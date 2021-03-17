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КОММЕРСАНТ

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— Бензин требует средств — Власти доплатят за сдерживание цен на топливо — Нефтекомпаниям не удалось убедить правительство существенно увеличить компенсации за поставки топлива на внутренний рынок. Так, хотя власти согласились скорректировать формулу демпферного механизма, изменения произойдут только с 1 мая и не будут распространены задним числом на начало года.

— Придется сидеть без Дели — Россия не пригласила Индию на московскую конференцию по Афганистану — Международная встреча по урегулированию в Афганистане, которая пройдет 18 марта в Москве в формате так называемой расширенной тройки (Россия, США, Китай и Пакистан), послужила причиной скандала.

— Промышленность очень хочет расти — Но твердых оснований для этого пока не находит — В феврале 2021 года Росстат оценил падение выпуска российской промышленности на 3,7% против 1,9% в январе в годовом выражении, но с учетом сезонности за месяц он вырос на 1,3% после спада на 4,1% в январе.

— Деньги снимают с пластика — Банки наращивают эмиссию цифровых карт — Карантинные ограничения дали толчок развитию цифровых банковских карт (без физического пластикового дублера). Только за прошлый год (по сравнению с 2019 годом) их доля в общей эмиссии, по оценкам банкиров, выросла до 15–40% в зависимости от банка.

— Красна казна платежами — Федеральное казначейство подвело итоги своей модернизации — Основными темами прошедшей вчера коллегии Федерального казначейства (ФК) стали прямые и косвенные эффекты разворачивания службой в последние годы системы казначейских платежей (СКП) — основного модернизационного проекта ведомства.

— Госаудиторы подстроились под кризис — Счетная палата подвела итоги 2020 года — Произошедшее в 2020 году смещение приоритетов властей на антикризисные меры и на обновление нацпроектов отразилось и на итогах работы Счетной палаты (СП).

— Производительность труда поддержат фрилансеры — Мониторинг кадров — В ближайшие пять лет временные проектные сотрудники в среднестатистической компании в развитых странах будут выполнять от 15% до 20% работ. К такому выводу пришли аналитики PwC в исследовании "Курс на повышение производительности на 2021 год".

— Анастасия Удальцова подменит мужа — Супруга лидера "Левого фронта" может пойти в Госдуму по одномандатному округу в Москве — Член совета "Левого фронта", жена координатора движения Сергея Удальцова Анастасия может выдвинуться в Госдуму по одному из одномандатных округов Москвы от КПРФ.

— Депутат отделил ветеранов от фронтовиков — Против наказания за оскорбление ветеранов выступил только представитель ЛДПР — Госдума во вторник 399 голосами против одного приняла во втором чтении два законопроекта Ирины Яровой, вносящие поправки в УК и КоАП.

— Система задержек и противовесов — Внесистемную оппозицию оставляют дома до начала предвыборной кампании — Во вторник следствие ходатайствовало о продлении до 23 июня срока домашнего ареста для членов команды политика Алексея Навального и других оппозиционеров, обвиняемых в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несогласованной акции протеста 23 января.

— Правозащитник вышел, чтобы снова сесть — Мошенничество в "Комитете за гражданские права" оказалось рецидивным — В Бабушкинском суде Москвы прошли прения по уголовному делу ранее судимого заместителя руководителя правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиненного в особо крупном мошенничестве.

— Президент ФСБ попал под следствие — Его подозревают в мошенничестве с уголовным делом — Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрей Першин, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

— В "Транспортном" подсчитывают сроки — За хищение 21 миллиарда запросили от 6 до 9 лет — Как стало известно “Ъ”, от шести до девяти лет лишения свободы затребовал гособвинитель для фигурантов уголовного дела о хищении более 21,8 млрд руб. из банка "Транспортный".

— Беспилотный транспорт избавляется от людей — Для высокоавтоматизированных авто введут штрафы, техосмотр и тарифы ОСАГО — Первые по-настоящему беспилотные автомобили — без контроля со стороны инженера-испытателя на водительском сиденье — появятся на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов уже в 2021 году.

— Просвещение упразднили в третьем чтении — Несмотря на все протесты научного сообщества — Госдума приняла в третьем чтении законопроект о просветительской деятельности, вызвавший масштабную критику научного сообщества и самих просветителей.

— Аналогу ЕСПЧ в России мешает Конституция — Создание национального суда по правам человека невозможным считают омбудсмен и члены СПЧ — Необходимость создания аналога ЕСПЧ в России "пока неочевидна", заявил “Ъ” глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

— Минприроды сворачивает полигоны — Ведомство намерено упразднить новую форму рекреационного развития ООПТ — Минприроды намерено запретить создание на территории российских заповедников биосферных полигонов — законопроект об этом внесен в правительство.

