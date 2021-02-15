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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— С полями поступают неплодородно — Аграрии сообщают о сложностях с подготовкой к посевной — Посевная кампания в целом ряде регионов может столкнуться с проблемами. Минсельхоз начал получать от аграриев жалобы на нехватку в свободной продаже минеральных удобрений и о росте цен на химию.

— Ток перед родиной — Перекрестное субсидирование в энергетике обсудят у президента — По данным "Ъ", в начале марта президент Владимир Путин проведет большое совещание по электроэнергетике. Будут обсуждаться традиционные проблемы сектора — борьба с перекрестным субсидированием и электросетевая реформа.

— Окладоискатели — Власти хотят знать о зарплатах бюджетников во всех подробностях — К апрелю этого года Минтруд, согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина, должен проанализировать динамику зарплат бюджетников. Эти данные будут использованы для продолжения реформы оплаты труда врачей, учителей и работников культуры.

— Цены ставят на ремонт — Правительство может проследить за инвестициями энергетиков — Генерирующие компании могут заставить вкладывать средства, полученные от ускоренной индексации цен в рамках конкурентного отбора мощности на 2022–2025 годы, в ремонт оборудования. С такой идеей в правительство обратились крупные потребители, которые оценивают объем дополнительных платежей за мощность в 173 миллиарда рублей.

— "Авито" приценивается к торговле — Площадка подключит продавцов к маркетплейсу — "Авито", работавший до сих пор как онлайн-доска объявлений, начинает тестировать формат маркетплейса. Сервис займется привлечением поставщиков, чтобы зарабатывать на комиссии с их продаж. Оплачивать товары партнеров можно будет прямо через "Авито".

— Приватизация с обременением — Инвесторам когда-нибудь предложат выкупить госсобственность с обязательствами — Российский аукционный дом предлагает использовать в рамках приватизации механизм инвестиционных сделок, предусмотрев для покупателей ряда госактивов требования по сохранению профиля компаний и инвестированию.

— "Бизнес декарбонизируется на бумаге и в корпоративных отчетах" — Руслан Эдельгериев о климатической повестке для России — В минувшем году вопросы климатической политики внезапно вышли на первый план и в России в связи с планами ЕС ввести пограничный углеродный налог для экспортеров. Уже в этом году новая администрация в США объявила о повторном вступлении в Парижское климатическое соглашение (ПС), а Китай запустил национальную систему углеродной торговли.

— Нормативы для отходов бизнеса в регионах требуют ясности — Мониторинг регулирования ТКО — Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и Институт экономики роста имени П. А. Столыпина представили мониторинг региональных нормативов накопления коммунальных отходов и тарифов региональных операторов по обращению с ними для семи видов экономической деятельности.

— Кто в лес, кто про дрова — Минприроды усложняет процедуру легализации лесов на сельхозугодьях — Частная собственность на лес, ранее анонсированная властями, может так и не появиться в России. Сентябрьское постановление правительства вроде бы дало возможность использовать и продавать древесину с сельхозугодий. Но теперь Минприроды подготовило проект поправок, существенно усложняющих процедуру.

— "Ветер" им в "Крепость" — Эксперты проанализировали возможные сценарии думских выборов — Фонд "Петербургская политика" описал три возможных сценария осенних выборов в Госдуму. Пока, по мнению экспертов, власти готовят страну к плану "Крепость" — с максимальным контролем над кампанией и получением "Единой Россией" (ЕР) конституционного большинства.

— Генералы покидают Росгвардию — За делом одного высшего офицера последовали отставки других — Столичное Военное следственное управление (ВСУ) СКР намерено через суд ограничить в сроках ознакомления с материалами уголовного дела бывшего заместителя директора Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко.

— Прокуратура оценила обман туристов — Фигурантам дела о мошенничестве запросили сроки — В Дорогомиловском суде Москвы прошли прения по делу трех топ-менеджеров центра бронирования ООО "Polar Tour", обвиняемых в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, с января по июнь 2018 года компания собрала 550 миллионов рублей средств туристических агентств, которые так и не дошли до туроператоров.

