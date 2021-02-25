(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Северный истек — Европейские компании, которые выступают финансовыми партнерами "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", выделят на него меньше средств, чем предполагалось. В целом монополия может недосчитаться около €600–650 млн из €4,75 млрд, которые обещали Shell, Wintershall, Uniper, OMV и Engie.

— Переизбранник судьбы — Алексей Миллер, возглавляющий "Газпром" уже 20 лет, может остаться руководителем компании еще на пять лет. Его полномочия продлены вопреки ожиданиям рынка и полной смене команды, завершившейся в прошлом году. Таким образом, топ-менеджер может обойти по сроку пребывания в должности не только всех руководителей госкомпаний РФ, но и Мингазпрома СССР.

— 240 минут молчания — Мэрия Москвы неофициально разрешила оппозиционным активистам провести возле Кремля акцию памяти политика Бориса Немцова, убитого в столице в 2015 году. Вместо традиционного марша по центру города в этот раз на месте убийства, Большом Москворецком мосту, разрешат в течение четырех часов возложение цветов без политических лозунгов и с соблюдением социальной дистанции, сообщили "Ъ" несколько организаторов.

— Табакновенная история — Табачный рынок РФ может ждать смена основного регулятора. "Опора России" просит премьера Михаила Мишустина передать эти полномочия от Минсельхоза к Минпромторгу, оставив фискальные функции у Минфина.

— Разброд и шатания снимут с экранов — Власти Москвы установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Они смогут распознавать, например, быстрые движения, пересечения линий и "праздношатания".

— Займи, но работай — Правительство готовится к перезапуску программы льготного кредитования бизнеса — c повышением ставки с 2% до 3%. Как рассказал 24 февраля на встрече с сенаторами премьер-министр Михаил Мишустин, новая программа, предусматривающая возможность в течение полугода не платить ни "тело" кредита, ни проценты по нему, должна дать возможности для роста 75 тыс. компаний и предпринимателей из наименее восстановившихся отраслей.

— Директорам развязывают руки — Минэкономики подготовило поправки, меняющие практику страхования ответственности управляющих лиц организаций. Страховщикам предлагается по договоренности с клиентом нести ответственность по страховым случаям, произошедшим до начала действия полиса. При этом они не смогут отказать в выплате, даже если страховое событие произошло из-за умышленных действий директоров.

— Платежи размажут тонким слоем — Минфин предпринял попытку вернуться к "бюджетной нормальности" после пандемии и вызванного ей нового сдвига пика бюджетных расходов на конец года. Для этого ведомство готово расширить возможности перераспределения бюджетных ассигнований между объектами капитального строительства в зависимости от их готовности и прекратить практику правки бюджетной росписи для расширения финансирования контрактов, аврально заключаемых после 1 декабря.

— Кандидатов отберут в прямом эфире — Партия "Новые люди" (основатель — владелец компании Faberlic Алексей Нечаев) объявила о наборе участников в политическое реалити-шоу "Дебаты Кандидаты". Партия планирует отобрать 30 активистов из регионов "без судимостей и политического опыта", которые должны будут разработать общественно-политический проект по улучшению жизни в своем городе.

— Онлайн против офлайна — "Единая Россия", скорее всего, даст своим региональным отделениям выбор: проводить думские праймериз онлайн или очно с голосованием на участках. Источники "Ъ" поясняют, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах: местные парторганизации буду сами выбирать способ проведения праймериз.

— "Патриотам" не хватает справедливости — Процесс партийного строительства "Справедливой России — Патриотов — За правду" (СРПЗП) ожидаемо столкнулся с проблемами на уровне региональных отделений. От вступления в новую партию уже отказался лидер "Патриотов России" в Смоленской области, а в ряде других субъектов "патриоты" раздумывают в преддверии дележки постов и изучают предложения о вступлении в "Родину".

— Ветеранов вписали в Уголовный кодекс — Депутаты от всех фракций в среду внесли в Госдуму поправки к Уголовному и Административному кодексам, предусматривающие лишение свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны (ВОВ).

— Леонида Маркелова осудили, лишили и оштрафовали — Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов осужден на 13 лет строгого режима, штраф в 235,2 млн руб. и лишен государственных наград. Суд счел доказанным получение господином Маркеловым взятки за лоббирование интересов птицефабрики "Акашевская" от ее владельца Николая Криваша под видом продажи акций ОАО "Тепличное".

