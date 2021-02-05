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КОММЕРСАНТ

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— Хоть рублем покати — Как платные дороги России выживали в пандемию — Почти 240 миллионов транспортных средств проехало в 2020 году по платным дорогам России.

— Жена сдалась и вышла — В деле замминистра энергетики нашлись каналы по выводу из России миллиардов — Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко — жену замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемую вместе с ним в хищении более 700 миллионов рублей, выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК.

— Многоотходовая комбинация — "Ростеху" предлагают просить окупаемости своих мусорных ТЭС у регионов — "Совет рынка" (регулятор энергорынков) предлагает передать программу поддержки строительства мусоросжигающих ТЭС "Ростеха" стоимостью 600 миллиардов рублей на уровень регионов.

— МВД пойдет на контакты — Полиция хочет получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов — В мобильном приложении МВД, которое позволяет экстренно вызвать полицию, появится сервис для борьбы с мошенническими звонками.

— За ценой не постоят — Власти ищут способы ускорить наполнение информсистемы о стройресурсах — За год до запуска реформы ценообразования при бюджетном строительстве информационная система, в которую должны "загружаться" цены на стройресурсы (ФГИС ЦС), заполнена лишь на четверть.

— Редким препаратам подбирают критерии — Минздрав сформировал порядок отбора лекарств для детей с орфанными заболеваниями — Минздрав представил проект постановления правительства, описывающий порядок формирования перечня препаратов для закупок государственным фондом "Круг добра".

— Минфин предлагает рискнуть вскладчину — Обществам взаимного страхования отменят предел для привлечения участников — Минфин подготовил поправки, ужесточающие ответственность обществ взаимного страхования (ОВС) и расширяющие количество участников в таких игроках.

— Цены на продовольствие вышли на шестилетний максимум — Мониторинг мировой торговли — В начале года рост мировых цен на продовольствие продолжился.

— У коммунистов нервный ТИК — КПРФ оспаривает отказ допустить ее представителей во все столичные территориальные комиссии — Московский горком КПРФ намерен через суд добиваться включения своих кандидатов во все территориальные избирательные комиссии (ТИКи) Москвы.

— Москве подбирают самых заметных — На выборы в Госдуму от столицы могут пойти актеры и телеведущие — Власти Москвы постепенно определяются с кандидатами, которые будут представлять столицу на выборах в Госдуму.

— "Утром была вполне приличная каша, хорошие котлеты" — Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о встречах с задержанными на протестах в поддержку Алексея Навального — После массовых жалоб на переполненные камеры в спецприемниках и других сообщений о нарушениях прав задержанных и арестованных за участие в акциях московский омбудсмен Татьяна Потяева проинспектировала спецприемник в деревне Сахарово в Новой Москве.

— Верховный суд попросили снять маски — Принят иск ковид-диссидентов к правительству РФ — Верховный суд (ВС) принял в производство иск ковид-диссидентов к правительству России с требованием исключить коронавирус из перечня опасных болезней, что позволяет вводить на территории страны специальные ограничительные меры.

— Оппозицию позвали к Казанскому кремлю — В РФ впервые за долгое время согласовали акцию "против задержаний и репрессий" — В Казани оппозиция получила согласие властей на проведение 14 февраля митинга "против задержаний и репрессий" на площади Тысячелетия напротив Казанского кремля.

— Уж схемы близятся, а Германа все нет — Менеджеры раскрыли следствию тайны господина Лиллевяли — Как стало известно "Ъ", менеджеры компании "Анкор Инвест", принадлежащей Герману Лиллевяли, пытаясь добиться перевода из обвиняемых в свидетели, раскрыли следствию схемы сбора и хищения средств клиентов компании.

— "На кону стояли высшие интересы национальной безопасности страны" — Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов о выходе из ДОН — На днях глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что Москва может пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), если в него вернутся США.

— От тюрьмы и от дома отдыха не зарекайся — Знаменитый пакистанский террорист с комфортом поживет на госдаче — Отношения новой администрации США с ключевым союзником в Южной Азии — Пакистаном — начинаются с громкого скандала.

— Пресса мимо кассы — Ритейлеры сокращают выкладку печатных изданий — Российские издатели и дистрибуторы прессы к концу февраля потеряют более 1 тысячи точек продаж: "Пятерочка" хочет убрать или сократить ассортимент печатных изданий в магазинах на Северо-Западе страны.

— ТМХ пошел за двигателями в Норвегию — Компания купила завод у Rolls-Royce за 150 миллионов евро — "Трансмашхолдинг" за 150 миллионов евро купил у Rolls-Royce норвежский завод по производству дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines.