— ВИЧ-парад — Составлен свежий рейтинг регионов по ситуации с эпидемией — Аналитики проекта "Если быть точным" представили обновленный рейтинг российских регионов по ситуации с ВИЧ. Самыми проблемными оказались Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Оренбургская области и Республика Крым. Исследователи опирались на данные от Минздрава и Роспотребнадзора за 2019 год.

— "Никаких тайн и прочего, все на поверхности" — Иван Сафронов ответил на вопросы — Спустя полгода после взятия под стражу по обвинению в госизмене бывшего корреспондента "Ъ" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова "Ъ" обратился к нему с рядом вопросов о том, как, с его точки зрения, продвигается следствие.

— Дональд Трамп не оправдал недоверия — Конгресс США вновь не признал его виновным — Сенат конгресса США рассмотрел вопрос об импичменте экс-президенту Дональду Трампу. Его обвиняли в подстрекательстве к мятежу, который привел к штурму Капитолия, предпринятому 6 января сторонниками пересмотра итогов президентских выборов.

— У Анкары длинные когти — Турция провела новую операцию в Ираке — Турция завершила очередную военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана. По данным минобороны Турции, менее чем за неделю "были нейтрализованы 53 террориста".

— Экс-премьер Косово хочет стать дважды премьером — В переговорах с Сербией Альбин Курти ставит на Джо Байдена — В Косово в воскресенье состоялись внеочередные парламентские выборы. Их победителя опросы и эксперты предсказывали заранее — движение "Самоопределение" Альбина Курти. Год назад он уже возглавлял правительство, однако лишился поста.

— Уголь поедет далеко и надолго — Железные дороги могут обязать к долгосрочным договорам — Правительство хочет заставить ОАО РЖД заключать долгосрочные контракты на вывоз угля. Сейчас такие соглашения монополия подписывает только по нефтяным грузам, стремясь удержать за собой эти высокорентабельные перевозки на фоне конкуренции с другими видами транспорта.

— Атака с человеческим лицом — Хакеры вскрыли корпоративные мобильные приложения банков — Мошенники начали применять приемы, отработанные на физлицах, к компаниям. ЦБ сообщил банкам о новом типе атаки на счета юридических лиц через мобильное приложение и рекомендовал проверить системы дистанционного банковского обслуживания.

— "Горбушкин двор" готовится к ремонту — Торговый центр хочет стать DIY-ярмаркой — Сокращение серого рынка гаджетов и отсутствие интереса молодой аудитории вынуждает торгцентр "Горбушкин двор" искать альтернативные пути развития. Более четверти его площадей могут отдать под магазины товаров для дома и ремонта, так как в округе выросли объемы жилищного строительства.

— Инвесторам подготовили вопросы — ЦБ оценит предложения рынка по тестированию — Саморегулируемые ассоциации фондового рынка разработали механизм и вопросы тестирования неквалифицированных инвесторов. Оно включает семь вопросов по каждому из семи видов инструментов, требующих применения механизма.

— Лизинга убыло — Рынок просел в корпоративных сегментах — Рынок лизинга в прошлом году упал впервые за пять лет — на 6%. Причиной стало тяжелое положение в корпоративных капиталоемких сегментах, прежде всего авиационном и железнодорожном, на фоне пандемии. Драйвером же рынка выступил розничный автомобильный лизинг.

— НПФ "Открытие" выкатило вагоны — Пенсионные накопления фонда остались без акций ОВК — НПФ "Открытие" продал на Московской бирже находящийся у него в пенсионных накоплениях пакет акций в 14,5% Объединенной вагонной компании (ОВК). Покупка могла быть осуществлена либо самим НПФ на средства из капитала, либо же его акционером, банком "ФК Открытие" или его структурами.

