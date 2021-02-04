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КОММЕРСАНТ

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— Декларация неожиданности — Как стало известно "Ъ", изменение с 1 февраля порядка оформления таможенных деклараций в РФ вызвало каскад проблем. Для участников рынка изменения оказались неожиданностью, плюс акт Минфина, который должен был описать порядок в деталях, так и не вышел. Декларации обнаруживаются в самых неожиданных местах, персонал ЦЭДов часто не знает, что делать, нагрузка на досмотр заметно выросла. В ФТС утверждают, что изменения были объявлены давно и затронули лишь 5% деклараций. Переполох на рынке там объясняют в первую очередь сложившейся за последние годы привычкой к быстрому и простому оформлению, так что теперь "каждая задержка выглядит чувствительной".

— Ветер западный, проверенный — Мировая реакция на отправку в тюрьму Алексея Навального показывает: в и без того проблемных отношениях России и Запада возник еще один долгосрочный фактор дестабилизации.

— Субсидии вместо госрегулирования — Политика по стабилизации внутреннего рынка продовольствия в условиях роста мировых цен оборачивается дисбалансом интересов его участников и угрожает потерями всему агросектору. Так, введение экспортных пошлин ограничивает сбыт экспортеров — они не только несут финансовые потери, но и могут оказаться вынуждены сократить производство в ущерб планам правительства разогнать агроэкспорт до $45 млрд руб. к 2030 году. Искусственное же сдерживание внутренних цен, по мнению участников рынка, чревато не только ростом цен на остальные товары, но и "отскоком" регулируемых после отмены ограничений.

— Человек за ботом! — Использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке стало проще: для этого больше не требуется устанавливать специальное приложение, нужен лишь Telegram-бот, выяснил "Ъ". С одной стороны, появление нового сервиса рискует спровоцировать рост числа телефонных мошенничеств, считают эксперты. Однако он может оказаться полезен и в поимке злоумышленников, если создатели бота начнут сотрудничать с правоохранителями.

— Экология одного инспектора — Реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД) может привести к объединению видов экологического надзора в единый. Рассмотреть возможность такого подхода поручено Минэкономики до 8 февраля. Сейчас экологический контроль фрагментирован и разделен между почти десятком контрольных ведомств, что де-факто противоречит принципам КНД, а вместе с тем снижает эффективность контроля из-за нехватки узкоспециализированных инспекторов. Эксперты и бизнес инициативу в целом поддерживают, указывая на возможность оптимизации численности инспекторов и снижение давления на бизнес.

— Таинственный полуостров — В Минэкономики придумали, как подтолкнуть экономическое развитие Крыма и Севастополя. Для привлечения крупных инвесторов предлагается создать на полуострове особые административные районы — их будущим резидентам обещан режим конфиденциальности. Минимальный объем капвложений — 150 млн руб. Эксперты отмечают, что идея выглядит привлекательной, но защиты от западных санкций не гарантирует — иностранные партнеры требуют все большей прозрачности от контрагентов. В большей степени режим "крымской тайны" может помочь бенефициарным владельцам бизнеса избежать персональных санкций.

— Инфляцию прижали низкий спрос и крепнущий рубль — Впервые с сентября 2020 года на неделе с 26 января по 1 февраля 2021 года Росстат зафиксировал нулевую инфляцию после роста цен в декабре 2020 года на 0,2% в неделю, а за праздники — сразу на 0,4%. Ведомство объяснило это уточнением структуры расходов населения и объемов потребления в расчете индекса за эту неделю: "Доля продтоваров увеличилась в среднем на 1,2%, доли непродовольственных товаров и услуг снизились соответственно на 0,2% и 1%".

— Избирательной системе повысят стрессоустойчивость — Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о старте масштабной кампании повышения квалификации для всех участников избирательного процесса в преддверии выборов в Госдуму. Членам комиссии расскажут, в частности, как правильно себя вести в условиях намеренной провокации. По мнению экспертов, дополнительные знания в области кризисного управления членам комиссий нужны, но они должны оставаться независимыми арбитрами при конфликтах и не давать политическую оценку другим участникам. А постоянные же призывы к борьбе с провокациями могут лишь усилить нервозность на избирательных участках в день выборов.

— Чиновник московской мэрии войдет в Госдуму — Центризбирком России в среду, 3 февраля, передал заместителю руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Алексею Лисовенко вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России" Николая Антошкина, скончавшегося из-за коронавируса в середине января. Ранее господин Лисовенко выиграл дело о клевете против Алексея Навального, предлагал запретить зарубежные соцсети и радужный флаг. Решение передать мандат Алексею Лисовенко принял генсовет партии. О его дальнейших электоральных перспективах в партии говорить пока не готовы. Сам господин Лисовенко намерен занять место покойного Николая Антошкина в комитете по природным ресурсам.

