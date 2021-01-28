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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Огурец в гостях у помидора — Хотя на инфляцию 2020 года во всех регионах России влияли примерно одни и те же силы, декабрьский результат получился в них существенно разным. Банк России начал публикацию обзоров инфляции в каждом из субъектов РФ, и основная закономерность предновогоднего роста цен очевидна — быстрее они росли в более бедных регионах. В Москве декабрьский прирост цен был одним из самых низких в стране — и, хотя треть его за месяц дал Центральный федеральный округ, лидером по инфляции в нем стал Воронеж. Никакого заговора против бедных, показывает ЦБ, нет: зарабатывать проще там, где ниже конкуренция, а в богатых регионах она выше.

— Давось зла — 27 января президент России Владимир Путин выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе — виртуально, конечно. В этой речи много было о социальном расслоении в мире и о том, как цифровые гиганты пытаются перехватить у государств бразды правления планетой. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников оценивает эту озабоченность как прикладную: что-то у себя в России Владимир Путин планирует с этим делать.

— Нефти переписывают формулу — Нефтекомпании на совещании 28 января попросят правительство увеличить компенсации из бюджета в рамках демпфирующего механизма, чтобы сдержать рост оптовых цен на топливо. Компании предлагают уменьшить индексацию индикативной цены в формуле демпфера, от которой напрямую зависит величина субсидии для НПЗ, это поможет им сократить убытки заводов и увеличить их загрузку. Минфин, для которого такие изменения грозят потерей 70 миллиардов рублей в год, выступает против корректировок.

— Яйца поразил куриновирус — Вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен. По данным торговых сетей, в центральной части страны оптовая стоимость самой дешевой категории яиц почти на 20% превысила обычный уровень. Птицеводческие предприятия уже просят правительство не вводить регулирование цен, указывая на объективный характер подорожания яиц и предупреждая о рисках дефицита.

— Широка Москва моя родная — Границы административно-территориальных образований не играют определяющей роли в рамках экономической деятельности и повседневной жизни населения, следует из исследования ЦСР границ "реальной Москвы" в понимании хозяйственного устройства крупнейшей российской агломерации. Вместо административных границ эксперты предлагают использовать пространственно-финансовую модель их определения — на основе данных о банковских операциях и перемещениях населения. Пока же административная реальность не учитывает развитие агломераций и ограничивает развитие территорий, сохраняются барьеры и на правовом уровне.

— Претензии профессионального характера — Как стало известно "Ъ", объединение арбитражных управляющих выступило с критикой проекта Минэкономики о масштабной реформе банкротства. По мнению арбитражных управляющих, доработанные в январе поправки не учитывают всех замечаний государственно-правового управления (ГПУ) президента, подвергают риску независимость АУ и в предлагаемом виде могут лишь "дестабилизировать экономику страны", а также "уничтожить саморегулирование арбитражного управления".

— ФРС сохранила мягкость — Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания оставила ключевую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Также регулятор сохранил объем выкупа активов в нынешнем объеме — это как минимум по 120 миллиардов долларов в месяц. Выкуп будет происходить до появления "существенного прогресса" в достижении целей по занятости и инфляции. Кроме того, ФРС 27 января указала на снижение экономической активности в США в последние месяцы. Эксперты ждут, что политика регулятора останется мягкой даже при наращивании фискальной поддержки.

— Объем наличности бьет рекорды — Объем наличных денег в обращении в 2020 году вырос на рекордные 26,1%, или на 2,8 триллиона рублей, до 13,4 триллиона рублей на 1 января 2021 года. Схожими темпами в недавнем прошлом показатель рос лишь в 2010 году — на 25,1%. "Прежде всего это было связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы", — пояснил зампред Банка России Михаил Алексеев.

— "Партнеры хомячков просчитались" — Иностранное финансирование столичных некоммерческих организаций (НКО), в том числе и тех, которые не занимаются политической деятельностью, в 2020 году достигло 74,2 миллиарда рублей. Это сопоставимо с финансированием всех НКО в России из всех источников, в том числе внебюджетных, сообщил депутатам Мосгордумы начальник главного управления Минюста по Москве Кирилл Балашов.

— Депутаты не вступились за калмыков — Верховный совет Хакасии отказался выслушать делегацию депутатов Народного хурала Калмыкии, требовавшую отставки председателя хакасского парламента Владимира Штыгашева ("Единая Россия"). Год назад господин Штыгашев заявил, что массовая депортация калмыков в 1943–1944 годах была оправданна. Хакасские депутаты посчитали, что их председатель достаточно наказан, поскольку уже извинился и получил партийное взыскание. В ответ калмыцкие депутаты заявили, что планируют обратиться в правоохранительные органы.