— У Минздрава рассеиваются закупки — Лекарство от склероза опаздывает в регионы — Минздрав начал централизованные закупки окревуса для лечения самой тяжелой формы рассеянного склероза, что должно позволить чиновникам бесперебойно поставлять препарат в регионы и сэкономить средства бюджета.

— На Санкт-Петербургскую биржу ставят банки — Участники торгов покупают акции площадки — Санкт-Петербургская биржа расширяет число акционеров.

— Пенсионных планов три года ждут — Минфин подготовит новый законопроект к декабрю — Минфин собирается к концу года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах "при стимулирующей поддержке государства".

— "Траст" сливает нефть — Банк готов продать требования к Ruspetro со скидкой 70% — "Траст" хочет в марте продать право требования долга к основному активу нефтекомпании Ruspetro ОАО "Инга" через аукцион.

— Доллар пошел против золота — Американская валюта укрепилась вместе с экономикой — Впервые за два месяца котировки золота опустились ниже уровня 1800 долларов за тройскую унцию.

— Пища меняет маршрут — Популярность "Яндекс.Еды" в Москве перестала расти — Агрегатор доставки еды "Яндекс.Еда" не смог укрепить позиции в Москве в 2020 году.

— "Вкусвилл" встает к доске — Ритейлер начал поставлять еду в школы и детсады — Сеть "Вкусвилл" продолжает расширять каналы продаж.

— Криптика чистого разума — Чем определяется бытие виртуальных активов — С начала года в России появилось регулирование рынка цифровых финансовых активов (ЦФА).

— "Допускаю принятие закона о цифровой валюте" — Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку — О перспективах развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), в том числе регулирования сегмента криптовалют, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ВЕДОМОСТИ

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— В регионах появятся новые мусоросжигательные заводы — Но окупиться они смогут только за счет господдержки — В презентации ВЭБ.РФ к совещанию у зампреда комитета по энергетике Госдумы Валерия Селезнева впервые указаны конкретные городские агломерации, в которых предполагают построить мусорные теплоэлектростанции (МТЭС), перерабатывающие бытовые отходы в электроэнергию.

— Бизнес хочет защитить арбитражных управляющих от Минэкономразвития — Деловые объединения раскритиковали реформу института банкротства — По статистике, в 2019–2020 годах доля удовлетворенных требований кредиторов составила менее 5%. В 2020 году в реестр требований кредиторов включено почти 2,2 триллиона рублей, а удовлетворено лишь на 96,1 миллиарда рублей.

— Сенат США рассмотрит закон о санкциях в ответ на заключение Алексея Навального — Подпавшим под них могут запретить въезд в США, а их активы – заморозить — 3 февраля группа сенаторов США внесла законопроект о новых санкциях против России.

— Преследования журналистов в связи с массовыми акциями призваны их припугнуть — Чем обернутся дела против главреда "Медиазоны" Смирнова и журналиста "Новой газеты" Азара — Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил "Ведомостям", что комитет "в ближайшее время намерен провести расширенное заседание, посвященное обеспечению безопасности журналистов при освещении массовых акций".

— Как "Единая Россия" и КПРФ готовятся к выборам в Госдуму — Эксперты оценили работу региональных отделений партии — "Единая Россия" вновь стала опираться на губернаторов, что может иметь неоднозначные последствия, а КПРФ пытается обновиться, но этот процесс в регионах идет зачастую формально.

— МЭР и бизнес обсудили риски введения климатического налога ЕС — В Минэкономразвития прошло первое заседание экспертного совета по устойчивому развитию — "Можно с уверенностью говорить, что тренд на устойчивое развитие существенно повлияет на деятельность компаний как внутри страны, так и на внешнеэкономическую деятельность", – заявил министр экономического развития Максим Решетников, открывая первое заседание экспертного совета по устойчивому развитию при МЭР.

— Чиновники придумали новый механизм сдерживания цен на зерно в России — Это может серьезно ударить по бизнесу аграриев, считают эксперты — Минсельхоз и Минэкономразвития разработали новый механизм сдерживания цен на пшеницу, сообщил 4 февраля министр экономического развития Максим Решетников.

— В Подмосковье появится завод по выпуску инновационных лекарств — Производитель дженериков "Авексима" планирует вложить в его строительство 5 миллиардов рублей — Фармкомпания "Авексима" определилась с параметрами завода, который она планирует построить в Подмосковье.

— Власти могут запретить экспорт металлолома — Эксперты опасаются ответных мер со стороны ЕС и США — По данным отраслевой ассоциации "Руслом.ком", в 2020 году заготовка лома в России составила 26,4 миллионов тонн, из них на экспорт было отправлено почти 4 миллиона тонн.