— Слияния на карантине — В 2020 году рынок M&A показал рекордное падение — По итогам прошлого года рынок слияний и поглощений в России упал почти на 40%, до 33,5 миллиарда долларов. Четвертый квартал превзошел все предыдущие, но в основном за счет нескольких крупных сделок в нефтяном секторе.

— Импортные полуприцепы дали задний ход — Их поставки резко сократились из-за утильсбора — Доля российских полуприцепов на внутреннем рынке выросла почти втрое с 2017 года, заместив в основном подержанные из Европы — их число сократилось более чем в 11 раз. По подсчетам "Росспецмаша", в 2020 году поставки российских полуприцепов выросли на 7%, до 22,8 тысячи штук.

— ГК ФСК оттесняет "Баркли" — Застройщику достался участок конкурента — "Баркли" Леонида Казинца, который начинал застраивать дорогой недвижимостью один из престижных районов столицы — Остоженку, и группе РКС пришлось продать свой участок на юге Москвы ГК ФСК Владимира Воронина.

— Клиники подобрали себе антитела — Они заработали на тестах перед вакцинацией — Всего за три недели, прошедших со старта массовой вакцинации россиян от COVID-19, медицинские лаборатории, как выяснили в ВТБ, смогли почти на треть увеличить выручку за счет проведения исследований пациентов перед прививкой и на антитела после инъекции.

— В госпрограммы встроят микросхемы — Требования по закупкам отечественной электроники могут расширить — Минэкономики и Минпромторг обсуждают возможность введения квот на закупки отечественной радиоэлектроники при реализации госпрограмм. Сейчас такие квоты затрагивают только закупки госорганов и госкорпораций.

— Рекламу ставят на место — Суд поддержал требование Russ Outdoor и "Олимпа" к Москве — Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски операторов наружной рекламы Russ Outdoor и "Олимп" к департаменту рекламы и СМИ Москвы. Они требовали закрепить в договорах новые места под свои рекламные конструкции, которые не могли разместить из-за ремонта дорог, строительства метро и других препятствий.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Банк России расчищает дорогу для быстрых платежей — ЦБ запрещает банкам ограничивать переводы в СБП и обязывает их внедрить "СБПэй" — Банк России опубликовал проект указания, которым запрещает банкам занижать лимиты на переводы в системе быстрых платежей (СБП). Клиент любого банка, указывает ЦБ, должен иметь возможность переводить в СБП не менее 150 тысяч рублей в сутки.

— Эксперты фонда "Петербургская политика" представили три сценария выборов в Госдуму — Какой из сценариев – "План "Крепость", "Ветер перемен" или "Ускользающее большинство" – будет реализован, пока не ясно — Представленные экспертами фонда "Петербургская политика" сценарии выборов в Госдуму спроектированы в зависимости от того, какой результат на выборах получит "Единая Россия".

— Второй процесс импичмента Дональда Трампа тоже провалился — Но противники бывшего президента не оставят его в покое — Голосование в сенате США по вопросу об импичменте (отстранении от должности) уже ушедшего в отставку с поста президента США Дональда Трампа закончилось 13 февраля безрезультатно.

— Владимир Сипягин может попробовать себя в роли кандидата — К владимирскому губернатору примеряют думское кресло — Избранный в 2018 году губернатором Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) может сменить работу до думских выборов, сказали "Ведомостям" собеседник, близкий к администрации региона, и собеседник в ЛДПР.

— Россия займется мигрантами на международном уровне — Наше вступление в Международную организацию по миграции запоздало лет на десять — Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает принять устав Международной организации по миграции (МОМ). Это формальная процедура, необходимая для вступления России в МОМ.

— Банкам придется повысить ставки по депозитам — Усиление конкуренции за наличность заставит их привлекать вклады — В пятницу, 12 февраля, совет директоров Банка России уже в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку неизменной на уровне 4,25%. "Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии, – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Как Pinterest подорожал в шесть раз — Акции видеохостинга взлетели во время пандемии — Microsoft попыталась провести самое дорогое поглощение в своей истории. Неудачно. В конце прошлой недели The Financial Times сообщила, что несколько месяцев назад Microsoft вела переговоры о покупке видеохостинга Pinterest.