— Для Анатолия Локтионова не все дела закончены — Как стало известно "Ъ", прокуратура Москвы обжаловала в суде прекращение скандального уголовного дела по обвинению во многомиллионных мошенничествах бывшего первого вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова. В надзорном ведомстве посчитали решение следователей МВД незаконным и необоснованным, так как за десять лет, которое длилось расследование, якобы не проведены все необходимые следственные действия. Защита господина Локтионова и поддерживающие его представители бизнес-омбудсмена Бориса Титова удивлены позицией надзора, пытающегося добиться возобновления расследования, которое ранее было прекращено за отсутствием самого события преступления.

— COVID грозит длительной изоляцией — В Ростове-на-Дону начинаются судебные процессы над десятью жителями Северной Осетии, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках во Владикавказе в апреле 2020 года. Тогда в столице республики прошел несанкционированный митинг против ограничений, связанных с распространением COVID-19, и "вранья властей о коронавирусе". Акция закончилась разгоном участников, в процессе которого пострадали сотрудники МВД.

— Дело ясное, что дело секретное — Пресненский суд Москвы не смог приступить к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего эксперта валютно-финансового департамента (ВФД) МИД РФ Натальи Агальцовой, обвиняемой в присвоении денежных средств на общую сумму более 1 миллиона долларов, которые были связаны с оказанием консульских услуг в Иране. Начало процесса отложено в связи с тем, что потерпевшая сторона — МИД РФ — ходатайствовала о проведении слушаний в закрытом режиме "с целью недопущения разглашения сведений, составляющих государственную тайну". При этом просьбу защиты о возврате дела в прокуратуру в связи с допущенными следствием нарушениями суд отклонил.

— Розыск в особо крупном размере — Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы санкционировал для международного розыска заочный арест бывшего управляющего директора банка "Российский кредит" Владимира Кима. Следствие обвиняет его в миллиардных хищениях как из кредитного учреждения, где он работал, так и из М-банка по указанию экс-владельца этих финансовых структур Анатолия Мотылева. Последний, так же, как и господин Ким, уже давно находится в международном розыске. Трое их сообщников летом прошлого года получили по шесть лет лишения свободы.

— Дома и стены арестуют — В четверг из СИЗО может быть освобожден один из крупных акционеров компании Merlion Олег Карчев, обвиняемый вместе с двумя другими учредителями в покушении на убийство бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко. По версии следствия, не решив финансовые вопросы с топ-менеджером, акционеры якобы заказали его ветеранам боевых действий, использовавшим против предполагаемой жертвы напалм. На днях громкое дело передали в вышестоящий следственный орган, который, проверив его, пришел к выводу, что обвиняемый в особо тяжком преступлении может находиться дома.

— Автозаки временного содержания — Московские спецприемники для административно задержанных не справляются с наплывом арестованных после митинга в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Прибывающим туда после судов приходится сутками ждать своей очереди попасть в камеру в автозаках, по словам члена ОНК столицы Марины Литвинович, "без еды, воды, возможности сходить в туалет или связаться с родными". Некоторых, впрочем, по собственной инициативе подкармливают начальники спецприемников прямо в автобусах. Члены ОНК Москвы уже обратились с просьбой вмешаться в "беспрецедентную ситуацию" уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

— Министру просвещения поставили "неуд" — В среду спикер Совета федерации Валентина Матвиенко неожиданно отчитала министра просвещения Сергея Кравцова за "системное" непонимание целей образовательного нацпроекта и "чрезмерную увлеченность" международным опытом. Господин Кравцов ответил на критику сдержанно, объяснив примеры из международной повестки нежеланием "совершить ошибку". Представители образовательного сообщества согласны, что в работе министерства действительно отсутствует "стратегия развития". Но недовольство работой образовательных ведомств они назвали традиционным — как для госпожи Матвиенко, так и для общества в целом.

— Газовым камерам нашли лучшее применение — В Санкт-Петербурге в Международный день памяти жертв холокоста разразился скандал из-за слов ученого Владимира Матвеева, выступившего ранее по приглашению администрации Ленобласти на вебинаре для педагогов по подготовке уроков памяти в школах. Господин Матвеев предложил "представителям образования" рассказать школьникам, что "холокост — позитивное явление", а газовые камеры в фашистских концлагерях были необходимы для дезинфекции.

— Гонка ядерных соглашений — Госдума и Совет Федерации в среду за полдня ратифицировали законопроект о продлении российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях. Рассмотреть документ в приоритетном порядке законодателей попросил Кремль. Между тем российские дипломаты на протяжении последнего года убеждали своих американских коллег, что властям США надо скорее принимать решение о продлении истекающего 5 февраля договора, поскольку на внутригосударственные процедуры в России уйдет значительное время. Но оказалось, что надо всего-то пару часов.

