— В ритме сланца — Сланцевая индустрия США начинает активно восстанавливаться, по мере того как цены на нефть вплотную приближаются к $60 за баррель — уровню рентабельности подавляющего большинства сланцевых производителей. По данным Baker Hughes, в январе число буровых в США выросло на 9%, хотя пока и остается вдвое меньшим, чем год назад. Постепенное восстановление добычи в США может заставить страны ОПЕК+ более активно наращивать свое производство, чтобы не утратить долю рынка. Впрочем, по мнению экспертов, ОПЕК+ нет необходимости идти для этого на резкие шаги.

— Плановый выход из эпидемии — Правительство на прошлой неделе начало работу по подготовке "второй части" плана достижения национальных целей — предполагается свести в единый документ описание необходимых для ее реализации изменений, которые Белый дом предполагает в результате своей деятельности. Общий документ, первый проект которого появится во второй половине мая, впервые составляется по проектной технологии. Базовой идеей документа, в отличие от разработок прошлых лет, является на этот раз не столько "что будет в финале", сколько "что нужно менять" — это и предполагается в мае 2021 года, после ожидаемого начала завершения эпидемии, предложить гражданам, бизнесу и обществу.

— На мегаватты накрутили мегацену — Оптовые цены на электроэнергию в 2020 году достигли максимальных значений, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса. Основным драйвером роста стали обязательные нерыночные надбавки, объем которых достиг 558 млрд руб. По прогнозам регулятора, в этом году энергоцены могут увеличиться еще сильнее: в европейской части страны и на Урале рост составит 3,8%, а в Сибири — 13,4%.

— В Шереметьево празднуют "Победу" — "Победа" с мая начнет летать из двух московских аэропортов. Сегодня перевозчик базируется во Внуково, однако в весенне-летнюю навигацию запустит полеты также из Шереметьево. Речь пока идет о 12 маршрутах, которые "Победа" получит от "Аэрофлота" и будет обслуживать в рамках код-шеринга с материнской авиакомпанией.

— Закупки запрыгнули в последний вагон — По итогам 2020 года госзакупки существенно укрупнились, а "бюджетный навес" — вал госрасходов в конце года, с которым Минфин борется на протяжении многих лет — заметно увеличился, свидетельствует исследование СКБ "Контур" данных единой информсистемы (ЕИС) в сфере закупок. Активность госкомпаний же демонстрировала обратную динамику — полуторный рост объема закупок в первом квартале 2020 года к последнему кварталу плавно сменился спадом, хотя общий объем по итогам года также вырос на 19%.

— Региональные рынки труда переболели карантином — В то время как абсолютное большинство регионов по итогам 2020 года показали прирост безработицы на 1–2,5 процентного пункта, отдельные отрасли экономики испытали дефицит работников. По оценке Банка России в опубликованной "бежевой книге" ЦБ — обзоре региональных экономик РФ за февраль 2021 года, в их число вошли строительство, добывающие производства, сельское хозяйство, сфера транспортировки и торговля. Эти отрасли продемонстрировали прирост зарплат, который, однако, остался незамеченным самими работниками.

— Расцвет зеленых облигаций — В мире на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) приходится половина привлекаемых за счет проектного финансирования средств (более $600 млрд из $1,2 трлн), но в РФ этот сегмент рынка только начинает формироваться, отмечают аналитики рейтингового агентства АКРА. Развивающиеся страны заметно отстают по числу проектов (по сравнению с развитыми в них выше доли вложений в добычу, ископаемое топливо и транспорт), но к 2019 году доля ВИЭ и здесь достигла 44% общего объема проектного финансирования по сравнению с 20% в 2010-м (такие заимствования предполагают покрытие долга посредством реализации отдельного проекта, а не работы компании целиком).

— Непобедимое против легендарного — В ближайшие дни КПРФ и ЛДПР подадут в мэрию Москвы уведомления о проведении 23 февраля традиционных акций по случаю Дня Российской армии. Не исключена и подача заявки на марш памяти Бориса Немцова 27 февраля. Между тем в Москве и большинстве регионов действует коронавирусный запрет на массовые мероприятия, отменять который, по мнению мэра столицы Сергея Собянина, пока рано. Тем не менее партийцы надеются, что для них могут быть сделаны исключения, а эксперт допускает, что по крайней мере по отношению к митингам 23 февраля власти проявят "дружественный нейтралитет".

— Единороссы поделятся с ЦИКом своим юристом — Как сообщили источники "Ъ", в новый состав Центризбиркома (ЦИК) войдет глава аппарата думской фракции "Единая Россия" Константин Мазуревский. Он считается одним из самых опытных политических юристов партии власти и пойдет в ЦИК по думской квоте от фракции ЕР. Один из собеседников "Ъ" считает, что именно господин Мазуревский может сменить нынешнего секретаря ЦИКа Майю Гришину, которая, скорее всего, покинет комиссию. Однако другой источник в ЦИКе считает 39-летнего юриста "слишком молодым" для столь ответственной должности и предполагает, что этот пост скорее займет действующий член ЦИКа, бывшая сотрудница государственно-правового управления президента Евгения Орлова.

