2021-03-16T11:41:07+03:00
2021-03-16T11:41:07+03:00
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2021
https://1prime.ru/News/20210316/833242772.html
Ученые обнаружили новый штамм COVID-19, который не распознают ПЦР-тесты
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Во Франции обнаружена новая мутация коронавируса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информацию министерства здравоохранения страны. По некоторым данным, ее могут не заметить... ПРАЙМ, 16.03.2021
новый штамм covid-19, коронавирус, covid-19, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Во Франции обнаружена новая мутация коронавируса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информацию министерства здравоохранения страны. По некоторым данным, ее могут не заметить ПЦР-тесты.
"У людей, которые им заразились, были типичные для SARS-CoV-2 симптомы, однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат", — сообщают они. На сайте министерства указано, что сейчас проводятся углубленные исследования, чтобы изучить штамм и его влияние. Также ученые поверят, как эта мутация реагирует на вакцинацию и на антитела, выработанные во время предыдущих инфекций, вся информация будет передана международным властям.