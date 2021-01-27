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КОММЕРСАНТ

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— Скрытым останется только тайное — Белый дом намерен расширить контроль над государственными инвестициями, распространив казначейское сопровождение с 2022 года на все значимые капвложения государства на всех уровнях. Поправки к Бюджетному кодексу об этом правительство одобрило и внесло в Госдуму.

— Раковым больным назначают местное лечение — Онкобольных могут лишить права выбирать лечащего врача и медучреждение. Это предполагает новый порядок оказания медпомощи при онкологических заболеваниях. Документ должен был вступить в силу 1 января 2021 года, однако получил массу негативных отзывов — 1274 против шести позитивных после публикации на regulation.gov.ru — и был отправлен на доработку.

— С первым лицом фейки плохи — В правительстве обеспокоены распространением в интернете мошеннических схем с использованием "первых лиц государства". МВД и Роскомнадзору поручено к концу февраля проработать способы борьбы с такими интернет-ресурсами, а Минцифры — к середине марта рассмотреть подготовку законодательных инициатив в этой сфере.

— Подключительный случай — В одну из мошеннических схем на рынке займов оказался вовлечен "Тинькофф", позиционирующий себя как высокотехнологичный. Во время новогодних каникул граждане, лишь 15% которых получили бонусы, активно брали займы. Ситуацией воспользовались псевдоброкеры, обещая помощь в получении средств.

— Экономика поднимется на уколах — Мировая экономика в 2021 году может вырасти на 5,5% после спада в прошлом на 3,5%. Такой прогноз дал Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском докладе.

— Декабрьские цены на заводах выросли — Росстат опубликовал данные об индексе цен производителей за декабрь 2020 года. Промышленные цены в прошедшем месяце активно росли, но за год в целом они все равно снизились на 2,9%. Падение цен декабря 2020-го к декабрю 2018 года составило 4,3%.

— В 2020 году импорт бурно рос, несмотря на слабый рубль — Данные промпроизводства и внешней торговли за 2020 год позволяют сделать дополнительные выводы о степени зависимости РФ от импорта. Напомним, по данным ЦБ, в январе—декабре 2020 года реальный эффективный курс рубля снизился на 14%.

— "Единая Россия" ждет поддержки от помощи — "Единая Россия" провела второй за зиму социальный онлайн-форум, на котором партийные волонтеры рассказывали председателю Дмитрию Медведеву, как помогают гражданам во время пандемии.

— Центризбирком обойдется без Ленина — Весной пройдет публичное тестирование федеральной системы электронного голосования, но провокационные вопросы гражданам задавать не планируется, сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Ранее она говорила, что электронное голосование по всей стране станет возможным лишь к президентским выборам 2024 года, а на выборах в Госдуму-2021 оно охватит пять—семь регионов.

— Химки, хой! — 26 января президент России Владимир Путин принял участие в открытии дороги, соединяющей старые и новые Химки. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что важно было продемонстрировать: в то время как нашлись те, кто перекрывает дороги, имеются и те, кто их строит.

— Депутатские миллиарды приискали в казну России — Как стало известно "Ъ", суд установил, что депутат Госдумы, член фракции "Единой России" Сергей Сопчук, незаконно занимаясь предпринимательской деятельностью, обманывал администрацию президента и оказывал противодействие следствию, буквально забрав во время обыска финансово-хозяйственные документы, подтверждающие его причастность к противоправным действиям.

— Китайские болельщики пролетели мимо футбола — Мещанский суд Москвы приговорил к пяти и шести годам колонии общего режима соответственно гражданина Белоруссии Руслана Поливанова и бывшего сотрудника Росгвардии Дениса Молчанова. Оба были признаны виновными в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, они при посредничестве китайской компании собрали с граждан КНР около $1,5 млн, пообещав билеты на матчи чемпионата мира по футболу, проходившего в 2018 году в России. В итоге болельщики и билетов не получили, и своих денег не вернули.

— Австрийцу нашли дело на подмосковной свалке — Подмосковная полиция обвинила в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в 9 млн руб. гендиректора ООО "Экоком", гражданина Австрии Оливера Кайзера. Его компания уже более десяти лет занимается рекультивацией российских свалок, а также владеет в Солнечногорском районе Московской области одной из самых современных станций по сбору и очистке фильтрата — зловонной жижи, образующейся из-за гниения мусора.

