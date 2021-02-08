МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россияне по утрам чаще заказывают готовую еду, фрукты и овощи, а по вечерам – чипсы и напитки, рассказали РИА Новости в сервисе доставки еды Delivery Club по итогам проведенного исследования. Сбербанк рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн

Исследование проводилось в декабре 2020 года на основе данных о покупках пользователей в более чем 100 городах страны в 14 сетях продовольственных магазинов и сервисах доставки, подключенных платформе, уточнили в компании.

Как показало исследование, доля овощей, фруктов и орехов в заказах в период до 17.00 составляет 20%, а к вечеру она снижается до 13%. В течение дня также уменьшается доля готовой еды и полуфабрикатов (утром она составляет 13%, а вечером – всего 3%). Помимо этого, во второй половине дня снижается популярность молочных продуктов: если днем их доля составляет 12%, то вечером – уже 8%.

При этом в течение дня заметен рост покупок напитков, чипсов, снеков и мороженого. Так, доля напитков в общем объеме заказов растет с 13% с утра до 27% к вечеру. То же самое происходит и с категорией чипсов и снеков – с 2% доля в заказах увеличивается до 6%, и с категорией мороженого – заметен рост с 2% до 5% вечером.

"Если рассматривать статистику заказов по дням, то наполнение потребительской корзины меняется не так сильно, однако и тут есть небольшие изменения. Например, готовую еду и полуфабрикаты активнее всего заказывают в понедельник (около 6,5%), в течение недели спрос падает, и к выходным их доля в заказах снижается до 5%", — показало исследование.

При этом, как рассказали в Delivery Club, напитки чаще всего покупают в преддверии выходных — их доля в заказах в пятницу и субботу составляет 16% по сравнению с примерно 15% во время рабочей недели. "Заметен тренд на покупку овощей, фруктов и орехов в выходные дни — доля в заказах этой категории увеличивается на 1 п.п. по сравнению с будними днями — с 19% до 20%. Также есть тренд на покупку молочных продуктов в понедельник, в другие дни доля этой категории в заказах идет на спад", — показало исследование.

Delivery Club — сервис доставки готовой еды, ежемесячно выполняющий свыше 5,5 миллиона заказов. По итогам 2019 года выручка сервиса составила 4,46 миллиарда рублей, по итогам трех кварталов 2020 года — около 7 миллиардов рублей. К Delivery Club подключено более 35 тысяч заведений общественного питания в 265 городах страны. Сервис также осуществляет доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса в более чем 100 городах РФ. В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую создают Mail.ru Group и "Сбер".

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