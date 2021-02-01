МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Роструд.

При этом гражданам придется отработать целых шесть дней на предпоследней неделе месяца, зато на последней — только три, уточнили в ведомстве.

"При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля", — говорится в сообщении.

Также с 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году длинная шестидневка, добавили в ведомстве.

Ранее в Роструде рассказали, что всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.