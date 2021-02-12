(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Новая минтайность — Поставки рыбы остановились из-за опасений обвала цен — Обвал оптовых цен на минтай на 35% из-за закрытия китайских портов вызвал остановку поставок рыбы на российском рынке.

— Сам себя избирал, сам себя и уйду — Александр Лукашенко решил смениться когда-нибудь не сейчас — В Минске в четверг начало работу Всебелорусское народное собрание, которое, как надеются власти, позволит вывести страну из политического кризиса.

— Дальнему Востоку пора заугляться — ОАО РЖД ищет для вывоза с новых месторождений 700 млрд руб. — Чтобы обслужить перспективные объемы отгрузок с угольных месторождений Дальнего Востока, ОАО РЖД нужно сверх плана вложить 700 млрд руб. в участок Тында—Ванино.

— Платеж средь бела дня — Мошенники слишком быстро переводят средства — Ассоциация банков России разработала изменения в законодательство для улучшения борьбы с кибермошенничеством.

— Трудности жизненного роста — Компании недовольны усилением регулирования страхования жизни — За "ковидный" 2020 год страховщики смогли не только отыграть падение сборов по инвестиционному страхованию жизни, но и нарастить объемы по всему сегменту такого страхования.

— Фармкомпаниям урезают патент — Минэкономики намерено ограничить "бесконечную" защиту препаратов — Минэкономики подготовило проект ведомственного приказа, который ограничит возможности фармацевтических компаний патентовать иные формы уже известных химических соединений.

— Учись или тормози — Экономике Китая предстоят огромные расходы на переобучение рабочих — Превращение экономики Китая из промышленной в постиндустриальную уже в ближайшие годы вызовет беспрецедентные потребности страны в образовании.

— Эксперты допускают многомесячное высокое инфляционное давление — Мониторинг макроэкономики — Сокращение корреляции цен на нефть с курсом рубля — один из аргументов в пользу проинфляционного сценария развития экономики РФ в 2021 году, предполагает Национальное рейтинговое агентство (НРА) в опубликованном вчера отчете "Прогноз инфляции и ключевой ставки на 2021 год: способна ли инфляция сломить тренд на понижение ключевой ставки?".

— Понять и проголосовать — Членов избиркомов научат правильно общаться с избирателями — В пятницу Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) проведет вебинар для избирательных комиссий, посвященный их имиджу.

— Пандемия все спишет — Депутаты предложили придать законопроекту о вынужденной коррупции обратную силу — Комитет Госдумы по местному самоуправлению поддержал правительственный законопроект, позволяющий освобождать чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения, совершенные "по вынуждающим обстоятельствам".

— ЛДПР чужого не надо — Тюменские и чувашские либерал-демократы не поддержали орловского кандидата в ЦИК — Завершающийся в регионах процесс выдвижения кандидатов в новый состав Центризбиркома (ЦИК), которые будут назначены по квоте Совета федерации, не везде проходит гладко.

— Политологи похвалили свои партии — Эксперты сравнили запросы избирателей с предложениями политиков — Близкий к администрации президента Экспертный институт социальных исследований организовал в четверг обсуждение политологами темы запросов избирателей и соответствия им политических партий.

— Начальство ЦСКА обвинили между делом — Начался суд над Михаилом Барышевым и его подчиненными — В Московском гарнизонном военном суде началось рассмотрение по существу резонансного уголовного дела в отношении экс-начальника главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаила Барышева, который с целым рядом предполагаемых сообщников обвиняется в получении взяток и махинациях.

— ЕСПЧ просят сказать "нет" самоизоляции — В Страсбурге получили первую жалобу на приговор за фейки о коронавирусе в РФ — Первая жалоба из России на приговор за фейки о коронавирусе (ст. 207.1 УК) направлена в ЕСПЧ. За что именно — за посты о ковиде или за комментарии к ним — суд назначил летом прошлого года 300 часов обязательных работ жительнице Перми, до сих пор не знает ни она, ни ее адвокаты из международной группы "Агора".

— Полковник проявил тягу к вещдокам — Следователю запросили восемь лет за хищение из дела 50 млн рублей — Как стало известно "Ъ", восемь лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб. запросил гособвинитель для бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько.

— "Спутник" оказался халяльным — Разработчики вакцины прочли духовным лидерам мусульман России лекцию по медицине — В России уже в ближайшее время может быть принята фетва (богословское заключение) о дозволенности вакцины "Спутник V" для мусульман.

