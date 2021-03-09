(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Бот и все о нем — Власти хотят заблокировать сервисы для сбора данных в Telegram — Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать боты, которые собирают и распространяют персональные данные россиян.

— Триллионы на марше — США готовы разгонять экономический рост в последней схватке с вирусом — Сенат США в субботу утвердил инициированный Джо Байденом новый пакет помощи американской экономике в размере $1,9 трлн — это позволит сохранить антикризисные выплаты и нарастить расходы на борьбу с пандемией.

— Как камень с души перевалился — Правительство может убрать часть требований к инвесторам в порты — Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил переработать законопроект, вводящий ответственность для инвесторов в морские порты. Из него исключат положения, вызвавшие наибольшую критику бизнес-сообщества.

— Не тушкой, так бройлером — Птица мечется между твердыми ценами и дешевой колбасой — Торговые сети и крупные производители мяса птицы договорились о сохранении отпускных цен на тушку бройлера на три недели и объемов поставок на уровне не ниже прошлого года.

— Климатическая дипломатия возвращается — РФ и США будут совместно работать в природоохранной сфере — РФ и США возобновляют двустороннее взаимодействие по вопросам климата — советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев провел первую встречу со спецпредставителем нового президента США по вопросам климата Джоном Керри.

— Под занавес что-то даже прибыло — Чистый убыток в 2020 году показан пятью отраслями экономики — Прибыль до налогов в 2020 году в экономике сократилась на 23,5%, свидетельствуют оперативные данные Росстата.

— Жизнь победила пандемию — Мониторинг страхования — По итогам коронавирусного 2020 года страховщики не только не потеряли в прибыли, но и смогли нарастить общий объем сборов. Как следует из статистики ЦБ, совокупный объем страховых премий на рынке превысил 1,5 трлн руб. (рост на 4,1% относительно 2019 года).

— Никто за язык не притянул — Почему не работает закон о наказании чиновников за оскорбление граждан — Поправки к КоАП, позволяющие наказывать представителей власти за оскорбление граждан, действуют более двух месяцев, но об их применении на практике пока неизвестно.

— Москва ставит на прекрасное — Кандидатами в Госдуму от столицы могут стать две общественницы и экстравагантный телеэрудит — Московские власти продолжают отбор потенциальных кандидатов, которых они готовы будут поддержать на выборах в Госдуму по одномандатным округам.

— Расписка о двух концах — Уголовный суд поддержал галериста, а гражданский — его оппонента — Как стало известно "Ъ", с неожиданной правовой коллизией столкнулся известный коллекционер предметов искусства Андрей Еремин.

— Адвокатов привлекли к авиаинцидентам — В деле о хищении при оказании юридических услуг "Аэрофлоту" прибавилось эпизодов — Как стало известно "Ъ", в деле о хищении у "Аэрофлота" 250 млн руб. при оказании услуг адвокатской коллегией появились новые эпизоды.

— Павлу Буре предложили сыграть свидетелем — Знаменитый хоккеист даст показания на процессе по делу о стрельбе в "Москва-Сити" — Как стало известно "Ъ", на процессе по уголовному делу о перестрелке, произошедшей в 2017 году в "Москва-Сити", в ходе которой был убит один человек и ранены пятеро, в качестве свидетеля в Пресненском суде столицы выступит прославленный российский хоккеист Павел Буре.

— Передайте паспорт за проезд — В России вступили в силу новые правила для пассажиров общественного транспорта — Контролеров в общественном транспорте с 7 марта наделили правами полицейских: они смогут требовать у льготников паспорт, а при перевозке детей — и свидетельство о рождении.

— Больным гепатитом C прописали самолечение — Подмосковный фонд ОМС перестал выделять деньги на жизненно важный препарат — Пациенты с гепатитом C из Подмосковья перестали получать бесплатные препараты — прямо посреди курса лечения.

— США расчехляют стратегический сбоезапас — В Белом доме заговорили о кибератаках против Москвы — США в ближайшие недели могут провести массированную кибератаку против России, которую в Вашингтоне называют ответом на масштабную хакерскую атаку на американские правительственные учреждения, приписываемую Москве.

