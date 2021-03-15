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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Крымоотвод — Киев сделал вопрос "аннексии Крыма" Россией и тему его возвращения Украине ключевой точкой приложения своих внешнеполитических усилий. На это две причины, говорят собеседники "Ъ" в окружении Владимира Зеленского. С одной стороны, на фоне тупика в переговорах по Донбассу создается громкая и выгодная повестка, с другой — открываются возможности для атаки на внутриполитических противников.

— Искать всех наверх — Как выяснил "Ъ", Минцифры планирует расширить действие закона об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства, обязав их производителей устанавливать отечественную поисковую систему по умолчанию в загруженный браузер.

— Несоответствие форума задержанию — В субботу в Москве были задержаны все делегаты форума муниципальных депутатов. Полицейские инкриминируют им участие в деятельности нежелательной организации.

— НИПИГАЗу оказали медвежью Усть-Лугу — "Газпром" сменит EPC-подрядчика на одной из своих крупнейших строек — мегапроекте завода по переработке и сжижению газа на Балтике. Прежний подрядчик — НИПИГАЗ, входящий в СИБУР, — объяснил расторжение контракта тем, что выступающий заказчиком "Русхимальянс" (по 50% у "Газпрома" и "Русгаздобычи" Артема Оболенского) никак не мог определиться с источниками финансирования и степенью локализации оборудования.

— Труды оценщиков поставят на учет — Минэкономики предлагает создать реестр отчетов об оценке объектов имущества. Предполагается, что это позволит обеспечить их достоверность, в частности, решить проблему появления "отчетов-близнецов" с разной стоимостью одного и того же объекта.

— Восстановление требует усиленного питания — Цены на сырьевые товары обновляют новые максимумы (цены на кукурузу, сою и медь сейчас самые высокие за семь-восемь лет, а стоимость хлопка самая высокая за три года), однако речь не идет о надувании пузырей и спекулятивном завышении котировок, считают эксперты международной страховой компании Euler Hermes.

— Российским вложениям лучше вне дома — Платежный баланс и рубль не выиграли от роста цен на нефть в начале года. Причины — снижение объемов ее экспорта, вероятно, из-за дефицита на внутреннем рынке и более быстрое, чем ожидалось, восстановление товарного импорта, свидетельствуют данные ЦБ и ФТС.

— Коммунисты не влюбились в Люблино — Делегаты московской конференции КПРФ в субботу одобрили список кандидатов, рекомендованных к выдвижению по одномандатным округам столицы на осенних выборах в Госдуму. В предварительном списке, опубликованном в феврале, не было первого секретаря московского горкома Валерия Рашкина, а Люблинский округ, где он в 2016 году уступил единороссу Петру Толстому, оставался вакантным.

— Якутск вернули в 2018 год — Якутский городской суд в субботу отменил регистрацию на выборах мэра республиканской столицы предпринимателя Владимира Федорова. Он баллотируется в мэры уже третий раз и хорошо известен местным жителям.

— Протесты взяли в толк — Лидер фракции "Яблока" в законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский заявил, что полиция составляет "списки политически неблагонадежных граждан". Такой вывод он сделал из ответа МВД на запрос о причинах визита сотрудников полиции к членам "Яблока", а также журналисту и правозащитнице перед акциями в поддержку Алексея Навального 23 января.

— Жить не по лыжам — В России создан первый биосферный полигон в границах заповедника — он разместится на плато Лаго-Наки в Адыгее. "Гринпис России" намерен оспорить соответствующее постановление правительства в суде.

— Столичное благоустройство переезжает с улиц во дворы — Структуры столичной мэрии объявили четыре тендера на "приведение в нормативное состояние" пространств в ряде районов Москвы на сумму 2,7 млрд руб. Наиболее масштабное благоустройство — почти на 2 млрд руб.- с ремонтом газонов, перекладкой бордюров и тротуарной плитки пройдет в Пресненском районе.

— Следствие пришло в медиахолдинг — Как стало известно "Ъ", главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве по фактам хищения активов у соучредителей крупного медиахолдинга "Контент Юнион С.А.", еще несколько лет назад управляющего целым пакетом телеканалов — "Охота и рыбалка", "Русский иллюзион", "Еврокино", "Авто 24" и др.

