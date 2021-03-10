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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Биомеры будут приняты — Правительство хочет резко активизировать продвигающийся черепашьим шагом сбор биометрических данных россиян. По данным "Ъ", в Минцифры планируют ввести "административные меры", в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии.

— Цены на трубы трещат по бесшвам — На фоне растущих цен на нефть ТМК Дмитрия Пумпянского решила купить ЧТПЗ, образовав безоговорочного лидера на рынке производства труб нефтегазового сортамента с долей около 80%. Компания выкупит 86,5% ЧТПЗ у его основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. и потенциально может увеличить пакет за счет обязательной оферты.

— В правительстве вспомнили о речных ценностях — Спустя пять лет власти вернулись к идее о приватизации ветхих речных портов за 1 руб. Инвесторы смогут выкупить эти объекты под обязательство восстановить их и использовать по назначению. Однако внесенные по настоянию ФСБ поправки в законопроект ограничивают потенциальный список только теми речными портами, где возможен пункт пропуска через госграницу.

— Затяжечный кризис — Повышение акцизов, открытие границ и снижение покупательной способности населения грозит ростом доли нелегальных сигарет в России с текущих 7% до 15–30% в 2022 году, подсчитали в НАФИ. Табачные компании указывают на разницу акцизов со странами ЕЭАС и выступают за ужесточение контроля за поставками внутри союза.

— Медосвидетельствования уходят в госструктуры — Частные клиники просят Госдуму оставить за ними право проводить медицинское освидетельствование мигрантов. Ранее правительство внесло на рассмотрение пакет поправок, предполагающих, что после появления в РФ единой базы таких осмотров проводить их смогут только государственные медучреждения.

— Контролер регулятору глаз не выклюет — Конфликт между контрольными и регуляторными полномочиями ведомств не помешал работе "регуляторной гильотины", утверждают в Минэкономики. На итоги пересмотра и отмены обязательных требований в отраслях сильнее повлияло соотношение устаревших и актуальных актов, принятие же нового регулирования было сбалансировано специально созданным механизмом рабочих групп и подкомиссий из чиновников и предпринимателей.

— Белый дом присмотрится к ценам — Правительство определило порядок ведения мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Отслеживать риски их роста, в случае если он существенно превышает уровень инфляции, будет Минэкономики. При выявлении такого подорожания анализировать его причины, а при необходимости и предлагать правительству меры экономического реагирования будут уже профильные ведомства. Распоряжением правительства они назначены ответственными за те или иные категории товаров и услуг.

— Запретные плоды просвещения — Депутаты Госдумы после двух недель работы в регионах собрались во вторник на пленарное заседание. Без особых дискуссий во втором чтении был одобрен законопроект, позволяющий президентским назначенцам работать без оглядки на возраст, а в первом чтении — поправки, дающие возможность оперативно по решению Генпрокуратуры блокировать материалы, содержащие оправдание экстремизма.

— Между "Тиграми" и играми — В Общественной палате (ОП РФ) прошли общественные слушания поправок к закону о реабилитации нацизма, которые готовятся ко второму чтению в Госдуме. Поправки вводят уголовную ответственность за клевету на ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и их оскорбление.

— Агитационный женский день — Жительницы ряда районов Москвы получили к 8 Марта поздравительные открытки от потенциальных кандидатов в Госдуму, которых, по данным "Ъ", могут поддержать столичные власти. Официально избирательная кампания стартует только после указа президента, поэтому формально под понятие агитации такая деятельность не подпадает.

— Михаила Меня накажут обвинением — Как стало известно "Ъ", в Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

— Электроны начнут добывать из-под земли — МЧС разрешит размещать оборудование для зарядки электромобилей в подземных паркингах. Таким образом, будет снят запрет, установленный в 2013 году, и регламентирован процесс установки зарядных устройств. "Электромобили пользуются спросом у населения, их эксплуатация требует обеспечения вопросов безопасности", — объяснили "Ъ" в МЧС.

