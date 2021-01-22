(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Нашла игла на камень — Россияне оказались одними из самых скептически настроенных жителей планеты в вопросе готовности вакцинироваться от COVID-19. Об этом свидетельствует исследование Ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, предоставленное "Ъ". В целом в мире говорят о потенциальном согласии привиться более 50% респондентов, в РФ — менее трети. Эксперты считают, что у такой реакции россиян есть ряд причин: недоверие к официальной информации, отсутствие положительных примеров и даже хорошо сработавшая система здравоохранения.

— Оптоповый нефтепродукт — Стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла максимальных значений за последний год и приближаются к историческому рекорду на фоне роста экспортной альтернативы и снижения отгрузок на внутренний рынок. Минэнерго еще 20 декабря рекомендовало нефтяникам повысить производство и увеличить отгрузки в России. Однако, по мнению экспертов, потенциал повышения цен в оптовом звене почти исчерпан, поскольку они уже приближаются к уровню экспортной альтернативы.

— Корнеплоды стабилизации — Участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Так, производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса. Такая продукция, утверждают фермеры, для конечного потребителя будет на 15–20% дешевле.

— Горячие пирожки разлетаются как газеты — Распространители прессы пожаловались властям Санкт-Петербурга, что газетные киоски в городе незаконно перепрофилируют в лавки для продажи шаурмы, сухофруктов и электроники, от чего страдает распространение изданий. Чиновники уже начали проверки и обещают расторгнуть договоры аренды с нарушителями. О той же проблеме говорят и участники рынка в других регионах, хотя специальные места под прессу предусмотрены не везде.

— Бюджет освоил коронакризис — Федеральный бюджет 2020 года закрыт с дефицитом в 4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП, сообщил в четверг Минфин. Относительно размера экономики это почти столько же, сколько было в кризисном 2016 году, и меньше показателя тяжелых для бюджета 2009–2010 годов. Из-за падения нефтяных цен и снижения деловой активности доходов в 2020 году поступило на 1,9 трлн руб. меньше, чем планировалось. Подстегнутые же пандемией расходы выросли в сравнении с планом сразу на 3,3 трлн руб. Коронакризис заставил Минфин отойти от "бюджетного правила", ранее внедренного ради сдерживания трат и накопления резервов. К консервативной политике ведомство по окончании периода "мягкости" намерено вернуться в 2022 году.

— Градостроительству обновили карты — Белый дом утвердил новую "дорожную карту" по трансформации делового климата (ТДК) в сфере градостроительной деятельности. План рассчитан до середины следующего года — за это время планируется внедрить в отрасль цифровые паспорта объектов капитального строительства, ускорить вовлечение в оборот неиспользуемых земель, а также оценить целесообразность применения новых подходов к госзакупкам при строительстве уникальных объектов.

— Приглашение с обременением — Минфин подготовил поправки о налоговом режиме для специальных административных районов (САР) — альтернативы офшорных юрисдикций. Проект актуален на фоне пересмотров налоговых соглашений РФ с Кипром и Мальтой и возможной денонсации соглашения с Нидерландами. Эксперты указывают, что переезд в САР может стать интересен компаниям—участникам иностранных добывающих проектов, но ряд предлагаемых для САР льгот обременителен, а ставка налога на выплату дивидендов за рубеж повышена до 10% вместо ожидавшихся 5%.

— "Брекситу" назвали цену нетарифных издержек — Потери британских экспортеров из-за нетарифных ограничений в первый год после "Брексита" в зависимости от динамики курса фунта стерлингов могут составить от €13,5 млрд до €27,3 млрд (0,6–1,1% ВВП). Такой прогноз дает международная страховая компания Euler Hermes. Со своей стороны, экспортеры из стран ЕС во второй половине 2021 года могут потерять €10 млрд. Кроме того, цены на импортные товары в Великобритании после полугодового транзитного периода могут вырасти на 2–5%.

— Лучше меньше, да тише — На осенних выборах в Госдуму Кремль устроит явка в 45% и 45% голосов за "Единую Россию". Об этом заявил в четверг первый заместитель главы администрации президента (АП) Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов в Подмосковье. Хотя для отдельных регионов KPI может быть и ниже: например, для Москвы — 35%. Источники "Ъ" считают, что грядущее голосование будет скорее депрессивным, чем протестным, и это наряду с точечной мобилизацией сторонников власти поможет ей добиться поставленной цели. Этим и обусловлен отказ от масштабных мобилизационных проектов и высоких KPI по участию избирателей.

