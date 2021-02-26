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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Никол Пашинян взорвался на десять процентов — Премьер Армении почувствовал угрозу военного переворота — Политический кризис, начавшийся в Армении сразу после поражения в войне с Азербайджаном, в четверг достиг наивысшей точки.

— "Нам срочно необходима любая инфраструктура, позволяющая поставлять газ" — Глава Wintershall Dea Марио Мерен о "Северном потоке 2" и российском газе — Немецкая Wintershall Dea, предоставившая "Газпрому" кредит на 730 миллионов евро для строительства газопровода "Северный поток 2", пока не видит для себя существенных санкционных рисков.

— В добрый пут — Китайские инвесторы смогут выйти из Быстринского ГОКа с помощью опциона — Как выяснил "Ъ", китайский совладелец золотомедного Быстринского проекта Highland Fund получил право продать долю мажоритарному собственнику ГМК "Норильский никель" в рамках пут-опциона.

— Облачно, с расхищениями — Хакерские атаки на системы госорганов на базе Linux участятся — В 2021 году вырастет число атак на операционные системы (ОС) и облачную инфраструктуру на базе Linux, ожидают в IBM. Проблема затронет в том числе российские госорганы, которые в рамках импортозамещения переходят на отечественные ОС на Linux, предупреждают эксперты.

— Список лекарств для центральной аптеки — Объединению медицинских закупок не видно альтернативы — Менее половины регионов после передачи закупок препаратов для ряда орфанных заболеваний на федеральный уровень оставили сэкономленные средства в своих программах лекарственного обеспечения.

— Инфляцию вовлекают в суд да дело — Минюст уточнил порядок индексации присужденных сумм — Минюст спустя месяц после постановления Конституционного суда (КС), предписывающего конкретизировать регулирование индексаций присужденных судами общей юрисдикции денежных сумм, разработал проект изменений в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) во исполнение этого решения.

— Способы не думать о нажитом — Борьбе с конфликтом интересов чиновников ищут новые инструменты — Действующий в РФ механизм доверительного управления активами чиновников при их трудоустройстве на госслужбу является неэффективным для устранения конфликта интересов, следует из рабочих материалов Антикоррупционного центра Высшей школы экономики.

— Страны ОЭСР заняли почти треть ВВП — Мониторинг мировой экономики — На фоне резкого увеличения дефицитов бюджетов в "ковидном" году правительства входящих в ОЭСР развитых стран привлекли рекордный объем заимствований — 18 триллионов долларов.

— "Справедливая Россия" ищет себе врага пострашнее — Эксперты обсудили, как объединенной партии занять второе место на выборах в Госдуму — Представители объединенной партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) и политологи близкого к администрации президента Экспертного института социальных исследований обсудили перспективы партии занять второе место на выборах в Госдуму осенью этого года.

— Декларация прав администрации президента — Суд решил, что Александр Беглов отвечает за свою декларацию об имуществе только перед ней — Городской суд Санкт-Петербурга прекратил производство по коллективному иску горожан, требующих установить факт нарушения в декларации губернатора Александра Беглова. Истцы считают, что глава города не задекларировал пользование загородной резиденцией в поселке Комарово и это может стать основанием для его отзыва.

— Татарских банкиров собирают в Москве — Бывший свидетель по делу главы Татфондбанка арестован за мошенничество — Как стало известно "Ъ", в истории с хищением денег из лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), который остался должен своим клиентам более 182 миллиарда рублей, появился новый эпизод. На этот раз речь идет о махинациях с несколькими миллиардами рублей, выделенных государством на спасение бывшей "дочки" ТФБ — Тимер-банка.

— Правительство проявило техосмотрительность — Реформу ТО перенесли за три дня до ее начала — Действие диагностических карт, необходимых автомобилистам для приобретения полиса ОСАГО, с 1 марта будет продлено на семь месяцев. Соответствующее постановление правительства, по данным "Ъ", будет подписано в ближайшее время. Таким образом, выяснил "Ъ", будет оформлено заявление премьера Михаила Мишустина о необходимости отсрочки вступления в силу новых правил ТО.

— В России скоро будет некому сидеть — Директор ФСИН заявил об оттоке граждан из мест заключения — Глава ФСИН Александр Калашников заявил о "минимальных значениях" числа заключенных "за всю новейшую историю России", связав это со "структурными изменениями в отношении к изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных".