— Украина медленно запрягает и медленно едет — Брюссель указал на недостаточные темпы реформ на пути к членству страны в ЕС и НАТО — Украина должна ускорить проведение реформ, необходимых для дальнейшего продвижения по пути в Евросоюз и НАТО.

— Эр-Рияд встал на путь исправления прав человека — Саудовская Аравия подобрела к правозащитникам и спешно освобождает их из тюрем — Власти Саудовской Аравии освободили двух правозащитниц, ранее осужденных за терроризм и подозрительные "связи с заграницей".

— Изнанка гранта — Как поддержка государства влияет на политику НКО — В 2020 году в связи с пандемией государство оказало некоммерческим организациям (НКО) беспрецедентную помощь.

— Цифра вышла в ноль — Российский IT-сектор закончил год лучше прогнозов — Вопреки ожиданиям аналитиков, российский рынок информационных технологий (IT) в 2020 году не упал, а удержался на уровне 2019 года, подсчитали в IDC.

— Микрофинансисты дадут выдачи — Рынок рассчитывает на рост спроса со стороны заемщиков — В 2021 году выдача микрозаймов может вырасти на 15–20% после стагнации в прошлом году, полагают участники рынка.

— Льготы с поздним заселением — Гостиничный бизнес не дождался снижения НДС к обещанному сроку — Заручившись поддержкой "Опоры России", бизнес напомнил Ростуризму об обнародованной в конце прошлого года инициативе снизить НДС для гостиничного бизнеса до 10%.

— Под экскаваторы подкопался утильсбор — АЕБ предупреждает о сокращении рынка спецтехники в 2021 году — Продажи дорожно-строительной (ДСТ) и спецтехники в РФ в 2020 году выросли, хотя и на символические 0,3%, посчитали в Ассоциации европейского бизнеса.

— "Логика повышения утильсбора очень глубоко скрыта от посторонних глаз" — Глава комитета АЕБ по спецтехнике Андрей Комов о росте утильсбора и инвестклимате — Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) ожидает роста цен на спецтехнику в 2021 году на 15–25% из-за повышения утильсбора. Об отношении к этой мере "Ъ" рассказал глава отраслевого комитета АЕБ Андрей Комов.

— Доллар прорвал платину — Денежная политика ФРС подняла спрос на благородные металлы — Котировки платины обновили шестилетний максимум. Стоимость металла приближалась к $1270 за тройскую унцию, прибавив за пять дней почти 16%.

— Смартфонам не хватает деталей — Китайские бренды сокращают экспорт в Россию из-за американских санкций — Крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) могут потерять позиции на рынке в России в случае продолжения давления на них США, полагают в GS Group.

— "Страна" приникла к МКАД — Региональный девелопер добрался до Мытищ — Высокая маржинальность проектов по строительству жилья в Москве и Подмосковье продолжает привлекать региональных застройщиков.

— "Медиа-Селект" попал под прессу — Издатели и партнеры подали более 40 исков к дистрибутору — Крупный дистрибутор прессы "Медиа-Селект" столкнулся проблемами: партнеры и издательства подали к компании более 40 исков, а поставками в ее торговые объекты, в том числе в магазинах "Перекресток" и "Окей" в Москве, занимаются другие дистрибуторы.

— Свинье не товарищ — Как и почему меняются мясные предпочтения россиян — Перенасыщение российского рынка традиционными для страны видами мяса, прежде всего свининой и курятиной, на фоне высокой конкуренции среди производителей вынуждает агрохолдинги искать другие ниши.

— "Мы вошли в эпоху разумного потребления" — Дарья Лащенко, заместитель гендиректора группы "Дамате" — Что может побудить россиян есть больше баранины, утки и других пока нишевых видов мяса, "Ъ" рассказала заместитель гендиректора группы "Дамате" Дарья Лащенко.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В аэропортах вводят биометрический контроль — "Домодедово" и "Шереметьево" начали оснащаться биометрическими системами идентификации пассажиров — Аэропорт "Домодедово" планирует в ближайшее время внедрить контроль пассажиров по биометрии лица – дата начала использования технологии зависит от сроков подписания приказа Минтранса, который вводит возможность биометрической идентификации личности при проведении предполетного досмотра (сейчас документ проходит общественное обсуждение).

