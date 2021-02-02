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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Не время есть — Опубликованная Росстатом предварительная оценка экономического спада в РФ в 2020 году — 3,1% — существенно лучше консенсус-прогнозов и ожиданий госведомств. И хотя оценка динамики ВВП во время эпидемии может быть позже ухудшена, Россия, видимо, действительно прошла коронавирусный спад лучше большинства крупных экономик мира — возможно, в силу того, что потенциал ее докризисного роста был несколько недооценен.

— Массовики-идейники — Появление студентов и старшеклассников на несанкционированных митингах вновь заставило российских чиновников задуматься о том, как еще усовершенствовать воспитательную работу с учащимися. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию.

— В отношениях Украины и России наступило потребление — Украина возобновила импорт российской электроэнергии в определенные часы на фоне морозов и нехватки угля для ТЭС. Объемы незначительные, но украинским потребителям это может быть выгодно, считают аналитики, оценивая себестоимость российской электроэнергии в $25 за 1 МВт•ч.

— Принцип заимодатский — Банкиры решили поддержать интерес к ипотеке, долги населения по которой уже превысили 9 трлн руб. В конце января—начале февраля ряд крупных кредитных организаций либо продлили декабрьские акционные программы, либо улучшили условия кредитования. Несмотря на рекордный объем выдач в декабре, банкиры все еще видят на рынке платежеспособный спрос и все активнее борются за качественных заемщиков.

— Обучай или проиграешь — ЦБ ужесточит требования к продажам физлицам полисов добровольного страхования. Компании обязаны будут разместить на страницах информационного документа о продукте более десяти пунктов о нем, включая примеры отказов в выплате, изложенные "простым языком без мелкого шрифта".

— Европейские экономики притормозили падение — Германия, Франция и Испания по итогам четвертого квартала 2020 года показали лучшую по сравнению с ожиданиями динамику ВВП. Размер экономики Франции в октябре—декабре сократился на 1,3% к предыдущему кварталу, показатели же Германии и Испании после восстановительного роста третьего квартала остались положительными — 0,1% и 0,4% увеличения соответственно.

— Региональный долг пошел в рост — По итогам 2020 года общий государственный долг российских регионов вырос на 18% и достиг 2,5 трлн руб., сообщил Минфин на своем сайте со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Леонида Горнина. Несмотря на такой сильный рост, первый замминистра считает, что структура долга по итогам года улучшилась.

— Полное собрание убеждений — Партия писателя Захара Прилепина "За правду" в понедельник 1 февраля отметила годовщину своего учредительного съезда проведением II Всероссийской конференции "Время вперед!", на которой обсудила вопросы идеологии. 22 февраля партия "За правду", так же как и партия "Патриоты России", прекратит формально свое существование: они образуют новую политическую силу "Справедливая Россия — за правду" на базе СР.

— Оппозиционерам ответят культурно — Экс-глава столичного департамента культуры Сергей Капков может пойти на выборы в Госдуму по Центральному одномандатному округу Москвы. Этот округ известен протестными настроениями и потому особенно популярен у оппозиции: о намерении баллотироваться там уже заявили соратница Алексея Навального Любовь Соболь и член "Яблока" Сергей Митрохин, возможно выдвижение и других известных оппозиционеров.

— Сестер Хачатурян и суд не судит, и следствие не жалует — Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру громкое уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца летом 2018 года. Суд решил уточнить характер действий главы семейства по отношению к собственным дочерям, который устанавливается в рамках отдельного расследования.

— Сделка с нефтепродуктами не подошла для ареста — Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы отказал в заочном аресте совладельца австрийской компании S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH Юрия Савяка. Столичная полиция обвиняет его в хищении $1,5 млн у офшорной компании Positive marketing ltd.

— Следствию помогла пандемия — Басманный суд Москвы избрал меру пресечения известным активистам несанкционированных акций, прошедших в столице 23 января. Им вменяют в вину нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло по неосторожности повлечь за собой массовые заболевания.

— Правам человека оформляют судебный суверенитет — России, возможно, предстоит принять новые поправки к Конституции или открыть аналог Конституционного суда, если Минюст и Верховный суд предложат создать отечественный аналог ЕСПЧ. Об этом "Ъ" заявили юристы-правозащитники, после того как в понедельник на сайте Кремля появилось поручение президента "рассмотреть вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека".

