположительно ожидает экономику РФ после завершения коронавирусной пандемии. Акценты, которые выделяли 14–15 января эксперты ГФ, необычны: многое зависит от того, как будут выглядеть рост в полуизолированной во многих аспектах экономике, декорпоративизация, динамика неравенства в приросте благосостояния и цифровизация в экономике, где значительная часть товаров и услуг к ней не адаптирована.

— Энергоэффективности обновили приоритеты — Минэкономики назвало новые приоритеты политики в области энергоэффективности. Среди ключевых направлений — повышение энергоэффективности к 2030 году на 30% от уровня 2021 года, дальнейшая модернизация генерирующих мощностей, котельных и тепловых сетей, развитие энергосервиса, привлечение внебюджетного финансирования, включая программы льготного банковского кредитования, и внедрение "белых" сертификатов.

— И родина щедро ловила его — Алексей Навальный задержан вечером 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации в связи с отравлением в августе прошлого года. Рейс авиакомпании "Победа", которым летел политик, должен был завершиться во Внуково, где господина Навального ожидали несколько сот сторонников, однако за несколько минут до посадки было решено закрыть аэропорт на прилет, и самолет приземлился в Шереметьево.

— Вице-губернаторов обучат легитимности — На этой неделе в Подмосковье пройдет семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, организованный администрацией президента (АП). Ожидается, что его главными спикерами станут представители внутриполитического блока АП, включая ее первого замруководителя Сергея Кириенко, а речь пойдет об осенних выборах в Госдуму.

— Генерала проверят полковники — Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы признал незаконным постановление следствия об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя СКР—начальника главного военного следственного управления (ГВСУ) комитета Александра Сорочкина.

— Деньги на погранзаставы пустили по другой статье — Как стало известно "Ъ", военное следствие переквалифицировало обвинение бывшему первому заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Теперь ему инкриминируется не превышение должностных полномочий, а злоупотребление ими.

— Следователь поставил не на тех обвиняемых — "Ъ" стали известны подробности уголовного дела бывшего следователя столичного управления СКР Левона Агаджаняна. Напомним, именно он расследовал обстоятельства перестрелки в башне "Око" в "Москва-Сити" в 2017 году, в результате которой один человек погиб и пятеро были ранены. По материалам дела, идя навстречу просьбе бывшего акционера "Вимм-Билль-Данна" Гавриила Юшваева, следователь Агаджанян попытался снизить степень ответственности за конфликт охранников бизнесмена и свалить вину на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и ЧОПа.

— Иглы доброй воли — С понедельника по поручению президента Владимира Путина в России начинается массовая вакцинация населения против коронавируса. "Ъ" решил выяснить, велик ли интерес к прививке со стороны граждан — и как региональные власти готовятся выполнить задание главы государства.

— У техосмотра открутились гайки — В марте может возникнуть дефицит операторов техосмотра — такой сценарий предполагает Российский союз автостраховщиков (РСА) в связи с вступлением в силу нового законодательства в области ТО и новых правил для операторов. РСА уже направил губернаторам письма с просьбой проверить пункты техосмотра. Подобные опасения ранее разделяла и ГИБДД.

— Герр Лашет — преемник фрау Меркель — Делегаты первого в истории онлайн-съезда германского Христианско-демократического союза (ХДС) избрали в субботу своего нового лидера. Теперь партию, которой почти два десятилетия руководила Ангела Меркель, возглавил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия Армин Лашет.

— Земля привитованная — Израиль стал чемпионом среди всех стран мира по проценту вакцинированных. Прививки сделали почти четверть израильтян. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху лично контролирует процесс, обещая до новых внеочередных выборов в Кнессет привить все взрослое население, что даст положительные результаты для экономики.

— Дональд Трамп на досадном положении — Президенту США Дональду Трампу осталось провести в Белом доме считанные дни, страна же готовится к инаугурации нового лидера — Джо Байдена.

— Кризис встретили по одежке — По итогам 2020 года объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. Восстановления после столь глубокого падения в в Fashion Consulting Group (FCG) ожидают только к 2025 году.