— Интернет тишины — В четверг, 21 января закончился срок сбора поправок ко второму чтению законопроекта о блокировке незаконной агитации в интернете, внесенного депутатами от "Единой России". Представители парламентской оппозиции считают, что законопроект направлен против нее. Непарламентские оппозиционеры отмечают, что под блокировку могут попасть любые сайты, призывающие голосовать за тех или иных кандидатов, например, "Умное голосование".

— Отмечаться в полиции — это по-европейски — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался признать повторным наказанием существующую в России процедуру административного надзора за освободившимися заключенными. Двое граждан РФ жаловались на эту процедуру, однако суд пришел к выводу, что обязательство отмечаться в полиции и другие подобные требования являются вполне пропорциональными ограничениями. Некоторые эксперты считают позицию суда "беззубой", указывая, что административный надзор — наказание куда строже условного срока. Правозащитники напоминают, что в рамках такого надзора гражданам могут запретить посещать любые заведения, а попасть под эту процедуру можно даже за перепосты в соцсетях.

— "Полномочий вполне достаточно" — В блицинтервью начальнику отдела происшествий "Ъ" Максиму Варывдину генеральный прокурор России Игорь Краснов подвел некоторые итоги своей работы за год.

— Пора и матчасть знать — Индийские военные отправятся в Россию для обучения эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в Дели посол РФ Николай Кудашев. Предстоящую поездку индийской делегации он назвал практическим шагом на пути реализации контракта на поставку пяти полковых комплектов С-400, подписанного в октябре 2018 года. Дели демонстрирует решимость довести контракт до конца, несмотря на циркулирующие в Вашингтоне утечки, согласно которым новая администрация Джо Байдена может наказать Индию за покупку российских систем по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

— ЕСПЧ оставил России и Грузии место для трактовок — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), 12 лет рассматривавший иск Грузии против России о событиях во время войны 2008 года, наконец вынес решение. Суд лишь частично удовлетворил грузинский иск, что дало обеим сторонам возможность в свою пользу трактовать исход рассмотрения дела. Власти Грузии решение ЕСПЧ назвали "исторической победой" и чуть ли не предпосылкой для "деоккупации Абхазии и Южной Осетии".

— Алексея Навального пустили вне очереди — Ситуация с Алексеем Навальным была вне очереди внесена в повестку коронавирусного саммита Евросоюза, который прошел в четверг вечером. Радикальных решений лидеры пока принимать не стали: основная дискуссия между представителями стран-участниц ЕС пройдет в понедельник, когда в Брюсселе встретятся главы МИДов 27 государств. Однако к решительным действиям их уже подталкивает Европарламент. В четверг его депутаты подавляющим большинством голосов приняли жесткую резолюцию, в которой призвали остановить "Северный поток-2" и ввести санкции против "близких к режиму" российских олигархов и окружения президента РФ Владимира Путина.

— Цифровой рубль влетит в копеечку — В Ассоциации российских банков при обсуждении последствий внедрения цифрового рубля мнения выступавших варьировались от возврата к советскому типу экономики до конкуренции на международном финансовом рынке. Однако в более приземленной плоскости участников обсуждения волновали стоимость проекта, кто будет нести издержки и возможно ли их будет окупить. По предварительным оценкам, затраты банков составят десятки миллиардов рублей. Однако ЦБ считает, что они смогут заработать на посреднических операциях.

— Россия начнет выпускать "зеленый" водород — "Роснано" и "Энел Россия" намерены реализовать первый в России проект по выпуску "зеленого" водорода на базе ветроэлектростанции в Мурманской области. Предполагается выпускать 12 тыс. тонн водорода в год и экспортировать его в ЕС, инвестиции оцениваются в $320 млн. Аналитики отмечают, что производство водорода могло бы решить вопрос с энергопрофицитом в Мурманской области, но конечная стоимость водорода может оказаться слишком высокой, к тому же остаются вопросы относительно способов доставки его клиентам в Европе.

— Покупатели встали на зарядку — После отказа Apple от поставки зарядных устройств в комплекте их продажи в России взлетели на 510%. Этот рынок по итогам года достиг объема в 3 млрд руб. Производителям смартфонов выгодно отказываться от адаптеров в комплекте для экономии на логистике, поэтому все больше из них будут это делать, прогнозируют аналитики.

— Долги — дело сложное — ЦБ внес в Госдуму законопроект об ограничении продаж неквалифицированным инвесторам сложных продуктов. Под ограничение попали облигации, которые не будут соответствовать рейтингам, установленным регулятором. Как сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, рейтинги будут достаточно высокими. По оценкам экспертов, это значит, что по рынку долгового заимствования, особенно в части малого и среднего бизнеса, будет нанесен существенный удар: эмитентов лишат значительной части инвесторов.