— Офицер по духу — В Москве проводили в последний путь Василия Ланового, который ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет. В понедельник в Театр имени Евгения Вахтангова на Арбате с девяти до половины первого тянулась очередь поклонников творчества легендарного артиста.

— Техосмотр переходит в новое изменение — Минтранс, выяснил "Ъ", смягчит требования к процедуре фотосъемки транспортного средства в ходе техосмотра, внеся поправки в ведомственный приказ. Вступающая в силу с 1 марта норма предполагала, что фото должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС "с погрешностью определения не более 15 м по координатным осям".

— Мьянма переболела демократией — После десятилетия гражданского правления Мьянма — страна в Юго-Восточной Азии с 60-миллионым населением, которая большую часть своей истории управлялась военными, — вернулась к власти сильной руки. В результате переворота Мьянму возглавил главком вооруженными силами Мин Аун Хлаин.

— С чувством глубокого обсуждения — После продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) перед Россией и США встает вопрос о дальнейших шагах в сфере контроля над вооружениями. И в Москве, и в Вашингтоне говорят, что открыты для разговора на эту тему. Но такой легкой добычи, как в случае с ДСНВ, уже не будет: сторонам предстоит долгая и сложная работа без гарантированного результата.

— МВД Сирии повышает интерактивность — В Сирии по обвинению в контактах с "подозрительными веб-сайтами и работе с ними" арестованы восемь человек. Арабские СМИ связывают это с неофициальным стартом кампании по выборам президента страны, которые состоятся уже этим летом. Одновременно Москва и Дамаск обвинили США в распространении ложной информации о ситуации в Сирии.

— Весьма здравное рассуждение — Операторы и владельцы санаториев, которые в прошлом году не были включены в программу туристического кэшбэка из-за того, что не прошли классификацию как средства размещения, пытаются убедить правительство включить их в нее. Бизнесу уже удалось заручиться поддержкой Ростуризма.

— Якутия фиксирует уголь — Якутия хочет пойти по стопам Кузбасса и заключить с ОАО РЖД соглашение о гарантированном вывозе фиксированных объемов угля на Восток. Компании региона наращивают добычу и ожидают дефицита провозной способности в 6 млн тонн уже в 2024 году. Но ОАО РЖД, не слишком довольное опытом работы с Кузбассом, который в 2020 году не представил встречные объемы в порты Северо-Запада, заявляет, что не вправе заключать подобные соглашения.

— Связь в конце туннеля — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить предельные тарифы для размещения оборудования операторов связи на государственной и муниципальной собственности, мостах, железных дорогах и в метро. Сейчас владельцы инфраструктуры могут завышать цены, полагают чиновники.

— Деньгам не до сна — Московская и Санкт-Петербургская биржи планируют с 1 марта предоставить возможность брокерам и их клиентам торговать с 7:00. Это расширит возможности участников рынка, особенно с Дальнего Востока и из Азии. Но эксперты сомневаются, что общий объем торгов вырастет более чем на 2–3%.

— Цифровой сообщак — Скоординированные действия частных инвесторов привели к стремительному росту третьей по капитализации цифровой валюты — риппл. Ее котировки взлетели на 60%, вернувшись к значениям перед обвалом в декабре на фоне подачи иска к ее эмитенту со стороны SEC. С начала года подобные спекулятивные операции фиксировались с акциями американских компаний малой капитализации, а также в серебре.

— Конфликт не самоурегулируется — Регулярные переходы пенсионных фондов из одной саморегулируемой организации (СРО) в другую не меняют баланса сил в них. При этом количество игроков на пенсионном рынке, прежде всего из-за консолидации, стремительно сокращается, и по концентрации СРО на одного участника он превышает показатели других сегментов финансового рынка — банковского и страхового.

— Бизнес избежал сетей — По данным "Ъ", Минэнерго отказалось от дальнейшей разработки законопроекта о дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети") — механизма, при котором крупная промышленность доплачивала бы за прочих потребителей. В случае принятия тариф магистральных сетей вырос бы на 50% за семь лет, что не устраивало крупных потребителей.