— Уголь и удобрения поедут вместе — Как стало известно "Ъ", в конце 2020 года в рамках группы СУЭК Андрея Мельниченко создана Национальная транспортная компания (НТК) для развития транспортного бизнеса. Под ее управление передаются более 50 тыс. вагонов СУЭК и "Еврохима" и шесть портов с грузооборотом в 53 млн тонн за 2020 год. В итоге НТК должна войти в пятерку крупнейших российских железнодорожных операторов и топ-3 стивидорных холдингов.

— Без вины поплатившие — Финансовый рынок, который в этом году попал под юрисдикцию службы финуполномоченного (СФУ), взбунтовался против установленной системы взносов. Компании, за исключением страховщиков, недовольны необходимостью платить взносы даже в том случае, если омбудсмен выносит решение в их пользу.

— Санкции в цене — На минувшей неделе международные инвесторы вложили в российский фондовый рынок рекордный за 12 месяцев объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research, приток составил $290 млн. Основной объем инвестиций обеспечили глобальные фонды.

— Ипотечный рекорд ушел в прошлое — Россияне в 2020 году взяли рекордное количество ипотечных кредитов — 1,7 млн ссуд на 4,3 трлн руб. Высокому спросу способствовало сильное падение ставок, которое привело и к резкому увеличению рефинансирования. В итоге в 2021 году можно ожидать снижения объемов выдач, считают эксперты, поскольку доходы россиян растут слабо, дальнейшего снижения ставок не ожидается, а возможности застройщиков удовлетворить спрос без повышения цен на жилье остаются под вопросом.

— Целого "Мира" много — Участники финансового рынка направили в ЦБ комментарии к проекту стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы. Эксперты отмечают, что при направленности стратегии на поддержку конкуренции на рынке регулятор сам активно в нее включается через поддержку платежной системы "Мир", СБП и других своих сервисов.

— Инвесторам нашли мягкое место — Как выяснил "Ъ", результатом продолжавшегося всю неделю диалога ЦБ и участников рынка стал обновленный текст законопроекта об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированному инвестору. Документ может появиться уже 18 января.

— Энергорынок скидывает долги — В 2020 году на оптовом энергорынке не произошло ожидаемого провала платежей: уровень расчетов сохранился на прежнем уровне, а задолженность резко упала на четверть, до 73 млрд руб. Впрочем, падение — техническое, часть долгов просто перестала учитываться. В то же время проблемные сбытовые компании "Россетей" на Северном Кавказе впервые вышли на полную оплату полученной энергии.

— Рыбакам не по размеру порты — Российские рыбопромышленники просят отсрочить вступление в силу нового механизма, по которому компаниям необходимо декларировать иностранные суда в портах РФ. Без этого с 2022 года они не смогут продолжать добычу рыбы по российским квотам.

— Автокредитование притормозило — Традиционного сезонного оживления на рынке автокредитования в конце 2020 года не произошло. По сравнению с ноябрем объем выдачи в штуках сократился на 21%, в деньгах — на 11%. На результатах сказалось завершение программ господдержки, которые на протяжении года заметно поддерживали рынок автокредитования. В результате перспективы 2021 года его игроки смотрят с осторожностью, во многом также рассчитывая на поддержку со стороны государства.

— Пассажиров просят занять места — ОАО РЖД по итогам 2021 года надеется вывести перевозки пассажиров, обвалившиеся из-за пандемии в минувшем году более чем на четверть, на уровень 2019 года, когда был поставлен 11-летний рекорд. Пессимистичный сценарий предполагает рост перевозок относительно 2020 года на 30%.

— Верховный суд расставит метки — До Верховного суда (ВС) РФ дошел спор производителей пластиковых карт и RFID-меток "Страна карт" и ISBC, который может стать прецедентным для интернет-рынка. Использование в рекламе "Страны карт" бренда AirTag, которым владела ISBC до продажи его американской Apple, привело к потере компанией прав на домен stranakart.ru. Юристы считают, что такая трактовка решения суда привела к несоразмерному наказанию.

