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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Только для фейков клуба — Резкий взлет популярности закрытой социальной сети Clubhouse на фоне слабого понимания российскими пользователями того, как она работает, уже стали причиной роста мошенничеств.

— Дегтярев-на-Амуре — Владимир Путин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который, уверен специальный корреспондент, достоин этой чести.

— По запросам трудящихся — Депутаты от "Единой России" и СР внесли в Госдуму законопроект о внесудебном порядке блокировки в интернете "информации, которая порочит честь и достоинство лица и связана с обвинением в совершении преступления".

— Маникюр прижали к ногтю — Оборот профильных салонов Москвы и Санкт-Петербурга упал на 20–35%. При этом стоимость услуги выросла на 10–15% из-за удорожания материалов, что также негативно сказалось на трафике.

— Минфин разошелся с экспертами в закупках — Минфин рассчитывает на принятие масштабной правки закона о госзакупках уже в первой половине этого года. После бесчисленных согласований этот проект наконец добрался до Госдумы.

— У российских лесов выявлены резервы — Минприроды внесло изменения в методику определения поглощения парниковых газов российскими лесами. В результате расчетный объем эмиссии ПГ за вычетом поглощений в России может снизиться на треть.

— Экспатам отменяют сроки — Минэкономики подготовило изменения действующего режима привлечения иностранных высококвалифицированных кадров в Россию. У таких сотрудников и их семей появится возможность получать бессрочный вид на жительство.

— Избирателям хотят дать право переголосования — Центризбирком (ЦИК) и власти Москвы продолжают переговоры об условиях дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на осенних выборах в Госдуму.

— Адвокат защитилась профессиональным сообществом — Небывалую по масштабу акцию в защиту осужденной коллеги намерены провести российские адвокаты. Три десятка из них написали апелляционные жалобы.

— Миллионы не долетели до орбиты — Мособлпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 92 миллионов рублей при строительстве российско-немецкой астрофизической орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".

— Следствие вмешалось в рыночный конфликт — Основателя "Пятерочки" заочно заподозрили в рэкете. Глава компании Gremm Group Михаил Горяинов обвинил своего бывшего делового партнера в вымогательстве порядка $20 миллионов.

— СКР получил надзирающего из своих — Начальником главного управления Генпрокуратуры стал следователь Сергей Голкин, возглавлявший расследование хищений на космодроме Восточный.

— Солярка лишила свободы и звезд — В Южном окружном военном суде огласили приговор по делу экс-заместителя руководителя службы охраны в Крыму Федеральной службы охраны (СОКР ФСО) РФ полковника запаса Эдуарда Турты.

— Коллегия пристрастных — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал "несправедливым" громкий судебный процесс 2011 года. Тогда ультраправые активисты Тихонов и Хасис были признаны виновными в убийстве адвоката и журналистки.

— Юрию Дмитриеву отмерили прежний срок — Приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, согласно которому он должен провести 13 лет в колонии по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, не был отменен

— Феликса Дзержинского зовут на референдум — Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку может стать предметом городского референдума, не исключил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

— Весна прийде, весна воюе — Донбассу прочат военное обострение. Переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдут в среду в напряженной атмосфере.

— НАТО хочет воевать с мирным планом — Министры обороны стран НАТО обсудят дальнейшую стратегию в Афганистане, включая главный вопрос — о присутствии в стране контингента США и их союзников.

— "Астанинский формат" вышел с карантина — Политическое урегулирование в Сирии и судьба Конституционного комитета стали основными темами первых более чем за год переговоров в "астанинском формате".

— Инвесторов затягивают в портопею — Введение ответственности для инвесторов в портовую инфраструктуру грозит государству потерей вложений в объеме 376 миллиарда рублей до 2030 года.

— Букмекеры сомневаются в большом спорте — "Лига ставок" решила расторгнуть пятилетний спонсорской контракт на 500 миллионов рублей с Федерацией регби России из-за нового регулирования.