— Йемен ловят за руки — Эксперты ООН обвинили хуситское движение "Ансар Аллах" в финансировании военных действий в Йемене из средств бюджета, предназначенных на другие нужды. Они также отметили, что появляется все больше свидетельств о поставках хуситам вооружений из Ирана. Доклад был опубликован в тот момент, когда новая администрация в Вашингтоне начала работу по пересмотру решения прежней администрации о включении "Ансар Аллах" в список террористических организаций. В докладе ООН досталось и другой стороне конфликта: признанное международным сообществом правительство Йемена обвинили в коррупции и отмывании денег.

— Уловимый Джо — Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов о значении первого звонка Джо Байдена Владимиру Путину. Если сравнивать первую неделю пребывания в Белом доме Джо Байдена и первую неделю его предшественника Дональда Трампа с точки зрения российско-американских отношений, то "сонный Джо", к удивлению многих в России, выглядит предпочтительнее. Байден не объясняется в любви к России, а просто звонит Владимиру Путину и излагает свое видение взаимодействия двух стран.

— Вирус проехался по инфраструктуре — Потери инфраструктурных отраслей в результате пандемии коронавируса в 2020 году превысили 1,9 триллиона рублей, оценивает InfraOne Research. Основной объем — почти 1,3 триллиона рублей — пришелся на транспортную инфраструктуру, а внутри этого сегмента — на авиакомпании и аэропорты. Однако в долевом выражении больше всего пострадала социальная инфраструктура, прежде всего объекты культуры и спорта, лишившиеся более половины выручки. Инфраструктура будет продолжать терять доходы — в зависимости от сценария, до выхода спроса и доходов на допандемический уровень она успеет лишиться 0,6–1,1 триллиона рублей, прежде чем ситуация нормализуется.

— Обнимитесь, триллионы — Недавно созданная корпорация "Туризм.РФ" включилась в работу над нацпроектом по развитию отрасли. В подготовленной этой структурой версии из бюджета страны предлагается выделить 432 миллиарда рублей в том числе на развитие инфраструктуры. Но участники рынка предупреждают, что потенциальные меры поддержки будут интересовать бизнес больше, чем готовность государства разделить его расходы.

— Белоруссия охладила детское питание — Коронакризис не только снизил потребление детского питания в России, но и осложнил его экспорт в Белоруссию. Власти республики ограничили предельную наценку на импортное детское питание до 15%, что не покрывает расходы на продвижение. Производители пытаются решить вопрос через Минэкономики РФ, но некоторые компании уже приостановили отгрузки.

— РОПС должен быть распущен — Илья Усов об избыточных гарантиях пенсионерам. Эта неделя ознаменовалась активной дискуссией о системе гарантирования, созданной в 2015 году для пенсионных накоплений граждан. Так, Ассоциация НПФ выступила с радикальным предложением ограничить отчисление в резерв по ОПС (РОПС) до 1% от объема пенсионных накоплений. В начале года ЦБ предложил сократить норматив до 3%.

— Жить стало векселей — По информации "Ъ", Промсвязьбанк (ПСБ) в конце прошлого года мог приобрести дочерний банк ГК "Роскосмос" лишь за уставный капитал. Причем оплата прошла не "живыми деньгами", а векселем с погашением до 2032 года. Качество активов Роскосмосбанка довольно низкое, большая часть из них приходится на просроченные кредиты. Однако на капитал ПСБ и его кредитные рейтинги сделка не окажет существенного влияния.

— Перезанятная история — В 2020 году граждане активно рефинансировали не только ипотечные, но и потребительские кредиты. Банкам это дало возможность привлекать новых качественных заемщиков, их клиентам — оптимизировать долговую нагрузку. Однако продолжения роста рефинансирований в сегменте потребкредитования в 2021 году ожидать не стоит, отмечают эксперты, так как ключевая ставка ЦБ вряд ли снизится.

— Брокеры потянулись к страховщикам — Появление на фондовом рынке массового розничного инвестора меняет его инфраструктуру. Если ранее участниками рынка были брокеры и крупные банки, то в прошлом году в этом направлении стали смотреть и классические банки, а теперь и компании из других секторов. Так, "Ингосстрах" собирается удвоить активы под управлением дочерней управляющей компании "Ингосстрах Инвестиции" за счета развития розничного направления. По мнению экспертов, это потребует значительных затрат на цифровизацию и переобучение сотрудников.

— Сбербанк поможет гражданам с банкротством — "Внучка" Сбербанка — сервис по банкротству физлиц "ФрешСтарт" выходит на полную мощность, что особенно актуально в преддверии серьезного роста числа личных банкротств в 2021 году, который ускорится в результате коронакризиса. Проект объединяет на одной площадке потенциальных банкротов и арбитражных управляющих. Площадка имеет значительный потенциал роста и может стать одним из лидеров рынка. В то же время зависимость ее от крупнейшего розничного кредитора может привести к конфликту интересов и недоверию к платформе, указывают эксперты.

