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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Огромный раскачок для всего человечества — Участники соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи 3–4 марта будут обсуждать увеличение производства нефти с апреля. Сильные морозы этой зимой поддержали рост цен до уровня выше 65 долларов за баррель.

— Включевые понятия — Туристическое законодательство может вновь трансформироваться. Обратив внимание на популярность у соотечественников системы all inclusive, власти рассчитывают внедрить ее стандарты и в России.

— У санкций два союзника — США и ЕС — США и ЕС ввели скоординированные санкции против России из-за дела оппозиционера Алексея Навального. Под американские ограничения попали семь должностных лиц и три научно-исследовательских института, которые Вашингтон считает причастными к производству химического оружия.

— Как закалялся кристалл — Российские поставщики электроники для автомобилей, в частности модулей ЭРА-ГЛОНАСС, столкнулись с общемировым дефицитом чипов, который в некоторых случаях составляет 40%. Без таких модулей машины не могут попасть на российский рынок.

— Всякий найм должен быть оплачен — Российские работодатели смогут получить субсидию в размере МРОТ за трудоустройство потерявших работу в период эпидемии коронавируса. Такую федеральную программу планирует запустить Минтруд — она позволит трудоустроить не менее 200 тысяч.

— Сибирь встретила премьера Алтаем — Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Барнаул продемонстрировал сохранение запроса регионального бизнеса на федеральные меры поддержки.

— "Что продается — надо продавать" — Планы по перезапуску инвестиционного цикла и реализации нацпроектов потребуют качественно нового управления госимуществом и вовлечения его в оборот — до сих пор Росимущество регулярно критиковали за неэффективность работы в этой сфере.

— Сенаторы ищут выход из клетки — Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству решил обратиться в Госдуму с просьбой рассмотреть в приоритетном порядке законопроект о запрете держать подсудимых в ограждающих конструкциях — клетках и "аквариумах".

— Алтайское "Яблоко" докатилось до коалиции — Отделение "Яблока" в Алтайском крае заявило о создании демократической коалиции для выдвижения оппозиционных политиков в краевое законодательное собрание.

— Мягкосильный пол — Вчера стартовал второй поток образовательной программы мастерской управления "Сенеж" под названием "Женщины-лидеры". Прослушают курс 153 руководительницы из 41 региона.

— Все тайное становится Ландером — Лефортовский райсуд Москвы во вторник в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшему спецкорреспонденту "Ъ" и "Ведомостей", советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову.

— Экс-сенатору предложили читать побыстрее — Басманный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство СКР об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца, экс-депутата Народного собрания КЧР Рауля Арашукова.

— За занавесками полковника таилась коррупция — В Москве вынесен первый приговор по громкому делу о взятках в продовольственном и других управлениях Минобороны. Гражданский специалист военного ведомства Александр Борувков, полностью признавший вину, получил за 368 миллионов рублей взяток шесть с половиной лет строгого режима.

— TikTok столкнулся с панической атакой — Департамент образования Москвы потребовал, чтобы классные руководители оповестили родителей о призывах к подросткам совершить самоубийство 3 марта. По мнению чиновников, они якобы распространяются в соцсети TikTok.

— На ловца и "Лось" бежит — Экологи продолжают настаивать на незаконности строительства участка Северо-Восточной хорды, который должен связать Открытое и Ярославское шоссе в Москве.

— Врачам снизили дозу ответственности — Правительство РФ предложило Госдуме освободить медиков от уголовной ответственности в случае, если они по неосторожности утратили наркотические или психотропные вещества.

— Бизнес просит не пускать деньги на воздух — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит главу правительства РФ Михаила Мишустина упразднить принятую месяц назад методику расчета вреда при загрязнении воздуха.

— Чтоб пытка травмой не казалась — Осужденный за создание экстремистского сообщества "Новое величие" Руслан Костыленков обратился в ЕСПЧ с жалобой на пытки при задержании в 2018 году.

