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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Никол Пашинян седлает площадь — Он пытается удержать власть тем же способом, которым взял ее три года назад — Армянская оппозиция уверена: премьер Никол Пашинян проиграл, и его уход осталось оформить юридически, а потом расследовать как действия, так и бездействие власти.

— Машиностроители вошли в зону турбинолентности — Планы на машины большой мощности снова меняются — Машиностроителям вновь придется корректировать планы по установке российских газовых турбин большой мощности.

— Анонимность здесь не приложима — Данные пользователей популярных VPN-сервисов попали в открытый доступ — На теневых форумах продается база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для Android, популярных в том числе в России, выяснил “Ъ”.

— Весенняя коллекция полисов — Минсельхоз открыл новый сезон агрострахования — Накануне весенней посевной Минсельхоз призвал регионы активнее подключаться к системе агрострахования с господдержкой.

— Малым застройщикам поднимают потолок — Субсидирование кредитов для них предлагается распространить на более крупные проекты — Минстрой намерен расширить поддержку застройщиков, реализующих низкорентабельные проекты в небогатых регионах,— ведомство подготовило проект постановления правительства, упрощающий получение ими субсидируемых кредитов.

— "Пандемия COVID-19 заставила осознать ключевую роль системы соцзащиты" — Экономист Всемирного банка Уго Джентилини о влиянии коронавируса на социальную политику — Появление COVID-19 и противоэпидемические меры парализовали рынки труда во многих странах мира. Это привело к снижению доходов населения и приросту уровня бедности.

— Промышленный оптимизм прирастает нефтью — Мониторинг конъюнктуры — В феврале 2021 года, по данным опросов Росстатом 3,7 тыс. компаний в добыче и в обработке, предпринимательская уверенность продолжила расти.

— Обещанием мы наказаны — Спикер предложил депутатам ответить за предвыборные посулы — Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье предложил юридически зафиксировать обязательства, взятые депутатами в ходе избирательной кампании: по его мнению, благодаря этому в думской работе "станет меньше демагогии".

— Бескомандно-штабные маневры — Сторонники Алексея Навального готовы поработать без лидера — Региональные штабы Алексея Навального продолжают работу, несмотря на отправку оппозиционера в колонию и домашний арест его ближайших соратников.

— Зампред фонда злоупотребил по полной программе — Суд рассмотрит дело о причинении ущерба при создании информационной системы — Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в Симоновский райсуд Москвы уголовное дело бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского.

— К стрельбе у башни ОКО следствие подошло с новым прицелом — Фигурантов расследования проверят на другие эпизоды — Как стало известно “Ъ”, начата проверка материалов уголовных дел, в которых фигурируют обвиняемые в стрельбе у башни ОКО в "Москва-Сити" Магомед Исмаилов, Эльдар Хамидов и Саид Асадулаев.

— Дело о взятке закончилось инфарктом — Предприниматель не успел дать развернутые показания о том, как стал жертвой аферы — Как стало известно “Ъ”, бизнесмен Василий Клепалов, руководивший крупным предприятием по ремонту военных самолетов, арестованный по обвинению в даче особо крупных взяток чиновнику Минпромторга, а затем умерший в СИЗО "Бутырка", успел изложить следствию свою версию событий.

— Это вам не ТО — Новые правила техосмотра вступили в силу, но не для автомобилистов — 1 марта вступают в силу обновленные правила техосмотра автомобилей: все прибывающие на пункты проверки машины обязательно сфотографируют, а их владельцы получат электронные диагностические карты.

— Яблоко от яблони неудаленно падает — Работа родителей влияет на способность детей адаптироваться к онлайн-обучению — Чем более рутинным трудом заняты родители, тем хуже их дети были адаптированы к дистанционному формату обучения во время пандемии коронавируса.

— "Магистраль" утекла в Санкт-Петербурге — СКР и ФСБ ищут источник сведений об отравлении Алексея Навального — “Ъ” стало известно про еще одно уголовное дело о "пробиве" данных авиапассажиров, летевших из Томска в Москву одним рейсом вместе с политиком Алексеем Навальным в день его отравления.

— Джо Байден отбомбился по демократам — Удары по Сирии вызвали осуждение однопартийцев президента — Американские удары по объектам шиитских проиранских группировок на территории Сирии (см. “Ъ” от 27 февраля) вызвали осуждение законодателей, главным образом политических союзников президента Джо Байдена — демократов.

