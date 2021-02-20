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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Европа обайденела — Как Джо Байден развернул политику над Атлантикой — США вернулись на международную арену и более не оставят Европу наедине с угрозами со стороны Китая и России.

— Вмененное страхование очистят от лишней прибыли — Банк России объявил о ревизии сегмента вмененного страхования в стране.

— Мусор положили в долгий ящик — Запуск пяти "зеленых" ТЭС "Ростеха" откладывается до 2024 года — Как выяснил "Ъ", "РТ-Инвест" (контролируется "Ростехом") может на год задержать запуск пяти мусоросжигающих электростанций (МТЭС) на 355 МВт в Подмосковье и Казани.

— Банкиры затянули бонуса — В крупнейших банках прислушались к рекомендациям ЦБ — В 2020 году крупнейшие российские банки, следуя рекомендациям ЦБ, сократили объемы вознаграждений правлению.

— Воздух, климат и отходы — Белый дом добавил конкретики в экологическое регулирование — В Белом доме в четверг и пятницу прошли совещания с участием вице-премьеров Виктории Абрамченко и Александра Новака о реализации экологической части правительственной стратегии развития до 2030 года.

— У семи бенефициаров дочка без закупок — Минфин ужесточает деофшоризацию госзаказа — Минфин намерен ужесточить нормы о деофшоризации закупок государства в законе о контрактной системе (ФЗ-44) — для этого действующий запрет на участие в госзакупках офшоров предлагается масштабировать на их "дочек", зарегистрированных в РФ.

— В ритейле торговля среднего размера пострадала от пандемии более всего — Мониторинг делового климата — Группа экономистов Центра развития (ЦР) Высшей школы экономики при поддержке РСПП в рамках проекта по анализу отраслевого реагирования на пандемию исследовала ход кризиса в розничной торговле и возможные посткризисные тренды.

— О сколько нам отмытий чудных!.. — Сколько всего нового Юрий Чиханчин рассказал Владимиру Путину — 19 февраля президент России Владимир Путин встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным и получил ответы на вопросы, которых даже не задавал.

— Феликса Дзержинского ставят на голосование — Гражданам предлагают интернет-выбор между ним и Александром Невским на Лубянке — Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку 25 февраля выносят на голосование в "Активном гражданине".

— Мосгордума подверглась декоммунизации — Еще один член фракции КПРФ лишился партбилета — Депутата Мосгордумы от КПРФ Дмитрия Локтева исключили из партии. Формальным поводом стало невыполнение предвыборного меморандума московского горкома (МГК) КПРФ.

— "Напряжение давно наросло так, что дополнительно оттенков уже не замечаешь" — Министр промышленности и торговли Денис Мантуров об экспорте вооружения — В воскресенье в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) стартует одна из крупнейших в мире выставок вооружений и военной техники — IDEX 2021.

— Джо Байден влился в коллектив — США поворачиваются к союзникам по G7 — Лидеры семи ведущих держав Запада провели в онлайн-формате первую с апреля 2020 года встречу, ставшую отправной точкой нового взаимодействия США и их союзников после прихода к власти администрации Джо Байдена.

— Промышленные пути пришлись не ко дворам — Металлурги предлагают оптимизировать железнодорожные поставки — Металлурги считают, что причина потери металлургических грузов железной дорогой — в неэффективной работе не входящих в структуру ОАО РЖД предприятий промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ), которые не могут обеспечить нужную скорость и надежность доставки.

— Хлебопекам недосыпали господдержки — Субсидии показались производителям незначительными — Меры сдерживания цен на хлеб, предложенные Минсельхозом, оказались востребованными не во всех регионах.

— Автокредиты проехались по январю — Перед тем, как забуксовать, рынок показал неожиданный рост — Традиционно январь является низким сезоном на рынке автокредитования, но не в этом году.

— Инвесторы отдают российские долги — Спрос на облигации развивающихся рынков упал — После семимесячного ажиотажного спроса международные инвесторы начали сокращать вложения на рынке российского долга. За прошедшую неделю вложения в облигации российских эмитентов уменьшились на $20 млн.