— Путь в мирный космос лежит через Африку — На прошлой неделе Россия подписала совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе со Сьерра-Леоне. А до этого — еще с 24 странами, у большинства из которых подобных вооружений, скорее всего, никогда не будет.

— Кузбасская башня Кремля — Президент РФ Владимир Путин дал понять, что как минимум в ближайшие три года Россия не сойдет с пути наращивания угольного экспорта. Невзирая на мировые пессимистические тренды и ограниченность инфраструктуры, президент поручил на 30% нарастить вывоз угля из Кузбасса на восток к 2024 году.

— Экспертов выводят на связь — Минцифры вводит обязательную госэкспертизу строительства сетей связи на их соответствие требованиям безопасности и отказоустойчивости. Оплачивать процесс будут сами операторы.

— Рыба плывет на полки — Крупный дистрибутор рыбы и морепродуктов Русская рыбная компания (РРК), среди совладельцев которого экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин, запускает в Москве собственную сеть магазинов.

— Акции собирают миллиарды — Февраль стал для индустрии коллективных инвестиций одним из самых лучших месяцев в ее истории в России — розничные ПИФы привлекли более 38 миллиардов рублей.

— Сбербанк поплыл по ипотечению — Сбербанк последним в первой десятке российских банков серьезно увеличил лимиты на рефинансирование ипотеки. Максимальная сумма по таким программам выросла почти втрое, до 27,5 миллиона рублей, следуя "за рыночным спросом".

— Единство и борьба сложностей — Брокеры и страховые компании объединили усилия для смягчения позиции ЦБ в вопросе ограничений доступа розничных инвесторов к структурным продуктам.

— Книги останутся в поиске — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства "Яндексом" и Mail.ru Group по жалобам книгоиздателей.

— AliExpress послужит на почте — "Почта России" инвестирует 12 миллиардов рублей в запуск фулфилмент-центров и логистику в рамках сотрудничества с "AliExpress Россия". Проект также включает открытие пунктов выдачи заказов на базе почтовых отделений под брендом AliExpress и запуск сети постаматов.

— "Стокманн" возвращается на исходную — Флагманский универмаг "Стокманн" в России откроется в комплексе "Смоленский пассаж-2", строительство которого ведет структура группы "Сафмар" семьи Михаила Гуцериева.

— "Надежда уже в предсмертном состоянии" — Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) может стать одним из бенефициаров соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. На какой объем рассчитывает терминал в 2021 году, о планах модернизации и причинах неудачной инвестиции в "Юлмарт" "Ъ" рассказал совладелец ПНТ Михаил Скигин.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— США и ЕС ввели санкции в связи с делом Навального против российских силовиков — Евросоюз (ЕС) синхронно с администрацией США ввел 2 марта санкции против российских должностных лиц, причастных, по их мнению, к заключению оппозиционного политика Алексея Навального в колонию.

— Москва стала лидером по загрузке гостиниц в Европе — Российская столица начиная с ноября прошлого года занимает первое место в Европе по уровню загрузки гостиниц. Это следует из отчета международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, которая учитывала при составлении рейтинга объекты категории "три–пять звезд".

— По решению суда Иван Сафронов должен пробыть в СИЗО до мая — Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца, до 7 мая, арест бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Защита обжалует это решение в Мосгорсуде.

— Министр обороны Сергей Шойгу изучает проблемные отрасли ОПК — Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 2 марта проверил работу авиазавода "Авистар-СП" (входит в подконтрольную "Ростеху" ОАК) в Ульяновске, где собираются военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А и самолеты-заправщики на их базе, а также производится ремонт военно-транспортных самолетов Ан-124.

— Более половины безработных не смогли трудоустроиться в 2020 году, подсчитали эксперты — Только 41% россиян, которые недавно потеряли работу, смогли вновь трудоустроиться в 2020 году. Такие выводы представили эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) в аналитической записке "Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные?" на основе анализа открытых данных Роструда.

