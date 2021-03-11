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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Замедляй и властвуй — Решение Роскомнадзора в качестве меры административного воздействия замедлить трафик Twitter совпало со снижением доступности сайтов и сервисов других участников рунета, от "Почты России" до банков.

— Двойное наблогообложение — Американская Google хочет брать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube, включая россиян. Компания объясняет это изменениями в налоговом законодательстве США, согласно которым она обязана удерживать налоги с доходов, полученных авторами каналов от зрителей из США.

— "Мощный шаг" на пути к мимо в Донбассе — Продвигаемый Киевом новый план по урегулированию ситуации в Донбассе встретили в Москве с немалым скепсисом. В среду в МИД РФ и Кремле дали понять, что слышат о такой инициативе впервые.

— На импортозамещение вырос спрос — В процессе практической реализации требований по импортозамещению Белый дом столкнулся с отсутствием рычагов давления на госкомпании для выполнения минимальной доли закупок у отечественных поставщиков, а также с нехваткой инструментов для мониторинга выполнения таких квот.

— Напольная стоимость кредита — По итогам февраля полная стоимость ипотеки в России опустилась до нового минимума — 8,6% годовых. Это следствие усилившейся конкуренции в начале 2021 года за качественных заемщиков среди крупнейших банков. Предпосылок для дальнейшего снижения ставок немного.

— Контрафакт возьмут на учет — К 2023 году правительство планирует запустить систему комплексного мониторинга контрафактной продукции. В единую информационную систему в автоматизированном режиме будут стекаться разрозненные сейчас данные о контрафакте — по отраслям и по регионам.

— Внутренний спрос неопределенных масштабов — В опубликованном в среду выпуске бюллетеня департамента исследования и прогнозирования (ДИП) Центробанка "О чем говорят тренды" фиксируется продолжающееся восстановление экономики в январе—феврале 2021 года. Его основными драйверами названы экспортные и промежуточные отрасли (b2b).

— Препараты просят рецепт государственного образца — Главными приоритетами стратегии развития лекарственного рынка в РФ "Фарма-2030" должно стать производство субстанций и инновационных препаратов, а также внедрение в стране системы лекарственного страхования.

— Бег с баррелями — 10 марта президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи встретился с членами правительства и заслушал несколько отчетов.

— Журналисты постоят в стороне от протестов — Российских журналистов, освещающих уличные акции, предложено внести в специальный реестр и выдать им специальные отличительные знаки. Во время протестов для представителей СМИ, возможно, будут организованы "островки безопасности", стоя на которых они не попадут под удары дубинок силовиков.

— Труд не облагораживает оппозиционера — В Госдуме начался сбор подписей под обращением в Конституционный суд (КС) о соответствии Основному закону поправок, ужесточающих наказание за нарушения на митингах. Под запросом подписались уже более 50 из необходимых 90 депутатов.

— Банкира приговорили к расплате — К восьми годам колонии строгого режима приговорил Мещанский райсуд Москвы бывшего президента разорившегося банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб.

— Долги турфирмы взыскали деньгами и тюремными сроками — Дорогомиловский райсуд Москвы вынес приговор по делу трех менеджеров ООО "Polar Tour", признанных виновными в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, с января по июнь 2018 года эта компания собрала 550 млн руб. средств туристических агентств, после чего руководство ООО свернуло свою деятельность, не вернув никому деньги.

— Полковника Черкалина отправили в гарнизон — Как стало известно "Ъ", в суд поступило уголовное дело бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Экс-начальник контрразведывательного подразделения спецслужбы в кредитно-финансовой и банковской сферах, у которого конфисковали активы, оцениваемые в 6,5 млрд руб., рассчитывает в особом порядке получить минимальный срок за взяточничество и мошенничество в особо крупных размерах.

— Техосмотру меняют тарифную политику — В Совете федерации предложили изменить принцип формирования тарифов на техосмотр, введя базовую цену и ценовой коридор по аналогии с ОСАГО. В разработанном законопроекте, с которым ознакомился "Ъ", также предложено лишить Российский союз автостраховщиков (РСА) функции аккредитации операторов ТО.

— Средствам против наркозависимых нашли лучшее применение — Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, "Альянс общественного здоровья" и журнал The Economist представили результаты исследования о наркополитике в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

— Сергею Лаврову пришла ближневосточная повестка — Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Эр-Рияд на фоне смены курса США в отношении Саудовской Аравии. В Москве подчеркивают: все совпадения случайны, у России собственная повестка.

