(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Служба одного контакта — Правительство реорганизует структуру и функции двух из трех внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), это следует из представленной вчера концепции цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года.

— Ночь, улица, бунтарь, Армения — Армянский премьер Никол Пашинян 1 марта выиграл уличное противостояние с оппозицией. Созванный им вечерний митинг в Ереване продолжился ночным шествием по городу, которое вел лично господин Пашинян. В этот день глава правительства пошел в контратаку на оппонентов и показал, что может быть властью и одновременно вести вполне революционную борьбу с оппонентами.

— Сталь хоть выброси — Российские металлурги просят правительство решить проблему отсутствия утвержденных методик расчета выбросов для промышленных предприятий. Минприроды уже аннулировало действие старых методик, но не одобрило замену. Без методик компании не могут получить экологические разрешения, необходимые для создания новых и модернизации старых производств.

— Мошенники научились ботать — Интернет-мошенники начали использовать персональные данные россиян, которые собирают специальные боты в мессенджере Telegram, для шантажа. Они вымогают деньги, угрожая взломать аккаунт или раскрыть информацию о действиях человека в сети его родным и коллегам.

— На Сахалине поэкспериментируют с углеродом — Минэкономики подготовило законопроект о проведении в Сахалинской области эксперимента по госрегулированию выбросов парниковых газов (ПГ) и обращению углеродных единиц. Этот регион станет тестовой площадкой для механизма торговли эмиссиями на выбросы ПГ с перспективой его возможного тиражирования на другие регионы.

— Инфляционная вспышка справа — Февральские инфляционные ожидания, по оценкам Банка России, продолжили снижение после всплеска конца 2020 года, но оставались необычно высокими. Ожидания инфляции, существенно превышающие уровни 2018 года, парадоксально не отражаются на сбережениях и потребительских настроениях: "инфляция в новостях" и "инфляция в семейном бюджете", видимо, все чаще воспринимается жителями РФ по-разному.

— Аппарат для контроля за надзором — В Белом доме создана рабочая группа по управлению данными в сфере контрольно-надзорной деятельности (КНД) под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко. В правительстве рассчитывают, что унификация данных о КНД и автоматизация ее мониторинга повысит эффективность управленческих решений в сфере — де-факто речь идет о донастройке КНД по принципу "доказательного регулирования".

— Снижение запасов поддерживает рост в промышленности — Конъюнктурные опросы промышленников Института Гайдара (ИЭП) и индекс PMI Markit, как и опубликованный ранее индекс промышленного оптимизма Росстата (см. "Ъ" от 1 марта), фиксируют заметный рост позитива в секторе.

— "Мир" во время чумы — 1 марта президент России Владимир Путин встретился с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников обнаруживает, что в борьбе с коронавирусом появился новый фронт, который неожиданно продемонстрировал (пока на словах) обладание новейшим оружием, то есть вакциной, способной блокировать вирус на клеточном уровне.

— Единороссы уведут избирателей в интернет — "Единая Россия" проведет майские праймериз к выборам в Госдуму преимущественно в формате онлайн-голосования, в котором смогут принять участие все желающие избиратели. Сами партийцы говорят, что это поможет им сформировать выверенные базы своих сторонников.

— Агент гражданской безопасности — Петербургская учительница, художница и фем-активистка Дарья Апахончич подала иск к Министерству юстиции: она требует отменить решение о включении в список СМИ, выполняющих функции так называемых иностранных агентов.

— Тульской системе поставили диагноз в Москве — Как стало известно "Ъ", из СИЗО под домашний арест переведен бизнесмен Алексей Черноусов, фигурант расследования СКР о махинациях при создании и внедрении в Тульской области региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ).

— Банкира арестовали для Интерпола — Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего председателя правления банка "Северо-Восточный Альянс" Василия Головинского.

— Техосмотр встал по техническим причинам — 1 марта в РФ стартовала реформа рынка техосмотра, призванная исключить практику покупки автовладельцами документа о прохождении ТО. В первый же день работы по новым правилам участники рынка столкнулись с серьезными проблемами. Диагностические карты получили лишь около 1% клиентов от традиционного дневного трафика на пунктах ТО.