— У прибалтийских портов сохнет транзит — Белоруссия, которую Москва много лет убеждала перенаправить транзит своих нефтепродуктов вместо Прибалтики в Россию, может уже в 2021 году начать перевалку через порты Северо-Запада РФ. Речь идет о 3,3 миллиона тонн нефтепродуктов в год из тех 6 миллионов тонн, которые сейчас переваливаются через Прибалтику. По мнению участников рынка, экономика поставок от смены маршрута пострадает, но, учитывая политический характер договоренностей, Минск может рассчитывать на скидки.

— Перрон остался — Железнодорожные машиностроители ожидают дефицита загрузки на фоне сокращения заказов со стороны ОАО РЖД. Речь идет о снижении закупок пассажирских вагонов и локомотивов, вызванном секвестром этого раздела инвестпрограммы холдинга. Но если на продажи пассажирского состава и тяги еще есть надежды с учетом возможности финансовой поддержки из бюджета, от покупателей грузовых вагонов ни производители, ни чиновники уже ничего хорошего не ждут: на рынке установился стабильный профицит мощностей при низком спросе.

— Газ залили в генсхему — Минэнерго видит основной драйвер развития газовой отрасли в РФ в ближайшие 15 лет в развитии экспорта, в первую очередь в виде сжиженного природного газа (СПГ). Согласно подготовленному министерством проекту генсхемы газовой отрасли, производство СПГ может вырасти к 2035 году почти в четыре раза, до 113 миллионов тонн в год. При этом в документе, в котором упоминается даже гипотетический СПГ-завод "Роснефти" в рамках проекта "Восток Ойл", не содержится информации ни о каких новых крупных СПГ-заводах "Газпрома".

— Москвичи вышли в люди — В Москве после ослабления с 22 января ограничений по заполняемости залов продажи билетов на развлекательные мероприятия выросли минимум на 20%, рассказали "Ъ" участники рынка. Впрочем, новых мероприятий пока мало, а организаторы концертов и фестивалей продолжают переносить их.

— "Марвин" лишился собеседника — МТС покинул директор центра искусственного интеллекта (ИИ) компании Аркадий Сандлер, курировавший разработку "умной колонки" оператора и его голосового помощника "Марвина". По словам собеседников "Ъ", проект столкнулся с технологическими сложностями, которые сказались на сроках релиза устройства. В самой МТС настаивают, что продолжают разработку продукта.

— В CITY прописались акционеры — У одного из старейших на российском рынке fashion-ритейлеров — lady & gentleman CITY появился новый совладелец. Мажоритарную долю получил Александр Головин, которого на рынке считают основателем одежной сети. Эксперты полагают, что сейчас структура владения компанией приводится в соответствие с фактическим распределением долей.

— "Ситроникс" ставят на сервер — Компания "Ситроникс" (контролируется АФК "Система") инвестирует 200 миллионов рублей в разработку серверов под собственным брендом на процессорах американской Intel. Их планируется поставлять в госсектор и операторам связи. Но использование зарубежных компонентов не позволит компании получить приоритет на госзакупках, а на открытом рынке отечественным производителям пока конкурировать сложно, указывают эксперты.

— Больным найдется приложение — Государство планирует запустить в регионах сервис для удаленной записи к врачу и консультаций "Мое здоровье". На разработку мобильного приложения для него, за которую отвечает "Ростелеком", потратят 101 миллион рублей. Дополнительных средств потребует оцифровка сотен тысяч медицинских карт и документов, на которую может уйти до нескольких лет, предупреждают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Продление ДСНВ прошло в России в рекордные сроки — Менее суток потребовалось России для того, чтобы ратифицировать продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, известен также как СНВ-3). Вечером 26 января состоялся телефонный разговор президентов России и США, в котором была затронута и эта тема, а уже около 14.00 27 января договор был вслед за Госдумой и так же единогласно ратифицирован Советом Федерации.

— Минфин выполнил квартальный план по размещению ОФЗ всего на 6% — 27 января Минфин провел последний из трех январских аукционов по размещению ОФЗ, предложив инвесторам 10-летние облигации с плавающим купоном на 119,609 миллиарда рублей по номинальной стоимости. Спрос составил около 33,848 миллиарда рублей, или 28,3% от объема доступных остатков.

— ЛДПР и "Единая Россия" могут обновить представителей в Центризбиркоме — В Центризбиркоме, который состоит из 15 человек, официально началась процедура ротации. Фракции Госдумы до 15 февраля должны направить документы на своих будущих членов ЦИК в профильный комитет Госдумы – по контролю и регламенту. 24 февраля за всех пятерых членов комиссии, назначаемых по думской квоте, проголосуют депутаты на заседании. Документы для выдвижения кандидата уже прислала КПРФ, сказала "Ведомостям" глава комитета, единоросс Ольга Савастьянова. КПРФ предложила переназначить Евгения Колюшина, который с марта 1995 года работает членом ЦИК.