— В России появится реестр для доступа к биометрическим данным — Вести его будет "Ростелеком" — В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Сейчас к системе подключены банки и – с 1 января 2021 года – страховые компании.

— На месте промзоны у метро "Бутырская" может появиться крупный жилой комплекс — MR Group планирует застроить территорию "Асфальтобетона" — MR Group будет застраивать бывшую территорию завода "Асфальтобетон", которая находится в Огородном проезде на севере Москвы, рассказали два консультанта, работавших с компанией.

— "Мандалорец" спасает Disney — Компания сделала ставку на стриминг и не прогадала — The Walt Disney Company объявила 11 февраля о прибыли в 17 миллионов долларов за первый квартал 2021 финансового года, закончившийся 2 января. Новость оказалась неожиданной для участников рынка, предрекавших компании очередной убыток.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Доплатная медицина — Как россияне сэкономили на лечении миллиарды рублей — Свыше 42,6 миллиарда рублей получили россияне, оформив социальный налоговый вычет за лечение в 2020 году. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС), по данным на 1 августа 2020 года.

— Проценты туда и обратно — Банк России завершил цикл снижения ключевой ставки — Дальнейшее снижение ключевой ставки, которая с лета и так находится на историческом минимуме, больше не требуется и даже было бы вредно — экономика миновала острую стадию кризиса, а инфляция пока заметно обгоняет цель Банка России.

— Вышли невиновными — Присяжные стали чаще оправдывать подсудимых — Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил на Всероссийском совещании судей, что в течение года перед судом присяжных предстали 938 человек. Более четверти их них были оправданы, причем сам процент оправдательных приговоров вырос.

— Определители номера — В России откажутся от "восьмерки" при междугородных и международных звонках — Позвонить в другой город или за рубеж нельзя будет через "восьмерку" — Россия готовится к переходу на международную систему нумерации. Такой проект постановления опубликовало Минцифры на портале проектов правовых актов.

— Маркер здоровья — Глава государства лично поздравил академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главного внештатного эндокринолога Минздрава Ивана Дедова с 80-летием.

— "Донбасс мы не бросим" — Владимир Путин сделал важные заявления на встрече с главными редакторами — Президент заверил, что Россия не бросит Донбасс, рассказал о политике сдерживания нашей страны, которую практикует Запад, и назвал причину протестных акций, охвативших многие государства, — это недовольство ухудшением качества жизни.

— Опыт всегда выручает — В Пенсионном фонде сменилось руководство — Новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Из места в вольер — Приюты для животных будут строить по новым правилам — Правила проектирования и строительства приютов для животных разработал Минстрой. Количество мест в существующих приютах составляет лишь четверть от необходимого.

— Наука — расписание на год — Каждый месяц Года науки и технологий будет связан с каким-то актуальным научным направлением. Об этом заявил на первом заседании Оргкомитета по проведению Года науки и технологий глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

— По труду и указу — Михаил Мишустин поручил готовить предложения по зарплатам бюджетников — Министерство труда и социальной защиты и министерство финансов до 20 апреля должны внести в правительство предложения о повышении оплаты труда отдельных категорий бюджетников для неукоснительного соблюдения указов президента.

— Места по реестру — Наказание за нарушение правил на парковке для инвалидов предложено усилить — Ужесточить наказание за безосновательную парковку на местах для инвалидов предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующий запрос он направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

— Лунная колея — Приказы, протоколы совещаний, технические планы и письма, фотографии… В феврале 1966 года советская автоматическая станция "Луна-9" впервые в истории совершила мягкую посадку на поверхность Луны. О том, как это было, — в рассекреченных документах, которые публикует Роскосмос на своем сайте.