— Россия угасает и ужасает Уильяма Бернса — В комитете по разведке Сената США прошли слушания по кандидатуре нового главы ЦРУ — Россия и Китай оказались в центре внимания на состоявшихся в комитете по разведке Сената США слушаниях, посвященных утверждению Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ.

— Садыр Жапаров привез в Москву обещания гарантий — Первый визит нового президента Киргизии в Россию прошел успешно — Киргизская делегация, которую возглавил новый президент страны Садыр Жапаров, в четверг завершила двухдневный визит в Россию. Домой партнеры РФ уезжают не с пустыми руками, а, в частности, с 623 миллионами рублей, которые Москва выделяет Бишкеку на создание системы маркировки товаров.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Армянские генералы призвали к отставке Никола Пашиняна — Поводом для политического кризиса в стране стал российский "Искандер" — 25 февраля весь высший генералитет Армении, начиная с начальника генштаба Оника Гаспаряна и заканчивая начальниками служб генштаба и командующими всех армейских корпусов (но без министра обороны и гражданских чиновников), призвал к отставке премьера Никола Пашиняна.

— "Аэрофлот" предложил продавать в России билеты на негарантированные перелеты — Это новый способ повысить маржинальность бизнеса за счет самых "дешевых" клиентов, говорят эксперты — Предложение ввести в России тариф, при котором авиаперевозчик сможет сам пересадить пассажира на другой, более ранний или поздний, аналогичный рейс, "Аэрофлот" направил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (в нее входят крупнейшие авиакомпании страны) Владимиру Тасуну 11 февраля.

— Мэрия Москвы опасается, что в апреле в столице появится "британский" штамм коронавируса — Из-за этого есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации — Столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться "британский" штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом "Ведомостям" рассказали собеседники, близкие к московскому правительству и администрации президента.

— ФНБ меняет доллары и евро на юани и иены — Минфин включил китайский юань и японскую иену в структуру ФНБ, снизив долю доллара и евро — "В валютную структуру средств ФНБ включены иена c долей 5% и китайский юань с долей 15%, доли доллара США и евро при этом сокращены с 45 до 35%", – сообщило министерство финансов.

— От коронакризиса сильнее всего пострадал теневой сектор — В серой экономике снизились и зарплаты, и занятость — Коронакризис сильнее всего ударил по "серому" и теневому секторам экономики. Такой вывод следует из нового обзора Райффайзенбанка. В теневом секторе снизилась занятость: при обычной численности работников в более чем 28,2 миллиона человек сейчас там занято менее 27,7 миллиона человек.

— Пандемия укрепила банковскую систему России — В 2020 году именно финансовый сектор удержал экономику от более сильного падения — Банки пережили 2020 год лучше, чем вся остальная экономика. В текущем году даже отмена регуляторных послаблений сможет лишь затормозить, но не остановить рост банковской системы, уверен президент – председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

— Астрофизик Ави Леб считает, что обнаружил инопланетян — Серьезный ученый из Гарварда поставил на кон свои достижения и репутацию, чтобы это доказать — Заявить, что посетивший Солнечную систему астероид – это на самом деле никакой не астероид, а корабль пришельцев, для серьезного астрофизика равносильно в научном смысле самоубийству.

— "Новатэк" закрепляется на китайском газовом рынке — Компания заключила долгосрочный контракт на поставку сжиженного газа с китайской Shenergy Group — Китайская Shenergy Group в течение 15 лет закупит более 3 миллионов тонн сжиженного природного газа со строящегося завода "Арктик СПГ 2", сообщил "Новатэк".

— "Ростелеком" совместит сотовую связь, освещение и рекламу — Оператор заказал партию телекоммуникационных вышек нового поколения — На своем портале "Ростелеком" разместил контракт на строительство вышек на 900 миллионов рублей. Решение, которое предстоит реализовать подрядчику, включает дизайн и производство многофункциональных опор с системами радиосвязи, видеонаблюдения, освещения, WiFi.

