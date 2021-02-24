МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с мая начнет выполнять часть рейсов из московского аэропорта "Шереметьево", при этом лоукостер продолжит летать и из "Внуково", сообщил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов. В Минтрансе считают, что будущее за низкобюджетными перевозчиками

"Мы начинаем с мая первые полеты из аэропорта "Шереметьево" по код-шеринговому соглашению между "Аэрофлотом" и компанией "Победа". Код-шеринг — это стандартное авиационное соглашение. На тех маршрутах, на которых ранее летал"Аэрофлот", встанет "Победа", и пассажиры смогут воспользоваться этими сниженными тарифами. При этом не теряется транзитный потенциал группы, сохраняются возможности дальнейшего перелета "Аэрофлотом" через наш хаб в Шереметьево, где мы обеспечим быструю и удобную стыковку", — сказал Полубояринов в интервью РБК.

Он уточнил, что "Победа" продолжит летать и во "Внуково". Из третьего московского аэропорта — "Домодедово" — "Победа" летать не планирует.

"На рейсы из "Шереметьево" мы планируем те самолеты, которые "Аэрофлот" передает "Победе". Они и раньше летали в "Шереметьево", только в "Аэрофлоте". "Победа" расширит свой потенциал за счет разлета из "Шереметьево", за счет код-шеринга", — отметил Полубояринов.

"Темпы перевода бортов, с одной стороны, ограничены возможностями их производственной адаптации "Победой", с другой стороны, определяются потребностями нашего код-шеринга, появлением в сети новых маршрутов. План, который у нас был разработан, предполагал, что первые десять самолетов "Аэрофлот" передаст "Победе" в этом году, а оставшиеся 40 самолетов — в течение следующих двух лет. Это достаточно агрессивный план. Быстрее — нет необходимости", — отметил он.

Читайте также:

"Победа" разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета