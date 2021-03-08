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2021
https://1prime.ru/News/20210308/833188074.html
Названа самая популярная в России марка автомобиля
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Самой популярной моделю машины среди россиян по-прежнему остается "семерка" (ВАЗ-2107), следует из материалов "Коммерсанта". Производство данной модели прекратилось еще в 2012... ПРАЙМ, 08.03.2021
автомобили, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Самой популярной моделю машины среди россиян по-прежнему остается "семерка" (ВАЗ-2107), следует из материалов "Коммерсанта".
Производство данной модели прекратилось еще в 2012 году, однако именно ее чаще остальных регистрируют в ГИБДД. С каждым годом машин этой модели становится все меньше, отмечает издание. В 2018-2020 годах из автопарка выбыло порядка 100 тысяч автомобилей ВАЗ-2107: они были сняты с регистрации по разным причинам.
Кроме того, в 2019 году количество зарегистрированных в ГИБДД иномарок впервые превысило количество машин отечественных брендов. В минувшем 2020 году разрыв усилился.