— Россияне возвращаются к привычной жизни — В феврале потребительские расходы россиян выросли на 2,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, выяснили аналитики "СберИндекса". Это максимальный показатель с начала пандемии.

— Правительство создало для себя "цифровой коворкинг" — Создание новой правительственной структуры – Координационного центра – практически завершено: на должность его руководителя назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

— Дробить бизнес для участия в IT-маневре очень рискованно — Налоговый маневр в IT-сфере стартовал с 1 января, то есть уже два месяца компании, соответствующие установленным правительством параметрам, могут уплачивать налог на прибыль по ставке лишь 3%, соцвзносы за своих работников – по ставке 7,6% и к тому же не платить НДС.

— Крупнейшие птицеводы решили два месяца не повышать цены на курицу и яйца — Участники Национального союза птицеводов (в него входят крупнейшие производители мяса – "Черкизово", ГАП "Ресурс", "Приосколье", "Продо", Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и т. д.) по итогам совещания в Минсельхозе 2 марта договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца, сообщило ведомство и подтвердил гендиректор союза Сергей Лахтюхов.

— Россияне начали год рекордным спросом на потребительские кредиты — По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе банки выдали рекордный за всю историю банковского сектора для этого месяца объем потребительских кредитов – 399 миллиардов рублей, что на 8,5% больше, чем в первый месяц прошлого года.

— МТС приобретает бывшую компанию Леонида Реймана — О возможной смене акционеров "Ведомостям" рассказали три человека, знакомых с менеджерами крупных операторских компаний, и подтвердил источник, близкий к МТТ. Активом интересуется МТС – крупнейший в России сотовый оператор в конце прошлого года провел due diligence МТТ, утверждают они.

— Владелец Gucci и Balenciaga инвестировал в перепродажу люкса second hand — Французская корпорация Kering, которой принадлежат премиум-бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen и др., приобрела 5% акций парижского стартапа Vestiaire Collective, сообщила компания в пресс-релизе.

— Минцифры займется микроэлектроникой — О создании нового департамента в Минцифры "Ведомостям" рассказали федеральный чиновник и представители двух технологических компаний.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Ценз оседлости для омбудсмена — Парламентарии Ростовской области единогласно согласились расширить возможности уполномоченного по правам человека в регионе. Теперь слово — за губернатором региона Василием Голубевым.

— Обед с премьером — Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках своих поездок по десяти регионам страны с низкими социально-экономическими показателями во вторник посетил Алтайский край.

— Село все окажет — В новый нацпроект по туризму включат мероприятия по развитию агротуризма. Такое поручение дано Ростуризму и Минсельхозу по итогам совещания вице-премьеров с предпринимателями и губернатором Карелии.

— В одну корзину — Производители мяса птицы и яиц договорились заморозить цены на свою продукцию, сообщил на совещании с участниками отрасли министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

— Апелляция пройдет успешно — Утвержден временный порядок расследования страховых случаев заражения медиков коронавирусом в 2021 году. Теперь оно будет проводиться три календарных дня, а не сутки, как это было ранее. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Дегустация пляжей — Краснодарский край начал готовиться к лету. Что нового будет в этом сезоне и как организуют морские круизы, на которые большой спрос, выяснял корреспондент "Российской газеты".

— Клик для коляски — Астраханские ученые и студенты придумали коляску для людей с ограниченными возможностями, которая может передвигаться самостоятельно в нужном человеку направлении. Траектория движения задается на обычном смартфоне, по экрану которого нужно просто провести пальцем.

— Остались на какао-бобах — Мировые производители шоколада столкнулись с жестким кризисом из-за серьезного падения спроса на свою продукцию, пишет Bloomberg. Спрос упал прежде всего в Северной Америке и Европе: там потребители переходят на более здоровые продукты.

— Тульские кирпичи для Детинца — Детинец — так называют кремль Великого Новгорода — будет обновлен. Стартуют работы по его масштабной реставрации. Главная задача — восстановление древних стен на площади около восьми тысяч квадратных метров и гидроизоляция боевого хода.

