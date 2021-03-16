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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Уголь полигонят на восток — Игорь Сечин предлагает наращивать его вывоз по БАМу и Транссибу — Как выяснил "Ъ", в борьбу за наращивание экспорта российского угля на восток вмешался глава "Роснефти" Игорь Сечин.

— Не ошибается тот, кто никуда не избирается — Кандидатов в депутаты нельзя снимать с выборов за пропущенные избиркомами нарушения, решил КС — Неточности в документах зарегистрированных кандидатов не могут стать поводом для снятия с выборов, если избиркомы не известили их об этих недостатках еще до регистрации.

— Уловное наказание — Лишняя рыба с Дальнего Востока поедет в Центральную Россию на субсидиях — Для поставок рыбы с Дальнего Востока в центр страны федеральный бюджет мог бы выделить субсидии на порожнюю перегонку рефрижераторов в обратном направлении, предложили операторы подвижного состава.

— Машины доложат обстановку — "Автодата" планирует следить за автомобилями, дорогой и водителями — "Ъ" выяснил, какие данные хотят получать от российских автмобилей разработчики навигационно-телеметрической платформы "Автодата".

— Дальний Восток ждет решений — Премьер проверил исполнение поручений по развитию макрорегиона — Премьер-министр Михаил Мишустин вчера провел фактически контрольное совещание по развитию Дальнего Востока.

— Китайский экспресс набирает ход — Макропоказатели КНР первых двух месяцев выросли сразу на треть — Китайское статведомство по итогам января—февраля зафиксировало рекордное улучшение целого ряда показателей: промышленное производство, розничные продажи и капвложения выросли более чем на 30% год к году.

— Инвестиции устояли на своем — Мониторинг капвложений — Пандемия COVID-19 сильно исказила инвестактивность в отраслях — закономерно возможности для развития получили компании, производящие востребованные в новых условиях товары и услуги, следует из свежего выпуска "Комментариев о государстве и бизнесе" Центра развития ВШЭ.

— Старикам здесь не кресло — Эксперты оценили вероятность губернаторских отставок — Фактор длительного пребывания в должности может стать решающим для руководителей регионов, где в сентябре должны пройти губернаторские выборы, следует из очередного рейтинга политической устойчивости губернаторов компании "Минченко консалтинг".

— 232 "почему" для премьера — О чем депутаты Госдумы намерены спросить Михаила Мишустина — Госдума подготовила письменные вопросы для премьера Михаила Мишустина перед его отчетом о работе правительства в 2020 году.

— Ставропольские министры отправлены под аудит — Губернатор дал отставку краевому правительству после ареста зампреда — В понедельник губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении отправить в отставку краевое правительство.

— Молдавская схема вывела на приговоры — Два российских банкира получили крупные сроки за вывод денег из России — Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме.

— Следователи сели за бардачок — Вынесен приговор сотрудникам СКР, вымогавшим деньги у банкиров — В Басманном райсуде Москвы вынесен приговор по делу следователей по особо важным делам ГСУ СКР полковника Сергея Дубинского и майора Андрея Тринева, признанных виновными во взяточничестве.

— Там, где мы, там побеги — Бывший спецназовец ГРУ снова сбежал из-под ареста — В Алтайском крае объявлен в розыск бывший спецназовец ГРУ Генштаба и в прошлом предводитель опасной банды Валерий Вобликов.

— Правительство просят не экономить на жестах — Увеличен объем бесплатных услуг перевода для глухих и слабослышащих — Правительство удвоило объем бесплатных услуг переводчиков с жестового языка.

— Лечение ВИЧ записали на диагностику — Минздрав просят представить статистику по тестированию пациентов — В России годами не решается проблема со средствами диагностики для пациентов с ВИЧ, говорится в обращении движения "Пациентский контроль" к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

— Пьяным водителям подготовили новые сроки — МВД хочет наказывать еще строже нарушителей-рецидивистов — Максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, будет увеличен с двух до трех лет.

— Ценность их неизвестна, грифы на них бессмертны — Карты Генштаба полувековой давности пригодились для уголовного дела — В горсуд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело сотрудника петербургского филиала Центра геодезии и картографии Владимира Грабовского, которого обвиняют в разглашении государственной тайны.

