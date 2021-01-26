(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— In vino верится — Как Владимир Путин решил, кем будет после отставки — 25 января президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу со студентами российских вузов в честь Татьяниного дня. А получилось, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, скорее в честь 23 января.

— Россия нефтью внутрь — Добывающие компании готовятся снизить экспорт и поднять объемы переработки — Российские нефтекомпании на фоне роста оптовых цен на топливо внутри страны готовятся перенаправить нефть с экспорта для загрузки НПЗ.

— В едимстве — сила — К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба — Федеральная налоговая служба (ФНС) включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов. Как стало известно “Ъ”, налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года.

— У стоматологов зуб на рентген — Зубоврачебные клиники могут избавить от дополнительных трат — Стоматологи могут избавиться от требований Минздрава оснастить специализированные клиники дорогостоящим оборудованием для рентгена и нанять дополнительных специалистов.

— Защита жизненных интересов — ЦБ намерен усложнить правила инвестстрахования — Банк России намерен ужесточить требования к продуктам по страхованию жизни. Речь, в частности, идет об удлинении разрешенного периода отказа от таких договоров без потери взносов с двух недель до двух лет, а также о введении минимального порога выплат по риску смерти, который теперь должен присутствовать при таком страховании.

— Вакансии чужой мечты — Выпускники университетов мечтают о "Яндексе", но выходят на работу в СИБУР — Опубликованы результаты рейтинга лучших работодателей FutureToday 2020 года. Наиболее интересный тренд — "брендирование" работодателей среди студентов, которые не собираются и не будут работать в своих "компаниях мечты", и более уверенное знание ими участников рынка, на котором они работать будут.

— Предтравматическое лечение — Госдума рассмотрит поправки Минтруда к Трудовому кодексу — Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении поправки Белого дома, которые предлагают новую редакцию раздела 10 Трудового кодекса, посвященного охране труда и травмам на производстве.

— Промышленные данные сделались лучше — Мониторинг статистики — Росстат оценил снижение промпроизводства в 2020 году в 2,9% (Минэкономики ожидало спад в 4,1%), повысив оценку его роста в 2019 году с 3,3% до 3,4% за счет обработки и пересмотрев внутригодовую динамику в январе—ноябре 2020 года.

— К субботним акциям отнеслись вполне буднично — Власть не считает действия сторонников Алексея Навального политически значимыми — Прошедшие 23 января несогласованные акции за освобождение политика Алексея Навального пока не вызвали ответных политических шагов со стороны федеральной власти (об уголовных делах по итогам митингов см. стр. 5).

— Игра в одну корзину — Малые партии обеспечат легитимность победы "Единой России" — Как рассказали “Ъ” участники прошедшего в Подмосковье семинара для вице-губернаторов, на следующих выборах ведущие позиции "Единой России" (ЕР) будут обеспечиваться с помощью малых партий, но в Госдуму эти партии не пройдут.

— Дело Хруничева запускают второй раз — Ущерб по нему сократился более чем в три раза — Как стало известно “Ъ”, Генеральная прокуратура повторно утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева Владимира Нестерова, главбуха предприятия Михаила Якушина и генерального директора ЗАО "Экоправо" Дмитрия Дьяконова.

— Пограничники растрате не помеха — Завершено дело о хищении 100 млн. рублей при реконструкции объекта института ФСБ — Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела управления капстроительства (УКС) 7-й службы ФСБ Андрея Харитонова.

— Американцу не хватило "Азарта" — Пресечена попытка вывезти в США российские военные радиостанции — Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы начал рассматривать уголовное дело о попытке нелегального вывоза в США новейших российских военных радиостанций Р-187-П1 "Азарт".

— У сторонников Алексея Навального будет много дел — Начаты первые уголовные производства по итогам субботних акций протеста — Субботние акции протеста в поддержку Алексея Навального в понедельник обернулись уголовными делами. Речь идет о применении насилия к полицейским, хулиганстве, нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повреждении имущества и перекрытии улиц.

— У КоАП добавится питомцев — Минюст поддержал поправки в защиту домашних животных — Минюст поддержал предложение комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды о введении шести новых составов в КоАП РФ, устанавливающих ответственность за жестокое обращение с животными и несоблюдение требований по их содержанию.