— На рынке автокредитов обостряется конкуренция — РГС-банк привлекает в капитал средства материнской структуры — банка "ФК Открытие" — в размере 7,3 млрд руб. Дополнительные средства должны помочь банку войти в тройку лидеров по выдаче автокредитов. Эксперты отмечают устойчивые позиции банка на рынке, однако указывают на высокую конкуренцию как со стороны других универсальных банков, так и кредитных организаций, связанных с автоконцернами, и вместе с тем не ожидают снижения объема кредитования, в том числе благодаря запуску льготной госпрограммы.

— Платина озолотилась — Котировки платины обновили четырехлетний максимум, превысив $1150 за унцию. С начала года она подорожала более чем на 8%, заметно опередив другие драгоценные металлы. Ожидание оживления мировой экономики, а также разнообразные программы чистой энергетики толкают стоимость металла вверх. По оценке экспертов, в этом году цены могут достигнуть $1,3–1,4 тыс. за унцию.

— Кибербезопасность утекла в госсектор — В 2020 году более 20% российских компаний сократили бюджет на информационную безопасность (ИБ), несмотря на явные ухудшения в этой сфере из-за перехода на удаленную работу. Более уязвимой, чем раньше, по оценке аналитиков, оказалась инфраструктура 90% компаний. В 2021 году спрос на подобные решения должны поддержать требования государства и рост рынка онлайн-сервисов, уверены эксперты.

— Под органику собрали земли — Тульское хозяйство "Вязово", доля в котором принадлежала крупному производителю тепличных овощей АПХ "Эко-культура" Андрею Петренко, сменила собственника. Этот бизнес отошел к владельцам холдинга Major, развивающих органическую ферму М2 в Подмосковье. В результате М2 увеличит земельный банк сразу на 20 тыс. га и сможет войти в пятерку крупнейших на рынке.

— Инвесторы тянут "Редиску" — У фонда основателя "Вкусвилл" Андрея Кривенко и его партеров "Тилтех Капитал" появился новый проект в продуктовой рознице. Инвесторы получили 25% сети гастрономических лавок "Редиска", которую планируют расширить примерно до 100 точек в Москве и Подмосковье, на что может потребоваться около 300 млн руб. Размещение в закрытых жилых комплексах и коттеджных поселках даст сети доступ к платежеспособной аудитории, но может негативно сказаться на трафике на первом этапе.

— Ремонтники идут из-за МКАД — Растущий из-за строительного бума потенциал московского DIY-рынка привлекает региональных операторов. Свои магазины в столице открывает сеть из Ставропольского края "Обойкин", калининградский "Бауцентр". А крупнейший DIY-игрок из Казани "Мегастрой" ищет площадки для строительства своих гипермаркетов. Впрочем, предупреждают эксперты, региональные операторы могут не выдержать конкуренции с крупнейшими западными и российскими игроками, давно работающими в регионе.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Минфин подготовил новые требования для резидентов русских офшоров — Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба подготовили законопроект, в котором описываются условия получения льгот и их размер для непубличных компаний, которые переезжают в специальные административные районы (САРы). И хотя в законопроекте предлагаются новые льготы, потенциальные инвесторы не уверены, что переезд в русские офшоры все еще выгоден.

— Топ-менеджеры "Полюса" станут крупнейшими акционерами "Детского мира" — Гендиректор "Полюса" Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии золотодобывающей компании Михаил Стискин станут крупнейшими владельцами фонда Gulf Investments Limited, которому принадлежит 25% акций ПАО "Детский мир". Это следует из сообщения текущего собственника фонда – Altus Capital. Подробности сделки представитель компании и ее управляющий партнер Дмитрий Кленов не раскрывают. Представители "Детского мира" и "Полюса" от комментариев отказались.

— ЕСПЧ вынес вердикт по иску Грузии к России о нарушениях прав человека в войне 2008 года — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января вынес решение по делу "Грузия против России", иск был подан в 2008 г. и касался нарушений прав человека в ходе конфликта в Южной Осетии. Обе стороны назвали вердикт победой. Согласно ему, нарушения прав человека, которые происходили во время активной фазы войны (8–12 августа 2008 г.), не могут подпадать под юрисдикцию России.

— Около 10% депутатов Госдумы отвечают на обращения — Большинство депутатов Госдумы отказались отвечать на официальные обращения инициативной группы в поддержку Ивана Сафронова. Адресные письма были направлены всем членам нижней палаты парламента 26 октября 2020 г., каждого члена парламента попросили обратить внимание государственных органов на дело Сафронова и взять его под личный контроль.