— На свободу поскорее — Предлагается ускорить доставку в тюрьмы из суда решений об освобождении — Новый законопроект предлагает ускорить процесс освобождения из казенных домов граждан, которых суд распорядился выпустить. Госдума уже начала сбор отзывов на инициативу.

— Между прививкой и карантином — Где уже сегодня нужен сертификат о вакцинации — Вакцина "Спутник V" одобрена к применению уже в 27 странах мира, таким образом, она вошла в число трех лидеров с наибольшим количеством разрешений по всему миру.

— Горка с плеч — Запущен бесплатный номер для жалоб на детские площадки — Несколько десятков жалоб на опасные детские площадки уже поступило в Общественную палату. В конце января ею совместно с НП "ЖКХ-Контроль" была запущена горячая линия, куда можно сообщать о плохом состоянии площадок.

— Подвиг сильнее клеветы — Процесс по делу о клевете Навального длился почти 11 часов — На процессе по клевете Навального подсудимый получил около 20 замечаний за оскорбительные высказывания в адрес ветерана, свидетелей, судьи и прокурора.

— Ищем воспитателя — Недопустимо вовлекать школьников в незаконные акции — В 10 регионах появятся советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Их работа не будет связана с идеологией. Но использование детей в каких-то интересах недопустимо.

— Поедут по новой микросхеме — Как дефицит маленьких чипов повлияет на большие планы автоконцернов — Дефицит с поставками чипов для автомобильной микроэлектроники удастся преодолеть лишь за несколько месяцев. Об этом "Российской газете" сообщили в Минпромторге.

— Дважды невиновен — Сенат США снова оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте — Политическое представление, устроенное Демократической партией США в отношении беспрецедентного для истории Америки повторного импичмента экс-президенту Дональду Трампу, завершилось ожидаемым провалом.

— Под залпы салюта — В Вязьме захоронили останки русских и французских солдат, погибших в 1812 году — Останки 126 русских и французских солдат были торжественно захоронены на Екатерининском кладбище в Вязьме 13 февраля. Останки были обнаружены в братской могиле в ходе поисковых работ русско-французской экспедиции "По следам войны 1812 года" под эгидой франко-российского форума "Трианонский диалог".

— Японию сильно потрясло — В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Больше всего от подземных толчков пострадали префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке страны. Травмы различной степени тяжести на территории девяти регионов получили более 150 человек.

— Би-би-си не ловится — Государственное управление радио и телевидения Китая отзывает лицензию у телеканала BBC World News (входит в британскую корпорацию BBC), который с этого года прекратит вещание на всей китайской территории.

— Полет нормальный — Ажиотаж в очередях за недорогими авиабилетами на Дальнем Востоке удалось сбить за полдня — На Дальнем Востоке началась продажа субсидированных авиабилетов для перелетов в центральные города страны. В первый день продаж с раннего утра у касс толпились очереди, однако уже к полудню ажиотаж спал.

— Призыв в столовую — В Татарстане призывники смогут работать школьными поварами — Татарстанских призывников, выбравших альтернативную службу, хотят привлечь к работе в школьные столовые. С такой инициативой выступила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

— Здоровый интерес — Как пандемия изменила коммерческую медицину — Объем рынка коммерческой медицины в России в 2020 году вырос до 811 миллиардов рублей, подсчитали аналитики PwC, а уже к 2025 году он превысит триллион рублей. Но при позитивном сценарии, когда рынок будет расти на 9,6% в год.

— Экран стал подъемным — Сдать анализы и пройти реабилитацию можно онлайн — Каждый четвертый россиянин (25%) будет пользоваться услугами телемедицины уже через три-четыре года, прогнозируют в Минздраве. Только за первое полугодие 2020-го спрос на услуги в этой сфере вырос почти в два раза к первому полугодию 2019-го.

— Берегитесь телефона — Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов — о новых киберугрозах — В условиях пандемии и самоизоляции снизилась уличная преступность, которая раньше традиционно больше всего раздражала граждан.