— Авраам Руссо выступит в суде на бис — Как стало известно "Ъ", Пресненский суд Москвы повторно приступает к рассмотрению уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Заказчиком преступления следствие считает бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, а исполнителями — его родственника и других людей из ближайшего окружения.

— Школьная олимпиада выходит в онлайн — Всероссийскую олимпиаду школьников (ВСОШ), которая дает ряд льгот финалистам при поступлении в вуз, разрешено проводить с использованием "информационно-коммуникационных технологий". Это следует из нового порядка, утвержденного Минпросвещения РФ.

— В ОАЭ Сергея Лаврова ожидал даже Ливан — Глава МИДа Сергей Лавров отправился в турне по странам Персидского залива, начав его с Объединенных Арабских Эмиратов. Эту страну в Москве считают ключевым игроком в регионе с наиболее близкой к России позицией по международным вопросам. И не зря.

— США вырабатывают иммунитет от Москвы — Политика сдерживания России, провозглашенная новой администрацией США, распространилась на борьбу с пандемией. Представители Белого дома и Госдепартамента обвинили российские спецслужбы в информационной атаке на западные вакцины, призванной подорвать к ним доверие как к эффективному и безопасному средству от заражения коронавирусом.

— Бизнес нашел деньги на свет и тепло — Бизнес после пандемии восстанавливает платежи за энергоресурсы и коммунальные услуги медленнее, чем за другие товары и услуги, заметили аналитики "СПАРК-Интерфакс". По их оценкам, в прошлом году средняя просрочка платежей за электроэнергию выросла на 25%, а за тепло и воду — на 10%.

— Иностранцы переводятся в России — MoneyGram, единственная сейчас официально зарегистрированная иностранная система денежных переводов в РФ, уходит из страны. Соответствию жестким требованиям ЦБ по локализации бизнеса иностранный игрок предпочел сотрудничество с крупнейшим отечественным участником рынка "Золотой короной".

— "Лайфхакер" сменил страницу — Основатели интернет-портала "Лайфхакер" Сергей Булаев и Олег Недерев продали издание ЗПИФ "Кибертех", узнал "Ъ". Среди его бенефициаров — владельцы инвесткомпании "Велес Капитал" Дмитрий Бугаенко и Алексей Гнедовский. Участники рынка оценивают "Лайфхакер" в 80–342 млн руб., исходя из финансовых показателей 2019 года.

— Рубль набрался нефти — Курс евро на российском рынке после полугодового перерыва опустился ниже 88 руб./€. Европейская валюта уверенно дешевеет в последние дни, в том числе на мировом рынке, на фоне слабой экономической и эпидемиологической ситуации в Европе. Рубль чувствует себя уверенно и против доллара США, чему способствуют высокие цены на нефть.

— В "Дом.РФ" подселяется капитал — Банк "Дом.РФ", входящий в топ-30 по активам, получит от своего одноименного акционера в капитал 30 млрд руб. Деньги необходимы прежде всего для расширения жилищного проектного финансирования. В итоге ипотечно-строительный портфель банка может вырасти как минимум вдвое. Однако дополнительные средства в этом сегменте рынка могут привести к росту конкуренции за заемщиков, что грозит снижением требований банков к застройщикам.

— Операторы вагонов сосредоточились на главном — В условиях потенциально многолетнего периода низких ставок на рынке оперирования вагонами его игроки сокращают закупки нового парка и продают или отказываются от аренды в непрофильных сегментах. Для этого, следует из рейтинга операторов за 2020 год, они все чаще используют операционный лизинг, условия которого мягче, чем финансового, и позволяют досрочно разорвать арендное соглашение.

— Датчане сдают землю — На российском аграрном рынке намечается крупная сделка. Управляющий более 40 тыс. га земель агрокомплекс "Тамбовский", созданный с участием датских инвесторов, может отойти владельцам холдинга "Орловская нива". Сделка стоимостью до 2,7 млрд руб. позволит покупателю увеличить земельный банк до более 70 тыс. га. Иностранных инвесторов могло разочаровать усиление госрегулирования отрасли, считают эксперты.