— Следствие ведет молодых — В ряде регионов России во вторник начались допросы школьников, участвовавших в протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом "Ъ" рассказали адвокаты и родители детей, отметив "доброжелательность" следователей, которые спрашивали в том числе о спонсорах, которые якобы платили детям за участие в митингах в минувшую субботу.

— "Детям ГУЛАГа" указали на место в очереди — Сегодня, 27 января, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит поправки к скандальному правительственному законопроекту о компенсациях жилья, отнятого в ходе советских репрессий. Документ, принятый в первом чтении голосами "Единой России", предполагает, что 70-летним жертвам репрессий придется ждать обещанных квартир в общей очереди — еще минимум 20–30 лет.

— Фейки — вещь упрямая — Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи подготовил экспресс-анализ фейков по теме митингов в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 января во многих городах России.

— Иран наводит мосты — Визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Москву стал частью его турне по Закавказью, а также странам-посредникам в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Для Тегерана критически важно участвовать в будущем развитии региона — и ради укрепления экономических связей, и с точки зрения своих геополитических позиций.

— Демократы полны отрешимости — В США стартовал второй этап процесса импичмента в отношении и так уже ушедшего на покой экс-президента страны Дональда Трампа. Обвинение передано в Сенат, который и должен будет рассмотреть его по существу.

— Кровавые баны — Правительство Индии продемонстрировало решимость покончить с китайским цифровым присутствием в стране, введя запрет на 59 мобильных приложений, включая соцсети TikTok, Baidu и WeChat.

— Операторы ответят по межгороду — Депутаты Госдумы хотят обязать операторов связи оповещать абонентов о доплате за исходящие междугородние звонки, которая нередко становится сюрпризом для граждан на фоне декларируемой отмены роуминга. Операторы настаивают, что и так информируют абонентов об условиях оказания услуг. Новые требования могут стоить каждой компании десятки миллионов рублей, которые будут заложены в тарифы, предупреждают эксперты.

— "Яндекс.Маркет" придержит лучшие места — "Яндекс.Маркет" начал стимулировать партнеров продавать товары через его маркетплейс, а не на сторонних сайтах. Предложения таких поставщиков пользователи теперь будут видеть в первую очередь. Так площадка рассчитывает больше зарабатывать на комиссии с трансакций, сохранив и рекламную модель монетизации.

— Удобрения хорошо легли — Высокий спрос на внутреннем рынке и рост экспортных цен во втором полугодии позволил российским производителям удобрений поставить производственный рекорд в 2020 году. По данным отраслевой ассоциации, крупнейшие компании сектора нарастили выпуск на 4,9%, до 52 млн тонн, при этом спрос внутри России вырос на 20,4%, до 11,5 млн тонн.

— Банкиры потянулись за инвесторами — Активизация розничных инвесторов на фондовом рынке в результате снижения ставок по депозитам заставляет коммерческие банки пересматривать стратегии развития в привлечении средств населения. Первыми отреагировали крупные классические банки, часто с развитой инфраструктурой, а теперь подтягивается второй эшелон.

— Ликвидер рынка — Законодатели предлагают направлять остатки средств, выявленные в ходе ликвидационных процедур у ряда НПФ, в фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН) Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По мнению депутатов, это будет соответствовать "целевому использованию" таких средств. Однако нынешние и бывшие представители пенсионной индустрии солидарны: деньги нужно вернуть гражданам, а не передавать АСВ.

— Минфин займет под рост цен — Минфин на предстоящий в среду аукцион выставил лишь один выпуск ОФЗ, доходность которого привязана к инфляции. Такое решение может быть связано с ростом ставок на рынке, тогда как инфляционные бумаги на такое движение реагируют слабо.

— ЦБ погнался за цифровым рублем — Банк России ответил на критику банкиров в отношении цифрового рубля, пояснив свою позицию по двум главным вопросам — потенциальному оттоку ликвидности и росту ставок по кредитам. По мнению регулятора, выбывающую ликвидность он сможет компенсировать, а ставки по кредитам расти не будут, просто у банков снизится маржа.

— Ледокольный вычет — Как стало известно "Ъ", Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) предлагает обязать заказчиков строительства судов по госконтрактам регистрировать суда в Российском международном реестре судов (РМРС).