— Один — и с портфелем — В Японии появится необычный министр — В японском правительстве министр по региональному развитию будет также отвечать и за проблемы одиноких жителей. Такое решение принял премьер Ёсихидэ Суга на фоне обострения социальных сложностей из-за пандемии коронавируса.

— Удар ниже полиса — Без страховки можно получить лишь неотложную помощь — Частная медицина Великобритании входит в число самых передовых в мире. В стране функционирует свыше 300 частных госпиталей, все они обязаны получить лицензию у Национальной службы здравоохранения (NHS) и два раза в год проходить проверки.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Незабытое старое — Кабмин подготовил новый антикризисный пакет для бизнеса — Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. В него вошли возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей.

— Увидели землю — Бесхозяйные участки могут отойти государству – В российском законодательстве может появиться термин "бесхозяйная земля". Законопроект о новой норме подготовил Минсельхоз. Ведомство предлагает считать бесхозяйными территории, собственники которых неизвестны либо отказались от участков.

— Все на фонд — ПФР, ФСС и ФОМС могут стать единой структурой — За назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России (ПФР) вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, сообщили источники "Известий", близкие к правительству.

— Весенний отзыв — К началу апреля число больных COVID-19 в Москве упадет вчетверо — Число болеющих COVID-19 в Москве к началу апреля может снизиться в четыре раза, а к началу мая — в одиннадцать. Об этом говорят подсчеты исследователей из Центра компетенций НТИ СПбПУ, создавших математическую модель прогнозирования распространения коронавируса.

— Вьюжный город — Когда столичный регион расчистят от сугробов — Снегопад, длившийся два дня, наконец-то утих. Москва оценивает ущерб и борется с последствиями. Но следующая неделя не принесет коммунальщикам облегчения: метеорологи обещают морозы.

— Раздражения не принимаются – В РФ могут ограничить деятельность зарубежных онлайн-платформ, если они будут предпринимать враждебные действия в отношении России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ, которая состоялась еще 10 февраля.

— Вина отказана — Что последует за оправданием Трампа сенатом США — Несмотря на то что сенат США оправдал экс-президента Дональда Трампа, затеянный демократами импичмент будет иметь последствия для политической и общественной стабильности в стране, считают опрошенные эксперты.

— Цены попали в точку — Разгон инфляции не позволил ЦБ снизить ключевую ставку — Центробанк вновь оставил ключевую ставку без изменений — 4,25%. Главной причиной для такого решения стала инфляция, которая в январе в годовом выражении составила 5,2%, повторив всплеск из-за повышения НДС 2019-го.

— Штурвал на себя — Кто построит самолеты для Дальнего Востока — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) намерен стать якорным производителем самолетов для новой дальневосточной авиакомпании. Это следует из письма главы предприятия Вадима Бадехи замминистра транспорта Игорю Чалику.

— Кредитный приговор — Центробанк призвали устранить дискриминацию при страховании для ипотеки — Инфицированные ВИЧ, онкобольные и люди с другими заболеваниями сталкиваются с дискриминацией при страховании для получения ипотеки и потребкредитов, утверждают защитники прав потребителей.

— Пишется слитком: кто вывозит российское золото в Британию — Спрос на драгметалл значительно вырос — Россия в 2020 году увеличила экспорт золота в три раза. Отечественные банки продали 34,5 тонны слитков, сократив свои запасы драгметалла почти на 40%. При этом значительная часть запасов ушла в Великобританию.

— Частное дело: россияне распробовали рынок акций — Однако пузырь, опасный для бирж и всей экономики, у них надуть не получится — На этой неделе индекс Московской биржи вновь приблизился к достигнутому не далее как в январе историческому максимуму. Фондовый рынок как будто и не заметил сильнейшего за шесть лет экономического спада, что в свою очередь вызывает опасения о возможном перегреве и надувании биржевого пузыря.