— Wi-Fi зайдет с воздуха — Компания "Аэрофлот" намерена к апрелю этого года оборудовать системой доступа в интернет 16 среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

— Превзошел ожидания — Число предоставленных кредитов на протяжении практически всего года существенно превышало значения 2019 года, достигнув максимума в августе 2020 года, когда было предоставлено 272 тысячи кредитов, сообщает Банк России.

— Победа в конкурсе привела в тюрьму — Следственный комитет РФ сообщил, что заместителю руководителя департамента государственных закупок Минобороны Александру Борувкову Хамовнический районный суд Москвы дал солидный срок и огромный штраф.

— Погасят земные долги — Кабинет пользователя на портале госуслуг будет автоматически закрываться после его смерти. Печальную весть ЗАГСы разошлют во все нужные инстанции, в том числе администраторам портала госуслуг, приставам, нотариусам и т. п.

— Непосредственные люди — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в законы "О противодействии коррупции" и "О банках и банковской деятельности". Инициатива наделяет прокуратуру полномочиями обращаться в суд, чтобы обращать в доход государства чиновничьи накопления, превышающие официальный доход.

— Больно не будет — Правительство России внесло в Госдуму законопроект, защищающий медиков от уголовной ответственности при каких-то оплошностях с обезболивающим.

— Дети в Сети, школе и дома — Школьники возвращаются за парты, родители — в офисы. Останется ли в нашей жизни формат онлайн-уроков? Может ли современное общество гарантировать ребенку информационную безопасность? О чем дети хотят говорить с министрами? Как помочь отцам-одиночкам? На эти и другие вопросы "РГ" отвечает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

— Отпуск по уходу — Если в семье есть тяжелобольные люди и приходится совмещать работу и постоянный уход за ними, то таким работникам должны предоставляться дополнительные трудовые льготы. Например, дополнительный отпуск.

— Женский класс — В канун 8 Марта стартовал второй поток образовательной программы "Женщина-лидер" мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

— Откройте, полиция мысли! — Колледж в небольшом городке Дженесео при Университете штата Нью-Йорк отстранил одного из студентов от обязательной практики за неподобающие взгляды в соцсетях.

— Владеть не значит иметь — Владение земельным участком само по себе не порождает право собственности. Этот факт еще раз подтвердил Конституционный суд РФ, который при изучении жалобы Владимира Афанасьева из Подмосковья уточнил также порядок применения понятия "приобретательная давность".

— Дело в валюте — Басманный суд во вторник удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя транспортного прокурора Москвы Дмитрия Листопада.

— Обойдутся без Шекспира — После выхода Британии из Евросоюза в Брюсселе создают новый вид английского языка — континентальный. Английский, являющийся официальным языком в разных странах, везде разный.

— Спектакль на дом — Римлянам, подсевшим за последний год на всевозможные курьерские службы, предоставили уникальную возможность заказать не выходя из дома не только пиццу или фастфуд, но и духовную пищу.

— Без суда последствия — Фармконцерн Pfizer навязывает странам Латинской Америки унизительные условия приобретения своей вакцины. В тех странах, где договоры о поставках были подписаны, Pfizer получил не только финансовые преимущества, но и правовую индульгенцию.

— Дорогие обои — Британский премьер Борис Джонсон намерен открыть благотворительный фонд, чтобы расплатиться за дорогостоящий ремонт в своей официальной резиденции.

— Перешли на "удаленку" — Многомиллиардные сделки и инвестиции, кратное увеличение аудитории, старт масштабных госпроектов — в пандемию российская EdTech-индустрия выросла на 30-35%.

— Путешествуем по стране — По данным Ростуризма, в кризисном 2020 году оборот туротрасли России упал на 60%, до 2,1 триллиона рублей. Доход гостиниц сократился более чем в два с половиной раза. Помимо ставших недоступными большинства направлений выездного туризма, в Россию полностью прекратился поток иностранных туристов.