— За "1001 ночь" осудили семерых — Никулинский суд Москвы огласил приговор семерым уроженцам Армении, принимавшим участие в нападении на азербайджанский ресторан "1001 ночь" в июле 2020 года. Поскольку все действия участников погрома зафиксировала видеокамера, установленная в заведении, выяснить личности нападавших для полиции не составило большого труда.

— Командарм побит по площадям — Московский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу за мошенничество бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Александра Дуплинского. По мнению суда, опытнейший военный пилот Дуплинский, участвовавший в боевых действиях в Чечне и Сирии, похитил 18 кв. м жилплощади Минобороны, незаконно включив в состав своей семьи маленькую внучку.

— Обвинение оказалось фейковым — Следственный комитет в Санкт-Петербурге прекратил первое в стране уголовное дело о "коронавирусных фейках" (ст. 207.1 УК РФ). Его возбудили в апреле 2020 года из-за поста о том, как пациент с COVID-19 уехал из поликлиники на общественном транспорте. За 11 месяцев в деле так и не появилось обвиняемых, зато следствие провело обыск у оппозиционерки Анны Шушпановой.

— Москва возвращается к нормальной плитке — В Москве возвращаются к масштабному благоустройству городских улиц. Столичные власти объявили конкурсы на ремонт Миусской площади и сквера у Спасо-Андроникова монастыря на 346 млн руб., Садовнической набережной на 795 млн руб., а также Раушской набережной почти на 1 млрд руб.

— Оппозиция в Киеве разожглась не на шутку — Украинские националисты готовятся к затяжному противостоянию с властями: в субботу должна начаться "бессрочная акция протеста", цель которой — освобождение экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

— Первые среди правных — Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду выступил на ежегодной сессии Совета ООН по правам человека. Значительную часть своего видеопослания он посвятил критике ситуации с правами человека в США, Европе и на Украине.

— США ну очень кибервоинственны — Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против Москвы из-за кибератак конца прошлого года и отравления оппозиционера Алексея Навального. О том, какие это ограничения, будет объявлено в течение нескольких недель. На планы введения Западом антироссийских санкций в среду отреагировал президент РФ Владимир Путин.

— У регионов упала себестроимость — Пандемия COVID-19 привела к техническому снижению числа банкротств застройщиков, но осложнила ведение бизнеса для небольших девелоперов, которые продолжают уходить с рынка. Работе мешают рост стоимости стройматериалов, отсутствие доступа к дешевой рабочей силе и опасения покупателей относительно устойчивости их бизнеса.

— Финансы позеленеют от ответственности — ЦБ приступил к активным действиям по внедрению ответственного финансирования (ESG, или "зеленых финансов"), создавая в своей структуре новое направление. Крупнейшие российские банки уже учитывают ESG-риски, но пока их практика сильно отстает от западного опыта. Тем более что новый подход дает не только преимущества.

— Инвесторы впали в Минтрансовое противостояние — Законопроект об ответственности инвесторов в морские порты, дополненный ко второму чтению рядом положений, касающихся железных дорог, вызвал резкую критику участников рынка. Свои письма в разные правительственные инстанции направили Союз операторов железнодорожного транспорта, "Русская сталь" и Ассоциация морских торговых портов.

— Долг у ворот — После восьмилетнего перерыва на рынок заимствований собирается выйти правительство Москвы. Заявленный объем размещений на этот год составляет почти 400 млрд руб. Надежность эмитента и разнообразие предложенных долговых бумаг, по мнению участников рынка, вызовут интерес инвесторов. Но серьезную конкуренцию государственным ОФЗ они не составят.

— Баррель сильный, порывистый — Стоимость европейских сортов нефти обновила максимумы с начала 2020 года: котировки североморской Brent превысили $67 за баррель, российской Urals достигли $66 за баррель. С начала года цены на топливо выросли почти на треть. Этому способствовали улучшение эпидемиологической ситуации в мире, низкие объемы добычи странами ОПЕК, аномально холодная зима в США и Европе.

— Тихие нулевые — Количество физических лиц, открывших брокерские счета, к концу 2020 года приблизилось к 10 млн. Однако ненулевых счетов остается менее трети, хотя объем активов на них удвоился и достиг 6 трлн руб. К таким выводам пришла профильная ассоциация на основе опроса участников фондового рынка.