— Геленджить бы да радоваться — Общий пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году рухнул на 41%, до 130 млн человек. Однако некоторые аэропорты, как Геленджик, Анапа и Горно-Алтайск, показали рост пассажиропотока из-за увеличения внутреннего туризма на фоне коронавирусных ограничений. Эксперты ожидают, что восстановление перевозок по российским туристическим направлениям сохранится в текущем году.

— "Сибирский деловой союз" попал в одни руки — Сооснователь "Сибирского делового союза" (СДС), одного из крупнейших в РФ производителей энергетического угля, Михаил Федяев довел долю в холдинге до 95%, выкупив акции своего давнего бизнес-партнера Владимира Гридина. До сделки СДС в течение нескольких лет распродавал крупные активы, не связанные с добычей угля, для снижения долговой нагрузки, которая оценивается в $1–1,5 млрд.

— Bunge высыпает пшеницу — Крупный международный трейдер сельскохозяйственного сырья Bunge сокращает свое присутствие в России. По данным "Ъ", американская компания может продать Ростовский зерновой терминал мощностью 700 тыс. тонн в год бывшим топ-менеджерам Объединенной зерновой компании (ОЗК) Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко, развивающим свой бизнес по торговле зерном.

— Сбербанк показали по телевизору — Российская компания впервые за 12 лет вошла в топ-3 крупнейших рекламодателей в федеральном телеэфире. Третье место в рейтинге по итогам 2020 года после Nestle и Mars неожиданно занял Сбербанк. Эксперты связывают рост его расходов на рекламу с запуском цифровой экосистемы. Общая высокая доля российских компаний в закупках телерекламы, сложившаяся на фоне пандемии, может сохраниться и в 2021 году.

— Rusonyx пошел на север — Хостинг-провайдер Rusonyx приобрел петербургскую компанию Infobox, оцененную примерно в 90 млн руб. На фоне стагнации рынка Rusonyx рассчитывает сохранить эффективность, объединившись с конкурентами, полагают эксперты. Сегмент может вырасти за счет оказания облачных сервисов, но в этой сфере хостинг-провайдерам придется конкурировать с такими крупными игроками, как "Ростелеком" и МТС.

— Leroy Merlin дал малый назад — Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin отказался от развития небольших магазинов в пределах МКАД: существующие точки будут закрыты до конца этого года. В компании планируют сосредоточиться на b2b-сегменте и развитии онлайн-торговли. Эксперты считают, что малый формат не оправдал ожидания компании по товарообороту, а сложности с логистикой и доставкой генерировали негативную реакцию потребителей.

— У "Авиатора" сменился командир — У Сергея Храмова, сына заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова, появились интересы на рынке офисной недвижимости. Структура, подконтрольная его компаниям, выкупила у Capital Group Павла Тё на севере Москвы бизнес-центр "Авиатор", где находится штаб-квартира розничной сети "Спортмастер".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Наказание за призывы к санкциям против России может появиться в Уголовном кодексе — Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что в весеннюю сессию Госдума вернется к законопроекту об уголовном наказании для лиц, которые призывают к санкциям в отношении российских компаний и граждан.

— "Ростелеком" развернет WiFi в школах — "Ростелеком" ищет подрядчиков для развертывания в школах и колледжах сетей WiFi и систем видеонаблюдения, следует из опубликованной им конкурсной документации.

— Кремль и правительство разработают новые требования для иностранных IT-компаний — По итогам встречи с Советом по правам человека (СПЧ) 10 декабря 2020 г. президент Владимир Путин поручил своей администрации и правительству до 1 августа подготовить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, в том числе в части открытия их представительств в России.

— Против Навального и за смертную казнь — 1 февраля партия Захара Прилепина "За правду" организовала конференцию для обсуждения идеологической платформы для объединенной партии, которая образуется после слияния с "Патриотами России" Геннадия Семигина и "Справедливой Россией" Сергея Миронова.

