(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Думы без огня не бывает — 17 февраля президент России Владимир Путин встретился с лидерами партийных фракций в Госдуме, и многое стало ясно: "навальнятине" — нет, выборам по партийным спискам — да…

— Государство заглянет в цифровые кошельки — Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении цифровых валют — доходы от операций с ними будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Штраф за уклонение или неуплату — 40% от утаенной суммы.

— Просветительский абсолютизм — Вызвавший масштабную критику законопроект о просветительской деятельности в РФ может быть принят Госдумой во втором чтении без принципиальных правок, на которых настаивали представители российской науки и культуры, а также рядовые граждане.

— Несырьевой экспорт показал условный рост — Несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2020 году вырос на 4% — до рекордных $161,3 млрд, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ).

— Больше контроля за меньшие деньги — Минздрав представил проект порядка проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медпомощи в рамках ОМС.

— Капитальные вложения неопределенно восстанавливаются — В декабре индекс инвестиционной активности ЦМАКП, отражающий объем предложения инвесттоваров в экономике, несколько снизился — после скачка в ноябре, когда он достиг докризисного уровня.

— Госдума и Совфед дали ЦИКу по пять — Совет федерации и Госдума в один день,17 февраля, утвердили свои пятерки кандидатов в новый состав Центризбиркома, который будет сформирован на ближайшие пять лет — до 2026 года. Из утвержденной парламентской десятки в новый состав пройдут шесть действующих членов комиссии и четверо новых.

— Бывшему губернатору засчитали награды — Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева виновным в растрате более 7,5 млн руб. из средств НК "Роснефть".

— Мошенничество в особо кукольном размере — Как стало известно "Ъ", Пресненский райсуд Москвы арестовал на два месяца директора по инвестициям финансовой компании "Фонтвиэль" Олега Покровского, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество.

— Бывший полицейский следователь расплатился за вещдоки — К восьми годам колонии общего режима приговорил Тверской райсуд Москвы бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько. Он признан виновным в хищении 52,4 млн руб., которые были изъяты в рамках расследуемого им уголовного дела и исчезли из его служебного сейфа.

— "Потерпевший получил выгоду не один, а как минимум три раза" — Во вторую годовщину со дня возбуждения громкого дела о растрате 2,5 млрд руб. банка "Восточный" в Мещанском райсуде Москвы выступил основной фигурант этого расследования — основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви. Он подробно рассказал причины, по которым подконтрольное ему "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году заняло эти якобы растраченные средства.

— Такой шанс ни в коем случае нельзя отпускать — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России немедленно освободить из-под стражи политика Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по его жалобе. Юристы назвали это решение беспрецедентным, но признали, что заставить Россию его выполнить невозможно.

— ГИБДД накачивает штрафную экономику — ГИБДД в 2020 году вынесла штрафов на сумму в 117 млрд руб., на 10% больше, чем годом ранее, следует из официальной полицейской статистики. Это примерно половина затрат на строительство Крымского моста. Больше всех должны заплатить столичные водители — 23 млрд руб.

— А из окон — Техас синий-синий — Американский штат Техас — крупнейший энергетический центр страны, гордящийся своей нефтяной промышленностью, — захватили морозы. Они вызвали массовые отключения электричества, оставившие без света миллионы человек и нанесшие чувствительный удар по нефтяной промышленности.

— НАТО все видит в угрозовом цвете — Министры обороны стран НАТО проводят решающий мозговой штурм перед утверждением новой стратегической концепции развития альянса — оно должно состояться в марте на брюссельском саммите. Одна из главных тем встречи, в которой впервые принимает участие новый министр обороны США Ллойд Остин — модель сдерживания России.

— В Сочи оживляют Конституционный комитет — В Сочи во вторник завершился 15-й раунд переговоров в "астанинском формате" по урегулированию ситуации в Сирии. При этом, пока там без особой надежды на успех обсуждалось политическое будущее республики, Москве неожиданно пришлось стать посредником между Дамаском и израильтянами и оказать помощь в решении гуманитарных вопросов.