— Доходы самозанятых в пандемию увеличились почти в 11 раз — Количество самозанятых в России в пандемию увеличилось в 6,4 раза, а их оборот вырос в 10,6 раза. К таким выводам пришли аналитики "ЮKassa" (входит в экосистему "Сбера"), изучив данные о платежах самозанятых, которые пользуются этим сервисом. В компании отмечают, что "сегодня с помощью сервиса "ЮKassa" оплату принимают более 120 000 российских и иностранных онлайн-площадок, а через "ЮMoney" ежедневно проходит свыше 1,6 млн платежей". Для справки: по данным ФНС России, в 2020 г. по всей стране зарегистрировано 1,5 млн самозанятых.

— Авиакомпании вновь просят помощи у правительства — Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят все крупнейшие авиакомпании страны, 14 января обратилась с письмом (есть в распоряжении "Ведомостей") к руководителю департамента гражданской авиации Минтранса Светлане Петровой. АЭВТ просит выделить 53 млрд руб. из федерального бюджета в качестве субсидий на частичную компенсацию расходов авиакомпаний в декабре 2020 – июне 2021 г. Объемы перевозок в коронакризис остаются низкими и у компаний снижаются доходы, объясняют в АЭВТ. В министерстве "Ведомостям" подтвердили получение письма, но комментировать его отказались.

— Рынок спутникового TV пошел на снижение — К концу 2020 г. в России стало 17,3 млн абонентов спутникового TV. Это на 0,1% меньше, чем в 2019 г., подсчитало аналитическое агентство "ТМТ-консалтинг". Отток абонентов пока наметился только на уровне погрешности, отмечает аналитик агентства Елена Крылова, еще в 2019 г. прирост рынка спутникового телевидения был на уровне 1,1%.

— Рынок газомоторного топлива в России вырос вопреки влиянию коронавируса — Потребление газомоторного топлива (ГМТ) в России по итогам прошлого года, согласно данным Минэнерго, составило 1,1 млрд куб. м – на 10% выше позапрошлогоднего. Рост этого рынка произошел на фоне уменьшения заправки традиционными видами топлива: бензином (-5,6% до 32,8 млн т) и дизелем (-6,7% до 35,5 млн т).

— Trafigura вложила 1,5 млрд евро собственных средств в "Восток ойл" — Транснациональный сырьевой трейдер Trafigura потратил 1,5 млрд евро собственных средств на покупку 10%-ной доли в проекте "Роснефти" "Восток ойл", сообщил "Ведомостям" представитель трейдера. По его словам, в целом она обошлась ему в 7 млрд евро.

— Колонки "Яндекса" в Россию не приехали — В конце ноября прошлого года "Яндекс" представил третье поколение своей умной колонки – устройство получило название "Станция.Макс". По заявлениям разработчиков, "Станция.Макс" стала "лучшей по звучанию" колонкой интернет-компании. Устройство получило трехполосный звук, поддержку видео в разрешении 4К HDR и LED-экран. Продажи начались 1 декабря, но продлились недолго.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Показ морд — Организация так называемых треш-стримов вскоре может стать уголовным преступлением, виновным будут грозить крупные штрафы и лишение свободы на срок до шести лет. С таким предложением выступили российские сенаторы.

— Суровые времена года — Россиянам придется привыкать к аномальной погоде и частым сменам температур. Нормальной погоды будет становиться все меньше и меньше. И причина этому известна — глобальное потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Квартира с неизвестными — На рынке жилья появился новый юридический риск. При том, что общее количество мошенничеств с квартирами выросло, новая опасность может привести к проблемам у тысяч покупателей. Чем опасна покупка жилья в строящихся домах, но не у застройщиков, "РГ" объяснили эксперты.

— Деньги — лишние?— Конституционный суд РФ принял к рассмотрению вопрос о размещении нестационарных торговых объектов — ларьков и киосков — на придомовых территориях. Сейчас заявителям не удается оспорить запреты местных властей на торговлю во дворах.

— Стримное зрелище — В России о проблеме треш-стриминга всерьез заговорили после трагедии: блогер Reeflay (Станислав Решетников) в прямом эфире выгнал на улицу обнаженной подругу Валентину Григорьеву, и она умерла.

— Клик на урок — "РГ" провела "горячую линию" с экспертами Роспот­ребнадзора, чтобы выяснить, как новые санитарные правила изменят жизнь учителей, детей, родителей. Замглавы ведомства Ирина Брагина ответила, запретят ли мобильные телефоны на уроках, а также на другие острые вопросы.