— Демократов поразил куомовирус — Герой борьбы с COVID-19 и Дональдом Трампом становится изгоем из-за обвинений в сексуальных домогательствах — Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, всего год назад бывший одним из главных героев борьбы с коронавирусом, известный критик президента Дональда Трампа и один из самых "тяжеловесных" политиков Демократической партии США, на всех парах мчится к политической смерти.

— Новые власти присягнули Ливии — Одна из их первостепенных задач — избавиться от иностранных наемников — Новые власти Ливии — Президентский совет и правительство — принесли в понедельник присягу и официально приступили к работе.

— От иранских реформ остался вакуум — Сторонники сближения с Западом рискуют потерять власть — В Иране завершается регистрация кандидатов для участия в президентских выборах, которые состоятся 18 июня.

— Добрый доктор AIболит — Власти хотят открыть медкарты граждан искусственному интеллекту — Как выяснил "Ъ", Минцифры хочет обеспечить доступ частных компаний к медицинским данным граждан, которые в своей IT-системе собирает Минздрав.

— На продуктах множатся коды — Бизнес предупредил о рисках изменения правил регистрации товаров — Идея Минэкономики указывать на продукции коды, которые идентифицируют сам товар и распознают местоположение производителя, вызвала негативную реакцию крупнейших ассоциаций потребительского сектора.

— Фальшивобанкирщина — Несуществующие банки ищут вкладчиков в интернете — "Ъ" обнаружил работу лжебанка, который прикрывался лицензией действующего Киви-банка.

— Подозрительно ранние сделки — Верховный суд разрешил сдвинуть сроки оспаривания предбанкротных трансакций — Если при наличии финансовых проблем должник долгое время уклонялся от банкротства, погашая долги перед отдельными кредиторами, суды могут сдвинуть период подозрительности для оспаривания его сделок на более ранний срок.

— Индексамый важный товар — Фондовый рынок растет на нефти — Российские фондовые индексы на подъеме. Валютный индекс РТС вернулся к значениям конца февраля 2020 года, полностью отыграв "пандемийное" снижение прошлого года.

— "Трансмашхолдинг" встал на колеса — Он купил 50% казахстанского производителя "Проммашкомплект" — "Трансмашхолдинг" купил 50% в крупном казахстанском производителе железнодорожных комплектующих и колес "Проммашкомплект".

— Операторы примеряются к биометрии — Участники рынка связи тестируют ЕБС — МТС, "Вымпелком" и "МегаФон" согласились протестировать подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) "Ростелекома", но сомневаются в ее эффективности.

— Кибербезопасность предложат инвесторам — Positive Technologies планирует выйти на IPO — Как выяснил "Ъ", российская компания по кибербезопасности Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже.

— Масло нашло где подорожать — Для производителей соусов растет стоимость сырья — Производители продуктов, в том числе майонеза, начали получать уведомления о повышении цен на растительное масло с этой недели почти на 20%, до 130 рублей за 1 килограмм.

— "Без негосударственных пенсий система невозможна" — Гендиректор НПФ "Открытие" Михаил Моторин о реформе отрасли, непрофильных активах и помощи государства — ЦБ готовит группу "ФК Открытие" к продаже и не исключает, что будет делать это по частям.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В iPhone установят российский софт — Apple согласовала с Минцифры нюансы выполнения законодательства — О достижении соглашения с Apple "Ведомостям" рассказал высокопоставленный источник в Минцифры.

— Переработчиков этана и сжиженного углеводородного газа поддержат налоговым вычетом — Он выгоден прежде всего "Сибуру" и "Русгаздобыче" — Со следующего года в России заработает механизм обратного акциза на переработку этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ).

— Снять кандидата в депутаты за ошибку в поданных документах станет сложнее — Конституционный суд обязал суды учитывать, сообщили ли кандидатам об ошибках — Постановление Конституционного суда (КС), опубликованное 15 марта, фиксирует, что существует "конституционно значимый пробел" в части судебных решений о регистрации кандидатов на выборные должности.