— Беспилотникам закон написан — У разработчиков воздушных и наземных беспилотников будет больше свободы при испытаниях своих изделий — Нормы законов "О безопасности дорожного движения", "О защите персональных данных", Воздушного кодекса, а также закона об обязательном автостраховании гражданской ответственности можно будет корректировать или отменять для участников экспериментов с инновационными транспортными средствами.

— В обновленной "Справедливой России" будет меньше единоначалия — Миронов поделится полномочиями с Прилепиным и Семигиным — Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов накануне выборов в Госдуму может уступить часть полномочий лидерам партий "Патриоты России" и "За правду" Геннадию Семигину и Захару Прилепину.

— Разработка новых стратегических вооружений стоила не более 200 млрд рублей — Об этом сообщил бывший министр обороны Сергей Иванов — Создание новых систем оружия России, представленных президентом России во время послания Федеральному собранию 1 марта 2018 г., обошлось в не очень большую сумму, сообщил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов, занимавший в 2001–2007 гг. пост министра обороны.

— Александр Лукашенко обещает принять новую конституцию Белоруссии в 2022 году — Но это может не означать досрочных выборов президента — Референдум по новой конституции Белоруссии может состоятся "как минимум" в начале 2020 г., заявил 11 февраля белорусский президент, выступая на VI Всебелорусском народном собрании – собираемом раз в пять лет форуме чиновников, депутатов всех уровней и общественности.

— Банк России в пятницу оставит ключевую ставку без изменений — Эксперты видят множество потенциальных проблем как от снижения, так и от повышения ставки — Несмотря на рекомендацию Международного валютного фонда (МВФ) снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., Банк России 12 февраля оставит ее без изменений, уверены эксперты.

— От МСП, уволивших более 10% работников, потребуют вернуть кредиты сполна — Речь идет примерно о 4000 предприятий, получивших господдержку в прошлом году — Малые предприятия, получившие господдержку в виде льготных кредитов, но не выполнившие обязательство сохранить более 90% рабочих мест, должны будут вернуть полученные деньги по кредитным ставкам коммерческих банков.

— Бедным должникам будут оставлять прожиточный минимум — В Госдуму внесен законопроект о гарантированном доходе, защищенном от взыскания за долги — Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги. Об этом сообщил один из авторов документа – первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

— Одна из крупнейших аптечных сетей в России может сменить владельца — Собственник "Доктора Столетова" рассматривает возможность продажи компании — Владелец ГК "Эркафарм", в которую входят аптечные сети "Доктор Столетов", "Озерки" и "Самсон-фарма", рассматривает возможность продажи компании. Об этом "Ведомостям" рассказал человек, работавший с группой.

— Ценам на иностранную спецтехнику в России предрекли скачок — Доля российской техники на этом рынке составляет всего 15–25% — Прогноз роста цен на спецтехнику 11 февраля дал на пресс-конференции глава комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ, гендиректор Volvo Construction Equipment в России и СНГ Андрей Комов.

— United Airlines купит 200 аэротакси для доставки пассажиров в аэропорт — Это первая крупная сделка на зарождающемся рынке электрических летательных аппаратов — Одна из крупнейших авиакомпаний мира – американская United Airlines объявила 10 февраля о стратегическом партнерстве со стартапом Archer, который занимается разработкой электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL).

— Как работодатели усугубляют зарплатное неравенство — Компенсируя высокооплачиваемым сотрудникам повышение ставки НДФЛ до 15% — С этого года с дохода до 5 млн руб. в год по-прежнему взимается налог в 13%, часть заработка, превышающая эту сумму, облагается налогом в 15%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Призраки обмана — МВД объявило тендер на IT-разработку по распознаванию новой угрозы — видео c замененными лицами — МВД России объявило конкурс на разработку компьютерной системы, которая позволит выявлять так называемые дипфейки. Это новое слово в виртуальной реальности — убедительные видеоподделки.

— Не остаться без копейки — Андрей Исаев: "Единая Россия" предложила гарантировать каждому должнику минимальный доход — Какие бы жизненные обстоятельства ни сложились, должника не оставят без копейки в кармане. На это направлен законопроект, который внесли в Госдуму депутаты и сенаторы от "Единой России".

— Узнаем тайные приказы — Граждан не смогут записывать в должники за их спиной — Новый законопроект предлагает защитить граждан от неожиданных долгов, возникших буквально у них за спиной. Поправки в Гражданский процессуальный кодекс обязывают суды через портал госуслуг информировать граждан о вынесенных судебных приказах.