— Банкирам расписали сроки — Как стало известно "Ъ", весьма внушительный срок — 11 лет колонии — запросил гособвинитель в Преображенском райсуде Москвы для экс-президента скандально известного Маст-банка Юрия Пирогова. Он обвинялся в выдаче кредитов на сумму более 5,8 млрд руб. фирмам-однодневкам.

— США пошли слоном — Вашингтон сделал решающий шаг к созданию антикитайского военно-политического альянса, проведя первый саммит лидеров четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), куда помимо США вошли Япония, Австралия и Индия.

— "Петр Великий" прибудет к юбилею — Как стало известно "Ъ", сроки сдачи круизного лайнера "Петр Великий" сдвигаются — судно вместо мая будет сдано весной 2022 года. Задержку в Объединенной судостроительной корпорации объясняют низким качеством проекта и корректировками документации со стороны заказчика.

— Свой отдых к деньгам ближе — Выросшие издержки отельеров и собственников курортной недвижимости привели к увеличению стоимости размещения в гостиницах и частных апартаментах Крыма и Краснодарского края на 14–15%.

— Старая ломбардия — Ломбарды не успевают подать данные на включение в новый реестр Банка России до 10 апреля, как того требует изменившееся законодательство. Тем, кто не успеет вступить в реестр в указанный срок, придется приостановить деятельность.

— Валюта выходного дня — Курс биткоина достиг очередного исторического максимума, превысив отметку $61,8 тыс. Обновление рекорда вновь пришлось на выходные дни, когда на первый план выходит активность частных инвесторов.

— Сложные продукты переводят на русский — Участники финансового рынка ищут способы обелить в глазах регулятора сложные финансовые продукты, продажу которых он ограничил. Они предлагают обязать продавцов раскрывать сценарии получения дохода от инвестиций по стандартам ЕС, которые позволяют не только в цифрах оценить вероятность и доход, но и сравнить разные продукты.

— Банки вызывают абонентов — Собственные банковские виртуальные операторы мобильной связи развиваются быстрыми темпами, число их абонентов могло превысить 2,5 млн. Собственный мобильный оператор — это часть экосистемы, которая позволяет финансовым организациям лучше узнавать клиентов.

— Банкиры пустились в расход — Наибольший урон пандемия нанесла крупным банкам, с активами более 1 трлн руб., но в той или иной степени менять операционную деятельность планирует большинство игроков, свидетельствует опрос EY и Ассоциации банков России.

— "Арктический каскад" отправили на доработку — НОВАТЭК может изменить формат своего третьего проекта по сжижению газа — "Обского СПГ". По данным "Ъ", компания находится в процессе расторжения контракта примерно на €130 млн с поставщиком компрессорного оборудования "Казанькомпрессормаш".

— Третий может оказаться лишним — "Юнипро" (подконтрольна немецкой Uniper) после пятилетнего ремонта начала пусконаладочные испытания третьего энергоблока угольной Березовской ГРЭС на 800 МВт. Запуск энергоблока, по оценкам аналитиков, обрушил цены на электроэнергию в Сибири на 7%.

— "Мы же не в лавочку пришли, мы все ведомства прошли" — Proxima Capital Group (PCG) занимается строительством сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) "Русагромаркет" для торговли сельхозпродукцией с 2014 года, но пилотный объект в Новосибирске удалось открыть только в марте 2021 года. О причинах переноса сроков открытия ОРЦ, особенностях формата, конкуренции и отношениях с Минсельхозом и банками "Ъ" рассказал управляющий партнер PCG Владимир Ермошин.

— Crocus Group пойдет по ресторанам — Вызванный пандемией кризис на рынке общепита не испугал Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых. Компания инвестирует в этот сегмент 1 млрд руб. На эти средства компания намерена открыть за два года 11 новых заведений, в том числе ресторан русской кухни в Санкт-Петербурге, где у группы еще не было точек.

— Бумага просит потерпеть — Крупнейшие российские издатели прессы попросили Минприроды уменьшить для них экосбор или ввести мораторий на его уплату до 2023 года. Они уверены, что меры поддержки отрасли в период пандемии оказались недостаточными, а уплата сбора станет смертельной для многих участников рынка.