— Для особых поручительств — Верховный суд оценит действия руководителя предбанкротной группы компаний-заемщиков — Верховный суд (ВС) РФ оценит обоснованность действий руководителя организации, которая поручилась по кредитам за другую компанию, сама находясь в тяжелом финансовом положении.

— Пенсионному профсоюзу подобрали лидера — Объединение СРО НПФ близится к завершению — Процесс объединения двух саморегулируемых организаций (СРО) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) близится к завершению.

— Машины остались без электричества — "Росспецмаш" просит о заморозке энергоцен — Российские машиностроители обеспокоены ростом цен на электроэнергию и призывают заморозить цены на нее на три года, до конца 2023 года.

— Бодайбодания — Инвесторы начали борьбу за право строить генерацию для БАМа — Начал формироваться пул потенциальных участников конкурса на строительство новой электростанции мощностью 456 МВт, необходимой для энергоснабжения Восточного полигона.

— Segezha Group зарастает новым лесом — Она покупает Новоенисейский ЛХК — Segezha Group в рамках подготовки к IPO может купить еще один актив в Красноярском крае, где намерена сформировать кластер по глубокой переработке древесины, — Новоенисейский ЛХК.

— К магазинам одежды потянулись посетители — Трафик московских fashion-ритейлеров начал восстанавливаться — В январе в Москве посетители начали постепенно возвращаться в магазины одежды, что подтверждается Shopping Index.

— Россия — родина облаков — Зарубежные компании раскупают места в хранилищах — Иностранные компании из финансовой и розничной сферы в 2020 году начали активнее закупать облачные мощности у российских поставщиков, выяснили в IDC.

— Электричество распределят по реестрам — В Москве запустят блокчейн-платформу для энергетики — Крупнейшая сетевая компания Москвы Объединенная энергетическая компания потратит почти 500 млн руб. на блокчейн-платформу для упрощения расчетов между участниками розничного рынка электрической энергии (РРЭЭ).

— Электроника решила не размываться — "М.Видео—Эльдорадо" свернула продажи через Ozon — Как выяснил "Ъ", ритейлеры "М.Видео" и "Эльдорадо" закрыли проект по продаже товаров через Ozon, запущенный в период самоизоляции россиян в 2020 году.

— У рок-музыканта вянут "Подсолнухи" — "Экоофис" продает свой торгцентр "Пионеру" — ГК "Экоофис" бывшего рок-музыканта Андрея Ковалева продолжает распродавать свои активы. Так, компания ведет переговоры с девелоперской группой "Пионер" о продаже торгцентра "Подсолнухи" на востоке Москвы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Минфин предложил пакет изменений в Налоговый кодекс — Новации должны помочь экономике восстановиться после пандемии — В пятницу Минфин разместил на портале раскрытия правовой информации законопроект на 37 страницах о внесении изменений в Налоговый кодекс.

— Бизнес сможет застраховать ответственность своих топ-менеджеров — В Минэкономразвития уверены, что это поможет улучшить деловой климат — Минэкономразвития предлагает расширить возможности по страхованию гражданской ответственности топ-менеджеров за нанесение экономического ущерба своим компаниям и третьим лицам в результате решений, принятых в рамках должностных обязанностей.

— Ближайшая соратница Вячеслава Володина ушла в трехмесячный отпуск — Руководитель аппарата Госдумы Татьяна Воронова должна вернуться на работу перед выборами — Руководитель аппарата Госдумы Татьяна Воронова ушла в трехмесячный отпуск до мая.

— Руководство единороссов обсудит выборы в Госдуму с региональными штабами — От них требуется единообразное понимание задач, считает эксперт — "Единая Россия" проведет на следующей неделе двухдневный семинар для руководителей региональных избирательных штабов партии в мастерской управления "Сенеж" (образовательная площадка администрации президента) в Подмосковье.

— Азербайджан разрабатывает программу восстановления в Карабахе — Она будет дороже ВВП Азербайджана в 2019 г и может занять 10 лет — В результате победы в военном конфликте осенью 2020 г Азербайджан восстановил контроль над рядом районов, ранее находившихся под контролем армянских сил, – как в собственно бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, так и вокруг нее.

— ЦБ предупредил частных инвесторов о рисках вложений в зарубежные бумаги — Эксперты считают беспокойство регулятора вполне обоснованным — Банк России видит существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков, что может привести к обвалу, который "негативно скажется на благосостоянии инвесторов, в том числе российских".