— Полоса наказания — По автобусной полосе предложено разрешить ездить ночью — Группа депутатов предлагает не наказывать водителей за движение ночью по выделенным для общественного транспорта полосам. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

— Впускают с молотка — Покупатели заинтересовались проблемными квартирами — Все больше обычных покупателей приходит на торги, где распродаются квартиры неудачливых ипотечных заемщиков.

— Довести бы до ума — Российской экономике не хватает специалистов по искусственному интеллекту — Российская ИТ-отрасль начинает испытывать кадровый голод, свидетельствуют данные анализа, проведенного Альянсом в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

— Полис не затягивается — Рынок страхования вырос, несмотря на пандемию — Рынок страхования жизни в 2020 году вырос на 4,1%, до 453 млрд рублей, рассказали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

— Квартирный ответ — Почти 28 тысячам льготников помогли с жильем — За 2020 год 27 705 семей льготников получили господдержку в решении жилищного вопроса, сообщает Минстрой.

— Мастера на все штуки — Медицинские и ЖКХ-услуги можно будет получить через мобильные приложения — В этом году госуслуги в сфере здоровья, недвижимости и авто можно будет получить через специальные тематические приложения. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

— Сутки прочь — ЦБ не даст банкам занижать лимиты переводов по телефону — С 1 октября лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) во всех банках должны быть не менее 150 тыс. рублей в сутки, говорится в проекте указания Банка России.

— Индия выходит на контракт — Российские нефть и газ могут получить новый рынок — Главным источником роста спроса на энергию до 2040 года станет Индия. В базовом варианте прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) на ее долю придется 25% прироста потребления энергии.

— Безработица показала подъем — Росстат сообщил, что численность безработных в России за 2020 год, по предварительным данным, составила около 4,3 млн человек. Это на 24,7 процента выше показателя 2019 года. Также численность безработных в декабре 2020 года составила около 4,4 млн человек, что на 4 процента меньше показателя за ноябрь 2020-го.

— Куклы вместо младенцев — Настоящий скандал с криминалом чуть не разыгрался на Ставрополье — Речь идет о загадочной истории вокруг подмены двух новорожденных детскими куклами.

— Небо сплошь в куполах — На учениях ВДВ десантировали сразу тысячу военных — Ивановская 98-я гвардейская десантная дивизия провела первые в этом году масштабные учения. В них были задействованы солдаты и офицеры двух полков ВДВ из Костромы. А боевые действия разыгрывали в трех областях Центра России — Ивановской, Костромской и Ярославской.

— Обнаружит и собьет — В России создают средства уничтожения вражеских беспилотников — Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии попытались атаковать террористы. Далеко не в первый раз. И вновь — безуспешно. Хорошо налаженная система защиты аэродрома сработала без сбоев.

— Угроза с юга — Составлен прогноз лесных пожаров на март и апрель — Составлен предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на март-апрель 2021 года. В марте области наибольшего риска располагаются, судя по прогнозной карте, в самых южных регионах страны.

— Банкиры на доверии — В суд передали дело о хищении у банка "Югра" — Заместитель Генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца ПАО Банк "Югра" Алексея Хотина, председателя его правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой.

— Во избежание конфликтов — В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в новых незаконных акциях — Генпрокуратура РФ напомнила об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам. Предостережения адресованы физическим и юридическим лицам.

— Штраф и тюремные нары — Британцу грозит срок за оскорбление памяти ветерана в интернете — Внушительный штраф и тюремные нары грозят жителю Альбиона, который в Twitter оскорбил память недавно скончавшегося ветерана Второй мировой войны капитана Томаса Мура.

— Мучителей блокируют — Закон о запрете треш-стримов будет принят к лету — Закон о запрете треш-стримов будет принят к лету. Об этом на заседании рабочей группы по подготовке закона по противодействию треш-стримам заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

— Прощупывают почву — Дачники ушли за семенами в TikTok — В пандемию дачники устремились в соцсети в поисках новых, качественных семян. В TikTok растет популярность видео тыкв размером с карету или помидоров причудливой формы. Но специалисты утверждают: по-прежнему покупка семян (хоть в интернете, хоть на рынках) — это лотерея.