— Дональд Трамп жалеет себя для других — Экс-президент США не позволит республиканцам-предателям использовать свое имя — Лишившись президентского поста, Дональд Трамп борется за сохранение своего влияния в Республиканской партии США, базовый электорат и значительная часть руководства которой продолжают его поддерживать.

— Армянский кризис увяз в суде — Стороны противостояния в Ереване пытаются не выходить из правового поля — Армянский политический кризис продолжает тлеть, но не разгорается. И власть во главе с премьером Николом Пашиняном, и оппозиция, заручившаяся поддержкой армейского руководства, пытаются добиться выполнения своих требований законным путем — без уличных столкновений и применения оружия.

— Новые ТЭС оказались лишними — Загрузка энергоблоков снизилась из-за пандемии и теплой зимы — В 2020 году заметно снизилось использование тепловых энергоблоков, построенных после реформы РАО "ЕЭС России".

— Над всей Испанией безоблачные газы — НОВАТЭК поставит Repsol 15 млн тонн СПГ — По данным "Ъ", НОВАТЭК в 2020 году заключил твердый контракт по продаже газа с будущего проекта "Арктик СПГ-2" с испанской Repsol.

— Вирусы капают с веток — Хакеры продвигают вредоносные ссылки через форумы — В рунете набирает оборот новая схема распространения вредоносного программного обеспечения (ПО): мошенники размещают ссылки на зараженные архивы в обсуждениях на форумах и продвигают их в поисковых системах.

— Инвестиции прошли мимо индексов — Вложения в развивающиеся рынки растут, а фондовые индикаторы — нет — Восьмую неделю подряд международные инвесторы наращивают вложения в фонды развивающихся стран.

— Пенсионного дивизиону прибыло — Группа "Регион"-"Россиум" покупает еще один НПФ — Пенсионный дивизион группы "Регион"-"Россиум" планирует еще одну покупку негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Документы об одобрении сделки по приобретению им "Оборонно-промышленного фонда им. В. В. Ливанова" (ОПФ) уже поданы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

— Платежи хотят по магазинам — СБП пытается вовлечь ритейлеров в программы лояльности — Для продвижения оплаты через государственную Систему быстрых платежей (СБП) ее оператор НСПК ведет переговоры с ритейлерами о разработке совместных программ лояльности.

— "Скептицизма и смеха заметно поубавилось" — Глава АО "Чери Автомобили Рус" Владимир Шмаков о китайских машинах в России — Спрос на автомобили китайских брендов в России активно растет: два бренда из КНР, одним из которых стал Chery, по итогам февраля входят в топ-15. О том, как менялись автомобили концерна, и о роли российского рынка "Ъ" рассказал глава АО "Чери Автомобили Рус" Владимир Шмаков.

— Зеленую энергетику переводят на строгий режим — Новые ВИЭ-объекты будут штрафовать за низкую выработку — Правительство опубликовало правила новой программы поддержки ВИЭ на 2025–2035 годы, и они оказались неожиданно строгими.

— Товарно-денежное повышение — Объемы POS-кредитования выросли из-за роста цен — Кредиты на приобретение товаров в торговых точках одними из последних на рынке в феврале восстановились до уровня, который был до пандемии.

— "Круг добра" охватил не всех — Пациенты с муковисцидозом могут остаться без помощи фонда — Пациентские организации обеспокоены тем, что муковисцидоз до сих пор не вошел в список заболеваний, лечение которого будет финансироваться из средств фонда "Круг добра", созданного по инициативе Владимира Путина для помощи детям с редкими заболеваниями.

— Кинозрители подхватили вирусное видео — Пандемия ускорила рост рынка онлайн-кинотеатров — Российский рынок легальных видеосервисов в 2020 году ускорил рост, увеличившись на 66% против 46% в 2019 году, подсчитали в агентстве "ТМТ Консалтинг".