— AliExpress доставила деньги в Казань — "AliExpress Россия" в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress. Сейчас последний работает с региональными поставщиками и фокусируется на потребителях европейской части России, но планирует расширять охват. По мнению экспертов, сделка нужна "AliExpress Россия" для наращивания присутствия в регионах без масштабных инвестиций в инфраструктуру.

— Zenden не раздробили в суде — Структура крупной обувной сети Zenden Андрея Павлова в двух инстанциях успешно оспорила налоговые доначисления на 867 млн руб. Налоговые органы обвиняли компанию в дроблении бизнеса через несколько ИП для экономии на налогах, но суды сочли факт схемы недоказанным. Юристы говорят, что похожая бизнес-модель встречается в ряде отраслей, а позиция судов должна мотивировать налоговиков более тщательно подходить к доказыванию обвинений.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— С российских блогеров хотят получить налоги — Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.

— Правительство выводит контроль за ценами на новый уровень — Правительство объявило о введении постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Кабмин рассчитывает, что это поможет прогнозировать удорожание значимой продукции и вовремя принимать меры по сдерживанию роста цен.

— Россия и Китай заключили меморандум о возможном совместном освоении Луны — Освоение Луны, которое является одной из необходимых ступеней в космической экспансии человечества, Россия планирует начать совместно с Китаем и другими странами, а не с США и другими партнерами по Международной космической станции. Проект может стать реальностью только в том случае, если будет подтвержден и предложен другим странам на уровне лидеров России и Китая, полагают эксперты.

— Михаил Мишустин объехал почти треть регионов России — Эксперты фонда "Петербургская политика" составили рейтинг губернаторов по принципу их близости к федеральной власти. За скобки при составлении рейтинга вынесли Москву и ее мэра Сергея Собянина.

— Олег Демченко покинул "Иркут" — Один из основателей корпорации "Иркут" 76-летний Олег Демченко ушел с должности ее первого заместителя генерального директора – генерального конструктора, сообщил "Ведомостям" источник в корпорации и подтвердил представитель ОАК.

— Дела против Любови Соболь позволят снять ее с выборов в Госдуму — В Перовском райсуде Москвы 10 марта пройдет первое заседание по делу о незаконном проникновении политика и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любови Соболь в квартиру Константина Кудрявцева.

— Промышленность выходит из убытков — Сальдированная прибыль российских предприятий (без малого бизнеса, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в 2020 г. упала на 23,5%, сообщил Росстат.

— S&P разъяснила свой тезис о риске транзита власти в России — В своем недавнем отчете Standard & Poor"s (S&P) перечислила три главных экономических риска для России в 2021 г., одним из которых агентство назвало транзит власти. "Ведомости" попросили подробнее прокомментировать этот тезис ведущего аналитика S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова.

— Джейн Фрейзер разрушила мужской клуб банкиров Уолл-стрит — В апреле 2019 г. руководители семерки крупнейших банков США – семеро белых мужчин – свидетельствовали перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей. Кто-то из парламентариев поинтересовался: "Увидим ли мы в преемниках кого-то из вас женщину или человека с другим цветом кожи?" Ответом была тишина. Движение #MeToo набирало обороты, так что эта сцена была широко освещена в СМИ. Первым свой ход сделала Citigroup. Ее гендиректор Майкл Корбат в сентябре прошлого года объявил, что покинет свой пост и с марта 2021 г. на его месте будет работать ветеран банка 53-летняя Джейн Фрейзер – впервые женщина возглавит банк с Уолл-стрит.

— Аэропорт Южно-Сахалинска регион поделит со структурой Олега Дерипаски — Компания "Красинвест" выиграла конкурс на строительство пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска, следует из протокола результатов конкурса, с которым ознакомились "Ведомости".

— Выручка Трубной металлургической компании за год снизилась на четверть — В 2020 г. доходы Трубной металлургической компании (ТМК), 65% акций которой принадлежат бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, составили 222,6 млрд руб., свидетельствуют данные годового финансового отчета компании, опубликованные 9 марта. Это на 28% ниже, чем в 2019 г. При этом объем реализованной трубной продукции – сварных и бесшовных труб – снизился на 27% по сравнению с 2019 г. до 2,8 млн т.

— Группа "Самолет" потратит 8 млрд рублей на цифровизацию бизнеса — Девелоперская группа "Самолет" планирует в течение пяти лет потратить на цифровизацию своего бизнеса и покупку IT-проектов около 8 млрд руб. Об этом "Ведомостям" рассказал первый заместитель гендиректора компании Виталий Руденко. По его словам, это позволит увеличить эффективность работы группы, снизит сроки строительства и повысит качество самих проектов.

— Минцифры русифицирует учебный софт — Закон о запрете использования в школах иностранного ПО может вступить в силу уже в декабре 2021 г., указано в плане ведомства по стимулированию развития IT-отрасли ("Ведомости" ознакомились с копией документа). Исполнителями проекта назначены Минцифры и Минпросвещения.

— Фонд основателя "Вкусвилла" инвестировал в "Клинику Фомина" — Инвестиционный фонд "Тилтех" вложит 1,2 млрд руб. в развитие медицинской сети "Клиника Фомина", специализирующейся на женском здоровье. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель фонда и подтвердил представитель медицинской компании.

— Китайские производители электромобилей привлекают инвестиции для конкуренции с Tesla — Три ведущих китайских производителя электромобилей – Li Auto, NIO и Xpeng – планируют в 2021 г. провести вторичное размещение акций на Гонконгской бирже, сообщило 9 марта агентство Reuters со ссылкой на знакомые с планами компаний источники.

— Основатели Fiat покупают долю в Christian Louboutin — Итальянская семья Аньелли – наследники основателя Fiat Джанни Аньелли – покупает 24% акций французского премиального обувного бренда Christian Louboutin, прославившегося своими туфлями на красной подошве.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Берег туристский — Как отечественные и зарубежные курорты готовятся к летнему сезону, какие программы принимаются для привлечения туристов и какие направления для отдыха могут стать наиболее популярными в этом году — в обзоре "РГ". А также — о том, как повлияла пандемия на гостиничный бизнес.

— Спутник видит лихача — Телематические устройства передают страховщикам информацию о стиле вождения. Их установка на автомобиль позволяет получить скидку на каско и ОСАГО. Насколько востребованы такие приборы и среди каких категорий водителей, оценили эксперты.

— Для полноты корзины — Мониторингом динамики цен на потребительские товары занимается Минэкономразвития. В случае их сильного роста ставится в известность профильное ведомство, которое разрабатывает меры регулирования, сохраняя баланс между интересами производителей и потребителей.

— Платите без возражений — Верховный суд России готовит разъяснения, как наказывать за неуплату алиментов. Ключевой момент: несогласие с суммой — не повод не платить, отец-должник понесет ответственность. При этом есть правовые способы изменить размер алиментов.

— Чужие деньги — В прошлом году по итогам прокурорских проверок кредитно-банковской деятельности было выявлено более 5 тысяч нарушений. Среди них — списания со счетов должников "неприкасаемых" социальных выплат, а также нелегальное кредитование.

— Талант с престижем — Владимир Путин на встрече с главой Минобрнауки Валерием Фальковым поддержал его предложение внести в закон о науке поправки, закрепив и понятие, и правовой статус молодых ученых. Это упорядочит систему мер господдержки и повысит их эффективность.

— Урок в нашу пользу — Госдума поддержала во втором чтении законопроект о просветительской деятельности в образовании. По мнению депутатов, эта сфера нуждается в регулировании, чтобы под видом просвещения в умы детей и молодежи не внедрялись вредоносные идеи – в первую очередь из-за рубежа.

— Ошибка — не преступление — Необоснованное обогащение гражданина за счет налогового вычета в случае ошибки фискальных органов не может считаться преступлением. Такое решение принял КС, рассматривая дело бывшего военного, несправедливо обвиненного в обмане налоговой.