— Бензин увязался за нефтью — Стоимость топлива на бирже после праздников возобновила умеренный рост вслед за ценами на нефть. Так, цена на бензин Аи-92 на СПбМТСБ вновь приблизилась к максимумам конца января. При этом оптовые цены на топливо в РФ в целом растут существенно медленнее, чем экспортные котировки.

— Lada застряла в Казахстане — АвтоВАЗ приостановил сборку Lada в Казахстане, на крупнейшем для себя экспортном рынке. Дело в том, что власти выставили неустойку в 30,8 млрд руб. местной площадке "Азия Авто" за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке.

— Интернет с занесением в протокол — Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) по заказу Россвязи, которая должна быть ликвидирована поручением президента, изучит возможность внедрения в России системы идентификации пользователей интернета с привязкой к номеру телефона. Внедрение подобного протокола грозит тотальным контролем, предупреждают операторы связи.

— Общепит показался растущим — Коронакризис не помешал операторам рынка общепита открывать новые заведения. По итогам 2020 года, как выяснили в 2ГИС, в городах-миллионниках общее количество точек увеличилось на 9%. Наибольшую динамику показали суши-бары, пекарни и пиццерии.

— Дженерик выписался из клиники — С начала года "Верофарм" не выпустил в обращение ни одной серии веро-винкристина, используемого для лечения рака крови у детей. В итоге в клиниках возникла нехватка препарата, жалуются врачи. В Минздраве утверждают обратное, ссылаясь на наличие в медучреждениях винкристина-РОНЦ. Но это лекарство плохо переносится детьми, настаивают онкогематологи.

— Убытки выставились — Большинство организаторов выставок и конгрессов в прошлом году получили меньше половины от запланированной выручки, подсчитали в Выставочном научно-исследовательском центре R&C (ВНИЦ R&C). На ситуацию повлияли перенос мероприятий из-за пандемии и сложности в получении господдержки.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Алексей Волин возглавит "Космическую связь" — Прохоров возглавляет ГПКС с 2010 г., но с мая прошлого года он является исполняющим обязанности гендиректора. Нового контракта Прохорову не предлагают, вскоре у компании будет новый глава, рассказали "Ведомостям" три человека, знакомых с менеджментом предприятия и чиновниками профильных ведомств.

— АРБ выступила против продления кредитных каникул — Ассоциация российских банков (АРБ) выступает против продления 106-фз (закона о кредитных каникулах) и введения новых льгот для заемщиков за счет кредитных организаций.

— Акции протеста принесли бюджету не менее 8,3 млн рублей — После акций в поддержку политика Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 и 14 февраля прошло как минимум 1464 судебных заседания, по итогам которых гражданам назначили штраф или административный арест, сообщили "Ведомостям" в "ОВД-инфо" со ссылкой на собранные ими данные.

— Московские суды продолжает охранять казачий ЧОП — Управление судебного департамента по Москве 15 февраля разместило на портале госзакупок два проекта контракта на услуги по охране судов на общую сумму более 74 млн руб., прием заявок завершается 3 марта. Согласно документации, ЧОП должен участвовать наряду с судебными приставами в охране судов Москвы.

— Владимир Путин призвал ФСБ не допускать вмешательства в выборы в Госдуму — Первая после начала пандемии, ужесточения законодательства о митингах и иноагентах, заключения Алексея Навального и вызванных этим протестов коллегия ФСБ прошла 24 февраля в Москве, на мероприятии традиционно выступил президент Владимир Путин.

— На таможенной схеме с "роялти" государство потеряло почти 100 млрд рублей — Сотни участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) занижают таможенную стоимость, не включая в нее лицензионные платежи. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) в ходе проверки таможенного оформления товаров, отнесенных к объектам интеллектуальной собственности.

— Новый гендиректор ВТО обещает вывести ее из паралича — "Моя мама – очень влиятельная женщина. Она знает, чего хочет, и, если вы сделаете по-своему, у вас проблемы", – рассказывал The Times Узодинма, сын нового гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

— Электроника в автомобилях станет наполовину российской — Целевые показатели Минпромторга отражены в презентации "Точки роста в электронной промышленности РФ", предоставленной "Ведомостям" главой радиоэлектронного департамента министерства Василием Шпаком.

