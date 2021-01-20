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КОММЕРСАНТ

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— Судодостроительная корпорация — Проекты прошлых лет улучшили показатели российских верфей — Российский рынок судостроения и кораблестроения за год по стоимости вырос на 67%, до 230 млрд руб. Значительно увеличился и совокупный тоннаж сданного флота. Однако количество сданных заказов упало на 8%, до 94 судов. Сокращение наблюдается именно в гражданском сегменте даже с учетом заказов, срок сдачи которых неоднократно переносился. В то же время 2021 год может показать еще больший рост стоимости сданных заказов. Эксперты отмечают, что это задел прошлых лет, и не исключают падения объемов в 2022 году.

— Господдержку оформляют в капвложения — Минфин планирует привлечь получателей субсидий к инвестициям — Минфин предложил с 2022 года запустить новый механизм привлечения частных компаний к инвестициям. Так, промышленные предприятия, получающие субсидии от государства, должны будут направлять всю свою чистую прибыль на развитие собственных производств, в случае если объем субсидий ее превышает. Так ведомство уйдет от схемы, при которой бизнес покрывал расходы за счет бюджета, а прибыль направлял на дивиденды акционерам. Бизнес случаи злоупотреблений признает и инициативу Минфина поддерживает: на рынке считают, что мера повысит эффективность механизма субсидий в целом.

— Минтайное становится явным — С избытком рыбы предложено бороться госзакупками — Закрытие крупнейшего рынка сбыта для российского минтая — Китая — вынуждает рыбопромышленников просить государство об экстренных мерах. Для поддержки отрасли в этих условиях Росрыболовство прорабатывает возможность проведения "рыбных интервенций", которые должны стимулировать спрос на продукцию со стороны бюджетных учреждений. По оценкам участников рынка, таким образом может быть продано 700 тыс. тонн минтая, что в текущих ценах стоит свыше 50 млрд руб. Но часть отраслевых экспертов не исключают сложностей с наличием свободных мощностей для хранения значительных объемов продукции.

— Машина продленного времени — В России вырос спрос на долгосрочный каршеринг — В российских каршеринговых сервисах как минимум на 30–40% вырос спрос на суточную и долгосрочную аренду автомобилей. Это произошло из-за введения удаленной работы на фоне пандемии и активного развития внутреннего туризма в 2020 году, считают в компаниях. Подобные тарифы более выгодны для самих каршеринговых сервисов, поскольку минимизируют простой автомобилей, говорят эксперты.

— Административное айкидо — Новое правительство превращает проблемы в технологии уже год — Правительство Михаила Мишустина, назначенного на пост премьер-министра 16 января 2020 года, отработало полный год. В силу эпидемических обстоятельств его по-прежнему называют "новым", несмотря на то что помимо и на фоне борьбы с коронавирусом Белому дому удалось довольно много для такого необычного года, и в первую очередь за счет консолидации позиций исполнительной власти, которая впервые ориентирована на общий, а не ведомственный результат. Самое же большое достижение в будущем будет, видимо, и главным вызовом для правительства: "социальный поворот" в 2020 году так или иначе произошел, его невозможно не продолжать.

— Будущее в опасности — Эксперты ВЭФ пересчитали мировые риски — После преодоления пандемии — в перспективе трех-пяти лет — мировая экономика может столкнуться со "схлопыванием" пузыря, образовавшегося сейчас на рынке активов из-за политики монетарного смягчения, с долговым кризисом и шоками на рынках сырья. Об этом говорится в докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Давосе. В более отдаленной перспективе (пяти-десяти лет) главные риски, по мнению экспертов, будут связаны с геополитикой и негативными последствиями внедрения новых технологий.

— Спрос на нефть не находит причин для бурного роста — Мониторинг спроса на нефть — Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 5,5 млн б/с (сам спрос ожидается в 96,6 млн б/с), после рекордного снижения показателя в 2020 году на 8,8 млн б/с. "Возобновившиеся локдауны в ряде стран снижают продажи топлива. Это привело к пересмотру нашего прогноза мирового спроса на нефть на 0,6 млн б/с в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн б/с в 2021 году", — уточняют аналитики агентства.

— Алексея Навального оценили по недостоинству — Депутаты Госдумы обвинили его в дестабилизации ситуации в России в интересах Запада — Открытие весенней сессии Госдумы ознаменовалось серией выступлений, посвященных политику Алексею Навальному: спикер Вячеслав Володин и лидеры оппозиционных фракций обвинили его в дестабилизации ситуации в России в интересах Запада. Такой информационный залп прозвучал тем более неожиданно, что в предыдущие два дня позицию руководства страны по этому делу публично отстаивал только глава МИДа Сергей Лавров. Cобеседники "Ъ" разошлись во мнениях относительно того, высказывались парламентарии от души или их вдохновили спикер Вячеслав Володин и администрация президента (АП). Тем временем сторонники оппозиционера "сыграли на обострение", опубликовав расследование о президенте Владимире Путине, которое в Кремле уже назвали "неправдой".

— Не стесняясь в европарламентских выражениях — Депутаты в Брюсселе встали на защиту узника "Матросской Тишины" — Первой многосторонней площадкой, на которой состоялось обсуждение задержания российского оппозиционера Алексея Навального, стал Европарламент. Впрочем, выступления, обозначенные в повестке как "дебаты", таковыми не оказались: евродепутаты практически единодушно осудили действия российских властей и призвали Брюссель принять жесткие меры по отношению к России. В четверг в Европарламенте будет рассмотрена и, по всей видимости, принята резолюция, содержащая призыв к дальнейшему ужесточению санкций против РФ. После этого свое слово должны будут сказать министры иностранных дел стран ЕС.

— Москва соберет подписи онлайн — Мосгордума может принять соответствующую норму — На довыборах в Мосгордуму по двум округам осенью этого года может быть применен электронный сбор подписей для кандидатов. На встрече столичного штаба по наблюдению за выборами с руководством Центризбиркома Элла Памфилова предложила внести такую инициативу в Мосгордуму. В прошлом году подписи собирали онлайн в трех регионах. ЦИК признал эксперимент успешным. Эксперты полагают, что предвыборная ситуация в Москве напряженная и, даже если Москва применит эту норму, это не исключит недопуска нежелательных кандидатов.