— Сколько собрал урожай — В прошлом году Россия поставила на мировой рынок 79 млн тонн сельхозпродукции на 30,7 млрд долларов, и это абсолютный рекорд за всю новейшую историю страны. Повторить его в 2021-м не удастся, считают эксперты, однако возможен рост экспорта масличных и масел.

— Всего один укол — В России подана заявка на регистрацию вакцины от коронавируса совместной российско-китайской разработки. В Китае этой вакциной прошлым летом уже привили военных. После регистрации в России вакцину планируют производить и в нашей стране.

— Выжимают сильнейшие — Рост добычи в России и анонсированные скидки на апрельские поставки в Европу нефти из Саудовской Аравии могут помешать экспорту "черного золота" из США. Но при этом возможно и некоторое увеличение конкуренции между российской и саудовской нефтью.

— Кочевники цифры — Цифровые гиганты отказываются соблюдать законы, платить налоги и штрафы, при этом воздействовать на них очень сложно. Законодатели ищут способы. Один из возможных — заставить IT-платформы открывать представительства в РФ.

— Ждать не очень госдолга — В Минфине допустили, что в этом году объем заимствований для финансирования дефицита федерального бюджета может быть снижен. Это позволит сохранить безопасный уровень российского госдолга, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

— Минтайская грамота — Российская рыба из-за коронавируса застряла по пути в Китай еще в конце прошлого года. В чем она "провинилась" и много ли некачественных продуктов завозится в страну, в интервью "РГ" рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

— В полном суставе — Если платная медицинская услуга оказана некачественно, то клиника должна будет вернуть деньги. Это одна из норм, прописанных в правилах предоставления платных медуслуг, которые разработал Роспотребнадзор. В случае принятия документ начнет действовать с 1 сентября.

— Справка утрачивает статус — Гражданам, ухаживающим за инвалидами, больше не нужно подтверждать статус безработного или собирать справки о смене места жительства при обращении за выплатами. Постановление правительства об этом вступает в силу в среду, 10 марта.

— Договор от бедности — Почти каждый четвертый соцконтракт в 2021 году будет заключен с безработным для оказания ему помощи в трудоустройстве, рассказали "РГ" в Минтруде. Такой гражданин получит денежную помощь и после выхода на работу.

— Правила компенсации убытков пропишут в законодательстве — В новом законе о туризме будут закреплены новые виды туризма — автотуризм, экотуризм, детский туризм — и детально прописаны новые механизмы гарантий прав туристов. Об этом "РГ" рассказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

— Бизнес зовет на встречи — Пандемия вдвое сократила спрос на гостиницы со стороны бизнес-путешественников. Сейчас эксперты отмечают оживление рынка деловых мероприятий. Деловые поездки, по их мнению, будут восстанавливаться, но такого же потока, как был в 2019 году, уже не достигнут.

— Выздоровление юга — В 2021 году внутренний туризм может вырасти на 10-15% по сравнению с 2020 годом, считают в Ростуризме. По мнению экспертов, восстановить турпоток до уровня докризисного 2019 года могут только южные российские курорты.

— Студия сдается на сутки — Закрытие границ и развитие внутреннего туризма привело к резкому росту числа студий на рынке посуточной аренды. В целом по России их количество за год выросло на 22%, сообщили в "Авито Недвижимость".

— Заселение детей в отели упростится к лету — Отельерам не придется требовать заверенное нотариусом согласие родителей при заселении самостоятельно путешествующих несовершеннолетних детей. Это правило Ростуризм намерен отменить в ближайшее время.

— Предчувствие пармезана — "Мне кажется, я стал ближе к пониманию русской души", — поделился с "РГ" посол Италии в России Паскуале Терраччано. Дипломат рассказал о годе пандемии вдали от Родины, культурном обмене между двумя странами и приоритетах Италии в качестве председателя "Большой двадцатки".

— Голодный эшелон идет на Самарканд — Вышла в свет книга Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд". В основе сюжета драматичная история о том, как в 1923 году из Казани в Туркестан отправляется состав с умирающими от голода детьми. Писательница рассказала в интервью "РГ" о своем новом романе.