— "Хоум кредит" нацелился на создание своей экосистемы — Банк подал заявки на 42 торговых знака в области инвестиций, путешествий и ТВ-сервиса — "Хоум кредит" подал в Роспатент целый пакет заявок на регистрацию товарных знаков, сообщили в банке. В частности, это ТВ-сервис "ХоумТВ", программное обеспечение "ХоумГоу" и "ХоумДрайв", продукты в сферах инвестиций и брокерского бизнеса, страхования, лизинга, путешествий.

— Владелец сети салонов "Очкарик" продает два офиса в Москве — Ему нужны деньги на создание центра ядерной медицины — Московское объединение "Оптика" (МО "Оптика") выставило на продажу ООО "Серпуховской двор II", которому принадлежат два офисных комплекса общей площадью 47,8 тысячи квадратных метров. Об этом "Ведомостям" рассказал его представитель и подтвердил представитель консалтинговой компании JLL, которая представляет интересы МО "Оптика".

— Xiaomi поделит магазины с МТС — Оператор и вендор откроют совместные магазины — МТС и Xiaomi начинают совместно открывать кобрендинговые магазины по всей России, сообщили представители компаний. В них будет представлена бытовая электроника, бытовая техника, телевизоры, гаджеты и аксессуары только этого бренда.

— Банки совершают "квантовый переход" — Почему финансовые организации становятся IT-компаниями — Сегодня границы между многими отраслями размываются, и уже нельзя точно сказать, где заканчивается финансовая сфера и начинается сфера информационных технологий. Появляется новый класс бизнеса, который производит продукт "на стыке".

— Как российские компании заботятся об экологии — После аварии в Норильске многие предприятия стали более серьезно заниматься управлением экологическими рисками. Каковы результаты?— В последние полтора года тема экологии стала по-настоящему актуальной для предприятий как в мире, так и в России. В Европе обсуждается трансграничный углеродный налог на импортную продукцию, а президент Джо Байден в начале 2021 года заявил о новом зеленом курсе американской экономики.

— По зрелом рассаждении — Минсельхоз хочет увеличить поддержку ягодной отрасли — В Минсельхозе задумались об увеличении инвестиционной активности в ягодной отрасли. Для этого планируется повысить размер субсидий на закладку насаждений, что позволит компенсировать до 31,5% затрат на посадочный материал.

— В Росреестр не загружается карта — Разработка информационной системы о земле и недвижимости задерживается — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала отменить итоги тендера Федеральной кадастровой палаты на создание информационной системы, которая объединит все данные о земельных участках в стране.

— Быстрые платежи тянут банкам карман — Участники рынка попросили сократить дневной лимит переводов в СБП — Участники рынка представили ЦБ отзывы на проект изменений в положение о системе быстрых платежей (СБП). Как выяснил "Ъ", основные замечания игроков были связаны с нормой нижнего уровня возможного лимита на отправку денег через СБП на уровне 150 тысяч рублей в день.

— Брокерам не велели забегать вперед — ЦБ выявил случаи фронтраннинга — Банк России выявил очередной случай манипулирования рынком. На этот раз речь идет о "голубых фишках", таких как "Газпром" и Сбербанк. Речь идет о таком механизме недобросовестной торговли, как фронтраннинг — выставление заявок на покупку либо продажу акций перед заявкой крупного игрока, зачастую используя инсайдерскую информацию.

— Кредиты маржиналичными — "ФК Открытие" попробует заработать на малом бизнесе и гражданах — На фоне устойчивого сокращения чистой процентной маржи в банковском секторе в целом "ФК Открытие" обещает увеличить показатель в 2021 году. Такие планы актуальны в преддверии ожидаемого IPO, тем более что банк собирается активно развивать самые маржинальные направления — кредитование малого бизнеса и населения.

— "Арктик СПГ-2" ищет путь в Азию — НОВАТЭК заключил контракт с китайской Shenergy — НОВАТЭК раскрыл свой первый твердый контракт по продаже газа с будущего проекта "Арктик СПГ-2". Компания собирается поставить небольшие объемы — 3 миллиона тонн за 15 лет — в адрес китайской Shenergy Group.

— У гемофилии свертываются лекарства — Минздрав сократил заказ на препараты — Минздрав сократил заказы на четыре препарата для лечения гемофилии типа А — самой распространенной формы заболевания. Как выяснил "Ъ", министерство объявило тендеры лишь на половину от затребованного регионами объема этих лекарств.

— Бизнес требует онлайн-равенства — Владельцы гостиниц и ресторанов недовольны доступом к агрегаторам — В борьбу за новые ограничения для онлайн-платформ втянулись поставщики товаров и услуг: через "Опору России" они пытаются убедить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) инициировать разработку правил недискриминационного доступа к различным сервисам бронирования и продажи.

— На "Ангстрем-Т" повесили ценник — Имущество завода оценили в 8,5 миллиарда рублей — Банкротящийся завод "Ангстрем-Т", ранее принадлежавший экс-министру связи РФ Леониду Рейману, оценили в 8,5 миллиарда рублей. Это почти в пять раз меньше балансовой стоимости и на порядок ниже суммы претензий основного кредитора — ВЭБ.РФ.

— Чужим сюда лучше и не коксоваться — Как "Ростех" и Альберт Авдолян создали лидера угледобычи — Всего за два года бизнесмен Альберт Авдолян создал крупнейшего в России производителя металлургических углей. Это стало возможным за счет приобретения нескольких крупных качественных активов, владельцы которых попали в сложное положение.

— "Сегодняшняя команда Эльги отлично знает "Сибантрацит"" — Сергей Степанов, бывший вице-президент Evraz — Об основных вопросах, которые встанут перед "А-Проперти" Альберта Авдоляна при создании крупнейшего в РФ игрока на рынке металлургических углей, "Ъ" рассказал бывший вице-президент и экс-руководитель дивизиона "Уголь" Evraz Сергей Степанов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Сбереженного вклад сбережет — Ставки по банковским депозитам будут расти, но медленно — Ставки по банковским вкладам сойдут с исторических минимумов и снова будут расти, но процесс растянется во времени, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

— Послушайте полицию — Увеличены штрафы за невыполнение законных требований силовиков во время массовых мероприятий — Штрафы за неподчинение сотрудникам силовых и правоохранительных органов во время проведения массовых уличных мероприятий увеличены в разы.

— Никто не будет голодным — Китай заявил о полной победе над нищетой — Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о полной победе в борьбе страны с нищетой.

— Подключите и подпишитесь — Россияне все чаще оформляют подписку на периодику в интернете — Пандемия научила россиян оформлять подписку на любимые печатные издания через интернет. Число таких подписок в прошлом году увеличилось вдвое по сравнению с 2019 годом, рассказали в "Почте России".

— Фамильное дело — Владимир Путин обсудил законодательное оформление семейного бизнеса — Торгово-промышленная палата помогла предпринимателям эффективнее воспользоваться мерами поддержки в пандемию, а правительству — получить обратную реакцию.

— Уважать себя и друг друга — В Совфеде началась работа над конвенцией о защите суверенитета — Совет Федерации до конца года планирует разработать концепцию международного документа, в котором будут прописаны правила невмешательства во внутренние дела государств.

— Квартплату посчитает прокурор — Прокуратура выявила массовые нарушения в сфере ЖКХ — В жилищно-коммунальной сфере по всей стране ведутся масштабные прокурорские проверки. Такое поручение дал своим подчиненным Генеральный прокурор Игорь Краснов.

— Съехали на осень — Михаил Мишустин отложил введение новых правил техосмотра — Новый порядок технического осмотра автомобилей решением премьер-министра Михаила Мишустина перенесен на осень.

— Ковид из иллюминатора — На международных авиалиниях хотят ввести цифровой паспорт вакцинации — Цифровой паспорт прививок от COVID-19 для авиатранспорта будет запущен уже через несколько недель, заявили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Однако пока не ясно, получит ли он распространение.

— Удар запишут на камеру — Тюремное ведомство взяло под особый контроль применение силы сотрудниками — Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что вопросы применения физической силы в ведомстве взяты на особый контроль.

— Потребление ушло в минус — По данным Росстата, экономический спад в России в 2020 году составил 3,1 процента — существенно лучше ожиданий. Больше всех пострадали от кризиса домохозяйства, снизившие потребление на 8,6 процента.

— Добыча рядом — ОПЕК+ уже в начале марта предстоит решить судьбу цен на нефть — На ближайшей встрече ОПЕК+ 4 марта может решиться не только будущее котировок барреля, но и вопрос доходов бюджета России от поставок нефти за рубеж.