— Напалм от совладельцев — Раскрыты подробности уголовного дела акционеров Merlion, обвиняемых в покушении на своего же топ-менеджера — "Ъ" стали известны предполагаемые мотивы и обстоятельства покушения на Вячеслава Симоненко — бывшего гендиректора одной из крупнейших дистрибуторских компаний на российском IT-рынке — Merlion. По версии самого потерпевшего и следствия, поводом для нападения, в ходе которого господина Симоненко с помощью напалма пытались сжечь вместе с загородным домом, стал конфликт с совладельцами Merlion. От них господин Симоненко добивался выплаты $4,5 млн, которые были выручены от продажи акций компании Tegrus. В свою очередь, акционеры, ставшие сейчас обвиняемыми, не хотели платить, поскольку заподозрили бывшего топ-менеджера в хищениях.

— Перелетные лица утекали из Самары — У расследовавших отравление оппозиционера нашелся информатор в полиции — В отношении полицейского из Самары Кирилла Чупрова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Его проверят на причастность к утечке информации из базы данных "Розыск-Магистраль", которая могла использоваться в расследовании об отравлении Алексея Навального. Решением суда офицер помещен под домашний арест.

— У полиции ни кита не вышло — Суд освободил вернувшегося из Германии экс-владельца "Трех китов" Сергея Зуева — Как стало известно "Ъ", Одинцовский горсуд Московской области отказал следователям подмосковной полиции в удовлетворении ходатайства об аресте скандально известного бизнесмена Сергея Зуева. Бывший владелец торгового комплекса "Три кита", ранее отбывший срок за контрабанду мебели, был задержан в столичном аэропорту Шереметьево. Возвращавшегося на родину после трехдневной консультации с врачами пожилого мужчину попытались обвинить в попытке скрыться от следователей, подозревающих его в самоуправстве в рамках борьбы за восстановление своих прав над ТК, но суд никаких оснований для этого не нашел. Сам господин Зуев считает, что стал жертвой классического рейдерского захвата, написал об этом ряд заявлений в СКР и МВД, а также инициировал разбирательство в арбитраже в надежде вернуть имущество.

— Без согласований и задержаний — Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову вспомнили без шествия — Впервые за одиннадцать лет в Москве не состоялось шествие памяти убитых в 2009 году в Москве антифашистов — адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Столичная мэрия не согласовала акцию в привычном виде, сославшись на эпидемию и запрет публичных мероприятий. Но это не помешало желающим возложить цветы к месту убийства и возвести на месте трагедии самодельный мемориал. Несмотря на выставленное с самого утра полицейское оцепление и стянутые автозаки, траурная акция обошлась без задержаний.

— Лес загрузят в интернет — Депутаты одобрили поправки к Лесному кодексу — Во вторник Госдума одобрила во втором чтении масштабный пакет поправок к Лесному кодексу. Так, в России с 2023 года планируется запустить федеральную государственную информационную систему лесного комплекса, которая позволит проследить весь путь древесины от делянки до конечного покупателя. Это, по замыслу чиновников, сократит незаконные сделки с сырьем. Документ также предусматривает создание в стране государственного лесного надзора: соответствующие функции, которые осуществляют регионы в рамках своих полномочий, перейдут на федеральный уровень уже в этом году. А набранные на службы инспекторы, уверены авторы поправок, способны обеспечить 650 млн руб. поступлений в бюджетную систему РФ только с помощью штрафных санкций.

— Верховный суд разобрался в трех буквах — Вынесено решение по делу о водительских категориях — ГИБДД запретила подразделениям применять указание 13-летней давности, в котором описан временный порядок обмена водительских прав. Поводом для разъяснений стал иск жителя Татарстана, обратившегося в Верховный суд.

— Скорая пишет, скорая знает — Жалобы медиков Нижнего Тагила на аутсорсинг их автопарка рассмотрит администрация президента — Администрация президента РФ Владимира Путина рассмотрит обращение работников станции скорой помощи в Нижнем Тагиле (Свердловская область), выступивших против перевода автопарка на аутсорсинг. Они утверждают, что передача услуги в частные руки приведет к увольнению 157 квалифицированных водителей и "расформированию технической базы". К тому же, указывают авторы письма, аукцион по транспортному обслуживанию был проведен с нарушениями, а стоимость услуги сильно завышена. В минздраве Свердловской области информацию о нарушении конкурсных процедур опровергли и заверили, что все сотрудники станции заключили трудовые договоры с компанией-аутсорсером.

— Толки и овцы — Как в Тунисе поднялась новая волна протестов и беспорядков — В десятую годовщину революции Тунис вновь охватили яростные протесты. Многие из них обернулись мародерством. Сотни людей задержаны, армейские подразделения введены в несколько провинций страны. Власти призывают молодежь не поддаваться на провокации. А началось все с оскорбления полицейским пастуха.

— Страна восходящего вируса — Япония переходит на чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19 — Власти Японии расширяют зону действия режима чрезвычайной ситуации, который был введен 7 января премьер-министром Ёсихидэ Сугой в Токио и префектурах Сайтама, Тиба и Канагава в связи с рекордным ростом случаев заражения COVID-19. Вслед за столицей и соседними регионами о введении режима ЧС, который будет действовать до 7 февраля, объявили еще десять префектур, в которых проживает более половины населения страны. На фоне шокирующей статистики пандемии рейтинг премьер-министра Суги обновил исторический минимум, упав до 39%, после чего глава кабинета объявил о создании должности министра по борьбе с коронавирусом — им станет бывший глава МИДа и Минобороны Таро Коно. Одним из последствий пандемии может стать отмена летних Олимпийских игр 2021 года в Токио.

— Мне на Кипр, по делу, очно — Брокерам предписали работать по месту регистрации бизнеса — Некоторые российские брокеры усиливают штат сотрудников в своих дочерних компаниях, зарегистрированных на Кипре. При этом штат растет не на бумаге, а люди переезжают жить на остров. Это вызвано не ростом зарубежного бизнеса, а усилением внимания местного регулятора к реальному ведению бизнеса на острове. В противном случае компания может попасть под налоговые санкции, в частности, из-за отказа признания налоговым резидентом Кипра и отказа применения соглашения об избежании двойного налогообложения.

— 5G соберет дивиденды — Инвестиции ухудшат финансовые показатели рынка связи — Затраты российских операторов связи на строительство сетей нового стандарта 5G могут оказаться выше, чем ожидалось, и достигнут 1 трлн руб. к 2027 году, прогнозируют в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Это случится, если новую технологию, как и планирует государство, придется развивать в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. По мнению аналитиков, такие инвестиции грозят операторам сокращением свободного денежного потока, а акционерам — снижением дивидендных выплат. Сами операторы пока не теряют надежду получить для развития 5G "золотой диапазон" — 3,4–3,8 ГГц.

