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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— У доступных собственная гордость — Социальный интернет готовится конкурировать с YouTube. Эксперимент государства с бесплатным доступом к социально значимым сайтам планируется существенно расширить.

— Что естественно, то убыльно — По итогам 12 месяцев смертность в РФ выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом, сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

— "Сафмар" отправляется в "Регион" — На пенсионном рынке РФ готовится крупнейшая сделка. Принадлежащая Сергею Сударикову ИК "Ленинградское адажио" покупает у финансового холдинга семьи Гуцериевых НПФ "Сафмар".

— Пивосвары — На фоне кампании по регулированию стоимости продуктов чиновники вернулись к идее минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Инициатива обсуждается в Минфине.

— Меньше нефти, больше тканей — Данные ФТС о структуре внешней торговли товарами за 2020 год лишний раз подтвердили уязвимость экспорта и непоколебимость структуры импорта.

— Жилищной программе добавляют срок — Минстрой при приведении жилищной госпрограммы в соответствие с национальными целями предлагает продлить срок ее действия на пять лет — до 2030 года.

— Климатическая политика РФ реагирует на внешние вызовы — Международная низкоуглеродная повестка становится драйвером развития климатической политики и в России.

— Без полставки не разберешься — Как на встрече с президентом реорганизация всей науки померкла на фоне реорганизации одной зарплаты. Путин провел заседание президентского Совета по науке и образованию.

— Инициатива второй свежести — Госдума по инициативе ее спикера Вячеслава Володина доработает принятый в 2018 году в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за содействие введению санкций против России.

— С космодрома Восточный запущен очередной приговор — К 13,5 и 13 годам колонии приговорил суд бывшего заместителя директора Спецстроя и экс-гендиректора компании "Строймонолит-14".

— Десять лет солярки не видать — Представитель гособвинения попросил назначить полковнику ФСО Эдуарду Турте, обвиняемому в мошенничестве при поставках дизтоплива для госдач в Крыму, десять лет колонии общего режима.

— Теневому банкиру заменили УДО арестом — Осужденный за хищения из банка "Таурус" банкир и автогонщик Агустин Моралес-Эскомилья обвинен в крахе Промрегионбанка.

— Средство массовой изоляции — Мосгорсуд оставил под арестом главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, сократив срок ареста с 25 до 15 суток за ретвит шутки о самом себе.

— В России посчитают испорченный воздух — В России зарегистрирована методика расчета вреда при загрязнении воздуха. Необходимость такой оценки обсуждалась в стране последние десять лет.

— Высланы благими намерениями — В понедельник вечером было объявлено о высылке трех российских дипломатов из стран ЕС. При этом из Берлина, по данным "Ъ", высылают весьма высокопоставленного сотрудника посольства РФ.

— От беспредела к предельной конкуренции — Новая администрация США пересматривает отношения с Китаем, рассчитывая уйти от открытого конфликта. Об этом в интервью CBS заявил американский президент Джо Байден.

— Период полуразброда — Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал свое "последнее слово": Тегеран вернется к соблюдению "ядерной сделки" только при условии отмены Вашингтоном односторонних санкций.

— Утильсборочная страда — Производители зерна и молока просят премьера отложить повышение утильсбора на технику для полевых работ как минимум до 2022 года.

— Донецкий чугун туго сплавляется в Турцию — Заводы ДНР в 2020 году могли сократить полулегальные поставки чугуна через Россию в Турцию, которая стала одним из наиболее растущих рынков сбыта для металлургов.

— Банки заняли удобную депозицию — Процентные расходы по вкладам физических лиц крупнейших российских банков в 2020 году преимущественно снижались, создавая возможность экономии на клиентах.

— Пирамида с опорой на банки — Одна из известных "инвестиционных" компаний, а по факту финансовых пирамид LTD Lion прекратила работу. Компания обещала ежедневную доходность около 1,5%.

— Нефть подорожала в госдолг — Доходность долгосрочных облигаций федерального займа резко снизилась. В понедельник доходность десятилетних и двадцатилетних бумаг опустилась до двухнедельного минимума.

— "Доходность дилеров будет снижаться" — Несмотря на пандемию, автомобильные дилеры в целом увеличили прибыль в 2020 году. О том, как это удалось сделать рассказала гендиректор автодилера "Рольф".

— СПГ возвращается в Европу — Необычно холодный февраль в Европе и низкие запасы газа в хранилищах вызвали некоторый рост цен на топливо, которые, однако, пока далеко отстают от январских максимумов.

— "Ростелеком" подключается к банкам — "Ростелеком" при поддержке ЦБ займется защитой малых и средних банков от киберугроз. Его потенциальными клиентами могут быть около 200 финансовых организаций.

— Трафик с доставкой по России — Французская Orange Business Services стала третьим зарубежным провайдером, который запустил в России точки прямого подключения к своей глобальной сети.