— Автоконцерн Daimler разделят на две части — Mercedes-Benz и Daimler Truck по отдельности будут более эффективны — Немецкий автоконцерн Daimler заявил 3 февраля о намерении выделить производство грузовиков в отдельную компанию Daimler Truck.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Билет к оперу — Билетная мафия вместо Большого театра и Мариинки попадет в тюремную камеру — Беспрецедентное по размаху и сложности уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ.

— Нофелет находится здесь — Геолокация мобильных телефонов перестанет быть тайной — Законопроект, упрощающий получение правоохранителями данных о геолокации граждан, предполагает прямой запрет на передачу содержания телефонных переговоров или сообщений, пояснили в минцифры.

— Попрошу не выражаться — Как избавить социальные сети от нецензурной лексики — С начала месяца вступили в действие поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", обязующие соцсети удалять сообщения с нецензурной бранью.

— Ссуда на суд — Граждане смогут получать "судебные кредиты" — В России может быть законодательно введен новый вид "кредитов": ссуда на судебные расходы.

— Достучаться до дверей — Проблемы 46 тысяч обманутых дольщиков были решены в 2020 году — Об этом сообщал Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, подводя итоги года.

— Рассудили дома — Число жалоб в ЕСПЧ из России сократилось более чем на треть — В министерстве юстиции России сообщили о снижении количества жалоб из нашей страны в Европейский суд по правам человека.

— Хлеб насущный — Владимир Путин призвал не затягивать с мерами на продовольственном рынке — Люди должны чувствовать результат от усилий властей по сдерживанию цен на продукты, заявил президент на встрече с главой Минэкономразвития в Кремле и призвал не затягивать с мерами.

— Следите за постами — Сенаторы предложили блокировать соцсети за нарушения законов РФ — Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике выступила с заявлением, в котором призвала блокировать — временно или на постоянной основе — интернет-платформы, нарушающие российское законодательство.

— Без ловушек — Ярослав Кузьминов: Университет никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов — Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов выступил с обращением в связи с событиями последних дней. Обращение опубликовано на сайте вуза.

— Железные цифры — Цифры потерь мирного населения будут пересмотрены — Общенациональный мемориал жертвам геноцида советского мирного населения во время Великой Отечественной войны появится в Гатчине, на месте детского концентрационного лагеря.

— Идем по плану — Экономика находится на стадии восстановления — В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым, где были подведены итоги экономического развития страны в 2020 году.

— Фонды ликвидации — Накопленный вред природе образуют 20 тысяч предприятий — Профинансировать ликвидацию накопленного вреда потребуется при закрытии 20 тысяч предприятий, рассказали в Минприроды.

— Суд сам найдет себе друзей — КС РФ внес поправки в свой регламент — У конституционного суда не будет так называемых "друзей суда".

— Ядро развития — Михаил Мишустин оценил ситуацию в атомной промышленности — Задачи, стоящие перед "Росатомом", важны для страны — они будут способствовать достижению национальных целей развития. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым.

— Отберут клинок и пистолет — Осужденных за коррупцию сотрудников ФСБ будут лишать наградного оружия — Директор ФСБ Александр Бортников внес дополнения в порядок лишения наградного именного огнестрельного и холодного оружия бывших сотрудников спецслужбы, осужденных за коррупцию и другие преступления.

— Отсчет пошел — Правила выплаты пособия по безработице предложено изменить — Минтруд предлагает пересмотреть некоторые моменты выплаты пособия по безработице.

— С дальним прицелом — Для Года науки и технологий портфель ФПИ уже собрали — День российской науки, который отмечают 8 февраля, даст старт Году науки и технологий, которым официально объявлен в России год 2021-й.

— Прыжки в огонь — Пожарные десантники начали готовиться к новому сезону — Пожароопасный сезон 2021 года пока закрыт во всех субъектах РФ. Режим ЧС также нигде не объявлен. Тем не менее в одном из районов Краснодарского края введен особый противопожарный режим.

— Полет нормальный — "Спутник V" ломает границы и предубеждения — После публикации в The Lancet результатов третьей фазы испытаний наша вакцина "Спутник V" стала темой номер один для обсуждения и в Европе, и в мире.

— Памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыт на авиабазе Хмеймим — "Это вам за пацанов!" — В Сирии, на российской авиабазе Хмеймим торжественно открыли памятник Герою России Роману Филипову.

— Хакеры в деле — ФСБ отмечает рост числа кибератак на госресурсы — Во время пандемии выросло количество компьютерных атак и вредоносных рассылок на информационные ресурсы государственных и образовательных учреждений.