— Вера ушла от наследников — Большая часть активов бизнесмена Дмитрия Босова, погибшего в мае 2020 года, нашла новых владельцев. Так, структуры Альберта Авдоляна и "Ростеха" покупают у наследников бизнесмена 50% в порту Вера и Огоджинском месторождении угля.

— Рак окружают дженериками — Среди поставщиков трастузумаба — одного из наиболее широко закупаемых государством препаратов для лечения рака молочной железы — может появиться новый игрок. Структура "Озон Фармацевтика" вышла на финальную фазу испытания своего дженерика.

— В Индигу плывут только сроки — Проект глубоководного порта Индига стоимостью около 300 млрд руб., реализация которого обсуждается почти 20 лет, вновь забуксовал. Как заявил глава корпорации AEON Роман Троценко, после проведения всех экспертиз строительство должно начаться в 2023 году и завершиться через пять лет.

— АЭС взяли на гарантию — "Совет рынка" (регулятор энергорынков), как и ожидалось, разрешил "Росатому" вернуть инвестиции в строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 за счет гарантированных платежей оптового энергорынка за мощность. Аналитики оценивают стоимость двух энергоблоков на 2,4 ГВт в 350 млрд руб.

— Девелоперы рвутся к Москве — Сохраняющийся в Москве и области высокий уровень маржинальности строительства жилья привел к экспансии региональных компаний. Они готовы рассматривать не только площадки внутри МКАД, но и ликвидные участки в Подмосковье.

— Коттеджи перегрелись — Хотя во время пандемии интерес потенциальных покупателей к загородной элитной недвижимости заметно вырос, на практике это не привело к буму сделок. На первичном рынке из-за нехватки предложения общее число сделок сократилось на 18%, а во вторичном сегменте продажам помешала большая доля неликвидного предложения, доходящая до 90%.

— Пицца отстояла бизнес-модель — Сети пиццерий Domino`s Pizza удалось выиграть суды у своих бывших франчайзи, пытавшихся взыскать с владельца бренда убытки за недостаточно проработанную бизнес-модель и неудачную работу ресторанов. Компания также отсудила у оппонентов невыплаченные роялти и пени.

— Миноритарии прозванивают МГТС — В интернет-провайдере "Московская городская телефонная сеть" (МГТС), на 94,7% принадлежащем МТС, наметился корпоративный конфликт. Три миноритария компании пытаются через суд признать недействительным собрание акционеров, прошедшее в июне, на котором МГТС решила не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года, тогда как годом ранее они составляли 22 млрд руб.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Глобальные военные расходы будут расти за счет Азии — Расходы на оборону в мире в 2020 г. выросли на 1,9% до $1,93 трлн, говорится в опубликованном 26 января сообщении британского агентства Janes, специализирующегося на вопросах обороны и безопасности.

— Минфин договорился о пересмотре налоговых соглашений с 34 странами — Минфин опубликовал список из 34 стран, с которыми достигнуты договоренности по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН).

— Депутат Александр Хинштейн проявил нестойкость позиции — Самочувствие Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил ногой в живот 23 января на протестной акции в Петербурге, ухудшилось вечером 26 января. Об этом "Ведомостям" сказал адвокат из "Команды 29" Евгений Смирнов.

— Демократам пока не хватает голосов для импичмента Дональда Трампа в сенате — Палата представителей США, которую контролирует демократическая партия, внесла 25 января в сенат резолюцию об импичменте экс-президента США Дональда Трампа.

— Арбитражных управляющих хотят наказывать лишением свободы на четыре года — Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в ст. 195 и 196 УК РФ, которыми предлагается наказывать арбитражного управляющего или председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия в процессе банкротства лишением свободы на срок до четырех лет.

— Развивающимся экономикам не сулят ничего хорошего — 2021 год может стать годом восстановления, однако этот процесс, вероятнее всего, будет сопровождаться очень высоким уровнем неопределенности – вплоть до того момента, когда произойдет транзит к некоей "новой экономике".