— Правящий ХДС потерпел поражение на местных выборах в Германии — Эксперты не исключают победы на всеобщих выборах осенью "Зеленых" — На прошедших 14 марта выборах в парламенты (ландтаги) федеральных земель Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц правящий Христианско-демократический союз (ХДС) показал худший результат за всю историю.

— Действия без экономического смысла приведут к доначислению налогов — Налоговая служба рассказала, как будет оценивать добросовестность компаний при спорных сделках — Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо № БВ-4-7/3060 "О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации".

— Несырьевой экспорт посчитают по-новому — До пандемии правительство ставило цель увеличить его стоимость, теперь – его объемы — В конце 2020 года экспорт из России стал расти и по итогам года в физическом выражении приблизился к показателям 2019 года.

— Уровень загрузки производства упал ниже 60% впервые за 12 лет — Причина в сохраняющейся неопределенности, которая приводит к замедлению инвестиций — Уровень загрузки производственных мощностей в промышленности в феврале опустился ниже 60%, выяснили специалисты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в результате опроса примерно 4000 руководителей крупных и средних промышленных предприятий.

— Сервис экспресс-доставки "Самокат" будет работать в городах-миллионниках — Компания начинает региональную экспансию — О том, что сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома "Самокат" принял решение о региональной экспансии, сообщил "Ведомостям" его сооснователь Вячеслав Бочаров.

— Медиков оснастят российскими планшетами — Это одна из мер господдержки IT-отрасли — Обязательное обеспечение учителей и врачей "Скорой помощи" российскими планшетами на базе именно отечественной мобильной операционной системы могут закрепить постановлением правительства уже в марте этого года.

— Патенты и товарные знаки могут приравнять к квартирам — Минэкономики предложило ЦБ повысить залоговое качество интеллектуальной собственности — Минэкономразвития предлагает Центробанку скорректировать положения регулирования и нормативы для банков, касающиеся оценки объектов интеллектуальной собственности (ИС) и использования ИС в качестве залогов при выдаче кредитов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Три линии защиты — Разработчики "ЭпиВакКороны" раскрыли секреты, как вакцина побеждает вирус — На вопросы "Российской газеты" ответила заместитель руководителя ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

— Между офисом и садом — У многих родителей дошколят нет возможности полноценно работать — Родителям, чаще всего мамам, когда ребенку исполняется три года, приходится менять работу, ее график или сокращать количество рабочих часов.

— Для тех, кто в банке — Повышение ключевой ставки может начаться в апреле — Банк России на втором в этом году заседании совета директоров в ближайшую пятницу воздержится от изменения ключевой ставки, полагают аналитики.

— Полный вагон издержек — Почему дорожают билеты на поезда — Стоимость поездок по железной дороге весной этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года в среднем выросла на 10-12%.

— Водителям добавят срок — Вторая судимость по "нетрезвой статье" выйдет дороже — Если ранее осужденный за нетрезвое вождение водитель снова попадется за рулем пьяным, наказание будет жестче.

— Показать классы — Владимир Путин отметил активное развитие "Сириуса" — Образовательный центр "Сириус" расширяет учебную деятельность и прирастает новыми кластерами.

— Совесть никто не отменял — Закон о "нечаянной" коррупции ужесточит ответственность чиновников — Госдума приняла в первом чтении законопроекты с изменениями в антикоррупционное законодательство, которые вызвали бурную дискуссию в экспертном сообществе и СМИ.

— Право на вакцину — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин провели переговоры с главой ПАСЕ — Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс приехал с визитом в Москву.

— Добыча вязнет — Почему нефтяные компании опять просят льготы — Отмена ряда льгот в нефтяной отрасли осенью 2020 года в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестпрограмм, связанных с добычей вязкой нефти.

— Налоги с возвратом — Власти предложили ввести кешбэк для инвесторов — Компании, заключившие с властями соглашения о защите и поощрении капиталовложений, смогут воспользоваться не только субсидиями на компенсацию затрат в рамках СЗПК, но и налоговым вычетом и их комбинацией.