— Студенты вернутся к привычным занятиям — Минобрнауки анонсировало возобновление очного формата обучения — В ближайшее время российские вузы вернутся к очному формату обучения. Об этом в понедельник заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

— Солдат спит — импичмент идет — Дональд Трамп остается одним из основных факторов американской политики и после ухода — Американские законодатели пришли к соглашению: Сенат начнет рассматривать дело об импичменте Дональда Трампа 8 февраля.

— Санкции ЕС прошли стороной — С новыми ограничительными мерами в отношении России решили повременить — На следующей неделе Москву с рабочим визитом впервые посетит высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель — эту информацию в понедельник официально подтвердили в Москве и Брюсселе.

— Построение счастья в отдельно взятой стране — Съезд Компартии определит будущее Вьетнама — Правящая Коммунистическая партия Вьетнама открыла в Ханое свой 13-й съезд, участники которого утвердят стратегию развития страны на ближайшие годы и проведут кардинальное обновление высшего партийного и государственного руководства.

— Вагоны разгоняются под горку — Их выпуск в 2020 году упал почти на 29% — Вагоностроители закончили 2020 год со значительным снижением объема продаж, на 28,7%, однако этот результат все равно гораздо лучше того, что ожидали на рынке.

— "Почту России" цифровизировали хакеры — Крупные компании засыпало фейковыми электронными письмами — Сотрудники крупных российских компаний получили мошенническую рассылку о задержке посылок от имени "Почты России" с подменного домена Mail.ru Group.

— Мошенники сыграли на приставке — PlayStation 5 возродила старую схему хищений — Ажиотажем, возникшим вокруг новой игровой приставки PlayStation 5, появившейся на российском рынке в конце прошлого года, решили воспользоваться мошенники.

— Триллионов прибыло — Активы под управлением растут на рознице — По итогам 2020 года объем активов в доверительном управлении крупнейших управляющих компаний достиг 7,9 трлн руб., прибавив за квартал более 3%.

— ЦБ предложил выкуп на своих условиях — Банк России меняет правила приобретения акций мажоритарными владельцами — Банк России предложил изменить систему принудительного выкупа ценных бумаг мажоритарием, собравшим более 95% голосующих акций публичной компании.

— Профучастники просят смягчения — ЦБ предложено допустить всех инвесторов до простых структурных продуктов — Участники финансового рынка просят ЦБ разрешить продавать неквалифицированным инвесторам простые структурные продукты, причем с защитой капитала — без ограничений.

— В положение микродолжников вошли коллекторы — За год МФО продали просроченных займов почти на 70 млрд рублей — По итогам 2020 года микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу портфель просроченной задолженности на 90 млрд руб., значительно меньше, чем банки.

— Банкротство им в руки — Верховный суд обязал управляющих быть активными и эффективными — В рамках дела о банкротстве ОАО "Бийский элеватор" Верховный суд РФ (ВС) признал, что именно арбитражный управляющий (АУ) отвечает за эффективное использование имущества должника и может быть наказан за бездействие.

— Европейская энергетика озеленилась — ВИЭ обогнали по выработке ТЭС на ископаемом топливе — Производство электроэнергии из возобновляемых источников в Европе впервые обогнало ископаемое топливо. Так, по итогам года зеленая генерация обеспечила 38,2% всей выработки электроэнергии в ЕС против 37%, произведенных на угольных и газовых станциях.

— У стоматологов зуб на рентген — Зубоврачебные клиники могут избавить от дополнительных трат — Стоматологи могут избавиться от требований Минздрава оснастить специализированные клиники дорогостоящим оборудованием для рентгена и нанять дополнительных специалистов.

— Россия нефтью внутрь — Добывающие компании готовятся снизить экспорт и поднять объемы переработки — Российские нефтекомпании на фоне роста оптовых цен на топливо внутри страны готовятся перенаправить нефть с экспорта для загрузки НПЗ.