— Книгоиздатели могут получить свой антипиратский меморандум — действие антипиратского меморандума, который регламентирует внесудебное удаление ссылок на страницы с нелегальным контентом в поисковой выдаче по требованию правообладателей, может быть распространено и на книги, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая 26 декабря на организационном комитете по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации под председательством директора Службы внешней разведки и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

— LVMH пересмотрит товарный ряд Tiffany — Едва французская группа LVMH успела закрыть сделку по приобретению американской ювелирной компании Tiffany за $15,8 млрд, как глава LVMH, самый богатый француз Бернар Арно, намекнул на грядущую реструктуризацию Tiffany.

— Владелец O1 Properties может лишиться торгового центра "Щука" — Конкурсный управляющий АО "Щука" Наталья Перминова в рамках процедуры банкротства этой компании потребовала признать недействительной сделку по передаче одноименного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) и участка на 1,7 га под ним фирме Riverstretch Trading & Investments (RT&I).

— Автопилот для комбайнера ищет инвесторов — В 2021 г. Cognitive Pilot может провести private placement, рассказала "Ведомостям" сооснователь и гендиректор компании Ольга Ускова.

— Грузовой беспилотник поднял 110 млн рублей — НТИ выделила 110 млн руб. воронежскому КБ "Русь", создающему беспилотный вертолет для перевозки грузов на расстояние до 200 км. Сертификация беспилотника намечена на 2022 г.

— Рынок наружной рекламы в 2020 году упал в России на четверть — За прошлый год рынок наружной рекламы в России сократился на 25,5%, следует из данных исследовательской компании AdMetrix (есть в распоряжении "Ведомостей"): объем рынка составил 25,9 млрд руб. против 34,7 млрд руб. в 2019 г.

— Загрузка НПЗ в России упала до десятилетнего минимума — Поставки нефти на российские НПЗ по системе "Транснефти" в прошлом году сократились на 12,5 млн т по сравнению с 2019-м до 233,65 млн т, говорится в обзоре ценового агентства Argus, опубликованном 26 января.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Доставки сделаны — Почта готова сократить срок доставки по городу до двух дней, а на труднодоступных территориях использовать дронов. О том, как скоро можно будет заказать беспилотную доставку, в интервью "РГ" рассказал глава "Почты России" Максим Акимов.

— Спасение во всех случаях — МЧС добивается права получения более четкой, точной и оперативной информации от регионов о грозящих им ЧП, а также права принудительно эвакуировать население из зон ЧС. Об этом говорится в проекте федерального закона, разработанном в ведомстве.

— ОСАГО играет на понижение — Стоимость ОСАГО по итогам 2020 года снизилась в 26 регионах, при этом подобная тенденция не наблюдалась ни в Москве, ни в Петербурге. Средняя стоимость полиса после нового этапа индивидуализации тарифов составила 5410 рублей.

— Сыщики вас слушают — Раскрытие тайн переписки является преступлением, напоминают юристы. Среди недавних громких расследований по этой статье — уголовное дело в Новосибирске, где бизнесвумен с помощью частных детективов получила доступ к звонкам своего сотрудника, работавшего на конкурентов.

— Травмпункты закона — Госдума в первом чтении приняла новую редакцию раздела Трудового кодекса по охране труда. О том, что изменится в этой сфере и какие изменения уже произошли, "РГ" рассказал замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

— Теперь без пробок — Владимир Путин во вторник приехал в подмосковные Химки, где принял участие в церемонии открытия движения по транспортной развязке на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Президент заверил "дорожников", что работы у них будет достаточно, и отметил, что планы за прошлый год выполнены.

— Особая защита — Правительство России поддержало законопроект, который защищает от взыскания определенный минимум из дохода должника. Иными словами, какими бы ни были долги человека, у него всегда будет оставаться гарантированная сумма, которую ни приставы, ни кредиторы от получки не отрежут.

— Доступ к поддержке — Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что жители осажденного Севастополя получат выплаты в честь 75-летия Победы. Он также предложил компенсировать малоимущим семьям расходы на интернет и объявил в партии повторный сбор пожертвований на борьбу с коронавирусом.

— Дипломат и патриот — Во вторник стало известно о том, что скончался бывший вице-премьер Сергей Приходько. Ему было всего 64 года. Выдающийся дипломат и государственный деятель, Приходько работал и в Кремле, и в Белом доме, и в МИД.

