(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Стройплощадная брань — Граждане стали вдвое чаще судиться из‑за застройки — В России удвоилось число судебных разбирательств в строительстве на душу населения, выяснил фонд "Институт экономики города".

— Чрезвычайный и полномочный укол МИД РФ предложил посольствам в Москве привить своих сотрудников, но откликнулись не все — Как стало известно "Ъ", российский МИД разослал всем иностранным посольствам ноту с предложением вакцинировать их сотрудников от COVID‑19.

— Кредиты под включ — В полную стоимость заемных денег войдут любые сопутствующие комиссии — ЦБ нашел способ защитить заемщиков от недобросовестных банковских практик.

— ФАС откажется от палочной системы — Глава службы пообещал перенастроить ее на поддержку конкуренции — Вступивший в ноябре 2020 года в должность главы ФАС Максим Шаскольский вчера впервые обозначил новые приоритеты работы службы.

— Тонкая настройка инвесторов — Михаил Мишустин посетил Псковскую область — Поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Псков выявила несколько проблем в механизмах оказания поддержки инвесторам.

— Граждане раскошелились — Январь разбудил потребительскую активность — После заметного роста (на 4,6%) реальных зарплат в декабре 2020 года данные Росстата фиксируют улучшение динамики оборота розницы и потребления услуг в январе 2021 года при снижении безработицы.

— Центр оплатил счет регионов за пандемию — Мониторинг государственных финансов — Падение собираемых регионами доходов в 2020 году оказалось не столь драматичным, как ожидалось в начале первого локдауна.

— Коммунисты нашли выход на площадь — Московский горком КПРФ вместо митинга 23 февраля проведет встречу с избирателями — КПРФ проведет 23 февраля в Москве акцию памяти, но вместо заявленного шествия ограничится форматом встречи с избирателями.

— Чиновников оставляют на насиженном — Ротацию глав федеральных служб в регионах предлагают проводить раз в десять лет — Группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом в четверг внесла в Госдуму законопроект, позволяющий руководителям территориальных органов федеральных служб оставаться в должности до десяти лет.

— "Единая Россия" сплотится аппаратами — Первого замглавы исполкома партии могут перебросить в Госдуму — Как стало известно "Ъ", новым главой аппарата фракции "Единая Россия" (ЕР) в Госдуме может стать первый заместитель руководителя центрального исполкома партии Максим Жаворонков.

— Нацистских преступников не вписали в КоАП — Запрет на демонстрацию их изображений не подкрепили штрафами — Госдума пока не рассмотрела поправки к КоАП, устанавливающие наказание за нарушение запрета на "публичную демонстрацию" изображений нацистских преступников, принятого Госдумой в первом чтении в среду.

— Таможню развивали в нерабочем режиме — Закончено дело на экс-генерала ФТС, обвиняемого по полной программе — Как стало известно "Ъ", СКР закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя главного управления информационных технологий ФТС Алексея Шашаева.

— Судмедэкспертов подвергают экспертизе — Нарушения в исследованиях приводят к нарушениям в приговорах — Как стало известно "Ъ", Верховный суд (ВС) России истребовал из Орловской области для проверки в порядке кассации уголовное дело восьмилетней давности об убийстве.

— Иномарки получили скидки от таможни и ГИБДД — В Дагестане раскрыты махинации с дорогими машинами — Как стало известно "Ъ", после утверждения заместителем генерального прокурора РФ Андреем Кикотем обвинительного заключения направлено в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников дагестанской таможни и работников ГИБДД, которые в течение нескольких лет вели фактически беспошлинную торговлю дорогими иномарками.

— Нежелательность вступила в силу — Вынесен приговор по первому уголовному делу о "нежелательной организации" — Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко получила четыре года условно по статье об "осуществлении деятельности нежелательной иностранной организации".

— Вирус притормозил автошколы — Начинающих водителей и образовательных организаций за год стало меньше — В 2020 году россияне стали обладателями 1,27 миллиона водительских удостоверений — на 5% меньше, чем годом ранее.

— У бездомных ищут прописку — Уставный суд Петербурга рассматривает дело о дискриминации граждан без регистрации — Депутаты Петербургского законодательного собрания оспаривают в Уставном суде города нормы положения об учете лиц без определенного места жительства, принятые Смольным.