— Города запутались в цифрах — Для мониторинга безопасности запустят очередной проект — Минцифры планирует до 2023 года потратить 2 млрд руб. на разработку платформы "Безопасный регион" для видеонаблюдения и мониторинга экологии и дорожного движения.

— Регионам вкрутят Bolt — Агрегатор такси поработает через партнеров — Эстонский агрегатор такси Bolt, который на российском рынке пока не вышел за пределы Санкт-Петербурга, планирует экспансию в регионы по модели франшизы.

— Рекламодатели включили телевизор — Рынок вернулся к росту в конце года — Рынок телерекламы вырос на 5% в четвертом квартале 2020 года после падения на 7% в первые три квартала.

— Жильцы на всем готовом — Девелоперы начали зарабатывать на отделке квартир — Начавшийся кризис стимулирует покупателей новостроек экономить, закладывая стоимость ремонта в ипотечный кредит. Это привело к резкому росту объема предложения с финишной отделкой, которые на рынке Москвы формируют уже 65% лотов.

— В едимстве — сила — К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба — Федеральная налоговая служба (ФНС) включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов. Как стало известно “Ъ”, налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года.

— "Соллерс Форд" нашел деньги на дизель — Компания переоборудует площадку в Елабуге — "Соллерс Форд" закрыл сделку по приобретению площадки у американского Ford и привлек кредит в размере 1,1 млрд руб. на организацию производства дизельных двигателей для легкового коммерческого Ford Transit на ней.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Банк России продолжает ограничивать возможности инвестирования для физлиц — Неквалифицированных инвесторов защитят от убытков еще и в страховании — Банк России опубликовал проект указания, которым вводятся ограничения на продажи инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ).

— СП обнаружила признаки коррупции при строительстве нового шелкового пути — Только в районе Балашихи "Автодор" потерял более 155 млн рублей — Сроки строительства нового шелкового пути рискуют быть сорванными. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) в отчете по расходованию средств по международному маршруту Европа – Западный Китай. Проверка также выявила признаки коррупции в ходе работы над некоторыми участками.

— Путин с интересом смотрит на виноградники — Президент поговорил со студентами о дворце и будущем — Президент Владимир Путин 25 января ответил на вопрос о приписываемом ему дворце в окрестностях Геленджика.

— Число уголовных дел против участников протестов 23 января растет — В Москве на вечер 25 января административные материалы оформлены на 30% задержанных — Участники протестных акций в поддержку Алексея Навального 23 января стали фигурантами уголовных дел, часть была возбуждена еще до начала митингов.

— ЦИК в апреле протестирует электронное голосование на общероссийском опросе — Комиссия пытается увеличить доверие к новой системе голосования, считает эксперт — В апреле Центризбирком планирует протестировать систему электронного голосования, которая будет применяться на выборах. Об этом "Ведомостям" рассказали два собеседника, близких к ЦИК.

— Начались российско-американские консультации о продлении СНВ-3 — Но других результатов в сфере разоружения может не быть до 2025 года — Официальные представители России и США начали переговоры по вопросу о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, известен также как СНВ-3).

— Счетная палата предупредила об угрозе дефицита продуктов — Производители могут отказаться продавать продукцию по фиксированным ценам — Реализация мер, принятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. К такому выводу пришли аналитики департамента аудита экономического развития Счетной палаты России (СП).

— Роскомнадзор переведет услуги в онлайн за 5,6 млрд рублей — Ведомство обещает ускорить выдачу лицензий в несколько раз — Роскомнадзор (РКН) планирует перевести услуги в электронный формат. Операторы смогут получать в электронном виде лицензии и разрешения, необходимые для оказания услуг связи.

— "Дочка" РЖД создает магазин роботов — Маркетплейс планируется запустить к июлю текущего года — Маркетплейс планируется запустить к июлю текущего года, рассказал представитель "РЖД-технологий". По его словам, у зарубежных компаний есть схожие решения (подобные разработки есть у вендоров UiPath и Automation Anywhere), но для российского рынка эта идея уникальна.

— Ведущие нефтегазовые компании мира не идут в разведку — В BP штат геологов сократился в 7 раз — Согласно данным норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy, мировые нефтегазовые гиганты в 2020 г. значительно сократили разведку новых месторождений ископаемого топлива (см. график).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Однокурсники — Владимир Путин ответил на вопросы студентов: все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона — В Татьянин день президент Владимир Путин провел встречу со студентами по видеосвязи из резиденции Завидово в Тверской области.

