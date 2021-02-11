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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Никогда еще Владимир Путин не был так близок к зарплатам — Зачем президент глубоко копнул в деле Анастасии Проскуриной — 10 февраля президент России Владимир Путин встретился с членами правительства, чтобы объявить им о старте беспрецедентных проверок, связанных с повышением зарплаты бюджетным работникам на предмет соответствия майским указам 2012 года.

— Прививка — вторая натура — Людей старше 60 лет и жителей городов-миллионников будут вакцинировать в приоритетном порядке — Минздрав скорректировал национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, включив в группу приоритета высшего уровня людей старше 60 лет и жителей городов-миллионников.

— Новое светоначисление — Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли — Население стало хуже платить за электроэнергию, увеличив долг за прошлый год на 12 миллиардов рублей— это наибольший показатель с 2012 года.

— В сетях забананили импорт — У ритейлеров начались сложности с поставками из Эквадора — Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов.

— Целевая ликвидация вреда — Экологические платежи могут стать "окрашенными" — Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать вопрос аккумулирования поступающих в бюджет экологических платежей — для перераспределения этих денег на финансирование программ ликвидации накопленного ущерба природной среде.

— Орфанная проза — Фонд "Круг добра" одобрил финансирование лечения спинально-мышечной атрофии — Экспертный совет государственно фонда "Круг добра" одобрил включение спинально-мышечной атрофии (СМА) в список заболеваний, лечение которых будет профинансировано из бюджета организации, сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

— Реформа банкротства продвинулась к одобрению — Президент и правительство обсудили ее в закрытом режиме — На фоне критики комплексного законопроекта о реформировании института банкротства со стороны юридического сообщества, арбитражных управляющих и бизнеса его вынесение на совещание у президента выглядело попыткой заручиться политической поддержкой инициатив на высшем уровне.

— Консенсус-прогноз для России пошел на снижение — Мониторинг макроэкономики — Обновленный макроэкономический консенсус-прогноз для России от аналитиков FocusEconomics (основан на данных 47 российских и зарубежных аналитических центров, инвестбанков и рейтинговых агентств) незначительно ухудшен как на 2021-й, так и на 2022 год.

— Депутаты нашли себе место в истории — Госдума ужесточает наказание за реабилитацию нацизма — Госдума в среду приняла в первом чтении поправки к УК и КоАП об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма.

— Все чуждое — детям — Депутаты нашли в акциях протеста признаки иностранного вмешательства — В среду комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства попыталась понять, как оградить детей от участия в незаконных протестных акциях.

— Миллионы растащили автоматом — Закончено дело о махинациях при строительстве оружейных заводов в Венесуэле — Как стало известно "Ъ", МВД завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора ЗАО "Кислородмонтаж" Сергея Тюкульмина и его партнера Владимира Яременко, обвинявшихся в хищении 200 миллионов рублей, выделенных "Рособоронэкспортом" на завершение строительства заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним в Венесуэле.

— Столичный мусор тянется к повторному использованию — В мэрии подвели первые итоги программы раздельного сбора отходов — Программа раздельного сбора мусора, введенная в Москве в 2020 году, привела к росту вторсырья на 4% в общей массе собранных городских отходов.

— Золото потребовало повторной оценки — Суд заново решит вопрос об аресте бизнесмена — Тверской суд Москвы 12 февраля заново рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД РФ об аресте члена совета директоров АО "Покровский рудник", одного из крупнейших золотодобытчиков страны Павла Масловского.

— Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии — Президент Белоруссии собирается в Россию за кредитом и не собирается ни с кем делиться властью — Белорусский лидер Александр Лукашенко до конца февраля планирует посетить Россию, чтобы встретиться в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным.

— Латвия развыключалась на Россию — В Прибалтике в очередной раз взялись за российские СМИ и права человека — И без того непростые отношения Москвы со странами Балтии становятся все более конфронтационными.

— Не рой другому Мьянму — Над страной навис призрак гражданской войны — Ситуация в Мьянме после переворота, совершенного армейской верхушкой, развивается по непредсказуемому сценарию.