— Дональд Трамп неотменим — Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что может снова пойти на выборы в 2024 году. Это заявление он сделал на Конференции консервативных политических действий (CPAC) — крупнейшем форуме республиканских сил. Известная своей либертарианской повесткой CPAC в этом году превратилась в театр одного, некогда ведущего, но выброшенного с главных политических подмостков актера.

— Совет по правам одного человека — Международные правозащитные структуры и власти РФ продолжают пикировку по делу Алексея Навального. В понедельник спецдокладчики Совета по правам человека ООН представили итоги собственного расследования: оппозиционера, скорее всего, пытались отравить и ответственность за это несет российское государство.

— За Каир во всем мире — Ограниченное число доступных направлений и грядущий низкий сезон на Занзибаре заставляют туристов активнее искать возможные альтернативы. Одной из них стал Египет: спрос на поездки в эту страну вопреки сохраняющимся ограничениям вырос в несколько раз относительно докризисного 2019 года.

— Граждане в цифровом супераппстве — Оборот российских цифровых экосистем, которые уже запустили "Яндекс", Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк, к 2025 году вырастет до $134 млрд, подсчитали в Morgan Stanley. Самым перспективным сегментом, по мнению аналитиков, выглядит интернет-торговля, где компаниям придется конкурировать с сильными профильными игроками, такими как, например, Wildberries и Ozon.

— Мал бизнес, да занял — Несмотря на пандемию, предприятия малого и среднего бизнес (МСБ), которых банки воспринимают как наиболее рискованных заемщиков, получили в 2020 году кредиты почти на уровне 2019 года. Снижение выдач составило всего 2%, до 7,6 трлн руб.

— Банки заняли у профессионалов — В феврале эмитенты заметно увеличили активность на внутреннем долговом рынке. За месяц корпоративные заемщики привлекли свыше 290 млрд руб., на треть превысив результат февраля 2020 года. При этом на фоне запрета ЦБ на продажу сложных облигаций для широкого круга инвесторов Сбербанк и ВТБ активизировали реализацию их квалифицированным инвесторам.

— С излишечным рвением — Законопроект о направлении излишков пенсионных накоплений, оставшихся после ликвидации ряда НПФ, в фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН) Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вызвал резкую критику Минтруда и Минфина. Оба министерства считают, что профицит нужно разделить между 100 тыс. клиентов этих НПФ. Но ЦБ называет деньги своими и поддерживает депутатов, внесших законопроект в Госдуму.

— Железные дороги потренируются на угле — В правительстве продолжают обсуждать введение приоритетного доступа и системы "вези или плати" на железных дорогах, которая вызвала критику клиентов ОАО РЖД. Так, возникла идея применить новые правила в ограниченных масштабах: только на перевозки угля Кузбасса в восточном направлении на три года.

— Гребешок готовится к проверкам — Предприятия Дальнего Востока, которые занимаются разведением гребешка, мидий и устриц на 600 млн руб. в год, опасаются проблем с бизнесом в новом сезоне. Участники рынка ждут претензий со стороны пограничников из-за контроля экипажей судов и оборудования. Эксперты предупреждают, что излишняя либерализация в этих вопросах может повысить риски браконьерства.

— Свинина набирает вес — Крупный производитель свинины "Сибагро" со штаб-квартирой в Томске может приобрести белгородский агрохолдинг "Промагро". Сделка, стоимость которой оценивается до 9,5 млрд руб., позволит покупателю увеличить производство свинины примерно с 240 до 300 тыс. тонн в год и войти в пятерку крупнейших компаний на рынке.

— Бюджет хочет выйти из "Комы" — К кинокомпании "Большое кино" Сарика и Гевонда Андреасянов подан новый иск из-за провалившегося в прокате фильма "Кома". Фонд кино хочет взыскать с продюсеров 65млн руб. возвратных субсидий в проект. "Большое кино" рассчитывает договориться с фондом о мировом соглашении, как с другими инвесторами — кинокомпанией "Марс Медиа" Рубена Дишдишяна.