— Урок питания — Михаил Мишустин потребовал исключить халатность при организации школьных обедов — Недопустимыми назвал премьер-министр Михаил Мишустин ситуации с отравлением детей в школьных столовых.

— Планы и сроки — Михаил Мишустин призвал оперативно решать проблемы Дальнего Востока — Правительство продолжит оказывать финансовую поддержку регионам Дальнего Востока, чтобы создавать там комфортные условия для жизни, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Работа над ошибками — КС обязал уточнить избирательный закон — Конституционный суд РФ постановил внести поправки в избирательное законодательство России.

— Победить до лета — Началось выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России" — Сегодня началось выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России", которое продлится до 29 апреля.

— Звонят, откройте школу — В Киргизии построят школы с обучением на русском языке — В Киргизии построят школы с обучением на русском языке, уроки там будут вести педагоги из России по российским образовательным стандартам.

— Союз создавался как братский — Ровно 100 лет назад был взят курс на образование СССР — Исполнилось 100 лет с того дня, 15 марта 1921 года, как X съезд РКП(б) поставил задачу объединить РСФСР, Белоруссию, Украину и республики Закавказья в единое новое государство.

— Восточная сказка — Россия нарастила несырьевой экспорт в Узбекистан на 15,6% — Россия и Узбекистан нарастили в 2020 году товарооборот на 15,6% (до 5,9 миллиарда долларов).

— Пациент с акцентом — У иностранцев вырос спрос на медуслуги в России — Более 2двух миллионов иностранцев получили медицинскую помощь в России в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

— Совсем еще зеленые — Около половины "органических" продуктов в магазинах ничем не отличаются от обычных — На фоне пандемии 68% российских потребителей стали отдавать предпочтение товарам для здорового образа жизни.

— Ни работы, ни денег — Появились новые аферы на сайтах объявлений — Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, сейчас наблюдается активизация аферистов на сайтах с объявлениями о найме на работу, открытыми вакансиями и в группах в соцсетях.

— Защитят конвой — В России и Беларуси стартовали учения танкистов и десантников — военных учений стартовали в различных регионах России и Беларуси.

— Узнать из первых глаз — Появился способ выявить фейковое видео со знаменитостью — В Сети набирают популярность дипфейки: видео, в которых лицо одного человека заменяется другим.

— Нервное дело — Подследственных смогут направлять на лечение в психбольницы — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в УПК, детально прописывающий правила направления в психиатрические больницы подследственных.

— Москва на связи — Пандемия не повлияла на наши военные контакты — Пандемия не поставила крест на контактах наших военных с зарубежными коллегами.

— Тряхнули струной — Отечественные балалайки и домры вышли на международные рынки — Объем производства музыкальных инструментов в 2020 году приблизился к 0,95 миллиарда рублей и более чем в семь раз превысил итоги 2016 года.

— Как Зе Пекин обманул — Киев объявил экономическую войну Китаю по указке из США — МИД Китайской Народной Республики в лице официального представителя Чжао Лицзяня впервые прокомментировал эмоции, вызванные в Киеве визитом делегации китайских бизнесменов в Крым.

— И не говорите лучше — В элитной школе Нью-Йорка создали новый "инклюзивный язык" без мамы и папы — Целенаправленный процесс насаждения расовой, гендерной, социокультурной и религиозной толерантности, запущенный в начале марта в одной из частных школ Нью-Йорка, удивил свей радикальностью даже бывалых либералов в США.

— Провод для сердца — Лех Валенса рассказал, чего он боится — Перед сложной операцией на сердце лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса опубликовал в "Фейсбуке" прощальное видеообращение.

— Суд да интеллект — На мартовской сессии Всекитайского собрания народных представителей была принята дорожная карта по модернизации правовой системы КНР к 2025 году.

— Недовольных смыли водометы — Полиция Нидерландов без колебаний применила резиновые дубинки, водометы и привлекла конные подразделения для разгона участников акции протеста, которые вышли на улицы накануне всеобщих выборов, состоявшихся в стране в понедельник.