— ФАС вырывают из контекста — "Яндекс" оспорит претензии за чужую рекламу — "Яндекс" решил оспаривать один из штрафов, выписанных ему Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за неполноту сведений в контекстной рекламе, размещенной в его сети сторонним продавцом. По словам юристов, системы контекстной рекламы все чаще привлекают к ответственности в подобных ситуациях, но это один из немногих случаев, когда владелец такой сети не согласился со штрафом. Дело может определить, будут ли рекламные онлайн-площадки в дальнейшем нести ответственность за содержание объявлений, прогнозируют юристы.

— Эфир крепчал — Криптовалюта подорожала до исторического максимума — Курс эфира обновил исторический максимум, превысив отметку $1,43 тыс. За один день курс второй по популярности цифровой валюты вырос более чем на 16%, а с начала года — почти вдвое. При этом курс биткойна остается ниже $38 тыс., на 10% ниже максимума, установленного в начале года. Эксперты указывают, что после роста курса биткойна в предшествующие три месяца инвесторы ищут альтернативные валюты, имеющие фундаментальные факторы для роста.

— Микрофинансисты идут в публичный долг — Объем размещения может превысить 1,7 млрд рублей — Заимствования микрофинансовых компаний на публичном долговом рынке уверенно растут. В 2020 году объем привлечения приблизился к 1,5 млрд руб., превысив на 7% показатель предшествующего года. В новом году ожидается дальнейший рост числа и объемов размещений на фоне сокращения привлечения средств напрямую от инвесторов. Однако этот инструмент доступен преимущественно крупным игрокам, а в связи с планируемыми ограничениями регулятора на продажу сложных финансовых инструментов может сократиться и число потенциальных покупателей таких бумаг.

— Дорогая банку "Халва" — Совкомбанк оценил затраты на карты рассрочки — На продвижение карты рассрочек "Халва", которая в Совкомбанке стала "локомотивом розничного бизнеса", группа за все время потратила более 10 млрд руб. Сейчас в своем сегменте это крупнейший игрок, который располагает самой масштабной партнерской сетью — 200 тыс. магазинов. Объем вложенных инвестиций адекватный, оценивают эксперты. Однако инвестиции окупятся лишь в ближайшие годы, и ускорить этот процесс поможет отсутствие крупных конкурентов после покупки карты рассрочки "Совесть".

— Граждане купились на пробег — Подержанные машины воспользовались спросом — Дефицит новых автомобилей и постоянное их удорожание в 2020 году вынудили потребителя обратить внимание на вторичный рынок: продажи на нем выросли почти на 2% при падении первичного сегмента на 9%. При этом граждан не смущало даже то, что цены на вторичном рынке в среднем росли быстрее, чем на новые машины. Но на рынке бестселлеров продолжает доминировать популярная в нулевые Lada, хотя на первое место вышел, сместив Lada Samara, Ford Focus. Из популярных сегодня на первичном рынке автомобилей в топ-10 вырвались лишь уже "народные" Kia Rio и Hyundai Solaris, а также Toyota Camry.

— Зеленая энергетика не режется на глаз — Правительство решило еще раз обдумать размер поддержки ВИЭ — По данным "Ъ", правительство не пришло к единому мнению относительно объемов новой программы поддержки зеленой генерации. Минэнерго предлагает снизить объем для новых объектов с вводом в 2025–2035 годах с 400 млрд руб. до 306 млрд руб., что позволит построить около 4 ГВт зеленых мощностей. Однако против снижения резко выступает Минпромторг: по мнению ведомства, урезание программы сделает невыгодным углубление локализации оборудования. Правительство дало ведомствам еще десять дней на доработку параметров программы.

— ЛУКОЙЛ докупит солнца — Компания приобретет у "Хевел" еще 20 МВт солнечной генерации — По данным "Ъ", ЛУКОЙЛ купит у "Хевел" — СП "Реновы" Виктора Вексельберга и "Реам Менеджмента" Михаила Сиволдаева — очередную солнечную электростанцию мощностью 20 МВт в Волгоградской области. По сути, речь идет о переуступке прав по договорам на поставку мощности, позволяющим получать гарантированные платежи с оптового энергорынка. Стоимость сделки, по оценке аналитиков, может составить 2,2–2,5 млрд руб. ЛУКОЙЛу она позволит достичь целевых показателей по развитию зеленых проектов, "Хевел" же нужны деньги для финансирования строительства новых электростанций.

— Акции спали с голоса — Основные акционеры СМЗ лишились контроля над заводом — Контролирующие акционеры Соликамского магниевого завода (СМЗ), крупнейшего производителя этого металла в РФ, во главе с Петром Кондрашевым не смогли обжаловать решение суда по спору с ФАС. Антимонопольный орган добился признания недействительными сделок, в рамках которых господин Кондрашев с партнерами приобрели контрольный пакет СМЗ, при этом суд отказался применить последствия недействительности. В результате Петр Кондрашев с компаньонами утратили контроль над заводом, но остаются владельцами акций.

— К "Мосэлектрощиту" подключают девелоперов — Они будут работать в партнерстве с экс-главой ВДНХ — Экс-чиновник мэрии Москвы Владимир Погребенко, возглавлявший в середине 2010-х годов ВДНХ, выкупил часть промзоны "Мосэлектрощит", принадлежащей бывшим владельцам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым. Теперь он ищет соинвесторов в проект. На площадке можно построить только 100 тыс. кв. м недвижимости общественного назначения. Но эксперты не исключают, что в итоге участок будет застроен жильем. Инвестиции в такой проект могут достигнуть 30 млрд руб.

— Softline раскачается в Индии — Компания приобретает местного партнера Microsoft — Российская Softline договорилась о покупке 95% индийского поставщика облачных сервисов Embee Software. Стоимость такой доли, по экспертным оценкам, может составлять $20–35 млн. Компания ожидает, что покупка поможет ей продвигать российские продукты за рубежом и стать вторым по объему продаж партнером облачных сервисов Microsoft в Индии. Спрос на IT-решения в регионе будет расти из-за отказа от пиратского софта, отмечают эксперты.

— Овощи врозь — Акционеры "Белой дачи" разделили активы — Основатель холдинга "Белая дача" Виктор Семенов, возглавлявший в конце 1990-х годов Минсельхоз РФ, вышел из проекта по производству картофеля фри, развиваемого в Липецке совместно с голландской LambWeston/Meijer. Эту долю получил экс-гендиректор "Белой дачи" Владимир Цыганов, уступивший господину Семенову свою часть в бизнесе по выпуску салатов и овощей. Раздел активов может облегчить управление разными сегментами.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Газпром" допустил отказ от достройки "Северного потока – 2" — Аналитики считают такое развитие событий маловероятным — "Газпром" допустил приостановку или полный отказ от проекта "Северный поток – 2", строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов.