— Сергею Фургалу добавили оружие — Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В окончательной редакции предъявленные ему ранее обвинения в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности пополнились статьей УК РФ о незаконном обороте оружия, а количество предполагаемых подельников экс-губернатора по итогам разбирательства, наоборот, сократилось. В числе обвиняемых по делу СКР не назвал бывшего помощника господина Фургала Андрея Карепова, которому еще полгода назад отводилась роль посредника между заказчиками и исполнителями убийств.

— Беглому полковнику поверили в Чехии — Чехия отказалась выдать России, предоставив временное убежище, бизнесмена Виталия Гинзбурга. На родине его обвиняют в невозврате кредита ПАО ВТБ и крупном хищении при строительстве космодрома Восточный, где его ООО "Экономические программы" выступало в качестве подрядной организации. Сам господин Гинзбург, имеющий также израильское гражданство, во время экстрадиционного процесса заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в России, а свое уголовное преследование назвал "политически мотивированным".

— Замполит совсем расстроился в изоляции — Как стало известно "Ъ", скандальный инцидент произошел во время пандемии коронавируса на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения "Карелия". Заместитель командира по военно-политической работе крейсера получил неполное служебное соответствие за то, что распивал спиртное на его борту, оскорбив при этом подчиненного и его беременную жену. В свою очередь, замполит, утверждая, что он всего лишь боролся с инфекцией, дошел до кассационного военного суда, но дело свое проиграл.

— Полиции зачитают права журналистов — Члены Совета по правам человека при президенте (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) планируют провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами о соблюдении прав работников СМИ. Такое решение, выяснил "Ъ", принято в среду в связи с их массовыми задержаниями и сообщениями о противодействии со стороны полиции на митингах в поддержку Алексея Навального. В СЖР при этом намерены подготовить регламент взаимодействия полицейских с представителями средств массовой информации в ходе уличных акций. "Защищать, а не запугивать" корреспондентов и операторов призывают российские власти представители международных объединений журналистов. В МВД ситуацию не комментируют.

— Конституционный суд остался без друзей — Конституционный суд (КС) исключил из регламента норму amicus curiae, позволяющую независимым экспертам направлять суду свое мнение по общественно важным делам. Такие документы последние десять лет поступали в качестве заключений "друзей суда" и, по мнению юристов, позитивно влияли на решения. Более того, в 2017 году КС сам внес в свой регламент поправки, признающие официальный статус таких заключений. Но теперь позиция суда изменилась: там считают, что институт amicus curiae "создает излишние возможности для лоббизма", а некоторые авторы присылали "ненаучную и порой переходящую в политическую плоскость аргументацию". Эксперты считают, что "отмена прогрессивных положений регламента — это еще один репутационный удар" для КС.

— Политика с позиции силы — в правде — Хотя основной темой переговоров глав МИДов России и Иордании Сергея Лаврова и Аймана Хусейна Абдаллы ас-Сафади в Москве стала ситуация в Палестине и Сирии, на их итоговой пресс-конференции не обошлось без заявлений российского министра по поводу реакции Запада на события в России. Он назвал ее "зашкаливающей истерикой".

— Свободу политотключенным — Украина в среду проснулась без трех оппозиционных телеканалов. Указ о введении против них санкций накануне подписал президент страны Владимир Зеленский, пояснив, что это делается в рамках борьбы с "пропагандой, финансируемой страной-агрессором", то есть Россией. Представители телеканалов назвали запрет "политической расправой над неугодными СМИ", а члены фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) заявили, что инициируют процедуру импичмента президента. США решение господина Зеленского поддержали, а российские власти — раскритиковали.

— Рынок переиграл "молчунов" — Доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) по итогам 2020 года составила 7%, превысив результат государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, распоряжающейся средствами "молчунов". При этом пенсионные фонды проиграли в доходности частным управляющим компаниям. Более успешной оказалась агрессивная стратегия управления, чем смогли воспользоваться отдельные НПФ, уходившие "в риск" после турбулентности на финансовых рынках в первом квартале.

— Российский уголь снимает маржу — Российские экспортеры энергетического угля серьезно улучшили прибыльность благодаря росту цен и снижению ставок на вагоны. По оценке экспертов, компании могут зарабатывать $10–12 за тонну угля, что обеспечивает маржу по EBITDA в 15%, а "в моменте" она может доходить до 20%. Это очень высокий уровень для отрасли, которая еще недавно работала во многом с нулевой или даже отрицательной рентабельностью. Но, предупреждают аналитики, цены на уголь могут начать снижаться уже в ближайшие месяцы.