— Политический тяжеловице — Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев возглавит воронежский список "Единой России" (ЕР) на сентябрьских думских выборах. Он руководил регионом почти два срока и по-прежнему популярен у его жителей — настолько, что действующий воронежский губернатор Александр Гусев может и вовсе не принять участия в кампании. Впрочем, по мнению эксперта, это не признак слабости господина Гусева, а следствие политического веса господина Гордеева, успевшего ранее поработать министром, вице-премьером и полпредом президента.

— Смерть Валентины Легкоступовой обрастает проверками — Как стало известно "Ъ", столичное ГСУ СКР продолжает доследственную проверку обстоятельств гибели певицы Валентины Легкоступовой. Напомним, прошлым летом она была экстренно госпитализирована, врачи диагностировали у госпожи Легкоступовой гематому головного мозга, которая и была названа основной причиной смерти. Эксперты тогда не нашли признаков насильственной смерти, а следователи уже пять раз отказывали в возбуждении уголовного дела, считая, что травма головы была получена певицей при падении в ванной в состоянии алкогольного опьянения. Однако теперь СКР решил проверить действия врачей, лечивших госпожу Легкоступову.

— "Сумму" возвращают в суд частями — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд не нашел препятствий для рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера Объединенной зерновой компании (ОЗК) Тимура Бутова. В конце прошлого года дело предполагаемого сообщника владельцев группы компаний "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в создании ОПС, а также хищениях и растратах, Пресненский райсуд вернул прокурору из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и якобы не выполненных обвиняемым условий досудебного соглашения.

— В "молдавской схеме" нашлось место для сделки — Как стало известно "Ъ", МВД завершило расследование уголовного дела совладельца банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина. Он является одним из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по так называемой молдавской схеме, хотя лично господину Кузьмину инкриминируются махинации на $1 млрд. Господин Кузьмин по ходу следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал следствию показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям, в том числе и на их предполагаемых организаторов.

— Настоящему гвардейцу патронов не жалко — Двое сотрудников Росгвардии расправились со своим давним оппонентом, бывшим главой села в Новолакском районе Дагестана, выпустив в него две обоймы из пистолетов Ярыгина. По неофициальным данным, история их конфликта, получившая кровавую развязку в стенах Советского РОВД Махачкалы, длилась более десяти лет. Главный следователь Дагестана Анатолий Щуров поставил своим подчиненным задачу уложиться с расследованием дела о стрельбе в два месяца.

— Не уколяй меня без нужды — Решение делать прививку от COVID-19 граждане России, в том числе медики, принимают добровольно. Об этом регулярно напоминают в Минздраве и Роспотребнадзоре. Однако в ряде регионов врачи и учителя все чаще сообщают о "добровольно-принудительной" процедуре вакцинации. Властям Тамбовской области, например, пришлось отменять приказ главврача одной из райбольниц, который уволил сотрудников за отказ от прививки.

— Россиянка получит лекарство только после вмешательства Европы — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить 31-летнюю жительницу Сочи Ксению Швецову дорогостоящим лекарством против редкого заболевания кроветворной системы. Ранее минздрав Краснодарского края в течение пяти месяцев не предоставлял ей препарат "Элизария", ссылаясь на нехватку денег. Местный суд обязал чиновников закупить лекарство, но те не стали исполнять решение, а подали на него апелляционную жалобу. Женщина обратилась в ЕСПЧ, и суд в срочном порядке переложил ответственность за поставку препарата с властей региона уже на все государство.

— Режим контрпешеходной операции — В выходные центр Санкт-Петербурга оказался перекрыт снегоуборочными машинами и отрядами полиции и Росгвардии — несмотря на то, что оппозиция не планировала никаких акций протеста. Из-за этого многие петербуржцы испытали сложности с попаданием на работу, музеи и театры. Администрация города и ГУВД утверждают, что не отдавали соответствующих распоряжений. Депутат Борис Вишневский требует возбудить против силовиков такое же уголовное дело о блокировке дорог, как они возбудили против оппозиционеров.

— Кто о чем, а Япония о Курилах — Япония намерена возобновить работу над заключением мирного договора с Россией и обсуждение совместных проектов, прервав паузу, вызванную пандемией и сменой правительства осенью прошлого года. Об этом заявили премьер-министр Ёсихидэ Суга и глава МИДа Тосимицу Мотэги в День северных территорий, отмечаемый в стране 7 февраля. Их обращения стали демонстрацией решимости Токио активизировать сотрудничество с Москвой после ухода премьер-министра Синдзо Абэ. На фоне обострения конфликта России с Западом Япония дистанцируется от войны санкций, что дает новый шанс на оживление диалога и поиска взаимоприемлемых решений.