— Военный переворот в Мьянме станет вызовом для новой администрации США — Вооруженные силы Мьянмы 1 февраля взяли власть в свои руки и сместили гражданское правительство, объявив чрезвычайное положение (ЧП). Руководителем страны по итогам заседания Совета национальной обороны и безопасности стал главнокомандующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

— Банк России разработал новые стандарты в страховании — До заключения договора с клиентами страховые компании и их представители будут обязаны изложить клиенту под подпись основные параметры страхового продукта. Проект соответствующего указания размещен на сайте регулятора для публичного обсуждения, которое продлится до 14 февраля.

— Спекулянты разогнали цены на серебро, теперь дело за инвесторами — Мелкие частные инвесторы, входящие в группу WallStreetBets (WSB), согласовав свои действия в соцсети Reddit, устроили в понедельник массовую скупку серебра, спровоцировав рост цен на драгметалл на 12% до отметки $30,35 за тройскую унцию. Так дорого этот драгметалл не котировался с февраля 2013 г.

— Руководитель Sberbank International: "Наше будущее в Европе связано с развитием цифровых платформ" — В разных странах пандемия так же – по-разному – повлияла на бизнес и благосостояние граждан. Международный блок Сбербанка с его семью дочерними банками в Европе и тремя банками на территории постсоветского пространства ощутил это в полной мере. В каждой стране своя глубина поражения, свои риски, свои программы поддержки для предпринимателей и населения и особенности регуляторики.

— "Газпром" в январе установил рекорд по экспорту газа — "Газпром" в январе 2021 г. увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья до 19,4 млрд куб. м – это на 45,9% больше, чем годом ранее (в январе 2020 г. экспорт газа в дальнее зарубежье составил 13,3 млрд куб. м).

— "Россети" вооружились беспилотниками — Закупленный компанией "Россети-центр" комплекс включает в себя мультикоптер, многофункциональные зарядные станции и программное обеспечение. Материальную часть поставляет концерн "Вега", входящий в холдинг "Росэлектроника" ("Ростех"), ПО – концерн "Автоматика".

— "Кухня на районе" открыла штаб-квартиру в коворкинге "Ключ" на Остоженке — Многие компании в период пандемии предпочитают гибкие офисы классическим бизнес-центрам. Сервис "Кухня на районе" "Сбера" и Mail.ru арендовал коворкинг "Ключ" на Остоженке.

— Конкуренцию офису "Газпром нефти" в Петербурге составит музей — Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры совместно с правительством Санкт-Петербурга и "Газпромом" представить до 1 мая 2021 г. предложения по созданию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе в Петербурге.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Техосмотр в разводе — В Российском союзе автостраховщиков предложили продавать полисы ОСАГО без проверки наличия диагностических карт. Правда, временно. По экспертным оценкам, 80% диагностических карт покупается без диагностики транспортного средства.

— Куда уходят клики — Специалисты в области информационных технологий — на пике спроса. Что нужно для подготовки "цифровых" профи и как избежать дефицита "айтишников", "РГ" рассказал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35 Олег Подольский.

— Потоп на даче — Верховный суд встал на сторону жительницы Самарской области, загородный дом которой получил повреждения после того, как ее затопили соседи по участку. В таких ситуациях главным доказательством будет заключение судебной экспертизы, отметили эксперты.

— Гараж получит прощение — Местные власти смогут инициировать гаражную амнистию в отношении каждого гаража. Это позволит гражданам сэкономить на оформлении места хранения своего автомобиля. Заявления также будут принимать через портал госуслуг

— Таблица охлаждения — Страховщики и банки будут обязаны предъявить клиенту таблицу с основными параметрами страхового продукта перед его покупкой. Это нужно для того, чтобы потребитель мог понять все плюсы и минусы предлагаемого полиса и принять взвешенное решение.

— Процент без риска — Владимир Путин призвал защитить интересы непрофессиональных инвесторов — граждан, которые вкладывают свои средства в ценные бумаги. Он отметил, что банки сыграли очень важную роль в преодолении последствий пандемии.

— Подъемные — Получить финансовую поддержку от Фонда содействия реформированию ЖКХ на замену лифтов смогут жители многоквартирных домов. На это правительство выделило 750 млн рублей. В этом году запланировано установить около 13 тысяч подъемников.