— Схватка в коридоре — СК закончил дело агрессивного чиновника таможни Домодедова — Следственный комитет РФ объявил, что в столице завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя начальника отдела таможенного поста аэропорта "Домодедово" в превышении должностных полномочий.

— "Армату" расстреляют по-научному — Испытания новейшего танка Т-14 "Армата" с боеприпасами от специалистов Росатома идут в 38-м Научно-исследовательском испытательном институте министерства обороны.

— Казенное самоуправство — Предприниматели Оренбуржья задаются вопросом о законности действий налоговиков — Пандемия коронавируса серьезно ударила по малому бизнесу. Некоторые компании закрылись, но многие пытаются выжить даже в таких непростых условиях, сохранить сотрудников и, конечно, платить налоги. Власти страны стараются всеми силами им помочь, но в некоторых регионах чиновники вместо помощи как будто специально уничтожают реально работающие предприятия.

— Скрестили пушки — В Адыгее на учениях экипажи боевых машин провели танковую дуэль — Свои навыки танкисты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа оттачивали в ходе полевого выхода на полигоне Майкопский.

— Ловля на свет — Лжеэлектрики обманом вынуждали граждан оплачивать ремонт — Мошенники все чаще применяют, казалось бы, давно известный, но постоянно обновляемый способ обмана. Они представляются работниками коммунальных служб и предлагают жильцам оплатить якобы срочные работы или в обязательном порядке заменить оборудование.

— Враг, а не слуга народа — На Украине готовятся к военной авантюре — Сворачивание и без того имитационной украинской демократии президентом Владимиром Зеленским, помимо сохранения себя во власти, имеет еще одно очевидное измерение: подготовку к силовому решению конфликта на Донбассе, о чем в Киеве сегодня говорят все громче.

— Рыба потеряла берега — В России огромный наплыв минтая, но цены на него и не думают снижаться — Российский рынок наполнен минтаем. Раньше в Китай на переработку уезжало 70% улова. Но сейчас там действуют ограничения из-за коронавируса. Поэтому рыбакам пришлось снижать вылов и цены на свою продукцию, чтобы продать на российский рынок хотя бы это.

— Укол себе дороже — В Германии введут штрафы для привитых от COVID "вне очереди" — Власти Германии, где желающие сделать прививку от коронавируса не могут просто так записаться на укол и обязаны дожидаться своей очереди в порядке, установленном правительством, готовят суровое наказание для нарушителей этих требований.

— Никого не обидеть — По каким правилам будет работать фонд "Круг добра" — Фонд "Круг добра", созданный для лечения детей с орфанными заболеваниями, уже начал работать: составляются списки нуждающихся детей, определены лекарства и выделены первые 10 миллиардов рублей на их закупку.

— Возвращение — Главврач московской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко: Преждевременно говорить о полном отказе от "красных зон" — Все проходит. И это пройдет… Трудно спорить с царем Соломоном, надпись на кольце которого процитирована. Да, мы устали от этой бесконечной пандемии, но даже она наконец начинает уходить.

— Фьюжн-биопсия 3D — Онкоурологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону начали применять ультрасовременный высокоточный метод диагностики рака предстательной железы — фьюжн-биопсию. Наиболее эффективен этот метод при небольших опухолях простаты.

— Снять с тормоза — Ученые Российско-Американского противоракового центра Алтайского госуниверситета нашли пептид, который может активизировать иммунитет для борьбы с раком. Об открытии сообщил авторитетный научный журнал Molecules.

— Как в цирке — У пациента из желудка удалили сварочный электрод — В Астрахани местный житель проглотил сварочный электрод длиной 15 сантиметров. Начинающего "шпагоглотателя" пришлось госпитализировать в городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова.

— Территория искусства — В 2023 году в трех городах России откроются филиалы ведущих театров и музеев страны — Уже в сентябре этого года начнут работать образовательные площадки новых культурных центров, которые возводятся по поручению президента в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе. А филиалы ведущих российских театров и музеев примут первых посетителей в конце 2023 года.

— Контролеры не смогут высадить детей-безбилетников — Перевозчикам запретили высаживать безбилетных несовершеннолетних пассажиров, а льготников обязали предъявлять необходимые документы проверяющим. Новые нормы вступят в силу 7 марта 2021 года. Изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта публикует "Российская газета".