— Россиянам все сложнее платить по кредитам — За кризисный год россияне стали хуже обслуживать банковские займы, а клиенты микрофинансовых организаций (МФО), имеющие кредитные карты, вынуждены брать займы на погашение ежемесячных платежей.

— Губернаторы заступились за зеленую энергогенерацию — Главы Бурятии, Калининградской и Ульяновской областей попросили правительство России не сокращать объем программы поддержки зеленой генерации в стране. Сегодня в РФ реализуется программа стимулирования строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнечных (СЭС) и ветряных (ВЭС) электростанций и малых ГЭС, которая завершится в 2024 г.

— Сеть CEO Spaces откроет крупный коворкинг в жилом комплексе на северо-востоке Москвы — Компания CEO Spaces планирует открыть в жилом комплексе "Савеловский Сити" на Новодмитровской улице коворкинг общей площадью 1160 кв. м. Об этом "Ведомостям" рассказал управляющий партнер CEO Spaces Гурген Шекоян и подтвердил Рустам Топчиев, заместитель гендиректора MR Group (девелопер "Савеловского сити").

— "Постарались отсоединить продукт от проблематики страдания" — Режиссер Тимур Бекмамбетов представил новую мобильную платформу "Добромин" для сбора пожертвований в благотворительные фонды.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Дай поиграть на бирже — За 2020 год число россиян, открывших счета на бирже достигло 9,8 млн. Интерес граждан к ценным бумагам оказался настолько велик, что ЦБ пришлось подготовить серьезные ограничения на доступ неопытных инвесторов к покупке рискованных инструментов.

— Железное правило — "Гаражная амнистия" распространится на землю под металлическими гаражами, а бюрократии при оформлении земельных участков станет меньше. О том, какие поправки планируются ко второму чтению законопроекта, рассказал Павел Крашенинников.

— Ошибка ценой в квартиру — Число мошенничеств с квартирами растет, однако, оформляя сделку через нотариуса, человек получает защиту от неприятностей. Эксперты напоминают, что потери от своих ошибок нотариусы компенсируют гражданам или организациям в полном размере.

— Режим труда для отдыха — Новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" уже к 2030 году увеличит число рабочих мест до 4,2 миллиона, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Согласовать предложения для включения в проект поручено до 27 февраля.

— В сухом достатке — За 2020 год госдолг России увеличился на 5,42 трлн рублей, составив 17,8% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты. При этом в Минфине подчеркнули, что показатели государственного долга не превысили и в будущем не превысят безопасный уровень.

— Россию не ослабить — Россию хотят ослабить и поставить под внешний контроль, но попытки сковать ее санкциями и вмешаться во внутреннюю жизнь — бесперспективны, заявил Владимир Путин на коллегии ФСБ. Президент также поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму.

— Первый визит — Владимир Путин провел переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. В ходе встречи президент РФ выразил надежду на нормализацию ситуации в республике и отметил, что Россия и дальше будет поддерживать Киргизию, в том числе в борьбе с пандемией.

— Зря разоряетесь — Госдума начала сбор отзывов на законопроект, усиливающий наказание за преднамеренное банкротство. Хозяевам процветающей фирмы, специально доведшим ее до разорения, будет грозить срок до семи лет колонии. Проект соответствующих поправок в Уголовный кодекс внесло в Госдуму правительство страны.

— Поставят на другой поток — Разрыв контракта с Румынией о транзите российского газа через территорию этой страны вовсе не означает, что Россия снизит свое присутствие на европейском рынке. Более того, это решение выгодно для нашей страны с экономической и политической сторон.

— Проверка на точность — Центризбирком проведет общероссийскую тренировку по использованию государственной автоматизированной системы "Выборы" и дистанционного электронного голосования с 17 марта по 21 мая. Цель тренировки — проверка готовности системы к Единому дню голосования.

— Ставку сделают с отсрочкой — Предприниматели из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей смогут в течение года получать льготные кредиты с отсрочкой выплаты на 6 месяцев. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Узнай своего покупателя — В России появится сервис для хранения электронных чеков, сообщила Федеральная налоговая служба. Он позволит собрать их в одном хранилище, предъявлять их для возврата товаров и быстрее оформлять налоговые вычеты.