— Техосмотра на всех не хватает — Регионам поручили увеличить количество пунктов ТО — Лишь 69 регионов России обеспечены пунктами техосмотра в необходимом количестве. Такую цифру озвучил на совещании с операторами техосмотра глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. Но и к этим регионам есть вопросы.

— Приговор рассекречен — Кассационный суд запретил объявлять процессы закрытыми без веских причин — Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор жителю Смоленска некоему Г., осужденному на 12 лет колонии за торговлю наркотиками. Главная ошибка нижестоящих инстанций состояла в том, что они без веских причин закрыли процесс для общественности.

— Театрам — нет, школам — да — Канцлер Ангела Меркель объяснила очередное продление карантина в Германии — Рестораны и кафе, непродовольственные магазины и фитнес-центры, музеи и театры останутся закрытыми в Германии до 7 марта. Об этом канцлер Ангела Меркель и премьеры земель договорились на видеосовещании.

— Конституция не устояла — Законодатели США с легкостью переписали Основной закон страны под свои политические интересы — Конъюнктурные интересы политиков демократической партии США, контролирующих две из трех ветвей власти в стране — исполнительную в лице президента Джозефа Байдена и законодательную в виде обеих палат конгресса, — становятся более весомым аргументом в вашингтонских политических разборках, чем "незыблемая" американская конституция.

— Как под копирку?— С начала пандемии все больше студентов поддаются соблазну и списывают, пользуясь тем, что преподаватель сидит не перед ними, а по ту сторону экрана.

— Оргкомитет без главы — Председатель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори уйдет в отставку, сообщает газета Asahi Shimbun.

— Форум переломного периода — В Минске в четверг открылось VI Всебелорусское народное собрание. В работе форума, который продлится два дня, принимают участие 2400 делегатов и 300 приглашенных гостей — представители всех слоев общества и регионов Беларуси.

— Из традиций только стол — На китайский Новый год жителей КНР попросили не возвращаться домой — Новый год по лунному календарю (кит. название Праздник весны) считается самым главным и самым продолжительным праздником в Китае и странах Юго-Восточной Азии.

— На поле вырастут турбины — Дания создаст остров в Северном море — Правительство Дании дало зеленый свет строительству гигантского искусственного острова в Северном море площадью в 18 футбольных полей.

— Сайты почернели — Польские СМИ заставят скинуться на здравоохранение — Польские власти решили заставить СМИ раскошелиться на борьбу с коронавирусом. В правительстве разработали новый налог на доходы от рекламы в интернете, который вызвал волну протестов частных газет, радио и телеканалов.

— Октановое голодание — В нескольких районах Хабаровского края сохраняются перебои с бензином — В Ульчском, Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края до сих пор не решилась топливная проблема. С конца января Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает местные АЗС бензином, изменил схему реализации мелкооптовых партий — сроки поставки сильно растянулись.

— Мэр Москвы Сергей Собянин: В Москве завершается строительство нового железнодорожного вокзала — Впервые за последние сто лет в столице скоро откроется новый железнодорожный вокзал для поездов дальнего следования. "Восточный" станет в Москве десятым по счету вокзалом после Ярославского, Ленинградского, Казанского, Белорусского, Рижского, Ленинградского, Павелецкого, Киевского, Савеловского и Курского.

— Дверь мне — Как будут работать "личные" автобусы в Новой Москве — В дополнение к обычному общественному транспорту в Москве появятся "Персонализированные перевозки по требованию". Как уже писал сайт "РГ", о скором старте этого пока еще пилотного проекта объявил заммэра Максим Ликсутов.

— Дальше — меньше — Число погибших в ДТП за 10 лет упало вдвое — В Москве за 10 лет более чем вдвое сократилось число погибших в ДТП — если в 2010 году на дорогах погибли 763 человека, то в прошлом году — 370.

— Кидай правильно — Увеличиваются темпы раздельного сбора мусора — Год назад столица начала внедрять программу по раздельному сбору отходов. Скептики уверяли, что москвичи не готовы к таким глобальным переменам. И вот стали известны итоги.

— Время собирать Камушки — В центре города появится новая железная дорога — Новая железнодорожная ветка появится в центре Москвы прямо над Третьим транспортным кольцом. Как объяснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, линия свяжет Смоленское и Курское направления.

— Вслед за Петром — На карте теплоходных маршрутов появилось новое направление — В Ленинградской области разработан новый туристический маршрут по местам, связанным с жизнью Петра Первого. На теплоходе можно посетить Шлиссельбург, Новую и Старую Ладогу, а конечной точкой путешествия станет город Лодейное Поле.