— В суде "Зайцев.нет" — К одному из старейших музыкальных порталов zaycev.net снова возникли претензии у правообладателей. Московский городской суд удовлетворил два иска к ООО "Зайцев.нет" от Первого музыкального издательства с требованием удались копии песен в том числе Любови Успенской, на которые у компании не было прав. Другой портал компании — mp3party.net — нелегально, по версии истца, распространял песни групп "Ленинград", "Агата Кристи", "Гости из будущего" и других. Если требования правообладателя не будут выполнены и он повторно обратится в суд и выиграет иск, порталы могут быть навсегда заблокированы.

— Пандемия пошла банкам на убыль — По итогам "ковидного" 2020 года российские банки, по оценке ЦБ, в целом сократили чистую прибыль по российским стандартам лишь на 6%. Согласно опубликованной отчетности, у некоторых крупных игроков падение прибыли составило десятки процентов. Во многом к этому привел повышенный объем резервирования из-за пандемии: банки готовились к кредитным потерям. Ряд банков показали уверенный рост прибыли, порой в несколько раз, однако, по мнению экспертов, не связанный с системными факторами.

— Инвестиции до зарплаты — Как показали итоги 2020 года, вопрос фондирования все еще остро стоит для микрофинансовых организаций. Несмотря на рост интереса крупных МФО к рынку публичного долга, компании продолжают активно привлекать средства физлиц. Объем вложений частных инвесторов в компании сектора в прошлом году вырос на треть, и в 2021 году динамика сохранится. Граждане заинтересованы в альтернативе банковским депозитам, ставки по которым существенно снизились. Для компаний же это возможность диверсифицировать источники фондирования и регулировать объемы привлечения.

— Не носитель, а облако в правах — Скоро на финансовом рынке может быть запущен пилот по использованию облачной универсальной электронной квалифицированной подписи (УКЭП). Это продвинутый аналог стандартной УКЭП, который хранится в облаке, поэтому не нуждается в физическом носителе. Подпись может использоваться для заключения фактически любых сделок — от покупки недвижимости до получения госуслуг. Но есть и риски: в случае попадания в руки кибермошенников такая подпись открывает неограниченный доступ к распоряжению средствами и имуществом жертвы.

— И это еще не самое смешанное — В январе 2021 года частные инвесторы вложили в розничные паевые фонды 28 млрд руб.— лучший результат для этого месяца. При этом растет интерес инвесторов к более рисковым категориям фондов, ориентированным на вложения в акции, а также смешанных инвестиций. Управляющие позитивно настроены на дальнейший рост привлечения на фоне масштабного вакцинирования в мире и ожидания восстановления экономики. Однако возросшие санкционные риски могут охладить интерес частных инвесторов.

— Дальний Восток заправит прокуратура — Дефицит бензина на Дальнем Востоке в связи с техническими проблемами на Хабаровском НПЗ Эдуарда Худайнатова заставил вмешаться краевую прокуратуру. Уже неделю на заправках региона не хватает бензина, а цены выросли в отдельных случаях на 1,5 руб. за литр. Хотя правительство организовало доставку в регион топлива из Росрезерва, а сам НПЗ должен был возобновить производство бензина 3 февраля, пока ситуация существенно не улучшилась.

— Миллиарды сыплются мимо аграриев — Российские сельхозпроизводители могут потерять 211 млрд руб. из-за введения пошлин на экспорт зерна с 15 февраля до 30 июня, подсчитали в "Совэконе". Впрочем, только 20% этой суммы – прямые платежи в пользу государства, а еще 80% — оценка упущенной выгоды аграриев от снижения цен на зерно, что позволит сэкономить потребителям. Но и последние в ряде случаев выступают против пошлин. Представители АПК уже предупредили премьера Михаила Мишустина о сокращении производства и росте цен на продовольствие из-за пошлин.

— Утильсбор готов к повышению — Правительство готово утвердить повышение утильсбора на автомобили, спец- и сельхозтехнику — документы прошли процедуру оценки регулирующего воздействия. Минпромторг и Минэкономики не прислушались к аргументам отраслевых ассоциаций, производителей и дилеров импортной техники, которая в результате может подорожать на 25-200%. Чиновники сочли, что риски роста цен на российскую технику, а также связанные товары, в том числе продукты питания, из-за роста утильсбора отсутствуют.

— Абонентов развесят по вышкам — Минцифры предложило официально вывести информацию о фактах совершения мобильных звонков, их стоимости и длительности, а также о местоположении мобильных телефонов за пределы действия тайны связи. Соответствующий законопроект министерство обсуждает с участниками рынка и другими ведомствами. МВД, ФСБ и ФСО могли и раньше запрашивать у операторов эту информацию без суда. Но в случае реализации идеи Минцифры полученные таким образом данные и основанные на них действия невозможно будет оспорить, исключить из обвинений и разбирательств.