— "Борьба за потребителей идет на каждом шагу" — Президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков о потреблении пива, регулировании рынка и потенциале комбучи.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Оборонное предприятие не пережило конверсии — Завод "Оптрон-Ставрополь" может закрыться уже 1 апреля – об этом его коллектив предупредил правительство Ставропольского края и его губернатора Владимира Владимирова (с копиями писем ознакомились "Ведомости", информацию о возможном закрытии предприятия подтвердил его представитель).

— Из палаты через комиссию — В марте будет закончено формирование Центральной избирательной комиссии (ЦИК). По президентской квоте в ЦИК могут делегировать главу аппарата Общественной палаты (ОП) Павла Андреева, говорят близкие к комиссии источники "Ведомостей".

— Праймериз "Единой России" по кандидатам в Госдуму пройдут в электронном формате — В "Единой России" со следующей недели стартует регистрация на праймериз для тех, кто хотел бы стать кандидатом в депутаты Госдумы от партии. Об этом объявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

— Давление на медиаактивистов и журналистов за их публикации в сети заметно выросло в 2020 году — В 2020 г. в России насильственные действия и задержания со стороны правоохранителей в отношении публикаторов социально-политического контента в сети, в том числе журналистов, происходили вдвое чаще, чем годом ранее. К такому выводу пришли эксперты проекта "Сетевые свободы", который организован Международной "Агорой".

— Упрощенный налоговый режим для владельцев КИК не стал массовым — 1 февраля 2021 г. налоговая служба закончила принимать заявления на переход к упрощенному режиму налогообложения от владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК).

— Продовольственная инфляция начинает тормозить — Продовольственная инфляция на продукты питания в январе достигла 8,2% в годовом исчислении, сообщил Росстат. Это гораздо выше, чем в европейских странах. Например, во Франции этот показатель составил 1,1%, в Италии – 0,6%, в Германии – 2,1%, а в среднем по Евросоюзу цены на продовольствие выросли по сравнению с январем прошлого года на 1,1%. Однако темпы инфляции в России замедляются: если в декабре продукты подорожали на 1,9%, то в январе – на 1,2%.

— Правительство утвердило новую программу льготного кредитования бизнеса — Премьер Михаил Мишустин утвердил новую программу поддержки предпринимателей: на смену программе льготных кредитов "ФОТ 2.0", действие которой заканчивается 1 апреля, придет новая – "ФОТ 3.0", на которую будет направлено порядка 7,7 млрд руб.

— Лоукостер "Победа" открывает новую базу в "Шереметьево" — 11% прогнозируемого пассажиропотока лоукостера в 2021 г. придется именно на клиентов в "Шереметьево". "Суммарно мы хотим перевезти в 2021 г. 13,5 млн человек. Только из "Шереметьево" – 1,5 млн человек", – заявил гендиректор компании Андрей Калмыков на брифинге для журналистов.

— Финляндия и страны Балтии увеличат потребление российского электричества — Группа "Интер РАО" (российский оператор экспорта-импорта энергии) в этом году намерена нарастить поставки электроэнергии за рубеж на четверть к уровню прошлого года, до 15 млрд кВт ч, говорится в презентации компании от 1 марта.

— Холода позволили "Газпрому" резко нарастить экспорт в Европу — "Газпром" на фоне сильных снегопадов и холодов в Европе за два месяца 2021 г. увеличил экспорт природного газа до 34,5 млрд куб. м. Это на 32,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года (26 млрд куб. м). Для сравнения: в январе – феврале 2019 г. "Газпром" поставил на европейский рынок 32,7 млрд куб. м газа.

— "Пульс" впервые стал крупнейшим фармдистрибутором по итогам года — Фармацевтическая компания "Пульс" по итогам 2020 г. заняла 1-е место в рейтинге крупнейших поставщиков лекарств России. По данным DSM Group, ее продажи за этот период увеличились на 15%, до 254,2 млрд руб. Тогда как у Центра внедрения "Протек" (входит в ГК "Протек" Вадима Якунина), который последние четыре года являлся бессменным лидером рынка по результатам года, этот показатель вырос лишь на 5%, до 241,5 млрд руб.