— Мощный и скрытный — Госкомиссия утвердила результаты испытаний и рекомендовала к принятию на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии России новый пистолет. Об этом говорится в официальном сообщении концерна "Калашников".

— Опять война — В законопроект об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма будут внесены существенные дополнения, сообщила его автор, заместитель председателя ГД Ирина Яровая. Дополнения, которые скоро обсудят на втором чтении в Госдуме, коснутся наказания за оскорбление ветеранов.

— Разные взятки — Почти тысяча правоохранителей и более 500 чиновников были осуждены в 2020 году по коррупционным статьям. При этом почти половина коррупционеров в России в прошлом году отделались штрафами, а более трети получили условные сроки.

— И воздух свеж — В МЧС России рассказали об инновациях в области гражданской обороны. Например, о системах, которые в случае серьезных ЧС обеспечат очищение воздуха в жилищах.

— Как и куда посмотрит Зе — Ситуация вокруг Коломойского выглядит подвешенной: пока Зеленский лишь поблагодарил Вашингтон за помощь в "деолигархизации" Украины, однако пресс-секретарь президента Юлия Мендель в недавнем интервью дала понять, что "репрессии" против олигарха все же рассматриваются. В ситуации разбиралась "РГ".

— Суд да Лулу — Судья Верховного федерального суда Бразилии снял все обвинения в коррупции с бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Таким образом, некогда самый популярный бразильский политик сможет в 2022 году вновь претендовать на пост главы государства.

— Журналистов возьмут под крыло — Британские власти составили первый в стране национальный план по защите журналистов. Толчком к этому послужило ноябрьское исследование среди членов национального союза журналистов (НСЖ), более половины участников которого заявили, что им угрожали онлайн, а почти четверть стали жертвами физического насилия.

— Битломаны с дипломом — В английском Университете Ливерпуля, на родине легендарных "Битлз", впервые откроют магистерскую программу, полностью посвященную самой знаменитой музыкальной группе XX века. Cтуденты курса "Битлз: музыкальная индустрия и наследие" будут изучать влияние "ливерпульской четверки" на жизнь города, который невольно прославили Джон, Пол, Джордж и Ринго, и на современную культуру в целом.

— Собака бывает кусачей… — Не прошло и пары месяцев пребывания нового президента CША Джозефа Байдена в Белом доме, как ему пришлось расстаться со своими домашними питомцами. Накануне СМИ стало известно, что одна из президентских овчарок покусала сотрудника охраны и обоих четвероногих друзей Байдена по соображениям безопасности выселили из вашингтонской резиденции на Пенсильвания авеню.

— Десять раз о России — Продвижение глобального противоэпидемического сотрудничества и восстановление глобальной экономики останутся во главе дипломатической повестки КНР на 2021 год. Об этом на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил 7 марта министр иностранных дел КНР Ван И.

— Куда ведет тупик?— До 1 мая из Афганистана должны быть выведены все иностранные войска. Удастся ли Кабулу поладить с радикалами, или в стране с новой силой вспыхнет гражданская война, это "РГ" обсудила с ведущим специалистом по афганскому урегулированию, кандидатом политических наук Василием Кравцовым.

— В небе только девушки — В канун 8 марта курсантки авиаучилища в Краснодаре поднялись в небо на Л-410 — самолете, который может перевозить как пассажиров, так и грузы. Пока девушки штурмовали небо, сокурсники ждали их на земле с букетами тюльпанов.

— Гектары заблудились в горах — Новую современную школу не могут открыть, потому что она стоит не на той земле — по сути, незаконно. Или цех вовсю "дымит" там, где положено заниматься сельским хозяйством. Такие конфликты в регионах не редкость. Кстати, они наносят немалый ущерб местным бюджетам.

— Верный расчет — Игорная зона "Приморье", работая с 2015 года, уже окупила вложенные в нее государственные деньги. Проект стал привлекателен для туристов, появились новые дороги и инфраструктура.