— Уголовный суд подвергся обвинениям — Израильские политики и военные столкнулись с угрозой предстать перед Международным уголовным судом (МУС) за военные преступления, совершенные на палестинской территории. Израиль всегда настаивал на своей неподсудности, доказывая, что он сам — не участник МУС, а Палестина, не будучи суверенным государством, не подпадает под юрисдикцию суда. Однако в пятницу МУС принял предварительное решение распространить свои полномочия на Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

— Клевета хуже воровства — Голосующие мертвецы, поддельные бюллетени, вбросы и специально "подкрученные" машины для голосования — именно эти явления, с точки зрения наиболее рьяных сторонников экс-президента США Дональда Трампа, стоили ему победы на президентских выборах 2020 года. Телеканалы и радиостанции, работающие на эту публику, с удовольствием и без всяких последствий пересказывали эти шокирующие "факты". Однако оппоненты, похоже, нашли ответ на бесконечные обвинения в подтасовках на выборах — это судебные иски о клевете.

— ГТЛК пошла на абордаж — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), в которую должны войти активы "ВЭБ-лизинга", решила забрать себе и "Машпромлизинг", подконтрольный Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Эти структуры уже много лет ведут борьбу за бюджетные средства и статус единого лизингового оператора в судостроении. Источники "Ъ" говорят, что ГТЛК хочет получить "Машпромлизинг" бесплатно, но в ОСК возмущены идеей, "лишенной экономического смысла". Участники рынка также оценивают возможное поглощение неоднозначно, отмечая риск монополизации сектора.

— Банкам добавят на резервы — ЦБ предложил банкирам перейти от ретроспективного подхода в оценке операционных рисков к оперативному. По мнению экспертов, это позволит снизить отчисления в резервы и высвободить часть капитала. Вопрос может быть особенно актуальным при формировании полноценных резервов к середине года после завершения льготного периода, установленного ЦБ в связи с пандемией. Однако наибольшую выгоду от нового положения регулятора получат крупные банки, в то время как небольшим придется заметно потратиться на его внедрение.

— Не время пить Borjomi — Переход на домашнее потребление в больших упаковках, перебои в работе ресторанов и отмена массовых мероприятий в 2020 году негативно сказались на бизнесе части производителей бутилированной воды. Так, контролируемая структурами "Альфа-Групп" IDS Borjomi отчиталась о первом за несколько лет снижении общей выручки на 6,93%, до $470 млн, а продаж в бутылках — на 8,14%, до 1,53 млн штук. Эксперты полагают, что производители будут сокращать расходы на упаковку и переходить на большие форматы.

— Замминистра вернули на пенсию — Пенсионные вопросы от ушедшего с поста замминистра финансов Антона Дроздова вернулись к замминистра Алексею Моисееву. В такой ситуации, хотя в планах ведомства сохраняется вопрос о реформе накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС), ожидать подвижек в ближайшем будущем не стоит, полагают эксперты.

— Вирус прошел без претензий — Количество жалоб от должников на взыскателей в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) в 2020 году выросло всего на 3% против 30% годом ранее. Снизилась и доля обоснованных жалоб, часто должники таким образом просто пытаются затянуть процесс взыскания. Однако общая проблема коллекторов, работающих вне правового поля, сохраняется.

— Инвесторы ищут пути развития — Международные инвесторы сократили вложения в развитые рынки. Обновление исторических максимумов американскими индексами на протяжении последних месяцев, а также неопределенность с очередным траншем денежного стимулирования заставляет инвесторов выбирать более доходные направления, прежде всего развивающиеся страны. В выигрыше остается Китай, от которого ждут налаживания отношений с США. Но часть инвестиций может вернуться и в Россию, в том числе на фоне ожидания менее жестких санкций.

— ВТБ берет валютой — ВТБ начинает размещение выпусков валютных субординированных облигаций. Всего через эти инструменты он планирует привлечь в капитал 60–70 млрд руб. По оценкам экспертов, речь идет не столько о поддержке достаточности капитала ввиду существующего небольшого запаса, сколько о постепенном замещении текущих источники добавочного капитала.

— К суду подкатили на "Тройке" — Закупка Московским метрополитеном 18,4 млн смарт-карт "Тройка", на которую ранее жаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) "ВДМ Групп", вызвала претензии у другого производителя. "Оренкарт" подала иск к метро на 3,9 млн руб. после расторжения с ней контракта. В Московском метрополитене утверждают, что тестовая партия карт компании оказалась нерабочей. По мнению истца, заказчик намеренно не записал в техническом задании необходимую для корректной работы карт информацию.

— "Пионер" пристроится к вокзалу — Девелоперская группа "Пионер", чей портфель в основном состоит из жилых проектов, начинает наращивать свое присутствие на рынке коммерческой недвижимости. Один из крупных проектов стоимостью 10–12 млрд руб. в этом сегменте компания намерена реализовать в районе Савеловского вокзала на севере Москвы. Там может появиться многофункциональный комплекс с офисными и торговыми помещениями. Эти секторы рынка недвижимости серьезно пострадали из-за коронакризиса, но их восстановление, по прогнозам экспертов, начнется быстрее.

— Наследники зачитались "Ведомостями" — Кипрская New Grand Venture Holdings Ltd. (NGV), представляющая наследников бизнесмена Дмитрия Босова и экс-владельца "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева, требует от ее нового издателя Ивана Еремина 150 млн руб. Это часть долга за роялти перед Financial Times и The Wall Street Journal, которую выкупил Дмитрий Босов. При отказе от выплаты долга NGV планирует обратиться в суд. По мнению юристов, шансы на успех велики, если Иван Еремин был в курсе ситуации с долгом при покупке газеты в прошлом году.