— Риск моды: экосистемы могут грозить утечкой персональных данных — ЦБ обсуждает усиление их кибербезопасности — Центробанк планирует расширить регуляторные меры по кибербезопасности экосистем, сообщили в регуляторе. Пока Банк России изучает риски, связанные с их развитием. Как рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков, финансовые экосистемы несут угрозу утечек персональных данных клиентов.

— Они еще вернутся: "Терминаторам" дали год испытаний — Решение о серийной закупке боевых машин поддержки танков будет принято после всесторонней обкатки — Министерство обороны начало программу испытаний пробной партии боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2". Тесты займут примерно год, по их итогам будет принято окончательное решение о закупке этих изделий

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Процессы с эксцессами — Бабушкинский суд Москвы продолжает рассмотрение дела по обвинению Алексея Навального в клевете на 94-летнего ветерана Игната Артеменко, а 20 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию оппозиционера на решение о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

— ФТС раскрыла данные о внешней торговле России в 2020 году — Пшеница и золото заткнули нефтяную брешь — Профицит внешней торговли России по итогам 2020 года намного превзошел негативные ожидания во время первой волны COVID-19. Хотя доля экспорта энергоносителей упала до 20-летнего минимума, поставки еды и драгметаллов выросли на 50%.

— Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку, но изменил риторику — Центральный банк завершил цикл смягчения денежно-кредитной политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Эксперты по-разному оценивают сроки, когда регулятор начнет повышать ключевую ставку после ее снижения за полтора года с 7,75 до 4,25%.

— Сделка "А-Проперти" по приобретению "Сибантрацита" оспорена в суде — Катерина Босов открыла дочернюю кампанию — Вдова Дмитрия Босова Катерина оспорила соглашение о продаже его главного актива, угольной компании "Сибантрацит", которое группа "Аллтек" подписала 8 февраля с компанией "А-Проперти" Альберта Авдоляна.

— Власти поддержали эксперимент с назначением "дочки" "Ростеха" региональным оператором медотходов — "РТ-Инвест" переключается в перчаточно-масочный режим — Аппарат правительства поддержал идею проведения эксперимента в Подмосковье по обращению медицинских отходов с привлечением структуры "РТ-Инвеста". Но для ее реализации необходимо изменить законодательство.

— Кто хочет стать триллионером — Какие сферы прикладных исследований обладают наибольшим потенциалом прибыли — О стартапах, чьи владельцы могут в считанные годы стать богатейшими людьми на планете, редко пишут в СМИ. Средний инвестор даже не знает об их существовании.

— "Роснефть" обнародовала условия сделки с компанией Эдуарда Худайнатова — 9,6 миллиарда долларов плюс "хвостовые" — "Роснефть" заплатит Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова 9,6 миллиарда долларов за Пайяхское и Иркинское месторождения на Таймыре. ННК также получит от нее зрелые нефтедобывающие и сервисные активы еще на 1,44 миллиарда долларов.

— "Запрос на удаленную занятость был сформирован до пандемии" — Как изменился баланс спроса и предложения на рынке труда за время пандемии, какие новые импульсы получил рекрутинг, рассказала директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.

— "Только в команде можно достичь результата" — Как пандемия изменила работу с кадрами крупных компаний, рассказала заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева.

— "Коронакризис ускорил трансформацию HR-функции" — Как коронавирус отразился на работе с персоналом в ретейле, рассказала член правления, директор по персоналу компании "Магнит" Анна Боброва.

— "Опыт показал, что мы уверенно развиваемся в непредсказуемой ситуации" — Как снизить зависимость от рынка соискателей и дать сотрудникам шанс для профессионального развития, рассказала заместитель гендиректора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елена Иванова.

— Что привлекает специалистов на госпредприятиях — Принято считать, что государственный менеджмент малоэффективен по сравнению с бизнес-управлением. При этом 24% трудящихся россиян заняты в госсекторе. Есть ли плюсы у госпредприятий в части формирования корпоративной и кадровой политики?