— 5G зафиксировался на оптике — Один из крупнейших провайдеров домашнего интернета "ЭР-Телеком" начал тестировать новый стандарт связи 5G для оказания услуг беспроводного широкополосного доступа (БШД) корпоративным клиентам и другим операторам связи.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Силовики задержали всех участников форума "Муниципальная Россия" — 13 марта силовики неожиданно превратили в крупное федеральное событие форум "Муниципальная Россия", организованный в гостиничном комплексе "Измайлово" на востоке Москвы под брендом "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург", признанной в РФ иноагентом).

— IT могут оставить без надзора — Российские IT-компании могут на законодательном уровне освободить от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования РФ, трудовой инспекции и других организаций.

— Экс-соратника Сарданы Авксентьевой выводят из борьбы за пост мэра Якутск — Кандидат на пост мэра Якутска Владимир Федоров (выдвинут Партией дела) должен быть снят с выборов, решил 13 марта городской суд столицы республики.

— Борьба с контрафактом опаснее самого контрафакта — В России будет создана комплексная система мониторинга и оценки ситуации в сфере борьбы с контрафактом. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

— Регионам компенсируют поддержку бизнеса — Президент Владимир Путин напомнил правительству о необходимости компенсации регионам части средств, недополученных из-за предоставления бизнесу инвестиционных вычетов. Он потребовал решить эту проблему как можно скорее.

— Ипотеку под материнский капитал будет получить труднее — К небанковским организациям, выдающим ипотеку, будут предъявляться более жесткие требования, установленные правительственным постановлением № 281 "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 291".

— "Каро" зовет геймеров в кинотеатры — Киносеть "Каро" первой в России предложила услугу бронирования кинозалов для геймеров. Ее потенциальная аудитория – 65 млн россиян, играющих сегодня в видеоигры, оценивает президент "Каро" Ольга Зинякова, ссылаясь на доклад института "Центр развития" НИУ ВШЭ.

— Топ-менеджер корпорации Aeon стал основным владельцем Tekta Group — Владельцы девелопера Tekta Group учредили ООО "Текта групп". 75% долей этой фирмы принадлежит управляющему партнеру корпорации Aeon Дмитрию Старостину.

— Почему большие данные часто бесполезны для бизнеса — Большая четверка банков Австралии – Westpac, National, ANZ и Commonwealth – тратит огромные деньги и перелопачивает горы клиентских данных, сопоставляя набор переменных, например, пол, возраст и профессию, с банковскими продуктами и услугами. Крупнейший банк страны Commonwealth объявил о большом проекте в сфере данных.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Воды может не остаться — По указанию главы надзорного ведомства прокуроры по всей стране усилили надзор за исполнением законодательства об охране вод и атмосферного воздуха.

— Мороз подогрел цену — С начала года в рознице бензин подорожал на 2,1%. При этом за три последних месяца его стоимость на бирже выросла более чем на 20%, а с начала года почти на 12,5%.

— Сейфы открываются — Необъяснимые пока кражи происходят в столичных банках из индивидуальных сейфов. Начались они в начале февраля. Денег и ювелирных изделий уже похитили на 460 миллионов рублей.

— Война вакцин — На западе готовятся запустить масштабную информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы дискредитировать работу российских ученых, затруднить регистрацию препарата в ВОЗ и его вывод на мировой рынок.

— Ведутся дипломные работы — Российская экономика восстановится, как только будут отменены ограничения, связанные с пандемией, уверен известный экономист, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владимир Мау.

— Пассажиров просят не беспокоиться — Финансовое состояние российских авиакомпаний ухудшилось, но банкротиться никто не собирается, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько. Это значит, что пассажирам, по крайней мере, можно не беспокоиться о резком росте цен на авиабилеты.

— В валюте все меньше твердости — К инвесторам приходит понимание недооцененности российской валюты, а нефтяной рынок продолжает переваривать результаты встречи ОПЕК+, следует из комментариев опрошенных "Российской газетой" аналитиков. Они рассказали о том, как эти факторы повлияют на динамику курса рубля и цен на нефть в ближайшие несколько дней.

— Подайте жалобную книгу — Обратиться с жалобой или запросом в органы власти можно будет через единую платформу обратной связи (ПОС), которая до конца 2021 года заработает по всей России. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации.

— Оставят на хорошем счету — По новым правилам, ФНС сможет запрашивать у кредитных учреждений копии ряда документов: паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

— Помощь по востребованию — Критерии нуждаемости семей при назначении им выплат на детей от 3 до 7 лет планируют оценивать комплексно, рассказали в Минтруде. Обновленные правила предоставления выплаты сейчас разрабатываются.