— Третья не лишняя — Необходимо наращивать производство вакцин, чтобы бесперебойно доставлять препараты в больницы и поликлиники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также призвал следить за ситуацией с коронавирусом после снятия ограничений и не допускать роста заболеваемости.

— Что Западу хорошо… — Языковая дискриминация на Украине — это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

— Союз и конвейер — Перед правительствами России и Беларуси стоит задача уже в этом году возобновить рост товарооборота, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. 26 января в Москве состоялась его встреча с белорусским коллегой Романом Головченко.

— Цифровая экономика — На прошлой неделе группа депутатов Государственной Думы во главе со спикером Вячеславом Володиным приняла участие в семинаре на площадке корпоративного университета Сбербанка на тему цифровой трансформации и перспектив регулирования цифровой экономики.

— Пол списка — Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала при формировании списков на выборы в Госдуму обеспечить женщинам такие же шансы на прохождение в федеральный парламент, что и мужчинам. Она заявила, что готовит соответствующее обращение к лидерам партий.

— Санатории готовы оздоровиться — Загрузка российских санаториев в некоторых регионах на новогодних каникулах превышала 90%, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Несмотря на традиционный спад в феврале, ожидается приток гостей, выбирающих лечебные путевки для профилактики и восстановления после болезней.

— Бонус за спорт — Первое чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект о налоговом вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. По прогнозу минспорта, на него смогут рассчитывать более шести миллионов клиентов фитнес-центров. Ко второму чтению в документ могут дописать и детский спорт.

— Рубль не купится на доллар — На рубль давят специфические геополитические факторы, и это вносит вклад в нестабильность показателей курса. В зависимости от того, какой будет в ближайшее время санкционная риторика по отношению к России, сложится и самочувствие рубля в феврале, считают аналитики.

— Цены познаются в еде — Дефицита продуктов в России не ожидается. И сдерживание цен не может это спровоцировать, уверены эксперты. Кроме того, за ситуацией следят федеральные органы власти — от минсельхоза до Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

— Деньги вносят на склад — Склады стали самым успешным сегментом коммерческой недвижимости по итогам 2020 года. В московском регионе объем сделок купли-продажи с ними вырос за год, по данным JLL, на 26%. Сейчас компании стремятся выйти в регионы.

— Выбор довольно трубный — В Европе возникла конкуренция между российским трубопроводным и сжиженным природным газом (СПГ). На фоне падения цен и снижения спроса на газ в мире для России в 2019-2020 году это означало потерю части доходов от его экспорта. Оба вида поставок пересекались в Бельгии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Италии и Греции.

— Пеликан ждет нового хозяина — Педагоги из всех 85 регионов России собрались в Волгограде, чтобы выявить лучшего учителя 2020 года. Профессиональное соревнование работников образования проходит уже в 31-й раз. Лучший преподаватель получит "Хрустального пеликана" и сто тысяч рублей. Имя победителя страна узнает 2 февраля.

— Рост укольными путями — Международный валютный фонд улучшил прогноз роста глобальной экономики в 2021 году до 5,5 процента после снижения на 3,5 процента в 2020 году. Прогноз по России также стал более оптимистичным, особенно относительно следующего года.

— "Спутник V" по лицензии — В Бразилии началось тестовое производство разработанной в России вакцины "Спутник V". Сразу же после получения одобрения со стороны местного сертифицирующего органа в стране смогут приступить к клиническим испытаниям препарата.

— Правам добавят код — Электронные копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства не отменяют обязанности возить с собой оригиналы документов. Об этом сообщили в МВД.

— Тюрьма приоткрыта — Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве официально сообщило, что в столичных СИЗО возобновляются краткосрочные свидания заключенных с родственниками. При этом родственники должны предварительно записаться на встречу через интернет.

— "Золотая" сигарета — Чрезвычайное происшествие, в результате которого в аэропорту Петрозаводска экстренно произвел посадку самолет, летевший из Мурманска в Москву, закончилось судебным процессом. Виновница ЧП теперь должна возместить авиакомпании затраты на сумму более 200 тысяч рублей.

— Ключи раздора — Многие пензенцы не смогли попасть домой из-за смены домофона в подъезде. Обслуживающая организация в одностороннем порядке производит замену оборудования и требует дополнительную плату с жильцов, при этом размер суммы достигает платы за годовое техобслуживание домофона.