— Роман Абрамович инвестирует в гостей — У миллиардера Романа Абрамовича может появиться новый бизнес: предприниматель зарегистрировал компании в Карелии и Геленджике, которые могут заняться развитием гостиничных объектов.

— Банковских клиентов вернули на доработку — Законопроект о создании на базе Банка России сервиса "Платформа "Знай своего клиента"" (ЗСК) будет отозван из Госдумы и существенно доработан.

— Граждане закупились валютными продуктами — Приток средств населения в ценные бумаги нерезидентов вдвое превысил отток валютных средств с вкладов и счетов в российских банках, подсчитали в ЦБ.

— "Русские фонды" вошли в "Доверие" — Инвестиционная группа "Русские фонды" закрыла сделку по приобретению оренбургского негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Доверие".

— Особо охраняемая нефть — Роснедра планируют выставить в этом году на аукционы крупные Хараеганский и Логасъеганский участки в Ямало-Ненецком АО с общей ресурсной базой в 235 миллионов тонн нефти.

— Платежи гасят свет — "Интер РАО" и "Квадра" закрывают окупившиеся энергоблоки. Некоторые блоки, построенные за счет повышенных платежей с энергорынка, сразу после прекращения этих платежей перестали быть нужны.

— Инвесторы купились на рост — Управляющие крупнейших инвестиционных фондов ожидают быстрого подъема мировой экономики. Этому будут способствовать падение темпов распространения COVID и масштабные программы монетарного стимулирования.

— Михаил Гуцериев присмотрелся к Бутово — "А101 Девелопмент" Михаила Гуцериева будет застраивать в Южном Бутово на юго-западе Москвы площадку, принадлежащую ФСБ и управляемую группой "Трансстройинвест".

— Государство измеряет уголь — Правительство намерено точно установить объем угля, который будет вывезен железной дорогой на экспорт в восточном направлении в ближайшие годы, и согласовать с этой цифрой добычу.

— Ozon даст взаймы партнерам — Ozon продолжает развивать экосистему финансовых услуг, учредив собственную микрокредитную компанию (МКК). "Озон Кредит" будет предлагать заемное финансирование юрлицам, работающим на площадке.

— Перед Верховным судом встал ипотечный вопрос — Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит вопрос о законности погашения совместной ипотеки одним из супругов, когда второй находился в процессе банкротства.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Новым розничным инвесторам не хватает специальных знаний — Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за январь 2021 года увеличилось почти на 626 000 человек и достигло 9,4 миллиона.

— АО "Глонасс" займется интернетом вещей — Аффилированная с АО "Глонасс" компания "Глонасс мобайл" получила лицензию виртуального сотового оператора (MVNO), действующую до 2026 года на всей территории России.

— Эксперты оценили сложность одномандатных округов в Москве на выборах в Госдуму — Треть одномандатных округов Москвы на выборах в Госдуму являются высокорисковыми для провластных кандидатов.

— "Зеленая альтернатива" надеется получить госфинансирование по итогам выборов в Госдуму — Партия "Зеленая альтернатива" ставит основной задачей на выборах в Госдуму набрать 3% голосов, чтобы получить госфинансирование.

— Генпрокуратура отчиталась о сокращении числа проверок предпринимателей в 2020 году — Уменьшение числа плановых проверок предпринимателей стало ключевым фактором общего снижения административного давления на бизнес в условиях пандемии.

— В мини-маркетах цены за год выросли всего на 5,4% — IТ-компания "Эвотор" объявила о разработке собственного продуктового индекса на основании фактических данных о покупках. Правда, данные берутся только по продажам в несетевой торговле.

— В январе промышленное производство снизилось и в годовом, и в месячном выражении — После оживления в конце прошлого года в январе промпроизводство вновь снизилось: на 2,5% по сравнению с январем 2020 года.

— Конкурент Tesla собрался на биржу — Производитель электромобилей Rivian может быть оценен в $50 миллиардов. Про стартап по производству электромобилей Rivian мало кто слышал в первые 10 лет его существования.