— Макрон заглянул в космос — В Тулузе прошли первые во Франции военные учения в околоземном пространстве — Ради такого случая президент Эмманюэль Макрон побывал в штаб-квартире Космического командования, которое пока базируется на площадях Центра космических исследований.

— "Лесные кошки" в капкане — "Российская газета" впервые публикует показания главаря латышских лесных братьев — гауптштурмфюрера СС Бориса Янкавса — Второй год подряд в Риге 16 марта не состоится ежегодное шествие в честь латышских легионеров Waffen SS.

— Судить будут в Москве — Михаилу Меню просят изменить подсудность — Второй кассационный суд в понедельник начал рассматривать ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности по делу экс-главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

— "Гром" и "молнии" — Новый беспилотник вооружат ракетами — На перспективный ударный беспилотник "Гром", ранее известный как "Пиранья", собираются устанавливать высокоточные управляемые крылатые ракеты Х-38 класса "воздух-поверхность".

— Колонка рисков — АЗС заплатит 340 тысяч рублей за испорченную машину — Фрунзенский районный суд Владимира частично удовлетворил иск владельца подержанного Land Rover Discovery к АЗС.

— Голосование по любви — Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией — Во вторник, 16 марта, исполняется семь лет со дня проведения референдума о статусе Крыма.

— Полярное вторжение — В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся холода — Интенсивное потепление на полюсах приводит к аномальным вторжениям различных воздушных масс.

— Как в первый раз — Чтобы лучше понять своих детей, родители в столице сдали ЕГЭ по русскому языку — Родители будущих выпускников в Москве оказались в "шкуре" своих детей и написали ЕГЭ по русскому языку.

— Соседи с клыками —14-летняя девочка погибла, оставшись наедине с бойцовскими собаками — Жуткое происшествие произошло в минувшее воскресенье на западе Москвы.

— Время встречать огонь — Регионы призвали вовремя открывать пожароопасный сезон — С потеплением растет риск природных пожаров.

— Возвращение к озеру — Байкалу помогут сохранить красоту берегов и чистую воду — В Иркутской области начался региональный Год Байкала.

— Подзаборные страсти — В Рязани спорят о том, с какой стороны ограды ставить машины — В Рязанском районе Рязанской области автомобилистам не разрешают оставлять машины около дома больше чем на сутки.

— Цифра идет на ум — Топ профессий будущего определил искусственный интеллект — Каким профессиям будущего нужно готовить уже сейчас? По оценкам экспертов, в лидеры рвутся три направления — искусственный интеллект, образовательные и игровые среды.

— Зачет автоматом — Иностранцам станет проще подтвердить дипломы об образовании — Вскоре иностранные граждане, решившие учиться или работать в России, смогут гораздо быстрее проходить процедуру подтверждения своих документов об образовании.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Полных ход: людей с лишним весом обвинили в распространении коронавируса — По данным исследователей, на таких пациентов может приходиться больше выдыхаемого вируса — Люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса.

— Вызвали полис: страховые компенсации за бизнес-риски достигли шесть миллиардов — Основными причинами роста выплат компаниям стали кризис и пандемия, уверены в ЦБ — В 2020 году страховые компании выплатили бизнесу шесть миллиардов рублей компенсации по договорам хеджирования от предпринимательских рисков, следует из статистики Центробанка.

— Взлет без посадки: авиакомпании столкнулись с подорожанием топлива — Рост стоимости керосина приведет к увеличению цен на билеты, считают эксперты — В России выросла стоимость авиакеросина. Это следует из прейскурантов двух авиатопливных операторов, направленных перевозчикам.

— Аналитики заявили о рекордном росте повседневных расходов россиян в феврале — В феврале этого года номинальные расходы россиян на товары повседневного спроса в годовом выражении выросли на 4,5%.

— Дали вольную: как устроен надзор за освободившимися преступниками — Почти 60% преступлений в 2020 году совершили рецидивисты, вышедшие из мест лишения свободы — Омерзительное преступление, совершенное в Омской области недавно освободившимся из колонии местным жителем, вновь напомнило о проблеме рецидивизма.