— Следственный комитет хочет ужесточить ответственность за налоговые нарушения — Срок давности по налоговым преступлениям для граждан может быть увеличен до 10 лет — Следственный комитет России (СКР) выступил за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за налоговые преступления. В первую очередь предлагается увеличить срок давности по ним до 10 лет, приравняв к сроку давности по таким преступлениям, установленному для юрлиц.

— Госдума открыла сессию с обсуждения Алексея Навального и выборов в США — Депутаты хотят показать коллективную лояльность в преддверии выборов, считает эксперт — Весенняя сессия Госдумы, которая станет для депутатов нынешнего созыва последней, открылась обсуждением выборов в США и политика Алексея Навального. Большая часть речи председателя Госдумы Вячеслава Володина была посвящена выборам в США и последующим событиям в Америке.

— Банк России разрешил получать доход от инвестиций в ПИФы имуществом — Препятствием может стать неурегулированность налоговых вопросов, предупреждают эксперты — Пайщики биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) и вкладчики ПИФов, доступных только для квалифицированных инвесторов, при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда (например, объекты недвижимости).

— Банк России создает институт информаторов в коммерческих банках — Регулятор рассчитывает, что они будут сообщать о нарушениях прав граждан в собственной организации — Банк России заявил, что апробирует механизм "получения сведений о нарушении прав граждан в сфере финансовых услуг от лиц, которые в силу служебных обязанностей располагают информацией о нарушениях прав потребителей финансовых услуг".

— Чем финтех-стартап Plaid заинтересовал Visa — И как он будет развиваться после отмены сделки — После 11 месяцев неопределенности стало ясно, кто будет претендовать на кресло Ангелы Меркель на выборах в сентябре. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) 52 года из последних 72 лет возглавлял федеральное правительство Германии. Но два с небольшим года назад Меркель заявила, что отказывается от руководства партией и не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. После ожесточенной схватки определилась ее преемница – председателем ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но, проработав всего 14 месяцев, в феврале прошлого года она решила покинуть пост из-за внутрипартийного скандала: отделение ХДС земли Тюрингия нарушило негласное табу и заключило альянс с крайне правой "Альтернативой для Германии".

— Смартфоны уничтожают рынок фотоаппаратов — Продажи фотокамер за год снизились на 27% — Смартфоны с мощной оптикой, позволяющей делать качественные снимки, вытесняют с рынка традиционную фототехнику. Значимость фотокамер для покупателей смартфонов высока, следует из отчета "М.видео-Эльдорадо". Смартфоны с одной камерой на задней панели уже не в моде: в 2019 г. они занимали почти половину рынка в штуках, а в 2020 г. лишь около трети, говорится в отчете.

— Производство сырных продуктов в России снова стало расти — Потребители начали экономить на продуктах из-за снижения доходов — За 11 месяцев (с января по ноябрь) 2020 г. производство сырных продуктов выросло на 5,8% до 173 300 т, подсчитали Союзмолоко и аналитический центр Milknews. По оценке гендиректора Союзмолока Артема Белова, положительная динамика сохранилась и в декабре (статистики за последний месяц пока нет. – "Ведомости").

— Операторы заработали на изоляции — Объем рынка интернет-доступа вырос на 5–6% — Выручка в 1,79 трлн руб. означает рост на 2% в сравнении с показателями 2019 г. Крупнейшим сегментом рынка остается мобильная связь с суммарным объемом продаж в 1 трлн руб. Рост в этом секторе в прошлом году составил всего 1%.

— Джо Байден готовит подарок России — Отказ США от строительства нефтепровода Keystone XL повысит спрос на Urals — 20 января, сразу после инаугурации, избранный президент США Джо Байден планирует подписать ряд документов, один из которых запретит строительство канадско-американского нефтепровода Keystone XL, сообщило CBC News. Это решение может стать финальной точкой в истории проекта, инициированного еще в 2008 г. Решение о запрете его строительства уже принимал в 2015 г. Барак Обама в связи с резкими протестами экологов. Однако Дональд Трамп уже на четвертый день своего президентства отменил решение предшественника и пообещал завершить строительство Keystone XL.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Средства защиты — Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин — о поиске справедливости в мире денег — С 2021 года закон о главном финансовом уполномоченном вступил в полную силу — теперь он начал решать досудебные споры граждан с банками, ломбардами, негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и кредитными потребительскими кооперативами. До этого жалобы ему можно было подавать только на страховые компании и микрофинансовые компании. Все обращения к омбудсмену бесплатные, но перед этим нужно попытаться решить вопросы с финансовой организацией.

— Ружьям дадут срок — Хранить изъятое оружие будут не больше года — Правительство России поддержало законопроект, в котором предлагается внести изменения в Закон "Об оружии", которые урегулируют вопросы хранения, возврата и уничтожения оружия и патронов к нему. Речь идет о выдаче Росгвардии разрешения утилизировать охотничье, спортивное и гражданское огнестрельное оружие, которое находится у нее и в полиции на хранении. Главная новация здесь — разрешить утилизировать, то есть уничтожить, оружие после года хранения. И правительство дало положительный отзыв на предложенную поправку в законодательство.

— Стоп-кадр без штрафа — Камерам фотовидеофиксации пропишут единые требования — Правительство одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым комплексы фотовидеофиксации нарушений на дорогах и места их установки должны соответствовать единым требованиям, которые установит правительство.

— Кубометры "под ключ" — Владимир Путин обсудил планы газификации России — У граждан много вопросов по газификации, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. С января набрана новая скорость и новые темпы работы, заверил Миллер. К 2030 году в стране будет на 100 процентов завершена технически возможная газификация.

— Рынок особого углерода — На Сахалине начнут торговать квотами на парниковые выбросы — Отрабатывать технологии торговли углеродными единицами (то есть квотами на парниковые выбросы) начнут на Сахалине. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Это эксперимент, цель которого — добиться углеродной нейтральности региона. Предполагается создать оптимальные условия для внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Согласно утвержденной вице-премьером "дорожной карте", углеродная нейтральность на Сахалине должна наступить в 2025 году.

— Весна на Охотном Ряду — На рассмотрении Госдумы находятся 1226 законопроектов — Госдума открыла весеннюю сессию, которая станет заключительной для депутатов седьмого созыва. Открывая новый парламентский сезон, председатель палаты Вячеслав Володин заявил, что в ближайшие месяцы работы нужно сосредоточиться не только на внутренней, но и на актуальной внешней повестке. Он предупредил о том, что США и их союзники по НАТО будут пытаться вмешиваться в выборы в Госдуму в нынешнем году.

— Прогноз на старость — О будущей пенсии узнаем заранее — Граждан планируют информировать о размере будущей пенсии, а до конца следующего года завершится переход на беззаявительный порядок назначения некоторых пенсий и социальных доплат к ним. Законопроект об этом готовят к первому чтению в Госдуме.

