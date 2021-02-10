(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Жозепу Боррелю предъявлены тяжкие унижения — Европарламент скандально встретил вернувшегося из Москвы переговорщика — Россия не оправдала ожиданий Евросоюза, "так и не став современной демократией". Об этом заявил, выступая в Европарламенте, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

— Вершитель судей человеческих — Чем Владимир Путин окрылил судейский корпус — 9 февраля президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с большим количеством судей общей юрисдикции и арбитражных судов.

— Враг будет разбит, победа будет за банком — ЦБ впервые провел дистанционные антихакерские учения — Банк России подвел итог проведенным в конце прошлого года киберучениям и раздал поднадзорным организациям рекомендации по совершенствованию системы отражения угроз информбезопасности (ИБ).

— Мошенников отправили в глубокий аккаунт — Деньги клиентов "Авито" исчезали по звонку — В сервисе "Авито" обнаружена новая уязвимость. Используя технологию подмены номера телефона, мошенники могли получить доступ к аккаунту пользователя при продаже товаров через "Авито Доставку" и вывести деньги.

— Треть — инвестиции, остальное — спрос — Минэкономики хочет собрать все составляющие роста — Глава Минэкономики Максим Решетников, выступая перед депутатами Госдумы в ходе правительственного часа, рассказал о результативности антикризисных мер правительства, позволивших удержать падение ВВП.

— Время протянуть руки — В 2020 году граждане сократили финансовую независимость от государства — Очередная порция макроэкономической статистики Росстата за 2020 год позволяет сделать выводы о том, как очередной кризисный год повлиял на структуру доходов граждан и их использование.

— У госсектора выявлен антивирусный эффект — Структура российской экономики сдержала темпы ее спада — Российская экономика, испытавшая в 2020 году спад на 3,1%, оказалась устойчивее к последствиям пандемии, чем экономики многих развивающихся стран, отметил Международный валютный фонд в вышедшем во вторник страновом отчете.

— "Яблоко" разошлось во мнениях — Статья Григория Явлинского об Алексее Навальном вызвала внутрипартийную дискуссию — Статья основателя "Яблока" Григория Явлинского, в которой он обвинил оппозиционера Алексея Навального в популизме, вызвала внутрипартийную дискуссию.

— Партийность легитимности не помеха — Провластные активисты готовы обучать оппозиционных наблюдателей для выборов в Госдуму — Близкая к администрации президента ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) пригласила к сотрудничеству партии для обучения их наблюдателей перед выборами в Госдуму.

— Сергею Фургалу подобрали банкира — Главу МСП-банка обвинили в злоупотреблениях с компаниями бывшего губернатора и его семьи — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) активно проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности, на причастность к махинациям с бюджетными деньгами.

— Хоккеисты не защитили "Сумму" — Делу братьев Магомедовых определили подсудность — Мосгорсуд определил, что громкое уголовное дело об организации преступного сообщества в группе компаний "Сумма" по существу должен рассмотреть Мещанский райсуд столицы.

— Вору в законе предложили откупиться — Осужден участник несостоявшейся аферы — Как стало известно "Ъ", вынесен первый приговор по делу о вымогательстве $300 тыс. у влиятельного вора в законе Василия Христофорова (Вася Воскрес).

— От Крымской АЭС не оставят даже развалин — На полуострове объявили о сносе недостроя, превратившегося в арт-объект — Власти Крыма решили снести недостроенную атомную электростанцию, расположенную на востоке полуострова, в городке Щелкино.

— Болит просвет — В Госдуме продолжают "мучительную" работу над законопроектом о просветительской деятельности — Комитет Госдумы по образованию и науке продлил срок приема поправок к законопроекту о просветительской деятельности до 12 февраля, отодвинув тем самым рассмотрение документа во втором чтении.