— Baikal лишают озера — Производителю воды грозит остановка добычи — У производителя питьевой воды Baikalsea Company бывших топ-менеджеров "Реновы" возник конфликт с экологами. Фонд "БайкалЭкоДействие", созданный при поддержке депутата Госдумы Николая Будуева, в суде потребовал признать незаконной станцию, через которую компания добывает воду из озера.

— Петербург окружают лесами — Рост цен на жилье в городе привлекает застройщиков — После консолидации активов Glorax Development одним из основателей компании Андреем Биржиным компания закрыла первую сделку по покупке площадки для строительства жилья.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— 5G может начать работу в столичном метро — "Ростелеком" может оказаться единственным оператором с доступом к частотам 3,4–3,8 ГГц — Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует рассмотреть вопрос допуска компании Freshtel, дочернего оператора "Ростелекома", к тестированию работы сети 5G в метро Москвы и Казани на частотах 3,4–3,8 ГГц.

— Доходы легальных онлайн-кинотеатров рекордно выросли — В топ-5 российских видеосервисов по итогам 2020 г. впервые вошел "Кинопоиск" — Российский рынок легальных видеосервисов по итогам 2020 г. показал рекордный рост: совокупная выручка онлайн-кинотеатров увеличилась на 66% до 27,8 млрд руб., следует из данных "ТМТ консалтинга".

— Евросоюз подготовил проект о введении COVID-паспортов — Но как их применять, еще не решено — 17 марта Еврокомиссия (ЕК) представит свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе (ЕС). Об этом на брифинге 8 марта заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

— Муниципальных депутатов Москвы будут штрафовать за помощь протестующим — Оргвыводы могут ждать всех им симпатизирующих при должностях — Муниципальный депутат Кунцева Денис Шендерович вызван на 9 марта в отдел полиции для составления протокола по статье административного кодекса об организации либо проведении публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАПа) в связи с январскими несанкционированными митингами из-за заключения политика Алексея Навального.

— Эксперты представили четыре сценария думской кампании 2021 года — Наиболее вероятный – сохранение в парламенте нынешних четырех партий — Наиболее вероятным сценарием предстоящей избирательной кампании будет сохранение четырехпартийной модели Госдумы.

— Куда хотят женщины — Пойти в Госдуму могут предприниматель Анастасия Татулова и экс-мэр Сардана Авксентьева — "Новые люди" начали отбор кандидатов как в Госдуму, так и на выборы в региональные заксобрания, которые пройдут в сентябре 2021 г., сказал "Ведомостям" собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердил источник, близкий к партии.

— Россия справилась с кризисом лучше других стран — Помогли бюджетное правило и грамотная господдержка экономики, считают в НИУ ВШЭ — Россия впервые прошла кризис лучше, чем мир в целом: падение ВВП составило 3,1% против 3,5% в глобальной экономике, отмечают специалисты института "Центр развития" НИУ ВШЭ. Они подчеркивают, что "эксперты ожидали по России худшей динамики".

— Moody's увидело риски для банков, кредитующих МСП — Однако банки подготовились к худшим сценариям, наращивая резервы, успокаивают эксперты — Рост объемов кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), может иметь негативные последствия для российских банков. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody's.

— Пандемия не помешала росту поступлений от налогов на имущество граждан — Главная причина – взимание налога по кадастровой стоимости — В 2021 г. во всех регионах России налоговая база по налогу на имущество граждан будет определяться исходя из кадастровой стоимости недвижимости.

— Какой вкус у стейков из 3D-принтера — И по какой цене продает их Redefine Meat — "Что вам напечатать на обед?" – такой вопрос уже не из разряда фантастики. Израильский стартап Redefine Meat научился печатать на 3D-принтере стейки, которые не отличаются от настоящего мяса.

— Цены на удобрения для российских аграриев могут зафиксировать — Их рост в 2021 г. составил от 20 до 70% — Несколько раз на прошлой неделе в правительстве обсуждался вопрос регулирования цены на минеральные удобрения для отечественных аграриев, рассказали три участника совещаний.