— Колесо "Фортуны" — Как новые санкции повлияют на "Северный поток — 2" — Новые санкции США против трубоукладочной баржи "Фортуна", которая достраивает "Северный поток — 2", не смогут остановить работы по завершению проекта, хотя максимально усложнят их. Действие санкций задерживает строительство, в итоге стоимость проекта выросла более чем на миллиард долларов, до 11 млрд.

— Прививка по графику — Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией страны — Первостепенной задачей для борьбы с коронавирусом сегодня премьер-министр Михаил Мишустин считает производство вакцины в достаточном объеме. По поручению президента правительство прорабатывает международное признание отечественных сертификатов о полученной прививке.

— Море волнуется раз — Юрий Трутнев дал поручения из-за заблокированного экспорта рыбы в Китай — Если российскую рыбу не удается экспортировать в Китай сырьем, значит, надо увеличить ее переработку внутри страны. Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил проработать этот вопрос минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору.

— Подросткам и иностранцам — Конституцию РФ россиянам будут выдавать вместе с паспортами — Вступающие во взрослую жизнь российские подростки и иностранцы, решившие получить российское гражданство, вместе с паспортами граждан РФ станут получать и текст обновленной Конституции РФ. Такое предложение содержится в поправках, подготовленных МВД России. Изменения предлагается внести в постановление правительства РФ, утвердившее Положение о паспорте гражданина РФ, и в указ президента России о присяге.

— Застройная концепция — Застройщикам из ряда регионов компенсируют проценты по кредитам — Эффект от новых мер поддержки региональных застройщиков с низкой прибылью может проявиться через два-три месяца. Банки уже начали отбирать потенциальных участников программы.

— Закрытие сезона — COVID-19 может ослабнуть к лету — В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Летом заболеваемость может серьезно снизиться.

— Номер три на старте — Подана на регистрацию вакцина "КовиВак" — Во вторник были поданы документы на госрегистрацию еще одной — третьей — вакцины от COVID-19. Ее создали в ФНЦИРИП им. Чумакова РАН. Назвали вакцину "КовиВак".

— "Спутник" доставили на базу — Военных на объектах РФ за рубежом вакцинируют от коронавируса — Во вторник на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане доставили первую партию вакцины от коронавируса — 1100 доз "Спутника V". В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что первыми прививку получат медицинские работники 451-го военного госпиталя, командный состав соединения, а также несущие боевое дежурство солдаты и офицеры.

— Лавина халатности — Только через два года в России появится компьютерная модель рельефа всех лавиноопасных мест — С начала года в нашей стране под лавинами погибли как минимум четыре человека: трое, в том числе ребенок, под Норильском, еще один — 18 января на Домбае, где снежные массы сошли на горнолыжном склоне. В чем причины таких трагедий? И можно ли избежать жертв? Об этом мы говорили с техническим директором Российского лавинного центра, профессиональным членом Канадской лавинной ассоциации Григорием Минцевым.

— Чистая прибыль рвется наружу — Эксперты назвали компании, которые выплатят наиболее щедрые дивиденды — Почти все крупные компании в России выплатят своим акционерам дивиденды за 2020 год, хотя он стал самым тяжелым для экономики за десять лет.

— Как ударить инфляции по рукам — Война с инфляцией не значит, что она исчезнет. Она всегда есть и, видимо, всегда будет. Приличный уровень для развитых стран — до 2-3%. Для развивающихся экономик, таких как Россия, обычно выше. 4-8% — обычное дело, и не дай бог свалиться в гиперинфляцию, в двузначный рост цен. Эта опасность — рядом.

— Приоритеты весенней сессии 2021 года — 19 января началась весенняя сессия Государственной думы. Напомню, что по итогам 2020 года на рассмотрении парламента осталось 1226 законодательных инициатив. 266 из них были приняты только в первом чтении, два законопроекта — во втором чтении, остальные — еще не обсуждались на пленарных заседаниях. В весеннюю сессию нам предстоит продолжить работу над всеми этими документами.

— Попали в десятку — Почему в одних регионах экономика растет даже в пандемию, а в других падает — В "Российской газете" прошла эксклюзивная онлайн-конференция с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным. В ней приняли участие наши собкоры из Барнаула, Новосибирска, Калининграда, Астрахани и Ростова-на-Дону. Благодаря им разговор получился по существу, ведь журналисты задавали те вопросы, которые здесь и сейчас волнуют предпринимателей. А значит, и многих наших читателей. Поскольку от самочувствия бизнеса зависит, какими услугами и товарами, в каком количестве и какого качества мы сможем пользоваться. И, что немаловажно, по каким ценам.

— Пять проблем, которые будут мешать идти вперед — Обсудили мы с главой ТПП и самые острые проблемы, которые нам достались в наследство от 2020-го. И попытались найти варианты, как их можно решить.

— В 2021 году в два раза больше регионов добьются роста экономики — В прошлом году, несмотря на пандемию, некоторые регионы сумели добиться экономического роста. И даже значительного — на 15-20 процентов. За счет чего? И какие перспективы в этом году? Об этом шла речь на онлайн-конференции в "РГ" с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным.

— Как продать защитные маски — Предприниматель из Астрахани Александр Савкин столкнулся с проблемой, которой, признаться, не ожидал. И предложил создать федеральную онлайн-площадку, где компании могли бы находить для сбыта своей продукции крупных покупателей. Эту идею мы обсудили с Сергеем Катыриным.

— Дефицит мигрантов поднимет цены на жилье — Сегодня в нашей стране возникли серьезные проблемы на стройках, где до ковида в большей степени работали граждане из соседних государств. Мигранты на стройки приехать не могут, а россияне работать за их зарплаты не хотят. Бизнесу предстоит найти золотую середину: и штат заполнить, и цены на жилье резко не поднять.

— Потянулись в тень — Не все предприниматели с энтузиазмом приняли отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Многие так самостоятельно и не определись, на какой налоговый режим им перейти после вмененки. Их не устраивали предложенные варианты: патенты, упрощенная система налогообложения, самозанятость. Накануне 1 января — дня отмены ЕНВД — например, в Алтайском крае только чуть больше половины предпринимателей сделали свой выбор. Патенты в этом регионе вообще непопулярны.

— Автобус не везет — Остановка на трассе спровоцировала тяжкие аварии — Сразу несколько тяжелых аварий с автобусами произошло в России. При этом у двух из этих ДТП есть один общий фактор: автобусы врезались в стоящий на дороге грузовик. Кто виноват в этих ДТП?