— Банки хотят переходить на отечественное ПО под контролем ЦБ, а не ФСБ — Они уверены, что Банк России справится с импортозамещением лучше, чем Минцифры и ФСБ — К 24 февраля банковское сообщество должно представить свои предложения по доработке проекта постановления правительства, предусматривающего переход на преимущественное использование российского программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым относятся и банки.

— Aurus отберет клиентов у Porsche — Автомобили российского люксового бренда займут 9% люкс-сегмента рынка — В 2025 г. в России будет продано 485 автомобилей бренда Aurus, что составит 9% люксового сегмента авторынка.

— Huawei внедрит ИИ-технологии на свинофермах — Так компания пытается компенсировать спад продаж смартфонов из-за санкций — Китайская телекоммуникационная компания Huawei запустила проект по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта для обслуживания свиноводческих ферм.

— Продажи российских аптечных сетей составили 1,5 трлн рублей — Это рекордный показатель минимум за последние пять лет — Продажи российских аптечных сетей в 2020 г. увеличились в денежном выражении на 14% до 1,5 трлн руб., подсчитали аналитики AlphaRM совместно с отраслевым изданием "Фармацевтический вестник".

— Mazda впервые возглавила рейтинг Consumer Reports — А многие премиум-бренды не вошли и в первую десятку — Ежемесячное издание Союза потребителей США Consumer Reports опубликовало 18 февраля ежегодный рейтинг автомобильных брендов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Попасть в камеру — Генерал-лейтенант полиции Юрий Жданов — о том, чего можно ждать от развития видеоконтроля на улицах — Число видеокамер на улицах, в местах скопления людей и общественном транспорте увеличилось в несколько раз. Причем многие из них оборудованы системами распознавания лиц.

— Шагом Марс! — Марсоход Perseverance передал первые снимки Красной планеты — В пятницу ученые всего мира с замиранием сердца следили за посадкой на Марс американского Perseverance — первого в истории марсохода с дроном-вертолетом.

— За рулем — автомат — Россия предлагает ООН допустить на дороги общего пользования беспилотники — Россия и еще несколько европейских стран предложили пересмотреть Конвенцию о дорожном движении и допустить беспилотные автомобили на дороги общего пользования.

— Земельный удел — Контроль за использованием дачных участков может усилиться — В скором времени контроль за использованием дачных земель может быть усилен.

— ТО, да не то — Резко вырос спрос на полисы ОСАГО и диагностические карты. Настолько, что уже к обеду у тех, кто торгует диагностическими картами, исчерпывается лимит.

— Кабинет с "ромашкой" — Владимир Путин обсудил с главой финансовой разведки контроль расходов — Президент Владимир Путин обсудил с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным контроль за движением бюджетных средств и пресечение подозрительных операций.

— Возврат средств — Минтруд разъяснил, как вернуть маткапитал на счет пенсии — Отозванные с накопительной пенсии средства маткапитала можно будет снова направить на ее счет только по решению распорядителя, рассказали в Минтруде.

— Подтянуть полис — Банк России предложил пересмотреть страхование мигрантов и охранников — Банк России намерен провести ревизию вмененного страхования (обязательного для определенной деятельности), вплоть до перевода некоторых его видов в разряд добровольных или замены альтернативными способами покрытия рисков — банковскими гарантиями, депозитами, более высокими требованиями к капиталу и т.д.

— Партактив обновит тезисы — Партия пенсионеров начала подготовку к думской кампании — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость планирует провести съезд в конце июня — начале июля, там будет принята предвыборная программа, заявил ее председатель Владимир Бураков.

— Порты наберутся опта — Россия и Беларусь подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов — Российские порты в соответствии с подписанным соглашением готовы принять 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в течение трех лет, сообщили в Минтрансе.

— Ограничения — не повод — Николай Патрушев оценил ход выполнения нацпроектов — В Северо-Кавказском федеральном округе в прошлом году выявлено более 2200 коррупционных преступлений, связанных с извлечением преступных доходов и личным обогащением в ущерб национальной экономике и интересам государства.