— "Из 500 миллионов доз вакцины "Спутник V" значительная часть будет сделана в Индии" — Первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла дал в Москве интервью "Ъ" — Первый замминистра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, посетивший Москву с официальным визитом, встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

— Премьер Грузии стал жертвой неудавшейся спецоперации — Сторонники Михаила Саакашвили увидели в этом шанс вернуть власть — В ближайшее время в Грузии может смениться не только правительство, но и правящая партия.

— Тройка, семерка, Джо — Гендиректор РСМД Андрей Кортунов — о повестке президента США на саммите G7.

— Не ограничиваясь полимерами — Продукты питания могут подорожать из-за упаковки — Предприятия пищевой промышленности предупредили Федеральную антимонопольную службу об очередной угрозе ценам на продукты питания.

— Сухогрузы уходят в дальний рельс — Новым портам могут дать приоритетный доступ к сети ОАО РЖД — Как стало известно "Ъ", через поправки к уже принятому в первом чтении законопроекту об ответственности инвесторов за развитие портовых проектов правительство может ввести приоритетность провоза тех или иных грузов по железной дороге и договоры "вези или плати".

— ГИС зависли в Internet Explorer — В информационных системах ведомств открылась уязвимость — В 2021 году многим госорганам придется потратить сотни миллионов рублей на доработку своих информационных систем из-за прекращения поддержки браузера Internet Explorer американской Microsoft, предупреждают участники IT-рынка.

— Регистраторов снимают с мест — ЦБ отменил требование об обязательном региональном присутствии — Банк России пошел навстречу регистраторам и снял лицензионное требование об обязательном физическом присутствии сотрудников в определенном количестве регионов.

— Банковский капитал ждет высвобождения — Регулятор заканчивает период пандемического регулирования — Банк России видит больше проблем в продлении послаблений в банковском регулировании, введенных в период пандемии коронавируса, нежели в выходе из них.

— Долгоземельные проекты — Компаниям разрешили не торопиться с производством РЗМ — Минпромторг предложил сдвинуть предельный срок выхода редкоземельных проектов на полную мощность с 2025 на 2030 год.

— Российский софт расширяет приставительство — Предустановку отечественного ПО могут распространить на ТВ — Как выяснил "Ъ", требования по предустановке отечественно программного обеспечения могут распространить на ТВ-приставки, которые в том числе продают и сдают в аренду операторы связи.

— IXcellerate не хватает мощности — Строительство дата-центра в Москве профинансирует Сбербанк — Британский оператор центров обработки данных (ЦОД) IXcellerate, одним из инвесторов которого выступает фонд Goldman Sachs, хочет привлечь от Сбербанка под залог доли 500 миллионов долларов на запуск в Москве крупнейшего в Европе дата-центра.

— Торговля пошла по рукам — Спрос на бывшие в употреблении автоматы резко вырос — Кризис и надежда на активные продажи масок в связи с пандемией COVID-19 привели к резкому росту спроса на подержанные торговые автоматы в 2020 году.

— Разношенные боты — Путь к персональным данным россиян прошел через Telegram — Российские власти начали проявлять серьезное беспокойство в связи с распространением в Telegram ботов, которые за относительно небольшую плату позволяют получить подробную информацию почти о любом жителе страны.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Новапорт" вложится в инфраструктуру для обслуживания Superjet 100 — Ее пользователем станет Red Wings, которая откроет хабы в аэропортах холдинга — Корпорация АЕОН Романа Троценко и "Ростех" займутся созданием инфраструктуры для обслуживания самолетов SSJ100 в региональных аэропортах.

— Россия инициировала пересмотр Конвенции о дорожном движении — С целью легализовать беспилотный автотранспорт — Россия вместе с Бельгией, Люксембургом, Португалией, Францией, Финляндией, Швейцарией и Швецией в рамках Экономического и социального совета (ЭСС) ООН инициировала пересмотр Конвенции о дорожном движении, подписанной в 1968 г. в Вене.

— Объединенную авиастроительную корпорацию ждет серьезная реформа — Ее вдохновителем является Анатолий Сердюков — Российскую авиапромышленность ожидает серьезная реформа, в ходе которой планируется оптимизировать один из уровней управления и создать условия для плавных сокращений персонала до 2025 года.

— Бывший координатор "Открытой России" осуждена на четыре года условно — Это приговор по первому делу о работе в нежелательной организации — Ростовская активистка Анастасия Шевченко 18 февраля приговорена Октябрьским судом города к четырем годам условно по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (статья 284.1 УК) с испытательным сроком четыре года.