— Росреестр нашел посредника — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении "Яндекса" по жалобе Росреестра. Ведомство подозревает компанию в нарушении законодательства из-за рекламы посреднических услуг по подготовке выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Эти услуги, по мнению ФАС, может оказывать только сам Росреестр. Но пока законопроект, запрещающий перепродажу выписок из ЕГРН, не принят, бизнес с годовым объемом продаж около 2,5 млрд руб. находится в серой зоне, уточняют эксперты.

— Бизнес воздвигает себе памятники — Представители малого и среднего бизнеса надеются закрепить за собой право приоритетного выкупа объектов культурного наследия, которые арендуют у государства. "Опора России" просит Минфин поддержать соответствующую поправку к федеральному законодательству. Но юристы и градозащитники предупреждают, что такое решение может понести дополнительные риски по сохранению памятников и идет вразрез с общественными интересами.

— Люкс уходит со скидкой — Закрытие границ с Европой, куда россияне традиционно отправляются не только на отдых, но и на шопинг, помогло операторам аутлетов внутри страны. Трафик в таких центрах ежемесячно растет на 20%, в то время как поток посетителей традиционных торгцентров падает. Потребители, не имея пока возможности посетить бутики в Милане и Париже, переключились на покупки люксовых товаров дома со значительными скидками.

— Минэкономразвития собирается облегчить жизнь резидентам ОЭЗ — Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о поправках в 116-ФЗ "Об особых экономических зонах" (ОЭЗ) и Налоговый кодекс. В документе предлагается обнулить налог на прибыль в первые пять лет деятельности резидента ОЭЗ, ускорить амортизацию и возврат НДС.

— Российский 5G мешает самолетам НАТО — Входящие в НАТО Латвия и Эстония, а также Финляндия (эта страна не входит в НАТО, но ее военные системы унифицированы со стандартами альянса) возражают против использования российскими операторами базовых станций сотовой связи сетей 5G, работающих на частотах 4,8–4,99 ГГц, под Петербургом. Это следует из таблицы согласования использования частотного диапазона, опубликованной Международным союзом электросвязи (МСЭ, подразделение ООН, координирующее взаимодействие участников глобального рынка связи).

— Сторонники Навального могут отказаться от сотрудничества с "Яблоком" — 6 февраля сооснователь и председатель политкомитета "Яблока" Григорий Явлинский опубликовал статью "Без путинизма и популизма" – по сути, посвященную критике политика Алексея Навального и его сторонников. Последние его не устроили тем, что в "антипутинскую коалицию приглашаются все без разбора: коммунисты, националисты, левые, правые…".

— "Единая Россия" обновит своих представителей в Центризбиркоме — "Единая Россия" предложит назначить в члены ЦИК руководителя аппарата фракции в Госдуме Константина Мазуревского. Еще одним кандидатом от "Единой России" станет действующий член ЦИК Антон Лопатин (ранее он назначался в ЦИК по квоте Совета Федерации). Оба пойдут в ЦИК по думской квоте. Об этом "Ведомостям" рассказали двое единороссов.

— Снижение коронавирусных ограничений не сказалось на возможности проведения протестных акций — Смягчение принятых в связи с COVID-19 карантинных мер не привело к разрешению протестных акций, более того, административная мобилизация против них усилилась. Об этом говорится в ежемесячном рейтинге устойчивости регионов фонда "Петербургская политика". Поводом к смягчению карантинных мер стало снижение числа выявляемых инфицированных – порог в 20 000 зараженных был последний раз превышен 24 января, – при этом статистика смертности почти не снижалась. Также на смягчение повлиял и запуск масштабной вакцинации.

— Пандемия сблизила бизнес и государство — Пандемия, падение цен на нефть, волатильность на валютном рынке и снижение ключевой ставки стали самыми значимыми событиями для бизнеса в 2020 г., свидетельствуют результаты опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) среди своих членов.

— У идеи продовольственной помощи бедным россиянам прибавляется сторонников — Одной из главных экономических тем прошедшей недели стало введение дополнительной продовольственной помощи для малоимущих семей. Все началось с отправленного в правительство доклада Минпромторга, в котором говорилось о поддержке нуждающихся слоев населения. К ним, в частности, причислили детей любого возраста, беременных и людей, находящихся в больницах, интернатах и других социальных учреждениях.

— "Ростех" представил базовую станцию для сотовых сетей четвертого поколения — Станция R45F поддерживает стандарты LTE и LTE Advanced, обеспечивая доступ абонентских устройств к сети 4G. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель "Ростеха". По сути, это первая отечественная базовая станция, которая внесена в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга России и готова к полноценному внедрению в сети. Она совместима с сетями 5G (позволяет реализовать протоколы 5G на той же аппаратной платформе), уверяют в "Ростехе".