— ЦБ опубликует списки теневых банкиров — Банк России с 1 июля получает право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, а также право инициировать через суд оперативный арест счетов, ценных бумаг и недвижимости контролирующих лиц, если капитал организации стал отрицательным.

— Осужденным дали полгода на обжалование приговоров — Поправки в УПК установили срок на подачу кассационной жалобы. У осужденных будет полгода после вступления приговора в силу, чтобы подготовить жалобу и направить ее в третью инстанцию.

— В УК расширен список чиновников — Поправки в Уголовный кодекс расширили понятие "должностное лицо". Это значит, что теперь увеличится число ответственных руководителей, потенциально попадающих под статью "злоупотребление полномочиями".

— Минцифры поддержит издания для слепых — Правительство РФ утвердило обновленные правила предоставления субсидий издательствам, выпускающим книги и образовательную литературу для инвалидов по зрению. Соответствующее постановление публикует "Российская газета".

— Введено наказание за склонение в сети к употреблению зелья — Тот, кто через интернет будет подсаживать людей на наркотики — уговорами, красочными картинками и прочим обманом — попадет под статью Уголовного кодекса.

— За нарушение закона об устойчивом Рунете вводятся штрафы — Штрафы за нарушение требований об устойчивом Рунете в России достигнут 3 миллионов рублей. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) публикует "Российская газета".

— Родители детей-инвалидов получат доплаты к пенсии — Родители нетрудоспособных инвалидов с детства будут теперь гарантированно получать фиксированную доплату к страховой пенсии. Закон об этом публикует "Российская газета". Ранее право на доплату к пенсии было признано Конституционным судом РФ.

— В электронные трудовые книжки попадет весь стаж — Электронные трудовые книжки станут на 100% идентичны бумажным. Теперь по желанию работника туда будут включать весь его трудовой стаж. Закон об этом публикует "Российская газета".

— Лицам без гражданства выдадут временные удостоверения — Проживающим в России лицам без гражданства выдадут новый документ — временные удостоверения личности, срок действия которых до 10 лет.

— Вводятся штрафы за нарушение деятельности НКО-иноагентов — "Российская газета" публикует новый закон, вводящий штрафы за нарушение порядка деятельности некоммерческих организаций (НКО) и физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

— "Ментально мы свободолюбивая нация" — Президент Кыргызстана Садыр Жапаров о миграции, русском языке, борьбе с коррупцией и экономических реформах — Вчера завершился двухдневный визит в Россию президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Несмотря на весьма насыщенную программу, глава государства нашел время дать интервью "Российской газете".

— Здоровье всего дороже — На Кубани обновленный устав края обяжет власти обеспечивать доступность медпомощи — На последней сессии законодательного собрания Краснодарского края депутаты рассмотрели в первом чтении важнейшие поправки в устав региона, связанные с обновлением Конституции РФ.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Согласованные трансакции: QR-коды отберут у эквайринга 15% рынка платежей — Новой технологией уже воспользовались 38% россиян — Оплата по QR-кодам отбирает долю у классического эквайринга. В течение нескольких лет этот способ перечисления займет около 15% рынка безналичных платежей, оценили для "Известий" в крупнейших российских банках.

— Танки "Армата" станут мобильными штабами — Новейший танк Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью "Арматы" смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве.

— Стара, как "Мир": ученые считают, что починить корпус МКС невозможно — Трещины говорят об износе металла, из которого сделана оболочка станции — На МКС может быть больше шести трещин, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Скорее всего, станция уже выработала свой ресурс, опасаются специалисты.

— Глаза б увидели: COVID-19 может провоцировать патологии сетчатки — Врачи зафиксировали у ряда переболевших падение зрения на одну-две единицы — Коронавирус может поражать сосуды глаз, вызывая повреждения сетчатки, сообщили "Известиям" в отделении офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России. Тромбозы вен и артерий сетчатки проявляются снижением зрения. Также у переболевших наблюдаются такие симптомы, как спазмы глазных мышц и воспаление зрительного нерва, рассказали специалисты.