— Конвенции следуют казахстановочно — Российский бизнес жалуется на остановку въезда порожних вагонов — Российские железнодорожные операторы и промышленники жалуются на действия Казахстана, который в декабре вновь объявил конвенционный запрет на подачу порожних вагонов из других стран.

— Приставки пошли по рукам — Спрос на аренду игровых консолей в России вырос — В период самоизоляции россияне стали чаще брать в аренду электронику.

— В Burger King запахло жареным — У ресторанной сети обострились отношения с контрагентами — Burger King в России может оказаться самой пострадавшей от кризиса 2020 года среди крупных сетей быстрого питания.

— У брокеров зависли клиенты — Идентификация через госсистему дала сбой — Брокеры и управляющие компании с середины января испытывают проблемы с проведением удаленной идентификации новых клиентов из-за сбоев в работе государственной системы обмена информации между ведомствами СМЭВ.

— Олег Тиньков поделится с менеджментом — Банк пересмотрел программу опционов — Банк "Тинькофф" продлил систему мотивации менеджмента.

— Премия не спасает квартальный план — Минфин продает слишком мало гособлигаций — Рекордный за последние месяцы спрос на гособлигации позволил Минфину 10 февраля привлечь в бюджет почти 50 миллиардов рублей, в два с половиной раза больше, чем на прошлой неделе.

— НПФ Сбербанка запаял накопления — Фонд первым на рынке вложился в биржевой ПИФ — В прошлом году негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получили возможность вкладывать пенсионные накопления в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ).

— "Транснефть" отжимают от трубы — Компания может утратить продуктопровод в Белоруссии — "Транснефть" рискует потерять идущий через Белоруссию транзитный продуктопровод УП "Запад-Транснефтепродукт" стоимостью почти 7 миллиардов рублей из-за увеличения налогов в республике и снижения загрузки.

— От торгцентров требуют скидок — Ставки аренды начали снижаться — Затянувшийся коронакризис выводит арендаторов и собственников торгцентров на новый раунд переговоров: от модели ситуативных скидок они пытаются перейти к пересмотру условий на долгий срок.

— Мультсериалу не зачли академ — "Первый канал" недоволен простоем "Академии Косми" — Структура "Первого канала" подала иск на 104,7 миллиона рублей к студии White Ball Animation, которой владеет продюсер сериала "Смешарики" Андрей Козырев.

— Linux возьмут на контроль — ФСТЭК создаст центр проверки операционных систем для госсектора — Для проверки безопасности операционных систем (ОС) на базе ядра Linux Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) за 300 миллионов рублей создаст исследовательский центр.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Российский софт разбавят иностранным — В реестр отечественного ПО хотят допустить условно переработанные зарубежные программы — Подтверждать "существенную доработку" свободно распространяемого программного продукта с открытым кодом российским разработчикам не потребуется.

— В первую неделю февраля инфляция снова ускорилась — Подорожали и продукты, и непродовольственные товары — Инфляция в первую неделю февраля выросла на 0,2%, сообщил Росстат.

— Партия пенсионеров поборется за голоса разочаровавшихся в государстве — К выборам в Госдуму у РППС появятся новая стратегия и новые кадры — Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС) 19 февраля проведет конференцию "Партия пенсионеров – стратегия для всех поколений", посвященную выработке предвыборной программы РППС.

— Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 11 миллионов рублей по 40 административным делам — Всего в отношении него составлено 260 протоколов, говорят в медиакорпорации — Роскомнадзор сообщил, что в отношении медиакорпорации "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (включена в реестр СМИ – иностранных агентов) составлено 166 протоколов за неисполнение требований закона о маркировке информации для СМИ, которые входят в реестр иностранных агентов.

— Импичмент бывшего президента Дональда Трампа вряд ли состоится — Он невыгоден большинству сенаторов-республиканцев — Процесс по импичменту экс-президента США Дональда Трампа продолжается в конгрессе США.