— Пока все дома — В стране, даже несмотря на пандемию, продолжает сокращаться число воспитанников в организациях для детей-сирот и детей. Но проблем по-прежнему очень много, и их надо решать, в том числе, и меняя нормативную базу.

— Утечка долгов — За время пандемии долги населения за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 млрд рублей. Если к октябрю 2019 года общая задолженность жителей составляла 570 млрд руб., то к октябрю 2020 года она выросла до 625 млрд, подсчитали для "РГ" в Росстате.

— Контракты остаются в силе — Действующий глава "Газпрома" Алексей Миллер переизбран председателем правления компании еще на пять лет. Совет директоров компании принял это решение единогласно, говорится в сообщении "Газпрома".

— Благообустройство — Москва вошла в пятерку самых комфортных для жизни городов России, хотя в прошлом рейтинге института территориального планирования "Урбаника" столица занимала лишь 52-ю строчку. В тройке лидеров оказались Краснодар, Сургут и Тюмень.

— Окопались на грядках — Горожане потянулись в сельское хозяйство на фоне пандемии коронавируса. В итоге в прошлом году доля фермерской продукции серьезно выросла, а конкурс в организованную Минсельхозом Школу фермеров превысил четыре человека на место.

— Букет собирается — Беларусь стала основным импортером цветов в Россию: за два года импорт оттуда вырос почти в два раза — с 67,4 до 124 млн долларов. Лидерами по поставкам в нашу страну стали белорусские розы, хризантемы и гвоздики.

— Отсеют лишнее — С 29 июня 2021 года провозить в Россию пестициды и агрохимикаты предлагается только через спецпункты пропуска через границу. И список их планируется сделать очень ограниченным. Соответствующий проект постановления правительства проходит общественное обсуждение.

— Спамер не напишет — Компания Microsoft объявила о внедрении более строгих правил для пользователей сервиса электронной почты Microsoft Exchange. Теперь количество полученных и отправленных писем будет ограниченно до 3600 в час.

— Собянин открыл "Союзмульпарк" на ВДНХ — Наряду с "Москвариумом", "Театром сказок", "Центром космонавтики и авиации" на ВДНХ появился еще один центр аттракционов, который наверняка станет притягательным для детей всей России — "Союзмультпарк".

— Гречка, замри — В Беларуси с 24 февраля заморожены цены на 62 социально значимых товара, а также на 50 лекарственных препаратов. Эти меры приняты "в целях стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка".

— Жировал на республике — Суд приговорил бывшего главу Республики Марий Эл к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 миллионов 280 тысяч рублей. Следствие доказало, что он получал взятки и незаконно обеспечил свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета.

— Дотянули до трагедии — Следственный комитет расширил круг подозреваемых в катастрофе на производственном объекте в Норильске. Очередным фигурантом стал директор Норильской обогатительной фабрики. По уголовному делу теперь проходят пять человек.

— Дебош в самолете — Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства несколько резонансных преступлений. Речь идет о делах, возбужденных против двух граждан, устроивших дебош на борту самолета Новосибирск — Москва, и ДТП в Бурятии, где водитель насмерть сбил подростков.

— Мишень — техникум — Следственный комитет РФ объявил об окончании расследования уголовного дела о приготовлении к совершению террористического акта. Прокуратура с работой следствия согласилась.

— Их общая борьба — 23 февраля украинские националисты попытались прорваться к администрации президента страны Владимира Зеленского, требуя свободу своему осужденному "побратиму". В ходе столкновений пострадали 27 полицейских, а вот два десятка нападавших были вскоре отпущены без предъявления обвинений.

— Татуировки выведут с госслужбы — Брутальная татуировка, выглядывающая из-под рукава полицейской формы, — подобным вольностям в Германии решили положить конец. Как пишет Die Welt, немецкое правительство подготовило законопроект о реформе госслужбы, который впервые накладывает серьезные ограничения на внешний вид чиновников.

— Термометр политкорректности — В погоне за расовой справедливостью в США меняют школьную программу. Телеведущий Грег Гатфелд уверен: пока борцы с "системным расизмом" и половой дискриминацией в Америке неистово выискивают и искореняют их в системе образования, качество обучения детей медленно деградирует.