— Новый законопроект о госзакупках защитит участников от западных санкций — Правительство внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект о внесении изменений в закон "О контрактной системе". Поправок предлагается много, так что в случае их одобрения законодателями процесс госзакупок изменится кардинально. Самая заметная новация – полная цифровизация госзакупок: документооборот на всех этапах будет осуществляться в электронном виде "по единым формам электронных документов" (сейчас электронный документооборот разрешен только на этапах планирования закупок и отбора подрядчиков).

— МФО навязывают клиентам абсурдные услуги — В 2020 году количество жалоб на навязывание дополнительных услуг микрофинансовыми организациями (МФО) увеличилось более чем втрое по сравнению с 2019 годом, свидетельствуют данные Банка России. Значительная часть жалоб связана с навязыванием клиентам дополнительных платных услуг, зачастую бессмысленных. Причем цена этих услуг может достигать неадекватных величин – например, на заем в 5 тысяч рублей могут накрутить допуслуг на 2,5 тысячи рублей.

— Электроника может подорожать на 40% — Последствия дефицита комплектующих уже в полной мере испытывают на себе российские ритейлеры. В основном это оказывает влияние на поставки гаджетов из Китая, рассказал "Ведомостям" руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинка" Николай Петров.

— АФК "Система" откроет гостиницу Cosmos рядом с "Шереметьево" — Входящая в АФК "Система" компания Cosmos Hotel Group (CHG) приобрела фирму "Экспател консалтинг", которой принадлежит крупный земельный участок рядом с северной частью (терминалы B, С1 и С2) международного аэропорта "Шереметьево". Об этом "Ведомостям" рассказал президент CHG Александр Швейн. Бывший совладелец "Экспател консалтинга" Игорь Юзефович эту информацию подтвердил. Условия сделки стороны не разглашают.

— Количество жалоб на сотовую связь снижается — По долгу службы сотрудники Роскомнадзора взаимодействуют не только со связистами, интернет-компаниями и СМИ, но и с абонентами, которые пишут жалобы на операторов. Главным образом жалуются на операторов сотовой связи. В 2020 году таких обращений стало меньше: 5,2 тысячи против 6,4 тысячи в 2019 году, сообщили "Ведомостям" в пресс-службе надзорного ведомства.

— Минэнерго предлагает оказывать СПГ-проектам господдержку — Для развития российской СПГ-отрасли в долгосрочной перспективе Минэнерго предлагает ввести ряд мер господдержки, следует из подготовленного министерством проекта Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 года, с которой ознакомились "Ведомости".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Мир на распутье — Выступая на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021", Владимир Путин обозначил ключевые вызовы, с которыми столкнулся мир: усиление социального расслоения, обострение общественно-политических и международных вопросов. По его оценке, пандемия лишь обострила уже существовавшие проблемы.

— Паспорт с правдивым лицом — Вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Одно из главных новшеств — уточненные требования к фотографии для документа. По новым правилам, запрещена даже минимальная обработка и ретушь фото.

— Пять лет без гонки — Парламент РФ проголосовал за ратификацию соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет. Этот шаг можно считать серьезным внешнеполитическим успехом России, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— "Корона" нам не идет — Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в столице. Так, отменяется запрет на работу ресторанов и клубов по ночам, а требование держать не менее 30 процентов работников на дистанционке приобретает рекомендательный характер.

— Отдых с бонусом — Госдума приняла правительственный закон о налоговых льготах для предприятий, которые оплачивают сотрудникам и членам их семей путевки в санатории и на курорты. По замыслу разработчиков, это сделает отдых на территории России более доступным.

— По цепочке памяти — Президент Владимир Путин дал старт онлайн-проекту "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", посвященному снятию блокады города. Экспозиция в Музее Победы, которая состоит из 17 разделов, позволяет достоверно воссоздать историческую реальность военной эпохи.

— Папкам снижают массу — Среди электронных документов, которые работодатели чаще всего отправляют сотрудникам, — уведомления о переводе на дистанционную работу, трудовые договоры и заявления о переносе отпуска. Такие данные представлены в докладе Минтруда.

— Обойдутся без зверств — Депутаты Госдумы предлагают предусмотреть в КоАП возможность конфискации животных за жестокое с ними обращение. Выпал щенку хозяин-садист, животное не оставят один на один со зверем. Человека оштрафуют, а щенка заберут и отдадут в добрые руки.

— Цифра любит счет — Запланированное введение цифрового рубля заставит банки повысить проценты по вкладам и текущим счетам и в то же время не приведет к повышению стоимости кредитов. Такой прогноз озвучили в Центробанке.