— Заглох и не пришел — Поломки по дороге на работу не считаются прогулом — Когда машина человека заглохла на лесной дороге и он не смог добраться до работы, это не прогул. Такое важное разъяснение сделал Первый кассационный суд общей юрисдикции.

— За границу — без мамы — Правительство предлагает упростить снятие запрета на выезд ребенка за рубеж — Госдума начала сбор отзывов на законопроект, смягчающий правила наложения и снятия запрета на выезд ребенка за границу.

— В чью пользу счет — В Госдуме предложили отложить отмену комиссий за коммунальные платежи — Отложить принятие законопроекта об отмене банковских комиссий для граждан при оплате коммунальных услуг предлагает экспертный совет Комитета Госдумы по энергетике.

— За семью поправками — Павел Крашенинников комментирует поправки в Семейный кодекс — 26 января Государственная Дума принимает в окончательном чтении проект федерального закона, об изменениях в Семейный кодекс РФ. Он входит в состав президентского пакета в развитие положений Конституции.

— Планы на жизнь — ЦБ РФ введет минимальную доходность по инвестиционному страхованию — Банк России решил серьезно ужесточить минимальные требования к инвестиционному и накопительному страхованию жизни (ИСЖ и НСЖ), учтя недобросовестные практики банков по их продаже в качестве альтернативы депозитам.

— Гетто и фейки — Почему очерняют освобождение — В канун годовщины освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме прошла презентация книги Российского военно-исторического общества (РВИО) "Освобождение Европы от нацизма 1944-1945 гг.: проблемы научной интерпретации". Это новый сборник документов и статей в серии, посвященной, в частности, нацистским концлагерям.

— Бочки еще не поставлены — Страны, не входящие в ОПЕК+, увеличивают добычу нефти — Благодаря усилиям ОПЕК+ страны, поддержавшие сделку весной 2020 года, но не присоединившиеся к ней, увеличивают добычу нефти и занимают свободные рынки сбыта. Поставки из США, Канады, Бразилии, Норвегии и некоторых других стран растут как в Европу, так и в Азию.

— Дерево под надзором — Михаил Мишустин поручил доработать Стратегию развития лесного комплекса — Обновленная Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года позволит к 2024 году качественно восстанавливать 100 процентов вырубленных или погибших лесных насаждений.

— Проект с оговоркой — Бизнес начал заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений — В России заработал механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Подписано уже 25 таких соглашений — на 1,1 трлн рублей инвестиций, в 19 регионах будут созданы более 23 тысяч рабочих мест. В 2021 году предстоит расширить список отраслей, которые могут претендовать на спецусловия.

— Поворот с переворотом — Новые камеры на дорогах будут "штрафовать" водителей за непропуск пешеходов — В Подмосковье стартует социальная кампания "Стоп-гаджет". Сотрудники Госавтоинспекции будут разъяснять опасность использования смартфонов и прочих гаджетов за рулем, а также при переходе дороги. Об этом сообщил начальник подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.

— Поберегись! — Обновлены рекомендации по лечению будущих мам — Исследования показали: из-за особенностей иммунитета и восприимчивости к респираторным патогенам беременные входят в группу высокого риска тяжелого течения и смертности при COVID-19. Это учел минздрав в новых рекомендациях по лечению таких пациенток.

— Диалог налажен — Патрушев и Салливан обсудили вопросы безопасности — Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности.

— Живность по средствам — Госдума рассмотрит проекты экологических законов — Уже в феврале состоится рассмотрение во втором чтении закона о беспрепятственном доступе к экологической информации всех желающих.

— Не прячьтесь от детей — Генпрокуратура выявила массовые нарушения во время взыскания долгов по алиментам со стороны судебных приставов — По поручению генпрокурора Игоря Краснова во всех регионах были проведены проверки соблюдения законов при исполнении судебных решений о взыскании алиментов на детей.