— Зверство под запретом — В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными — Министерство юстиции России обнародовало законопроект, предлагающий дополнить КоАП рядом статей, так или иначе защищающих братьев наших меньших. Например, отдельные штрафы вводятся для хозяев домашних животных: в том случае, если человек не будет соблюдать правила, например начнет плохо кормить своего любимца. Появятся в КоАП и санкции за жестокое обращение с животными, когда зверство человека не дотягивает до Уголовного кодекса, но требует наказания.

— Научат жить вольно — Новая служба поможет бывшим заключенным на свободе — Министерство юстиции России работает над проектом создания службы пробации — особой службы, которая будет работать с бывшими осужденными, вышедшими на свободу. Одна из проблем экс-заключенных в том, что их не просто нигде не ждут — их вообще не хотят видеть. Стоит какому-то кадровику заметить в анкете след судимости, как находятся тысячи веских и законных причин, чтобы отказать соискателю. Пусть даже его квалификация полностью устраивает компанию.

— Посты в горах и на дорогах — В Карабах вернулись уже более 50 тысяч беженцев — Минобороны России разместило на своем официальном сайте фотографии с одного из наблюдательных постов российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Судя по снимкам, сделанным в населенном пункте Мардакерт, службу там при всем желании простой не назовешь.

— Укол по-итальянски — Посол Италии в России привился вакциной "Спутник V" — Посол Италии в России Паскуале Терраччано решил привиться от коронавируса.

— Индекс ремонта — Во Франции разделят бытовую технику по цветам — Начиная с нынешнего января, французы смогут выбирать бытовую технику, ориентируясь помимо прочего не только на цену, но и на возможность отремонтировать ее или самим, или недорого в мастерской. Дело в том, что во Франции, первой из стран — членов ЕС, вводят индекс "ремонтоспособности" в диапазоне от 0 до 10, с помощью которого потребители узнают, какие у них шансы устранить поломку того или иного агрегата.

— Почем фунт страха — Каждому третьему британскому покупателю отказывают в оплате наличными из-за коронавируса — Более трети британских покупателей хотя бы раз с начала пандемии сталкивались с отказом магазинов принимать к оплате наличные деньги. Все дело в страхе, что на банкнотах может быть коронавирус. Согласно опросу организации Which?, подобную "дискриминацию" чаще всего проявляли бакалейщики — 28 процентов случаев. Еще 24 процента приходятся на пабы и рестораны, и 21 процент — на продавцов чистящих средств.

— Творец съездов — Реконструированы 18 развязок, на очереди — еще 4 — Власти Москвы утвердили проекты новых развязок МКАД с вылетными магистралями. "Будем строить разнонаправленные съезды, чтобы потоки не пересекались", — объяснил стратегию города мэр Сергей Собянин. По такому принципу на Кольцевой реконструировали уже 18 развязок, на очереди — еще 4.

— Где чиновник и где суд?— Инвалид афганской войны 19 лет не может получить квартиру — Офицера-афганца, инвалида войны Александра Шувалова выбросили из льготной очереди на квартиру, в которой он простоял десять лет. В 2018 году суд вынес решение в пользу бывшего военнослужащего, но жилье он до сих пор не получил.

— Дело труба — В амурском городе Свободный объявлен режим ЧС — Власти города Свободный Амурской области ввели режим ЧС муниципального характера после крупной коммунальной аварии на центральном водопроводе, которая произошла еще 15 января.

— Метр растет — В Сочи подорожала недвижимость — В Сочи цены на недвижимость во время пандемии выросли от 30 до 100 процентов и выше, а спрос — примерно на 50 процентов. Об этом "РГ" сообщила президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева. "За осень в Сочи стоимость новостроек и домов частного сектора увеличилась на 30 процентов, а на земельные участки — от 100, — заявила она. — Если раньше мы могли купить их от 200 тысяч рублей за сотку, то сейчас они уже стоят от 600. Причем земельные участки в основном востребованы без домов".

— Огни не гаснут — В год юбилея поэта Николая Рубцова приведут в порядок его родное село — Вологодский проект "Деревня непогашенных огней" получил поддержку Фонда президентских грантов. Три миллиона рублей потратят на приведение в порядок мест, связанных с жизнью замечательного русского поэта Николая Рубцова.

— С доставкой в школу — В Самаре справки для школьников будут высылать по электронной почте — Система онлайн-выдачи справок о выздоровлении школьникам вводится в Самарской области. Таким образом власти хотят помочь родителям избавить их от необходимости ходить в поликлинику с уже здоровыми детьми и разгрузить очереди в самих больницах.

— Гол на пятерку — В школах Татарстана вводят уроки футбола — Гонять мяч в учебное время официально разрешат школьникам Татарстана. Здесь, как и еще в трех пилотных регионах страны, с января вводят уроки футбола. Корреспондент "РГ" выяснил, почему этот вид спорта повышает успеваемость, как школы помогут нашим клубам справиться с засильем легионеров и хватит ли им для этого кадров.

— Ход коньком — В каких парках лучше кататься на лыжах — Январь, похоже, решил компенсировать москвичам бесснежные зимы прошлых двух лет — месячная норма осадков выпала уже к середине месяца. И хотя в выходные обещают небольшую оттепель, она снова сменится морозами, а снег не успеет растаять. Куда же отправиться в поисках хороших лыжных маршрутов? Если не готовы рано вставать и ехать в Подмосковье, лучше всего отправиться в один из столичных парков.

— Устала бояться — Академик Лейла Адамян: Вакцинация была и остается единственной надеждой на спасение от инфекций — В Москве проходит ХV Международный конгресс по репродуктивному здоровью. О форуме беседуем с его председателем академиком Лейлой Адамян.

— Вне игры — В России дефицит игровых приставок — На рынке дефицит нового поколения игровых консолей — Xbox Series X и PlayStation 5. Устройства невозможно найти в продаже у официальных ретейлеров, а интернет-магазины и перекупщики продают их по цене, минимум в два раза выше официальной.

— Респиратор всем поможет?— В ФРГ обсуждают идею обязать граждан носить фильтры FFP2 вместо обычных масок — В Германии пока не видно конца жесткому карантину, который, скорее всего, не закончится в январе. По данным СМИ, канцлер Меркель вместе с премьерами земель готовится в очередной раз продлить ограничения общественной жизни до 15 февраля.

— Мачт-реванш — На трассе М-4 устанавливают освещение — Для повышения безопасности автомобилистов на 62 км трассы М-4 "Дон" в Воронежской области установят мачты освещения. Об этом сообщает госкомпания "Автодор". Сейчас дорожники начали подготовительные работы для реконструкции участка М-4 "Дон" с 715-го по 777-й км.

