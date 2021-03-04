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Назван спрос на депозитном аукционе Казначейства
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Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ сроком 63 дня в четверг составил 121,5 миллиарда рублей при лимите в 50 миллиардов, следует из материалов Казначейства. Объем средств... ПРАЙМ, 04.03.2021
казначейство, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ сроком 63 дня в четверг составил 121,5 миллиарда рублей при лимите в 50 миллиардов, следует из материалов Казначейства.
Объем средств в заявках, подлежащих удовлетворению, составил 50 миллиардов рублей. В аукционе приняли участие пять банков, заявки четырех из них были удовлетворены. Дата внесения средств — 5 марта, возврата — 7 мая.
Казначейство совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.