— Посты под контролем — Российские военнослужащие провели серию регулярных тренировок по антитеррору на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Игла атакует — Наркотрафик — одна из преступных сфер, доходы которой во время пандемии выросли. Во период карантина он не только продолжает приносить огромную прибыль, но и многократно увеличивает обороты.

— Плохая игра — Сеть подпольных игровых клубов выявили и закрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Мордовия. А Следственное управление СК России по Республике Мордовия возбудило уголовные дела по незаконной организации азартных игр.

— Аривидерчи, Конте — Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте официально объявил о сложении полномочий. По мнению местных обозревателей, на данном этапе вырисовываются четыре сценария дальнейших событий.

— Закрыть старую главу — Новую американскую администрацию стоит поблагодарить за честность и откровенность. По крайней мере на российском направлении. Команда Байдена сразу сообщила: договор СНВ хотели бы продлить, вероятнее всего, на изначально предусмотренные пять лет.

— Ни капли впустую — Министерство экологии и городского строительства Турции обнародовало распоряжение об обязательном оборудовании зданий системами сбора дождевой воды.

— Три года без Бобура — Вот уже четыре месяца, как знаменитый парижский Центр искусства и культуры Жоржа Помпиду под замком. Как и у всех столичных музеев, причина одна — попали под коронавирусные ограничения. Но если остальные музеи откроются и заработают в полную силу, когда пандемия пойдет на спад, то Центр Помпиду, а для парижан Бобур, так называют квартал, где он расположен, в конце 2023 года закроется на три года для тотальной реставрации.

— Танки зовут на подмогу — Продолжающиеся последний месяц в Нидерландах протесты резко обострились и не думают затихать. Огонь недовольства действиями властей охватил не только Амстердам, Эйндховен и Роттердам, но уже добрался до Алфен-ан-ден-Рейна, Гааги, Хертогенбоса и Хелмонда.

— Все сбудется — Председатель РИО Сергей Нарышкин открыл Оргкомитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ. Он сообщил о продолжении издания национальных авторов, а глава Минцифры Максут Шадаев пообещал не оставить чтение и книги без поддержки.

— Разрушают многие, созидают единицы — В Москве прошла встреча с Виктором Лошаком, автором книги "Наивные годы. Егор Яковлев и его газета" о газете "Московские новости" 1980-90-х и ее главном редакторе. Вечер стал попыткой объясниться: чем была значительна его работа.

— Поехавшие — В Архангельске директору управляющей компании предъявили обвинение по уголовному делу о сходе со свай деревянных жилых домов. До сих пор считалось, что это естественный процесс, ведь "пострадавшие" бараки строились пятьдесят и больше лет назад.

— На улицу в маске — Во вторник в Красноярске в третий раз с начала года из-за загрязнения воздуха ввели режим "черного неба". Краевую столицу накрыл шлейф промышленных выбросов и автомобильных выхлопов. Сильные 40-градусные морозы плюс безветренная погода "придавливают" смог к земле.

— "Корочки" на потоке — Директор одного из коммерческих учебных центров Новосибирска поставила на поток выдачу липовых документов о профессиональной подготовке работников железнодорожного транспорта.

— Собирай и властвуй — В большинстве компаний не только не сократили, но и продолжили наем специалистов по данным — Data Scientist. Конкуренция за них усиливалась на протяжении всего года, так как к поиску новых сотрудников подключаются крупные игроки из реального сектора, в том числе из сельского хозяйства и промышленности.

— Флагман без конкурентов — Серия Galaxy S дебютировала в этом году чуть раньше обычного: в последнее время Samsung показывала ее в феврале, до Всемирного мобильного конгресса, который ежегодно проходит в Барселоне. Однако в 2021-м выставка "переехала" на конец июня, и южнокорейцы решили приурочить выпуск своего флагмана к другой крупной выставке — CES 2021.

— Дома становятся умнее — Спрос на товары для "умного дома" растет, в 2020 году в количественном выражении он вырос в семь раз и в 3,5 раза в деньгах, а на "умные колонки" с голосовым помощником — в четыре раза. Таковы данные группы "М.Видео-Эльдорадо". По данным "Яндекса", количество девайсов, подключенных к Алисе, увеличилось в пять раз.