— Присяжные имеют значение — В США начался самый громкий судебный процесс последнего времени — рассмотрение дела о вероятном убийстве полицейским Дереком Шовином афроамериканца Джорджа Флойда. Подготовка к рассмотрению дела по существу, намеченному на конец марта, столкнулась с проблемой набора присяжных.

— Нефтяникам подкинут на бензин — Правительство пошло навстречу нефтекомпаниям, которым в условиях роста цен на нефть и по-прежнему слабого рубля все труднее было выполнять поставленную перед ними политическую задачу и сдерживать розничные цены на топливо в рамках инфляции.

— Премьеру предъявили вещественные обстоятельства — Нефтекомпании вслед за металлургами пожаловались в правительство на отсутствие утвержденных методик расчетов выбросов загрязняющих веществ. Они опасаются, что ситуация обернется для них крупными штрафами, хотя в Минприроды заверяют, что подобного не случится.

— Покупателям захотелось праздника — Ожидание Международного женского дня стимулировало жителей Москвы и Санкт-Петербурга чаще ходить в торгцентры: разрыв Shopping Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) со значениями прошлого года в предпраздничный период сократился.

— Бах, какой президент — В среду Томас Бах был переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) на второй и последний, в этот раз четырехлетний, срок. Делегаты сессии МОК, впервые в истории проходившей в онлайн-режиме, почти единогласно проголосовали за Баха.

— Нефтерубли потекли в бюджет — Последнее размещение ОФЗ оказалось самым слабым с точки зрения привлечения средств. На двух аукционах Минфин привлек 43 млрд руб., более чем в два раза меньше предыдущего аукционного дня.

— Напольная стоимость кредита — По итогам февраля полная стоимость ипотеки в России опустилась до нового минимума — 8,6% годовых. Это следствие усилившейся конкуренции в начале 2021 года за качественных заемщиков среди крупнейших банков.

— У "Газфонда" переуценились ценности — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Газфонд" потерял как минимум 2,8 млрд руб. из-за переоценки трех крупных инвестиций, которые в свою очередь инвестируют в Газпромбанк (ГПБ). Триггером стало принятие за базовую оценку акций ГПБ, проведенную для размещения допэмиссии банка.

— Находка для шпона — Обеспокоенные резким ростом экспорта березового шпона производители фанеры хотят добиться включения материала в ЛесЕГАИС, что может привести к ограничению поставок. Эту меру с Минпромторгом обсуждает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

— Для полного дощастья — Рост экспортных цен и стимулирование внутреннего спроса со стороны государства могут положительно сказаться на российском рынке пиломатериалов в 2021 году. По оценке WhatWood, выпуск может увеличиться на 7%, до 45 млн кубометров, после падения почти на 5% в 2020 году.

— Реально дополненный сектор — Группа компаний Bosco di Ciliegi и компания "Номикс" бывшего премьера Чечни Сергея Абрамова создадут совместное предприятие для инвестиций в технологии дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности в ритейле.

— "Основной рост рынка будет идти в онлайне" — В ближайшее время ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") планирует провести SPO и привлечь до 20 млрд руб. Это должно повысить ликвидность акций компании, которая работает в динамично растущем сегменте.

— Сцены из супружеской смерти — В прокат выходит мелодрама Гарри Макквина "Супернова" с Колином Фертом и Стэнли Туччи в ролях супругов, после долгой совместной жизни оказавшихся перед угрозой неизбежного и окончательного расставания. Рассказывает Юлия Шагельман.

— "Здесь покоится славянская душа" — В год 30-летия со дня смерти легендарного певца, поэта, композитора и скандалиста Сержа Генсбура в Париже откроется его дом-музей. Давний план его дочери Шарлотты Генсбур близок к осуществлению. Музей должен был начать работу уже 3 марта, но санитарные ограничения заставили отложить открытие до осени.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Замедление Twitter прошло неэффективно — С 10 марта Роскомнадзор начал централизованное "первичное замедление" Twitter на всех российских мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров, сообщила пресс-служба ведомства.

— "Дочки" ОАК не хотят уезжать из Москвы — К 1 марта 2021 г. должна была завершиться перерегистрация управляющих компаний, входящих в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Этого не случилось. Тем не менее, как сообщили "Ведомостям" два источника в авиапромышленности и источник в "Ростехе", отказываться от инициированной в начале февраля реформы авиастроительной отрасли никто не собирается, "хотя коррективы возможны".