— Леониду Волкову захотелось романтики — Штабы Алексея Навального анонсировали флешмоб в День всех влюбленных — Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков во вторник анонсировал романтический политический флешмоб, предложив всем желающим вечером 14 февраля зажечь фонарики телефонов.

— Окружающей среде дают слово — Законопроект об экологической информации критикуют зеленые — В среду депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект, регламентирующий свободный доступ граждан к информации о состоянии окружающей среды.

— "Настало время задуматься о том, как ограничить количество боезарядов" — Глава делегации США на переговорах по ДСНВ Роуз Геттемюллер — о будущем контроля над вооружениями — В ближайшие недели в США выйдет книга воспоминаний о том, как в 2010 году заключался российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), на днях продленный еще на пять лет.

— Китаю грозят устроить настоящий QUAD — США создают "азиатское НАТО" для сдерживания Пекина — США и их индо-тихоокеанские союзники активизируют усилия по формированию альянса для сдерживания Китая.

— В Дональда Трампа мечут погромы и молнии — В Сенате началось рассмотрение дела об импичменте ушедшему президенту США — В США стартовал заключительный этап дела об импичменте в отношении бывшего президента Дональда Трампа — рассмотрение дела Сенатом.

— "Газпром" наращивает цену экспорта — Компания повысила прогноз на 2021 год — На фоне рекордного роста экспорта газа в январе "Газпром" повысил прогноз средней цены поставок в 2021 году до более $200 за 1 тыс. кубометров.

— Россия — родина криптов — Импортирована крупнейшая партия оборудования для майнинга — На фоне уверенного роста криптовалют в мире в конце прошлого года в Россию ввезли самую крупную разовую партию майнингового оборудования общей мощностью 70 МВт и оценочной стоимостью $40–60 млн.

— Потребители перестали витать в облаках — Сервисы хранения данных растеряли частные деньги — В 2020 году российский рынок потребительских сервисов облачного хранения данных (ОХД), таких как iCloud и "Яндекс.Диск", упал на 9%, до 8,9 млрд руб.

— На нет и активов нет — Активы бенефициаров финорганизаций с отрицательным капиталом пойдут под арест — Госдума 10 февраля в третьем чтении рассмотрит законопроект, который позволяет арестовывать имущество лиц, контролирующих большинство финансовых организаций с отрицательным капиталом, по заявлению Банка России.

— Прокуратура пошла от обратного — В лизинге автомобилей обнаружены кабальные договоры — Генпрокуратура выявила 6 тыс. нарушений, связанных со сделками при заключении договоров лизинга транспортных средств с физическими лицами.

— Доллар теряет в рублях — На российскую валюту скинулись нефть, ЦБ и нерезиденты — Курс доллара 9 февраля после трехнедельного перерыва опускался ниже уровня 74 руб./$. За неделю американская валюта потеряла в стоимости более 2 руб.

— Регуляторы рубят СУГ — Взлет цен на сжиженный газ беспокоит ФАС и Минэнерго — Как выяснил "Ъ", ФАС и Минэнерго собираются увеличить нормативы обязательных продаж сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже до 7,5% с нынешних 5% на фоне роста биржевых цен на этот товар до исторических максимумов.

— Авторынок включает заднюю — Продажи машин быстро не восстановятся — Рынки новых и подержанных легковых автомобилей восстановятся до докризисного уровня не ранее 2022 года, полагают аналитики "Авто.ру".

— Генераторам прописали точность — "Совет рынка" оценил влияние их поведения на энергоцены — Вслед за аномальным скачком цен на рынке электроэнергии в январе—июне 2019 года, привлекшим внимание ФАС, "Совет рынка" (регулятор энергорынков) сам проверил поведение игроков в сегменте рынка на сутки вперед (РСВ).

— "Казаньоргсинтез" ставит на клей — Компания планирует построить завод по выпуску ЭВА — "Казаньоргсинтез", единственный в России производитель этиленвинилацетата (ЭВА), который используется в пленках, обуви и при выпуске клеев, намерен увеличить мощности в 7,5 раза, до 100 тыс. тонн в год.