— Подкачали нефть и газ — Росстат оценил снижение производства в 2020 году — Промышленное производство за 2020 год сократилось на 2,9%, сообщил Росстат. Спад производства оказался меньше, чем ожидалось весной-летом прошлого года.

— В корне неправильно — Нестандартные овощи и фрукты могут появиться в российских магазинах — Российские производители картофеля и овощей попросили торговые сети снизить требования к их продукции: принимать на продажу мелкий картофель и кривые огурцы. Это позволит поддержать самих аграриев, а потребителю предложить доступные по цене продукты.

— Свой расчет — Планируется запретить перевод по исполнительным листам денег за границу — Министерство юстиции РФ ведет работу над законопроектом, согласно которому деньги по исполнительным листам должны зачисляться исключительно на счета в российских банках. Об этом в ведомстве сообщили "РГ".

— Люлька на колесах — Мамам начали выдавать автокресла — Новая услуга появилась в тамбовских роддомах — при выписке новорожденного его родители могут взять напрокат автокресло. Пользоваться детским удерживающим устройством можно бесплатно в течение года.

— Для них — границу на замок — В МВД сообщили, скольким иностранцам запретили въезд в Россию в 2020 году — Основными причинами запрета на въезд иностранцам на территорию России стали нарушение ими сроков временного пребывания и незаконная трудовая деятельность в нашей стране.

— Равнение на флагман — Смартфоны на Android дешевеют быстрее iPhone — Аналитики компании BankMyCell опубликовали отчет по скорости удешевления смартфонов с момента покупки. За первые 12 месяцев смартфоны на Android теряют вдвое больше по сравнению с iPhone — 33,6% против 16,7%.

— Квартира в профиль — Сведения о недвижимости появятся на госуслугах — Цифровой профиль гражданина пополнится сведениями из Росреестра — минцифры подготовило проект постановления, согласно которому данные о недвижимости будут подгружаться в личный кабинет собственника на портале госуслуг.

— Говорит и показывает смартфон — Новые технологии позволяют идентифицировать граждан даже в масках — Беспорядки в Гонконге в 2019-2020 годах показали, что современные технологии видеофиксации в три счета позволяют определить зачинщиков, даже несмотря на балаклавы и маски.

— Скидка на риск — Автолюбители выбирают усеченные полисы каско — Средняя стоимость полиса каско, купленного онлайн в 2020 году, составила 32 493 рубля, посчитали аналитики Mafin. За самый дорогой полис владелец Toyota Land Cruiser 200 заплатил 228 387 рублей, самый дешевый обошелся в 3949 рублей (на VW Polo).

— Автовложения — Продажи машин вырастут в 2021 году на 5%, если их произведут — Продажи автомобилей в этом году вырастут в среднем на 3% к показателям 2020 года, считают эксперты. В прошлом году продажи автомобилей в России снизились на 9%, сообщили "РГ" в Минпромторге. По данным агентства "Автостат", в 2020 году было продано 1,487 млн новых автомобилей.

— "Корону" лопатой не поправишь — Пандемия COVID-19 стала темой нового фольклора в Германии — Власти Австрии взяли пример с соседней немецкой земли Бавария и ужесточили масочный режим во всей альпийской республике.

— Революция пожирает детей своих — Перекроившей Ближний Восток "арабской весне" исполнилось 10 лет — Ровно 10 лет назад страны Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) оказались в эпицентре драматических событий. С подачи стремившихся "демократизировать" этот регион западных стран захлестнувший его острый общественно-политический кризис получил романтичное название "арабская весна".

— Поезд дальше не идет — Житель Нидерландов Сало Мюллер потребовал от немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn выплатить компенсации жертвам нацистов и их родственникам за то, что во времена Холокоста они должны были сами оплачивать билет на поезд в лагеря смерти. Его требование поддержала оппозиция в Бундестаге.

— Венецианский карнавал пройдет онлайн — Традиционный венецианский карнавал, который проводят в феврале, в этом году впервые в истории состоится в непривычном дистанционном режиме. В прошлом году область Венето оказалась одной из первых, охваченных вспышкой коронавируса, поэтому феерия, которая обычно продолжается три недели, была сокращена до двух дней.