— Вы из какой Вселенной?— Квантовые компьютеры могут создавать новые миры и новых людей — Самый мощный в мире на сегодняшний день суперкомпьютер "Фугаку" (Япония) способен производить 400 квадриллионов операций в секунду. Но для квантового компьютера (КК) подобная невообразимая скорость — все равно что бег черепахи с препятствиями. Он "думает" в миллиарды раз быстрее. Как такое возможно? И что это за восьмое чудо света — компьютер, напичканный транзисторами, в роли которых выступают… атомы?

— Не спрятаться?— У вас на лице… политические пристрастия — Искусственный интеллект, который по лицу человека может назвать его политические убеждения, разработал американский ученый из Стэнфордского университета Майкл Косински. Об этом сообщается в журнале Nature Scientific Reports.

— Берт не выносит лжи — Как нейросеть ловит фейки — Система искусственного интеллекта по отлову фейков стала одним из победителей масштабного форума ВУЗПРОМЭКСПО. Понятно, почему авторитетное жюри из многих десятков сильных проектов отдало предпочтение именно работе студентов Пятигорского госуниверситета. При прочих равных она затрагивает одну из самых острых современных проблем. Ведь лживое слово превращается в опаснейшее оружие, которое влияет на судьбы и конкретных людей, и экономику, и политику. Число примеров растет как снежный ком. Найти противоядие сегодня стремятся во всем мире. В основе разработок системы искусственного интеллекта (ИИ). Свой вариант предложили в Пятигорском госуниверситете.

— Кто первый в Арктику — Россия создает уникальный полигон для освоения севера — Международная станция "Снежинка", проект которой разработан российскими учеными, должна стать визитной карточкой освоения Арктики. Сегодня с этим регионом складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, недавно принята программа его масштабного освоения. Если совсем кратко, то вот ее суть: в ближайшие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Такой интерес понятен. Регион обладает огромными запасами минерального сырья. Но с другой стороны — люди массово покидают этот богатейший Клондайк. Причина очевидна: суровые условия жизни. Как говорится, сервис здесь оставляет желать лучшего.

— Всем черпать из одного котла — В РФ утверждена единая Программа фундаментальных работ на 2021-2030 годы — На десять лет — 2 триллиона 150 миллиардов 320 миллионов 518 тысяч и еще 500 рублей. С такой невероятной точностью посчитан бюджет Программы фундаментальных научных исследований в России на предстоящие десять лет — с 2021-го по 2030-й. Единая долгосрочная программа в этой сфере разработана в нашей стране впервые и распоряжением правительства №3684-р уже утверждена.

ИЗВЕСТИЯ

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— Суши мины: во флот начали поступать роботы-тральщики — Первые комплексы "Уран-6" уже переданы инженерному полку на Черном море — Российские военные моряки получили "береговые тральщики". Принято принципиальное решение вооружить инженерные полки ВМФ боевыми роботами-саперами "Уран-6". С их помощью можно с максимальной безопасностью для личного состава очищать от взрывоопасных предметов побережье и сушу. Сейчас в сухопутных войсках уже есть несколько десятков таких дистанционно-управляемых машин. Их с успехом использовали для разминирования в Сирии, Нагорном Карабахе и Чечне. Благодаря "Уранам" российские саперы уничтожили тысячи взрывных устройств, отметили эксперты.

— Холодные будни: продажи обогревателей в России выросли на 160% — Средний чек на климатическую технику подскочил больше чем на четверть — Резкое похолодание в России привело росту продаж обогревателей и другой климатической техники. Число покупок таких приборов с 11 по 16 января выросло на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали "Известия" в пресс-службе оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Также спрос увеличился на снегоуборочные инструменты: например, лопаты стали покупать на 138% больше. Крупнейшие продавцы подтвердили "Известиям" наметившуюся тенденцию: в "Ашане", "Ленте", Wildberries отметили, что покупки подскочили в разы.

— На склоне бед: в чем причина трагедии в Домбае — Эксперты винят погоду и человеческий фактор — Противолавинные службы в Домбае, где 18 января под снежными завалами погиб человек, действовали по регламенту, но не обеспечили эвакуацию людей с ближайших склонов, на один из которых и сошла лавина, считают опрошенные "Известиями" эксперты. К трагедии привело сочетание погодных условий (в последние дни в регионе были сильные снегопады) и человеческого фактора. СК возбудил дело о халатности. Чуть более недели назад похожее ЧП случилось в Красноярском крае. За последние пять лет из-за схода лавин в России произошло более 20 несчастных случаев, рассказал "Известям" заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин. В этом году в связи с закрытыми границами турпоток на отечественные горнолыжные курорты вырос на 20%, сообщили изданию в Ростуризме.

— Чай, не заболеем: напиток может убивать SARS-CoV-2 в слюне — При обработке рта в течение 10 секунд коронавирус теряет способность к размножению, утверждают японские ученые — Черный чай делает SARS-CoV-2 неактивным в слюне человека, если подержать напиток во рту 10 секунд, показали эксперименты зарубежных ученых. После обработки чаем титр вируса в слюне зараженных COVID-19 доноров падал до пределов, не позволяющих обнаружить вирус. Российские ученые подтвердили вероятность такого эффекта — чай содержит дубильные вещества, которые разрушают белок вокруг вируса, помогающий ему проникнуть внутрь клетки. Однако длится такой эффект недолго, и через несколько минут вирус снова накапливается в слюне.

— Дог-контент: Генпрокуратуру просят проверить действия властей Улан-Удэ — В Бурятии решили временно не соблюдать все нормы закона о гуманном обращении с животными — Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку действий властей Улан-Удэ на предмет исполнения закона об ответственном обращении с животными. Мэрия города ранее заявила о необходимости приостановить его до тех пор, пока не введут обязательную стерилизацию домашних животных их владельцами и налог на содержание собак. Проблема обострилась в регионе после того, как там за последние полтора месяца собаки дважды напали на местных жителей. Тогда же зоозащитники сообщали "Известиям" о зачистках города от бездомных собак. В региональном управлении ветеринарии считают, что разрешить гуманное умерщвление агрессивных животных просто необходимо. Сейчас по закону их должны пожизненно содержать в приютах.

— Нежилой фонд: россияне начали скупать коммерческие площади — Частных инвесторов привлекли скидки и возможность зарабатывать на аренде больше, чем при сдаче квартиры — Россияне начали массово скупать коммерческие площади. Небольшие помещения на первых этажах домов стали доступнее, и в 2020 году спрос на них вырос до 30%, сообщили "Известиям" участники рынка недвижимости. За последние полгода скидки на такие площади достигали 20–25%, при этом увеличилось и предложение. Особенно вырос интерес к таким помещениям в регионах со стороны столичных инвесторов: они покупают "квадраты" для сдачи в аренду ритейлерам.