— Привлекли инвесторов — В стране продолжаются масштабные проверки соблюдения законности при создании и развитии инфраструктурных объектов. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в 2020 году прокурорами было выявлено более 5,5 тыс. нарушений законодательства о концессионных соглашениях.

— Тоже рубль — Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную Богородицерождественскому Бобреневу монастырю в Московской области (серия "Памятники архитектуры России").

— Прививка зашла на госуслуги — По поручению премьер-министра Михаила Мишустина ведомства будут следить за нормальной работой сервиса онлайн-записи на вакцинацию от коронавируса. С 31 января каждый желающий может через портал госуслуг записаться на прививку.

— Устойчивый сигнал — У России есть технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу отечественного сегмента интернета, но доводить до таких крайностей не хотелось бы, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

— Персидские мотивы сделки — В этом году странам Евразийского союза (ЕАЭС) — России, Казахстану, Беларуси и другим — вряд ли удастся отыграть внешнеторговые потери 2020 года. По мнению Андрея Слепнева, члена коллегии (министра) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), союзу понадобится пару лет, чтобы торговля восстановилась.

— Удачный переезд — В этом году должны быть переселены из аварийного жилья 130 тысяч человек. Как это будет происходить и почему нельзя сворачивать программу льготной ипотеки, в интервью "РГ" рассказали гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин и председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин.

— Добычное явление — Две крупнейшие нефтяные компании США — ExxonMobil и Chevron провели переговоры об объединении, сообщила газета Wall Street Journal. Если слияние произойдет, то образовавшийся тандем станет второй по величине нефтяной компанией в мире по рыночной капитализации и объемам добычи, уступая только саудовскому гиганту Saudi Aramco.

— С прицелом на контракт — Крупнейший международный авиасалон аэрокосмической и оборонной промышленности Aero India 2021 стартует 3 февраля в Бангалоре. Россия представит свои новейшие разработки — авиационную технику, системы ПВО, бронетехнику, боеприпасы.

— Они зажигают — В минувшее воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других российских городах, несмотря на предостережения Генпрокуратуры и МВД России, прошли несанкционированные акции, пусть и немногочисленные. Чего в действительности добиваются "воскресные прогульщики".

— Русский слоган к закону логана — Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич вновь предложил разработать российский аналог американского закона Логана. Этот акт 1799 года предусматривает уголовную ответственность за несанкционированные и несущие вред интересам США контакты граждан с представителями иностранных государств, имеющих политические или торговые споры с Соединенными Штатами.

— Прокуратура будет добиваться замены Навальному условного срока на реальный — Генпрокуратура признала законным и обоснованным представление ФСИН о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". "Прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании", — отметили в ведомстве.

— Комната из "Дворца" нашлась в Чехии — Одна из фотографий интерьера "Дворца в Геленджике", фигурирующая в фильме блогера Навального, на деле оказалась снимком из Страговского монастыря в Праге. Это корреспонденту "РГ" подтвердил директор Страговской библиотеки Эвермод Гейза Шидловски.

— Зе опять не шутит — На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован полный текст интервью американскому телеканалу HBO. В его ответах можно найти показательные моменты, иллюстрирующие политику украинского государства, неизменную уже семь лет, а также личность самого Зеленского.

— Откуда брать вакцину — Канцлер Германии Ангела Меркель созвала совещание, чтобы обсудить проблему дефицита вакцины от "короны". Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан признал, что нехватка доз может продлиться еще долго, и заявил, что не видит препятствий для использования российского препарата "Спутник V".

— Вечная неопределенность — В виртуальном формате прошел очередной, 51-й Давосский форум. В нем впервые после 2008 принял участие Путин. Я бы в его речи выделил одну фразу: ни у кого нет универсальных, чудодейственных рецептов решения тех общеизвестных проблем, к которым пришло Человечество.

— Ватикан откроет двери — C 1 февраля открываются для посетителей все музеи в Ватикане. Они были закрыты рекордные 88 дней — это самый длительный перерыв в работе Папских коллекций со времен Второй мировой войны.