— Саудовская Аравия — это принципиально — США могут ввести санкции против наследного принца — Администрация США в понедельник обнародует новую стратегию отношений с Саудовской Аравией, которые ждет резкое охлаждение.

— Серые запчасти сливаются с фоном — Рынок контрафактных деталей в РФ оценен в 27 млрд рублей — Россияне в 2020 году потратили не менее 27 млрд руб. на неоригинальные запчасти для автомобилей, следует из исследования BrandMonitor.

— Застройщики поделили реновацию — Мэрия Москвы выбрала проверенных подрядчиков — Власти Москвы за последние четыре месяца распределили крупные контракты на общую сумму 154 млрд руб. на строительство 1,9 млн кв. м жилья в рамках программы реновации.

— В Clubhouse ищут знаки — Российские компании хотят получить права на использование названия соцсети — На фоне роста популярности закрытой социальной сети Clubhouse российские компании подали сразу несколько заявок на одноименный товарный знак.

— ЦБ трубит общий сбор биометрии — От банков потребуют тотального обеспечения возможности сдачи данных — Банк России намерен ускорить работу банков по внедрению Единой биометрической системы (ЕБС).

— Долги зачли с листа — Исполнительное производство повысило продажи просроченных портфелей — В 2020 году доля просуженных долгов в продаваемых банками портфелях почти удвоилась, и в этом году рост сегмента продолжится, полагают участники рынка.

— Притоки обогнули Россию — Рост вложений в развивающиеся рынки оказался избирательным — Международные инвесторы резко увеличили вложения в акции компаний развивающихся стран. За прошлую неделю в фонды emerging markets были инвестированы рекордные $10,5 млрд.

— Сбербанк сходил за деньгами — Займы от ЦБ могли помочь банку заработать — В начале года банковский сектор впервые за несколько лет столкнулся с нехваткой ликвидности. В условиях снижения объема размещения казначейства крупнейшему игроку Сбербанку пришлось пойти на более дорогие займы у ЦБ.

— Утильсбор медлит с повышением — "Росспецмаш" предложил властям вести мониторинг цен на спецтехнику — Лобби российских машиностроителей "Росспецмаш" предложило правительству ввести мониторинг цен на спецтехнику, чтобы доказать необоснованность претензий к решению о росте утильсбора.

— Вагоны уезжают от ремонтов — Вагоноремонтный рынок упал почти на 15% в 2020 году — Профицит подвижного состава на сети, снижение погрузки и доходности оперирования негативно сказались на вагоноремонтном рынке: в 2020 году объем плановых ремонтов сократился примерно на 13% и продолжает падать в 2021 году.

— Urban Group запуталась в страховке — Партнеры обанкротившейся группы хотят пересчитать премии в суде — Споры вокруг наследия некогда крупного застройщика Подмосковья Urban Group, обанкротившейся три года назад, не утихают.

— Дата-центрам подбирают жилплощадь — Девелоперы хотят размещать небольшие ЦОДы в новых домах и офисных комплексах — Крупные застройщики могут начать проектировать небольшие площади под установку центров обработки данных (ЦОДов) в коммерческой и жилой недвижимости.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Москва первой из российских регионов выпустит зеленые облигации — Эксперты прогнозируют высокий спрос на такие бумаги — Москва готовится к выпуску зеленых облигаций, средства от продажи которых пойдут на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях, в том числе направленных на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов и повышение энергоэффективности.

— Отечественный софт предложили совместить с российским оборудованием — Минпромторг инициирует пересмотр критериев внесения ПО в реестр — Минпромторг предложил ужесточить требования для программного обеспечения (ПО), претендующего на статус российского. Ведомство считает, что вносить в Единый реестр российских программ стоит только тот софт, который совместим с отечественным оборудованием.

— Кандидаты в депутаты Госдумы должны будут отчитываться о крупных сделках с криптовалютами — Соответствующие поправки в избирательное законодательство разработал Минтруд — В будущем кандидаты в президенты, в депутаты Госдумы и в губернаторы при выдвижении должны будут отчитываться о сделках с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой за последние три года.

— Элла Памфилова не переносит выборы — Председатель Центризбиркома поставила точку в дискуссии о дате голосования — Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с политологами 26 февраля призвала "заканчивать спекуляции" на тему переноса выборов депутатов Госдумы VIII созыва.

