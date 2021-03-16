МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Во Франции обнаружена новая мутация коронавируса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информацию министерства здравоохранения страны. По некоторым данным, ее могут не заметить ПЦР-тесты. Онищенко сравнил коронавирус и грипп

"У людей, которые им заразились, были типичные для SARS-CoV-2 симптомы, однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат", — сообщают они. На сайте министерства указано, что сейчас проводятся углубленные исследования, чтобы изучить штамм и его влияние. Также ученые поверят, как эта мутация реагирует на вакцинацию и на антитела, выработанные во время предыдущих инфекций, вся информация будет передана международным властям.