— Ученых просят отчитаться — Правительство Японии усилит контроль за источниками финансирования деятельности своих ученых. Местных исследователей попросят отчитаться о получении иностранных грантов. Нововведение вступит в силу с 2021 финансового года, пишет газета "Йомиури симбун".

— Авария с интересом — Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП — Суд разъяснил, кто может привлекаться в качестве понятого, а кто — нет. Из этих разъяснений следует, что в случае аварии, если требуется провести медосвидетельствование одного из водителей, то ни водитель другой машины, ни пассажиры автомобилей, участвовавших в ДТП, в качестве понятых выступать не могут.

— Неделимый гараж — Верховный суд разъяснил, почему на самовольные постройки граждане не могут заявить права — Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала спор между супругами, которые решили поделить автосервис.

— Милый друг не виноват — Суд признал, что любовник не отвечает за распад семьи — Суд в Северной столице вынес решение, над которым обязан задуматься каждый муж страны: если жена смотрит налево, любовник в этом не виноват. По крайней мере — юридически. Законному супругу надо прежде всего задуматься над своим поведением.

— "Умная" теплица — Российские студенты запускают инновационные разработки — 25 января студенты России встретили Татьянин день, но праздновали не все — многие находились на рабочих местах. Благодаря нацпроекту "Наука" они получили возможность стать инновационными предпринимателями — заниматься научными разработками и внедрять их в дело.

— Шерстяной кредит — В Забайкалье сельские жители смогут получить отару овец бесплатно — Получить целую отару овец бесплатно смогут селяне Забайкальского края в рамках нового регионального проекта "Семейная ферма. Забайкалье". Таким образом власти региона хотят повысить уровень жизни в селах и увеличить объемы производства продукции животноводства.

— Зачетный каток — В Самаре Татьянин день отметили на льду — В Самаре молодежь, несмотря на пандемию, смогла как следует отметить День российского студенчества: катки зазывали бесплатным прокатом и скидками на кофе.

— Работа мечты — Кенозерский нацпарк открыл необычную вакансию — Кенозерский национальный парк ищет семью, готовую стать хозяевами гостевого дома в Зехнове — самой миниатюрной из самых красивых деревень России.

— 105 залпов в Сестрорецке — Фронтовика в Петербурге поздравили с юбилеем концертом, парадом и салютом — Перед одной из многоэтажек на Приморском шоссе Сестрорецка маршировали войска и играл военный оркестр. Так поздравляли с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Валентина Рослякова. Фронтовику исполнилось 105 лет.

— Код — ученый — Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий — о новых школах, научной долине и цифровых дипломах — Год науки и технологий стартует с масштабных научных проектов. В числе хедлайнеров — МГУ имени М.В. Ломоносова и его новые научно-образовательные школы, научно-технологическая долина "Воробьевы горы", другие проекты.

— Уравнение в профиль — 1 февраля завершается срок подачи заявлений на ЕГЭ-2021 — Рособрнадзор напомнил выпускникам, что прием заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года завершается 1 февраля. В заявлении нужно перечислить предметы, которые участник планирует сдавать: можно написать любое количество предметов по выбору.

— По следу Колмогорова — При вузах создаются спецшколы для одаренных детей — Шестьсот миллионов рублей на три года, — такую субсидию могут получить ведущие университеты России на создание при вузах школ-интернатов для одаренных детей. Субсидия будет выделена победителям конкурса, о проведении которого объявило министерство науки и высшего образования РФ.

— Гонят волну — На Черноморском флоте России следят за маневрами американского эсминца — Американский эсминец "Дональд Кук", известный своими неоднократными рейдами к российским берегам, вновь барражирует в нейтральных водах Черного моря.

— Пошла волна — Какими станут ярмарки после эпохи пандемии — Как книжным ярмаркам — российским и международным — приспособиться к жизни в условиях пандемии? Отлаженный график с несколькими пиками — франкфуртская в октябре, лондонская в марте, болонская в апреле — во всем мире оказался полностью заморожен.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Не в первую очередь: "серый" рынок MacBook вырос вдвое — Из-за дефицита новых ноутбуков Apple активизировались перекупщики — На фоне дефицита новых MacBook "серый" рынок этих устройств вырос за последние два месяца в два раза — до 14–16% от официальных поставок всех ноутбуков в Россию, оценили для "Известий" аналитики.