— Гаджет не встал на зарядку — Удаление адаптеров питания и наушников из комплектов смартфонов станет главным трендом в мобильной индустрии в 2021 году. Вслед за Apple зарядки из флагманских устройств убирает Samsung, а за ним и другие производители.

— ИТ-гиганты наращивают рыночную капитализацию — Рыночная капитализация десятка крупнейших мировых ИТ-компаний в январе перевалила за 9,5 трлн долларов, что больше, чем годовой ВВП отдельных развитых стран. В топ-5 вошли Apple с 2,17 трлн долл., Microsoft с 1,61 трлн, Amazon с 1,57 трлн, Alphabet c 1,17 трлн и Tencent с 31 млрд долл.

— "Бондиана" в юбке и с русской душой — Нина Пушкова написала новый приключенческий роман "Эликсир бессмертия". Почему события 1990-х так интересны сегодня, кто является читателем книги и стоит ли ждать экранизации произведения, об это писательница рассказала в интервью "РГ".

— Больше выходных — Работникам, которые ухаживают за инвалидами I группы, могут предоставить право на дополнительный неоплачиваемый отпуск. Законопроект с поправками в Трудовой кодекс, подготовленный сенаторами, внесен в Государственную Думу.

— Нары вместо дохода — Суд Петрозаводска отправил в колонию строгого режима на три года руководителя строительной организации за дачу взятки вице-спикеру городского совета депутатов. Кроме того, ему присудили штраф в размере 12 миллионов рублей.

— Барбоса вселят в дом — Власти Санкт-Петербурга приняли решение о создании двух первых государственных приютов для бездомных животных.

— Доставка с мигалками — Громкое дело о сети подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков во вторник получило неожиданное развитие. В Ивановской области сотрудники местного управления ФСБ задержали одного из руководителей наркосиндиката, которым оказался бывший высокопоставленный наркополицейский из Москвы.

— И все пойдет лесом — С 2023 года ЕС вводит углеродный налог на импортную продукцию с большими выбросами парниковых газов. Он может затронуть около 40 процентов российского экспорта. По разным оценкам, нашим предприятиям придется вносить в кошелек ЕС от 6 до 50 миллиардов евро ежегодно.

— От Маркова до Хокинга — В конце прошлого года на planeta.ru был запущен сбор средств на реализацию проекта "Дигитека", благодаря которому десятки, а в будущем и сотни научно-популярных книг самых разных авторов, от Александра Маркова до Стивена Хокинга, станут абсолютно бесплатными.

— Кортик навсегда — В России решили упростить право ношения кортика офицерами Военно-морского флота в отставке. В Госдуму внесен законопроект, который позволяет без бюрократических проволочек хранить и носить это оружие как часть парадной формы.

— Час пик для 65 плюс — Пандемия обострила проблему поддержки пожилых людей. И тех, кто не может обслуживать себя сам, и тех, кто ищет работу.

— Время молодых и старцев — Окунуться в свою эпоху и показать ее человеческие сокровища, такие задачи поставил перед собой телепроект "Портрет на фоне эпох", показавший во вторник свой первый фильм — о старце Илии, духовнике патриарха, человеке потрясающей биографии.

— Истребитель для космоса — В России началась разработка новейшего истребителя-перехватчика, способного выполнять задачи даже в космосе.

ИЗВЕСТИЯ

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— Собачья воля: в Улан-Удэ насчитали до 20 тыс. бездомных псов — 26 января в больницу Улан-Удэ доставили девятилетнюю девочку, на которую напали собаки. Такие происшествия здесь не редкость. В декабре 2020 года к медикам обратились 77 пострадавших от нападения бездомных животных, рассказали "Известиям" в городской администрации.

— Тень памяти: почему антисемитизм в Европе жив и после холокоста — С ростом числа преступлений в отношении евреев ЕС видит необходимость активизировать усилия по борьбе с антисемитизмом. Об этом "Известиям" заявил спецпредставитель Евросовета по вопросам религиозной нетерпимости и преступлений на почве ненависти Даниэль Хольтген накануне международного Дня памяти жертв холокоста. 27 января 1945 года Красная Армия освободила Освенцим.

— Слушай Ленинград: Музей Победы запускает проект о блокаде — Иммерсивная экскурсия станет частью грандиозной экспозиции "Подвиг народа", посвященной труженикам тыла.