— Узок круг этих облигационеров — Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока, утверждают источники "Ъ".

— Трудноизвлекаемые льготы — Главы нефтедобывающих регионов с большой долей зрелых месторождений и трудноизвлекаемых запасов нефти — ХМАО и Татарстана — направили президенту письмо с просьбой снизить налоговую нагрузку, резко выросшую после налоговой реформы 2020 года в нефтедобывающем секторе.

— X5 множит продукты — Как стало известно "Ъ", X5 Retail Group намерена создать отдельную организацию (без банковской лицензии) для обеспечения различными финансовыми продуктами клиентов ритейловой группы.

— Майнеры просят новых мощностей — Рост стоимости биткойна спровоцировал возобновление интереса к производству криптовалюты. С учетом того, что стоимость электричества при майнинге является одним из основных факторов окупаемости, Россия, а также ряд стран-соседей становятся важными площадками по размещению майнингового оборудования инвесторов со всего мира.

— Золото продавило оптимизмом — Котировки золота снизились до ноябрьских значений отметки $1770 за унцию. За пять дней металл потерял в цене более 4%. Снижение связано с ожиданиями роста мировой экономики, а также подъемом ставок в США. Активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, потеряли за три недели почти 40 тонн и вернулись к значениям полугодовой давности 3,29 тыс. тонн.

— Факторинг отыграл пандемию — Портфель рынка факторинга по итогам 2020 года увеличился на 37%, до 1,1 трлн руб. И в этом году отрасль также ожидает рост — еще на 25–35%, уверены участники рынка и эксперты. Бизнес в период нестабильности привык к тем инструментам финансирования цепочки поставок, которые предлагает факторинг и которые зачастую более гибкие и быстрые, чем банковские решения.

— Предудобренный рост — Глобальный рынок калийных удобрений активно восстанавливается после провального 2019 года. В прошлом году спрос на этот вид продукции показал рост почти на 4%, а цены за второе полугодие на некоторых рынках подскочили на 50%. Начало года также для производителей калия началось с позитивной динамики, которую, по мнению экспертов, поддержат низкий уровень запасов и высокая стоимость сельхозпродукции, которая гарантирует платежеспособность потребителей.

— Льготные автокредиты ушли на долги — Как узнал "Ъ", причиной приостановки программы льготного автокредитования стала задержка бюджетных перечислений банкам за 2020 год. Сейчас на программу из бюджета выделено почти 8,9 млрд руб., говорят чиновники, хотя в прошлые годы такие объемы финансирования расходовались медленнее.

— Торгово-логистическим центрам прописали самоокупаемость — После потери федеральным проектом "Транспортно-логистические центры" своего статуса, исключения его из комплексного плана модернизации инфраструктуры и придания статуса ведомственного проекта бюджетная поддержка его не предусматривается. Все 49 млрд руб. планируемого до 2024 года объема программы должен инвестировать частный сектор.

— "Энел Россия" держит дивиденды по ветру — "Энел Россия" (подконтрольна итальянской Enel) серьезно ухудшила прогнозы по финансовым показателям на ближайшие три года из-за пандемии и снижения электропотребления. По итогам 2020 года чистая прибыль может составить 4,6 млрд руб., что на четверть хуже плана. Прогноз на 2021–2022 год также заметно ухудшен.

— Туристам надоело дома — Туристическая индустрия в России показывает наилучшую среди крупнейших мировых экономик динамику восстановления. Ограниченное предложение в условиях растущего спроса уже позволяет участникам рынка повышать цены: средний тур на Мальдивы и в ОАЭ на майские праздники сейчас стоит в полтора раза дороже, чем в докризисный 2019 год.