— Музыка в одиночке — Мафиозный босс Доменико Стришульо выиграл судебную тяжбу, отвоевав право наслаждаться творчеством своих любимых исполнителей в одиночной камере.

— Башня без трубача — В Польше не могут найти нового хейналиста — трубача, который каждый час играет мелодию из окон башни на центральной площади Кракова. Он должен не только уметь играть на трубе, но и взбежать по лестнице на башню за три минуты.

— Борис натерпелся от пса — Борис Джонсон воззвал "Эй, кто-нибудь!", дабы пристрелить его собаку по имени Дилин после того, как проживающий в загородной резиденции Чекерс хулиганистый пес сжевал бесценную книгу Джека Рассела и прогрыз мебель.

— Человек, сложнее не придумаешь — Манифест Константина Богомолова — это смелый, яркий, полемический текст, считает профессор МГИМО Владимир Легойда. В интервью "РГ" он рассуждает о важных ссылках на христианские ценности, которые несет манифест, и о смелости быть "не в тренде".

— Право на перелом — Растет число нарушений прав и свобод россиян и соотечественников за рубежом. Таков вывод Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

— Туристам подогнали царский вагон — В расписании свердловских электричек появился эксклюзивный поезд из одного вагона, который прокатит туристов по Императорскому маршруту из Екатеринбурга в Алпаевск. Этот тур — новинка 2021 года. В числе первых туристов оказалась и корреспондент "РГ".

— Сельская новь — За последний год штаты подмосковных сельских амбулаторий пополнились на 188 человек. На работу вышли 168 земских врачей и 20 фельдшеров.

— Господа оформители — Если вы стали счастливым обладателем дома, дачи, гаража или прочей недвижимости, расположенной в другом регионе, для оформления их в собственность вовсе не нужно выезжать из Подмосковья. Многофункциональные центры области дали посетителям возможность дистанционного оформления.

— Сыр, сэр! — Первую пробную партию сыра из строящегося в Дмитровском округе Подмосковья кластера "Сырная долина" можно будет отведать уже в декабре этого года. "А к концу 2022-го кластер заработает на полную мощь", — пообещал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский, посетив стройплощадку с рабочим визитом.

— Бегом до Кижей — Любитель бега из Карелии Владислав Арбатов 23 февраля преодолел почти 66 километров из Петрозаводска до острова Кижи по льду Онежского озера.

— За порогом тьма колючая — На Среднюю Волгу и Южный Урал пришли аномальные морозы. Температура воздуха в Самаре днем доходит до минус 30 градусов, ночью — до минус 35, а в Челябинске, соответственно, до минус 30 и минус 40. Как регионы переживают мощный холодный фронт — в материале "РГ".

— Пас от Харламова — Академия хоккейного мастерства имени двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира Валерия Харламова открылась в Санкт-Петербурге. Это спортивно-учебный центр с универсальным залом и крытой ледовой ареной. Ее вместимость — 120 человек во время массовых катаний и 50 — на тренировках для хоккеистов.

— Лава метит в океан — На протяжении почти недели из камчатского вулкана Ключевской извергаются лавовые потоки протяженностью около километра. По мнению отечественных ученых, это может существенно навредить экологии как региона, так и Тихого океана.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Это самый сильный кризис в сфере занятости" — Глава МОТ Гай Райдер — о регулировании работы в интернете и восстановлении глобального рынка труда после COVID-19.

— Нет штрафа без огня: наказание за пожары увеличат в 10 раз — Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан увеличат в 10 раз, для должностных и юридических лиц, а также предпринимателей — вдвое.

— Чемоданное движение: транзитные пассажиры "Аэрофлота" будут сдавать ручную кладь в багаж — Пассажирам "Аэрофлота" при пересадке на рейсы "Победы" в Шереметьево придется сдавать ручную кладь в багаж. Об этом рассказали источники "Известий", знакомые с деталями соглашения о совместном обслуживании рейсов (код-шеринга) между лоукостером и крупнейшим авиаперевозчиком.

— Отложенный спад: банкам спрогнозировали потерю до половины прибыли — Основной негативный эффект от кризиса и COVID-19 отразится на прибыли банков в 2021 году, прогнозируют в "Эксперт РА". Доход может значительно сократиться из-за снижения процентной маржи, а размер резервов по реструктуризированным кредитам придется увеличивать.