— Работу в отпуске отключат — Европейские работники получат официальное разрешение выключать телефоны и компьютеры в свободное от работы время. Европарламент потребовал законодательно оформить возможность отключиться от работы в нерабочие часы в качестве фундаментального права граждан.

— Власть взяли военные — Военное командование Мьянмы отстранило от власти президента республики Вин Мьина и объявило в стране чрезвычайное положение сроком на один год. Временно исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Мьин Све, однако вся полнота власти перешла главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы, старшему генералу Мин Аун Хлайну.

— Пени про ОСАГО — Если автостраховщик задержал направление на ремонт автомобиля либо затянул с ремонтом, то он должен быть оштрафован в пользу автовладельца, даже если хозяин машины об этом не просит. На это указал Верховный суд, разбирая дело обиженного страховой компанией автовладельца.

— К турникету — с документами — В метро пассажирам с детьми придется возить с собой свидетельство об их рождении, а контролеры получат право требовать паспорт у "зайцев" и прочих нарушителей. Соответствующие нововведения прописаны в проекте поправок в закон о внеуличном транспорте.

— Жажду не утолил — Житель Екатеринбурга попытался через суд доказать право купить в ресторане быстрого питания стакан газированного напитка, не надевая при этом маску. Процесс он проиграл, и это должно стать уроком для всех, кто пренебрегает санитарными правилами.

— Он не бежал — летел — Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище. Ранее в Вахтанговском театре прошла церемония прощания с актером. Проводить Ланового в последний путь пришли тысячи почитателей его таланта: "Нам было счастье видеть, слышать, общаться с ним".

— Допуслуга на отходы — В четырех районах Ленинградской области региональный оператор по обращению с отходами предложил новую услугу — вывоз мусора из индивидуального бака. Она доступна только жителям частного сектора.

— С итальянским акцентом — В Казани открылся Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина. В программу вошли девять оперных названий и два гала-концерта закрытия. Две русских, одна татарская и восемь итальянских опер прозвучат в исполнении лучших голосов России.

— Вай-фай в селе не гаснет — В маленькой школе села Чупаево Альметьевского района Татарстана всего 23 ученика. Но интернет "летает" не хуже, чем в самом крупном казанском лицее, рассчитанном на 1,5 тысячи учащихся. Доступ к Сети теперь есть во всех общеобразовательных учебных заведениях республики.

— А теперь попробуй доказать — Комментатор телеканала "Матч-ТВ" Роман Нагучев стал жертвой мошенников, оформивших на его имя заем в микрофинансовой организации. Кредит на москвича выдали в Новосибирске, где он никогда не был.

— У мамы есть вопрос — Общероссийские родительские собрания, на которых министр просвещения отвечает на самые актуальные вопросы, станут ежемесячными. Зачем это нужно, "РГ" рассказала директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

— Классные классные — 2 февраля в Волгограде назовут "Учителя года России — 2020". Педагоги, как и медики, оказались на самой первой линии борьбы с COVID-19: на вынужденной удаленке они поддерживали 17 миллионов детей онлайн-уроками. Кто и почему вышел в финал конкурса, узнала "РГ".

— Связанные морским узлом — Туристы в Египте смогут всего за четыре часа преодолевать расстояние в тысячу километров от побережья Средиземного моря до курортов на Красном море через Каир. Высокоскоростную железнодорожную магистраль предстоит построить за два года.

— Прибавили скорости — Автомобилистам разрешат ездить со скоростью 110 километров в час на участке трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

— Ваше слово, товарищ Оруэлл! — Вячеслав Недошивин, автор новой биографии Джорджа Оруэлла, дал большое интервью "РГ". В нем он, в частности, поведал, как английскому писателю удалось предсказать многие современные реалии.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Бремя первого — Социолог Андрей Милехин — о том, как менялось отношение россиян к Борису Ельцину.

— Клон на телефоне: мошенники звонят с номеров госорганов и банков — Сегодня в России новые схемы телефонного мошенничества появляются чуть ли не еженедельно. В большинстве из них мошенники в основном наживаются за счет доверчивости граждан, однако существуют и такие схемы, при которых, увы, удается обмануть даже тех, кто старается проверять входящие номера.