— Рачки уперлись в границы — Российские экспортеры цист артемии — водного рачка, который используется как корм при разведении креветок и крабов, столкнулись с угрозой срыва контрактов. Минпромторг приостановил рассмотрение заявлений на выдачу разрешений на экспорт, ссылаясь на отсутствие продукта в перечне лицензируемых.

— Зона вне действия сети — Руководители тюрем и колоний смогут требовать от операторов связи блокировать номера заключенных. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении. По замыслу авторов инициатива направлена против мошеннических колл-центров в тюрьмах. Но инициатива запоздала: большинство таких "колл-центров" уже переехали на волю, указывают эксперты.

— YouTube встал на полки — В пятерке самых быстрорастущих франшиз на российском рынке игрушек впервые оказались YouTube-каналы для детей. По итогам 2020 года, по данным NPD Group, быстрее всего росли продажи игрушек "Буба", а третье место занял "Синий трактор".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Крупные аптечные сети пожаловались на "Сбер Еаптеку" в Генпрокуратуру — Российская ассоциация аптечных сетей (РААС; включает в себя крупнейших игроков рынка, таких как "Ригла", "36,6", "Нео-фарм" и др.) обратилась в Генпрокуратуру с жалобами на интернет-аптеку "Сбер Еаптека" и сеть "Здоров.ру".

— Total расширяет сотрудничество с "Новатэком" — "Новатэк" продал 100%-ную долю в компании "Черничное" своему совместному предприятию (СП) с французской Total – "Тернефтегазу", сообщила российская компания 17 февраля в финотчете по МСФО. Сделку закрыли в IV квартале, ее сумма составила 730 млн руб.

— Европейский суд по правам человека требует освободить Алексея Навального — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17 февраля потребовал от России освобождения политика Алексея Навального согласно 39-му правилу регламента ЕСПЧ. Этот экстренный механизм применяется, когда стране нужно принять срочные меры, касающиеся жизни и здоровья человека.

— Бывший Хабаровский губернатор Виктор Ишаев приговорен к пяти годам условно — Замоскворецкий суд Москвы приговорил 17 февраля бывшего многолетнего губернатора Хабаровского края, а затем полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе 72-летнего Виктора Ишаева к пяти годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком и штрафу в 800 000 руб.

— Жириновский, Зюганов и Миронов нажаловались президенту на "Единую Россию" — Лидеры парламентской оппозиции пожаловались президенту на "Единую Россию" из-за того, что на региональных выборах меняется пропорция – сокращается число депутатов, избранных по спискам, и увеличивается число одномандатников.

— Цена биткойна обновила рекорд, преодолев отметку в $51 000 — Цена биткойна обновила рекорд и превысила 17 февраля отметку $51 630, свидетельствуют данные сервиса Coinmarketcap. Рост спроса на популярную криптовалюту среди институциональных инвесторов подогревает всеобщий интерес к биткойну, что толкает котировки вверх.

— В банковском секторе больше нет дефицита ликвидности — В феврале банковский сектор вернулся к устойчивому профициту ликвидности, сообщил Банк России. "Временное увеличение структурного дефицита ликвидности в январе было связано с оттоком бюджетных средств и запаздывающим выполнением усреднения обязательных резервов банками.

— Золото помогло несырьевому экспорту установить новый рекорд — Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) третий год подряд обновляет абсолютный рекорд. По итогам 2020 г. он достиг $161,3 млрд, что на $6,2 млрд больше, чем годом ранее, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ). В более благополучном 2019 году прирост составлял всего $0,8 млрд.

— "Тинькофф" объединил все платежные сервисы в одну "Кассу" — "Тинькофф банк" запускает сервис платежей для юридических лиц – "Тинькофф кассу", – который объединит в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы "Тинькофф", так и новые решения, сообщили в банке.

— "Росатом" отказался от Microsoft — Дочерняя структура "Росатома" – "Атомкомплект" – провела тендер на закупку программного обеспечения для 87 дочерних структур госкорпорации на общую сумму 200 млн руб. Из документации закупки следует, что поставщиком стал системный интегратор "Дисилоджик", разработчик ПО в закупке не указан.