— Fix Price проведет крупнейшее IPO среди российских ритейлеров — Акционеры сети могут привлечь до $2 млрд в ходе размещения — Глобальные депозитарные расписки (GDR) сети магазинов фиксированных цен Fix Price c 10 марта начнут торговаться на Лондонской фондовой бирже.

— МТС может вывести свои сотовые вышки в отдельную компанию — Инфраструктура – дорогостоящий актив, который в перспективе можно выгодно продать, считают эксперты — Компания МТС может передать свою пассивную инфраструктуру (сотовые вышки, мачты и столбы) специально созданной компании. Это один из сценариев развития ее инфраструктурного бизнеса, рассказали "Ведомостям" менеджер компании – партнера МТС и источник, близкий к одному из российских инфраструктурных операторов.

— Мировая фармацевтика инвестирует в биотех-компании из Китая — Китайский рынок лекарств к 2023 году вырастет до $140–170 млрд — Несмотря на геополитические риски, проблемы с правами на интеллектуальную собственность и с безопасностью данных, мировые фармацевтические компании в 2020 г. заключили рекордное количество сделок с китайскими биотех-стартапами.

— Кино шаговой доступности — Чем старые московские кинотеатры отвечают видеосервисам — Сегодня, в период расцвета онлайн-кинотеатров, традиционные площадки формируют вокруг себя сообщества преданных зрителей-синефилов, для которых поход в кино – возможность стать активным соучастником "киносеанса", а не просто пассивным зрителем.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Выезд на природу — Глава Минприроды Александр Козлов — о сверхдоходной упаковке, ранимой воде и новых зонах отдыха — Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал "Российской газете" о новых законопроектах, которые готовят в министерстве.

— Каршеринг с подлогом — Водителя лишили прав за то, что на арендованной через его аккаунт машине ездил пьяным другой — Женщину лишили прав за то, что бывший муж, воспользовавшись ее данными, взял в нетрезвом виде в краткосрочную аренду автомобиль. Справедливость в этом деле восторжествовала только благодаря Верховному суду.

— Уходи не возвращая — Кассационный суд запретил забирать подарки у бывших любовниц — Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал весьма важное разъяснение: бывшая любовница ничего не должна мужчине, сколько бы денег в дни страсти он на нее ни потратил.

— Открыты на учет — Роскомнадзор обяжет соцсети считать посетителей — Соцсети будут обязаны установить счетчики посетителей. Так Роскомнадзор сможет определять, какие ресурсы подпадают под действие закона, обязывающего их самостоятельно мониторить и блокировать запрещенный контент.

— Как остаться на дистанции — Удаленка перестанет быть обязательной для тех, кому за 65 — С 1 апреля перевод на удаленку работников старше 65 лет становится рекомендательным, а не обязательным, как это было ранее. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Любовь и благодарность — Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта — 8 марта президент Владимир Путин поздравил российских женщин с праздником.

— Попали под раздачу нефти — Чем новое решение ОПЕК+ выгодно для бюджета России и курса рубля — Неожиданное для многих решение ОПЕК+ сохранить на апрель условия сделки по сокращению добычи нефти дало мощную поддержку котировкам.

— Министерство для семьи — Глава государства дал поручения по защите детей — Государство расширит поддержку семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и сирот, а также усовершенствует работу опеки. Такие поручения подписал президент по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

— Частота и порядок — Минцифры опровергло возможность отключения домашнего интернета — Сообщения о том, что некоторые российские абоненты могут лишиться доступа к домашнему интернету, не соответствуют действительности, сообщили в минцифры.

— Вектор науки — Основная работа по вакцинации населения от коронавирусной инфекции должна быть завершена до осени, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в конце прошлой недели в Новосибирске в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

— Настигнуть квантовым скачком — Государство профинансирует исследования телекоммуникаций — Минцифры выделит субсидии на исследования в области перспективных технологий. Такой проект постановления правительства министерство разместило на портале проектов правовых актов.

— Углю дадут дорогу — Михаил Мишустин утвердил программу развития Кузбасса до 2024 года — Кузбасс получил собственную программу социально-экономического развития до 2024 года и перспективы увеличить отгрузку добываемого в регионе угля. Такое решение было принято премьер-министром Михаилом Мишустиным в субботу в Кемерово.