— Эксперты ожидают рекордного роста просрочек по автокредитам — Спрос на автокредиты, обрушившийся в 5 раз прошлой весной, полностью восстановился. По оценкам экспертов кредитного бюро Equifax, июль 2020 г. стал пиковым месяцем выдач автозаймов, когда сразу после отмены основных ограничений банки выдали почти 90 000 кредитов на покупку машин.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Охота на работу — Обучение в российских колледжах в ближайшие годы может кардинально измениться. Будут ли кураторы групп получать доплату за классное руководство и когда наведут порядок с учебниками? Об этом и многом другом в интервью "РГ" рассказал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

— Цены встают особняком — Аренда дачи подорожала за год на 20%. Однако спрос в этом году будет не таким ажиотажным, как в прошлом, считают эксперты. Интерес к аренде дач, обычно растущий уже с начала марта, пока не так заметен — из-за снежной зимы до многих участков сложно добраться.

— Недостаточно одной таблетки — Бесплатные лекарства по назначениям врачей сегодня получают только 20% населения России. Чтобы увеличить продолжительность жизни, охват льготными лекарствами должен быть стопроцентным, а переход на эту модель — постепенным, считает глава НИФИ Владимир Назаров.

— Срок непригодности — Роспотребнадзор предлагает закрепить в законе конкретный срок, в течение которого продавец и изготовитель несут ответственность за товары и услуги. А также установить единые требования при взыскании неустойки в сфере потребительских отношений.

— Неделимая квартира — Верховный суд РФ разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов. Так, купленное в браке имущество на деньги одного из супругов исключает его из режима общей совместной собственности. Даже в том случае, если это имущество было оформлено на имя другого супруга.

— Тест на штамм — Российские вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса, заявил Владимир Путин на встрече с главой ФМБА. Вероника Скворцова сообщила президенту о разработке вакцин, которые будут развивать длительный клеточный иммунитет, и новых тест-систем для выявления мутаций.

— Останется без обогащения — Россия и другие страны ОПЕК+ смогут нарастить производство нефти, не опасаясь возвращения экспортных объемов иранской нефти на рынок, которые могли бы обрушить котировки барреля. Иран отказался вести любые обсуждения с США по поводу возвращения сторон к соблюдению условий ядерной сделки, пока с него не будут сняты все санкции, наложенные президентом Дональдом Трампом.

— Парк сложного периода — Российские авиакомпании пополнят парк новыми самолетами Sukhoi Superjet 100 и получат субсидии на их обслуживание, а также на покрытие лизинговых платежей. Правила предоставления господдержки утвердило правительство.

— Цены расправили крылышки — ФАС начала проверку производителей куриного мяса и яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка проходит по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. С начала года куриное мясо подорожало на 6,2%.

— Контент не столь удаленный — В соцсети Twitter проигнорировали почти три тысячи запросов Роскомнадзора об удалении запрещенного в России контента. Ведомство назвало соцсеть злостным нарушителем российского законодательства.

— Открытый выбор — Внутрипартийное голосование "Единой России", по итогам которого будут выдвинуты кандидаты на выборы в Госдуму, пройдет по открытой модели. Площадкой для электронных праймериз станет портал госуслуг. По оценкам Андрея Турчака, партия может на 50% обновить своих кандидатов по спискам.

— Пособие в один клик — В течение пяти лет в России появится единая цифровая платформа, которая позволит оформлять социальные пособия и выплаты в электронном виде и без бумажной волокиты. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Азы — Европа "без России — неполная", теряет важную часть своей сущности — своего неудобного и необходимого "собеседника-оппонента". О политических и культурно-исторических связях России и Евросоюза в своей статье для "РГ" рассуждает Леонид Радзиховский.

— Сравнимый экстремизм — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение создать специальную информационную базу экстремистских материалов. Доступ к банку "горячих" текстов, фотографий, аудио- и видеозаписей получат только уполномоченные органы, то есть правоохранители, силовики и другие.

— Квартира автоматом — Росреестр и нотариат будут активно развивать электронное взаимодействие. В частности, нотариусы начнут в электронном виде направлять в Росреестр свидетельства о праве на наследство. Кроме того, планируется значительно сократить и сроки регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам.