— Сагаалган гуляет — К буддистскому Новому году запустили первый зимний чартер в Бурятию — В пятницу в Бурятии, Забайкалье, Калмыкии, на Алтае начинается буддистский Новый год — Сагаалган. Справляют Сагаалган целый месяц. Это время для почитания старших, символ обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий.

— Поднесли к столу — Югорский школьник начал в соцсетях проект по обмену едой — В Югре впервые запустили фудшеринг — обмен едой, которой одни люди готовы поделиться с другими.

— Я могу! Пусть меня научат — Особых детей в регионах обучают востребованным профессиям — Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья — особая боль родителей. Что будет с ними дальше, чем они станут заниматься, как смогут зарабатывать на жизнь? Корреспонденты "РГ" выяснили, как в регионах помогают решать эти проблемы.

— Помог скандал — В Подмосковье обнаружили подпольный арсенал — Оружие нашли в результате семейного скандала, когда жительница Солнечногорска пожаловалась полиции на угрозы мужа физической расправой.

— Сердце после ковида — Академик Сергей Бойцов: Лечить не болезнь, а больного — это правило не устаревает — Пандемия умудрилась отодвинуть в сторону немало важнейших проблем нашего здоровья. Даже вечные лидеры — сердечно-сосудистые болезни — воспринимаются без привычной актуальности.

— Родинку поймают нейросетью — Разработана методика дистанционного распознавания меланомы — Специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) вместе с московскими коллегами разработали нейросеть, которая распознает рак кожи на ранних стадиях.

— Корона против коронки — COVID-19 может поражать зубы и десны — Замечено, что среди заболевших ковидом немало стоматологов. Объяснение простое. Зубы не перестают болеть во время пандемии. А зубная боль из самых мучительных.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Держи карман уже: студенты-медики жалуются на задержку стипендий — Всероссийский студенческий союз зафиксировал перебои с выплатами в 19 вузах страны — Около 40 тыс. учащихся медицинских вузов, по подсчетам Всероссийского студенческого союза (ВСС), до сих пор не получили январские стипендии.

— По жилью увидим: в РФ реформируют механизм помощи нуждающимся в квартирах — Сегодня в очереди на улучшение условий проживания стоит около 4 млн граждан — В России реформируют систему поддержки нуждающихся в жилье. Минстрой создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано помочь, рассказали "Известиям" в ведомстве.

— Заграница нам поможет: аграрии просят пустить в страну мигрантов — С сезонными сельскохозяйственными работами россияне сами справиться не могут — Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос по привлечению иностранцев к проведению сезонных сельскохозяйственных работ в 2021 году.

— Россияне стали больше следить за гигиеной на работе — В 2020 году изменилось поведение россиян на работе, выяснил сервис для быстрого поиска работы Worki совместно с ResearchMe. Данные есть в распоряжении "Известий".

— Объемный заем: банки развивают продажи через дополненную реальность — Узнать стоимость автокредита можно будет при наведении камеры на машину — Российские банки развивают технологии дополненной реальности для продажи финансовых продуктов: клиенты смогут при наведении смартфона "оживлять" рекламные плакаты в офисах или рассчитывать стоимость автокредита.

— Поддадут газу: сможет ли Катар подмять под себя мировой рынок СПГ — Планы эмирата могут сыграть на руку России — Ближневосточный эмират Катар решил стать главнейшим поставщиком сжиженного природного газа. В том, насколько реальны планы эмирата и как это скажется на российской экономике, разбирались "Известия".

— С пенсией по жизни: кто возглавит ПФР после ухода Максима Топилина — Источники "Известий" говорят, что главой объединенной структуры ПФР и ФСС станет Алексей Скляр — В стране грядет реформа социальных институтов. По информации источников "Известий", Пенсионный фонд России (ПФР) будет объединен с Фондом социального страхования (ФСС).

— "Главная цель второго этапа миссии ВОЗ — найти источник SARS-CoV-2 в природе" — Эксперт группы ВОЗ от России Владимир Дедков — о работе в Китае и задачах по продолжению исследований — Одной из основных задач второго этапа миссии ВОЗ в Китае станет поиск природного источника SARS-CoV-2. Также эксперты планируют изучить коллекции биоматериалов доноров и болевших ОРВИ: возможно, в них удастся обнаружить антитела к новому коронавирусу, появившиеся еще до пандемии.