— Пандемия аптекает — Покупатели не пожалели денег на иммуномодуляторы — Россияне в прошлом году потратили на покупку в аптеках популярных препаратов более 380 млрд руб.

— Коворкинги поддержали "Москва-Сити" — Гибкие офисы заполнили пустоту делового центра — Несмотря на действующие с апреля прошлого года по январь текущего года ограничения на работу в офисах из-за пандемии, вакантность бизнес-центров в крупнейшем деловом районе столицы "Москва-Сити" снизилась, а средние ставки аренды остались на прежнем уровне.

— Граждане закупились в финансовых супермаркетах — Доходы и посещаемость маркетплейсов растут — На фоне вызванной пандемией самоизоляции граждан выручка финансовых маркетплейсов в 2020 году росла быстрее, чем годом ранее, рассказали "Ъ" в сервисах.

— "Ессентуки" разливают по заводам — У минеральной воды множатся поставщики — Государственная КМКР, которая занимается производством минеральной воды "Ессентуки" совместно с "Аква инвестом" Владимира Евтушенкова и Михаила Якобашвили, нашла нового потенциального партнера.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— СП Сбербанка заморозило проект создания беспилотных автомобилей — Причина – отсутствие в России, а также в других странах законов, регламентирующих перемещение таких авто по дорогам — Разработка автопилотов для автотранспорта больше не является приоритетом для Cognitive Pilot (CП Сбербанка и Cognitive Technologies, созданное в 2019 г.), рассказал "Ведомостям" его представитель.

— В Morgan Stanley считают, что пора покупать российские активы — Отечественные аналитики не разделяют оптимизма американских коллег — Американский инвестбанк Morgan Stanley открыл длинную позицию в рублях против корзины из доллара и евро в равных долях.

— Саратовский коммунист нацелился на конкуренцию с Вячеславом Володиным — Николай Бондаренко может лишиться мандата в облдуме за монетизацию блога "Дневник депутата" — 9 февраля комиссия Саратовской облдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах решила, что зампред фракции КПРФ Николай Бондаренко нарушил законодательство, получив прибыль от ведения блога "Дневник депутата" (у его канала на YouTube более 1,26 млн подписчиков).

— Целесообразность слияния РСК "МиГ" и компании "Сухой" ставится под вопрос — Возможно, реформирование этой отрасли пойдет по-другому — Слияние двух основных структур, которые занимаются в России разработкой боевых истребителей, – РСК "МиГ" и компании "Сухой" – затормозилось и начинает вызывать возражения со стороны военных.

— Евросоюз анонсировал новые антироссийские санкции — Визит главы европейской дипломатии в Москву усилил кризис в отношениях ЕС и России — Евросоюз обсудит новые санкции против России на встрече министров иностранных дел 22 февраля и на саммите глав государств в марте.

— Доходы россиян снизились, но сбережения выросли вдвое — Богатые во время кризиса стали еще богаче, объясняют эксперты — Доходы россиян по итогам 2020 г. снизились, но накопления при этом выросли в 2 раза. Такие парадоксальные данные приводятся в докладе "Социально-экономическое положение России" (январь – декабрь 2020 г.), опубликованном Росстатом.

— SWIFT и китайский центробанк будут вместе продвигать цифровой юань — Но конкурировать с децентрализованными криптовалютами он пока вряд ли сможет — Институт исследования цифровых валют Народного банка Китая и международная система передачи информации и совершения платежей SWIFT создали совместное предприятие (СП), которое займется исследованием возможности внедрения цифрового юаня в систему проведения трансграничных платежей.

— Что известно о будущем гендиректоре Amazon — Энди Джесси вывел облачный сервис компании в лидеры мирового рынка — Билл Гейтс покинул кресло гендиректора Microsoft в 2008 г. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты гендиректора и президента Alphabet два года назад.