— В лесу не зажигать — Стартовала Федеральная противопожарная информационная кампания "Останови огонь!". Про опасность огня в лесу будут снимать даже мультики для детей и взрослых.

— Дети любят счет — В "Российской газете" наградили победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!". В этом году ее победителями стали 246 человек, а призерами — 509. Олимпиада проходила по шести предметам: истории, обществознанию, математике, экономике, информатике и английскому языку.

— Перешли на малые формы — Сегмент детской одежды легче всего прошел трудный для торговли период. Продажи упали всего на 1,5% в денежном выражении, сообщили "Российской газете" в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Для сравнения: рынок одежды для взрослых просел на 20-25%. Родители могут отказаться от покупки для себя, но не для ребенка. "Дети растут, им постоянно требуются новая одежда и обувь.

— Чей пропуск будет — Еврокомиссия признала, что сертификат о вакцинации от COVID создается с целью обеспечить безопасность в поездках внутри ЕС. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию: пока непонятно, какой механизм будет действовать для тех, кто привился вакциной, еще не одобренной в Евросоюзе.

— Без срока давности — Следственный комитет РФ отчитался о расследовании уголовного дела о нападении на псковских десантников. Это расследование не прекращается уже 21 год. И, как уверяют в ведомстве, не прекратится, пока не поймают всех бандитов.

— Продажа в долг — Появилась новая схема мошенничества с помощью судебных приказов — упрощенной системы взыскания долгов. Жертвами становятся граждане, продавшие какую-то дорогую вещь.

— Чужой в доме — В воскресенье Нижегородскую область потрясла новость о жестоком убийстве четырех членов одной семьи: мальчика-дошкольника, его мамы, бабушки и дедушки. Предполагаемый убийца был задержан вечером того же дня.

— Чертова дюжина за решеткой — На этой неделе исполняется 13 лет с момента ареста американскими спецслужбами Виктора Бута. Корреспондент "РГ" поговорил с супругой российского предпринимателя Аллой Бут о том, есть ли шансы на досрочное возвращение Виктора в Россию и как он держится в американской тюрьме.

— Спасти еду — Ежегодно британские супермаркеты отправляют в помойку столько еды, сколько хватило бы на приготовление 190 миллионов блюд. Как пишет газета The Independent, топ-10 крупных продуктовых магазинов Альбиона передают нуждающимся менее девяти процентов продуктов, чей срок годности уже вышел или только подходит к концу.

— Из кровати — в Zoom — Пандемия COVID-19, которая вот уже почти год держит человечество в тисках карантинных ограничений, начала диктовать новые законы моды. Так, сразу два японских производителя одежды выпустили необычные пижамы с "офисным" верхом.

— Как рассчитать пандемию — Специалисты из Университета Ланьчжоу на северо-западе Китая повысили точность прогнозов первой в мире глобальной системы прогнозирования пандемии COVID-19. Как сообщает South China Morning Post, новая версия системы учитывает данные об изменении уровня диоксида азота в атмосфере, что позволяет определить степень соблюдения правил социального дистанцирования в обществе.

— Дональд не сдал партбилет — Форум, состоявшийся на выходных в Орландо (штат Флорида), стал первым появлением экс-президента Дональда Трампа на публике после ухода из Белого дома.

— Ответил за сына — Карьера премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги может оказаться под угрозой из-за скандала вокруг его старшего сына. Последний, как выяснилось, неоднократно угощал высокопоставленных чиновников в дорогих ресторанах.

— Ответчик с того света — Восьмой кассационный суд общей юрисдикции запретил нижестоящим инстанциям принимать иски к ушедшим в мир иной. Поводом стал конкретный процесс в Красноярске, где давно умершей женщине пришлось "отстаивать" в суде свою квартиру.

— Маршрут мимо ям — В России предложили создать систему, в которой будет собрана информация обо всех дорогах страны. Таким образом, любой водитель, отправляясь в поездку, будет иметь полное представление о том, что может ожидать его в пути и к чему надо быть готовым.