— Инвестиции добавили в лекарства — Совладелец "Валента фарм" и экс-глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Дмитрий Рейхарт смог собрать около $20 млн для инвестиций в зарубежные фармкомпании, пытаясь заработать не менее 20%. Он обещает за два года увеличить объем вложений в десять раз. Фонд вкладывает в транснациональных производителей, так как на их долю приходится около 60% мировых продаж фармпродукции.

— Операторы не уместились на умных экранах — МТС, "МегаФон", "Вымпелком", "Триколор" и другие крупнейшие операторы связи и платного ТВ разочарованы тем, что их видеосервисы не включили в перечень обязательных для предустановки на Smart TV с апреля 2021 года. Операторов даже не позвали и в правительственную комиссию, которая перечень утверждала.

— Продюсеры вышли из "Комы" — Кинокомпания "Марс Медиа" Рубена Дишдишяна и "Большое кино" Сарика и Гевонда Андреасянов договорились о мировом соглашении в рамках процесса о провалившемся в прокате фильме "Кома". "Марс Медиа" отказалась от части претензий в обмен на права на сам фильм, а также другую картину Сарика Андреасяна — "Робо". Юристы называют условия нестандартными, допуская, что они станут прецедентом для других участников кинорынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Власти превратили прилет Навального в квест — Оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр "иноагентов") Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии. Попытка встретить его в московском аэропорту "Внуково" превратилась в настоящий квест как для его сторонников, так и для журналистов, некоторые из которых были задержаны.

— России удалось достигнуть пятилетнего минимума энергоемкости ВВП — Россия по итогам 2019 г. достигла пятилетнего минимума по показателю энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) – объема потребления энергоресурсов по отношению к ВВП, сообщил 15 января журналистам замминистра экономического развития Илья Торосов.

— Реакция на самосожжение Славиной стала предметом уголовного дела — Пресненский суд Москвы 15 января арестовал до 28 февраля оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Павла Зеленского. Об этом 15 января сообщил руководитель Международной "Агоры" Павел Чиков.

— Партия Ангелы Меркель избрала председателя — Съезд основной партии правящей в Германии коалиции – Христианско-демократического союза (ХДС) – избрал 16 января ее председателем премьер-министра земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета. 59-летний политик одержал победу во втором туре, получив 521 голос делегатов съезда из 991.

— Экономисты прогнозируют посткризисный отскок в 2021 году — Темпы роста мировой экономики в текущем году составят около 5%, прогнозируют эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Это примерно в 1,5 раза выше, чем среднегодовые темпы роста последнего десятилетия, пришли к выводу эксперты в последнем квартальном прогнозе.

— Минэкономразвития продлевает льготный период для резидентов ТОР — Министерство экономического развития предлагает продлить период пониженных налоговых ставок для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) с трех до четырех лет.

— В 2020 году расходы региональных бюджетов увеличились на рекордные 15% — Снижение доходов региональных бюджетов оказалось в 4 раза меньше, чем ожидал Минфин, сообщил замминистра финансов Леонид Горнин на Гайдаровском форуме.

— Переход на отечественное ПО ускоряют на год — В проекте указа президента о переходе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО) и оборудования Минцифры обозначило сроки этого перехода – до 1 января 2023 г. для ПО и до 1 января 2024 г. для оборудования.

— Amazon обвинили в сговоре с крупнейшими издательствами — Американский гигант электронной коммерции Amazon в 2015 г. вступил в сговор с крупнейшими книжными издательствами в США для удержания искусственно высоких цен на электронные книги – с таким обвинением юридическая компания Hagens Berman 14 января подала в окружной суд Нью-Йорка коллективный иск к Amazon от имени американских потребителей из разных штатов.

— Скандальный проект Loft River в Покровском-Стрешневе не будет снесен — Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в конце декабря прошлого года отменила решение предыдущей инстанции о признании апарт-комплекса Loft River на Летной улице в Покровском-Стрешневе самовольной постройкой, подлежащей сносу. Это следует из материалов дела, опубликованных в пятницу, 15 января, на сайте суда.

— "АвтоВАЗ" останется единственным участником госзакупок в легковом сегменте — Минпромторг России подсчитал уровень локализации всех моделей легковых автомобилей, произведенных на территории страны в 2020 г.