— Треску гонят к берегу — Пограничная служба ФСБ продолжает настаивать, чтобы рыбаки, работающие в Северном бассейне, большую часть улова перерабатывали на берегу.

— Bonum Capital закупилась "Цветным" — Единоличным владельцем "Цветного", одного из знаковых универмагов в центре Москвы, стала инвестгруппа Bonum Capital.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство увязало субсидии для авиакомпаний с наличием в их парке российских самолетов — Перевозчики видят в этом решении признаки недобросовестной конкуренции.

— "Сбер" и ВТБ лидируют по росту проблемной задолженности заемщиков — А наибольший прирост доли проблемных кредитов – у "Тинькофф банка" и ХКФ. Такие данные опубликовало рейтинговое агентство НКР.

— Президент проведет встречу с главами думских фракций — Депутаты планируют обсудить с Владимиром Путиным выборы в Госдуму и противодействие "врагам России".

— Количество избирателей в России уменьшилось почти на 1,5 млн за пять лет — С 1 января 2016 года по 1 января 2021 года численность российских избирателей сократилась на 1,42 миллиона до 110,3 миллиона.

— Темпы роста цен в феврале замедлятся, прогнозирует Минэкономразвития — Инфляция в помесячном выражении замедлится в феврале до 0,5–0,6%. Такой прогноз дало Минэкономразвития в обзоре "Картина экономики".

— Минфин предложил Банку России не использовать ставку LIBOR — Эта инициатива изложена в законопроекте "О внесении изменений в федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

— ВЭБ.РФ меняется под национальные цели развития — ВЭБ.РФ меняет состав своего правления, одновременно расширяя его с восьми до 12 человек. Цель – повысить оперативность принятия управленческих решений.

— "Russ Outdoor сейчас на пути превращения в полноценную IT-компанию" — Исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян – о том, как и на чьи деньги новые собственники компании провели серию поглощений.

— РСПП вступился за автопроизводителей — В письме РСПП Андрею Белоусову высказывается пожелание "признать концепцию платформы "Автодата" и проект федерального закона несостоятельными и направить на доработку".

— Минприроды просится на портал "Госуслуги" — Министерство предложило интегрировать свою информационную систему "Наша природа" с Единым порталом государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги").

— "Яндекс.Маркет" арендовал на Новорязанском шоссе 200 000 кв. м складов — Общая площадь складов, арендованных в логопарке "Софьино" на Новорязанском шоссе в Подмосковье, составила 200 000 кв. м.

— Ритейлеры не смогли распродать одежду 2020 года — У одежных ритейлеров накопились значительные остатки коллекций одежды сезонов весна – лето и осень – зима 2020 года.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Формула зарплаты — В День науки Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру высшего образования Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.

— Посадочная должность — Подставные руководители фирм стали чаще попадать под суд. В Вологодской области отправили в колонию строгого режима 36-летнего Александра, который зарегистрировал на себя ООО "Фрукты".

— Пугач с боезапасом — Депутаты Мосгордумы предложили урегулировать оборот так называемого охолощенного и дезактивированного оружия. Сейчас оно свободно продается лицам, достигшим 18 лет.

— Лишние деньги — Верховный суд разъяснил, как быть, если на карту ошибочно перечислены чужие средства. Поводом стало дело клиентки банка, которой из-за сбоя перевели больше денег, чем она внесла на счет.

— Уроки бокала — Россияне стали меньше пить крепких спиртных напитков и в прошлом году делали выбор в пользу шампанского и пива. Но рынок пивоваренной продукции еще предстоит "обелить".

— Перейдут на личности — Нотариусов предложили привлечь к проведению судебных процессов в формате веб-конференций. Это могло бы стать доказательством, что человек дает показания добровольно.

— Дали пять — Все фракции Госдумы определились с кандидатами в новый состав Центризбиркома. Палата может утвердить их в ближайшее время, после того как список одобрит Комитет по регламенту.

— В сухих остатках — Требования к содержанию в молоке, мясе и рыбе антибиотиков будут существенно ужесточены, поправки в техрегламент ЕАЭС на этот счет подготовила Евразийская экономическая комиссия.

— Поставки сыграны — Поставки российского золота за рубеж выросли в 2020 году в три раза по сравнению с прошлым годом и составили, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), 18,5 млрд долларов.

— Победа на ранней стадии — В России впервые за многие годы снизилась смертность от онкологических заболеваний. В 2020 году была создана система, позволяющая отслеживать лечение больного на всех этапах.

— Лицензия стала доступнее — Роскомнадзор, Росавиация и Минпромторг перевели выдачу разрешений в электронный формат — теперь оформить разрешительные документы можно прямо на портале госуслуг.