— Количество регионов с дефицитным бюджетом выросло вдвое — Тем не менее кризисный год субъекты Федерации завершили лучше, чем ожидалось — По итогам прошлого года почти в 2 раза увеличилось количество регионов с дефицитным бюджетом.

— Ставки по ипотеке перейдут к росту — Эксперты предсказывают подорожание ипотечных кредитов уже во втором полугодии — Средняя ставка по ипотечным кредитам в декабре 2020 года оставалась стабильной, снизившись лишь на 0,02 процентного пункта – до 7,36%.

— В "Газпром нефти" назвали сроки начала промышленной добычи трудноизвлекаемой нефти — Полноценная разработка баженовской свиты станет революционной для отрасли, считают эксперты — "Газпром нефть" по итогам прошлого года увеличила добычу трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) нефти баженовской свиты на 78% по сравнению с 2019-м до 100 000 тонн, сообщила компания 18 февраля.

— Группа ПИК выходит на рынок складской недвижимости Москвы — Такое решение может быть связано с новыми правилами перевода земли под застройку — Группа ПИК начала поиск участков в новой Москве для строительства складов, рассказали четыре консультанта, знающие об этом от топ-менеджеров компании.

— Антарктиде развернута сеть интернета вещей — Датчики позволят полярникам исследовать движение ледников и снежного покрова — Сеть интернета вещей на станции "Прогресс" развернула компания МТС.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Сокращение строптивых — Эльвира Набиуллина пообещала покончить с "хищническими схемами" банков — Глава Банка России Эльвира Набиуллина раскритиковала "хищнические", хотя и формально легальные схемы, которые используют некоторые банки.

— Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт" — В четверг начались международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт" — Об этом сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

— Не отходя от кассы — ФНС упростит россиянам получение налогового вычета — Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится запустить технологию по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов.

— Молодым везде у нас доплата — На отдых за счет работодателя можно будет отправить детей до 24 лет — Поехать в санаторий за счет работодателя теперь смогут дети сотрудников компаний в возрасте до 18 лет, а также и в возрасте до 24 лет, если они обучаются по очной форме.

— Нагуляют на статью — Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина — Поездка на общественном транспорте в час пик для нарушителя карантина может обернуться уголовной статьей.

— Стройтесь не по возрасту — Льготную ипотеку на частные дома распространили на заемщиков всех возрастов — Теперь человек любого возраста и семейного положения может построить собственный дом, воспользовавшись программой льготной ипотеки.

— И огонь, и вода — Владимир Путин призвал совершенствовать систему предупреждения и ликвидации ЧС — В прошлом году, несмотря на пандемию, удалось уменьшить размер ущерба природе и материальных потерь от паводков и пожаров.

— ФАС на связи — Антимонопольная служба борется с телефонным спамом — Число нарушений в сфере рекламы, которая поступает на телефоны абонентов без их согласия, растет.

— По найму через Сеть — В Госдуму внесен законопроект о единой платформе вакансий — Безработным будет проще найти вакансию, а работодателям — сотрудников.

— Право на память — В Совете Федерации призвали защитить братские могилы — Россия будет добиваться признания военных памятников всемирным мемориалом человечества на глобальном уровне, чтобы обеспечить им дополнительную защиту.

— Из-под земли достанут — Украинская дамба не лишит Крым воды — Проблем с водой в Крыму не будет, даже если Украина достроит дамбу, перекрывающую поступление воды на полуостров через Северо-Крымский канал, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Жилая природа — Жители заповедников смогут строить дома и сажать огороды — Строить дома, разбивать огороды без ограничений, ездить на автомобилях и бурить скважины на воду смогут больше миллиона человек, живущих внутри заповедников и нацпарков.

— Самозанятые приумножили доходы — В период пандемии самозанятые увеличили свои доходы почти в 11 раз — Так оценили их деятельность аналитики платежного сервиса "ЮКасса", изучив платежи самозанятых, прошедшие через этот сервис.

— Проекты войдут в бюджет — Кабмин может расширить меры поддержки новых предприятий в особых экономических зонах — В четверг премьер-министр Михаил Мишустин продолжил свои поездки по десяти отстающим в экономическом развитии регионам.

— Учиться не поздно — Сироты получили бессрочную льготу на бесплатное обучение в вузах.