— Кандидаты "Справедливой России" приложатся к программе — 10 марта в Госдуме прошло первое заседание программного комитета "Справедливой России", сопредседателями которой в феврале стали бывшие лидеры партий "За правду" и "Патриоты России" Захар Прилепин и Геннадий Семигин (обе эти структуры – в процессе ликвидации).

— Перспектива введения санкций отпугнула нерезидентов от ОФЗ — По данным Банка России, доля иностранных держателей российского госдолга на начало 2021 г. составила 23,3%, снизившись за прошлый год на 8,9%.

— ФНБ в 2021 году не будет пополняться, сообщила Счетная палата — В текущем году фонд национального благосостояния (ФНБ) не будет пополняться из-за недополученных в 2020 г. нефтегазовых доходов. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) по итогам мониторинга использования средств фонда в прошлом году.

— Долги россиян по кредитным картам обновили рекорд — В кризисном 2020 году объем задолженности по кредитным картам вырос до рекордного значения, превысив 1,64 трлн руб., подсчитали аналитики "Тинькофф банка". При этом темпы роста задолженности существенно замедлились: с рекордных 21,8% в 2019 г. до 1,6%.

— Как основатели соцсети Reddit имитировали активность пользователей — В мире, где Facebook, Twitter и даже недавно рожденная соцсеть Clubhouse успели провести IPO, остался еще крупный ресурс с многолетней историей, все еще не вышедший на биржу. Но, похоже, Reddit уже готовится. В конце прошлой недели они наняли финансового директора.

— Правительство согласилось изменить механизм сдерживания цен на АЗС — Российское правительство скорректирует формулу демпферного механизма, стабилизирующего стоимость автомобильного топлива в стране, сообщила 10 марта пресс-служба кабинета министров.

— Прибыль "Лукойла" сократилась в 42 раза — По результатам 2020 г. чистая прибыль "Лукойла" упала в 42 раза по сравнению с показателем 2019 г., составив 15,2 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО. Выручка по итогам года снизилась на 28% до 5,639 трлн руб.

— ПИК выкупает часть проекта Ligovsky City недалеко от центра Санкт-Петербурга — Группа ПИК ведет переговоры с Glorax Development Андрея Биржина о покупке у нее части проекта жилого комплекса Ligovsky City, который расположен на Лиговском проспекте недалеко от центра Санкт-Петербурга.

— Adidas сильно потерял в выручке и прибыли в 2020 году — Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas опубликовал 10 марта финансовые результаты за 2020 г. и представил план развития на ближайшие пять лет. Согласно отчету, годовая выручка компании сократилась на 16% по сравнению с 2019 г. (до 19,8 млрд евро), а операционная прибыль рухнула на 72% (до 751 млн евро).

— Минцифры предлагает разрешить онлайн-торговлю рецептурными лекарствами — Минцифры предлагает к июлю 2021 г. разработать проект постановления правительства, которое разрешит дистанционную продажу рецептурных лекарств.

— Lego завершила 2020 г. с рекордным за пять лет ростом — Датский производитель конструкторов Lego объявил 10 марта финансовые результаты за 2020 г. Год прошел для компании успешно: как сообщает Financial Times (FT), рост бизнеса Lego стал самым быстрым за последние пять лет, прибыль побила предыдущий рекорд 2016 г., а лидерство на мировом рынке игрушек укрепилось.

— Рост российского рынка e-commerce привел и к росту киберпреступности — В 2020 г. цифровые индустрии пожинали плоды тотальной онлайнизации: объем российского рынка e-commerce вырос в 1,5 раза, а трафик интернет-банкинга впервые превысил показатели посещаемости физических отделений.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— В Cети и думай о своем поведении — За отказ соцсети Twitter заблокировать запрещенную информацию Роскомнадзор замедлил ее трафик. Пока мера коснулась только аудио-, фото- и видеоконтента, рассказали в ведомстве. Текстовые сообщения доставляются без ограничений.

— Записали в автохамы — Тверской районный суд Москвы создал важный прецедент: впервые оштрафована каршеринговая компания за нарушение правил взыскания долгов. За грубые звонки своему клиенту-должнику автохамы должны заплатить штраф 30 тысяч рублей.

— Пятнадцать лет против террора — В связи с 15-летием образования Национального антитеррористического комитета главный редактор "Российской газеты" Владислав Александрович Фронин встретился с председателем НАК, директором ФСБ России Александром Васильевичем Бортниковым.

