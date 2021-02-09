МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Счетная палата РФ назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой, при этом, по данным аудиторов, почти четверть федеральных субсидий на экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО) была выделена Чечне, где вода и так чистая. Роскачество рассказало, чем опасна вода из кулеров

"На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов РФ количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом ЭРВО Свердловской области и других водных объектов, на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась", — говорится в опубликованных материалах контрольного ведомства по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012-2020 годы.

Среди таких регионов аудиторы называют Архангельскую, Владимирскую, Ленинградскую и Новгородскую области.

"В то же время на софинансирование мероприятий по ЭРВО Чеченской Республики из федерального бюджета за период 2013–2020 годов направлено 1,1 миллиарда рублей, или 24,1% общего объема субсидии бюджетам субъектов РФ на ЭРВО (4,7 миллиарда рублей). При этом пробы воды, отобранные из водоемов Чеченской Республики I и II категории, соответствовали санитарным требованиям", — говорится в материалах.

В число десяти регионов с наибольшим количеством проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в различные годы также входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области.

В материалах также приводятся данные Роспотребнадзора, согласно которым в России отмечается рост доли проб воды из водоемов I категории (питьевого и хозяйственно-бытового водопользования), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, с 21,9% в 2012 году до 30,1% в 2020 году.

ВРЕД ОТ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Смертность от загрязненной питьевой воды в России составляет около 11 тысяч человек ежегодно, а число заболевших по той же причине – около 3 миллионов человек, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам анализа результативности принятых мер по экологической реабилитации водных объектов (ЭРВО) в 2012-2020 годах. Роскачество выявило нарушения при маркировке минеральной воды

"Вследствие загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн случаев ежегодно)", — говорится в опубликованных Счетной палатой материалах.

"Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий. Это приводит к тому, что от 30 до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам", — отмечают аудиторы.

По данным ведомства, несмотря на общее снижение сброса загрязненных сточных вод в России, в последние годы наблюдается увеличение объема сброса некоторых загрязняющих веществ. Например, с 2015 по 2018 год объем сброса таких загрязняющих веществ как хлориды увеличился до 6,3 миллиона тонн, или на 13,3%, нитраты – до 387,9 тысячи тонн, или на 5,9%, калий – до 64,5 тысячи тонн, или в 2,14 раза, кальций – до 398,8 тысячи тонн, или на 85%, натрий – до 462,2 тысячи тонн, или на 51,9%.

Лидером по суммарным объемам сброса загрязненных стоков в водоемы, по данным Счетной палаты, является Санкт-Петербург – на него за 2018-2019 годы пришлось 951,2 миллиона кубометров таких сбросов, затем следует Москва с 854,6 миллиона кубометров, Магнитогорск — 333,6 миллиона кубометров, Владивосток — 218,2 миллиона кубометров, Самара —197,8 миллиона кубометров, Братск — 185,2 миллиона кубометров, Казань — 173,6 миллиона кубометров и Челябинск – 149 миллионов кубометров.

Всего, по данным аудиторов, за период 2018–2019 годов, в России зарегистрировано порядка 8 тысяч юридических лиц, имеющих выпуски сточных вод, а существующий механизм выдачи разрешений на сброс веществ в воду не стимулирует водопользователей к сокращению сбросов.

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ТРАТЫ

Счетная палата РФ выявила неэффективные траты на 569 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО) в регионах в 2012-2020 годах: проведенные на эти деньги мероприятия не улучшили качество воды, а в некоторых случаях даже ухудшили его. Минпромторг предложил сделать маркировку питьевой воды обязательной с 2021 года

Аудиторы проанализировали эффективность мероприятий по ЭРВО за последние восемь лет и выяснили, что регионы провели обшей сложности 78 таких мероприятий и отчитались о достижении заявленных показателей эффективности по 31 из них.

"Альтернативные данные, сформированные по результатам проводимого Росгидрометом мониторинга состояния водных объектов, показали, что по завершении двух мероприятий ЭРВО класс качества воды не улучшился, по завершении трех мероприятий – ухудшился", — говорится в отчете аудиторов. По мнению Счетной палаты, это свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств в сумме 569,2 миллиона рублей.

Например, в период выполнения мероприятия "Экологическая реабилитация реки Воронеж в городе Липецке" сброс сточных вод в реку увеличился на 19% — до 66,4 миллиона кубометров, а в ходе мероприятия "Экологическая реабилитация реки Баньки в городском округе Красногорск Московской области" сброс в реку увеличился в 2,3 раза — до 0,14 миллиона кубометров.

Проведенный анализ также свидетельствует о низком уровне возмещения вреда, причиненного водным объектам. "За период 2012–2019 годов сумма начисленного вреда составила 22,4 миллиарда рублей, возмещение составило 5,2 миллиарда рублей, или 23% от суммы начисленного вреда", — говорится в материалах ведомства.

Наиболее низкий уровень возмещения вреда, причиненного водным объектам, сложился по территориальным управлениям Росприроднадзора: Верхне-Волжскому межрегиональному управлению (0,04%), Межрегиональному управлению по Астраханской и Волгоградской областям (0,2%), Енисейскому межрегиональному управлению (0,1%).

"Реализация мероприятий по ЭРВО не привела к значительному улучшению качества воды в водоемах, что создает риски недостижения показателей Водной стратегии", – предупреждает Счетная палата.

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