— ФАС и сотовые операторы объявили войну спамерам — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с сотовыми операторами разрабатывает меры борьбы со спам-звонками и сообщениями, рассказали "Ведомостям" сотрудники двух компаний и подтвердил представитель ведомства.

— Гостиничная сеть АФК "Система" выходит на рынок Краснодарского края — У Cosmos Hotel Group (СHG), которая входит в АФК "Система" Владимира Евтушенкова, появились первые отели в Краснодарском крае. Она подписала соглашение на управление сетью гостиниц "Фея" в Анапе. Об этом рассказал президент CHG Александр Швейн и подтвердил гендиректор ГК "Фея" Евгений Янишогло.

— Горнодобывающие компании выплатят рекордные дивиденды — Вторая по величине в мире горнодобывающая компания Rio Tinto объявила 17 февраля о выплате финальных дивидендов за год на общую сумму $6,5 млрд. В сумме с промежуточными дивидендами компания принесла своим акционерам $9 млрд в 2020 г.

— В США разразился энергетический кризис — Обрушившиеся на США арктические морозы, установившие за прошлую неделю около 800 суточных температурных рекордов по стране, привели к масштабным перебоям с подачей электроэнергии в 14 штатах: жители начали включать в домах электронагреватели на полную мощность – и система не выдержала.

— Посадка на Марс пройдет в прямом эфире — Посадка марсохода Perseverance ("Настойчивость") намечена на 23.53 по московскому времени, трансляция начнется в 22.15 (на сайте NASA, в YouTube и всех крупнейших соцсетях). Касание станцией марсианской поверхности можно будет наблюдать и слышать практически вживую – с опозданием на три с небольшим минуты, за которые сигнал с Марса достигает Земли.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Искусство защищать культуру — Министр культуры Ольга Любимова на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказала, когда завершится реставрация Петербургской консерватории, почему так важно, чтобы появилась программа "Земский работник культуры". Кроме того, она объяснила, по каким критериям в России поддерживаются фильмы.

— Нетепличный случай — В России подорожали мясо, яйца и овощи. Так, картофель и морковь за год выросли в цене больше чем на треть. Причина не только в сезонности. Птицу сразил грипп, а теплицы пытаются воспользоваться восстановлением спроса на овощи, объяснили "РГ" эксперты.

— Закон для улицы — Совет Федерации поддержал усиление ответственности за нарушения на митингах. Также в среду сенаторы одобрили еще несколько поправок в КоАП в развитие ранее принятых законов. В том числе — о крупных штрафах за цензуру отечественных СМИ в интернете.

— Осадки останутся — Смерч на Байкале, оттепели вместо крещенских морозов, снегопады на побережье Черного моря. Даже для сибиряков зима порой казалась непривычно холодной. С чем это связано и чего ждать от весны и лета, "Российская газета" спросила у метеоролога Инны Латышевой.

— Приговор без спешки — В России резко сократилось применение особого порядка рассмотрения уголовных дел. Это максимально упрощенная процедура, по которой выносят наказание человеку, признавшему вину. Когда человек обвиняется в тяжком преступлении, суд в любом случае обязан изучить все улики.

— Задание на сессию — Выборы в Госдуму должны пройти достойно и честно, нельзя допустить попыток влиять на них из-за рубежа, заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. "Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России", — подчеркнул президент.

— Вернули миллиарды — Глава СК РФ Александр Бастрыкин проверил, как возмещают ущерб преступники. Так, в 2020 году в ходе следствия и проверок возмещено потерпевшим и государству более 52 миллиардов рублей. Однако зачастую суммы арестованного имущества не покрывают всего ущерба.

— Парламентская десятка — Совет Федерации и Госдума в среду назначили своих представителей в обновляемый состав Центризбиркома. Шестеро из десяти — действующие члены комиссии.