— КВН президента Зе — Введение цензуры отвратит от Зеленского часть избирателей. Но вместе с тем оппозиция осталась без инструментов донесения информации — Закрытие трех оппозиционных телеканалов Украины в очередной раз продемонстрировало раскол украинского общества, сохранение которого социологи фиксировали десятилетиями.

— Научиться жить с короной — Иммунитетом должны обладать не менее 70 процентов населения — О законах формирования коллективного иммунитета, волнах и мутациях SARS-CoV-2 корреспонденту рассказал доктор медицинских наук, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока профессор Сергей Балахонов.

— Техника проследит — В Испании придумали, как предотвратить списывание на онлайн-экзаменах — Карантин и дистанционное обучение в Испании привели к тому, что экзамены также стали проходить онлайн.

— Не прошло и года — Новый президент США озвучит свои внешнеполитические приоритеты — Спустя две недели после вступления в должность президента США Джозеф Байден "созрел" для программного выступления о внешнеполитических приоритетах своей администрации.

— Башне сделают подтяжку — Эйфелева башня, этот символ Парижа, да и всей Франции, предстанет перед участниками летней Олимпиады, которая пройдет здесь в 2024 году, в обновленном виде. Дело в том, что башню полностью перекрасят.

— Данте вернется в суд — В Италии может состояться необычный судебный процесс, уходящий глубоко корнями в Средневековье — Сперелло ди Серего Алигьери, потомок поэта и мыслителя Данте Алигьери, намерен доказать, что судебное решение, вынесенное в отношении его великого предка более семи сотен лет назад, было политизированным и предвзятым.

— Мобильный останется дома — Министерство образования КНР запретило всем учащимся начальных и средних школ (с 6 до 14 лет) приносить на занятия мобильные телефоны.

— Из сердца не выкинешь — Ученые разработали "умную" биоткань — Ученые Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского разработали лазерную технологию по изготовлению наноматериалов, которые можно использовать для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

— Опасность малышу не грозит — Врачи спасли будущую маму с инсультом и ковидом — Радость ожидания второго ребенка у 37-летней Валентины Будник из Астрахани омрачилась внезапной бедой: на шестом месяце беременности — геморрагический инсульт.

— Зачем камнерезу испанская страсть — Уральские мастера придумали новый вид мозаичной скульптуры — На выставке, открывшейся в Международном центре искусств "Главный проспект", екатеринбургские мастера представили на суд зрителей три скульптуры из драгоценных и полудрагоценных камней: Бык, Тореадор и Танцовщица.

— "Берегите наш университет. И берегите себя" — Ярослав Кузьминов: Университет никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов — Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов выступил с обращением к студентам в связи с событиями последних дней.

— Выход из красной зоны — Больницы в регионах возвращаются к работе в обычном режиме — С понедельника, 8 февраля, стационары Санкт-Петербурга начнут возвращаться к плановому приему больных.

— Окутан тайной — Инвесторам в Крыму предложили режим анонимности — Минэкономразвития разработало законопроект о введении особых административных районов в Крыму и Севастополе, главным преимуществом которых станет конфиденциальность инвесторов из других регионов как способ защиты от западных санкций.

— Бизнесу сделали прививку от пандемии — Регионы снижают налоги и вводят новые льготы для местных компаний — Льготы для валенок, самозанятые с правами малого бизнеса, налоговые каникулы на три года и расширение патентов — так власти регионов стараются поддержать бизнес в непростое время пандемии.

— Где хранятся миллионы — "Ленинка" станет крупнейшей библиотекой в мире — Россияне получат крупнейшую в мире библиотеку после того, как Российская государственная библиотека объединится с Российской книжной палатой.

— Столица фотографии — Центр братьев Люмьер станет галереей — Центр фотографии имени братьев Люмьер с 24 февраля закрывает выставочные залы на "Красном Октябре".

— Гиперзвук на двоих — Завершающий 4 февраля свою работу авиасалон Aero India 2021 подтвердил высокий экспортный потенциал нашего оружия и военной техники.

— Эх, дороги — В Карабахе спасатели помогают водителям преодолеть Лачинский перевал — В нагорном Карабахе российские миротворцы не только контролируют основные транспортные узлы на блокпостах.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Поставили на паузу: США передумали выводить войска из Германии — Администрации Байдена необходимо налаживать отношения с европейскими союзниками — США приостановили вывод войск из Германии. Новая администрация Джозефа Байдена захотела пересмотреть решение предыдущего президента Дональда Трампа, планировавшего сократить американский контингент на 12 тысяч человек.