— Пистолеты не бросать — Владелец травматического пистолета, сообщивший, что у него украли оружие, неожиданно для себя сам же и оказался виноватым. Мировой судья Вологодской области по судебному участку N 9 в Вологде привлек к административной ответственности Виталия Бухтина по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ.

— Наконец-то дома — В 2021 году жилищные сертификаты для детей-сирот стали оформлять в двух российских регионах. Эта форма становится все более популярной, однако не является единственным способом решить проблему: например, в Приморье муниципалитетам дали право заключать договоры на долевое строительство.

— Ледовое побоище — На Алтае военные инженеры ЦВО начали подготовку к взрывным работам на льду сибирских рек. Это — наиболее эффективный способ уберечь мосты и инфраструктуру прибрежных поселений во время весеннего половодья.

— Куда плывет горбуша — Почему лосось уходит в арктические реки и останется ли эта рыба на наших столах? Как искусственный интеллект помогает справиться с возникающими "лососевыми проблемами"? Об этом корреспондент "РГ" побеседовала с заместителем директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Алексеем Байталюком.

— Передышка родителям — Служба нянь для поддержки семей с тяжелобольными детьми заработала в Екатеринбурге. Проект запустил благотворительный фонд "Живи, малыш", который работает с детьми с ДЦП.

— Наука для Ромы — Казанский федеральный университет стал одной из площадок Русфонда, где будут проходить реабилитацию дети с тяжелыми неврологическими нарушениями.

— Докликались — Использование экранных гаджетов сверх меры может привести к задержкам в развитии речи, внимания, памяти и мышления школьников. Чем раньше ребенок начинает пользоваться цифровыми устройствами, тем тяжелее могут быть последствия для развития высших психических функций, считают специалисты.

— Скидка за талант — Скидки, льготы талантливым высокобальникам, помощь иногородним — Высшая школа экономики в 2021 году продолжит поддерживать своих студентов, несмотря на дополнительные затраты, вызванные пандемией коронавируса. Из внебюджетного фонда вуза на это будет выделено 3,8 млрд рублей — более четверти всех внебюджетных доходов университета.

— Обналичные кабинеты — Пользователей Android атаковали мошенники, обещающие денежные выплаты от имени государства. В Google Play обнаружено множество вирусов, которые распространяются под видом программ с информацией о социальных выплатах, льготах, возврате НДС и других денежных компенсациях.

— Масло-помалу — Меньше месяца остается до истечения заморозки цен на сахар и подсолнечное масло, продлевать их не планируется, чтобы не вызвать дефицита. Дальше сдерживать цены правительство готово, в частности, экспортными пошлинами на зерновые и масличные.

— Бумага еще многое стерпит — Эксперимент по электронному кадровому документообороту (ЭКД), заканчивающийся 31 марта, может быть продлен. Об этом "РГ" рассказали в минтруде. По всей видимости, окончание эксперимента будет синхронизировано с принятием поправок в Трудовой кодекс, которые должны "узаконить" перевод кадровых документов в современный формат.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Защита сданных: россиян обезопасят от утечек из "умного дома" в новостройках — Россиян защитят от утечки персональных данных в новостройках. Сегодня уже в каждом втором здании в крупных городах внедряются системы "умного дома" (например, счетчики, передающие данные), но они никак не защищены от утечки информации и не подпадают под регулирование закона о персональных данных.

— Один не дома: как раздетый пятилетний мальчик оказался ночью на улице — В Госдуме уверены, что ЧП в Саратовской области, где в ночь на понедельник, 1 марта, на одной из улиц города Вольска насмерть замерз пятилетний ребенок, еще раз подтверждает: служба опеки в РФ не может нормально функционировать и давно нуждается в кардинальной реформе.

— Сотня нефти: цены на черное золото могут взлететь до $100 — Bank of America ожидает роста цен на нефть самыми быстрыми темпами с 1970-х годов. Хотя средняя цена будет колебаться в диапазоне $50–70, в определенные моменты она будет достигать и стодолларовой отметки. Схожие прогнозы сделали и некоторые другие аналитики.