— Когда портреты вне закона — Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников. Исключение предлагается сделать для случаев, когда это делается с осуждением нацизма.

— Голос с мест — Жители даже самых небольших населенных пунктов смогут активнее участвовать в публичных слушаниях и общественных обсуждениях проектов на своих территориях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Такая возможность откроется с принятием поправок в принципы организации местного самоуправления.

— Скорые помощники — Больше всего возможностей для применения искусственного интеллекта в первичном звене, поскольку это самый массовый сегмент здравоохранения. Об этом заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев на Всероссийской научно-практической конференции.

— Жилые деньги — Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании программы развития сельских территорий. Часть из них пойдет на строительство соцобъектов, другая — на сельскую ипотеку под 3% годовых.

— Декрет и налоги — КС РФ принял к рассмотрению дело о декретном отпуске. В жалобе индивидуального предпринимателя Инны Беловой из Оренбурга под сомнение поставлено соответствие Налогового кодекса конституционному принципу защиты материнства и детства.

— Операция "Карибы" — В Московском техническом университете связи и информатики открыли бюст легендарному разведчику Александру Феклисову. Событие посвящено вековому юбилею МТУСИ, 100-летию отечественной внешней разведки и непосредственно выпускнику 1939 года тогдашнего института связи Александру Феклисову.

— Вывоз принят — В 2020 году экспорт российских несырьевых неэнергетических товаров превысил 161 млрд долларов, это новый абсолютный рекорд.

— Покрыты облаками — Госуслуги в режиме онлайн будут оказывать через специальную облачную платформу, которую разработает минцифры. Проект постановления об этом размещен на портале проектов правовых актов.

— Условный срок и штраф — Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Согласно решению суда, Ишаев приговорен к 5 годам лишения свободы условно.

— К туристам есть вопросы — МИД РФ не считает избыточной анкету для получения электронной визы иностранцами. "В вопросах выдачи виз иностранным гражданам следует учитывать интересы не только турбизнеса, но и национальной безопасности РФ", — объяснили "РГ" в ведомстве.

— Готовили взрывы — ФСБ задержала в четырех российских регионах 19 исламистов, которые планировали диверсионно-террористические акты на Северном Кавказе. На кадрах оперативного видео показано, как спецназ штурмует одну из квартир через окно.

— Не тот номер — Участились факты телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров. При этом данные номера могут в действительности быть закреплены за банками или различными подразделениями МВД России.

— Зеленая энергетика заморожена — Суровая зима 2021 года может внести коррективы в планы многих стран по переходу на возобновляемые источники энергии. В условиях сильнейших холодов доля генерации на ВИЭ резко сократилась, однако ситуацию пока спасают газовые, атомные и оставшиеся на ходу угольные электростанции.

— Коронный прием — Уникальный желтый алмаз, добытый в Якутии, назовут в честь первой российской вакцины — "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе АЛРОСА.

— Статьи в обмен на доллары — Интернет-издание "Проект", выкладывающее в своих аккаунтах "обличающие" представителей российских властей расследования, финансируется из-за рубежа. Документы, подтверждающие это, опубликовал RT. Объем финансирования "независимого издания" на старте составил $500 тысяч.

— Успеть любой ценой — Российские компании должны оплатить транспортный и земельный налоги за 2020 год не позднее 1 марта. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. В случае просрочки с оплатой налогов и авансовых платежей организациям грозят пени.

— Заведомо неисполнимо — Явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства назвал новое решение Европейского суда по правам человека министр юстиции РФ Константин Чуйченко. ЕСПЧ накануне принял решение, предписывающее России освободить осужденного Алексея Навального.

— Зеленский рад стараться — Подозрение в госизмене в отношении лидера собственной партии Анатолия Шария — лишь очередной этап кампании по зачистке политического поля на Украине. На подобные шаги Владимира Зеленского толкает не столько обвал рейтинга, сколько желание встретиться с президентом США.