— Найти баланс — Безработица в России постепенно снижается, но ее уровень все равно высокий, и нужно добиться полного восстановления рынка труда к концу года, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент, кроме того, предложил обсудить, как выровнять ситуацию на рынке жилья.

— Получат по рожкам — Если на подсолнечное масло и сахар удалось стабилизировать цены, то другие продукты продолжают дорожать. Минсельхоз призвал регионы провести переговоры с производителями продуктов о сдерживании цен. Речь идет о макаронах, яйцах, картофеле, уточнили в ведомстве.

— От Европы до Востока — "Спутник V" взял еще два важных рубежа: первой из стран ЕС применение российской вакцины от COVID-19 одобрила Венгрия. Также стало известно, что на Ближнем Востоке ей дали добро в ОАЭ. Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован уже в 12 странах.

— Подружиться с цифрой — Законодатели должны создать условия для развития цифровых технологий, а Россия — стать лидером в этой сфере. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на семинаре на тему IT-трансформации. Мероприятие прошло в четверг на площадке Корпоративного университета Сбербанка в подмосковном Аносино.

— Решить уравнением — Предложения об индексации пенсии работающим пенсионерам депутаты представят до 1 февраля. Об этом заявил член фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин на совещании Комитета Совета Федерации по соцполитике. "Единая Россия" готова выступить с законодательной инициативой об индексации пенсий работающим пенсионерам, — сказал он. — Эта идея поддерживается всеми нами, без всякого сомнения. Однако для ее реализации потребуется дополнительное финансирование, которое необходимо посчитать и найти в бюджете".

— Дела пошли в горку — Горячую линию, куда можно пожаловаться на состояние детских площадок, запустила Общественная палата совместно с НП "ЖКХ Контроль". Сейчас десятки тысяч детских площадок в России не соответствуют современным требованиям и подлежат замене.

— Надежный поставщик — Правительство на первом в году заседании одобрило пакет поправок в систему государственных закупок. "Количество способов определения поставщика теперь будет сокращено до трех наиболее распространенных", — пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Крайние мэры — Реформа местного самоуправления пока не дает ожидаемого результата. К такому выводу пришли аналитики Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР). В своем докладе "От избрания к назначению. Оценка эффекта смены модели управления муниципалитетами в России" они отмечают, что распространение вертикали госуправления на муниципальный уровень позволило лучше контролировать целевое расходование федеральных средств, но не прибавило эффективности в работе городских управленцев.

— Сказки о штрафах — В сети Интернет вновь появились ролики, которые предупреждают водителей о том, что скоро их начнут штрафовать за отсутствие видеорегистратора в машине. Но Госавтоинспекция однозначно утверждает: это всего лишь уловка хитрых торговцев автомобильными аксессуарами.

— Взрывчатка под черным плащом — Оперативники задержали двух 16-летних парней, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Московской области. В настоящее время в отношении подростков проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

— Павловская денежная реформа: 30 лет спустя — Есть времена, когда вас захлестывает беспомощность. События несутся, и ничего не можешь сделать с ними. Именно таким был 1991 год, и первая яркая точка в экономике, ровно 30 лет тому назад, денежная реформа, объявленная "по телевизору" в 9 часов вечера 22 января. Из обращения были изъяты 50- и 100-рублевые купюры образца 1961 года. Точка отсчета — через три часа, с 0 часов 23 января. На обмен давалось три дня, не больше 1000 руб. на человека.

— Google не за треш, но оштрафован — В декабре прошлого года французы, а если конкретно, то Национальная комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL), выписали американской корпорации Google рекордный штраф в 100 миллионов евро за то, что этот мировой провайдер нарушил законы Пятой республики в области защиты личных данных.

— Нарушитель со скидкой — Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает увеличить время уплаты половины штрафа до 40 суток. По его мнению, в сложных экономических условиях, вызванных пандемией, не всегда получается оперативно совершить оплату. Однако не все эксперты с ним согласны.