— Сети тянут в небо: в России появится интернет на коротких авиарейсах — В России c апреля появится платный интернет на коротких авиарейсах. Такую услугу пассажирам предложит компания "Аэрофлот". Вопрос выхода в Сеть в полете также прорабатывают Utair и "Уральские авиалинии".

— Срубить с зелени: власти готовят повышение сборов за ущерб природе — Бизнесу готовят повышение экологических сборов. Минприроды решило не ограничиваться подготовкой законопроекта об ограничении дивидендных выплат, если компания не ликвидирует ущерб окружающей среде. Ведомство обсуждает возможность и прямого повышения фискальной нагрузки на предприятия.

— Утрата расхода: у россиян насчитали больше "свободных денег" — В первый месяц 2021 года в бюджетах россиян резко вырос индекс "свободных денег" — на 82% по сравнению с декабрем 2020-го. Речь о показателе, который демонстрирует динамику превышения доходов над расходами.

— "Ливийцы сделали важный шаг вперед, и это похвально" — Президент МККК Петер Маурер — о том, чем ситуация в этой стране отличается от сирийской и как на поток беженцев повлияла пандемия.

— Лига премьера: в Ереване едва не столкнулись два митинга — Армения прошла по лезвию ножа, когда 1 марта в Ереване едва не схлестнулись два митинга сторонников и противников Никола Пашиняна. Шествие в поддержку главы правительства двигалось всего в 500 м от акции его политических оппонентов. Чтобы избежать столкновений, полиции пришлось выстроиться в цепь, закрыв выход с проспекта Баграмяна.

— Флоты врозь: в 2021 году ВМФ проведёт крупнейшие океанские учения — Минобороны России готовится провести в этом году масштабные океанские учения в дальней морской зоне. В них одновременно примут участие корабли Северного и Тихоокеанского флотов, которые станут действовать в разных регионах, но под под единым руководством.

— Не наколоться: как понять, что вакцинация была эффективна — Уровень иммунной защиты после вакцинации от COVID-19 можно проверить, если грамотно подойти к сдаче теста на антитела. Эксперты рассказали "Известиям", какие тесты сделать и на какие показатели ориентироваться.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Ереван разбился на два рекорда — В Ереване в понедельник вновь прошли акции и сторонников Никола Пашиняна, и его противников. Обе стали рекордными по численности, а значит, скорого разрешения политического кризиса в стране ожидать не приходится.

— Мы имеем революцию, о чем пока громко не говорим — Кто эффективнее контролирует современного человека—государство или искусственный интеллект, как одиночество стало главной проблемой современности и почему толмач—профессия будущего, рассказал миллионер, инвестор Рубен Варданян.

— "Аэрофлот" сдает "Победе" всех своих — Авиакомпания "Победа" планирует в 2021 году увеличить пассажиропоток в полтора раза, c 9 млн до 13,5 млн человек, заявил ее гендиректор Андрей Калмыков. В этом случае лоукостер может сравняться с крупнейшим частным игроком—S7.

— "Траст" добрался до игрушек — Конфликт "Траста" и миллиардера Александра Мамута продолжается: банк непрофильных активов подал иск к компании бизнесмена, развивающей сеть магазинов детских игрушек Hamleys в России. Она просрочила долг почти на 500 млн руб.

— Закадровый конфликт — Компании часто сетуют, что к ним приходят не те люди. Но сами они вольно или невольно делают все, для того чтобы "те" обходили их стороной. — Отдел персонала в большинстве компаний воспринимается как второстепенный, не слишком сильно влияющий на успехи. Однако это восприятие в России меняется на глазах. Согласно отчету Deloitte & Touche "Международные тенденции в сфере управления персоналом 2021", вера в способность эйчаров проводить в жизнь изменения в компании растет как среди управленцев, так и у самих кадровиков.

— Пандемия унесла каждую пятую книгу — В 2020 году было напечатано на 83,7 млн меньше экземпляров книг и брошюр, чем годом ранее. Сами издатели падение тиражей связывают с вызванным пандемией режимом самоизоляции и снизившимся из-за этого трафиком в книжных магазинах.