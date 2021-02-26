МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Безработица в России вернется к показателям, которые были зафиксированы до начала пандемии коронавируса, прогнозирует директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ, экономист Олег Шибанов. Аналитик спрогнозировал курс рубля в начале весны

В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что безработица, наиболее вероятно, вернется на уровень, который фиксировали до эпидемии, в следующем 2022 году.

По его мнению, уже в следующем году этот показатель составит порядка 4,5%.

При этом Шибанов особо отмечает, что в текущем 2021 году из-за ожидаемых темпов роста ВВП (3%) безработица, вероятно, будет выше отметки в 4%.

Он отметил, что в настоящее время специалисты не видят угрозы роста безработицы в стране, но при еще одном возможном кризисе, который может быть связан с эпидемией, могут возникнуть проблемы.

Шибанов отмечает также, что для восстановления рынка труда в Российской Федерации необходима поддержка со стороны государства малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, отмечает эксперт, за прошлый "коронакризисный" 2020 год рост безработицы был вызван сразу несколькими факторами, в том числе — закрытием множества компаний в секторе услуг и перевозках. Постепенное восстановление экономики вернет все на стандартные рельсы.