— Банкротство затяжбнулось — Назревавший с осени прошлого года конфликт между конкурсным управляющим Urban Group и Федеральным фондом защиты прав дольщиков перешел в открытую фазу. Госструктура лишила аккредитации управляющего, который в свою очередь решил оспорить это решение в суде. Тяжба может затянуть производство в отношении застройщика-банкрота, а значит, и сроки строительства объектов для обманутых дольщиков, предупреждают юристы.

— "Сердце России" открывается капиталу — Фармдистрибутор "Гранд Капитал" близок к приобретению региональных и столичных сетей аптек, управляемых компанией "Сердце России". Эта сделка, стоимость которой оценивается минимум в 4 млрд руб., может стать первой в наступившем году. Поставщики заинтересованы в покупке фармритейлеров для диверсификации бизнеса, поэтому в ближайшие годы, по прогнозам экспертов, возможны сделки на региональных рынках.

— Spar пошел по магазинам — Один из крупнейших партнеров голландской сети Spar в России "Спар Миддл Волга" выходит в торговые центры Москвы и Санкт-Петербурга. Компания ищет крупные помещения площадью до 4 тыс. кв. м и может занять часть площадей сети "Карусель", которая сейчас проходит трансформацию. Экспансия позволит "Спар Миддл Волга" занять освобождающуюся нишу, но трафик в торговых центрах пока не восстановился.

— Отели гнут номера — Кризис вынуждает отельеров задуматься об альтернативном использовании площадей и превращении их, например, в коворкинги. В Москве реализовать этот проект им пока не дают условия получения льготы при уплате налога на имущество, по которым использовать для негостиничных целей можно до 20% площадей. Теперь участники рынка хотят увеличить этот показатель до 40%. Но эксперты сомневаются, что мэрия пойдет им навстречу.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Pfizer заработает на своей вакцине от коронавируса $15 млрд за год — Американская фармацевтическая компания Pfizer, разработавшая совместно с немецкой BioNTech вакцину от коронавируса BNT162b2, указала в отчетности, что рассчитывает заработать не менее $15 млрд от продаж препарата в 2021 г. Совокупный годовой доход Pfizer прогнозирует на уровне $59,4–61,4 млрд. Вакцина Pfizer/BioNTech первой получила одобрение властей в США и странах ЕС. Компании делят расходы и выручку пополам, соответственно, BioNTech также должна получить $15 млрд.

— Доступ к данным о местоположении абонентов упростят — Законопроект, полученный "Ведомостями" от представителя Минцифры, вносит изменения в ст. 63 "Тайна связи" закона "О связи". Статью предлагается дополнить пунктом, закрепляющим возможность правоохранительных органов получить сведения о местонахождении конкретного абонента от операторов сотовой связи в рамках ОРД. То есть без санкции суда, как сейчас.

— Тюремный срок Навального дополнили задержаниями его сторонников — Заключение политика Алексея Навального в колонию после удовлетворения ходатайства ФСИН Симоновским судом вызвало несанкционированные протесты в Москве и резкую реакцию на Западе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, как Владимир Путин отреагировал на приговор, осудил последовавшие стихийные акции протеста и сказал, что их проведение "подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона".

— "Сириус" готовят к выборам — Центризбирком назначил главой избирательной комиссии только что созданной федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае Наталью Фатееву. Территория свыше 1400 га ранее была частью города Сочи в районе Имеретинской долины. 30 января президент Владимир Путин уже подписал указ о назначении на пост врио главы территории гендиректора фонда "Инновационный научно-технологический центр "Сириус" Андрея Столярова. С 2006 по 2019 г. он работал чиновником в разных структурах московской власти.

— Сенатор Николай Федоров может уйти из Совета Федерации — Сенатор от Чувашии Николай Федоров может покинуть Совет Федерации. Об этом "Ведомостям" рассказали собеседник в "Единой России", человек, близкий к руководству Совфеда, и еще один человек в верхней палате. Вместо него в Совет Федерации может перейти депутат Госдумы от "Единой России" Алена Аршинова, говорят двое собеседников.

— АСВ вернуло вкладчикам рухнувших банков более триллиона рублей — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало стратегию развития на период до 2025 г., утвержденную в конце прошлого года советом директоров госкорпорации. В документе подчеркивается, что АСВ удалось достичь ключевых целей, поставленных на период 2016–2020 гг.

— Ипотека в 2020 году была выгоднее аренды на 25%, подсчитали в ВТБ — Ипотека в Москве в прошлом году стала выгоднее аренды жилья, сообщила группа ВТБ со ссылкой на подсчеты компании "Метр квадратный" (входит в группу). Причем выгода может доходить до 25%. Произошло это благодаря льготной ипотеке с господдержкой и рекордным объемам рефинансирования.