— Право применения: что ждет участников акций и силовиков после протестов — Началось рассмотрение дел о нарушениях на несанкционированных акциях протеста, прошедших 31 января. Пока задержанных привлекают в основном за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, создание помех автотранспорту и несоблюдение правил организации митингов.

— Слабое звено: откуда берутся некачественные медицинские маски — Медицинские маски уже давно стали предметом, без которого невозможно выйти из дома. Разумеется, столь востребованный товар не мог остаться вне зоны внимания производителей подделок. Почему такое производство трудно обнаружить и чем качественные медицинские маски отличаются от "левого" товара, разбирались "Известия".

— Вирусное завоевание: число преступлений с картами выросло в 5,5 раза — В 2020-м количество преступлений с использованием пластиковых карт достигло 190,2 тыс., что в 5,5 раза больше показателей предыдущего года, сообщается в данных МВД, с которыми ознакомились "Известия".

— Доходы комом: как не попасться на уловки при открытии вклада — Ставки по вкладам не дотягивают и до 5%, но депозит — по-прежнему самый простой и надежным способ сохранения средств. Другое дело, что при закрытии вклада его держателя могут поджидать сюрпризы. Обещанная доходность может оказаться ниже, чем обещали, а возможно, банку придется еще и заплатить, чтобы забрать свои деньги. На какие уловки идут кредитные организации при оформлении депозитов, разбирались "Известия".

— Не всё коду масленица: оплата по QR в системе быстрых платежей буксует — Пока ритейлеры не могут считать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей полноценной альтернативой торговому эквайрингу, говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли в ЦБ (есть у "Известий"). В документе отмечается, что клиентский путь необходимо упростить с помощью единого приложения, к которому в обязательном порядке следует подключить все банки.

— Долгие поводы: в 2021-м авиакомпании рискуют не получить десятки Boeing — Российские авиакомпании в этом году рискуют остаться без ранее заказанных 27 самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатация которых по всему миру была приостановлена из-за двух катастроф. Об этом "Известиям" рассказали источники среди перевозчиков. Поставки десятков самолетов были запланированы на этот год, но вопрос сдерживает в том числе необходимая сертификация Росавиацией.

— Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами — Нуждающиеся граждане могут получить продовольственную поддержку от государства. Доклад с такими предложениями Минпромторг направил в правительство. Об этом "Известиям" рассказал собеседник в кабмине, информацию подтвердили в министерстве.

— ЕС-контроль: страны союза выборочно закрывают границы — ВОЗ не рекомендует применять широкие ограничения на поездки в европейском регионе. Об этом "Известиям" заявили в организации, отметив, что страны Европы могут закрывать границы при определенном риске, но не должны блокировать важные международные перевозки.

— Генеральская линия: из-за чего в Мьянме произошел госпереворот — Небольшая юго-восточная страна Мьянма, чье название в последние два-три года мелькало в мировой прессе преимущественно в связи с ситуацией вокруг беженцев рохинджа, вновь попала в заголовки — и опять по неприятному поводу. Утром 1 февраля военные объявили об аресте президента страны Вин Мьина, лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи и еще целого ряда членов гражданского правительства, а также на год ввели режим ЧП, пообещав провести по истечении этого срока новые выборы.

— Тишина в эфире: как в Латвии воюют с российским телевидением — Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии с 1 февраля прекратила трансляцию пяти российских телеканалов. В руководстве оператора объяснили, что беспокоятся о соблюдении режима санкций. Эксперты говорят, что латвийские власти поощряют давление на СМИ, препятствуют профессиональной деятельности журналистов. "Известия" разбирались в ситуации.

— Уран, товарищи: что мешает США вернуться в ядерную сделку с Ираном — Иран вернется к своим обязательствам по ядерной сделке, только когда США отменят введенные против него санкции. Об этом "Известиям" заявил посол Исламской республики в Москве Казем Джалали.

— Балтийский доспех: Санкт-Петербург закроет мобильный зенитный купол — Ленинградскую область и Санкт-Петербург надежно защитят от крылатых ракет и беспилотников. В 6-й армии ВВС и ПВО создан уникальный мобильный полк противовоздушной обороны. Новая воинская часть полностью вооружена зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С".

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РБК daily

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