— Не в ритме диско — Заболеваемость коронавирусом в Москве уменьшается на глазах. В течение последней недели ежедневно выявляется от двух до четырех тысяч новых случаев заражения. В частности, в четверг, по данным оперштаба, их зарегистрировано 3458, в то время как меньше месяца назад — 24 декабря, было 8203. В этой ситуации мэр Москвы Сергей Собянин, как и обещал, принял решение о смягчении в городе ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

— Группы в поиске — Российские миротворцы продолжают выполнять в Нагорном Карабахе важнейшую гуманитарную миссию — наши военные участвуют в сборе информации и поиске пропавших без вести участников недавнего вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

— Почта заряжает постамат — Цифровые инструменты "Почты России" — в особенности мобильное приложение компании — стали главными источниками прибыли предприятия. Об этом рассказал на пресс-брифинге глава "Почты России" Максим Акимов. Выручка компании, полученная через цифровые каналы, в 2020 году выросла на 77% до 35 млрд рублей.

— Техосмотр в нагрузку — Рабочая группа по "регуляторной гильотине" одобрила проект поправок в законы о безопасности дорожного движения и о техосмотре. Водителям на машинах с неисправностями будет грозить не только штраф 500 рублей, но и запрет эксплуатации с внеочередным платным техосмотром.

— Здоровье по паспорту — Лидеры стран ЕС собрались на саммит, чтобы обсудить деликатный вопрос — вводить ли сертификаты вакцинации, которые позволят жителям Европы вновь беспрепятственно путешествовать. Противники инициативы опасаются, что привилегии для одной части граждан обернутся дискриминацией других.

— Джо и его команда — Джозеф Байден, едва вступив в должность американского президента, принялся претворять в жизнь предвыборные обещания, а также проводить кадровые назначения. Так, почти все ключевые чиновничьи позиции заняли выходцы из предыдущей демократической администрации США.

— За шутку обещали сжечь — Введение на Украине закона о госязыке было воспринято местными националистами как сигнал к насилию в отношении несогласных. Первый резонансный конфликт произошел в Одессе: там из-за угрозы жизни и здоровью хозяев закрылся известный магазин еврейской кухни "У Машковичей".

— Twitter разбушевался — Соцсеть Twitter приостановила действие аккаунта посольства Китая в США. Это произошло после того, как китайские дипломаты разместили в Twitter пост о том, что женщины в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в настоящее время весьма эмансипированы и "перестали быть машинами по воспроизводству детей". Как заявил представитель Twitter, причиной блокировки аккаунта стало то, что опубликованный дипломатами пост "нарушает политику дегуманизации", проводимую соцсетью.

— В очередь с надеждой — Несмотря на масштабную кампанию дезинформации в СМИ, в аргентинской провинции Буэнос-Айрес на вакцинацию "Спутником V" записалось уже более миллиона человек. Об этом рассказал губернатор провинции Аксель Кисильоф. Самому губернатору, уточняет издание Pagina 12, в эту среду сделали прививку вторым компонентом векторной вакцины, разработанной российским Институтом Гамалеи.

— Корона не для мозга — Прямое воздействие коронавируса на мозг не доказано. Хотя он, несомненно, проникает в нервную систему, заявил "РГ" нейрохирург Николай Коновалов. "Человек, в которого внедрился вирус, теряет обоняние. А это не что иное, как результат воздействия на периферические нервы", — сказал он.

— Плановые операции кардиобольным теперь делаются безотлагательно — Операции кардиобольным в Ростовской области теперь проводятся без очереди и в максимально короткий срок после обращения человека в лечебное учреждение.

— Не кошачье дело — Как сообщала "РГ", петербургские ученые впервые в России провели генетическое исследование коронавируса, выявленного у домашнего кота. Широко обсуждается вопрос: кто от кого заразился? Животное от хозяев, у которых диагноз COVID-19 был подтвержден, или наоборот?

— Еще два вертолета получила санитарная авиация на Чукотке — На Чукотке заступили на дежурство два новых вертолета Национальной службы санитарной авиации. У каждого собственный летный экипаж, техники и медработники.

— Спектральный анализ зубов предложили стоматологам физики — Как выявить незаметные изменения в зубной эмали, чтобы вовремя начать борьбу с ее разрушением, придумали физики из Воронежа и Австралии. Они предложили делать спектральный анализ зубов. Так можно на ранней стадии увидеть избыток фтора в тканях — флюороз — и принять меры, чтобы не допустить кариеса.

— Человек и бумажка — Без ведома 72-летнего ветерана труда Михаила Хлыбова в Йошкар-Оле снесли гараж и выставили счет за демонтаж. Чиновники в очередной раз прикрылись бумажкой. "Это же просто вандализм какой-то… Все уперлось в бездушие исполнителей и их руководителей", — сокрушается пострадавший.

— Все путем — Семь новых мини-вокзалов до конца года появятся на Киевском направлении МЖД, которое частично войдет в состав D4. Как заявил заммэра Максим Ликсутов, жители Новой Москвы смогут безопасно переходить через пути, а население Раменок доберется до Киевского вокзала всего за 15 минут.