— Минфин перенес срок обязательной маркировки ювелирных изделий на 2024 год — Минфин сдвинул сроки введения новых правил маркировки ювелирных изделий, которые должны стать обязательными для всех.

— Тайную информацию закачают в личные компьютеры — ФСТЭК разработала требования безопасности к оборудованию для удаленной работы. Требования ФСТЭК к средствам защиты проходят экспертизу и будут переданы в Минюст на регистрацию.

— ИК может построить крупный торговый центр на юго-востоке столицы — Структура группы ПИК приобрела права на 3 га земли на Зеленодольской улице в Кузьминках, рассказали два консультанта, работавшие с участниками сделки.

— "Выбери радио" запустила маркетплейс региональной радиорекламы — Группа "Выбери радио" начала продажу рекламы в радиоэфире региональных станций через маркетплейс get-radio.ru.

— Гендиректор "Русагро" стал одним из крупнейших владельцев сервиса по доставке готовой еды — Гендиректору "Русагро" сейчас принадлежит 15% в сервисе по доставке наборов продуктов для быстрого приготовления еды дома Elementaree.

— McLaren представляет гибрид Artura — Британский производитель суперкаров McLaren Automotive 17 февраля проведет мировую премьеру гибридного суперкара Artura. Это не первый гибрид в линейке компании.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Гараж с плеч — В Госдуме завершается подготовка ко II чтению проекта закона о "гаражной амнистии". Его цель — дать возможность гражданам оформить свои права на гаражи и земельные участки под ними.

— Плохой пример для подорожания — Цены в магазинах растут, а производители теряют рентабельность. На съезде Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств агрономы возмущались тем, как торговые сети "душат" мелкие хозяйства.

— Квартира в складчину — Совместный наем квартир в последнее время набирает популярность. Владельцы квартир сдают свои "однушки" и "двушки", а сами объединяются и живут в одной, тоже съемной, многокомнатной квартире.

— Техосмотр без домыслов — МВД подготовило проект новой редакции перечня условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Ведомство предлагает запретить использование летних шин зимой и шипованных — летом.

— Не сбиться с айти — Дефицит квалифицированных кадров в ИТ-сфере достиг от 500 тысяч до 1 миллиона человек в год. О том, что делает государство, чтобы увеличить число таких профессионалов, в интервью рассказал замглавы Минцифры Евгений Кисляков.

— Президент поручил… — Владимир Путин указал оперативно принять меры по трудоустройству безработных, рассмотреть возможность снижения ставки льготной ипотеки, ускорить помощь обманутым дольщикам.

— Чистая река — Президент Владимир Путин поддержал идею врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева включить Амур в нацпроект "Экология" и договориться по защите реки с китайскими соседями.

— Опыт всегда в цене — Федеральные чиновники, которых назначает и снимает с должности глава государства, получат возможность работать на своем посту без возрастного ограничения в 70 лет.

— Избиркомы вникнут в сеть — Госдума приняла во втором чтении законопроект, предполагающий серьезное увеличение штрафов за предвыборную агитацию в запрещенных местах и в день тишины.

— Законопроект о занятости — Группа депутатов Государственной Думы и сенаторов от "Единой России" подготовила законопроект, направленный на совершенствование оказания услуг в сфере занятости населения.

— Лицо со штрафом — Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтении поправки в КоАП, которыми уточняется ответственность за нарушение деятельности иноагентов. За непредоставление сведений о деятельности вводятся штрафы.

— Не бойтесь, она ручная кладь — Минтранс утвердил новые правила перевозки домашних животных железнодорожным транспортом. Изменения затронут перевозку сельхозживотных.

— Вызывает много вопросов — Анкета для иностранных туристов, которые хотели бы приехать в Россию по электронной визе, оказалась слишком сложной, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

— Всплытие покажет — Подъем и утилизацию затонувших судов из акваторий России начнут с Магаданской области. Этот регион выбран пилотным в рамках "генеральной уборки" прибрежных морей.