— Из класса в кассу — Какими должны быть базовые ставки и оклады учителей? Система надбавок и других выплат? Об этом на вебинаре Института образования ВШЭ рассказал директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения Андрей Милехин.

— Техосмотр в коридоре — Установить базовый, а также минимальный и максимальный размер платы за техосмотр предлагает председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Разработанный им законопроект (есть в распоряжении редакции) сенатор направил в Росаккредитацию для согласования.

— Если нарушил присягу — Совершение преступлений, подрывающих государственный строй и безопасность РФ, необходимо расценивать как отказ от обязательства быть верным России, соблюдать Конституцию и законодательство страны.

— Флагман атома — В среду президенты России и Турции в режиме телемоста дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин и договорились в самое ближайшее время побеседовать с глазу на глаз.

— Защита от потерь — Госдума приняла в первом чтении поправки о защите начинающих инвесторов. Центробанк России, согласно инициативе, получит право ограничивать для новичков заключение сложных финансовых договоров. А если финансисты не предупредят о рисках, то можно будет вернуть средства.

— Карта репортера — Надо зафиксировать список документов, которые должен иметь при себе журналист, а также ввести единый образец редакционного удостоверения, это поможет защитить сотрудников СМИ на массовых акциях, считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

— Учет автоматом — Минтруд предлагает продлить до 30 июля действие временного порядка регистрации граждан в качестве безработных и назначения им пособия, введенного из-за пандемии коронавируса. Соответствующий проект постановления правительства разработан ведомством.

— В то же время — Локальные выборы в регионах будут проходить в соответствии с временным порядком, который Центризбирком России продлил до 12 сентября. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду.

— Волонтеров зовут в политику — В "Единой России" к выборам в Госдуму запускают процедуру предварительного голосования. В среду было объявлено о составе оргкомитета и принято решение, что с 15 марта на официальном сайте праймериз pg.er.ru начнется регистрация кандидатов, которая продлится до 29 апреля.

— Комфорт по-собачьи — Зоомагазины и птичьи рынки в будущем могут оказаться вне закона и быть закрыты. Так произойдет, если на всех уровнях власти будет поддержан законопроект, вводящий запрет на продажу животных в местах, где условия их содержания не отвечают необходимым нормам.

— С тропы не сходить — Территория кубанского природного заповедника "Утриш" будет увеличена на 1,3 тысячи гектаров и войдет в состав федерального заповедника.

— Коррупция с возвратом — В Вооруженных силах, а также в Федеральной службе безопасности России наметилась тенденция к снижению уровня преступности. В то время как в других силовых министерствах и ведомствах зафиксирован его незначительный рост.

— Война и оккупация: неизвестные фото — В Еврейском музее и центре толерантности прошла презентация уникального и страшного по своему беспристрастному взгляду фотоальбома Георгия Шепелева "Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат Вермахта с захваченной территории СССР и советско-германского фронта".

— "Спутнику" — зеленый свет — Жители Евросоюза, которые были вакцинированы российскими и китайскими препаратами, получившими одобрение в отдельных государствах Старого Света, смогут получить общеевропейский "Цифровой зеленый паспорт".

— В гости к компьютеру — В Швеции появились магазины, где нет ни кассиров, ни продавцов, ни охранников. А есть лишь управляющий торговой точкой компьютер, видеокамеры и товары. Воспользоваться таким магазином-роботом может каждый желающий, если у него есть смартфон и привязанная к нему банковская карта.

— Хватка Камалы — Вице-президент США Камала Харрис играет нетипично значимую роль в формировании внешней политики команды Джозефа Байдена. К такому выводу пришли аналитики The Washington Post, подсчитавшие, что за первые недели правления новой администрации Харрис по меньшей мере шесть раз проводила телефонные переговоры с лидерами других стран без участия Байдена.

— Ключевская разбушевалась — Самый высокий действующий вулкан Евразии вновь преподносит неприятные сюрпризы на Камчатке.

— Взяли за недра — Полная сумма экологического ущерба в размере 146,2 млрд рублей выплачена "Норникелем". Об этом сообщает пресс-служба компании. В Минприроды и Росприроднадзоре от оперативных комментариев отказались, сославшись на то, что официальной информацией о поступлении денег на счета пока не располагают.

— Папа старался — Девять лет и три месяца колонии общего режима получил в Екатеринбурге виновник ДТП, в результате которого погибли два человека. Расследование дела получилось по-настоящему громким: две экспертизы показали, что водитель был трезв, а затем стало известно, что анализ за него сдал отец — полковник Росгвардии.