— Базовые задания — Стать чиновником станет проще. Но только для тех кандидатов, кто реально хочет попасть на госслужбу, а не мечтает, что их туда устроят по протекции.

— Деньги к месту — Почти неделю премьер-министр Михаил Мишустин ездил по отдельным регионам Сибири, сталкиваясь там с локальными, но требующими немедленного решения проблемами. После возвращения в Москву в кабинете министров подготовили и одобрили необходимое финансирование.

— Банк России работает с азартом — Банк России стал выводить с рынка кредитные организации, которые нарушают запрет на проведение платежей в адрес нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино. Эти операции затрагивают интересы граждан, которые теряют деньги, переводя их сомнительным структурам, подчеркивают в ЦБ.

— Игра на понижение — Решение крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen отказаться от нефти из России и заключить договор о ее импорте из США вызвало множество спекуляций самого разного толка. От разговоров о политической подоплеке произошедшего, до заявлений, что именно так Европа проводит свою линию диверсификации поставок энергоресурсов.

— Свежие поступления — Показатель эффективности работы госкомпаний — это вопрос дивидендной политики. Количество госкомпаний, которые платят в дивиденды более 50% от прибыли, к 2024 году должно увеличиться. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии Росимущества.

— Кормилец Кубани — В Краснодарском крае трудовые коллективы "Концерна "Покровский", в которых работают более 10 тысяч человек, провели массовые митинги в поддержку президента страны и экономического курса правительства.

— Вычитание затрат — Строительство школ, детских садов и поликлиник станет более быстрым и дешевым. Постановлением правительства установлено, что со следующего года застройщики, которые возводят здания с привлечением бюджетных средств (за исключением "оборонки"), должны формировать информационную модель объекта.

— Заглянут под Землю — На авиабазу РФ в сирийском Хмеймиме доставили специальный георадар "Око-3". Российские военные планируют использовать его для предотвращения терактов и диверсий, которые готовят в Сирии оставшиеся террористы.

— Ураган взятку не оправдает — При форс-мажорных обстоятельствах чиновники получат отсрочку на предоставление деклараций о доходах и расходах. Но от самой обязанности отчитываться и вести максимально прозрачную финансовую жизнь их никто не освобождает.

— Взлет и падение шоколадного короля — Коркунов — ныне признанный банкротом успешный бизнесмен первого десятилетия века — войдет в историю отечественной экономики своей фамилией, навсегда утратив имя. Потому что коробка с лейблом "Коркунов" для очень многих в нашей стране стала синонимом слов "Пожалуйста" и "Я очень прошу".

— Сам себе навигатор — Google планирует добавить возможность отрисовки недостающих дорог в своих картах. Об этом сообщается в блоге компании.

— Сердце остановилось — В субботу вечером стало известно о кончине заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Пономарева. Причиной смерти стала остановка сердца.

— Убийственный констебль — Широчайший резонанс и массовые акции в Лондоне вызвало совершенное здесь в начале марта жестокое убийство молодой англичанки. Не в последнюю очередь это произошло благодаря личности подозреваемого в преступлении — к глубокому шоку общественности Соединенного Королевства, им оказался офицер элитного подразделения Скотленд-Ярда.

— Герой геноцида — Центр Симона Визенталя, посол Израиля на Украине, а также Институт национальной памяти Польши потребовали от властей Тернополя отменить решение о присвоении местному стадиону имени Романа Шухевича, гауптмана СС и главаря запрещенной в России нацистской организации ОУН-УПА.

— Дарителей в "черный список" — С понедельника в Дании начнет действовать закон, запрещающий получать "антидемократические пожертвования". "За рубежом существуют экстремистские силы, которые пытаются настроить наших граждан-мусульман против Дании и вбить клин в наше общество, — заявил министр по делам иммиграции и интеграции королевства Маттиас Тесфайе.

— Прятки под кроватью — В Боливии задержана бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Прокуратура страны выдала ордер на ее арест, а также на арест пяти министров ее кабинета и четырех военных.