— Бальзам на душу адресата — Получить рецептурные препараты можно будет на дому — инфраструктура для этого в России уже создана, считают во Всероссийском союзе пациентов (ВСП).

— Туда суда — Обеспечить стабильные и безопасные грузоперевозки по Северному морскому пути как в западном, так и в восточном направлении без сезонных ограничений планируется с 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

— Жить и не бояться — Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу женщины, которую регулярно избивает брат, но законодательство в сфере домашнего насилия защитить ее не может.

— Манифест "холодной войны" — Передача оригинала "Длинной телеграммы" Кеннана" — телеграммы N 511 посольства США в Москве — прошла в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

— В реестре не значилась — Пензенцы заставили мэрию сделать подъезд к улице Жукова. Суд впервые обязал городские власти отремонтировать дорогу, которой в официальных документах просто нет.

— Ценный полимер — Проблема утилизации медицинских масок всего за год с начала пандемии коронавируса превратилась из локальной истории в глобальную мировую проблему.

— Видео поставили на паузу — Китайская компания ByteDance, владелец популярной социальной сети TikTok, решила отложить продажу американской части бизнеса группе компаний, возглавляемых Oracle.

— Наговорил на статью — Прокурор попросила назначить Алексею Навальному наказание в виде штрафа в 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артёменко. Приговор может быть оглашен уже в эту субботу.

— Варианты спасения — В настоящее время в 56 регионах РФ фиксируются неблагоприятные погодные явления, которые могут привести к различным ЧС. Разработано более двух тысяч моделей чрезвычайных ситуаций.

— Одним движением — Спрос на услуги по экстерриториальному оформлению недвижимости увеличился в 2020 году. За год Росреестр обработал 478 тысяч таких заявлений на госрегистрацию прав и кадастровый учет.

— Угол в каморке — Предъявлено обвинительное заключение бывшему главе Ачинского района Евгению Розанчугову, проявившему халатность при покупке жилья для детей-сирот.

— Слово и дело — После публикации о платной дороге в Ростове-на-Дону городские чиновники заявили, что до конца месяца проезд для легковых и грузовых автомобилей по улице Тракторной станет бесплатным.

— Отдохните от долгов — Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, повышающий гарантии для должников в случае финансовых трудностей. Он обязывает объяснять заемщикам причины отказа в предоставлении кредитных каникул.

— По курсу — пираты — Корабли ВМФ России участвуют в двух международных военно-морских учениях. Экипажи действуют совместно с иранскими моряками в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

— Уронили авторитет — Новая практика: по всей стране начались процессы против лидеров преступного мира по новой статье УК. Она наказывает криминальных авторитетов только за то, что они являются авторитетами.

— Разворот на месте — Испытания судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" на ходу планируется провести в Балтийском море. А уже в апреле сдаточная команда и экипаж должны перейти к государственным испытаниям.

— Только торги и уместны — Чуть проще расплатиться с банком будет вскоре ипотечным заемщикам, которые не потянули ежемесячные платежи. В Госдуме рассматривается сразу два законопроекта на эту тему.

— Кот не продается — Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий судебным приставам изымать у должников домашних животных. Поправки в Гражданский кодекс защитят питомцев от разлуки с хозяевами, если те наделали долгов.

— Монетизация тёти — Племянница вице-президента США Камалы Харрис вовсю раскручивает свой бизнес и, несмотря на очевидный конфликт интересов, делает это за счет высокой должности своей тёти.

— Наедине с холодильником — Британское агентство по лицензированию водителей и транспортных средств разработало нетипичную анкету для сотрудников, чтобы оценить риски в случае их заболевания COVID.

— "Гугл" обманул — Во Франции американского провайдера "Гугл" оштрафовали на 1,1 миллиона евро за самовольный рейтинг местных гостиниц. Такое решение приняла прокуратура.