— Около трети оригинальных жизненно важных лекарств подешевеют к середине 2021 года — Это может привести к уходу части иностранных препаратов с российского рынка — Около трети зарегистрированных в России международных непатентованных наименований (МНН) оригинальных иностранных жизненно важных лекарств подешевеет к середине 2021 г.

— Санитаров "Ростеха" не пустили в Нарьян-Мар — Вертолетам не нашлось места на аэродроме, который принадлежит конкурентам — Национальная служба санитарной авиации (НССА) не смогла осуществить три вылета вертолетами санавиации для оказания помощи больным в Ненецком автономном округе (Архангельская обл.).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Как дела, Фемида?— Владимир Путин провел совещание с российскими судьями — Новые судебные инициативы позволят ежегодно избавлять десятки тысяч человек от клейма судимости. При этом может быть решена старая и острая проблема жертв насилия: когда побои незначительны, людей не заставят самостоятельно ходить по судам.

— Задание для культуры — Министр Ольга Любимова — о том, как культура восстанавливается после удара пандемии — В редакции "Российской газеты" прошел "Деловой завтрак" с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

— Деньги дешевле некуда — Банк России снова откажется от понижения ключевой ставки — И на этот раз, похоже, надолго — Банк России на первом в этом году заседании совета директоров в ближайшую пятницу снова воздержится от снижения ключевой ставки, полагают аналитики.

— Виллами по воде — В России задумались над развитием плавучих домов — В России могут появиться плавучие дома, как в Амстердаме или Париже. Предложения по использованию самоходных домов на воде (так называемых хаусботов) должны представить минприроды, минстрой, МЧС, Росприроднадзор и Росреестр к 1 июня.

— Репетитор.NET — Как сломать систему натаскивания на ЕГЭ?— Каждый четвертый российский родитель нанимает ребенку репетитора. Рынок дополнительного образования детей оценивается в 140-150 млрд рублей: большая часть этих денег уходит в руки частных преподавателей.

— Без трудностей перевода — Как мигрируют люди и денежные потоки между Россией и Беларусью — Объемы экономической поддержки экономики Республики Беларусь со стороны России за 2009-2019 гг. составили почти 200 млрд долларов. Это и льготные государственные кредиты (16,4 млрд), и экономия на льготной стоимости нефти и газа (70,2 млрд), и денежные переводы граждан и юридических лиц из России (1,7 млрд) и т.п.

— Мэр не хочет в Тамбов — Легко ли подобрать кандидатов на ответственные должности муниципальной власти — В Екатеринбурге избрали мэра, на его пост претендовало рекордное число кандидатов — 44. А в Тамбове не могут избрать градоначальника из-за отсутствия кандидатов.

— Рамки закона — Госдума повышает штрафы за неповиновение силовикам на митингах — Проект о штрафах за неповиновение законным распоряжениям правоохранителей на митингах прошел в Госдуме второе чтение.

— Записать в книжку — В электронные трудовые можно будет включить стаж до 2020 года — Стаж работы до 2020 года может быть внесен в электронные трудовые книжки. Такой законопроект одобрила Госдума во втором, основном чтении.

— Исключение для юных "зайцев" — Детей-безбилетников не смогут высаживать из общественного транспорта — В России запретят высаживать из общественного транспорта безбилетников до 16 лет. Такой правительственный законопроект Госдума приняла во втором чтении.

— Без личного участия — Михаил Мишустин продлил упрощенный порядок назначения инвалидности до 1 октября — Упрощенный порядок назначения инвалидности премьер-министр Михаил Мишустин решил продлить до 1 октября 2021 года.

— На свой берег — В России начнут строить новые заводы по переработке рыбы — В течение недели правительство РФ разработает комплекс мер для поддержки компаний, которые захотят строить рыбоперерабатывающие заводы, чтобы снизить зависимость от Китая.