— Разочарование вместо работы: мошенники скрываются на сайтах с вакансиями — Злоумышленники просят деньги за контакты работодателей — В московской полиции сообщили о всплеске случаев мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с вакансиями.

— Дальний Восток получит ЗРК "Тор-М2" — Министерство обороны РФ приняло решение вооружить зенитные подразделения Восточного военного округа новейшими ЗРК "Тор-М2".

— Запретный плод: как привлечь суррогатную мать — Потенциальная родительница может сбежать после получения задатка или присвоить чужие анализы — Спрос на суррогатное материнство с каждым годом растет, а с ним увеличивается и число различного рода мошенничеств.

— Атомный взгляд: кабмин выступил за признание ядерной энергии безуглеродной — В докладе президенту вице-премьер Виктория Абрамченко назвала задачи РФ в сфере климата — Правительство будет добиваться глобального признания атомной энергии безуглеродной и отвечающей климатическим целям.

— Про зрение: в России вырастили клетки сетчатки, встраивающиеся в глаза — Технология станет основой революционного лечения глаукомы — Ученые МФТИ в сотрудничестве с исследователями Гарварда вырастили клетки сетчатки, которые способны врастать в глаза.

— Пути по-английски — Посол РФ в Великобритании Андрей Келин — о том, в чем актуальность советско-британского торгового соглашения, подписанного 100 лет назад.

— Утильспор: бизнес увидел риски роста цен на пшеницу и овощи — К подорожанию сельхозпродукции может привести повышение экологического платежа для спецтехники — Бизнес предупредил о риске роста цен на на сельхозпродукцию — пшеница, картофель, а также другие овощи могут подорожать на 1,5%.

— Круги по воде: как влияет на семьи психическая болезнь близкого — Чтобы избежать психологических проблем и изоляции, родственникам нужна дополнительная поддержка — Подавляющее большинство (83%) родственников людей, страдающих шизофренией, принимают на себя полную ответственность за их психологическую поддержку.

— Без страхов и упреков: женщинам могут разрешить ремонтировать самолеты — Минтруд просят сократить список запрещенных для россиянок профессий в отрасли — В России предлагают уравнять права женщин и мужчин в гражданской авиации.

— Сдать нормы: переработке подверглись все части новой редакции КоАП — Трижды переписанный кодекс примут уже после сентябрьских выборов в Госдуму — Минюсту пришлось в третий раз полностью переписать новую редакцию КоАП.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Рынок получил шанс на медикаментозное ускорение — Минпромторг и Минздрав изучают возможность упростить оборот лекарств — Татьяна Голикова поручила проработать вопрос о сокращении сроков регистрации лекарств на постоянной основе.

— Штабная победа Никола Пашиняна — Каковы перспективы разрешения политического кризиса в Армении — Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян согласился уйти, и политический конфликт в стране вернулся в тлеющее состояние.

— "Фемтеко" пострадала за запчасти и флаконы — Частная российская компания впервые прокомментировала включение в санкционный список США — Одна из попавших под санкции Минторга США российских компаний — "Фемтеко" — заявила о своей непричастности к программам оружия массового уничтожения.

— Андрей Мельниченко избавляется от дублеров — СУЭК и "Еврохим" частично объединят системы управления — Бизнесмен Андрей Мельниченко объединит управленческие функции своих активов в добыче угля, производстве удобрений и электроэнергетике.

— GV Gold прерывает золотую паузу — Один из крупнейших золотодобытчиков россии сообщил о выходе на биржу — Золотодобывающая компания GV Gold, которая принадлежит топ-менеджерам Ланта-банка и американскому фонду Blackrock, объявила об очередной попытке разместить акции на бирже.

— Павел Дуров разместился в счет будущего IPO — Три вопроса о завершившемся выпуске на рынок бондов Telegram — Группа мессенджера Telegram впервые разместила собственные облигации и привлекла на рынке1 миллиард долларов..

— Свекла подвела поклонников сладкого — Ведущий производитель сахара поднял оптовые цены — Небольшой урожай сахарной свеклы на фоне увеличившегося спроса на сахар привел к росту оптовых цен в четвертом квартале 2020 года на 78%, отчиталась "Русагро".