— Наследный принц Саудовской Аравии причастен к убийству журналиста, считает разведка США — Правозащитная риторика Байдена слабо скажется на экономических отношениях Вашингтона и Эр-Рияда — Мохаммед бин Салман, кронпринц Саудовской Аравии, лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле в 2018 г. Об этом договорится в докладе аппарата директора Национальной разведки США, опубликованном 26 февраля.

— Противостояние между сторонниками Невского и Дзержинского не дошло до логического конца — Почему Сергей Собянин не дал горожанам выбрать памятник для Лубянской площади — На Лубянской площади пока не будет памятников – ни основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, ни князю Александру Невскому.

— Финомбудсмен заставил страховую компанию заплатить по страховке от ковида — Финансовый уполномоченный вынес прецедентное решение в пользу застрахованного гражданина — Финансовый омбудсмен Юрий Воронин вынес первое решение по спору, связанному с полисом страхования от COVID-19, сообщили в Службе финансового уполномоченного (СФУ).

— "Абрау-Дюрсо" начала производство масла из виноградной косточки — Популярность этого продукта в России растет — Группа компаний "Абрау-Дюрсо" начала выпуск первого собственного продукта питания – масла из виноградной косточки под одноименным брендом, рассказал "Ведомостям" представитель компании.

— ПИК может построить еще один крупный жилой комплекс рядом с Лосиным островом — Группа получила права на бывшую территорию Минобороны в Гольянове — Структура группы ПИК, по данным "СПАРК-Интерфакса", 25 февраля стала владельцем компании ООО "Л-холдинг".

— Страховщики держат дистанцию — Какие страховые услуги можно теперь получить удаленно — Страховая отрасль прошла двухлетний путь цифровизации за несколько месяцев и уже сейчас может работать полностью онлайн, утверждает Дмитрий Руденко, гендиректор компании "Абсолют страхование".

— Фонд Владимира Потанина инвестировал в тренажеры для врачей — Фонд Winter Capital купил 20% компании DocClub — Фонд Winter Capital, соучредителем и крупнейшим участником которого является бизнесмен Владимир Потанин, приобрел 20% акций компании DocClub, занимающейся разработкой тренажера-симулятора для врачей, рассказали "Ведомостям" представители фонда и компании.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Зарядка для антител — Уже год мы боремся с эпидемией коронавируса — когда же она закончится?— Уже год мы живем в новой реальности: в февраля 2020 года прошла почти военная операция по эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией Уханя, а в первых числах марта коронавирус прилетел и в Россию — с туристами, вернувшимися с горнолыжных курортов Италии и Франции.

— Поступай как знаешь — Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил формат проведения итоговой аттестации школьников в 2021 году. Из-за коронавируса она пройдет по упрощенным правилам. Так, девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору.

— Вознаградят за вердикт — Присяжным начнут вовремя платить за участие в процессах — Правительство России пропишет гарантии своевременного получения присяжными вознаграждения за участие в процессе.

— Паспорт вышел на дистанцию — ЦБ обяжет банки принимать клиентов через мобильные приложения по биометрии — Банки с 2022 года будут обязаны предоставить новым клиентам возможность проходить идентификацию по биометрии через свои стандартные мобильные приложения.

— Пройти техосмотр по новым правилам должны четырехлетние автомобили — Первый опыт прохождения техосмотра с 1 марта испытают на себе владельцы автомобилей, которым приходится проходить эту процедуру впервые. То есть владельцы легковушек и легких грузовиков, которым исполнилось 4 года, а также автобусов и тяжелых грузовиков, которым исполнилось 5 лет.

— Научное закрытие?— На улице Вавилова в Москве закрыли магазин "Академкнига". И этот факт стал событием федерального уровня. Хотя книжные магазины у нас в числе первых попали под "рыночные механизмы", так что в некоторых городах их вообще уже с трудом найдешь.

— Голосование не переносится — Элла Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму с сентября 2021 года — Запланированные на 19 сентября 2021 года выборы в Госдуму не будут перенесены на более раннее время. Велика вероятность, что они пройдут в течение трех дней.

— Время на вес золота — Правительство отложило маркировку ювелирных изделий — Правительство пошло навстречу малому и среднему бизнесу и отложило маркировку ювелирных изделий.

— Министр опроверг рост тарифов за мусор — Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов опроверг информацию о том, что тарифы на вывоз отходов вырастут на 3%.