— Уздечка для радикалов — Национальное собрание Франции одобрило законопроект об "укреплении республиканских принципов". После рассмотрения его в Сенате, намеченного на конец марта, он вступит в силу.

— Третий лишний — Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал граждан серьезнее отнестись к проблеме перенаселения страны.

— Дела семейные — Заседание районного суда Гамбурга внезапно привлекло внимание немецких СМИ. Дело в том, что на скамье подсудимых оказался отец, который подслушивал, о чем его 13-летняя дочь разговаривала тет-а-тет со своей учительницей. За "нарушение конфиденциальности" их беседы мужчину оштрафовали на 1750 евро по статье Уголовного кодекса ФРГ, которую до сих пор не применяли по таким необычным случаям.

— Не рви — Штраф за повреждение подснежников в национальных парках Турции повысили с этого года до 80 465 лир (около 848 тысяч рублей) за одно растение (ранее он составлял 73,7 тысячи лир). Если же будет доказано, что первоцветы собирали в коммерческих целях, сумма штрафа увеличится втрое.

— Врачей не хватает — Юристы Уполномоченного по правам ребенка начали проверки детских учреждений в регионах. В ряду первых проверенных — Челябинская область. Толчком к инспекциям детского омбудсмена Анны Кузнецовой стала история с нарушением прав двухмесячного Миши.

— Русский язык: учить нельзя забыть — И профессионализм, и мужество требуются сегодня тем, кто защищает нашу культуру и язык в мире. Об этом шла речь в Севастополе на Международной конференции "Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом". Она собрала более 100 участников из 36 стран и четырех континентов.

— Трафик пройдет по дну — В Калининградской области завершилось строительство подводной волоконно-оптической линии связи "Кингисепп — Калининград". Проект имеет стратегическое значение для информационной безопасности региона: сейчас наземные линии связи проходят по территории других государств.

— Деньги в студию — Квартиры-студии продолжают оставаться популярными среди покупателей жилья в новостройках. За прошлый год их доля достигла рекордных 15%. Риелторы подсчитали, что в строящихся домах в конце декабря студией была примерно каждая седьмая квартира. Почему же мы, ругавшие на чем свет стоит тесные хрущевки, теперь выбираем жилье не просто с маленькой кухней, а вообще без нее?

— Прививка Крымом — Геофизик Брюс Уотс Бевен стал первым гражданином США, который привился от коронавируса в Крыму. В прививочном пункте в Евпатории ему ввели первый компонент вакцины, второй он получит через три недели. После укола 78-летний ученый чувствует себя хорошо.

— В столице не успевают — В Махачкале расследуется уголовное дело в отношении руководителей управляющей компании, ответственной за вывоз мусора в городе. Так как с новым оператором власти обещают определиться только к марту, убирать мусор в столицу приезжают жители других районов республики.

— Лесовоз на обочине — Пять человек погибли в ДТП на трассе "Вилюй" между Братском и Тулуном. Рано утром в стоящий на обочине лесовоз врезалась "Тойота", а буквально через несколько секунд — междугородный автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский.

— Труба — вне правил на дороге — 18 февраля в суде будет решаться вопрос о заключении под стражу 48-летнего новосибирца, поступок которого шокировал всю страну. Кадры видеозаписи, фиксирующей события в обычном дворе, дадут фору иному триллеру: женщина с коляской делает замечание водителю, припарковавшему машину на газоне, — спустя секунды автомобиль разворачивается и сбивает ее, коляска падает рядом.

— Автомат без грифа "секретно" — На военно-техническом салоне IDEX 2021, который пройдет в Абу-Даби с 21 по 25 февраля, Россия представит новейшие образцы вооружения. Так, пройдет презентация боевой машины пехоты на базе унифицированной колесной платформы "Бумеранг", а также зенитно-ракетной системы большой дальности "Антей-4000".