— Ковидных вывозят из Парижа — Год назад во Франции объявили первый антиковидный карантин. Он продлился почти два месяца. Затем осенью был еще один тотальный локаут, преобразованный перед Новым годом в режим комендантского часа. И вот страна оказалась снова, уже в третий раз, на грани введения жестких ограничительных мер.

— Декрет стал доступен — В Ирландии министр впервые в истории получила возможность уйти в декрет. Несмотря на то что Основной закон страны до сих пор не дает женщинам-политикам такого права, министр юстиции Хелен МакЭнти все же получила возможность взять шестимесячный декретный отпуск.

— Шум и ярость в Льеже — Бельгийский город Льеж с трудом приходит в себя после бурных выходных. Демонстрация в защиту прав темнокожих под привычным уже лозунгом Black Lives Matter вылилась в погромы и столкновения с полицией.

— Голос: свой — чужой — Всего за несколько дней "Русская женщина" собрала три миллиона просмотров на официальном канале конкурса в YouTube и оказалась в числе лидеров.

— Зачитаемся — Стратегия развития библиотечного дела страны до 2030 года, подготовленная Минкультуры России вместе с профессиональным сообществом, получила одобрение правительства РФ. Впервые появился документ с конкретными показателями и предусмотренным финансированием.

— На дно за историей Вселенной — В Иркутской области состоялось главное научное событие Года науки: официальный пуск Байкальского нейтринного телескопа Baikal-GVD. Он позволит ученым ответить на многие вопросы современной науки, понять историю возникновения, эволюцию нашей Вселенной и галактик.

— Ветер с Cолнца дул — Ученые России и Кубы предложили восстановить Гаванскую радиоастрономическую станцию, которая позволит прогнозировать помехи связи в российской Арктической зоне. Здесь вели наблюдения за космической погодой. Закрыли станцию в 2006 году.

— Пришлись ко двору — Администрация цирка шапито "Виктория" обратилась в мэрию Тамбова с просьбой выделить им постоянное место для выступлений. В марте 2020-го цирк застрял в городе из-за пандемии, непростой год артисты прожили вместе с тамбовчанами.

— Задело за мертвое — Таких очередей на выставку, как в минувшие выходные, ВДНХ в новейшей истории еще не видела. В неприметный 21-й павильон приехала экспозиция Body Worlds — инсталляции из настоящих трупов. Несмотря на то что цены на взрослый билет дошли до 1150 рублей, сотни людей приходили в анатомический театр целыми семьями с детьми.

— Царица без полей — С 15 марта вслед за пшеницей вводятся экспортные пошлины на ячмень и кукурузу, которые используют в кормах для животных. Пошлины позволят снизить внутренние цены на эти культуры и, значит, себестоимость производства мяса.

— Граница смысла — В скором времени отмечается седьмая годовщина с тех пор, как Крым вошел в состав России. Перед датой привлекла к себе внимание скандальная ситуация, связанная с тем, что Google наложил ограничение на YouTube на фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину".

— 10 рублей как 12 копеек — В этом году Всемирный день защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта, сделал своей главной темой — тему пластика. Поставив вместе со всеми амбициозную задачу "Решить проблему пластикового загрязнения планеты", российские борцы за права потребителей представили свой взгляд на то, как ограничить производство и потребление одноразового пластика, как маркировать товары и как пандемия ковида корректирует направления работы по защите прав потребителей.

— Взлом из облака — В период пандемии, когда к компьютерам оказались прикованы сотни миллионов людей, кибератаки достигли нового порога, далеко уйдя вперед от банального взлома чужого аккаунта, фишинга или прыжков через фаервол. Преступность в сфере ИТ-технологий бурно развивается и бросает все новые вызовы.

— Познакомят с волей — Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал одним из приоритетных направлений создание в Федеральной службе исполнения наказаний службы пробации. Заявление прозвучало на коллегии тюремного ведомства.

— Пулемет для самолета — ФСБ во взаимодействии с МВД России, Следственным комитетом и Росгвардией задержали 72 нелегальных оружейника в 28 регионах страны. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, все они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

— Лед тоньше, воды — больше — МЧС России предупреждает: весной лед быстро теряет прочность. При этом, по предварительному прогнозу, резкое таяние снега и льда может вызвать бурное половодье.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Вернули 2008-й — По итогам 2020 года прибыль среднего и крупного бизнеса в России показала рекордное падение за 12 лет, сократившись на 23,5%. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с которым ознакомились "Известия".