— Улица кой-кого?— В Перми развернулась дискуссия о том, стоит ли сохранить названия Ленинскому, Орджоникидзевскому, Свердловскому, Дзержинскому и Кировскому районам краевой столицы.

— Не мелочились — Громкий коррупционный скандал вспыхнул в Мордовии: здесь задержаны сразу несколько крупных чиновников. Это первый заместитель председателя правительства РМ Владимир Мазов, бывший председатель Нацбанка республики Александр Тренькин и депутат Госсобрания Вячеслав Брыков.

— Это вам не стрелялки — ТГУ имени Державина первым в России разработал учебный курс по киберспорту — проще говоря, компьютерным играм. Собираются обучать не только игроков, но и тренеров с комментаторами. Спрос на таких специалистов велик во всем мире. Первый выпуск по новой дисциплине пройдет в конце января. Набор на интересный спецкурс объявили в октябре, к декабрю набралось 50 заявок, из них отобрали 30 слушателей.

— Запарились — В Астрахани кризис чистоты: экс-директора муниципального предприятия "Колос", которое управляло всеми общественными банями в городе, обвинили в присвоении 2,5 млн рублей, а при новом начальнике помывочные и вовсе перестали работать. Сотрудников уволили без выходного пособия, и банщики, и жители города написали в "Российскую газету".

— Найдет и спасет — В МЧС России заявили о необходимости переходить на новые типы беспилотных летательных аппаратов. Нынешние образцы уже не в полной мере отвечают задачам спасателей. Об этом сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

— Красота и ее жертвы — Следственный комитет по Москве объявил о возбуждении уголовного дела о деятельности незаконных косметологических салонов. На юридическом языке дело расследуется "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере косметологии".

— Инструкция по пониманию — В России идет "Неделя памяти". Она посвящена Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Аушвиц. "Эту "фабрику смерти" называют символом Холокоста, там было уничтожено более миллиона человек, 90 процентов из которых евреи. Семь тысяч были брошены нацистами. Их спасла Красная армия, а 60 тысяч было уведено из Аушвица 17 января", — напомнила руководитель образовательного отдела Научно-просветительского центра "Холокост" Светлана Тиханкина, открывая "круглый стол" "Холокост: инструкция по пониманию".

— Острова везения — В ближайшее время начнется реализация сразу нескольких проектов на территориях кластеров-победителей Всероссийского конкурса по развитию экотуризма. Корреспонденты "РГ" выяснили, чем они привлекут путешественников.

— Пылесос на тротуаре — Завод "Кургандормаш", где собирают дорожно-строительную и коммунальную технику, ставит рекорды: только на участке сборки малогабаритных коммунальных машин УКМ-2500 производительность выросла за полгода почти на 300 процентов. Благодаря нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" и другие предприятия в стране получают ощутимую поддержку.

— Ясли по сходной цене — Далеко не каждый житель России может позволить себе водить ребенка в частный детсад: посещение такого учреждения — удовольствие недешевое. Но в последнее время детские сады, работающие на коммерческой основе, открывают ясельные группы для малышей в возрасте от полутора до трех лет, и ежемесячная плата за их посещение соответствует той, что установлена в детсадах муниципальных. Это происходит благодаря реализации национального проекта "Демография".

— Вирус спорту не помеха — Вопреки эпидемии в регионах России продолжается строительство новых спортивных сооружений. Архангельск теперь сможет принимать у себя соревнования по акробатике и спортивной гимнастике всероссийского уровня, а Тольятти в состоянии проводить мировые турниры по прыжкам на батуте. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", по которому ведется строительство спортивных сооружений во всех регионах страны.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— V-образы — Вашингтонский Институт международных финансов (IIF) резко улучшил прогноз по экономике России. Его эксперты пересмотрели оценки падения ВВП в 2020 году с минус 4,8 до 3,6%, следует из доклада организации ("Известия" его изучили). В 2021-м IIF ожидает более энергичного роста, чем все остальные ведущие финансово-экономические организации: прогнозируется ускорение экономики до 3,9%. Фактически это означает так называемое V-образное восстановление.

— Злак победы — Рынок нуждается в рациональном регулировании, заявили "Известиям" в Российском зерновом союзе по итогам совещания, которое 21 января провёл Владимир Путин. Президент во время заседания, посвящённого экономическим вопросам, напомнил, что отдельные группы товаров подорожали на 6,7%. Минсельхоз уже рекомендовал региональным властям провести переговоры с производителями о сдерживании цен на макаронные изделия, яйца и картофель.