— Чечня и Удмуртия отменили жесткие эпидемиологические правила — С ними согласны не все — Российские регионы продолжают снимать пандемийные ограничения. Вслед за Удмуртией, которая уже 9 февраля сделала ношение масок лишь рекомендацией, а не обязанностью, о похожей мере было объявлено в Чечне.

— Marsh: страхование рекордно подорожало во всем мире — Но больше расти в цене не будет — Мировые цены на страхование в IV квартале 2020 года выросли на 22%, это вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, и в 11 раз больше, чем два года назад.

— Треть банковских приложений уязвимы для мошенников — Для многих банков удобство использования приложения важнее безопасности — Около трети (31%) банковских веб-приложений в России уязвимы для мошенников, сообщают в компании Positive Technologies, специализирующейся на решениях в сфере информационной безопасности.

— Пандемия охладила интерес иностранных инвесторов к российским компаниям — Число слияний и поглощений в прошлом году сократилось на треть — о числу и объему сделок слияний и поглощений (M&A) Россия в прошлом году опустилась на уровень 2017 года, говорится в отчете КПМГ "Рынок слияний и поглощений в России в 2020 году".

— Производитель игристого вина "Лев Голицынъ" запустил производство в Молдавии — Это позволит ему не попасть под новый закон о виноделии в России — Компания "Игристые вина" начала выпускать вина в Молдавии.

— Минэнерго ожидает роста поставок российского угля в Азию в 1,4 раза — Помешать этим планам может высокая волатильность рынка — Российские угольщики в ближайшие годы будут активно наращивать экспорт продукции за счет Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

— О клиентах "Билайна" позаботится топ-менеджер из "Сбера" — Светлана Кирсанова возглавит розничное направление "Вымпелкома".

— KLM открыла эру использования синтетического авиатоплива — Авиакомпании используют биокеросин и синтетический керосин для сокращения выбросов СО2 — Как сообщили 8 февраля министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов и авиакомпания KLM, 22 января Boeing 737-800 на регулярном рейсе из Амстердама в Мадрид впервые использовал обычное топливо, смешанное с 500 литрами синтетического керосина.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Полет в пандемию — Умные технологии помогут снизить риски для авиапассажиров — По официальным данным, число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 100 миллионов человек.

— Машина без износа — Верховный суд разъяснил, сколько страховщик должен заплатить по ОСАГО — Если страховщик отказался направить машину на ремонт, а суд решил, что он это должен был сделать, то пострадавший должен получить всю сумму ущерба без учета износа автомобиля.

— Квартира на кнопке — Начальник Главного управления вневедомственной охраны — о новых способах защиты от воров — Рано или поздно каждый из нас задумывается о безопасности своего дома и имущества.

— Вклад по науке — Может ли рассказ одного научного сотрудника о своей зарплате изменить финансирование целой отрасли?— Рассказ-экспромт Анастасии Проскуриной, старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН, президенту о своей зарплате неожиданно стал сенсацией.

— Очистить Сеть — Госдума ужесточает наказание за реабилитацию нацизма в интернете — За ложь в Сети о роли СССР во Второй мировой войне, отрицание приговора Нюрнбергского трибунала гражданам будет грозить лишение свободы до пяти лет.

— Указ без фокусов — Владимир Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников — На совещании с членами правительства Владимир Путин призвал отказаться от "фокусов" при начислении зарплат ученым и сделать всю систему понятной, прозрачной и соответствующей майским указам.

— По прямому назначению — Пособия на детей неработающим женщинам выплатит ПФР — Пособия неработающим женщинам, родившим ребенка, а также компенсацию инвалидам за полис ОСАГО будет выплачивать Пенсионный фонд.

— Бюллетень на выбор — Элла Памфилова назвала критерии отбора регионов для участия в онлайн-голосовании — Глава ЦИК Элла Памфилова направила в региональные избиркомы письма с критериями участия в пилотном проекте по проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в сентябре этого года.

— Попали в десятку — Квота на обучение сирот в вузах станет бессрочной — Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который закрепляет за сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и участниками боевых действий право обучаться в вузах за счет государства.