— Все видеокарты пошли на майнинг — Резко подорожавшие криптовалюты вызвали ажиотажный спрос на видеокарты, используемые для майнинга. Их дефицит будет ощущаться как минимум до середины года.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Товар, скажи пароль — У покупателей будет несколько способов быстро проверить, проходил ли товар все необходимые испытания на безопасность в аккредитованной лаборатории. Об этом, а также о поверках счетчиков воды в интервью "РГ" рассказал глава Росаккредитации Назарий Скрыпник.

— Полный пенсион — С каждым годом продолжительность жизни растет, к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет. Коснется эта тенденция и России. В стране сейчас действуют около 1,6 тыс. пансионатов для пожилых людей, дальше эта цифра будет расти.

— Для тех, кто в банке — Средняя ставка по банковским вкладам в 2020 году упала до крайне низких значений. Это логично привело к перетоку физлиц на фондовый рынок. "РГ" разбиралась, в какие активы можно попытаться инвестировать в 2021 году.

— Триста долларов штрафа за "спасибо" — Украина перешла в режим открытой дискриминации русского языка. Теперь за русскую речь в сфере обслуживания положены штрафные санкции, которые к 2022 году лишь усилятся. За соблюдением чистоты украинского языка будут наблюдать "мовные инспекторы".

— Секрет не доверят — Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении два законопроекта, внесенные главой государства. Поправки детально прописывают запреты на иностранное гражданство для чиновников, имеющих доступ к гостайне.

— Работа — за кадрами — Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителей в семь новых подразделений аппарата правительства. Изменения в структуру кабмина внесены в рамках реформы системы госуправления и направлены на совершенствование работы аппарата.

— Сообщение отправлено — Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Такое решение принял в пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

— Напряжение в Сети — Избирательная система США архаична, социальные сети продемонстрировали факты оголтелой цензуры, а в Москве теперь ждут от Вашингтона только продолжения жесткой антироссийской политики.

— Закон сбережения энергии — К 2030 году рост энергетической эффективности в российской экономике позволит снизить выбросы углерода суммарно почти на 50% относительно среднегодовых выбросов последних лет.

— "Спутник V" летит в зону риска — В Минздраве РФ планируются исследования эффективности и безопасности противоковидной вакцинации онкобольных. Этот вопрос "требует глубокого клинического анализа и изучения", рассказал "РГ" академик Андрей Каприн.

— Вакцина от равенства — Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил наделить привилегиями тех граждан, которые вакцинировались от коронавируса и получили иммунитет.

— Бьют по паспорту — ВОЗ возражает против введения обязательных паспортов иммунизации для путешественников.

— Пять шагов к массовой вакцинации — В понедельник во всех регионах начинается массовая вакцинация от ковида. Готовность некоторых из них проверили корреспонденты "РГ". И обнаружили, что кое-где работа уже идет полным ходом.

— Европе отказали в дозах — Американская фармкомпания Pfizer сократит объемы поставок вакцины от коронавируса в Европу. По данным норвежских СМИ, в компании назвали эту меру временной и объяснили ее реорганизацией мощностей для увеличения объемов производства с 1,3 до 2 миллиардов доз в год.

— Гарнизонная прививка — Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился организовать в армии и на флоте вакцинирование членов семей военнослужащих.

— Волна третьей будет — В Москве завершился Гайдаровский форум, посвященный жизни после пандемии. "Идет третья волна пандемии, и, возможно, она будет не слабее второй как минимум", — считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

— С февраля — прибавка — Минтруд определил размер индексации социальных выплат — Все социальные выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы с 1 февраля.

— Прощание с героем — После тяжелой болезни в возрасте 78 лет скончался депутат Госдумы, Герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Антошкин. Он командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в Госдуме работал с 2014 года.

— Лекарства собрались в дорогу — Передвижные аптечные пункты планируют узаконить до 1 июля. Законопроект об этом готовится к первому чтению, рассказали "РГ" в комитете Госдумы по охране здоровья. Такие пункты необходимы для доставки лекарств в отдаленные и труднодоступные территории.

— Скидки особого назначения — Более 16 млрд рублей запланировано выделить на 2021 год для стимулирования спроса на автомобили, сообщили "РГ" в Минпромторге. Средства будут распределены по различным программам. Это позволит поддержать продажи более 93 тысяч автомобилей.