— Ссудили строго — Средний размер потребительского кредита в январе–ноябре 2020 года вырос более чем на 50%, рассказали "Известиям" в банках из топ-30. При этом увеличились и объёмы выданных займов, а вот количество новых ссуд уменьшилось. В банках повышение "среднего чека" объяснили снижением доходов населения на фоне коронакризиса. Эксперты предупреждают об опасности попадания в долговую яму, а вот в Центробанке "Известиям" сообщили, что причин для беспокойства нет.

— Как гости лягут — Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легализовать отели в частных домах — пока речь идёт о сельской местности (письмо есть в распоряжении "Известий"). Об этом изданию сообщила депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Сегодня под запрет использования жилых зданий для предоставления гостиничных услуг попадают 350 тыс. мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском крае и Крыму, пояснила она.

— Единство сомнения — Новые санкции США, а также угрозы Европарламента в отношении "Северного потока-2" не приведут к срыву его строительства, считают опрошенные "Известиями" политики и эксперты. Аналитики прогнозируют, что газопровод будет достроен в 2021 году, но из-за политики Штатов начало первых поставок газа может быть отложено на неопределённый срок. Правда, это самый негативный сценарий. Более реалистичный вариант — сохранение властями Германии твёрдой позиции в отношении скорейшего завершения проекта. В этом случае газопровод будет запущен в эксплуатацию осенью или ближе к концу 2021 года.

— Неутомимый Джо — В ближайшие недели администрация президента США Джо Байдена активизирует свою внешнюю политику на постсоветском пространстве, а также постарается найти компромисс с Россией по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Такой прогноз дали опрошенные "Известиями" эксперты. Кроме того, по их мнению, новый глава Белого дома плотно возьмётся за пересмотр наследия Дональда Трампа.

— Коттеджные настроения — В России хотят ввести эскроу-счета для частных домов. Такая мера предусмотрена в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2035 года, с которым ознакомились "Известия". Сегодня механизм применяют только для возведения многоквартирных домов. Но ликвидного предложения на рынке мало, обратил внимание президент Владимир Путин 21 января в ходе совещания по экономическим вопросам. Распространение проектного финансирования на комплексную малоэтажную застройку должно увеличить количество доступного жилья, считают участники рынка.

— Жалоба из-за жалоб — Банки оценили потенциальный объём неоправданных расходов на институт финомбудсмена в 2021 году в 1,4 млрд рублей: даже если запрос гражданина будет отклонён, банку придётся сделать взнос в службу за "техническое рассмотрение" жалобы. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР) в ЦБ которое есть у "Известий". Плата за все жалобы стимулирует банки их не допускать, считает представитель финомбудсмена. В регуляторе "Известиям" сообщили, что пересмотр тарифов планируется на лето 2021 года.

— Открыть карты — Социальные карты москвичей могут быть разблокированы: соответствующее обращение к мэру Сергею Собянину направили члены Общественной палаты. По их мнению, невозможность пользоваться городским транспортом препятствует вакцинации пожилых людей. Врачи считают, что эпидемическая обстановка сейчас позволяет снять ряд ограничительных мер в столице. Так, с 22 января вновь откроются колледжи, кружки, спортивные секции, музеи и библиотеки.

— Здравое зерно — Учёные Курчатовского геномного центра нашли способ сократить срок выведения сорта пшеницы с заданными характеристиками с 15 до 6 лет. Например, специалисты уже справились с задачами усилить иммунитет растений к болезням, увеличить содержание клейковины в зерне, на пять дней уменьшить время созревания. Для сокращения срока создания нового сорта специалисты использовали современные технологические методы геномной селекции.

— Засветился — Зарубежные учёные разработали биосенсор, который поможет оценить уровень заразности некоторых новых мутаций SARS-CoV-2. Прибор оценивает взаимодействие шипа коронавируса и фермента АСЕ2, через который он проникает в организм. К шипу исследователи прикрепляют один фрагмент белка люциферазы, а к ферменту — другой.

— Бить в симбиозе — С этого года ракетчики Сухопутных войск будут тесно взаимодействовать с Военно-морским флотом РФ. Оперативно-тактические комплексы (ОТРК) "Искандер-М" смогут поддерживать операции ВМФ на дальности до 500 км и с большой точностью уничтожать объекты вероятного противника. Такие совместные тренировки становятся в последние годы трендом в боевой подготовке. Главной мишенью для комплексов могут быть приоритетные береговые сооружения и техника: авиабазы, радары и командные центры, считают эксперты.