— Очень умные ракеты — Для нашей армии разрабатывают супероружие — Современные ракеты, гиперзвуковые и роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления, другие новейшие средства защиты наши военные обязательно используют в случае агрессии против России.

— Цифра решает все — Сергей Кириенко: У государства есть запрос на специалистов в сфере интернет-коммуникаций — У органов государственной власти и у многих российских компаний есть колоссальный запрос на специалистов по интернет-коммуникациям.

— Время собирать камни — Минфин предложил обнулить ввозные пошлины на мелкие бриллианты — Ввезти драгоценные камни в Россию, Казахстан и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно будет без уплаты пошлин. Такое предложение Минфин России внес на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию.

— Вышел на орбиту — "Спутник V" прошел этап консультаций для регистрации в ЕС — Агентство по лекарственным средствам в Евросоюзе (ЕМА) завершило консультации с разработчиками вакцины "Спутник V" — это первый этап процедуры регистрации препарата на европейском рынке. Теперь возможна подача заявки на регистрацию.

— Из рек вон плохо — Счетная палата определила регионы с самой загрязненной питьевой водой — Свердловская область лидирует по числу случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения водных объектов за последние десять лет, говорится в отчете Счетной палаты (СП).

— Штрих на флаконе — Биодобавкам готовят маркировку — Минпромторг предлагает уже с 1 апреля 2021 года начать тестировать систему маркировки для биологически активных добавок (БАД) к пище.

— Бочки внутри предложения — Почему сделка ОПЕК+ тормозит рост доходов от продажи нефти — В 2021 году сделка ОПЕК+ будет главным тормозом для роста доходов бюджета России от экспорта нефти.

— На своей платформе — Российские вагоны будут производить без импортных материалов — Отечественные грузовые вагоны начнут выпускать целиком из собственных материалов. Производство буксовых подшипников для них будет восстановлено в Саратове, завод запустят уже в июне 2021 года.

— Обман через соцсети — Сайты мошенников предлагается блокировать в досудебном порядке — У госорганов должны быть полномочия по блокировке мошеннических сайтов еще до решения суда. Такое предложение во вторник высказала член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

— Уют при минус 50 — МЧС создаст "полевой лагерь" для Арктики — Ученые МЧС России впервые создадут мобильный комплекс для работ в зоне радиационного загрязнения, а также специальный "полевой лагерь" для проведения поисковых работ при низких арктических температурах.

— Любой чирик за ваши деньги — Twitter планирует ввести платную подписку — Руководство социальной сети Twitter рассматривает возможность введения платной подписки. По их мнению, функция должна уменьшить количество рекламы в социальной сети, однако пока точно не определено, как именно Twitter будет монетизироваться.

— Фарш-бросок — Россия вышла на мировой рынок "умного" продовольствия — Батончики из сверчков, напечатанное на 3D-принтере мясо и альтернативные морепродукты — такие инновационные продукты давно не фантастика. Подобные проекты развиваются в России.

— Обед без расписания — Восстановление кафе и ресторанов может занять более двух лет — Уже в этом году рынок общепита может почти отыграть падение от коронавируса, но на полное его восстановление уйдет не менее двух лет. При этом выживут далеко не все форматы, считают эксперты.

— Еда не приходит одна — Почему подорожали продукты и что с этим делать — Фиксация цен на подсолнечное масло и сахар — исключительная мера. Распространять госрегулирование на другие продукты в правительстве не планируют, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

— Не тянет на сладкое — Производители газировки отказываются от сахара — Производители напитков снижают содержание сахара, заменяя его лекарственными травами. Те, кто игнорируют тренд на здоровое питание, рискуют вовсе уйти с рынка.

— С огорода — в первый ряд — Фермерские продукты получат на рынках лучшие места — Малоформатной торговле окажут поддержку. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

— Взялись за язык — Итоговое собеседование сдадут более 1,4 миллиона девятиклассников — Более 1,4 миллиона девятиклассников сдают 10 февраля итоговое собеседование по русскому языку, сообщает Рособрнадзор.

