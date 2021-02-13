Эксперты оценили вероятность нового всплеска коронавируса в России
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Вероятность очередного всплеска коронавируса весной велика, поэтому отказываться от масочного режима пока рано. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.
По мнению ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александра Чепурнова, скачок заражаемости может прийтись на конец марта-конец апреля. Он подчеркнул, что спешить отказываться от масок не стоит, так как они препятствуют выбрасыванию при разговоре и дыхании капель, которые могут попасть на слизистую человека: в нос, рот или глаза.
Он подчеркнул, что это очень хорошо продемонстрировали китайцы, которые выявили, что очкарики болеют в 5 раз реже.
"Маски — это очень эффективное средство, и оно ничего такого уж не требует", — заметил эксперт.
Это мнение подтвердила и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, весенний всплеск заболеваемости будет, в частности, зависеть от поведения людей и от того, оставят ли власти в силе санитарные меры по нераспространению инфекции.
https://1prime.ru/News/20210213/833035075.html