— Ставка на доставку — Ковид подстегнул рост интернет-торговли — за год она прибавила 58,5% к 2019-му. В 2020 году россияне оформили покупок в российских и зарубежных интернет-магазинах на 3,221 триллиона рублей, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

— Поездка откладывается — По итогам 2020 года, на который пришлось две волны пандемии, объемы авиаперевозок, по данным Росавиации, упали на 46% к 2019 году. За первый месяц 2021 года отрасль немного улучшила свои позиции.

— Доктор на связи — Почти на 9% увеличился объем отечественного фармрынка в денежном выражении по итогам 2020-го, превысив 2 триллиона рублей, и это рекордный показатель за последние пять лет, следует из анализа DSM Group.

— Едим дома — Рынок общепита в прошлом году сократился в визитах на 26%, подсчитали в агентстве NPD Group. Больше всего пострадали заведения среднего демократичного сегмента, которые потеряли 40% посетителей.

— Северная столица лечит — Медицинскому туризму в Северной столице предстоит бурное развитие. Это показали первые дни работы онлайн-акселератора медицинского и оздоровительного туризма для клиник и санаториев.

— Рожайте — деньги не пропадут — Льготную молодежную ипотеку теперь могут взять не только семейные люди, но и холостяки. У сирот, покидающих детские дома, появятся взрослые наставники, которые научат жить самостоятельно и защитят, если понадобится.

— Проверь льготы — Самарские айтишники разработали онлайн-сервис: введя личные данные и доходы, можно получить информацию о выплатах и услугах, на которые рассчитывает семья. Мобильное приложение так и назвали "Социальный калькулятор".

— Гранты гарантируют — Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), который правительство решило присоединить к Российскому научному фонду (РНФ) отменил конкурс ("а") на финансирование научных проектов.

— Азия купит — Увеличить экспорт угля предложил президент на совещании по вопросам развития отрасли. Речь прежде всего идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Также нужно проработать все сценарии и гарантировать укрепление экономик угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь.

— Прописные истины — До конца нынешнего года власти должны определиться со статусом апартаментов. Одним из минусов такого жилья считается невозможность прописаться в помещении. Однако, по словам экспертов, регистрация сейчас уже не так важна, как несколько десятилетий назад.

— Материалы для протокола — Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе ведомства. Соцсеть может быть оштрафована за неисполнение требований об удалении запрещенной информации.

— Иммунные ответы — В мобильном приложении портала госуслуг можно будет узнать результаты исследований на коронавирус и подтвердить прохождение вакцинации. Такой проект постановления правительства Минцифры разместило на портале проектов правовых актов.

— Цифры держат дистанцию — Основной этап Всероссийской переписи населения состоится с 23 августа по 30 сентября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в этот период затруднено, перепись пройдет с 1 апреля по 20 декабря.

— Нерабочее время года — Получить статус безработного без визита в службу занятости, просто заполнив заявление на портале госуслуг или "Работа в России", можно будет до конца июля.

— Значение таблички — Информационная табличка, предупреждающая о том, что впереди может быть комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений, стала самостоятельным знаком.

— Фактор везения — Такси регулярно пользуются более половины жителей российских городов, а работают таксистами около 2 миллионов человек. Но число аварий и других инцидентов с участием этого вида транспорта растет.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Денонсенс — Бизнес попросил власти не разрывать с Нидерландами соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Обращение к премьеру Михаилу Мишустину направил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

— Стереоаффект — Москве необходимо отреагировать на неаргументированное санкционное давление Запада, заявили "Известиям" в Совфеде. Второго марта Евросоюз ввел ограничения в отношении глав четырех силовых ведомств России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

— План на лето — Уже летом банки будут обязаны выкупать обратно у клиентов те продукты, которые они продали им с использованием обмана. Соответствующий законопроект будет принят в апреле, а вступит в силу в июне-июле, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Поставить "дочку" — "Аэрофлот" в этом году прекратит полеты в 26 российских городов. Это следует из системы бронирования билетов перевозчика, данные которой проанализировали "Известия". Согласно новой стратегии "Аэрофлота" до 2028 года, он передает свои внутрироссийские направления дочерним компаниям — "России" и "Победе".