— Электронные сигареты обложат налогом — Правительство Германии впервые введет налог на никотин в электронных сигаретах. Как пишет газета Die Welt, розничная цена на них может подскочить на 160 процентов.

— Сардиния поделит туристов — Сардиния решила себя заранее обезопасить от импорта вируса. Путешественники получат доступ на остров только при наличии "антикоронавирусной" справки.

— Кухня, деньги, два стола — Девелоперы начали предлагать своим клиентам мебель и технику собственного производства. Правда, пока такая возможность есть только у жителей Москвы.

— Эффект турбазы — Турбазы, базы отдыха и недорогие гостиницы впервые за несколько лет стали пользоваться спросом. Эти объекты, плохо востребованные в последние годы, сейчас активно продаются.

— Чулан на выезде — Вслед за стремительным ростом интереса к крупной складской недвижимости в прошлом году, произошедшим из-за расцвета онлайн-торговли в пандемию, в моду входят склады хранения личных вещей.

— Нота высокого напряжения — Композитор Александр Журбин несколько месяцев отсутствовал в России, однако, когда вернулся в свою квартиру, получил счет от поставщика электроэнергии на 16 тысяч рублей.

— Черные покупатели в квадрате — В столице Кубани разгорается громкий скандал. Группа аферистов провела серию сделок по договорам купли-продажи недвижимости, присвоив себе имущество многих пожилых одиноких людей.

— Доктор детских наук — Среди десятков студентов бесплатной Школы нянь, которая в понедельник открылась в центре "Моя карьера", мы встретили бывших инженеров и даже ученых.

— В свете снега — Не успели в Москве вывезти весь снег, который принес снегопад века в минувшие выходные, как вчера снова замело. Но ни армию, ни МЧС власти звать на помощь не намерены.

— Выжившим в кольце — В Санкт-Петербурге станет больше получателей блокадных льгот. Власти города предоставят региональные льготы тем, кто пережил блокаду не в Петербурге, а в Ленинградской области.

— Круговое движение — Представители городской Общественной палаты предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади. Список выставят на голосование в "Активном гражданине".

— Собянин: Туристическая отрасль начала оживать после тяжелых месяцев пандемии — По итогам 2020 года в Москве побывали 13,6 миллиона туристов. Туристическая индустрия города начинает оживать.

— В Москве выделили полмиллиарда рублей на лечение детей с онкологическими заболеваниями — Более 460 миллионов рублей будут направлены Морозовской больнице и Научно-практическому центру им. Войно-Ясенецкого.

— Мозг диктует — соглашайся — Российские ученые решили выяснить, какие долгосрочные последствия оказывает на человека решение идти против мнения большинства.

— На мусор бросили нейросеть — Уральская система сортировки отходов превзошла зарубежные аналоги. Российские ученые создали систему сортировки мусора, которая не только превосходит зарубежные образцы. У нее еще и российская специфика.

— Гадание на генной гуще — У школьников Новосибирска будут искать гены преступников. Об этой громкой сенсации сообщили ряд СМИ. Потом уточнили, что помимо преступных генов будут изучать гены, связанные с творчеством и интеллектом.

— "Калашников" уходит в НАТО — В столице ОАЭ открывается крупнейший международный военно-технический салон IDEX 2021. Несмотря на пандемийные ограничения, участие в нем нашей страны обещает стать ярким.

— "Я думал, что настала моя смерть" — В редакцию газеты обратился врач-реаниматолог. Приехав ночью спасать ребенка, он превратился из врача в пациента: его пришлось везти в больницу с сотрясением мозга. Однако уголовное дело не возбудили.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ни "бэ", ни аниме — Останутся ли в Сети "жесткие" японские мультфильмы. Содержание целого ряда аниме-сериалов уже 17 февраля может быть признано не отвечающим требованиям российского законодательства.

— Как фанера над Мадридом — Испания планирует восстановить международный туризм летом. Об этом заявили в профильном министерстве страны, подчеркнув, что тогда большая часть населения (70%), скорее всего, уже будет вакцинирована.