— Робот в паре с летчиком — Раскрыты некоторые секреты кабины истребителя 5-го поколения и особенностей его управления — При создании кабины многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57, который выпускается уже серийно, конструкторы обеспечили летчику наиболее оптимальные и комфортные условия для его работы.

— "Терминатор" в уличном бою — Военные завершили первый этап опытной эксплуатации новой боевой машины поддержки танков — Первый этап эксперимента по применению боевой машины поддержки танков "Терминатор" завершился на полигоне гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области.

— Ровно в шесть — по домам — Во Франции ужесточили контроль за соблюдением комендантского часа — До наступления комендантского часа во Франции, а он здесь начинается в 18.00 по местному времени, было еще далеко, но популярный "супермаркет", куда народ обычно заскакивает по дороге с работы, был закрыт.

— О прививках только официально — Соцсеть "Фейсбук" теперь будет удалять те записи пользователей соцсети и принадлежащего ей сервиса "Инстаграм" о пандемии коронавируса, которые сочтет ложными или противоречащими официальным данным — При этом особый акцент в компании сделают на информации о вакцинации.

— Зуб даю — В США распродадут коллекцию шпионских предметов — В американском курортном городе Беверли-Хиллз пройдет необычный аукцион. На торги выставлена коллекция, ранее принадлежавшая Музею шпионажа КГБ в Нью-Йорке.

— В ожидании новой главы — Визит в Москву высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля вызвал чрезвычайное оживление, особенно в Европе — В публичном пространстве звучит резкая критика. Большинство комментаторов в странах Евросоюза назвали поездку провалом и даже унижением европейской дипломатии.

— Япония запустит на орбиту храм — Основанный в Киото в 874 году буддийский храмовый комплекс Дайгодзи, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, запустит на орбиту Земли небольшой храм, который будет вращаться вокруг нашей планеты на высоте 300-400 километров, совершая один оборот примерно за 90 минут — Об этом сообщает японская газета Asahi.

— Супергерой в пробирке — Ученые предложили интересный способ изучения химии — Специалисты Американского химического общества придумали метод обучения химии "с нуля". Как правило, на первом уроке новичков знакомят с таблицей Менделеева и учат "читать" ее элементы.

— Жить — как в СССР — Наследники Дома Наркомфина переедут в коливинги — В Москве появится первый в России коливинг-небоскреб. Личный быт в таком доме уйдет на второй план: у соседей будут общие прачечные, гардеробные и зона отдыха. Проект ориентирован на социальный запрос молодых людей, которые хотят "быть иными".

— Включаем Северное сияние — На Крайнем Севере раскрашивают и подсвечивают дома, чтобы снизить влияние полярной ночи — Жители городов и поселков Ямала и Мурманской области, где зимой главенствует черно-серо-белая палитра, сами добавляют пейзажу красок. В качестве холстов художники используют стены зданий, превращая их в настоящие произведения искусства.

— Как не накликать беду — Осторожно: мошенники продают поддельные билеты на каток — Каток на ВДНХ привлекает много гостей. И даже цены, от 350 рублей, мало кого отпугивают.

— "Артек" — в Сибири — На Алтае откроют уникальный детский лагерь — В Алтайском крае на территории природного комплекса "Бирюзовая Катунь" появится круглогодичный детский оздоровительный лагерь "Сибирский Артек". Условия его строительства были озвучены на выездном совещании под руководством заместителя министра просвещения РФ Екатерины Толстиковой.

— Огонь поздно заметили — В Коми пожар в частном доме унес жизни пяти человек — Во вторник в пожаре, который случился в доме по улице Старовского в Сыктывкаре, погибли пять взрослых людей. Справиться с возгоранием удалось двадцати пожарным.