— Мобильный патруль — Появилось приложение для жалоб на запрещенный контент — Роскомнадзор начал бета-тестирование мобильного приложения "РКН" для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию.

— К налогам добавят цифры — ФНС будет оформлять бизнес за несколько минут и предоставлять вычеты автоматически — Процедура получения статуса индивидуального предпринимателя (ИП) в перспективе упростится и будет занимать несколько минут.

— В уличном кабинете — Запускается единый портал для голосований по благоустройству — Единую платформу для голосования жителей по вопросам благоустройства представил минстрой.

— Рост на иголках — МВФ: вакцина ускорит восстановление экономики России — Наличие эффективной вакцины снизило риск затяжной пандемии для России, массовая вакцинация и ослабление условий сделки ОПЕК+ ускорят восстановление ее экономики к середине 2021 года, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ) по итогам консультаций с российскими властями.

— Маски не сброшены — Анна Попова: В России сохраняется масочный режим — В России пока не отменяется масочный режим, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Из какого он теста — Обнаружить коронавирус можно будет за час — Выявлять возбудителей новой коронавирусной инфекции станет еще проще.

— Бензин нашел выход к морю — Россия начнет транзит нефтепродуктов из Беларуси уже в марте — Уже в марте этого года Россия готова начать транзит белорусских нефтепродуктов через балтийские порты Усть-Луга и Санкт-Петербург.

— Продвижение по России — Ростуризм расскажет в соцсетях об интересных местах для поездок — Продвижение отечественного турпродукта в социальных сетях обойдется в 15 млиллионов рублей.

— По одному сценарию — В Госдуме подтвердили причастность западных стран к организации незаконных акций — К распространению фейков в соцсетях о несогласованных акциях в Москве, а также к вовлечению в протесты подростков имеют отношение иностранные граждане, в том числе с Украины.

— Пошла волна — В российских школах началась итоговая аттестация 2021 года — Почти полтора миллиона девятиклассников сдают итоговое собеседование по русскому языку.

— Пирамиды держат форму — Как пандемия изменила схемы работы мошенников на финрынке — Финансовые пирамиды и нелегальные форекс-дилеры во многом поменяли формат своей работы, перенеся ее в онлайн и применяя продвинутые технологии — в 2020 году в интернете действовали свыше 45% выявленных пирамид и подавляющее большинство лжефорексеров, сообщил ЦБ.

— Подарок под ключ — Покупателей деревянных домов ждет скидка — до 350 тысяч рублей — Новую схему поддержки покупателей деревянных домов разъяснил минпромторг: граждане смогут получить скидку в размере до 10% от стоимости домокомплекта, но не более 350 тысяч рублей, а производителю такой дисконт компенсируют из бюджета.

— Борщевой напор — Торговые сети снижают цены на продукты — Основные резервы — в исключении посредников от производителя до полки магазинов.

— Чип не спешит на помощь — На рынке электроники дефицит основных компонентов — чипов, экранов, памяти, процессоров, сообщает международное аналитическое агентство Canalys.

— Кого соберет урожай — Минсельхоз попросил разрешить въезд в Россию иностранным рабочим — Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила минсельхозу, минтруду и МВД решить вопрос с привлечением иностранных рабочих для сезонных работ в АПК.

— Дочки-матери-ноутбук — Татьяна Москалькова получила более 2000 жалоб по семейным вопросам — Более 2000 жалоб по семейным вопросам получила в прошлом году уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Посудите в младшем классе — К судьям начали применять новое наказание: снижение в классе — К судьям начали применять новое наказание: снижение в классе.

— Ответит за детей на улице — Басманный суд заочно арестовал Леонида Волкова — Басманный суд Москвы в среду удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Леонида Волкова.

— Квартиры Баталова вернут — Прокуратура подала иск о возврате имущества дочери великого актера — В Москве прокуратура в судебном порядке добивается признания недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением и применения последствий недействительности сделок с имуществом дочери известного актера Алексея Баталова.