— Банкам угрожают кибератаки и изменение климата — Международная консалтинговая компания Deloitte определила основные риски, с которыми придется столкнуться банкам в ближайшие два года. Основой исследования стал опрос, в котором участвовали представители 57 финансовых учреждений по всему миру.

— Консультанты ожидают рекордного количества сделок со складами в этом году — Общий объем сделок на рынке складов Москвы и Подмосковья по итогам 2020 г. составил рекордные 2,12 млн кв. м, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank. Впрочем, она прогнозирует, что в этом году этот показатель будет еще больше – 2,2–2,3 млн кв. м. Похожая оценка – 2,2 млн кв. м – и у директора департамента аналитики Colliers International Вероники Лежневой. Но, по ее данным, предыдущий рекорд (2,1 млн кв. м) был зафиксирован в 2014 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Телесигнал — Президент Украины Владимир Зеленский изгнал из государственного эфира все телеканалы, критиковавшие его политику. Речь о ZIK, NewsOne и "112 Украина". Телеканалы лишились лицензии на вещание и вынужденно перебрались в YouTube, их эфир в кабельных сетях прекратился в полночь среды.

— Ковиду не подает — Избежав повторного локдауна, Россия прошла минувший год с меньшими экономическими потерями, чем большинство крупных стран, отмечает агентство Bloomberg. От темпов вакцинации будет зависеть скорость восстановления экономики, пишет издание.

— Хлеба и стрима — Треш-стрим — прямой эфир, где унижают за деньги. Как случилось, что изнанка интернета стала его контентом, нерегулируемым законом, и зазвучала в поп-культуре, втягивая в свои антимиры против воли их игроков, разбирается "РГ".

— Домашний арест — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности обсудила инициативу, согласно которой арестованное имущество должников будет продаваться только на электронных аукционах. Под действие предлагаемых норм попадут и ипотечные квартиры, и любое имущество, арестованное приставами

— Одна из лучших — Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V". Издание рецензируемое — все статьи перед публикацией проходят проверку экспертов мирового уровня. Наш препарат подтвердил эффективность на уровне 91,2%.

— По слову граждан — Президент Владимир Путин обсудил с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой проект Национальной социальной инициативы. Она направлена на устранение барьеров при оказании соцуслуг. Для "пилота" выбрали десять жизненных ситуаций и семь регионов. Но нужны поправки в законодательство.

— Фон национального благосостояния — Норвегию часто используют как пример наиболее рационального использования нефтегазовых доходов для роста благосостояния населения. В том числе сравнивая ее с Россией, которая добывает в 5 раз больше нефти, но при этом отстает от по многим показателям. На то есть причины, но кое-что из норвежского опыта перенимается.

— Рынок просит штукатура — Почти половине строительных компаний пришлось увеличить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Об этом рассказал журналистам президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

— Откладывать больше нельзя — Минфин с 5 февраля по 4 марта купит иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти на 46 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, министерство снизит начавшиеся в январе покупки валюты более чем в два раза.

— Три дня на выбор — В ходе выборов 19 сентября шесть регионов, включая Москву, смогут провести дистанционное электронное голосование, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. "Правила будут общие для всех шести регионов", — сказала она.

— Союзная миссия — Несмотря на пандемию, в ЕАЭС продолжается активная работа, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. "Все заявленные четыре основных свободы — движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов — реализуются", — сказал он на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым.

— Возвращение в гавань — Грузооборот балтийских портов страны по итогам минувшего года составил 241,5 миллиона тонн, за последние 15 лет он вырос в три раза. Россия последовательно наращивает поток товаров через свои гавани, переводя туда и грузопотоки из портов Литвы, Латвии и Эстонии.

— "Спутник" России — Интерес к российской вакцине от коронавируса в мире объясняется ее хорошими показателями, но конкуренция и политика мешают более быстрому продвижению. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Право и пенсия человека в погонах — Конституционный суд РФ напомнил о статусе военнообязанных, ставших инвалидами в связи с воздействием радиации на Чернобыльской АЭС. Определение суд вынес по жалобе бывшего ликвидатора, которому ПФР отказал в получении двух пенсий сразу — по старости и инвалидности

— Тариф для всех входящих — Тариф "Как дома", отменяющий роуминг на территории ЕАЭС, начнет действовать в течение нескольких лет. Как это будет происходить, рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев.

— Обвинен в двойном убийстве — СКР предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции. Это означает, что следствие завершилось. Фургала обвинили в убийстве "двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление".