— Очистить воздух — Дымные трубы заводов попадут под контроль правительства — Новые предприятия-загрязнители атмосферного воздуха могут быть включены в систему мониторинга выбросов.

— Вернуться в ритм — Люди с больным сердцем будут получать бесплатные лекарства — Правительство России выделило 10 млрд рублей на лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из группы высокого риска, перенесших инфаркты и инсульты, стентирования и операции на сердце.

— Моветонн — Транзитным фурам временно ограничили въезд на МКАД — Москва будет периодически закрывать Московскую кольцевую автодорогу для проезда транзитных фур массой свыше 12 тонн.

— Виновны в глазах США — США вводят санкции против 43 граждан Беларуси — Американские власти введут визовые ограничения против 43 граждан Беларуси. В письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что этот шаг будет предпринят в отношении лиц, виновных "в "подрыве демократии".

— С чем пойдем в разведку — Глава разведки Сухопутных войск — о специфике работы разведчиков — Разведчики — элита наших Вооруженных сил. О новом вооружении и специфике подготовки бойцов-невидимок "РГ" рассказал начальник разведки — заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-майор Алексей Белоусов.

— У Европы уши мерзнут — В то время как другие страны замерзают, Россия нарастила экспорт газа и угля — Европейские энергетики столкнулись с проблемой, которую "сложно" было предвидеть в эпоху "глобального потепления" — приходом зимы.

— Кто "обглодал" страховую компанию — Акционер требует взыскать с бывших руководителей "Росгосстраха" деньги, выведенные из бизнеса — Конфликт вокруг крупнейшей российской страховой компании набирает обороты. Акционер "Росгосстраха" требует привлечь в качестве ответчиков бывших руководителей "Росгосстраха" за причиненный компании ущерб.

— Возьмут на учет — Минюст создаст еще один реестр иностранных агентов — Министерство юстиции России начнет вести реестр незарегистрированных общественных объединений и физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Проекты соответствующего документа вынесены на общественное обсуждение.

— Еврофемида вздремнула — Почему Европейскому суду по правам человека не интересен арест рэпера в Испании и жесткие разгоны его сторонников — В Испании властям третий день не удается потушить пожар протестов, возникший после ареста каталонского рэпера Пабло Аселя.

— Дело прошлое — В Лондоне продадут резюме основателя Apple — Заявление о приеме на работу, подписанное подростком Стивом Джобсом в 1973 году, выставлено на аукцион в Великобритании.

— Мюнхен растерял участников — Конференция по вопросам безопасности прошла онлайн без РФ и Китая — Вместо трех дней — всего три часа. Вместо живого общения — короткие выступления онлайн. Вместо широкого круга участников — представители в основном Евросоюза и США.

— Конец простой: пришел тягач — Найден живым водитель грейдера, который пропал во время расчистки дорог — То, что произошло с 39-летним жителем Сахалинской области Сергеем Парфеновым, вполне можно назвать историей чудесного спасения.

— Пробили пробку — В Астраханской области открыли движение по новому мосту через Ахтубу — Новый железнодорожный мост через реку Ахтуба протяженностью полкилометра и стоимостью более 3 миллиардов рублей запустили 19 февраля в Астраханской области.

— Упаковка тянет цены вверх — Руспродсоюз, объединяющий поставщиков продовольствия, обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность повышения цен на упаковку. С конца прошлого года поставщики пластиковой упаковки предупредили о повышении цен на 10-15%.

— Какую поддержку получают москвичи — Адресная социальная помощь существует в столице почти 12 лет. На нее могут рассчитывать все, кому не хватает денег на минимальный набор продуктов, детские товары или бытовую технику.

— Импорт мяса упал вдвое — Россияне стали есть больше отечественного мяса и меньше иностранного. Стремительнее других сократился импорт свинины. Россия полностью обеспечивает себя свининой и производит ее все больше.

— Как улучшить питание — Пара кг колбасы в одни руки, синяя тушка курицы да две бутылки водки. В начале 1990-х скудный набор продуктов можно было купить только по талонам, отстояв несколько часов в очереди. В магазинах было шаром покати. Если что и "выбрасывали", это тут же сметалось.

— Пошли на поправку — Детские поликлиники сокращают очереди — Продолжается обновление и модернизация детских поликлиник и больниц. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" детская поликлиника Астрахани получила многофункциональный лор-комбайн и другое современное оборудование.