— Чем заканчивается игра с фонариками — Эти огоньки зажигались в разное время на майдане и египетской площади Тахрир, в Гонконге, Минске, Тбилиси — Становится все более очевидным, что после инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена коллективный Запад взял курс на конфронтацию с Москвой.

— Музеи лишат сокровищ — Нидерланды добровольно вернут своим бывшим колониям их культурные ценности — Нидерланды собираются вернуть своим бывшим колониям в Африке и Азии сотни тысяч произведений искусства и реликвий, вывезенных в Европу с XVII по XIX век и находящихся сегодня в музеях страны.

— В новый год с новыми возможностями — Китай стал единственной крупной мировой экономикой, продемонстрировавшей рост в 2020 году — В ночь с 11 на 12 февраля Китай встречает Новый год по лунному календарю.

— На трезвую голову — Руководители вытрезвителей опасаются прихода бизнеса в свою деликатную сферу — В стране после длительного перерыва открываются вытрезвители.

— Средь бела дня — Москва готовится к мощному снегопаду — На центр страны надвигается мощнейший циклон, который за трое суток должен завалить столичный регион снегом.

— "Старт" для разгона — Калининградским самозанятым выдали первые льготные кредиты — В Калининградской области самозанятые граждане получают льготные кредиты.

— Уже не режим — Регионы постепенно снимают антиковидные ограничения — В Удмуртии с 12 февраля отменяется обязательное ношение масок. А в Кузбассе прекращает работу региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

— Собянин рассказал о реставрации памятников московской архитектуры — Улица Большая Никитская — одна из наиболее сохранившихся улиц старой Москвы. Большую часть зданий здесь восстанавливают, не допуская подмены их новоделами.

— Прививки во всех войсках — Вакцинацию прошли уже более 150 тысяч военных — Количество солдат и офицеров, привитых от новой коронавирусной инфекции, приближается в Вооруженных силах РФ к 160 тысячам.

— Присосались — Жулики украли топливо на три миллиона рублей — Несанкционированную врезку в нефтепродуктопровод выявили полицейские на территории сельского поселения Софьино.

— Трудный путь домой — Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили новый обмен пленными — При участии российских миротворцев Баку и Ереван снова провели обмен военнопленными.

— Водка подвела — По делу американца Тревора Рида назначена новая экспертиза — Мосгорсуд в среду отложил на неопределенный срок пересмотр приговора американцу Тревору Риду, который получил девять лет колонии за нападение на полицейских.

— Запреты не слышат — В Москве выявлена ячейка запрещенной организации "Свидетели Иеговы" — Столичные следователи возбудили и расследуют уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ) в отношении "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" (запрещена в РФ).

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Площадный бунт: протесты в Мьянме набирают силу — Выбор инструментария для наказания бирманского генералитета у Запада невелик — Вслед за недавним переворотом в Мьянме в стране стали всё активнее нарастать протестные настроения.

— Хорошая инвестиция: доходы банков от брокерских услуг выросли в 1,5–3 раза — По данным Мосбиржи, в 2020-м граждане вложили в акции и облигации порядка 1 триллиона рублей — Рекордный приток частных инвесторов на фондовый рынок и рост активных сделок в 2020-м увеличили доход банков от предоставления брокерских услуг физлицам в 1,5–3 раза.

— Не НАТО угрожать: альянс решил усилиться в Черном море — Украина и Североатлантический блок проведут учения в Одессе — НАТО наращивает присутствие в Черном море. Об этом по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

— В поле зрения: ученые открыли ген наследственной слепоты — Болезнь вызывает мутация, из-за которой перестает вырабатываться важный белок — Международная группа ученых при участии российских специалистов выявила ген, мутации в котором объясняют наследственную слепоту.

— Знакомые лица: регионы начали отменять масочный режим — Эксперты назвали это решение преждевременным и предупредили о последствиях — Два российских региона, Удмуртия и Чечня, решили отказаться от обязательного ношения масок.