— Европейский суд отмечает — Алексей Навальный заявил, что его оправдал Европейский суд по правам человека, и потому любые действия российских судов и ФСИН незаконны. На самом деле ЕСПЧ не мог сделать ничего подобного, у него просто нет таких полномочий. Об этом братьям Навальным напомнил сам Европейский суд.

— Присяжные поверенные — На оглашение приговора Алексею Навальному в Мосгорсуд, согласно МИД РФ, приехали представителей 14 западных дипмиссий. В российском ведомстве пообещали, что не оставят без ответа акцию иностранных дипломатов и по каждому случаю "будут работать".

— Сколько стоит клевета — В среду Верховный суд России решил не пересматривать судебные решения трех нижестоящих инстанций. Речь об иске ООО "Московский школьник", по которому с Алексея Навального и его фонда, признанного иноагентом, взыскали около 88 миллионов рублей.

— Показали силу закона — Ожидаемым решением назвал замену условного срока на реальный для блогера Алексея Навального лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В данном случае этот персонаж "выступает не только как коммерсант, который проворовался, он выступает как предатель", подчеркнул политик.

— И пришел Супер-Марио — Президент Италии поручил формирование нового Кабинета министров Марио Драги. На роль "спасителя нации" выбран опытный финансист, который руководил не только ЕЦБ, но и Банком Италии. За успешную карьеру Драги получил прозвище компьютерного героя Супер-Марио.

— Не спешат уезжать — Власти США пока не планируют выводить подразделения Национальной гвардии из Вашингтона. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, никакого фиксированного срока для пребывания бойцов в столице нет, они останутся "ровно столько времени, сколько потребуется". Около двух десятков губернаторов направили подразделения Национальной гвардии (в США они подчиняются властям штатов. — "РГ") в Вашингтон после беспорядков, которые правые сторонники республиканца Дональда Трампа устроили у Капитолия 6 января.

— В поисках "липы" — Евросоюз возложил на авиакомпании ответственность за поддельные результаты тестов на коронавирус, с которыми стали все чаще попадаться пассажиры, пишет издание Politico. В Германии авиаперевозчику, допустившему на борт путешественника с фальшивой справкой, грозит штраф до 25 тысяч евро.

— Право на милостыню — Нищим в Швейцарии разрешили попрошайничать. Суд признал власти страны виновными в нарушении Европейской конвенции по правам человека за преследование тех, кто просит подаяния.

— Псаки не изменилась — Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки неудачно пошутила про космические силы США во время очередного брифинга, чем вызвала волну критики, в частности — со стороны республиканцев. Об этом сообщает Politico.

— Раскопали будущее — Выставка "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" открылась в Третьяковке. Здесь можно услышать биение сердца под корой дерева и сыграть на металлосинтезаторах Колейчука.

— Штопор есть — Подмосковное правительство начало борьбу с глупыми пробками. На портале "Добродел" для жителей запустили опрос, в котором они могут высказать свое мнение о причинах возникновения локальных заторов и предложить свои решения их ликвидации.

— Я лечу над Россией —На этой неделе исполнилось 100 лет со дня рождения автора музыки любимых по всей России песен Григория Пономаренко. Григорий Федорович почти четверть века прожил на Кубани, воспев ее в своих произведениях. Здесь его помнят и без памятных дат, а весь минувший год прошел под знаком предстоящего юбилея.

— Кляйн изучает дело — В среду временно отстраненный от должности мэр Томска Иван Кляйн начал знакомиться с материалами возбужденного в его отношении уголовного дела. Ему предстоит изучить более двадцати томов документов. Градоначальника обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности.

— По старым следам — Следственный комитет объявил, что его подразделение по Тверской области завершило расследование серьезного уголовного дела, фигурантами которого стали шестеро мужчин. Их подозревают в совершении преступлений по самым тяжким статьям — убийства, организация и подстрекательства к убийствам. Фактически это была банда киллеров. И убивали они почти два десятка лет назад.

— Украл у малышей — В дагестанском Каспийске выявлен вопиющий факт — правоохранители поймали директора одной из школ, когда после рабочего дня он на своем автомобиле вез домой продукты, предназначенные для учеников.

— Не вышли из пекла — В Красноярске при тушении склада автозапчастей погибли трое пожарных. Жертвами пожара на складе автозапчастей в Красноярске стали четыре человека, в том числе трое пожарных.

— Ангел с небес — 22-летняя выпускница омского летного училища Ирина Долинина будет спасать жизни сибиряков, проживающих в отдаленных селах Томской области. За штурвал воздушной "скорой помощи" Ирина впервые села 29 января. И на ее счету уже два вовремя доставленных в больницу пациента. Одному из них стало плохо с сердцем на нефтяном Лугинецком месторождении.