— Уловно досрочно — Чтобы не срывать сроки строительства рыбопромысловых судов, рыбакам смягчат условия получения инвестиционных квот.

— Не выходя за рамки — Рост оптовых цен на электричество в 2020 году не превысил инфляции, заявил замминистра энергетики Павел Сниккарс. И добавил, что стоимость электроэнергии на оптовом рынке не влияет на энерготарифы.

— Огонь — на поражение — Лесопожарные формирования в этом году получат новую технику и оборудование для борьбы с огнем, на эти цели правительство выделит в общей сложности почти 10 миллиардов рублей.

— Умные и богатые — Названы имена лауреатов премии президента РФ для молодых ученых в области науки и инноваций. Открытие Антона Нижникова и Кирилла Антонца позволит создавать растения, которые лучше усваиваются.

— Сыра земля — Правительство продолжит поддержку программы комплексного развития сельских территорий, выделив на эти цели 3,6 миллиарда рублей дополнительно.

— Цены засыпят пошлиной — Михаил Мишустин подписал два документа, определяющие новые правила работы зерновой отрасли. Первый касается расчета гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень.

— Справка вместо паспорта — Лицам без гражданства выдадут временные удостоверения. МВД России вынесло на общественное обсуждение два проекта приказов министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

— Защитить солдата Победы — Суд над Навальным по обвинению в клевете в адрес ветерана изменит отношение к блогеру в России и за рубежом, заявил депутат Олег Морозов.

— Цены встроились — Впервые за полтора года в Москве несколько снизились цены на квартиры в новостройках. При этом за год средний чек квартиры, купленной в кредит, в Новой Москве и Подмосковье вырос на четверть.

— Минус вирус — За прошедшую неделю темп прироста заболеваемости коронавирусом снизился с 0,52% до 0,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

— Не на гастроли, а по делам — Актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по уголовному делу, по которому ранее был осужден за смертельное ДТП.

— Взрыв фантазии — В понедельник, 8 февраля, в сотни школ Дальнего Востока и Сибири поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Порой они приходили рано утром, когда уроки еще не начались.

— Чайники на дороге — Зима может устроить в ближайшие дни еще более сложное испытание для россиян. В МЧС России спрогнозировали низкие температуры, сильный снег.

— Уроки немецкого — Прошедшие в прошлом году антиковидные протесты в Германии по численности и продолжительности стали самыми масштабными в Евросоюзе, следует из доклада ФоРГО.

— Боррель отдалился — Жозеп Боррель на фоне критики в свой адрес опубликовал ряд заявлений, которые идут вразрез с его выступлением в Москве. Вдруг оказалось, что его визит в Россию являлся фактически инспекцией.

— Rifle уходит в историю — Знаменитый итальянский бренд джинсовой одежды Rifle прекратит существование и проведет распродажу своей продукции по бросовым ценам.

— На главу Сербии готовилось покушение — Сербская полиция предотвратила покушение на президента республики Александра Вучича. Нападение должно было состояться 27 января.

— НАТО опять недовольно — Правительство Германии утвердило рекордный оборонный бюджет на 2021 год. По данным агентства DPA, в брюссельское бюро НАТО поступит 53,03 миллиарда евро.

— Штирлицу вернут мундир — Первый кассационный суд общей юрисдикции в специальном обзоре разъяснил, как наказывать за демонстрацию нацистской символики.

— "Скорая" приедет быстрее — Статус, техническую оснащенность и квалификацию единых диспетчерских служб сбора и координации информации (ЕДДС) поднимут.

— Маска вам пара — Минобрнауки разрешило с 8 февраля возобновить очные занятия в российских вузах с учетом эпидемической обстановки в каждом регионе.

— Рецепт от пандемии — В Саранске на фармацевтическом заводе "Биохимик" запущено новое ампульное производство лекарственных средств против COVID-19 и антибиотиков.

— Осторожно, снег! — В понедельник в селе Смазнево Алтайского края под снежными завалами погибли четыре человека. Глава крестьянско-фермерского хозяйства отправил своих работников очистить здание от огромного сугроба.

— "Медведица" под солнцем — В Даниловском районе Волгоградской области заработала новая солнечная электростанция "Медведица" мощностью 25 мегаватт. Это пятый такой комплекс в регионе.

— Сохранить фахверк — Калининградские власти решили изъять разрушающиеся памятники истории и архитектуры у недобросовестных собственников.

— Клуб в подъезде — Новые жилищные комплексы в Тюмени строят с учетом площадки для сообщества соседей. Тут не просто чисто и комфортно, а событийно насыщенно.

— Протокол по факту — В Саратове за участие в несанкционированном митинге задержан депутат облдумы, блогер Николай Бондаренко. В понедельник утром его доставили в отдел полиции.

— Фото — граф — В возрасте 88 лет ушел из жизни старейший журналист-фотограф, ярчайший представитель отечественной фотографии Николай Рахманов. Он был посвящен в австрийские рыцари.