— Право без бумаг — Госдума приняла в первом чтении законопроект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности. Инициатива также обязывает Пенсионный фонд раз в три года информировать граждан о предполагаемом размере пенсии.

— Арсеналы под взаимным присмотром — Темой номер один в мире стало восстановление процесса ратификации договора СНВ-3 между Россией и США. Согласование позиций по этому документу позволит обсуждать дальнейшие шаги по контролю над стратегическими вооружениями не только с США, но и с другими ядерными державами.

— Роботящие люди — Развитие искусственного интеллекта даст экономике 58 миллионов новых рабочих мест и 15,5 триллиона рублей. Такие цифры назвал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на заседании Совета Федерации.

— Техосмотр без торга — ГИБДД будет проверять операторов техосмотра без взаимодействия с ними. При возникновении подозрений о том, что компания торгует диагностическими картами, будет проводиться негласная проверка по открытым источникам.

— Общее дело — Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал комплексной задачей работу по воспитанию школьников. По его мнению, в ней должны участвовать не только учителя, но и родители. Отдельно он подчеркнул необходимость заниматься воспитательной работой в техникумах.

— Порядок в Сети — В Совете Федерации обеспокоены действиями американских интернет-платформ, которые по политическим причинам ограничивают свободу слова. Российские сенаторы предложат ООН разработать конвенцию, регулирующую деятельность таких платформ во всем мире.

— Курьерный рост — Если еще в начале года на рынке доставки был только каждый пятый бизнес, то из-за пандемии к концу года эту опцию предложила уже каждая третья компания. Увеличивается запрос на курьеров, некоторые уже испытывают их недостаток из-за оттока мигрантов. Россияне начали замещать мигрантов в службах доставки.

— Повидавшие ковиды — В России впервые с октября прошлого года выявили менее 18 тысяч новых случаев COVID-19. Больше новых заболевших выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Свою роль играет и начавшаяся вакцинация.

— Андроид среди звезд — Уникальный робот для помощи космонавтам, в том числе и при работах в открытом космосе, может в скором времени появиться в России. О начале работ по изготовлению робототехнического комплекса антропоморфного типа (человекообразного робота) заявили в НПО "Андроидная техника".

— В тестовом режиме — Граждане государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут въезжать в Россию из Беларуси и Армении с 1 февраля по 1 марта 2021 года включительно. Они смогут попасть в РФ только через аэропорты при наличии отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". Об этом говорится в распоряжении правительства.

— Защита свое возьмет — Судебный департамент при Верховном суде подробно разъяснил, как начислять казенные гонорары адвокатам по назначению. Размер вознаграждения должен рассчитываться исходя из базовых ставок, утвержденных еще в 2019 году.

— Обложение из правил — С 1 февраля в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам-физлицам. В ней планируется администрировать плательщиков с доходами более 500 миллионов рублей. Об этом говорится в ответе Федеральной налоговой службы (ФНС) на запрос "Российской газеты".

— Граница на штрафном замке — Если водитель автомобиля с иностранными номерами накопил в России штрафов за нарушение ПДД, то до их уплаты он не сможет выехать из страны. Соответствующие положения закона вступят в силу 7 июля 2021 года.

— Работа над ошибкой — Мосгорсуд в среду должен был пересмотреть свое решение об отмене приговора врачу Елене Мисюриной по делу о врачебной ошибке. Однако, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного суда, это заседание было отложено на 11 февраля по просьбе стороны защиты.

— Тяжелый снег — В МЧС России предупредили о возросших рисках аварий, связанных с накопившимся снегом на крышах. В числе возможных происшествий названы лавинообразное скатывание больших масс плотного снега вниз на прохожих, падение сосулек и обрушение кровли зданий.

— С неба на штурм — В Тюмени в 2021 году состоится первый выпуск лейтенантов по редкой в армии специальности — инженерного спецназа. Готовят таких уникальных специалистов в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.

— Студент выбирает курс — В 2021 году в числе приоритетов у Минобрнауки будет студенческое самоуправление, а студент должен стать центральной фигурой во всех вузах. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков на встрече с журналистами университетских медиа.

— Порт сдал, порт принял — Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтрансу подписать соглашение о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Беларуси через порты России.

— Партия проверит — Внесенный в Палату представителей США законопроект предлагает поправки в опросник, который заполняют претенденты на работу в госструктурах. Складывается впечатление, будто пришедшие к власти демократы хотят закрыть дорогу на госслужбу всем, чье мнение не совпадает с линией партии.

— Европе не хватило доз — В ЕС разгорается скандал вокруг срыва сроков поставки вакцин от производителей, с которыми Брюссель заключил контракты. В среду вечером Еврокомиссия созвала совещание с участием представителей англо-шведской компании AstraZeneca. От нее потребовали разъяснений по поводу невыполнения обязательств.