— Запрос на справедливость — Дефицит справедливости в обществе воспринимается даже болезненней, чем экономическое неравенство. Насколько такой дефицит неизбежен и каковы его пределы, "РГ" обсудила с кандидатом философских наук, исполняющим обязанности декана философского факультета МГУ Алексеем Козыревым.

ИЗВЕСТИЯ

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— Транспортные средства — Власти прорабатывают введение платного проезда по дорогам Москвы и Подмосковья. Информация об этом содержится в стратегии развития транспортной системы региона, подготовленной по заказу АНО "Дирекция Московского транспортного узла" (есть в распоряжении "Известий"). Ее утверждение ожидается в I квартале 2021 года, сообщили в ДМТУ. Система предполагает использование модели покилометровых платежей, администрируемых бесконтактно по дифференцированным ставкам, включая нулевую, и зависящим от типа транспортного средства (ТС), категории платного участка дороги, места и времени поездки.

— Склонность к завышению — В единый реестр получателей господдержки среди малого и среднего бизнеса попали компании, которые за ней либо не обращались, либо она была оказана им в гораздо меньшем объеме, чем отражено в данных ФНС и Минэка. Внимание на это обратили сами предприниматели, "Известия" пообщались с некоторыми из них. Согласно их свидетельствам, одному бизнесмену приписали 1056 часов консультаций, другому оказали помощь в регионах, в которых он не проживает, третьему засчитали короткий звонок за час общения с госструктурами. Впрочем, преувеличения поддержки в денежном виде не обнаружено.

— Вышли сроком — В России возобновляется взимание штрафов за неуплату услуг ЖКХ, которое было приостановлено в прошлом году из-за пандемии COVID-19. Об этом Минстрой сообщил в ответе депутату Госдумы Анатолию Выборному. В документе, который имеется у "Известий", говорится об истечении срока постановления правительства № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

— Устроили бан — Доступ почти к 2,5 тыс. материалов о несанкционированных акциях 23 и 31 января был ограничен на основании требований Генпрокуратуры, сообщили "Известиям" в пресс-службе Роскомнадзора. Там отметили, что речь шла о призывах к участию и недостоверном числе погибших и пострадавших. Реальное количество неправдивых сведений гораздо больше, считают специалисты. В Госдуме заявили о выявлении десятков тем для фейков и рассказали о новых методах дезинформации.

— На пути к успеху — Сразу несколько российских стартапов в прошлом году смогло привлечь крупные инвестиции. В частности, речь идёт о проекте "Учи.ру", выручка которого в 2020-м достигла 3 млрд рублей. На сегодняшний день через эту платформу обучается половина школьников в стране. В качестве инвесторов в этот проект вошли Mail.ru Group и РФПИ. Об этом Владимиру Путину рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева во время очной встречи в Кремле, которая прошла 3 февраля.

— Препаратные переговоры — После экспертной проверки российская сторона сможет запросить разрешение на продажу вакцины "Спутник V" в ЕС. Об этом "Известиям" сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА). Недавняя публикация в научном журнале The Lancet об эффективности российского препарата заставила европейских лидеров заговорить о его применении на своей территории.

— Попали в десятки — Московские суды 3 февраля получили новую партию материалов от МВД — десятки дел задержанных во время стихийных акций, прошедших в столице после оглашения приговора блогеру Алексею Навальному. С 23 января, когда в столице прошли первые незаконные митинги, только в Бабушкинском суде было рассмотрено 226 материалов по делам задержанных, выяснили "Известия". Полиция и следователи ежедневно задерживают подозреваемых в совершении уголовных преступлений во время акций.

— "Зеленский пошёл по пути установления диктатуры и узурпации власти" — Указ украинского президента Владимира Зеленского о блокировке вещания каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также введение санкций против депутата Верховной рады, владельца этих СМИ Тараса Козака — нарушение конституции и действующего законодательства страны. Об этом в интервью "Известиям" заявил лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ), депутат парламента Украины Виктор Медведчук.

— Насущные стены — Каждая двенадцатая российская семья (8%) использовала самоизоляцию и дистанционную работу для того, чтобы сделать в своей квартире ремонт. Такие данные в ходе опроса получила компания "Сбербанк страхование". Чаще других жильё обновляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. В среднем работы обошлись россиянам в 265 тыс. рублей. При этом 80% респондентов ограничились собственными средствами, накоплениями или текущими доходами.

— КИДать сложнее — Центробанк совместно с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) разработал девять так называемых ключевых информационных документов (КИД) — паспортов для разных видов полисов, которые призваны снизить долю обмана в этой сфере. В частности, такие разъяснения появятся для страхования выезжающих за рубеж, мобильных устройств и недвижимости. Страховщик должен будет предоставить паспорт клиенту перед заключением договора. Это повысит информирование о рисках и условиях получения выплат, рассказали "Известиям" в пресс-службе Банка России.