— Бор в законе — Прокуратура Кемеровского района не позволила отдать реликтовый сосновый бор в окрестностях столицы Кузбасса под дачную застройку. В подготовленном местными депутатами решении надзорное ведомство усмотрело коррупциогенный фактор.

— Работу не потеряют — В Белгородской области поддержат жителей, которые вынуждены на время оставить рабочие места из-за необходимости ухаживать за недееспособными родителями.

— Деревенский стартап — Конкурс грантов для сельских жителей на открытие и развитие своего дела объявил Кенозерский национальный парк. Победители получат по 200-300 тысяч рублей, а также бесплатную помощь экономистов и маркетологов. В заповедных деревнях появятся новые рабочие места, а значит, люди не будут уезжать с малой родины.

— Встала и пошла — Конкурсанта от России выбирали всей страной в прямом эфире. Впервые с 2012 года. Причем SMS было так много, что в заранее отведенное по сценарию время — с 20.00 до программы "Время" — уложиться не удалось. И победителя объявили уже после ее окончания.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Руками не трогать": в Приморье тюлененок погиб из-за внимания людей — В Приморском крае умер детеныш тюленя, разлученный с матерью из-за контакта с людьми. Прохожие пытались помочь бельку, оказавшемуся на берегу, но только навредили ему — пугливое животное не смогло вернуться в воду и оправиться от последствий стресса.

— "Мы готовы к постоянной гонке вооружений с коронавирусом" — Академик Александр Габибов — об испытаниях первого отечественного лекарства от COVID-19 на основе антител и применении новых вакцин.

— Новичкам везет: 80% частных инвесторов получили прибыль — Почти 80% российских частных инвесторов, торгующих больше года, оказались в плюсе. При этом среди тех, кто пришел на рынок в 2020-м, их доля составляет 71%, говорится в исследовании "Тинькофф" (есть у "Известий").

— Филейная участь: птицеводы могут отказаться от премиальной продукции — Птицефабрики могут отказаться от производства премиальных товаров, например, отборного яйца и грудинки. Росптицесоюз предложил производителям сконцентрироваться на изготовлении более дешевой продукции — тушки бройлера и столового яйца С2, то есть максимально бюджетных товаров.

— Спальные вместо: квартирам на окраинах прогнозируют подорожание — Квартиры в спальных районах стали более перспективны с точки зрения инвестиций в недвижимость, чем жилье в центре, считают опрошенные "Известиями" участники рынка.

— Меняется всё: трейд-ин пришел на рынок недвижимости — Покупатели жилья в новостройках всё чаще стали прибегать к услуге трейд-ин — приобретению новых квартир с зачетом стоимости старых. Значительный (на 15% по сравнению с 2019 годом) рост спроса на такую услугу отмечают и компании-застройщики, и риелторы. В Госдуме, в свою очередь, высказали определенные опасения по поводу применения схемы на практике.

— С полок долой: из магазинов могут исчезнуть некоторые гаджеты — Госдума 10 марта рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за отсутствие на продающейся в России технике предустановленного отечественного программного обеспечения. Об этом "Известиям" сказал автор инициативы депутат Сергей Жигарев.

— Погостили и хватит: Дания отправляет сирийцев домой — Дания стала первой европейской страной, которая сочла, что ситуация с безопасностью в Дамаске и соседних со столицей районах Сирии наладилась, и решила отправить домой около сотни сирийцев, находившихся в королевстве по временному виду на жительство.

— Чужой против хищников: как США борются против украинских олигархов — США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. В Вашингтоне посчитали, что миллиардер причастен к коррупционным преступлениям и запретили ему въезжать в страну. Представители Зеленского при этом не отрицают, что могут выдать магната США, если поступит соответствующий запрос.

— В тылу сражений: Калининград защитят сверхдальние разведчики — Сухопутная группировка войск в Калининградской области усилена сверхдальними разведчиками. Новая рота войдет в состав 18-й мотострелковой дивизии, которая сейчас формируется в эксклаве. Её бойцы могут собирать информацию глубоко в тылу противника, проникая туда на вертолетах и используя парашюты.

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РБК daily

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