— В России в 2020 году выросли продажи алкоголя — Продажи алкоголя в магазинах в 2020 г. в денежном выражении ускорились, увеличившись на 6,1% (против 4,2% годом ранее). Таковы результаты исследования категории fast moving consumer goods (FMCG), проведенного компанией NielsenIQ. Для сравнения: рост продаж продуктов замедлился и составил 3,5% (-0,8 п. п.). А непродовольственные товары стали и вовсе покупать меньше: падение составило 3% против роста на 2,2% годом ранее. Такую тенденцию подтверждает и статистика Росалкогольрегулирования (РАР), учитывающая реализацию спиртного как в магазинах, так и в общепите.

— Ген конструктора — Кто в наши дни наделен правами генерального конструктора? Когда ожидать прорыва в новые технологии? На вопросы "РГ" ответил президент Ассоциации государственных научных центров, гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов академик РАН Евгений Каблов.

— Дорога на частном слове — Жители улицы Тракторной в Ростове-на-Дону не могут свободно подъехать к собственному дому — за это они должны заплатить от 50 до 100 рублей. А в Саратове на продажу выставили подземный пешеходный переход. "РГ" попросила юриста прокомментировать эти ситуации.

— Эффекты заморозки — В январе продукты питания заняли первое место по темпам роста цен, однако ни власти, ни эксперты не видят в этом катастрофы — меры правительства по стабилизации еще не успели сработать в полной мере. Теперь главная интрига — что будет, когда закончится действие соглашений о заморозке цен на подсолнечное масло и сахар.

— За семью — печатаем закон — "РГ" публикует закон, который защищает отечественные семейные ценности от попыток переписать их на иностранный лад. При этом РФ не отказывается ни от своих международных обязательств, ни от соблюдения норм международного права, признанных нашей страной.

— Только после нас — Россия совершила, возможно, самый существенный научный прорыв со времен Советского Союза, представив первую в мире вакцину против коронавируса нового типа. Так агентство Bloomberg прокомментировало результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V", которые были опубликованы в авторитетном журнале The Lancet.

— На общей платформе — Успех стратегии сотрудничества в рамках ЕАЭС напрямую связан с продвижением совместной цифровой повестки, заявил Михаил Мишустин на форуме в Алма-Ате. Затягивание цифровизации может иметь негативные последствия для Союза, отметил премьер-министр.

— Один пишем, три в уме — Предстоящая в сентябре кампания по выборам депутатов Госдумы пройдет по новым правилам. По сравнению с 2016 годом, когда избирался нынешний состав палаты, может измениться длительность голосования, количество наблюдателей и подход к агитации в интернете. Уже действующие и будущие поправки в законодательство обсудили в Общественной палате РФ.

— Проверка связей — Новые совместные проекты России и Беларуси помогут странам быстрее выйти из кризиса, вызванного пандемией. Для стабильного развития странам стоит углублять интеграцию — причем как в рамках Союзного государства, так и в рамках ЕАЭС, считают эксперты.

— Два часа на самолете — Из международного аэропорта Платов (управляется УК "Аэропорты регионов") возобновляется авиасообщение с Минском. С 13 февраля к рейсам по маршруту Минск — Ростов-на-Дону — Минск приступает национальный перевозчик Республики Беларусь авиакомпания Belavia, сообщила "РГ" пресс-служба аэропорта Платов. Выполнение рейсов планируется на самолетах семейства Embraer с периодичностью один раз в неделю. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании.

— Аттестация врачей отложена до 2022 года — Аттестацию врачей отложили на год, а действие присвоенных им ранее квалификационных категорий продлено до 31 декабря 2021 года. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Положения не распространяются на тех, кто хочет повысить свою квалификационную категорию в этом году или получает ее впервые.

— Бюджетный отдых — Ростуризм рассчитывает возобновить программу туристического кешбэка уже в феврале, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Основные условия останутся прежними. Туристы, купившие туры или забронировавшие отели внутри страны и оплатившие покупку картой "Мир", получат обратно 20% стоимости покупки.

— Учет в здоровом антителе — Сроки Всероссийской переписи населения перенесли — ее основной этап состоится в сентябре. При этом начатая еще в октябре 2020 года в труднодоступных районах предварительная перепись, уже охватившая 50 тысяч человек, будет проведена повторно.

— У лесорубов — новый код — "Российская газета" публикует закон, по которому лесорубы должны снабдить QR-кодом любую партию древесины, не прошедшую глубокую обработку. Иначе лес может не доехать до склада, а сделка по его продаже не будет зарегистрирована.

— Суперсервис откроет границу — Новый сервис на портале госуслуг позволяет отслеживать свой статус у судебных приставов. Человек в режиме онлайн может узнать, есть ли у него долги, нет ли каких-либо запретов, например, не закрыт ли выезд за рубеж.

— Силы подъемные — В четырех регионах в 2020 году не поменяли ни одного лифта, хотя замены требуют несколько сотен и даже тысяч. Среди этих регионов Ульяновская область, где к 2024 году требуется заменить 3264 лифта, или 71% от всех действующих. Ни одного лифта не поменяли в минувшем году также в Астраханской и Ивановской областях, а также в Мордовии, хотя там уже по несколько сотен лифтов с истекшим сроком эксплуатации.