— В городе, которого нет — Есть в России город без названия, которого не найти ни на одной карте. Этот город — учебный центр Росгвардии, где проходят подготовку сотрудники правоохранительных органов. На территории объекта под Рязанью удалось побывать корреспондентам "РГ".

— Техосмотр в помощь — По итогам прошлого года в России выросло количество аварий из-за эксплуатации технически неисправного транспорта. Также выросло количество погибших и получивших ранения в таких авариях. Госавтоинспекция подвела итоги 2020 года и опубликовала статистику.

— Безопасный приют — МЧС предлагает создать реестр частных хосписов, домов престарелых, приютов. Для этого подготовлен законопроект, который предусматривает различные меры учета и, возможно, сертификации частников.

— В Москве привиться от COVID-19 можно будет на ВДНХ и в ТЦ "Европейский" — Арка главного входа на ВДНХ стала "домом здоровья": в среду здесь открылся новый пункт вакцинации от коронавируса. Привиться можно без предварительной записи, достаточно полиса и паспорта.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Говорить о восстановлении экосистемы региона пока преждевременно" — Глава Камчатки Владимир Солодов — о преодолении последствий экологической катастрофы, масочном режиме и оттоке населения.

— Где жить хорошо: какие регионы стали лидерами роста — Лидерами социально-экономического роста в России по итогам 2020 года стали регионы УФО, СЗФО и ДФО. В первую тройку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский автономный округ. Москва оказалась на шестом месте, Санкт-Петербург — на десятом.

— Строить сказки: россиян обманывают при покупке бюджетных коттеджей — Сразу несколько семей пострадали от действий предпринимателя, который брал деньги на строительство бюджетных коттеджей, но так и не завершил исполнение взятых обязательств. Правоохранительные органы отказываются видеть в этой ситуации криминал, считая ее относящейся к гражданско-правовым отношениям. У обманутых клиентов, число которых продолжает увеличиваться, иная точка зрения.

— Нескорый ход: Москва и Петербург стали аутсайдерами по темпам стройки — Москва и Санкт-Петербург не вошли в десятку крупнейших регионов России по темпам строительства жилья. Об этом говорится в исследовании "Дом.РФ", с которым ознакомились "Известия".

— Трудовой фронт: россияне растеряли лояльность к своим работодателям — Почти 60% россиян недовольны своей работой, а индекс лояльности к работодателям, который в предыдущие четыре года показывал положительную динамику, в 2020-м рухнул на пять баллов, составив –32.

— На волне капитала: до каких пределов взлетит биткоин — В ближайшее время стоимость биткоина может превысить $61 тыс., спрогнозировали опрошенные "Известиями" эксперты. 17 февраля криптовалюта побила очередной рекорд и достигла $52,2 тыс., это более чем на 77% выше, чем в начале года.

— Сети предержащие: бизнес предупредил о рисках ухудшения связи в регионах — Небольшие операторы предупредили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о вероятном ухудшении сервиса для абонентов в отдаленных населенных пунктах. Об этом сказано в письме Ассоциации операторов телефонной связи (АОТС) в ведомство, с которым ознакомились "Известия".

— Сбытовая техника: продавцы предупредили о подорожании импорта — Цены на непродовольственные товары могут увеличиться, предупредила Минпромторг Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Это произойдет из-за резкого подорожания контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом, сказано в письме организации, с которым ознакомились "Известия".

— Псу под хвост: откуда взялся Dogecoin — Биткоин стоит уже свыше $50 тыс., дорожают и другие криптовалюты. Один из самых необычных игроков крипторынка — Dogecoin. Его придумали ради шутки, но только за последний год он подорожал на 1500%, а капитализация сравнялась со стоимостью крупных публичных компаний.

