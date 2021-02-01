2021-02-01T10:06:24+03:00
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https://1prime.ru/News/20210201/832934953.html
Компания Xiaomi решила подать в суд на Пентагон
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Представители Xiaomi заявили о том, что не согласны с тем, что их включили в список компаний, связанных с китайскими военными. В связи с этим китайская корпорация подала иск в... ПРАЙМ, 01.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Представители Xiaomi заявили о том, что не согласны с тем, что их включили в список компаний, связанных с китайскими военными. В связи с этим китайская корпорация подала иск в окружной суд США по округу Колумбия. Об этом сообщает CourtListener.
Речь идет о списке составленным Министерством обороны США. Ценные бумаги компаний, которые в нем оказались, не могут быть приобретены американскими инвесторами.
Ответчиками по делу были названы американские министерства обороны и финансов, а также их руководителей — Ллойд Остин и Джанет Йеллен. В иске Xiaomi называет свое попадание в черный список "неконституционным" и требует его отмены. Представители корпорации отметили, что нахождение в этом перечне наносит "неизбежный, тяжелый и непоправимый вред".
"Xiaomi не принадлежит, не контролируется и никак не связана с китайским государством или военными, как не принадлежит она и не контролируется никакими юридическими лицами, связанными с китайским военно-промышленным комплексом", — отметили в компании.