— Безденежная единица – К 2024 году Алтайский край должен привлечь около 3,4 миллиарда рублей инвестиций и создать 5,5 тысячи рабочих мест, сообщили "Известиям" в Минэке после рабочего визита председателя правительства Михаила Мишустина в регион.

— Зайти в экспорт — России необходимо перенаправить экспортные потоки угля на Восток в связи со снижением спроса со стороны государств Евросоюза — наиболее перспективным партнером может стать Китай, рассказали "Известиям" аналитики рынка, комментируя совещание по вопросам развития угольной отрасли.

— Весной дорогу — Оппозиция в Армении будет настаивать на проведении внеочередных парламентских выборов в апреле. Об этом "Известиям" заявил глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

— Дела внутренние — Ровно десятилетие назад в России началась реформа правоохранительных органов, превратившая милиционеров в полицейских. За это время число зарегистрированных в стране преступлений, по данным МВД, снизилось на 22% (тяжких и особо тяжких — на 18%).

— Цены распустились — За год цветы в России подорожали на 30–100% в зависимости от вида. Розничные цены поднялись к 14 февраля, да так и не опустились. В преддверии 8 Марта они могут вырасти еще на 25–30%, рассказали "Известиям" поставщики. На рост цен на импортные растения повлияли пандемия, курс евро и увеличившаяся стоимость перевозки.

— Без фанатизма — Игра в футбол при пустых трибунах оказывается менее эмоциональной, выяснили ученые из Австрии. Они проанализировали матчи сезона 2018/19, когда спортсменов поддерживали болельщики, и 2019/20, когда часть игр прошла без зрителей. Выяснилось, что во время "игр призраков" без фанатов эмоциональные ситуации возникали на 20% реже.

— Рыцарский проступок — Банковские клиенты рискуют потерять деньги из-за своей честности: в России началась волна обманов с "возвратом случайных переводов", выяснили "Известия". Злоумышленники начисляют средства человеку якобы по ошибке, а затем просят вернуть их по другим реквизитам.

— Поставки сладки — Поставки российской нефти и нефтепродуктов в США в 2021 году могут вырасти на 5% по сравнению с прошлым годом, или на 10 миллионов баррелей. Такой прогноз дали "Известиям" аналитики. В 2020-м Россия поставила в США 196,9 миллиона баррелей на 8–8,5 миллиарда долларов.

— Чат расплаты — Иск от инвесторов TON может грозить Telegram арестом счетов и имущества и отключением дата-центров мессенджера, не исключают опрошенные "Известиями" эксперты.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— ЧТПЗ меняет покупательские предпочтения — Покупкой Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) заинтересовался новый претендент —ТМК Дмитрия Пумпянского. Хотя летом 2020-го ЧТПЗ и подписал соглашение о слиянии с другим своим конкурентом, сделка до сих пор не завершена.

— Тарифные рифы — Годовой рост тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов в России составил 4,05% —это больше, чем рост тарифов на ЖКУ. Самое существенное повышение расценок — в Новосибирской и Омской областях и Татарстане.

— Не видим системных рисков для мусорной отрасли — Денис Буцаев, который чуть не стал губернатором Белгородской области, рассказал, почему решил вернуться в компанию "Российский экологический оператор", изменятся ли тарифы на вывоз мусора и какие меры поддержки получит отрасль.

— "Дом.РФ" не рассчитал наплыва — Потенциальные клиенты банка "Дом.РФ" стали жаловаться, что не могут заключить кредитные договоры после одобрения рефинансирования ипотеки. Они рассчитывали на сниженную ставку по акции, но спрос оказался слишком велик.

— "Система" закидывает удочку на Камчатку — АФК "Система" готовит проект на Камчатке, частью которого может стать любительская рыбалка на лососей. Приток туристов из других регионов может усложнить доступ к рыбалке для жителей Камчатки.