— Туристы никуда не улетят — Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила ограничить туризм, создав любителям путешествий невыносимые условия. В том числе путем введения карантина и ограничения авиасообщения с другими странами. Меркель всерьез обеспокоена новыми, более заразными штаммами коронавируса, один из которых в конце прошлого года выявили в Британии.

— Эпидемия пьянства — Как свидетельствует газета Guardian, англичане и шотландцы оказались чемпионами в международном рейтинге, отмечающем, как часто люди напиваются настолько, что теряют равновесие и способность внятно разговаривать.

— Много шума из Европы-2 — Министры иностранных дел стран "Большой семерки" выступили с заявлением, в котором призвали освободить Алексея Навального из-под стражи. При этом G7 проигнорировала задержания участников протестов в США. Зарубежные эксперты прокомментировали "РГ" эту ситуацию.

— Удар тик-током — На несанкционированных митингах видят 9-12-летних детей, которые обычно предпочитают гулять по просторам сетей. Как взрослым политикам удается привлечь "цифровое поколение" на баррикады, разбирались эксперты "РГ".

— Пятиминутный ролик может затянуться на пять лет — В Главном следственном управлении СК России по Москве сообщили о задержании еще двух человек, проходящих по уголовным делам о применении насилия на прошедших 23 января несогласованных акциях.

— Дерево в нужных руках — Небольшая приморская компания при поддержке властей сумела нарастить производство деревянных игрушек для детей. Сейчас предприятие поставляет свою продукцию в 12 стран мира и готовится запустить новый производственный комплекс.

— Стоят по полной — Многокилометровые очереди образовались на автозаправках в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Перебои с поставками бензина возникли у компании, которая имеет одну из самых развитых сетей АЗС в этих городах. И автомобилисты рванули на другие заправки, которые не были готовы к такому нашествию.

— На урок по фото — В одной из самарских школ запустили пилотный проект — установили систему распознавания лиц на турникеты. Чтобы попасть в самарскую школу № 41, надо на секунду снять маску и посмотреть в камеру.

— Серые щи у вкусной версты — В России оценили вологодский гастрономический проект "Чагода — родина серых щей" Он стал обладателем национальной премии "События России – 2020". В конкурсе участвовали 42 проекта из восьми федеральных округов РФ.

— Плата из-под палки — Советский суд Челябинска встал на сторону автомобилиста, безуспешно добивавшегося компенсации за ремонт автомобиля, на который упало дерево. Представители управляющей компании утверждали, что оно произрастало не на придомовой территории, а значит, никакой ответственности за происшествие они не несут.

— Хранят верность — В Алтайском крае 27 января отметили 100-летие первого упоминания о зимовке лебедей-кликунов на незамерзающих озерах. Об этом удивительном природном явлении, когда лебеди летят зимовать не в теплые страны, а в Сибирь, впервые упомянул известный натуралист и писатель Виталий Бианки. А спустя 100 лет в единственном в России лебедином заказнике насчитали рекордное количество зимующих птиц — почти 1,5 тысячи.

— Свежая голова — Татьяна Борзых, генеральный директор российского отделения сервиса курьерской доставки. Россияне начали замещать мигрантов в службах доставки. Безусловно, минувший год внес свои коррективы в ситуацию на рынке услуг по курьерской доставке. Спрос на подобного рода услуги в 2020 году существенно возрос.

ИЗВЕСТИЯ

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— Давос требования — Важно добиться не только снижения неравенства внутри отдельных государств, но и постепенного сближения экономического уровня разных стран и регионов планеты. Иначе существует вероятность срыва в мировом развитии, чреватого "борьбой всех против всех". Об этом Владимир Путин заявил, выступая на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня – 2021", который проходит с 25 по 29 января. Опрошенные "Известиями" эксперты согласны, что расслоение общества на сегодня остается одной из главных проблем.

— Воздушные рамки — Все новостройки в России хотят оборудовать системой против распространения инфекций. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, с которой ознакомились "Известия". Сегодня в России таких обязательных норм для строительства многоэтажек нет: зачастую из квартиры в квартиру через вытяжки переходит воздух с кухонь и из санузлов.

— Система быстрых рубежей — За два года функционирования системы быстрых платежей ЦБ россияне перевели с ее помощью 1 триллион рублей, заявили "Известиям" в регуляторе. Сервис за это время занял 15% рынка межбанковских перечислений. По данным НСПК, к системе уже присоединились 211 финансовых организаций. Эксперты уверены: поддержку технологии оказали нулевые комиссии, а также подключение "Сбера", который просрочил реализацию технологии на полгода. В крупнейших банках "Известиям" заявили, что в 2021 году планируют развивать оплату через СБП по QR-коду и при внедрении новых сервисов.