— Пиковая драма: Байден готовится к инаугурации и первым шагам на посту — 20 января оба президента США — приходящий и уходящий — окажутся в фокусе внимания — После инаугурации первыми шагами президента Джо Байдена на внешнеполитическом направлении станут возвращение в Парижское соглашение по климату и отмена ряда иммиграционных ограничений, введенных администрацией Дональда Трампа. Такие прогнозы "Известиям" дали американские эксперты. По мнению специалистов, перспективы российско-американских отношений при новом лидере США пока не вселяют оптимизма. Однако все ожидают, что в ближайшие недели стороны активизируют диалог по продлению СНВ-III, который истекает уже в феврале. Между тем, в Вашингтоне проходят последние приготовления к инаугурации, на фоне которой Сенат должен начать рассмотрение импичмента Дональду Трампу. "Известия" разбирались, как американская столица подходит к транзиту власти и чем нынешняя церемония будет отличаться от предыдущих.

— Укол в спину: поставил ли Pfizer под угрозу вакцинацию в ЕС — Некоторые страны Европы хотят ускорить одобрение препарата от AstraZeneca — Для наблюдения за процессом вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech были введены строгие меры контроля. Об этом "Известиям" заявили в Еврокомиссии. Ранее сообщалось, что в ряде стран Европы были зафиксированы летальные исходы после прививки. Планы ЕС по вакцинации это не поменяло, но сам производитель сообщил, что с этой недели временно снизит объем поставок. Несколько европейских государств назвали ситуацию неприемлемой. Канцлер Австрии Себастьян Курц и вовсе заявил, что вместе с Данией и Грецией страна будет настаивать на одобрении Европейским агентством по лекарствам (ЕМА) другой вакцины — от AstraZeneca. Заявка пока находится на рассмотрении, заявили "Известиям" в ЕМА.

— Мало покажется: ноутбукам спрогнозировали подорожание на 6-8% за полгода — Это может произойти из-за дефицита продукции на фоне роста спроса на неё — В ближайшие полгода дефицит ноутбуков сохранится, а цены на лэптопы вырастут еще на 6-8%, спрогнозировали "Известиям" аналитики и участники рынка. Стоимость портативных компьютеров в 2020 году уже взлетела на 33–50%. Причины — девальвация рубля, дефицит компонентов для устройств на мировом рынке и рост спроса на конечную продукцию, пояснили производители. Тенденция сохранится и в первом полугодии 2021 года, говорят эксперты.

— Целеодобрение: правительство утвердило KPI для институтов развития — Показатели эффективности разработали для "Сколково", ДОМ.РФ, Корпорации МСП и других — В Белом доме одобрили ключевые показатели эффективности (KPI) для ряда институтов развития. В их числе ДОМ.РФ, Россельхозбанк (РСХБ), Корпорация МСП, Российский экспортный центр (РЭЦ), "Сколково" и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Об этом "Известиям" сообщили два источника, близких к кабмину. Задача, например, для ДОМ.РФ — сгенерировать для правительства доход в 8,8 млрд рублей, для РСХБ — сократить объем просроченной задолженности, а для Корпорации МСП — продать крупнейшим заказчикам продукцию малого бизнеса на 3,8 трлн. Введение системы KPI органично вписывается в реформу институтов развития, но не все они предполагают существенный рост показателей по сравнению с уже достигнутым уровнем, отметили эксперты.

— Дожить до заплаты: ликвидация трещины на МКС может привести к появлению новой — Игнорировать дефект в обшивке тоже нельзя, так как условия космоса способствуют его быстрому росту — Устранение трещины на МКС может усилить напряженность металла в других местах, и следующий удар, вероятно, вызовет новое повреждение корпуса станции, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Одним из способов ликвидации пробоины может стать электронно-лучевая сварка, полагают специалисты. На Земле применение такого оборудования отработано, и оно хорошо подходит для тугоплавких металлов. Пока что ликвидация дефекта термостойким скотчем и заплаткой из резины и алюминиевой фольги не помогла полностью устранить утечку воздуха.

— Неполное доверие — Что может помешать признанию сертификатов вакцинации — Признание другими странами результатов вакцинации в России может столкнуться с политической конъюнктурой, выразили опасения опрошенные "Известиями" политики и эксперты. Они подчёркивают: это не отвечает интересам граждан всех стран мира, ведь речь идёт о гуманитарном вопросе. 19 января о работе правительства по международному признанию российских сертификатов вакцинации объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Также на совещании обсуждалась текущая ситуация в регионах.

— На весеннем дыхании — Как Госдума открыла последнюю сессию созыва — Принять законопроекты, реализующие поправки к Конституции и послание президента Федеральному собранию, противостоять пандемии и не допустить вмешательства других стран в дела РФ. Такие задачи 19 января перед депутатами поставил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, открывая последнюю, весеннюю сессию седьмого созыва парламента. Много внимания в своей речи он уделил грядущим выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года. Они, по мнению экспертов, будут непростыми, так как нельзя исключать попытки иностранных сил повлиять на результат голосования. Также Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с выборами в США — по его мнению, люди, которых после январских событий в Штатах называют внутренними террористами, станут политическими заключёнными.

— Счета по пальцам — Как присоединение Сбера отразится на доверии к ЕБС — присоединение Сбера к сервису по открытию счетов новым клиентам дистанционно с помощью единой биометрической системы (ЕБС) вряд ли позволит резко повысить доверие россиян к технологии и нарастить количество слепков в базе, полагают опрошенные "Известиями" эксперты. Сейчас в системе хранится около 160 тыс. образцов лиц и голосов граждан, оценили для "Известий" в Центробанке. Удалённое предоставление услуг запустили уже 11 кредитных организаций. Пока россияне насторожённо относятся к сервису, поскольку не уверены в безопасности системы и опасаются неправомерного использования слепков.

— Тест на совесть — Новые продукты банков пройдут предварительную проверку — Новые продукты банков и других финансовых организаций в будущем смогут появляться только после тестирования на предмет их безопасности для клиента, а также сложности для понимания, чтобы минимизировать риски введения в заблуждение. Центробанк работает над концепцией данного механизма, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора. Пока окончательный подход не выработан, но, как рассказали в ЦБ, тестирование может быть реализовано через стандарт саморегулируемых организаций (СРО) на финрынке после пилота с добровольцами того или иного сегмента. В этом случае от участников рынка потребуются дополнительные расходы на организацию тестирования, а при неудовлетворительных результатах и на работу над ошибками.