— Похитители тел: в Приморье осуждена банда сутенеров — Суд во Владивостоке вынес приговор шестерым обвиняемым в организации сети подпольных борделей. Преступники не только вовлекали женщин в занятие проституцией, на их счету изнасилования и похищения тех, кто не хотел добровольно находиться в сексуальном рабстве.

— Жизненные уроки: как работают школы диабета — Численность россиян с сахарным диабетом продолжает расти: согласно национальному регистру, на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 5,1 млн заболевших. При этом количество так называемых школ диабета, где людям помогают как в лечении, так и в организации повседневной жизни, с каждым годом уменьшается.

— "Люди умирали молча": историк Аполлон Давидсон о трагедии Ленинграда — Жители блокадного города 872 дня боролись со смертью и голодом.

— Без купюр: цифровой рубль может повысить ставки по кредитам и вкладам — В первый год после запуска цифровой валюты в России в эту форму может перетечь до 10 трлн рублей, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова (есть у "Известий"). Отток денег из коммерческих организаций в предполагаемый электронный кошелек Центробанка сократит возможности по кредитованию: ставки могут вырасти на 0,1–0,3 п.п., опасаются в Ассоциации банков России.

— Чужие деньги: россияне активно скупают валюту — По данным Центробанка, в конце 2020 года россияне начали активнее скупать валюту. Только за последние два месяца объем конвертации составил $4,7 млрд. Это больше, чем в другие месяцы 2020 года, а также в ноябре-декабре предкризисного 2019 года.

— Злоключения электроники: российской технике спрогнозировали резкое подорожание — Цены на электронику российского производства могут вырасти на 20–50%, сообщили в опрощенных "Известиями" компаниях.

— Парадокс выбора: Московская биржа спросила ФАС о торгах сахаром по рыночным ценам — Биржевая торговля сахаром столкнулась с противоречиями. Московская биржа обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разъяснить, как ей осуществлять торги сахаром по рыночным ценам в то время, как производители этой продукции обязались отпускать ее по фиксированному тарифу в 36 рублей за 1 кг.

— Хеппи НДС: кабмин изучает возможность снижения налога для ресторанов и отелей — Правительство изучает возможность снижения ставки НДС для рестораторов и отельеров, рассказали "Известиям" два федеральных чиновника и близкий к кабмину источник.

— Угольная завеса: в России предлагают ввести новые правила перевалки — В России предлагают ввести новые требования перевалки угля в портах. Если они будут приняты, единый стандарт экологической безопасности обяжет стивидоров устанавливать пылезащитное оборудование.

— Не Москвой едины: бизнес предложил способ увеличить авиаперевозки в регионах — Авиабизнес попросил Росавиацию разрешить применять код-шеринговые соглашения (совместное обслуживание рейсов) на субсидируемых маршрутах. С такой инициативой к регулятору обратились холдинг "Аэропорты регионов" и шесть авиакомпаний. С письмом ознакомились "Известия".

— Стоп снято: РФ и Грузия могут возобновить переговоры о границе в феврале — Грузия надеется возобновить переговоры с российской стороной об открытии сухопутной границы для туристов уже в феврале. Об этом "Известиям" заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе. А до 2023 года Грузия намерена достроить параллельную трассу к КПП "Верхний Ларс".

— Проверка связей: что даст Москве и Вашингтону продление СНВ-3 — Продление СНВ-3 поможет России и США договориться о дальнейшем контроле над вооружениями, однако принципиально двусторонние отношения этот шаг не улучшит. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" эксперты, комментируя первый телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся 26 января.

— "Буковая" аллея: на юге страны формируют новую зенитную бригаду — Мобильное соединение ПВО получит новейшие ракетные комплексы средней дальности.

— След веCoV: анализ комнатной пыли предскажет вспышки эпидемии — Анализ комнатной пыли может остановить распространение коронавирусной инфекции в учреждениях коллективного ухода, общежитиях и других местах, где проживает много людей. К такому выводу пришли ученые из Огайо. Они провели серию экспериментов и выяснили, что содержимое обычного мешка для пылесоса после уборки помещения, в котором находится зараженный, содержит значительное количество вирусной РНК.