— Наперечёт – В России создали первый тест, который позволяет выявлять не только факт наличия коронавируса в биоматериале, но и его количество. Разработка сотрудников ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора позволит врачам оценить степень заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность COVID-19, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки и эффективность лечения.

— Китайское предубеждение — Дешёвые китайские игрушки, продающиеся на зарубежных сайтах, могут пропасть из оборота в РФ. С июля 2021 года до конца 2022-го Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает провести на территории ЕАЭС эксперимент.

— Война без особых причин — 15 марта исполнится 10 лет с начала войны в Сирии. По оценке Международного комитета Красного Креста (МККК), из 18 млн жителей страны в гуманитарной помощи нуждаются 13,4 млн, 36% лишились жилища.

— Глаз народа — Парламентской оппозиции может не хватить денег для обеспечения своими наблюдателями всех избирательных участков во время единого дня голосования (ЕДГ-2021). В ЛДПР "Известиям" рассказали о дороговизне финансирования работы контролёров в течение трёх дней. "Справедливая Россия — За правду" хочет привлечь более 100 тыс. человек, используя не только материальные ресурсы.

— Вид на профиль — Минэкономразвития предлагает почти вдвое сократить количество моногородов — с 321 до 163, рассказали "Известиям" в Госдуме. В письме ведомства в адрес главы комитета нижней палаты по экономполитике говорится: критериям моногорода сейчас соответствуют только 163 населённых пункта.

— Эфириумное время — Курс биткоина в 2021 году способен пробить отметку $100 тыс. Об этом заявили опрошенные "Известиями" эксперты. После падения в конце прошлого месяца на новой волне роста к 14 марта его курс превысил $61,6 тыс. Одновременно подорожали и многие альткоины.

— Вложи во благо — Банкам могут запретить взимать комиссию с граждан, которые вкладывают свои деньги в строительство или благоустройство территорий по проектам инициативного бюджетирования. Как выяснили "Известия", такой законопроект Госдума рассмотрит в апреле.

— Враг не ПРО — В Центральном военном округе (ЦВО) на боевое дежурство заступила новейшая автоматизированная система управления силами и средствами противовоздушной обороны. Она объединяет в единый контур новейшие зенитные системы С-400, ракетно-пушечные "Панцири", а также радиолокационные средства.

— "Авангард" революции – В этом году в России откроется 37 учебных центров "Авангард", на базе которых старшеклассники будут проходить практический курс начальной военной подготовки. Всего в стране построят 70 таких учебных заведений.

— Проводы ковида — Завершён очередной этап исследования, который даёт представление об общепопуляционном иммунитете к COVID-19 в крупных городах России. Он показал: более чем у половины жителей мегаполисов есть антитела к новому коронавирусу.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Инвестиционный цикл в четыре шага — Правительство готовит изменения в режим защиты капиталовложений для запуска "нового инвестиционного цикла", узнал РБК. Среди предложений — кешбэк, который будет распространяться не только на инфраструктуру проектов.

— Давление на 200 — Столичная полиция задержала около 200 человек на форуме муниципальных депутатов. Решения о задержаниях принимали не городские власти, действия силовиков курировали в ФСБ, утверждают источники РБК в мэрии Москвы.

— COVID-19 забрал у россиян два года жизни — На фоне пандемии ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые с 2003 года, следует из мартовской версии правительственного плана по достижению национальных целей. В 2030 году показатель должен составить 78 лет.

— Как закалялась дамасская сталь — Десять лет назад в Сирии началась гражданская война. В чем особенность этого конфликта, что сейчас происходит в стране, как и на что живут сирийцы и есть ли перспектива достижения мира — в спецпроекте РБК.

— Антиотмывочная платформа с пенитенциарным уклоном — Участники рынка поставили под сомнение ключевой принцип платформы ЦБ "Знай своего клиента". Они видят конфликт интересов в том, что регулятор будет сам делить бизнес на группы риска и надзирать за антиотмывочной политикой банков.

— Продуктовая инфляция выплеснулась в меню — Кафе, рестораны и заведения фастфуда ищут способы, как справиться с удорожанием продуктов. Чтобы не растерять посетителей и не повышать цены, общепит "экономит на салфетках", но предупреждает, что сокращать расходы "дальше некуда".