— Кто в доле — Спрос на нефть восстанавливается, цены близки к 60 долларам за баррель, и это, вероятно, приведет к смягчению условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. России это позволит увеличить объемы экспорта, что для бюджета сейчас важнее роста котировок.

— ЧП потянуло на рекорд — Арбитражный суд Красноярского края взыскал с "дочки" "Норникеля" рекордные для российской природоохранной практики 146 млрд рублей по иску Росприроднадзора в связи с нанесением ущерба окружающей среде при аварии на ТЭЦ в Норильске в мае 2020 года. Это, например, составляет немногим менее половины всех запланированных в этом году расходов бюджета на охрану окружающей среды (335,7 млрд руб.) и превышает весь изначально запланированный бюджет федерального проекта "Чистая страна" за шесть лет (124,2 млрд рублей).

— Цена высокого давления — Цены на доставку газа в баллонах будут регулироваться государством. Постановлением правительства упразднен пункт правил предоставления коммунальных услуг. Там говорилось о том, что размер платы за доставку бытового газа в баллонах устанавливается по соглашению потребителя и продавца.

— На втором дыхании — Инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении подписано Минфином и Минприроды с компанией "Роснефть". Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

— Кто тут "предатель"? И кто тут "холуй"?— После окончания первого дня заседания суда по делу о клевете Алексея Навального на ветерана войны стало известно, что начали поступать угрозы участникам процесса, в том числе в адрес судьи и прокурора. Поведение и высказывания Алексея Навального во время заседания можно описать как за гранью добра и зла.

— Блинкен компот — Россия объявила персонами нон грата трех европейских дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Сотруднику немецкого посольства в Москве и двум работникам польского и шведского генконсульств в Санкт-Петербурге предписано покинуть территорию Российской Федерации. На Смоленской площади разъяснили, что указанные дипломаты в нарушение положений Венской конвенции принимали участие в незаконных акциях 23 января — подобное поведение является неприемлемым и не соответствует их дипломатическому статусу.

— За Зою! — РВИО обратилось в прокуратуру с просьбой проверить высказывания радиоведущего Александра Невзорова о Зое Космодемьянской и привлечь его к ответственности по статье о реабилитации нацизма. Будет ли состоятельна нация без примеров истинного героизма, рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков

— Расписали расписание — Рособрнадзор опубликовал обновленные проекты расписания госэкзаменов для выпускников 9 и 11 классов в 2021 году. В частности, основной период ЕГЭ предлагается начать 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

— Клик на урок — Образовательные сервисы и цифровой образовательный контент, которые будут рекомендованы для школ, пройдут обязательную государственную экспертизу. А министерство просвещения создаст специальный реестр поставщиков образовательного контента.

— Цены на машины пошли в рост — Подержанные автомобили в январе выросли в цене сильнее, чем новые, хотя спрос на них снизился. Спрос на вторичном рынке оказался на 6% ниже, чем в декабре. К снижению интереса привел в том числе дефицит ликвидных автомобилей.

— Гроза танков и дронов — Тульское КБ приборостроения займется разработкой универсального противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который будет эффективно поражать и наземные, и воздушные цели.

— Не уследили за перегрузкой?— Суд арестовал двух подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли трое пожарных и 23-летний сотрудник склада. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана руководителям склада — 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК".

— Ракет купят больше — Министерство обороны России планирует дополнительные закупки гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Об этом в пятницу сообщил на совещании на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове министр обороны России Сергей Шойгу.

— Запретное веселье — В России ввели штрафы за пропаганду "веселящего газа". Поправки в КоАП об этом публикует "Российская газета". Штрафы для граждан составят от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

— Еще полетаем — Россия может пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

— Право руля — Популярность каршеринга растет с уровнем узнавания сервиса, отмечают эксперты отрасли. Например, в Москве количество постоянных пользователей каршеринга уже достигло миллиона. Чаще всего жители столицы отправляются на арендованных авто в аэропорт или торговый центр.

— Не время сжигать мосты — Испанский дипломат Жозеп Боррель посетил Москву 4-6 февраля и провел переговоры с Сергеем Лавровым. Испанец заявил, что отношения единой Европы и России "достигли дна", но все же призвал "оставить дипломатические каналы открытыми". С ним согласился Лавров.

— Тапочки вместо шпилек — Эпидемия коронавируса заставила людей по всему миру пересмотреть свои списки покупок. В эпоху удаленной работы забота о доме стала важнее, чем забота о внешности, и на косметику покупатели тратят гораздо меньше денег, чем на бытовую химию.

— Не только песни — Российский МИД завел аккаунт в социальной сети коротких видеозаписей TikTok, основной аудиторией которой являются школьники и молодежь. Как пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, этот шаг был запланирован давно, а "развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа".

— "Цифра" накрыла бумагу — Владельцы газеты The New York Times опубликовали отчет, согласно которому за последние четыре года изданию удалось привлечь 5 миллионов новых пользователей, подписанных только на цифровые продукты. Из них 2,3 миллиона — только за последний год. Всего же число подписчиков на "цифру" у издания составило около 6,7 миллиона — это примерно в 4 раза больше, чем в 2016 году.