— Мораторий в квадрате — С 1 июля в Сочи почти на два года запретят возведение многоквартирных жилых домов. Мораторий будет действовать до тех пор, пока не примут новый генплан города, который не актуализировался более десяти лет.

— Лев в сугробах — Первоклассник Лев Казаков из омской деревни Красная горка вынужден добираться до школы через заснеженное поле. Между тем, согласно вступившим в силу СанПиНам, для детей, проживающих в сельской местности на расстоянии более 1 километра от учебного заведения, должен быть организован подвоз.

— Клик и штраф — Мосгорсуд признал законным штраф в 400 тысяч рублей блогеру Андрею Тюняеву за фейк о коронавирусе. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, 9 марта городской суд рассмотрел представление прокуратуры и апелляционную жалобу адвоката на приговор Андрею Тюняеву.

— Перехват в Арктике — Базирующиеся на военном аэродроме в Анадыре (Чукотка) высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота условно перехватили и уничтожили самолет-нарушитель. Это произошло в ходе учения неподалеку от границы России и США.

— Денис Касьяненко: Я продолжу дело отца — В последнее время внимание СМИ привлек конфликт первой и второй семьи покойного депутата Заксобрания Ростовской области Владимира Касьяненко, владевшего СЗАО "СКВО" в Зерноградском районе. В публикациях возглавившая после смерти отца агропредприятие Анна Касьяненко утверждала, что его сын от первого брака Денис Касьяненко якобы пытается захватить "СКВО", и это вызывает волнения в коллективе.

— В бензине обнаружена нефть — Правительство решило скорректировать параметры демпфирующего механизма, сглаживающего разницу между экспортной и внутрироссийской стоимостью топлива. Это позволит улучшить экономику нефтепереработки и создаст условия сдерживания роста розничных цен не выше инфляции.

— Денег куры наклюют — В Великий пост россияне умерят аппетиты в мясе, а перед Пасхой затоварятся яйцами. В эти периоды цены на мясо кур и яйца всегда реагировали на спрос взлетами и падениями. Но если брать среднегодовые цены в магазинах, "обвинить" курицу и яйца в резком подорожании сложно.

— Трое на борту — Госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что вместо российского космонавта Сергея Корсакова на "Союзе МС-18", который должен стартовать к МКС 9 апреля, на станцию отправится американец Марк Ванде Хай. Он полетит вместе с нашими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым.

— Зарядка для интеллекта — Занятия по робототехнике, ментальной математике и многие другие становятся все более доступны для детей с разными увлечениями. В регионах активно открываются детские досуговые центры.

— Пельменей стало больше — Рост производительности труда на 15 процентов, обучение специалистов новым компетенциям, налоговые льготы — это только часть преференций, которые имеют участники нацпроекта "Производительность труда". Его цель — обеспечить к 2024 году рост производительности на предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже пяти процентов в год.

— Жизнь снова заклубилась — В амурском селе Толстовка отремонтировали Дом культуры, который снова стал центром притяжения жителей. На деньги, выделенные по нацпроекту "Культура", привели в порядок фасад, зрительный зал и фойе, заменили кровлю. Купили современное оборудование.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— По птичьим правам — Если Twitter продолжит игнорировать призывы удалить противоправный контент, сервису грозит полная блокировка в России, сообщил "Известиям" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

— Курсовая забота – С 28 апреля платёжная система "Мир" поменяет правила конвертации валют: курс будет фиксироваться на день проведения платежа вместо даты расчёта между банками. Об этом говорится в бюллетене платёжной системы "Мир" (есть у "Известий").

— Химера наказания — Недавно нашумевшие "ярославское" и "иркутское" дела о пытках в колониях — далеко не последние в этом ряду. "Известия" узнали ещё об одном — изнасиловании заключённого ИК-7 Саратовской области в тюремной больнице.

— "Всё самое плохое уже пройдено" — Коллективный иммунитет должен сформироваться в России к августу, а в Москве и Петербурге ещё раньше. Вакцины показали свою эффективность и безопасность, а новых препаратов для лечения COVID-19 врачи не ждут, поскольку им хватает существующих.

— Атом и речь — Возведение АЭС "Аккую" внесёт серьёзный вклад в укрепление энергетической безопасности Турции, поможет стимулировать дальнейший рост её экономики, а также обеспечит потребителей недорогой и экологичной электроэнергией.

