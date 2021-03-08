МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Самой популярной моделю машины среди россиян по-прежнему остается "семерка" (ВАЗ-2107), следует из материалов "Коммерсанта". Автоэксперт рассказал, когда можно вернуть машину обратно в салон

Производство данной модели прекратилось еще в 2012 году, однако именно ее чаще остальных регистрируют в ГИБДД. С каждым годом машин этой модели становится все меньше, отмечает издание. В 2018-2020 годах из автопарка выбыло порядка 100 тысяч автомобилей ВАЗ-2107: они были сняты с регистрации по разным причинам.

Кроме того, в 2019 году количество зарегистрированных в ГИБДД иномарок впервые превысило количество машин отечественных брендов. В минувшем 2020 году разрыв усилился.