— Деревня городского типа — Почему переехавшие из-за пандемии на село горожане и не думают возвращаться — Спрятавшись от пандемии в деревнях и поселках, со снятием ограничений россияне уже не спешат возвращаться в мегаполисы. Продают квартиры в городах, берут гранты и организовывают фермы.

— Спутник прилетел в Европу — В Италии будут выпускать российскую вакцину от COVID-19 — Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будут выпускать в Италии. Соглашение об этом подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma&Biotech, сообщает РИА Новости со ссылкой на Итало-Российскую торговую палату (ИРТП).

— Магистраль набирает скорость — В Подмосковье начали строить нулевой этап трассы "Москва — Казань" — В Подмосковье началось проектирование второго пускового комплекса обхода Балашихи и Ногинска, выводящего на будущую новую трассу М-12. Работы на первом пусковом комплексе идут уже с конца прошлого года.

— Успеть в сжатые метры — Покупатели квартир все чаще отдают старое жилье застройщику — Услугой trade-in (покупкой новой квартиры с зачетом стоимости старой) все чаще пользуются покупатели жилья в новостройках. Еще больший всплеск спроса на это ожидается в начале лета.

— Сядут за чтение — Следователей обяжут показывать обвиняемым уголовное дело целиком — Госдума заканчивает сбор отзывов на проект поправок в УПК, обязывающих следователя вовремя показывать обвиняемому полностью все уголовное дело. Тогда у человека будет время подготовиться, чтобы аргументированно дать ответ перед судом.

— Человек поколения победителей — Ушел из жизни бывший Генеральный прокурор СССР — 7 марта 2021 г. в возрасте 97 лет скончался советский и российский ученый-правовед и государственный деятель, специалист в области уголовного права, уголовного процесса и криминологии, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР, лауреат премии "Юрист года" 2015 года Александр Яковлевич Сухарев.

— Хранилище с подвохом — В Москве не стихает волна краж из банковских ячеек — В выходные стало известно о новой многомиллионной краже из депозитария одного из столичных банков.

— "Я не хотела жить" — Принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью о жизни в королевской семье — Принц Гарри и Меган Маркл впервые с момента разрыва с британской королевской семьей дали интервью, в котором рассказали все.

— Банк ответит за пристава — Верховный суд РФ разъяснил, кто отвечает за неправильное списание долга — Очень важное для граждан разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда разбиралась в списании "долговых" сумм со счета некой гражданки. У женщины забрали деньги, которые трогать было нельзя.

— Система координат Гурова — Победитель Всероссийского конкурса "Учитель года-2020" Михаил Гуров преподает математику в Ростове-на-Дону. Зачем он ушел из науки в школу, работает ли социальный лифт для учителя, как не проворонить юного гения и почему для гуманитария математика похожа на привидение из "Гарри Поттера"? Об этом Гуров рассказал читателям "РГ".

— Что Меркель хорошо?— Почему Германия не спешит снимать маски и отменять карантин — Надежды немцев, что с приходом весны жизнь начнет возвращаться в привычное русло, не оправдались. Вновь посовещавшись с премьерами земель, канцлер Ангела Меркель объявила об очередном продлении локдауна — на этот раз до 28 марта.

— Пенсионер китайского значения — В Китае хотят повысить пенсионный возраст и сделать его одинаковым для женщин и мужчин — В рамках 14-й пятилетки (2021—2025) Китай приступил к борьбе с проблемой старения населения, которая напрямую связана с падением уровня рождаемости.

— Для чистого сердца — Государство усилит поддержку прорывных технологий — Робот с помощью электродов избавляет пациента от опасной аритмии. В России он работает только в Новосибирске — в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Мешалкина.

— Новоселье ускорят бюджетом — Выделены деньги на квартиры для жильцов разрушенного дома в Ярославле — Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 211,6 миллиона рублей на приобретение квартир жильцам дома в Ярославле, частично разрушенного взрывом бытового газа в августе прошлого года.