— Хотите в Париж?— В среднем во Франции заражаются коронавирусом 20-22 тысячи человек, а в больницах находятся около 28 тысяч больных, из которых более трех тысяч — в реанимациях. В такой ситуации на днях встал вопрос о введении третьего по счету карантина.

— На старт, внимание, гав! — В Вологодской области в выходные дни прошел этап кубка мира по гонкам на собачьих упряжках "Русский Север-2021". Гонки прошли в скиджоринге — когда с одной или двумя собаками бежали лыжники, а также когда упряжками от шести до 12 собак управляли каюры.

— История болезни — на "дереве" — Международная исследовательская группа, в состав которой входят ученые из нижегородского Университета Лобачевского, Красноярского государственного медицинского университета, Лестерского университета (Великобритания) и Института Кюри (Франция), недавно опубликовала в журнале GigaScience работу об использовании bigdata для определения путей развития болезни.

— Борщ в два клика — Юные жители кузбасского моногорода Междуреченска заказывают и оплачивают школьные обеды по телефону. Здесь действует мобильное приложение "Feed point — Точка питания".

— Фишт принял нормы ГТО — День зимних видов спорта отметила в воскресенье Россия. С наибольшим размахом его встретили в Сочи — столице Олимпийских игр-2014. Праздничные мероприятия прошли на стадионе "Фишт".

— Рыбалка рядом с домом — Берега небольших рек Новосибирска превратят в доступные и комфортные места отдыха горожан. И эта работа уже началась. Разработан дизайн-проект благоустройства зеленой зоны в пойме реки Каменка (приток Оби) — "Ландшафтный парк Каменка".

— Возврат из удаленки — Регионы России постепенно продолжают снимать коронавирусные ограничения — так, в Кемеровской области власти возвращают к обычному режиму работы спорткомплексы, театры, цирки и кинотеатры, а также кафе, рестораны и ночные клубы. А в Пермском крае приняты послабления по деятельности развлекательных центров, а также организаций, предоставляющих развлекательные и досуговые услуги в торговых комплексах и отдельно стоящих зданиях.

— Послали в баню — В Астрахани суд обязал муниципалитет вернуть горожанам возможность доступно помыться в общественных банях. Случилось это после того, как "РГ" выпустила материал о закрытии помывочных.

— Разбег в будущее — На аэродроме в Новосибирске начался этап наземных отработок самолета, на борту которого действует демонстратор гибридной силовой установки со сверхпроводящим электрическим двигателем. Это первый в мире электродвигатель такого класса.

— Время перестройки — Ипотека в прошлом году стала на четверть выгоднее аренды жилья. Если взять в расчет среднюю московскую квартиру, то платить за ее съем нужно примерно на 25% больше, чем проценты по кредиту.

— Долг не по плечу — За год ряды злостных неплательщиков по займам пополнились на 2,4 млн человек, следует из данных ФССП, с которыми ознакомились "Известия". Так, в 2020-м приставы рассмотрели 12,9 млн дел о взыскании кредитной задолженности. При этом сумма долгов, которые граждане должны выплатить кредиторам по решению суда, за год увеличилась незначительно: всего на 100 млн рублей, составив 2,7 млрд.

— Наследный принцип — Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущество при поступлении в вузы. Как выяснили "Известия", такой законопроект поддержало правительство, а в марте его может принять Госдума. Им предлагается предоставление преимущественного права зачисления в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, а также контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет более 20 лет. Во фракциях Госдумы законопроект готовы поддержать, но предлагают не ограничиваться детьми силовиков.

— Частный в сектор — Власти прорабатывают проект развития социального карпулинга в Москве и Подмосковье. Информация об этом содержится в Стратегии развития транспортной системы региона до 2035 года, утверждение которой ожидается в первом квартале. Проект предусматривает разработку мобильного приложения: через него пользователи смогут заказать "социальную" машину, чтобы добраться от узлов пригородного железнодорожного транспорта до отдалённых жилых районов, недоступных для общественного транспорта, рассказали "Известиям" в Минтрансе.

— Сладкий декабрь — В январе россияне стали меньше покупать сахара — продажи снизились на 12% по сравнению с декабрем, уменьшился и средний чек. Похожая ситуация и с подсолнечным маслом — реализация упала на 19%, при этом его средняя стоимость выросла, но в рамках тех пределов, которые ранее были оговорены с производителями. "Известия" изучили данные чеков с онлайн-касс, продавцы подтверждают динамику. Эксперты предполагают: тенденция связана с тем, что граждане формировали свои запасы еще в декабре — на многих повлияло активное обсуждение роста цен в стране.

— Корона падает — Ежесуточное число заразившихся коронавирусом, за последние две недели снизившееся с 21 127 до 16 048 человек, будет уменьшаться и дальше. По мнению опрошенных "Известиями" медиков, процесс продолжится до конца марта — начала апреля. Дальнейшее развитие обстановки будет зависеть от многих факторов, включая динамику вакцинации. Не повлияет на эпидситуацию и предстоящее возвращение студентов в вузы — несмотря на дистанционный формат, многие студенты продолжали посещать общественные места и уже переболели COVID-19, уверены специалисты.