— В тюрьме можно будет служить дольше — Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний разрешили дольше носить погоны и позже выходить на пенсию — Норма позволит сохранить в строю опытные кадры.

— Братьям и сестрам разрешили жить вместе без прописки — Несколько категорий граждан освобождены от штрафов за отсутствие прописки.

— Экспорт без страха и возврата — Экспортеры смогут страховать сделки у коммерческих страховщиков — до этого таким правом обладало только агентство "ЭКСАР" (входит в группу компаний Российского экспортного центра, РЭЦ).

— Вложить стало веселей — Объем рынка краудфандинга превысил семь миллиардов рублей — Общий объем заключенных сделок с использованием инвестиционных платформ в России в 2020 году составил более семи миллиардов рублей.

— Подъемные средства — Минэкономразвития расширяет защиту инвестиций — Минэкономразвития предложило существенно расширить сферу действия механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений, базу компенсационных налогов и рамки стабилизационной оговорки.

— Трезвость узаконили — Верховный суд подтвердил право регионов ограничивать продажу алкоголя — Региональные власти вправе вводить запреты на продажу алкоголя в определенных торговых точках, это не является нарушением Закона "О защите конкуренции".

— Легче самолетом подлететь — К терминалам столичных аэропортов ограничат бесплатный проезд — Въехать на территорию московского аэропорта на своем автомобиле или на такси в ближайшем будущем, возможно, станет сложнее.

— Сам себе начальник — В России растет число самозанятых — Всего в России в качестве самозанятых зарегистрированы 1,8 миллиона человек.

— Продукты ждут доставки — Рынок онлайн-торговли продуктами питания в 2021 году вырастет практически в два раза — с 151 миллиардов до 295 миллиардов рублей, прогнозируют аналитики, а проникновение онлайна в сферу продуктового ритейла вырастет с 0,9% до 1,7%.

— Заведомо неисполнимо — Константин Чуйченко: Требование ЕСПЧ является необоснованным и неправомерным — Явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства назвал новое решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) министр юстиции Константин Чуйченко.

— Стой: снег идет — Транзитные фуры не пустят на МКАД во время метелей — На 20 и 21 февраля на МКАД запретят въезд транзитным фурам без пропусков, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

— Признал вину — Начался суд по делу о наезде на полицейского — В пресненском суде в четверг началось рассмотрение первого уголовного дела о несогласованных акциях, прошедших 23 января.

— Доля единства — 81,1 процента высоко оценивают межнациональные отношения — Первое заседание 2021 года президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям началось с высокой цифры: по данным ВЦИОМ, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в стране выросла до 81,1 процента.

— Настоящий полковник — В Галерее Александра Шилова прошла встреча с героем разведки — Разведчики всегда в строю — будь им хоть 17, хоть 96.

— Две усадьбы — Каким быть туристическому кластеру в Ильинском-Усово — В Красногорске в старинном поместье XVIII века "Знаменское-Губайлово" Подмосковья открылась выставка "Августейшие владельцы императорской усадьбы Ильинское и Российское общество Красного креста", подготовленная Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", которое занимается историей милосердия более 10 лет.

— Ракова: Московские школы помогают ученикам в адаптации после дистанта — Одной из основных задач московских школ после выхода учеников с дистанционного режима является помощь в адаптации и закреплении знаний.

— Все могут короли — В Испании арест рэпера Пабло Аселя вылился в протесты — полиция подавляла их резиновыми пулями и слезоточивым газом — Испанская полиция арестовала во вторник рэпера Пабло Аселя, обвиненного в оскорблении монархии.

— Ветры и веяния истории — Какие трудные вопросы из общего прошлого обсудят учителя на Всемирном конгрессе — Осенью в Москву на Всемирный конгресс школьных учителей истории собираются приехать 700 педагогов из многих стран.

— Нацист и мина — В России вскрыта сеть исламистов и задержана группа неонацистов — Сразу о двух проведенных операциях против террористов и неонацистов сообщили в четверг в ФСБ.

— Братья-кролики — На Украине вместо прививок заводят уголовные дела — Украина осталась единственной крупной страной Европы, где вакцинация от коронавируса не только не началась, но и неизвестна дата ее начала.