— Спасли тысячи тонн воды — Школьники отправили батарейки на утилизацию — На первой в стране линии по переработке отслуживших свой срок элементов питания в Челябинске кипит работа. В рамках школьного проекта "Экозабота" при поддержке нацпроекта "Экология" школьникам удалось собрать более 425 тысяч батареек — 10 тонн. В акции приняли участие три тысячи школ из 30 регионов России.

— Игрушки на вырост — В регионах открывают новые детские сады с яслями — Родить и быть уверенной, что ребенка со временем примут в детский сад, — об этом думает каждая будущая мама. А те, кто в скором времени после родов намерены вернуться к профессиональной деятельности, волнуются в разы сильнее.

— Три этажа знаний — Новая школа станет центром микрорайона — В вологодском микрорайоне Южный по нацпроекту "Образование" построят новую школу на тысячу мест. Для этого Вологодчине выделили федеральную субсидию на сумму более 500 миллионов рублей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Расфрендили страну: Facebook запретил делиться новостями с Австралией — Канберра захотела получить от компании деньги за рекламу — Facebook запретил австралийскими пользователями и масс медиа делиться в соцсети международными и местными новостями.

— По ключевым словам: в России создали программу для выявления травли в сети — С ее помощью можно будет отслеживать новости, связанные с буллингом и разжиганием розни — В МГТУ имени Баумана разработали специальную программу для отслеживания травли в социальных сетях.

— Себе не в убыток: больше половины МСП закончили год с прибылью — В 2021-м в плюс могут выйти 75% предприятий, ожидают эксперты — 58% компаний малого и среднего бизнеса в прошлом году получили прибыль, 18% сработали "в ноль", говорится в исследовании ПСБ, организованном совместно с "Опорой России" и агентством Magram Market Research.

— Документ в оборот: россияне смогут въезжать в отели по загранпаспорту — Сейчас в гостиницы можно заселяться только по внутреннему — Россиянам хотят разрешить заселяться в отечественные гостиницы по загранпаспортам.

— Засадное положение: четверть школьных чатов уязвимы для мошенников — Эти сообщества находятся в открытом доступе, и злоумышленникам не составит труда использовать сведения из них — Более четверти школьных чатов и сообществ (28%) уязвимы для мошенников.

— Имена дороже денег: авиакомпании хотят обязать бесплатно вносить правки в билеты — Ежегодно больше 100 тыс россиян допускают ошибки при покупке проездных документов — Общественники предложили обязать авиаперевозчиков бесплатно вносить до двух правок в билет на внутренних рейсах, как это сделано на железнодорожном транспорте.

— Враг и "Гремлин": новую гиперзвуковую ракету испытают в 2023 году — Благодаря небольшим размерам боеприпаса, вооружить им смогут Су-57 и другие самолёты оперативно-тактической авиации — Гиперзвуковая авиационная ракета под кодовым обозначением "Гремлин" взлетит через два года: испытания намечены на 2023-й.

— Все в игре: мужчины решили сами поздравить себя с 23 февраля — Продажи компьютерных приставок выросли в десять раз, а трусов и рубашек — вдвое — В преддверии Дня защитника Отечества продажи часов, рубашек и трусов выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики.

— Остановка на мосту: как Крым справляется с аномальными снегопадами — Метеорологи не обещают прихода ранней весны — К воскресенью снегопады в Крыму прекратятся, сообщил "Известиям" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Третьим будешь: ждут ли изменения двухпартийную систему США — Внутренние разногласия есть и у республиканцев, и у демократов, но история говорит о бесперспективности появления альтернативной политической силы — По данным социологов, почти две трети американцев полагают, что стране нужна третья партия — в дополнение к двум политическим "мастодонтам" в лице Демократической и Республиканской партий.

— Отдать и поделить: Москва и Минск пересмотрят кредит на АЭС — Остатки от $10 млрд транша могут пойти на поддержку белорусских предприятий — Москва и Минск обсуждают возможность использования остатков экспортного кредита в $10 млрд, выданного на строительство АЭС в 2011 году. Об этом "Известиям" заявили в белорусском минфине.