— Опять встречка — Семь человек стали жертвами ДТП в Самарской области — Страшная авария с участием легкового автомобиля Volkswagen и грузовика Isuzu произошла вчера утром на трассе Волжский — Курумоч в Самарской области. Погибли семь человек. Предварительно виновником трагедии полицейские называют водителя легковушки, выехавшего на встречку.

— Копилка для ума — Портфолио вместо ЕГЭ и бессрочная госаккредитация вузов — Какие изменения ожидают Единый госэкзамен? Смогут ли вузы получить бессрочную госаккредитацию? Появятся ли всероссийские проверочные работы у студентов? Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Пекин играет на опережение — Китай обозначил задачи экономического развития на пятилетку — Фразой "Развитие — это основа и ключ к решению всех стоящих перед страной проблем" премьер Госсовета КНР Ли Кэцян открыл пятого марта рассказ об очередном пятилетнем плане социально-экономического развития Китая.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Стенам помогают: с рынка ушли почти все ненадежные девелоперы — Доля вовремя сданных новостроек в Москве за год выросла до 62% — В 2020 году со столичного рынка ушли практически все мелкие ненадежные застройщики. Оставшиеся крупные игроки увеличили долю сданных вовремя новостроек в 2020 году на 5%, доведя эту цифру до 62%. Об этом "Известиям" сообщили участники рынка недвижимости.

— Переводная картина: ЮMoney возобновил денежные перечисления за рубеж — Теперь владельцы электронных кошельков могут оплачивать услуги 45 иностранных компаний — С 5 марта ЮMoney возобновил работу с 45 международными компаниями-нерезидентами, заявил "Известиям" представитель сервиса.

— Ксеноновая фарма: Россия станет лидером в производстве безопасного наркоза — Отечественная технология даст возможность обеспечить идеальным анестетиком весь мир — В России разработана технология выделения ксенона из природного газа. Сейчас этот инертный газ добывают из атмосферного воздуха, где его концентрация ничтожно мала.

— "Приехала работать няней": как попадают в сексуальное рабство в России — Волонтеры спасли девушку из притона в Калужской области — В Малоярославце волонтеры спасли девушку, попавшую в сексуальное рабство. Пострадавшая рассказала, что ехала в Москву работать няней, но "работодатели" отвезли ее в притон в Калужской области, где изнасиловали и заставили заниматься проституцией.

— Чипирование откладывается: полупроводники в дефиците по всему миру — Из-за нехватки чипов убытки в десятки миллиардов долларов могут получить даже автопроизводители, а геймерам придется ждать снижения цен на комплектующие к ПК много месяцев — Компьютер, особенно мощный и производительный, в последние полгода превратился в дорогое удовольствие. И речь не только о ПК: нехватка компьютерных плат нанесла удар даже по автомобильной индустрии, что же говорить об электронике.

— Панические войны: за распространение фейков о росте цен накажут по УК — В Госдуме предлагают штрафовать и лишать свободы за искусственное создание ажиотажного спроса на базовые продукты — В России хотят ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты питания. Как выяснили "Известия", такой законопроект разработал депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный.

— Вышки роста: сколько будут дорожать нефтяные котировки — Цена майских фьючерсов на Brent пересекла отметку в $71 — Возвращение нефтяных цен к уровням конца 2019 года будет краткосрочным, и в дальнейшем котировки, скорее всего, пойдут вниз, полагают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Дочка — матери: ФНС ужесточает правила трат в пользу головных компаний — Налоговая служба запретила понижать налог на прибыль, если речь идет о расходах в интересах иностранного акционера — Контроль за платежами российских "дочек" в пользу их головных структур будет ужесточен. В разъяснительном письме ФНС конкретизировала, какие расходы в адрес материнских организаций не могут учитываться их дочерними компаниями при расчете налога на прибыль ("Известия" ознакомились с документом).

— Держаться руля: банки просят доступ к базе МВД с водительскими правами — Он необходим для обмена валюты и выдачи кредитов по этому документу — Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу.