— Приговорен к чтению книги — Судья обязал 20-летнего участника беспорядков во Франкфурте выплатить штраф и законспектировать книжку — Спустя семь месяцев после беспорядков во Франкфурте, когда сотни молодых людей устроили погром на Оперной площади, вынесен первый вердикт.

— В оргкомитете сменился босс — Олимпиадой в Токио займется женщина — Новым главой оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио стала титулованная японская спортсменка Сэйко Хасимото.

— Попали в свои сети — Facebook в Австралии случайно заблокировал аккаунты больниц и пожарных служб — Социальная сеть Facebook в Австралии заблокировала аккаунты информационных и других ресурсов, на которых публикуются новости.

— Тефтели приелись — Символом "шведскости" станут булочки — Власти Швеции решили сменить главную кулинарную визитную карточку страны: теперь символом национальной кухни королевства будут не знаменитые тефтели, а традиционные сладкие булочки со взбитыми сливками — семлы.

— Паспорт как рецепт — Сегодня диагностика рака невозможна без понимания его биологии — Важнейшим проблемам онкологии был посвящен разговор ведущих специалистов-онкологов за "круглым столом" "Российской газеты".

— Защити себя с юности — Прививка только для девочек — В Ямало-Ненецком автономном округе готовятся бесплатно вакцинировать девочек 12-13 лет против вируса папилломы человека.

— Дышите глубже — Магниты помогают в реабилитации после ковида — Использовать магнитное поле для помощи пациентам после тяжелой коронавирусной инфекции начали в нескольких субъектах РФ.

— Приложить к груди — Как сохранить здоровье женщины в эпоху коронавируса — О прорывных технологиях в области женского здоровья и не только корреспондент "РГ" узнал в центре диагностики молочной железы Quick Help Clinic в Клинической больнице N 2 МЕДСИ.

— Книжник — В маленькой деревне под Тверью молодой библиотекарь восстанавливает большой храм — Церковь пылала так ярко, что зарево пожара было видно за 10 километров.

— Без учителя не остались — На Вологодчине заболевших педагогов заменили студенты — В Вологодской области успешно идет региональная программа "Учитель-дублер".

— Дом, которого нет — В Петербурге накрыли сеть фирм по обналичке маткапитала — Масштабная схема хищений средств материнского капитала выявлена в Санкт-Петербурге.

— Выход есть — Закрывается на реставрацию вестибюль станции метро "Динамо" — Южный вестибюль станции метро "Динамо" в Москве закроется на реставрацию с 21 февраля.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Брошенное никому не нужно": как в России планируют использовать "бесхозяйные земли" — Помогут ли новые меры справиться с пустующими гектарами сельскохозяйственных участков — В России вновь вернулись к активному обсуждению темы заброшенных сельхозземель — таких в стране насчитывается по меньшей мере 15-17 миллионов гектаров.

— Тратим дома: вопреки пандемии расходы в новогодние каникулы выросли на 12% — Эксперты объяснили это переносом покупательской активности из-за рубежа в Россию — Покупательская активность россиян на новогодних каникулах оказалась неожиданной.

— Научный акцент: как нефтяная отрасль переходит на цифровые технологии — К концу 2021 года доля России в цифровых продуктах для разведки и добычи углеводородов может вырасти до 6–7% — Цифровизация нефтегазовой отрасли в долгосрочной перспективе может снизить затраты и увеличить добычу нефти, считают опрошенные эксперты.

— Копайте ваши денежки: в РФ появится налог на старательскую деятельность — Он коснется всех граждан, которые планируют законно добывать драгметаллы — В случае одобрения документ коснется всех граждан, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной для этих целей онлайн-платформе.

— Грубая ошибка: почему органам опеки сложно спасать детей — Эксперты полагают, что виновата система и низкий уровень профессионализма — В городе Назарово Красноярского края возбудили сразу два уголовных дела по одному инциденту: в отношении матери, которая истязала своего полуторагодовалого сына с инвалидностью, и в отношении органов опеки по статье "халатность".

— По горячим следам: теплолюбивый микроб с Камчатки переработает отходы — Выделяемые им ферменты будут расщеплять биомассу и полимеры — Специалисты НИЦ "Курчатовский институт" провели расшифровку генома термофильной бактерии Caldanaerobacter sp. 1523vc, найденной в природном горячем ключе на Камчатке.