— Как карта ляжет: почему автосалоны требуют платить наличными — Потребители имеют право настоять на своем — Отдельные автосалоны просят оплатить свой недешевый товар наличными, а при расчете картой цена вполне может оказаться выше. Почему так происходит и законно ли это, выясняли "Известия".

— Русская тройка: что изменит появление новой вакцины "КовиВак" — Наличие разных препаратов позволит быстрее сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 — В ближайшие дни ожидается регистрация третьей российской вакцины от COVID-19 — "КовиВак" разработки Центра им. Чумакова.

— Миру — "Мир": как запуск космической станции в СССР повлиял на науку — В 35-ю годовщину создания станции участники экспериментов рассказали, как изучали черные дыры и сверхновые звезды — 20 февраля исполняется 35 лет со дня запуска базового блока орбитальной космической станции "Мир". За 15 лет существования до 2001 года на модулях станции провели тысячи экспериментов.

— Эксперты заметили скачок спроса на компьютерные игры перед 23 февраля — Спрос на целый ряд товаров в преддверии 23 февраля показал значительный скачок, однако самый внушительный рост продаж, по данным аналитиков, продемонстрировали компьютерные игры.

— Миллион новых доз — Как лидеры G7 распределяли препарат от коронавируса — Одной из главных тем саммита G7, прошедшего 19 февраля в виртуальном формате под председательством Великобритании, стала выработка объединённого глобального подхода к пандемии, "при котором будет положен конец националистической и разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— 5% у лидеров, 1% у аутсайдеров — РБК проанализировал ход вакцинации в российских регионах — Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 3,23 млн россиян, следует из данных региональных минздравов, опрошенных РБК. Лидируют по темпам вакцинации Москва и регионы Дальнего Востока, в аутсайдерах — Северный Кавказ.

— ФНС бросает ресурсы на досудебное урегулирование — Фискальное ведомство меняет структуру в связи с введением механизма налоговой реконструкции — ФНС готовится пересмотреть подход к выявлению необоснованной налоговой выгоды и ожидает роста жалоб от бизнеса с просьбами пересчитать налоги, узнал РБК.

— Госдуму ожидает пополнение из Пенсионного фонда — Максим Топилин может быть включен в избирательный список "Единой России" — Максим Топилин, в прошлом глава Пенсионного фонда и министр труда и соцзащиты, может стать кандидатом от " Единой России" на выборах в Госдуму в 2021 году, утверждают источники РБК.

— Джо Байден вернулся вместе с Америкой — Президент США выступил на мюнхенской конференции по безопасности — 46-й президент США выступил с первой внешнеполитической речью. Джо Байден назвал Китай и Россию вызовами, с которыми предстоит иметь дело США и ЕС.

— РЖД загоняют угольщиков в тарифный угол — В правительстве одобрили решение ввести на железных дорогах принцип "вези или плати" — Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил РЖД начать заключать договоры по принципу "вези или плати" на перевозку угля. Он считает, что этот подход позволит решить проблему вывоза угля на восточном направлении.

— "РТ-Инвест" заслужил вице-премьерский крест — Виктория Абрамченко раскритиковала проект строительства мусоросжигательных заводов по всей России — Вице-премьер по экологии назвала "платиновыми" 25 мусорных заводов, которые "дочка" "Ростеха" планировала построить за ₽1,3 трлн при значительной господдержке.

— Перед ФАС встал водительский вопрос — Профсоюз таксистов оспорил сделку "Яндекса" и группы "Везёт" — Профсоюз таксистов попросил Федеральную антимонопольную службу проверить законность сделки по покупке "Яндексом" части активов группы " Везёт". Они опасаются, что сделка приведет к созданию "супермонополии".

— Быстрые платежи получили ускорение сверху — Банкам поступило указание регулятора активизировать расширение функционала СБП — Банк России попросил кредитные организации ускориться с подключением разных видов переводов через Систему быстрых платежей.

— "Сбер" дошел до лампочек — Крупнейший российский банк представил линейку "умных" домашних приборов — Сбербанк представил устройства для "умного дома" собственной разработки. По итогам 2021 года объем этого рынка должен достичь $1,2 млрд, а сам "Сбер" поставил себе цель увеличить долю доходов от нефинансовых услуг.