— Без башен — В Москве планируют ограничить рост плотности застройки. Это следует из проекта стратегии развития стройотрасли до 2035 года. Реализовать идею планируют с помощью ввода норм по высоте домов.

— Постыдные мутации — Из-за пандемии возможен всплеск устойчивых половых инфекций. Медики предупреждают о росте резистентности к антибиотикам бактерий, вызывающих гонорею.

— Цены вкрутую — Ритейлеры готовы повысить цены на мясо птицы и яйца. Торговые сети уведомили Минпромторг о том, что производители уже запросили повышение отпускной стоимости товаров до 10%.

— Автобан — Объем просроченной задолженности граждан по автокредитам достиг 56 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с 2019-м на 22,6%, или 10,3 миллиарда рублей, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс".

— За границей образование — Вернутся ли в Россию иностранные студенты. Роспотребнадзор просят разъяснить, как действовать учащимся из стран, сообщение с которыми не возобновлено.

— Назовите нашу цену — Российское подразделение Booking.com не выполнило предписание ФАС устранить так называемый паритет цен — запрет на продажу его партнерами номеров по более низкой стоимости, чем на сайте агрегатора.

— Интим не предлагать — В России вновь участились случаи вымогательства при помощи рассылок по электронной почте. Люди получают электронные письма, сообщающие, что за ними якобы велась слежка через их же веб-камеры.

— Человек в футляре — Кого спасают беби-боксы. Пока в стране продолжается многолетняя дискуссия о пользе и вреде "окон жизни", младенцы продолжают гибнуть. Сторонники устройств пока проигрывают законодательную борьбу.

— Квартирный вопрос — Власти Хабаровского края намерены в течение двух лет решить проблему обманутых дольщиков. В 2021-м будет оказана поддержка тысяче пострадавших семей, которые после приобретения квартиры так и не отпраздновали новоселье.

— Нерыночные отношения — Основатель сети магазинов "Пятёрочка" Андрей Рогачёв, в отношении которого возбуждено уголовное дело о вымогательстве, находится за границей. О возбуждённом деле ему неизвестно.

— От слов — к штрафу — Третье заседание суда по обвинению Алексея Навального в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко 16 февраля завершилось неожиданно быстро.

— Остановили диагноз — В2020 году по требованию Генпрокуратуры был ограничен доступ к 981 интернет-странице, содержавшей ложные сведения о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

— "Охотник" в пятом поколении — Российские истребители-невидимки пятого поколения Су-57 будут штатно действовать вместе с тяжёлыми разведывательно-ударными дронами С-70 "Охотник".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Небоевые потери — Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6%.

— Берлин ухватился за стоп-кран — В Берлине обсуждают, как убедить США не препятствовать завершению строительства "Северного потока-2". Одно из предложений — блокировать поставки по нему в случае нежелательных действий Москвы.

— Холодильная установка для "мертвых душ" — В СК возбуждено дело о мошенничестве сотрудников Московского политехнического университета. Они, по версии следствия, получили из бюджета деньги за обучение предпенсионеров. Но такого обучения не было.

— Зарплатные кредиты перебрались в проблемную зону — В 2020 году на фоне кризиса и пандемии доступность кредитов для малого бизнеса заметно выросла, оценили аналитики ОКБ и Frank RG.

— Исполнительный твист — ЦБ рекомендовал кредитным организациям наладить передачу сведений друг другу о подозрительных исполнительных листах. Регулятор обеспокоен, что эти документы стали чаще использоваться для отмывания денег.

— Лицо как посадочный эталон — К концу 2023 года биометрическая идентификация при прохождении предполетных процедур должна появиться в 6% российских аэропортов, рассчитывает Минтранс.

— Картофель и морковь оторвались от земли — Цены на картофель и морковь в магазинах за год выросли на 40 и 34%. В первом случае виноваты погода и плохой урожай, во втором — сокращение объема посадок из-за профицита 2019 года.