— Технопарк для почемучек — Мобильные "Кванториумы" помогают ребятам из сел создавать свои проекты — Теперь мобильные технопарки "Кванториум" доступны и детям, проживающим в сельской местности. Такие двухнедельные образовательные программы для школьников с 5-го по 11-й класс реализуются благодаря национальному проекту "Образование".

— Тоннель вернут городу — В Саратове частный пешеходный переход изымут у собственника — Глава Саратова Михаил Исаев откликнулся на публикацию "Российской газеты" (см. "Дорога на частном слове" в "РГ" от 08.02.2021 года), посвященную судьбе подземного пешеходного перехода на проспекте 50 лет Октября.

— Нет алиментов — коси сорняк — В Ленинградской области борьбу с борщевиком хотят внести в список общественных работ — Власти Ленинградской области нашли оригинальный способ борьбы сразу с двумя очень разными проблемами: борщевиком и должниками по алиментам. Губернатор региона Александр Дрозденко предложил официально включить уничтожение борщевика в список общественных работ.

— Чем можно помочь — Бездомным в морозы нужны забота и теплые вещи — В ближайшие дни воздух в столице может остыть до —30 градусов, а сам февраль 2021 года может стать самым холодным и снежным за последние 10 лет.

— Атомный призрак — Реакторный зал недостроенной Крымской АЭС снесут из-за угрозы обрушения — Правительство Крыма приняло решение об окончательном сносе комплекса недостроенных зданий атомной электростанции вблизи города Щелкино на Керченском полуострове из-за невозможности их использования и угрозы обрушения.

— Опасный пост — О чем можно писать госслужащим в соцсетях, а о чем благоразумнее помолчать — Современные общества все более опутаны соцсетями, а слишком вольное поведение сотрудников государственных и частных компаний в виртуальном пространстве сегодня может нанести реальный ущерб интересам работодателя.

— Выложил фото ужина — можно спать спокойно — В Японии поведение граждан в социальных сетях строго не регламентировано — Работодателям из Страны восходящего солнца будет сложно распрощаться с нерадивым сотрудником за публикацию провокационного характера в Facebook или Twitter.

— Не обижайтесь на прошлое — Информация Росстата о том, что население Российской Федерации в 2020 году сократилось на 500 тысяч человек, вызвало широкое обсуждение в СМИ и социальных сетях — Называли различные причины столь сильного демографического падения — от пандемии, резко сократившей миграционные потоки, до сложного экономического положения граждан.

— Обеспечат уход — Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями — Сегодня "Российская газета" публикует постановление пленума Конституционного суда России, разъясняющее вопросы предоставления жилья недееспособным инвалидам.

— Следует пить — Российская минералка отправляется за рубеж — Российские производители минеральной воды выходят на международные рынки, а некоторые уже экспортируют свою продукцию в десятки стран. Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Час СУГа: бизнес просит субсидировать поставки топлива на Дальний Восток — В случае дефицита бензина и дизеля в регионе водители смогут перейти на доступный энергоноситель — Бизнес попросил правительство ввести субсидии на перевозку сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Дальний Восток.

— "Видим стремление Запада перекроить постсоветское пространство" — Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко — о кризисах вблизи российских границ — Лидеры белорусской оппозиции, находящиеся за рубежом, не являются "выразителями воли всего народа и радетелями за его права".

— Добрый час: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на COVID-19 — Он делается на тех же приборах, что и обычный анализ, но сообщает результат в четыре раза быстрее — В начале февраля Роспотребнадзор зарегистрировал отечественный экспресс-тест для определения коронавируса, который дает результат вчетверо быстрее ПЦР-анализа.

— Заполярный экспресс: новейший десантный корабль идет в Арктику — "Петр Моргунов" станет основой группировки Северного флота — Поступивший на Северный флот большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Пётр Моргунов" отправят на арктические маршруты.