— Поручить и выполнить — Власти не планируют искусственно удерживать внутри страны граждан, которые хотят провести отпуск за границей, отметил Владимир Путин на совещании с правительством. Упростить перемещение россиян, по его мнению, может массовая вакцинация, которая должна ускориться.

— От VPNта — Из-за замедления скорости работы Twitter в России может вырасти популярность VPN-сервисов, которые помогают восстановить полноценный доступ к социальной сети, считают опрошенные "Известиями" специалисты по информационной безопасности.

— Пост не сдал — Вопрос об отставке министра спорта России Олега Матыцина обсуждается с середины прошлой недели, несмотря на то что накануне ведомство опровергло информацию о его уходе.

— Штраф и трепет — Twitter стал звездой новостной повестки дня неспроста. Компания не первый год игнорирует предписания Роскомнадзора об удалении незаконного контента. По данным ведомства, сейчас на ресурсе насчитывается 3168 противоправных материалов: 2569 с призывами к самоубийству, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков.

— Прийти на перемогу — Инициатива поддерживать Донбасс похвальна, однако если Брюссель действительно хочет помочь жителям региона, ему надо иначе выстраивать коммуникацию с Киевом. Об этом "Известиям" заявили в постпредстве России при Евросоюзе.

— Чем Йемен успокоится — Для решения ситуации в Йемене необходимо, чтобы все стороны конфликта сели за стол переговоров и сложили оружие. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос "Известий".

— Строй, кто идёт – В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью "Известиям" глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В этих субъектах спрос на недвижимость ещё не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она.

— М не Ж — Всемирный банк поставил Россию на 129-е место в рейтинге гендерного равенства "Женщины, бизнес и закон — 2021" ("Известия" ознакомились с ним), с прошлого года страна потеряла семь позиций. Наиболее проблемными с точки зрения равноправия полов в России признали оплату труда, процесс устройства, пенсию, а также ведение бизнеса.

— Пиши и уточняй — В России введут административную ответственность за упоминание террористических организаций без дополнений о том, что они запрещены или ликвидированы. Несмотря на то что уже несколько лет СМИ делают такие оговорки по рекомендации Роскомнадзора, наказания за отсутствие этого пояснения не введено.

— Вакцинный квартет — В ближайшее время будет зарегистрирована вакцина от коронавируса "Конвидеция", созданная фармакологами из России и Китая, сообщили "Известиям" в компании "Петровакс". Препарат уже прошёл все стадии испытаний на территории РФ, а международное исследование завершится в первой половине этого года.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Роскомнадзор включил нижнюю передачу — Роскомнадзор впервые применил техническую возможность замедления трафика, снизив скорость работы Twitter. Меры должны стать "реактивно-сигнальными" для других соцсетей, отказывающихся выполнять российские законы, считают эксперты.

— Шпионаж интер-класса — Глава "Интер РАО" запрещал Карине Цуркан ездить в Приднестровье из- за возможного ареста, а замглавы Минэнерго якобы диктовал "секретные" сведения по телефону ее подчиненному. РБК изучил материалы суда над Цуркан по делу о шпионаже.

— "Сбер" настиг Spar — Сотрудники ФСБ задержали предпринимателя Аллахверди Абдулаева и двух топменеджеров компании ООО "ТД Интерторг", занимавшего заметное место в сфере розничной торговли. Их подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка.

— Бумаги "Россети Юг" взлетели на сговоре — В России набирают силу свои "Инвесторы Сreddit": ЦБ впервые выявил попытку разогнать цену акций с помощью Telegram-каналов. Организаторы планировали закрыть позиции, когда "новички" на рынке начнут покупать бумаги, считают в ЦБ.

— Климатической стратегией — по ограниченным ресурсам — Глава ЛУКОЙЛа предупредил о риске дефицита нефти в мире из-за недостатка инвестиций в отрасль на фоне борьбы с углеродным следом. Компания разработала четыре сценария, как климатические изменения отразятся на спросе на нефть в мире.

— Страховка под секвестром — Российский бизнес в этом году будет экономить на медстраховках для персонала, говорят страховщики. Компании просят о скидках и более дешевых программах, часть отказываются от ДМС вообще. И только крупный бизнес думает о расширении.

— "Обеление" молока потребовало бюджетной добавки — Чтобы избежать дополнительного роста цен на молочные продукты, чиновники готовы частично профинансировать из бюджета переход отрасли на обязательную маркировку продукции. По оценке Минсельхоза, необходимы субсидии на 8,6 млрд руб.