— "Южноафриканский" штамм точно хуже "британского" — "Южноафриканский" штамм коронавируса опаснее "британского": он приобретает мутации для повторного заражения людей, рассказал в интервью "Известиям" вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, такой вариант SARS-CoV-2 появился из-за того, что для лечения пациентов применяется плазма с антителами переболевших. Это послужило причиной эволюционного давления и отбора тех коронавирусов, которые научились уходить от такой защиты.

— Разоружай и здравствуй — Федеральное собрание ратифицировало пролонгацию Договора о СНВ, и теперь он официально продлен обеими сторонами — РФ и США. Парламент рассмотрел соглашение за несколько часов и одобрил его в рекордные сроки. Как пояснили "Известиям" в Совете Федерации, с ситуацией вокруг СНВ-3 парламентарии хорошо знакомы, да и позиция России по этому договору известна давно, поэтому работа над его продлением прошла в таком оперативном режиме.

— Напряжение "ТикТока" — Тиктокеру Константину Лакееву, которого 27 января доставили на допрос по подозрению в повреждении служебного автомобиля ФСБ во время незаконной акции в Москве, может грозить до пяти лет тюрьмы. Так оценивают перспективы 18-летнего блогера адвокаты. Сам автор канала с 800 тысячами подписчиков уже раскаялся и попросил прощения. В этот же день в числе задержанных оказались и двое мужчин, участвовавших в избиении сотрудника Росгвардии на Цветном бульваре.

— Пути выхода — В связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19 в Москве сняли ряд ограничений на работу общепита и развлекательных заведений в ночное время, а также отменили обязательный перевод 30% сотрудников на удаленку. Однако опрошенные "Известиями" эксперты предполагают, что быстрого возврата к обычному ритму жизни ждать не стоит и полноценно вернуться в офисы работники смогут только ближе к лету.

— Ближе к Дели — Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Индии уже через пару недель, и ее развертывание в стране после этого займет считаные дни. Об этом "Известиям" рассказал посол Индии в России Венкатеш Варма. В общей сложности на территории республики планируют произвести около 300 миллионов доз российского препарата, и в будущем он будет доступен для экспорта как в Россию, так и в третьи страны.

— По внушению суда — Граждане смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе их накоплений из одного фонда в другой. Как выяснили "Известия", Минтруд разработал документ о внесении поправок, обязующих пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными. Инициативу одобряют в профильном комитете Госдумы по труду, отмечая, что россияне потеряли миллиарды рублей при смене фонда.

— Сервисный блок — Определитель номера, выявление подозрительных переводов, подстройка под поведение пользователей и другие сервисы ввели банки для защиты клиентов от злоумышленников, рассказали "Известиям" в кредитных организациях из топ-30. На фоне возросшей активности киберпреступников банки совершенствовали систему технической защиты, вводили правила использования дистанционных каналов и информировали клиентов о новых видах мошенничества. Однако практически единственный способ пресечь его — это бороться с утечками данных из финансовых организаций, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

— Не лезь к бутылке — Представители предпринимательского сообщества попросили Минпромторг перенести на осень начало эксперимента по маркировке пивоваренной продукции, запланированное на апрель 2021 года. Об этом говорится в письме президента "Опоры России" Александра Калинина к главе Минпромторга Денису Мантурову (есть в распоряжении "Известий").

— Бразды управления — Уже в этом году на дорогах общего пользования могут начать тестировать беспилотные автомобили без инженеров в кабине. Для этого нужно принять законопроект-спутник к вступающему в силу 28 января закону о "регуляторных песочницах". Документ предполагает снятие законодательных ограничений для тестирования технологии. По данным источников "Известий", этот законопроект должны внести в Госдуму в ближайший месяц.

— Вылетел в трубу — Сотрудники Университета Клемсона вместе со специалистами из других американских вузов предложили высчитывать число зараженных коронавирусом на определенной территории с помощью анализа содержания вирусной РНК в сточных водах. Следы SARS-CoV-2 неизбежно попадают туда вместе с продуктами жизнедеятельности инфицированных. Данные о концентрации РНК в канализации можно обрабатывать с помощью математической модели, которая выдает расчеты о числе заболевших. Впервые новую методику проверили в кампусе Университета Клемсона.

— "Резкий" маневр — Российский флот получит еще один "всевидящий" корвет. Летом из дока в море выйдет боевой корабль "Резкий". Ожидается, что уже осенью начнутся его ходовые испытания. "Резкий" — это корвет проекта 20380, построенный по обновленной схеме. Благодаря сильной радиолокационной станции и дальнобойной системе противовоздушной обороны корабль станет одним из самых мощных на Тихоокеанском флоте (ТОФ).