— Чужие ракеты заблудятся — В России разработаны 19 новейших образцов техники радиоэлектронной борьбы, в том числе на воздушных носителях.

— Потенциал снижения ставок по ипотеке исчерпан — Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в январе еще немного снизилась — до 7,23%, сообщает Банк России. На этом уровне ставка колеблется с мая, ниже она была лишь в августе — 7,16%.

— Карты "Мир" появятся в Apple Pay — Платежная система "Мир" 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять свои карты в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay, сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.

— Невыносимая роскошь авто — В перечень автомобилей, облагающихся "налогом на роскошь", попали и вполне утилитарные автомобили, пользующиеся массовой популярностью. Теперь их владельцы будут платить повышенный налог.

— Памятка кандидата — Вячеслав Володин предложил зафиксировать предвыборные обещания депутатов — Необходимо юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Его махинации распутывали годами — Мособлсуд подтвердил приговор "талантливому комбинатору" и крупнейшему неплательщику налогов — В четверг 25 февраля Московский областной суд поставил точку в многолетнем противостоянии ФНС России и "Кубаньэнерго" со скандально известным сутяжником Константином Пономаревым.

— Вязкая нефть увязла в налогах — Отмена льгот поставила под сомнение проекты в Республике Коми — Правительство России отменило особый налоговый режим для добычи трудноизвлекаемой высоковязкой и сверхвязкой нефти, который действовал в 2013-2020 годах.

— Зачем Европе ковид-паспорта?— В Евросоюзе договорились о разработке сертификатов вакцинации — Так называемые "ковид-паспорта" появятся в Евросоюзе не раньше чем через три месяца. Столько времени понадобится 27 странам, чтобы "согласовать все технические детали".

— Битва за улицу — Власть и оппозиция Армении выясняют отношения на мирных митингах. Полиция и военные не вмешиваются — Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на 1 марта в Ереване намечены митинг и шествие, в ходе которого станет ясно, что "в Армении есть общество, которое может защитить власть народа и не позволит кому-либо посягать на его конституционные права, и что есть атмосфера, которая исключает повторение гражданских столкновений".

— Любо-дорого — Китаянке после развода компенсируют выполнение домашних обязанностей — Пекинский суд обязал местного жителя выплатить бывшей супруге-домохозяйке компенсацию в размере 50 тысяч юаней (более 7,7 тысячи долларов США) за работу по дому и уходу за детьми, которую она выполняла в браке.

— Прививка на каникулах — Богатые британцы уезжают, чтобы вакцинироваться вне очереди, в отпуск — В то время, когда "простые" граждане покорно ждут своей очереди на прививку от коронавируса, лондонские супербогачи покидают страну, отъезжая на месяц на "прививочные каникулы".

— Токио обещал не пытать — Американцев, организовавших побег из-под стражи бывшего главы автоконцерна "Ниссан", депортируют в Японию — Американские граждане, которых подозревают в организации побега из Японии экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, в скором времени могут предстать перед судом в Токио.

— Каша из картошки — Анна Кузнецова: Оценивать надо не в процентах, а в детях — накормленных и довольных — Стоимость горячего питания в одной школе должна быть одинаковой для учеников начальных классов, обучающихся как в первую, так и во вторую смены. А к мониторингу качества школьного питания надо привлекать родителей.

— Печать об увольнении — Через два года в России могут появиться новые трудовые книжки — Трудовые книжки могут стать более "полными", а заполнять их кадровикам разрешат не только от руки, но и при помощи специальной печати.

— Точка отсчета — Начало Крымской весны отметили в Симферополе — У здания Государственного совета Республики Крым провели памятный митинг: семь лет назад пророссийские активисты столкнулись с экстремистами у крымского парламента, в результате чего погибли двое жителей.

— Пошли по делу — ЧП в Норильске: первые выводы — Подозреваемым в обрушении на норильской фабрике избрали меру пресечения: двое в СИЗО, двое — под домашним арестом и один — под подпиской о невыезде.

— В гробу его не видали — Чтобы не отдавать долги, ростовчанин объявил себя мертвым — Циничную схему ухода от долгов не первый раз использовали в Ростовской области. Она тянет на уголовную статью. Один уже отбывает наказание в колонии. А другой сам себе выкопал могилу. В прямом смысле этого слова.

— Бизнес по-скотски — Юрист рассказал, что грозит владельцам фермы, где коров довели до истощения — Под угрозой гибели оказались несколько десятков коров на ферме в поселке Чащавита близ города Лесного.