— Без укола: лекарство от рассеянного склероза исчезает из аптек — На преодоление дефицита метилпреднизолона потребуется несколько месяцев, считают эксперты — Дефицит метилпреднизолона в инъекциях, наблюдавшийся с осени 2020 года, не преодолен до сих пор.

— Всё рублем: финансовая поддержка регионов поставила исторический рекорд — В 2020 году субъекты получили помощь из федерального бюджета на 3,8 триллиона — Финансовая поддержка регионов из центра в прошлом году стала рекордной в российской истории.

— Не дом и не улица: бизнесу могут разрешить регистрацию без офиса — Привязанный к географическим объектам юридический адрес заменят электронной почтой — Российские компании могут получить возможность отказаться от официального физического адреса регистрации в пользу электронной почты.

— Пункт получения: число льготников по оплате ЖКУ может вырасти вдвое — Правительство попросили разрешить должникам получать субсидии на коммуналку — Кабмин попросили вдвое увеличить число граждан, получающих помощь на оплату ЖКУ.

— Ход иском: ВЭБ.РФ нашел претендента на покупку долгов Utair — Потенциальный покупатель появился сразу после того, как госкорпорация подала судебную претензию к перевозчику — Госкорпорация ВЭБ.РФ после подачи иска в арбитраж к Utair нашла претендента на покупку долгов перевозчика на 1,5 миллиарда рублей — он появился в самый последний момент перед окончанием приема заявок.

— Не в укол сказано: Израиль готов признавать сертификаты о прививке РФ — Минтуризм страны ожидает возобновление турпотока из России в июне-июле — Израиль готов начать переговоры с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявили в министерстве туризма еврейского государства

— Установка в развитие: как Псковской области подтянуть экономику — К 2024 году в регион должны привлечь более 20 млрд инвестиций, заверили в Минэке — На социально-экономическое развитие Псковская область по индивидуальной программе получит пять миллиардов рублей.

— Чужие города: зачем Россия вкладывается в американские ценные бумаги — Связано ли это с изменением внешнеполитического курса — Минфин США опубликовал данные, согласно которым Россия увеличила вложения в акции и облигации США более чем на 1 миллиард долларов.

— "У России есть своя линейка беспилотников-камикадзе" — Индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев — о будущем боевых дронов, перспективах "Арматы" и новейших автоматах Калашникова — Прошедший 2020 год стал непростым и для российского оборонно-промышленного комплекса.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Суд оценил нежелательность в четыре условных года — В Ростове-на-Дону вынесен приговор активистке "Открытой России" — суд приговорил к условному сроку оппозиционную активистку из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко, первую обвиняемую по статье об участии в деятельности нежелательной организации.

— ФНС дотянет все цены до рыночных — Вступил в силу закон об ужесточении налогового контроля внешнеторговых сделок — В России принят закон, усиливающий налоговый контроль за ценами во внешнеторговых сделках.

— "Грузинская мечта" натолкнулась на строптивого премьера — Глава правительства Грузии ушел в отставку — Премьер-министр Грузии ушел в отставку из-за разногласий с однопартийцами, вызванных решением об аресте лидера главной оппозиционной партии.

— Мошенники стали на 8% мелочнее — Аналитики "Тинькофф" изучили ущерб от преступлений в банковской сфере — В 2020 году мошенники снизили средний размер хищений с 15 тысяч до 13,9 тысяч рублей, но в целом украли на 70% больше, чем в 2019-м, оценили в "Тинькофф".

— Сбербанк отпускает "Евроцемент" пакетом — Крупнейшая цементная компания России выставлена на продажу — Сбербанк решил продать через аукцион 100% "Евроцемента" и права требования к нему (общий долг компании—около 70 миллиардов рублей).

— Clubhouse зазвучалa фальшиво — Какие риски создает популярная соцсеть для голосового общения — Смогут ли мошенники использовать голосовую соцсеть Clubhouse в своих целях, подделывая голоса известных личностей и манипулируя пользователями, используя проблемы в российском законодательстве.

— Каждый второй — вне компетенции — Эксперты BCG проанализировали соответствие навыков наемных работников требованиям работодателей — Бизнес чаще сталкивается с недостатком знаний и опыта у своих работников, чем с переизбытком их компетентности.

— Страх и ненависть как должное — Коллекторское агентство Сбербанка внедрило технологию распознавания эмоций — Коллекторское агентство АБК, подконтрольное Сбербанку, научилось в режиме реального времени оценивать эмоции по голосу.