— Даешь капитализм: в России около 10 млн частных инвесторов — В руках россиян ценные бумаги на сумму более 5 трлн рублей — По итогам 2020 года общее число частных инвесторов в стране выросло до 9,9 млн человек. Такие данные опубликовал ЦБ в информационно-аналитическом отчете. Насколько массовым станет приход "физиков" на фондовую биржу — ответили опрошенные "Известиями" эксперты.

— Огня вроде нет: вопрос финансирования мусоросжигательных заводов подвис — Минэкономразвития выступило против идеи Минпромторга использовать в этих целях экологический сбор — Вопрос финансирования проекта компании "РТ-Инвест" по строительству 25 мусоросжигающих теплоэлектростанций (МТЭС) оказался в подвешенном состоянии.

— Отложенный механизм — В Армении готовятся к отставке главы генштаба — День, когда должен вступить в силу указ премьер-министра Армении об увольнении главы генштаба, 9 марта, может стать решающим для будущего протестов. Об этом "Известиям" сообщили организаторы митингов в столице республики.

— Каракас-Барабас — Джо Байден не откажется от давления на Венесуэлу — Администрация нового президента США продолжит санкционную политику в отношении Венесуэлы, несмотря на отказ от курса Дональда Трампа, считают опрошенные "Известиями" политологи.

— Чёрный год — Россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте — В 2020 году россияне сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на 21% больше, чем в 2019-м.

— Особенности воздушной охоты — МиГ-31 нашли новое применение — Боевые воздушные корабли" МиГ-31 стали охотниками за баллистическими ракетами. Теперь экипажи будут регулярно отрабатывать перехват боеголовок на учениях.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Дагестан не взял процентный барьер — Регионы Северного Кавказа остаются аутсайдерами по темпам вакцинации от коронавируса — Владимир Путин на этой неделе заявил, что в девяти регионах России прививки от коронавируса делать и не начинали. Что это за регионы, власти не сообщали. РБК узнал, какие субъекты вошли в список отстающих по темпам вакцинации.

— Оппозицию ожидает полуторакратная прибавка — В Кремле допускают увеличение общефедеральной части выборных партийных списков — В Кремле обсуждают возможность увеличить федеральную часть партийных списков на выборах в Госдуму с десяти до 15 человек. Соответствующую инициативу на осенней встрече с президентом России выдвинул Владимир Жириновский.

— Продовольственная безопасность выплеснулась на соседей — Россия в 2020 году поставила рекорд по продаже питания за рубеж — В 2020 году российский экспорт сельхозпродукции впервые в новейшей истории превысил импорт. В этом году заметного роста поставок эксперты не ждут: его сдерживают меры, введенные для стабилизации цен на продукты внутри страны.

— Fix Price добилась в Лондоне хорошей цены — Одна из крупнейших российских торговых сетей привлечет в ходе IPO $2 млрд — Первичное размещение на лондонской и московской биржах ретейлера Fix Price пройдет по верхней границе диапазона — $9,75 за расписку. С учетом увеличенного предложения в ходе ipo компания привлечет $2 млрд.

— Страховщики разменяли инвестиции на накопления — ЦБ подвел итоги 2020 года на страховом рынке — В 2020 году взносы граждан по полисам накопительного страхования жизни выросли на четверть. Продажи этих продуктов, включающих инвестиционную составляющую, стали одним из драйверов роста рынка на фоне снижения ставок по вкладам.

— Только в телекоме мы потеряли ₽5–6 млрд на эффекте пандемии — Алексей Корня, возглавивший МТС в марте 2018-го, покинет пост президента компании. Незадолго до официального объявления о кадровых перестановках он подвел итоги своей работы в интервью РБК.

— Домашний зритель предпочел залы поменьше — Агентство TelecomDaily представило данные о российской аудитории онлайн-кинотеатров — Несмотря на увеличившуюся выручку, сервисы ivi и Okko уступили по итогам 2020 года часть рынка другим активно развивающимся онлайн-кинотеатрам. Свои позиции укрепили, по версии агентства TelecomDaily, "Кинопоиск" и Netflix.