— Собянин предложил оставить Лубянской площади нынешний вид — Неожиданный поворот получила в столице история с голосованием на "Активном гражданине" по поводу, какой лучше памятник поставить на Лубянской площади — Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. Буквально к концу второго дня после запуска голосование остановил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Как босс подаст — Ответственность топ-менеджеров за экономический ущерб будет расширена — Компании смогут за свой счет страховать гражданскую ответственность топ-менеджмента за нанесение экономического ущерба своей компании и третьим лицам.

— Вклад по-соседски — Киргизия ждет инвестиций из России — Киргизии необходимы инвестиции, и главные надежды в этом плане Бишкек возлагает на Москву. В ближайшее время страна разработает новые законы для бизнеса, нацеленные на защиту инвесторов.

— Аванс вовремя — Пандемия не сказалась на платежной дисциплине заказчиков — Пандемия замедлила оплаты поставщикам, но не вызвала коллапса платежной дисциплины. По мере снятия ограничений показатели быстро восстанавливались, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

— Антивирус на местах — Компании все чаще отдают предпочтение универсальным решениям и отечественному программному обеспечению — Бизнес все тщательнее относится к своей информационной безопасности (ИБ). По оценке НИУ ВШЭ, антивирусное программное обеспечение (ПО) установлено почти у 90% организаций, электронную цифровую подпись (ЭЦП) используют 82% компаний.

— Экспорт в авторежиме — Бизнес может оформить таможенную декларацию за пять минут — Электронный документооборот позволил сократить срок таможенных операций. Среднее время оформления безрисковых поставок на импорт в 2020 году составило 1 час 16 минут, на экспорт — всего 40 минут.

— Прогноз из космоса — В воскресенье, 28 февраля, ракета "Союз-2.1б" блестяще справилась с непогодой во время пуска с космодрома Байконур первого российского спутника "Арктика-М".

— Гигант поплыл — В Антарктиде откололся огромный айсберг — В Антарктиде от ледника Бранта откололся айсберг площадью около 1270 кв. км. Это сопоставимо с площадью Санкт-Петербурга. Гигант отправился в свободное плавание, и куда его оно приведет, сейчас не знает даже наука.

— Идея носится в воздухе — Будут ли в России продавать "негарантированные" авиабилеты?— авиаотрасли обсуждают введение специального тарифа, по условиям которого авиакомпании смогут менять дату, рейс, маршрут и класс обслуживания без согласования с пассажиром. Такую инициативу якобы сначала выдвинул, а затем сам же ее отозвал "Аэрофлот".

— Всех запрут по городам — С 1 марта чешские власти ограничили передвижение жителей по стране — Чешские власти с понедельника на три недели ограничили передвижение жителей границами районов проживания. "Исключения допустимы лишь в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, а также неотложного посещения госучреждений и врачей", — цитирует ТАСС первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Водный баланс: как в Сочи запускают морское такси — Маршрутные катера помогут разгрузить автодороги в высокий сезон — В Сочи возрождают морской пассажирский транспорт, который курсировал вдоль побережья в советский период и пользовался большим спросом у местных жителей и отдыхающих.

— Из широких штанин: ЕС хочет ввести электронный паспорт вакцинации — Планы разработки сертификатов уже рассорили членов сообщества — В Евросоюзе собираются создать единый паспорт о вакцинации от коронавируса. Этот документ планируют подготовить уже к лету.

— Шер, не лайк: почему горожане недовольны клиентами каршеринга — Пользователи бросают прокатные авто в неположенных местах — Демократичный и во многом удобный каршеринг часто становится объектом критики в соцсетях. Жители мегаполисов, как правило, не имеют ничего против самой идеи наемных авто, но жалуются на шум от неисправной сигнализации, неумелую парковку, мешающую не только жильцам домов, но и экстренным службам.

— "Привет", "Андрей": названы самые популярные пароли 2020 года — С их помощью мошенники могут получить доступ к личным страницам, а затем рассылать с них спам или требовать выкуп — Новыми участниками рейтинга самых популярных паролей в 2020 году стали "123123", "1234567" и "000000".

— Отпусти баранку: беспилотные автомобили требуют новых законов — Смогут ли робомобили преодолеть российские сугробы — Россия и ряд европейских государств предлагают пересмотреть Конвенции о дорожном движении, чтобы допустить на дороги беспилотные транспортные средства. Готова ли к этому инфраструктура и смогут ли беспилотники пережить российский снегопад, разбирались "Известия".