— "Довезти до дома": подростков-безбилетников запретили высаживать из транспорта — Госдума приняла законопроект, согласно которому водителям и кондукторам запрещено высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет. Данная мера распространяется только на несовершеннолетних, которые едут без сопровождения родителей.

— Блок за блок: законопроект об оценке риска обналичивания денег скорректируют — Норма о конфискации средств у ненадежных клиентов из "красной зоны" противоречит Конституции РФ — Законопроект о запуске платформы "Знай своего клиента", которая разделит предпринимателей на зоны риска по принципу светофора, скорректируют.

— Точка невозврата: отказ клиентам отелей в компенсации закрепят в законе — Проектом о специальных тарифах займется Ростуризм — Отельерам могут официально разрешить предлагать клиентам путевки по невозвратному тарифу. Это следует из протокола заседания экспертной группы по "Трансформации делового климата" (ТДК, документ есть у "Известий").

— "Не все еще мосты сожжены нашими дорогими партнерами" — Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов — об "унижении" Жозепа Борреля, новых европейских санкциях и решенной судьбе "Северного потока – 2" — Руководство РФ не увязывало высылку европейских дипломатов с визитом верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

— "Русских и французских солдат похоронят в одной могиле" — Организатор археологической экспедиции в Вязьме Пьер Малиновский — о найденных останках участников войны 1812 года, своей любви к Наполеону и к России — В субботу 13 февраля на Екатерининском кладбище Вязьмы состоится необычная погребальная церемония.

— Движение вверх – В Москве рады, что действующая администрация США во главе с Джозефом Байденом выполнила предвыборные обещания и согласилась продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом Владимир Путин заявил во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, прошедшего 11 февраля по видеосвязи.

— Закон перемен — Конституцию Белоруссии перепишут до декабря — Рабочая группа по подготовке изменений в конституцию Белоруссии планирует завершить проект до декабря 2021 года. Голосование по поправкам проведут либо в декабре, либо в январе 2022-го. Об этом "Известиям" по итогам первого дня Всебелорусского народного собрания (ВНС) заявил глава международного комитета парламента республики Андрей Савиных.

— Снег на головы — За два дня в Москве сугробы вырастут до полуметра — Сильный снегопад накроет Москву в ночь на 12 февраля и затихнет только через двое суток, сообщил "Известиям" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По оценкам метеорологов, за это время выпадет от 20 до 30 см снега.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Восемь переменных сентябрьских выборов — Агентство политических и экономических коммуникаций представило прогноз по отставкам губернаторов в 2021 году — Восемь губернаторов могут в этом году уйти в отставку до сентябрьских выборов, следует из доклада Агентства политических и экономических коммуникаций.

— Коронавирус отнял у ВВП до 0,9% — Аналитики АКРА оценили потери экономики в результате пандемии — АКРА оценило влияние смертности и нетрудоспособности среди больных COVID на ВВП России. Краткосрочно эти эффекты коронавируса для экономики малозаметны среди других факторов, но "демографический след" эпидемии сохранится на 15 лет.

— Новые штаммы — сменивший форму враг — О том, эффективны ли существующие вакцины против новых штаммов COVID-19, как их выявить и надо ли носить перчатки в метро, —читайте в интервью представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович.

— Китай завалил Россию ее минтаем — Оптовые цены на популярную промысловую рыбу упали в 1,5 раза — Введение Китаем ограничений на ввоз минтая вызвало резкое снижение его стоимости. На Дальнем Востоке уже не хватает складов, а в центре есть риск дефицита: переработчики не торопятся покупать минтай, ожидая еще более низких цен.

— ЦБ прибег к телефонному праву — Мегарегулятор вводит единый суточный лимит по переводам в системе быстрых платежей — ЦБ с 1 октября планирует установить суточный лимит на переводы через Систему быстрых платежей на уровне не менее 150 тыс. руб. В таком случае Сбербанку придется повысить максимальную сумму переводов в день втрое.

— Приезжие развязали кошельки — Банки фиксируют рост расходов иностранцев в России — Крупнейшие банки оценили, как восстанавливаются расходы иностранцев в России в начале 2021 года. ВТБ фиксирует рост трат по сравнению с периодом до локдауна, Сбербанк отмечает, что они по-прежнему падают, но уже не так сильно.