— Порочная практика: не все студенты-медики получили ковидные выплаты — Только один из университетов должен учащимся более 4,5 миллиона рублей — Учащиеся трех вузов из разных регионов до сих пор не получили социальные выплаты, положенные им за прохождение практики во время пандемии коронавируса в ноябре-декабре 2020 года. Об этом "Известиям" сообщили студенты из Архангельской области и Алтайского края.

— Нашли управу: в Госдуме хотят пресечь злоупотребления среди УК — В первый год работы компаний злоумышленники нередко манипулируют жителями — В Госдуме предложили запретить смену добросовестных управляющих компаний (УК) в домах в первый год их работы. С такой инициативой в Минстрой обратилась зампредседателя комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко (письмо есть у "Известий").

— Процентный уход: две страны сорвали платежи по межгоскредитам России — В целом из-за просрочек в прошлом году РФ получила на 10 миллиардов меньше — Две страны в прошлом году не выплатили России проценты по межправительственным кредитам. Об этом говорится в материалах к докладу Счетной палаты об исполнении бюджета. Общая сумма процентных доходов составила 63 миллиарда рублей, из-за неплатежей она оказалась на 3,6%, или 2 миллиарда рублей, ниже, чем ожидалось.

— Подсолнечный круг: цены на масло будут "держать" до осени — Производители готовы добровольно пойти на такие условия работы — Цены на подсолнечное масло могут остаться на нынешнем уровне до конца августа. Производители готовы поддерживать отпускную стоимость в районе ранее зафиксированного уровня в 95 рублей за 1 литр — эта планка была определена соглашением о стабилизации цен, действующем до 1 апреля. Об этом "Известиям" рассказали в Масложировом союзе.

— Никола со двора — К чему приведет новое обострение в Армении — После недолгой передышки политическая ситуация в Армении вновь накалилась. 25 февраля генштаб республики выступил с призывом к главе правительства уйти в отставку. Минобороны коллег не поддержало, заявив, что армия не должна вмешиваться в политику.

— Со спортивным раздором — Решится ли кто-то на бойкот Олимпиады в Пекине — На Западе все активнее раздаются призывы к бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине из-за нарушений прав человека в Синьцзяне. На этой неделе за то, чтобы считать обращение Китая с уйгурами геноцидом и на этом основании отобрать у Пекина Игры, проголосовал парламент Канады.

— Дальний приток — Пандемия вскрыла проблемы и возможности туризма в ДФО — Прошлый год был сложным для туристической отрасли Камчатского края, однако он задал ряд новых трендов, рассказали "Известиям" в профильном министерстве региона. Влияние пандемии на эту сферу отметили также представители власти, бизнеса и экспертного сообщества, участвовавшие в форуме "Дальний Восток — зима открытий", который прошел с 24 по 25 февраля в Петропавловске-Камчатском.

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РБК daily

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— Пандемийный шлагбаум поднимается для всех — Столичные власти готовятся снять карантинные ограничений для людей старше 65 лет — В марте власти столицы могут снять связанные с коронавирусом ограничения для людей старше 65 лет, в частности, разблокировать социальные карты. Окончательное решение мэрия примет после мартовских праздников.

— Минприроды оценило ликвидацию свалок в 32 рубля — Власти намерены заложить расходы на рекультивацию мусорных полигонов в тарифы для населения — Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз отходов на 32 рубля в год с человека, или примерно на 3%. Эти средства нужны для рекультивации старых мусорных полигонов.

— Карантин дал развернуться бизнес-ангелам — Компания Dsight оценила объем российского венчурного рынка в 2020 году — В 2020 году вложения в стартапы снизились на 19% — многие инвесторы решили минимизировать риски в условиях пандемии. Если экономика начнет восстанавливаться, в 2021-м в связи с отложенным спросом на рынке будет бум сделок.

— Рейдерский захват без полномочий невозможен — Экс-глава "Суммы" Лейла Маммедзаде ответила на обвинения Зиявудина Магомедова, который заявил о ее участии в рейдерском захвате Fesco, и рассказала, как эта группа оказалась у Михаила Рабиновича и его партнеров.

— Три кейса для силовых структур — В России разработано новое устройство для борьбы с дронами — НИИ "Вектор" разработал для силовиков новое средство борьбы с беспилотниками. Комплекс стоимостью от 25 миллионов рублей умещается в трех кейсах. Рынок таких устройств отличается высокой конкурентностью, отмечают эксперты.