— Уквотить за живое: соцрекламу в интернете хотят сделать обязательной — Новация может коснуться Google, Facebook, "Яндекса", Mail.ru и Rambler — В России хотят сделать обязательной социальную рекламу в интернете. Члены комитета Госдумы по информполитике планируют внести на рассмотрение нижней палаты соответствующий законопроект (есть у "Известий") 10 февраля.

— Капитальный дисконт: Амстердам назвал условие для налогового соглашения с РФ — Нидерланды попросили включить в него льготу для частного голландского бизнеса — Нидерланды назвали ключевое условие для заключения с РФ соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), следует из ответа минфина королевства на запрос "Известий".

— Отставка на новичка: Андрей Круглов покинет пост замглавы Минфина — По данным источников, он освободит эту позицию под следующего куратора бюджетного процесса — Минфин покинет еще один замминистра — свой пост оставит Андрей Круглов, сообщили "Известиям" два близких к кабмину источника.

— Криптой подъем: биткоину предсказали курс в $50 тыс. в течение недели — Но уже в ближайший месяц стоимость актива может скорректироваться до $37-40 тыс — В ближайшую неделю курс биткоина способен пробить отметку $50 тыс., ожидают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Процессор пошел: ноутбуки, колонки и наушники подорожали на 5–20% — До июля из-за дефицита комплектующих стоимость электроники вырастет еще на 25%, ожидают на рынке — Электроника с начала года подорожала на 5–20% в зависимости от категории товара, рассказали "Известиям" в "Ситилинке".

— Процедурно стало: как рассмотрение дела Трампа повлияет на Америку — Разбирательство с экс-президентом в Сенате может обернуться проблемами для демократов в будущем, считают эксперты — Старт рассмотрения Сенатом США импичмента экс-президенту Дональду Трампу не сулит стране политической стабильности и отвлекает власти от реальных дел — от восстановления экономики и борьбы с пандемией, считают опрошенные "Известиями" политологи.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— МВФ вступился за безработных — Финансовые аналитики ООН предложили России сохранить повышенную компенсацию потерявшим трудовой доход — У МВФ и правительства России возникли разногласия по поводу пособий по безработице. МВФ считает, что и минимальное, и максимальное пособия должны остаться повышенными. Власти вернули минимальное пособие на доковидный уровень.

— Президент-рецидивист — В сенате США началось рассмотрение второго импичмента Дональду Трампу — В Вашингтоне стартует первый в истории повторный импичмент президенту США. Хотя Дональд Трамп уже перестал быть главой государства, обвинения, предъявленные ему палатой представителей, не сняты. Его защита с ними не согласна.

— "Спутник V" выходит на общеевропейскую орбиту — Разработчики российской вакцины завершили предварительные консультации с ЕМА — Европейское агентство по лекарственным средствам завершило консультацию разработчиков российской вакцины из Центра им. Гамалеи. В РФПИ прогнозируют, что "Спутник V" может быть зарегистрирован в ЕС в начале марта.

— От тихой гавани к SPAC-курорту — Профильные ведомства начали обсуждение возможности нового типа IPO — Власти изучают новые механизмы, которые могут повысить инвестиционную активность в России. Среди них —вложения с использованием SPAC-компаний, набирающих популярность в США.

— Банкирам не советуют рассчитывать на вторую половину — Эксперты нра прогнозируют неполный возврат снятых клиентами со счетов наличных — Население и бизнес имеют недостаточно стимулов, чтобы возвращать в банки наличные деньги, снятые на пике кризиса, считают аналитики НРА. Одна из причин — низкие ставки по депозитам.

— "Сибантрацит" теряет статус наследства — У крупнейшей угольной компании России меняется владелец — Наследники погибшего бизнесмена Дмитрия Босова договорились продать угольную компанию "Сибантрацит" Альберту Авдоляну, который уже контролирует Эльгинский угольный проект. Сумма сделки составит более $1 млрд с учетом долгов.