— Обман за ваши деньги — В РФ набирает обороты новая схема обмана пенсионеров: мошенники говорят, что их специализация — увеличение пенсий, нужно лишь заключить договор.

— Награда за стойкость — Звание "Ветеран труда" предложили присваивать гражданам, которые отработали от 30 и более лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.

— Куда ветер дует — Падение спроса на нефть и газ в 2020 году породили прогнозы о том, когда закончится эра углеводородов. Готов ли мир и Россия перейти на возобновляемые источники энергии.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Не держи зала — В апреле 50-процентное ограничение на заполняемость театров и концертных залов может быть заменено 75-процентным. Даже после снятия ограничений многие театры не справятся без господдержки.

— Сберегательный ход — Пенсионерам могут дать возможность отключать переводы по картам. Это позволит в несколько раз снизить количество мошеннических операций, считают в ОНФ.

— Рабочее бремя — Дефицит рабочей силы из-за коронавируса на строительных площадках России достиг 40-50%. Бизнес попросил вернуть в страну гастарбайтеров.

— Не пройдет — В РФ запретят публично демонстрировать нацистских преступников. Исключением могут стать изображения, формирующие негативное отношение к этой идеологии.

— COVID и море — 20% санаториев в РФ начали постинфекционную реабилитацию. Сочи, Крым, Алтайский и Ставропольский края запустили туры со специальными оздоровительными программами.

— Трудный год — Количество занятых в экономике россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек — это минимум с 2011 года, подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Роспатент чаще регистрирует заявки западных фармкомпаний — В РСПП предлагают коренным образом изменить подход Роспатента к экспертизе изобретений.

— Под разным градусом — Эта зима бьет рекорды по перепадам температуры. Эксперты отмечают всё большее "расшатывание" климата, но прихода весны ожидают по графику.

— Заоблачный атлас — От крылатых ракет защитят электронные карты. Подразделения ПВО получат самые точные 3D-модели местности и спутниковые снимки.

— Двойное но — После неудачного визита Жозепа Борреля в Москву Евросоюз, вероятнее всего, примет санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным, считают опрошенные эксперты.

— Разгадали цифру — Спрос на цифровые карты вместо пластиковых в 2020 году в крупнейших банках вырос до 50%. В 2021 году финансовые организации планируют продолжить продвижение этих продуктов.

— Безболезненный уход — Как вывести из тени дома престарелых. Курултай Башкирии предлагает ввести в России обязательное лицензирование деятельности частных домов престарелых.

— Кризис добрых дел — Благотворительные организации, как и многие другие, столкнулись во время пандемии с финансовыми проблемами. Представители НКО рассказали, на какие проекты люди жертвуют менее охотно.

— Золотая колесница — Иномарки вырастут в цене. В России планируют в очередной раз повысить утилизационный сбор на автомобили. Базовая ставка вырастет на 20–187,5 тысяч рублей.

— Вакцина вопроса — Преодолев отметку $60 за баррель, цена на нефть в ближайшее время значительно не поднимется. Возможен рост ещё на $2–3 либо даже незначительное снижение котировок.

— Ума зарплата — В России будет принята новая госпрограмма научно-технологического развития. С поручением кардинально изменить подходы к финансированию этой сферы выступил Владимир Путин.

— В состоянии эффекта — Список препаратов во временных методических рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19 давно нуждался в корректировке, считают эксперты.

— Горы с плеч — По индивидуальной программе социально-экономического развития Адыгея в 2021 году получит около 1 миллиарда рублей на инфраструктуру и поддержку агропромышленности.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Коронавирус увеличил убыль на 18% — Общее число умерших с COVID-19, для которых коронавирус стал как основной, так и косвенной причиной смерти, за апрель-декабрь 2020 года достигло 162 249 человек.

— Материнский капитал подбирается к финансовым продуктам — Среди идей о возможном расширении использования маткапитала обсуждается предложение дать право вкладывать его в бумаги с минимальным риском.

— Стабильность вопреки инфляции — Несмотря на рост инфляции выше 5%, ЦБ оставит ключевую ставку неизменной четвертый раз подряд, прогнозируют экономисты.

— Официальная статистика скромно посидела в ресторанах — Доходы столичных кафе, ресторанов и других заведений общепита в декабре, когда им было запрещено работать ночью, снизились всего на 8%, утверждает Мосстат.

— Иностранное оборудование попало под замок ФСБ — Компании вновь испытывают сложности из-за задержки оформления документов на ввоз иностранных специалистов в Россию.

— "Мы вообще очень дерзкие" — Гендиректор "Калашникова" в интервью рассказал, как группа пережила пандемический кризис, что будет продано в рамках оптимизации, какие перспективы у пистолета Лебедева.