— "Здесь простыми словами о патриотизме не отделаешься" — Число несовершеннолетних, принимающих участие в несанкционированных акциях, постепенно снижается из-за осознания последствий этих действий и усиления родительского контроля. О такой тенденции в интервью "Известиям" рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она отметила, что в ходе протестных мероприятий можно было выделить несколько групп детей, многие из которых даже не знали о целях и замыслах незаконных акций. Также омбудсмен рассказала об имеющихся претензиях к молодежной политике, недооценке виртуальных угроз и приоритетах на 2021 год.

— Привит, как дела — Прошедшие вакцинацию от COVID-19 граждане не должны наделяться особыми правами, поскольку пока не доказано, что они не передают вирус. Об этом "Известиям" заявили в Этическом совете ФРГ. В эпоху перманентного карантина некоторые страны Европы ведут дискуссию о возможности позволить привитым людям получить доступ к заблокированной сфере услуг или туризму. В Дании и Швеции не исключают, что паспорта вакцинации позволят постепенно вывести страну из локдауна.

— Дорогие клиенты — В год пандемии и связанных с ней финансовых проблем граждан российским банкам удалось нарастить доходы от денежных переводов физлиц, выяснили "Известия". Такой вывод следует из анализа бухгалтерской отчётности (РСБУ) топ-10 кредитных организаций. Рост выручки оказался в диапазоне 26–90%. Из-за карантинных мер россияне стали чаще делать онлайн-переводы, сыграла свою роль и смена тарифов на перечисления у крупнейшего игрока сегмента — Сбера, пояснили "Известиям" представители банков и аналитических агентств.

— Продолжение мема — В России может появиться первый "TikTok факультет" — соответствующее предложение уже поступило в Томский политехнический университет. Министерство просвещения разрабатывает соцсеть для учеников и учителей, похожую на популярный китайский сервис, а Институт прогрессивного образования выступил с инициативой познакомить чиновников с популярными мемами. Однако, общаясь с молодёжью и пытаясь стать к ней ближе, госслужащие зачастую сами становятся объектами для насмешек, напоминают эксперты. Могут ли помочь тематические курсы и зачем они нужны, разбирались "Известия".

— "Проворным" темпом — Охотское море, Камчатку и арктическое побережье России прикроет новейший ракетный корвет "Проворный". Это второй корабль проекта 20385. Он оснащён крылатыми ракетами, сверхдальнобойной зенитной системой и мощным радиолокатором, способным засекать цели за сотни километров. Зоной ответственности корвета станут Берингов пролив, Чукотка и северо-восточное побережье. С вводом в строй нового корабля судоходство по Севморпути станет безопаснее, утверждают эксперты.

— Смерть ковидова в тунце — Учёные выявили в тунце вещества, способные бороться с SARS-CoV-2. Исследователи из Китая изучили 142 пептида, содержащихся в мышечных волокнах этой рыбы, и обнаружили, что один из них разрушительно воздействует на патоген. Специалисты уверены, что их открытие поможет создать пищевую добавку, которая позволит быстрее восстановить лёгкие пациентов и ускорить выздоровление. Также её можно будет применять профилактически. Российские вирусологи отмечают, что это перспективное направление для терапии первичных вирусных пневмоний.

— Переговоры в высылательном наклонении — В субботу завершился первый за три года визит верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву. За три дня он успел встретиться с представителями гражданского, экспертного и бизнес-сообществ, провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и почтить память Бориса Немцова, посетив место его гибели на Большом Каменном мосту.

— Ветеранский казус — Мировой судья Вера Акимова начала рассматривать уголовное дело Алексея Навального, который обвиняется в клевете (ст. 128.1 УК) на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Заседание проходило в выездном режиме на территории Бабушкинского суда Москвы.

— Январь перевыполнил инфляционные ожидания ЦБ — Годовая инфляция в России в январе 2021 года составила 5,19%, следует из данных Росстата. По сравнению с декабрем потребительские цены выросли на 0,7%. В последний раз инфляция преодолевала порог 5% в феврале—мае 2019 года, когда потребительские цены росли из-за повышения НДС с 18 до 20%.

— Самый дорогой урок для "Норникеля" — Арбитражный суд Красноярского края обязал "дочку" "Норникеля"—Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК)—выплатить более 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая 2020 года. Такое решение суд принял в пятницу, 5 февраля, рассмотрев иск к компании на 148 млрд руб. от Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

— Ненормальность — наша новая стабильность — Американский исследователь Джим Коллинз объяснил РБК, почему наша жизнь уже никогда не вернется к норме, и раскрыл качества великих компаний, которые позволяют им расти в условиях полного хаоса.

— Министру указали на детское кресло — Глава подведомственного Минпросвещения специализированного института пожаловалась в Минпромторг на отсутствие автобусов для перевозки дошкольников. Производители готовы его наладить при условии экономической целесообразности.