— Добавили стоимость: бизнес запросил у властей новые меры поддержки — Эксперты оценили объем пакета помощи в 100 млрд рублей — Законодательно ограничить темпы роста тарифов и платежей, повысить порог УСН до 300 млн рублей, дать право самозанятым сдавать в аренду апартаменты — эти и другие предложения по мерам господдержки малого бизнеса на фоне пандемии подготовила "Опора России" в ходе общего собрания объединения (документ есть в распоряжении "Известий").

— "Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении" — После 17 лет заключения на свободу выходит преступник, почти четыре года удерживавший в рабстве двух девушек — В марте из саратовской колонии на свободу выходит 70-летний Виктор Мохов. 20 лет назад с помощью своей сообщницы он похитил двух юных жительниц Рязани — 14-летнюю Катю Мартынову и 17-летнюю Лену Самохину.

— Всё образумится: за свои цифровые компетенции россияне заплатят сами — Чиновники решили переложить ответственность за переобучение на граждан и бизнес — Государство переложит ответственность за переобучение граждан цифровым навыкам на них самих, а также на бизнес.

— Ученью свет: дети из многодетных семей приоритетно поступят в вузы — Госдума рассмотрит новые образовательные послабления для россиян — Дети из многодетных семей поступят в вузы в приоритетном порядке. Как выяснили "Известия", такой законопроект Госдума рассмотрит в марте. Поддержать его готовы в большинстве фракций парламента.

— Второй подход: ученые подтвердили, что после COVID-19 нужна прививка — По новым данным, вакцинация увеличивает эффект нейтрализации вируса антителами в 1000 раз — Даже тем, кто перенес COVID-19, лучше сделать прививку от инфекции. Этот вывод следует из экспериментов с антителами плазмы крови переболевших и вакцинированных, которые провели в США.

— Дорого и богато: где в России получают самую высокую зарплату — Фонд развития гражданского общества подготовил рейтинг социального благополучия регионов — Самую высокую среднюю зарплату в России получают в Магаданской области — 127 тыс. рублей, на втором месте Чукотский автономный округ — 117 тыс., на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ — 96,6 тыс., а на четвертом — Москва 95 тыс. рублей.

— Обмелела казна: кубанские власти попросили денег на водные объекты — Их восстановление потребует более миллиарда рублей, оценили эксперты — Краснодарский край попросил у правительства средства для решения проблемы вододефицита. Такое обращение премьеру Михаилу Мишустину направил губернатор Вениамин Кондратьев (есть в распоряжении "Известий").

— Подвижный актив: объем мошенничества с токенами может достичь $4,5 млрд — Виной тому резкий рост популярности криптовалют — Объем мошенничества с криптовалютами во всем мире в 2021 году вырастет в два раза и составит $4,5 млрд, прогнозируют в "Лаборатории Касперского".

— Редкое обоняние: потеря запахов при COVID усиливает иммунный ответ — В носу много клеток, с которыми связывается коронавирус, что вызывает активацию лимфоцитов и более сильную выработку антител — У зараженных COVID-19, потерявших обоняние, антитела к вирусу могут вырабатываться дольше и активнее, чем у тех, у кого не было этого симптома, показало исследование итальянских ученых.

— Попали в капкан: глобальный долг достиг критической отметки — Грозит ли миру новая Великая депрессия?— Глобальный долг вырос в 2020 году до рекордных $281 трлн — он в 3,5 раза превышает размер самой мировой экономики. Одна из главных причин — резкое увеличение госрасходов из-за пандемии.

— Перерыв на концерт — Зачем протестующие в Ереване взяли паузу на день — Несмотря на то что оппозиция в Ереване взяла передышку на день, устроив концерт на проспекте Баграмяна, говорить о спаде протестной волны рано. Как считают политологи, это скорее затишье перед бурей.

— Подсыпал Эр-Рияду — Пересмотрит ли Байден отношения с королевством — Администрация президента США Джо Байдена обнародовала рассекреченный доклад разведки об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашокджи. Согласно отчёту, план расправы был лично одобрен наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

— Красное над чёрным — Минобороны изменило символ морской пехоты — Минобороны утвердило новый флаг и эмблему морской пехоты России. В его палитре появились цвета, которые офицеры этого рода войск носят на погонах, — красный и чёрный.