— Квадратные меры — В 2021 году спрос на жилищные ссуды продолжит расти, несмотря на завершение реализации программы льготной ипотеки, уверены опрошенные "Известиями" аналитики крупнейших кредитных и финансовых институтов. Сохранению динамики выдач будут способствовать пока ещё низкие процентные ставки. Впрочем, отдельные участники рынка не видят перспектив того, что рекордный рост продолжится. Опрошенные экспер- ты обращают внимание на главную проблему, которая не скоро решится: высокие цены на недвижимость.

— Без комментариев — Дисциплина участников сделки ОПЕК+ и ожидание завершения рецессии мировой экономики на фоне снижения заболеваемости COVID-19 будут способствовать росту нефтяных котировок, считают опрошенные "Известиями" эксперты. По их мнению, в случае сохранения нынешней динамики рынка в марте картель может увеличить квоты на нефтедобычу. При этом даже если ОПЕК+ решит продолжить её сдерживать, это всё равно приведёт к росту цен на чёрное золото.

— Вирус-классом — В случае самого неблагоприятного развития ситуации в течение 12-часового полёта заразятся 99,6% пассажиров экономкласса и 50% летящих в бизнес-классе, считают специалисты из Великобритании. Они разработали математическую модель, с помощью которой была просчитана вероятность заражения на протяжении полётов разной длительности. Согласно их расчётам, эта вероятность резко возрастает после 6–8-часового нахождения в салоне самолёта при наличии инфицированных коронавирусом.

— "Мама, я упал с 3-го этажа" — В одном из столичных домов упал лифт, в котором находился человек. По словам пострадавшего 12-летнего мальчика, кабина резко затормозила в районе третьего этажа, а затем резко сорвалась вниз. Подросток, упавший на пол, получил травму ноги и сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. По факту инцидента прокуратура начала проверку. Кто понесёт ответственность за случившееся и как вести себя во время подобных ЧП, выясняли "Известия".

РБК daily

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— Тайна связи лишится места — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) разработало поправки в закон "О связи", по которым информация о местоположении мобильного устройства, а также сведения об объемах и стоимости оказанных услуг будут выведены из-под охраны тайны связи. В связи с этим госорганы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, смогут получить эти данные по запросу без решения суда.

— СОГАЗ вышел на "Первый" — Председатель правления АО "СОГАЗ" Антон Устинов выдвинут в кандидаты в совет директоров "Первого канала", следует из распоряжения правительства № 202-р от 30 января 2021 года. Помимо Устинова в списке фигурируют четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст.

— Владимир Зеленский ударил по телевизору — Санкции оформлены указом Зеленского от 2 февраля и вводят в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно касается применения "персональных экономических и других ограничительных мер (санкций)" сроком на пять лет в отношении восьми компаний и одного физического лица — депутата украинского парламента от партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Тараса Козака.

— Каждый третий забыл дорогу в банки — Около 30% россиян планируют сократить число походов в отделения банков или вовсе отказаться от их посещения даже после окончания пандемии. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании BCG "Полностью цифровой розничный банк", поступившем в РБК.

— Исполнительные листы встали в очередь — Крупные российские банки во второй половине 2020 года столкнулись с притоком клиентов, пытающихся самостоятельно взыскать долги, без участия судебных приставов, сообщили РБК участники рынка. Речь идет о предъявлении гражданами и компаниями в банки бумажных исполнительных листов, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц.

— АСВ удовлетворит кредиторов за счет юристов — Требования кредиторов к банкам, которые находятся в процессе ликвидации, пока удовлетворены только на 14% по состоянию на 1 октября 2020 года. Об этом говорится в стратегии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на будущие пять лет (РБК ознакомился с документом, представитель АСВ подтвердил его подлинность). Сейчас в процессе ликвидации у агентства находятся 416 финансовых организаций с обязательствами перед кредиторами на 3,2 трлн руб.

— Люди злятся, когда видят, что на жизненно важные товары уходит большая часть их дохода — Эксперт с более чем сорокалетним опытом в международном продуктовом ретейле, управленец в крупнейших европейских и российских сетях Пол Фоли объяснил, почему Россия превратится в страну дискаунтеров, и назвал компании, которые на этом заработают.

— ФАС занялась турподготовкой — Федеральная антимонопольная служба проверит, с нарушениями или нет Ростуризм распределил в прошлом году 1,2 млрд руб. грантов. С жалобами в службу обратились турфирмы. В самом Ростуризме с претензиями компаний не согласны.