— Грузите апельсины бочками: дефицит контейнеров обрушил торговлю — Нехватка мощностей в портах может обернуться для Европы и России инфляционным взрывом — 2021 год может подарить новый мощный всплеск инфляции — по неожиданной и неочевидной причине.

— "Думали, ОРВИ": десятки детей заразились псевдотуберкулезом от грызунов — В одном из интернатов Томской области произошла вспышка кишечной инфекции — В школе-интернате в деревне Крыловка Томской области произошла вспышка псевдотуберкулеза.

— Незаменимые есть: ученые заставили клетки давать ценные аминокислоты — Благодаря геномному редактированию выделение этих веществ микроорганизмами повышается в 100 раз — Специалисты Курчатовского геномного центра создали микроорганизмы, способные производить так называемые незаменимые аминокислоты в большом количестве.

— Идеальный вирус: эталонный образец SARS-CoV-2 позволит улучшить тесты — С его помощью можно будет проверить и качество работы лабораторий — Разработанный Центром имени Гамалеи стандартный образец инактивированного штамма SARS-CoV-2 позволит избежать ошибок при диагностике пациентов на коронавирус, считают эксперты.

— Звериный бой: ГП выявила 9,2 тысяч нарушений в сфере защиты животных — Среди наиболее частых — преступления при размещении госзаказов на выполнение работ по отлову — К административной ответственности привлечено две тысячи лиц, возбуждено 23 уголовных дела.

— Дели в деле: Индия рассчитывает открыться для россиян летом — Две страны ведут переговоры о возможности восстановить турпоток на фоне возобновления авиасообщения — Индия рассчитывает, что откроется для российских туристов летом.

— Материнская плата: риск инфаркта у беременных с COVID выше в 25 раз — В этой группе пациенток также вдвое чаще фиксируют венозную тромбоэмболию — Риски осложнений на сердце у беременных, поступивших в роддома с СOVID-19, оказались значительно выше, чем у здоровых женщин, ожидающих ребенка.

— "Сармат" летит в тайгу: новейшей ракете готовят испытательную базу — Началось строительство полигона для тестирования стратегического комплекса РС-28 — Работы ведутся в тайге Красноярского края и должны завершиться в 2022 году.

— Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС — Комиссия увидела в пандемии трамплин для разгона ВВП союза до 4,5% в год — В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложили фискальную реформу для выхода на опережающие темпы роста экономики, следует из итогового доклада комиссии о макроэкономической ситуации в ЕАЭС за 2020 год.

— Правленый подход: цифровой рубль требует редакции четырех законов и ГК — Подготовку изменений могут начать во втором полугодии 2021-го — Подготовка поправок в законодательство для внедрения цифрового рубля может начаться уже во второй половине 2021 года, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

— День открытых сетей: в России готовятся принять нацстандарты OpenRAN — В перспективе это ускорит развертывание сетей 5G — Уже весной в России в рамках импортозамещения появится национальные стандарты телекоммуникационного оборудования OpenRAN.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Гаагский шанс Москвы — На стартующих сегодня слушаниях в Верховном суде Нидерландов может быть поставлена точка в споре России и иностранных акционеров Yukos — Верховный суд Нидерландов 5 февраля проведет слушания по тяжбе бывших акционеров ЮКОСа с Россией.

— Наружку заводят под прослушку — МВД Запланировало реорганизацию своих ключевых подразделений — В МВД планируют объединить два ключевых подразделения: оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям.

— К утечкам данных ведет недооцененный человеческий фактор — Эксперты "Сёрчинформ" проанализировали причины инцидентов в сфере корпоративной информационной безопасности — Большинство российских компаний в 2020 году фиксировало инциденты по нарушению информбезопасности, связанные с действиями сотрудников.

— Протестный визит — В Москву на переговоры приехал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель — Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву, чтобы в числе прочего обсудить дело Алексея Навального.

— Подмосковье готово жечь с "РТ-Инвестом" — Власти Московской области предложили ужесточить контроль за утилизацией медицинских отходов — Власти Подмосковья попросили вице-премьера Татьяну Голикову изменить законодательство, чтобы получить возможность привлечь инвесторов для утилизации медицинских отходов.

— Сотовые не хотят платить дважды — "Большая тройка" раскритиковала идею регулирования тарифов на пропуск голосового трафика — Предложение Минцифры — ввести косвенное госрегулирование цен сотовых операторов на пропуск трафика — ослабит конкуренцию, считают сотовые компании.

— Запрет с обратным эффектом — "Медиалогия" оценила популярность нецензурной брани в соцсетях — В первые дни февраля, когда соцсети обязали удалять нецензурные выражения, в постах пользователей ненормативной лексики стало больше.