— Статус-кто: почему ЕС не стал вводить новые санкции против России — Несмотря на очередное обострение отношений, глава европейской дипломатии посетит Москву в начале февраля — Евросоюз на встрече глав МИД объединения не стал вводить санкции из-за ареста Алексея Навального. По оценке российской стороны, это может означать некоторую смену тактики Брюсселя в отношении Москвы: как заявили "Известиям" в Совете Федерации, какими бы ни были европейские ограничения, на позицию РФ они не влияют, и в ЕС, похоже, это начинают принимать в расчет.

— Не частный случай: жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры — Процедуру получения права на проверку помещений хотят сократить до пяти дней — Жилищным инспекторам облегчат доступ в квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки. Минстрой подготовил соответствующий законопроект (есть в распоряжении "Известий").

— В добрый Севморпуть: перехватчики МиГ-31БМ прикроют арктическую трассу — Сверхзвуковые истребители будут дежурить на островных и материковых аэродромах в Заполярье — Истребители-перехватчики МиГ-31БМ взяли под защиту Севморпуть (СМП). Машины авиационной эскадрильи Северного флота станут дежурить на островных и материковых аэродромах в Заполярье.

— "Снижение иммунитета длится полтора-два месяца после COVID-19" — Академик РАН Арег Тотолян — о детских антителах и о том, что делать, чтобы не заразиться сразу после вакцинации — В разных регионах страны число переболевших COVID-19 варьируется от 21% до 60%, если судить по наличию антител у пациентов.

— Стикийное бедствие: продажи табачных изделий выросли на 34% — Спрос на пластыри и БАДы для избавления от курения в тот же период существенно снизился — В IV квартале 2020 года объем продаж традиционных сигарет, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в денежном выражении вырос на 6%, стиков для электронных сигарет — на 34%.

— Упраздненный вопрос: в 2020 году закрылся каждый пятый бизнес — Значительная часть ИП перерегистрировалась в самозанятых, отмечают эксперты — В 2020 году свою деятельность прекратило 1,54 млн юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и фермерских хозяйств — то есть примерно пятая часть действующих бизнесов в России.

— Шелковым будет: СП увидела признаки коррупции в проекте дороги в Китай — Аудиторы направили запрос в Генпрокуратуру — Сроки строительства автодорог по маршруту Европа – Западный Китай могут быть сорваны, предупредили аудиторы Счетной палаты в специальном докладе. Они также указали на ряд коррупционных признаков и рисков ущерба бюджету при реализации проекта.

— От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов — Большая часть задержанных на протестной акции в Москве получит штрафы в размере до 20 тыс. рублей — Большинству задержанных по итогам несанкционированных митингов в Москве в минувшие выходные придется выплатить штраф в размере до 20 тыс. рублей, считают собеседник "Известий" в правоохранительных органах.

— Бюджетный рост — В России повысят доступность высшего образования — В предстоящем учебном году в вузах дополнительно выделят почти 34 тыс. бюджетных мест. В общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников школ.

— Никаких контактов — COVID-19 вновь закрывает страны — Число заболевших коронавирусом в мире вплотную приблизилось к 100 млн человек. На фоне нестихающей пандемии Израиль с 25 января на две недели полностью закрыл страну для полётов, США вернули ограничения на приезд для граждан ЕС и ещё ряда государств.

— Витает в воздухе — Почему в Сибири всё чаще вводят режим "чёрного неба" — В трёх городах Кемеровской области 24 января в очередной раз ввели режим "чёрного неба". Ранее неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) с повышением уровня загрязнения атмосферы объявлялись здесь в ноябре и декабре 2020 года. 25 января НМУ зафиксировали в Новосибирске и Алтайском крае.

— Страховка и риск — Количество купленных онлайн полисов резко подскочило — В2020 году резко увеличилось количество страховых полисов, оформленных онлайн. В некоторых компаниях рост достигал 200%, рассказали опрошенные "Известиями" страховщики.