— Углеводородная диета: доля энергоресурсов в экспорте упадет ниже 50% — Поставки товаров и услуг за рубеж в 2021 году превысят экспорт сырья и энергоресурсов. Такой прогноз "Известиям" дала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в кулуарах форума Торгово-промышленной палаты (ТПП) и Банка "Интеза".

— В свое продовольствие: "продуктовые карточки" предложили выдавать получателям жилищных пособий — Гражданам, получающим жилищные пособия, предложили перечислять средства на продукты питания — в среднем по 3 тыс. рублей на семью. С такой инициативой в Минпромторг обратился Союз потребителей.

— Антикризисный ход: Россия заняла рекордную сумму денег — Государственный долг России вырос по итогам 2020 года на 5,4 трлн рублей, что является самым большим показателем в истории. Долг увеличился из-за повышенных расходов в пандемию, причем главным источником его роста стали внутренние заимствования.

— Бесконечный тупик: почему в Молдавии никак не сформируют правительство — В Молдавии продолжают спорить из-за формирования правительства. Конституционный суд страны отказал президенту Майе Санду в праве повторно выдвигать своего кандидата в премьер-министры. Главе государства придется консультироваться с оппонентами-социалистами Игоря Додона.

— Уроки исламского: в Баварии школьников познакомят с мусульманством — В школах Баварии вводят уроки ислама. Это факультативный предмет, нацеленный прежде всего на учеников, исповедующих мусульманскую веру, а также на тех, кто интересуется этой религией.

— Унаследовали дрон: оборону Калининграда укрепили беспилотниками — Россия усиливает группировку беспилотников на балтийском побережье. Новое подразделение сформировано в Калининградской области и стало частью бригады морской пехоты.

— Вирусный дефект: у половины детей месяцами сохраняются симптомы COVID-19 — У половины детей, перенесших COVID-19, сохранялся хотя бы один симптом этой болезни на протяжении четырех месяцев. К такому выводу пришел коллектив зарубежных ученых. Среди наиболее распространенных последствий коронавирусной инфекции специалисты отметили бессонницу, стеснение в груди, усталость, боль в мышцах и суставах, а также сложности с концентрацией внимания.

— Подсосудное тело: в России придумали, как лечить травмы мозга — Российские ученые разработали устройство, которое может ускорить восстановление мозга младенцев после родовых травм. Специальная шапка стимулирует лимфатические сосуды, которые отвечают за очищение тканей мозга от токсинов и продуктов обмена веществ.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Коммуникации чиновников подвели под общий заменитель — Одно из бюджетных учреждений Москвы разработало TDM Messenger — "полноценную замену" Telegram и Skype. Он должен обеспечить безопасную коммуникацию в первую очередь между чиновниками. Обычные сервисы редко отвечают требованиям госструктур.

— Рублем по протесту — В России ужесточаются наказания за неповиновение представителям власти на митингах и вводятся штрафы за нарушение порядка их организации. Политологи уверены, что его основная цель—остановить несанкционированный протест.

— Положение хуже пандемийного — В 2021 году российский малый и средний бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии, следует из февральского опроса компаний. Спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третей предприятий.

— Россияне уходят из российского — Вложения россиян в активы на фондовом рынке в пандемийном 2020 году достигли 6 трлн руб., показал опрос НАУФОР. На фоне быстрого роста котировок в США россияне стали чаще вкладываться в иностранные акции—их доля достигла 13,3%.

— Мультимиллионеры держат курс на португальский маяк — Компания Knight Frank подготовила исследование об инвестиционных предпочтениях людей с состоянием от $30 млн. Мультимиллионеры верят в рост цен на коллекционные сумки и вино, а почти треть планируют в этом году покупку жилья.

— Между орлом и решеткой — Обещая произвести революцию на каком-нибудь перспективном рынке, основатели компаний благодаря своему красноречию привлекают миллиарды долларов. Часть стартаперов потом отправляются в тюрьму за то, что соблазнили инвесторов выдуманными успехами.

— Идентификация спорна — МТС и "МегаФон" считают риском для бизнеса принятый в конце 2020 года закон о дистанционной идентификации абонентов: он усложнит продажу eSIM корпоративным абонентам и потребует ₽10 млрд в год допрасходов на каждого оператора.