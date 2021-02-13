МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Вероятность очередного всплеска коронавируса весной велика, поэтому отказываться от масочного режима пока рано. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов. Ученые узнали, почему коронавирус мутирует

По мнению ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александра Чепурнова, скачок заражаемости может прийтись на конец марта-конец апреля. Он подчеркнул, что спешить отказываться от масок не стоит, так как они препятствуют выбрасыванию при разговоре и дыхании капель, которые могут попасть на слизистую человека: в нос, рот или глаза.

Он подчеркнул, что это очень хорошо продемонстрировали китайцы, которые выявили, что очкарики болеют в 5 раз реже.

"Маски — это очень эффективное средство, и оно ничего такого уж не требует", — заметил эксперт.

Это мнение подтвердила и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, весенний всплеск заболеваемости будет, в частности, зависеть от поведения людей и от того, оставят ли власти в силе санитарные меры по нераспространению инфекции.