— "Посейдон" в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов — Новейшая АПЛ "Белгород" станет первым штатным носителем нового стратегического оружия сдерживания — Началась подготовка к испытаниям ядерных подводных роботов "Посейдон" с борта их первого штатного носителя — АПЛ "Белгород".

— Поставка по кредиту: для экспортеров готовят новую меру поддержки — Малому и среднему бизнесу будут выдавать гарантии под контракты, заключенные через РЭЦ — Для российских экспортеров из сектора малого и среднего бизнеса разрабатывают дополнительные финансовые стимулы.

— О том и речь: чего Госдума и Совфед ждут от послания Федеральному собранию — Обращение президента будет сфокусировано на решении социальных вопросов, прогнозируют парламентарии — Решение проблемы индексации пенсий работающих пенсионеров рассчитывают услышать депутаты Госдумы в послании президента Федеральному собранию.

— Прогресс в ребро: возрастные россияне стали в разы активнее на сайтах знакомств — Из-за самоизоляции люди ищут общения в виртуальном пространстве — Пандемия и ограничительные меры способствовали резкому росту посещаемости сайтов знакомств и покупок на них.

— Оппонент недоступен: новый стандарт Wi-Fi может помешать строительству 5G — Технологии конкурируют за частоты диапазона 6 ГГц — Новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для строительства сетей 5G в России.

— "Мы должны создавать экономику в границах России, а не за рубежом" — Вице-премьер Юрий Трутнев — о коронавирусе, поиске новых рынков для сбыта рыбы и строительстве города-мечты на Сахалине.

— "Лес" попутал: пособник бандитов пытался подкупить присяжного — ОПГ Леснякова-Завьялова годами держала в страхе подмосковное Пушкино — Суд в Москве приступил к рассмотрению дела о попытке подкупа присяжного заседателя.

— "Победа" за горами: лоукостер перестанет летать на Дальний Восток — Перевозчик лишится конкурентных преимуществ из-за введения дополнительного субсидирования перелетов — Лоукостер "Победа" перестанет летать на Дальний Восток, рассказали источники в авиакомпании и в другом крупном перевозчике.

— Квартирный вопрос: кто поможет ученым купить жилье — В регионах задумались о специальных ипотечных программах для молодых научных работников — В Тверской области намерены оценить возможности создания специальной программы ипотеки для молодых ученых, совсем недавно с таким предложением выступил и глава Новосибирской области.

— Стой, материалы: новостройкам спрогнозировали подорожание на 7% — Это произойдет в том числе из-за роста стоимости арматуры — К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Посол после полпреда — Дмитрий Мезенцев стал основным претендентом на должность госсекретаря союзного государства — У Союзного государства России и Белоруссии может смениться госсекретарь.

— Форум с правом одобрительного голоса — В Минске стартует очередное Всебелорусское народное собрание — Александр Лукашенко выступит в оба дня работы Всебелорусского народного собрания.

— Российский подиум оказался слишком высок для AliExpress — РБК проанализировал итоги отечественного дизайнерского проекта на популярном маркетплейсе — Восприятие потребителями AliExpress как продавца дешевой продукции препятствует маркетплейсу продвигать бренды российских дизайнеров.

— Черное одолжение достигло порога — ЦБ обнародовал новые практики работы нелегальных кредиторов и брокеров — До 10% черных кредиторов в пандемию работают без рекламы и офисов, выдавая ссуды "по звонку", оценил ЦБ.

— Hyundai и Kia попали на судебный конвейер — Корейские автопроизводители заподозрили появление в россии новых мошеннических схем — Hyundai и Kia заподозрили судей Тольятти в мошенническом сговоре с перекупщиками автомобилей.

— Россияне не спешат выговориться — Три вопроса о набирающей популярность голосовой соцсети Cubhouse — Российская аудитория новой социальной сети Clubhouse пока не превышает 10 тысяч пользователей.

— Разделяй и утилизируй — В правительстве сформулировали ключевые показатели работы российского экологического оператора — Правительство поручит Российскому экологическому оператору в 2021 году обеспечить доступ к раздельному сбору мусора для 42% населения против 26% сейчас.