— Покупай отечественное — Министерство юстиции предложило ввести наказание за несоблюдение обязательной минимальной доли закупок российских товаров для государственных нужд.

— Киллеру — без сдачи — Криптовалютой в России стали расплачиваться с киллерами за совершенные ими заказные убийства. Об этом рассказал глава отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета РФ Константин Комарда.

— Защита получит больше — Федеральная палата адвокатов сообщила, что с начала этого года размер базовой ставки оплаты труда адвокатов по назначению составляет 1500 рублей.

— Дельцы при пандемии — В пятницу прокуратура Москвы сообщила об обнаружении многомиллионной опасной партии заграничных перчаток, которые должны были продаваться в столице и других городах России.

— Жетон удачи — За победившим на выборах главы правящей партии ФРГ Армином Лашетом прочно закрепился образ улыбчивого "народного премьера". Хотя он далеко не так прост. Рассказываем, что известно о политике, который считается одним из архитекторов идеи единого пространства "от Лиссабона до Владивостока".

— Китай опять строит больницы — В городском уезде Наньгун провинции Хэбэй, расположенном недалеко от Пекина, за пять дней была возведена больница на 1500 палат для больных коронавирусом.

— Италия в цвете — Совет министров Италии одобрил постановление, усиливающее меры по ограничению пандемии коронавируса по всей стране с 16 января по 5 марта. Также продлен до 30 апреля режим чрезвычайной ситуации. Власти объяснили свое решение "возращением к витку экспансии" вируса, от которого ежедневно умирают от 400 до 600 человек.

— Тюрьма для нарушителей карантина — В немецкой земле Саксония будут отправлять на принудительную изоляцию тех, кто нарушает карантин или полностью отказывается от его соблюдения. Помещение под эти нужды уже выделено в Дрездене.

— Спасти от "лающей толпы" — Британские власти готовят закон, который должен защитить английские памятники от сноса "по прихоти или по приказу разъяренной толпы". По словам министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления страны Роберта Дженрика, документ предписывает наличие специального разрешения на любое изменение касаемо монументов, а у самого министра, по задумке, всегда будет право вето в этом вопросе.

— Майбах уехал в медвежий угол — "РГ" выяснила, почему молодой омский чиновник Андрей Майбах бросил карьеру и отправился в глушь разводить овец. "Карьера вроде бы шла в гору, но я постоянно чувствовал себя "винтиком в системе", — рассказывает начинающий фермер.

— С ветерком на хоккей — В Новосибирской области в 2023 году пройдут основные соревнования Молодежного чемпионата мира по хоккею. Благодаря этому регион получил серьезную поддержку федерального центра на строительство крупных инфраструктурных объектов, которые улучшат транспортную доступность к ледовой арене.

— От лавины не ушел — Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска задержан в рамках расследования гибели людей после схода лавины. А до этого под домашний арест отправился его подчиненный — оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы.

— Отправили пешком?— Прокуратура Тюменской области проводит проверку гибели сельского фельдшера Каира Кожахметова после того, как он пешком прошел несколько десятков километров в деревню за забытыми у пациента медицинскими инструментами.

— Аленка на миллион — Памятник Аленке выставили на аукцион. Протесты горожан заставили власти убрать жутковатый монумент через три дня после его открытия. Начальная цена скульптуры — миллион рублей, ровно столько заплатила за скульптуру мэрия. Торги по 2,5-метровому арт-объекту назначены на 15 февраля.

— Шашечки без посредников — Приложение для мобильных телефонов, через которое можно заказать поездку на такси, создал в Ставрополе Союз профессиональных водителей. Пассажирам гарантируют надежного перевозчика. Водители же будут получать заказы без агрегаторов, которые берут процент за свои услуги.

— Корона без покрытия — В стандартные полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) входит диагностика COVID-19, но лечение после постановки диагноза программами не предусмотрено, рассказали "РГ" в нескольких крупных страховых компаниях.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ваша карта бита: автомобилистов готовят к изменениям правил техосмотра — 1 марта вступают в силу изменения в федеральный закон № 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств". Теперь прохождение ТО придется подтверждать фотографиями, а оформленные без осмотра автомобиля диагностические карты будут аннулироваться.