— Восточный прогресс: какое решение по делу Калви может принять суд — Рассмотрение уголовного дела, в котором фигурируют глава фонда Baring Vostok Майкл Калви и его коллеги, перенесено на 24 февраля. В среду, 17 февраля, в Мещанском районном суде Москвы главный обвиняемый в деле о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный" дал показания, заявив, что решения пятилетней давности были направлены на спасение кредитной организации, а не на хищение ее средств.

— Выстрел в перемирие: с чем связано новое обострение в Донбассе — В Донбассе новое обострение. Международные наблюдатели фиксируют до 900 нарушений режима прекращения огня в сутки, шесть украинских военнослужащих погибли в феврале. Киевские политики при этом грозят большой войной. Бывший президент Петр Порошенко потребовал вернуть украинских солдат на передовую. Представитель Киева на Минских переговорах Алексей Арестович заявил, что весной или в начале лета дальнейшая эскалация станет неизбежной.

— Вентиль перемен: что решат США и ФРГ по СП-2 — ФРГ и США начали обсуждение проекта "Северный поток – 2". По оценкам опрошенных "Известиями" экспертов, администрация Джо Байдена способна пойти на уступки и отменить санкции, но выдвигаемые ею условия могут быть невыполнимы.

— Подсудимый, перестаньте: что последует за призывом ЕСПЧ освободить Навального — Москва может вообще не обращать внимания на постановление ЕСПЧ освободить Алексея Навального: как заявили "Известиям" в Совете Федерации, такое право ей дают принятые в 2020 году поправки к Конституции.

— "Бобров" зайдет с тыла: ракетовоз-спасатель поддержит боевые корабли — Черноморский флот усилили арктическим ракетовозом-спасателем. Его состав пополнит самое многофункциональное судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Новинка способна перевозить и перегружать на другие корабли тонны различных грузов и боеприпасов. Также она может вести спасательные работы в сложных погодных условиях.

— Ответ неверный: почему отличаются результаты тестов на антитела к SARS-CoV-2 — Причиной ошибочных результатов тестов на антитела к SARS-CoV-2 может быть не только низкая чувствительность и специфичность систем, но и особенности конкретного организма и время сдачи анализа, рассказали опрошенные "Известиями" эксперты.

— Грудной сбой: дети на искусственном вскармливании тяжелее переносят COVID-19 — Тяжелее всего COVID-19 болеют дети до года, находящиеся на искусственном вскармливании, рассказали "Известиям" в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Университеты не добрали проходных баллов — Счетная палата, проанализировав реализацию проекта "5–100" по продвижению российских вузов в международных рейтингах, сделала вывод, что его цель не достигнута. В Минобрнауки с этим не согласны, там считают планы перевыполненными.

— Для РЭО доходы оказались важнее отходов — Генпрокуратура выявила чрезмерные расходы на зарплаты в Российском экологическом операторе, отсутствие стратегии развития и регулярного мониторинга регионов. Оператор уже подготовил план устранения нарушений.

— Виктор Бабарико вступил в борьбу за первый срок — Верховный суд Белоруссии начал рассматривать обвинения против фигурантов дела Белгазпромбанка, среди которых банкир и политик Виктор Бабарико, пытавшийся баллотироваться в президенты в прошлом году. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

— 33 банковских несчастья — В течение 12 месяцев в зоне повышенного риска будут находиться 9% российских банков, оценили в "Эксперт РА". После кризиса и пандемии банкам придется создавать резервы, а также бороться с новой проблемой — нестабильностью вкладов.

— Долгий путь к дешевой силе — Нараяна Мурти первым в Индии запустил ИТ-компанию, за скромные деньги выполнявшую заказы западных партнеров. Глобализация помогла ему создать бизнес стоимостью $75 млрд, однако удачную бизнес-модель едва не погубил Дональд Трамп.

— Россияне не поскупились на здорово живешь — Онлайн-ретейлеры впервые озвучили затраты россиян в интернет-аптеках. В трансграничной торговле средний чек за БАДы и витамины оказался самым высоким.