— Разъехались без последствий: в каких случаях можно уезжать с места ДТП — За оставление места ДТП автомобилистов лишают прав на срок от года до полутора лет или же сажают под административный арест на срок до 15 суток. Однако есть ситуации, в которых водители могут безнаказанно уехать с места аварии. В ГИБДД назвали четыре из них, а юрист составил полный план действий для сомневающихся.

— Премьера министров: первый год правительства Мишустина в 12 цифрах — Завершился первый год работы Михаила Мишустина в качестве премьера. До конца февраля в гражданский оборот поступит 6,9 млн вакцин от коронавируса, число безработных в стране к январю 2021-го сократилось на 1 млн человек по сравнению с осенью, а штат госаппарата после начатой реформы "похудеет" на 32 тыс. сотрудников.

— "Выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц" — Замглавы СК генерал-полковник Елена Леоненко — о борьбе с неплательщиками налогов, жилье для сирот и предотвращении "колумбайнов".

— Утечка во времени: 60% домов в России могут остаться с плохой водой — Около 60% жилых домов в России могут остаться с горячей водой низкого качества. Речь о зданиях с открытой системой теплоснабжения, при которой из кранов течет такая же горячая вода, как в батареях. Она опасна для здоровья, плюс такие системы отличаются низкой энергоэффективностью.

— Придут шакалить: коллекторы подобрались к сфере ЖКХ — Управляющие компании в регионах начали менять подход к получению недоимок по коммунальным платежам. В Волгоградской области, например, коммунальщики пытаются привлечь к этому коллекторов, а в Подмосковье разместили на домах огромные яркие баннеры с адресами неплательщиков. "Известия" разбирались, как далеко могут законно зайти структуры ЖКХ.

— Орбита "Спутника": регионы запускают массовую вакцинацию от COVID-19 — В России 18 января стартует массовая вакцинация от коронавируса. До конца месяца в субъекты будет доставлено 2 млн доз вакцины "Спутник V". Пока именно она составляет большую часть поставок. Вторая зарегистрированная в стране вакцина — "ЭпиВакКорона" — составляет лишь малую долю таких препаратов для всеобщего использования, рассказали "Известиям" в Минздраве России.

— Без условностей: что последует за задержанием "берлинского пациента" в Шереметьево — Задержание Алексея Навального в Шереметьево было проведено на основании вынесенного три недели назад постановления начальника УФСИН по Москве. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ФСИН, комментируя произошедшее в столичном аэропорту.

— Во саду и в огороде: в РФ разрешат продажи сельхозтоваров на своей земле — В России снимут запрет на продажу сельхозпродукции на землях, принадлежащих крестьянским, фермерским хозяйствам, а также потребительским кооперативам. Также им разрешат возводить на этой территории временные торговые помещения. В настоящее время такое строительство запрещено законом и признается нецелевым использованием земель сельхозназначения.

— Горячая зима для нефти: цены вернулись к докризисным уровням — Цены на нефть с начала 2021 года воспрянули и установились на отметках выше $50 за баррель, а марка Brent достигла максимумов с начала "коронавирусного" кризиса. Столь резкое подорожание было вызвано множеством факторов — от добровольного решения Саудовской Аравии снизить добычу на миллион баррелей в день до холодной зимы, которая повысила спрос на все виды топлива.

— Candida в убийцы: пандемия может вызвать рост смертей от грибков-мутантов — Устойчивые к лечению возбудители инфекций способны приводить к гибели пациентов в стационарах.

— Поступление принципами: хакеры взломали олимпиаду первого уровня за секунду — Чтобы получить доступ к базам данных олимпиады первого уровня, хакерам понадобилось изменить лишь три символа в коде. На это ушла ровно секунда времени. В НИЯУ МИФИ — вузе, который проводит взломанную отраслевую физико-математическую олимпиаду "Росатом", — признали наличие ошибок в коде и сообщили "Известиям" о незамедлительной работе по выявлению потенциальных уязвимостей на портале университета.