— Лондон развоевался с разоружением — В Великобритании опубликована новая оборонная и внешнеполитическая стратегия — Власти Великобритании во вторник опубликовали долгожданный стратегический документ — так называемый Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года.

— Тяжело в бою, легко в учении — Армения и Азербайджан учатся военному делу после войны — Через пять месяцев после окончания войны в Нагорном Карабахе военные Армении и Азербайджана одновременно начали масштабные учения.

— Господдержку грузят на серверы — Правительство готовит новое регулирование для поддержки дата-центров — Правительство подготовит ряд законопроектов по поддержке российского рынка центров обработки данных (ЦОД). В частности, госучреждения хотят обязать хранить данные в коммерческих ЦОД и использовать отечественные облачные сервисы.

— НПС для регулятора — В стратегии развития системы оказалось мало конкуренции — Банк России представил участникам рынка финальный вариант стратегии развития национальной платежной системы (НПС). Финансисты раскритиковали как отдельные положения документа, так и в целом его направленность.

— Так пойди же попляжи — Российские путешественники надеются на лето — Ограниченное число доступных для зарубежных поездок направлений и дополнительные требования в большинстве открытых стран заставляют почти 70% россиян задуматься об организации летнего отдыха внутри страны.

— Доходности устроили разнос — Пенсионные фонды подзаработали на комиссионных — НПФ в очередной раз разнесли по счетам клиентов по итогам года более низкую доходность, чем конкуренты — государственная управляющая компания (УК) ВЭБ.РФ и частные УК.

— Управляющие пережили пандемию — Теперь их беспокоит инфляция и мировая задолженность — Международных инвесторов все больше беспокоит ускорение инфляции и рост ставок на долговом рынке, которые сулят значительные проблемы для мировой экономики.

— Переводы остались на родине — Объем трансграничных трансакций физлиц упал до минимума с 2016 года — Рынок трансграничных переводов в России сократился в 2020 году на 3,8%, до $40,1 млрд. Многие трудовые мигранты из-за закрытых границ на фоне пандемии не смогли попасть в Россию, что повлияло на результаты.

— В макулатуру сдали деньги — Сырье для производства упаковки дорожает во всем мире — Стоимость картона и другой упаковки, а также сырья для их производства растет во всем мире из-за аномального спроса, связанного с пандемией, а также ряда ограничений производства.

— "Норникель" дорого продает свои аварии — Планы сокращения производства повысили цены на металлы — "Норникель" сможет во многом компенсировать потери из-за резкого сокращения производства в 2021 году благодаря росту цен на металлы, считают опрошенные “Ъ” аналитики.

— Польша сократит закупки российской нефти — Контракт Orlen и "Роснефти" перезаключен со снижением объемов — Польша снизит закупки российской трубопроводной нефти — польская Orlen сообщила о продлении контракта с "Роснефтью" еще на два года со снижением объемов на треть, до 3,6 млн тонн в год.

— "Интер РАО" просят поделиться — Минфин продолжает требовать от компании роста дивидендов — Минфин продолжает настаивать на увеличении вдвое дивидендов энергохолдинга "Интер РАО". По данным “Ъ”, министерство хочет, чтобы компания заплатила в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по итогам 2020 года, или около 36 млрд руб.

— Продуктам выпишут пропуск — Бизнес обеспокоен изменениями правил грузовых перевозок по Москве — Ужесточения правил движения грузового транспорта в Москве, включая готовящийся запрет на проезд без пропуска для машин массой от 3,5 т в пределах МКАД, грозят сбоями в логистике и ростом стоимости продуктов.

— "Белая птица" меняет гнездо — Ростовскую площадку холдинга арендует ГАП "Ресурс" — Несмотря на сложную ситуацию в птицеводстве, участники рынка не отказываются от планов по развитию бизнеса. Второй производитель мяса птицы в стране — ГАП "Ресурс" — договорился об аренде ростовских площадок холдинга "Белая птица", ранее входивших в периметр активов экс-совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева.

— Экраны подвинули билборды — Доля цифровых конструкций в выручке операторов наружной рекламы выросла — Операторы наружной рекламы отчитались о росте доли цифровых конструкций в 2020 году до 31%. На фоне ограничений из-за пандемии рекламодатели чаще выбирали размещение на экранах вместо традиционных билбордов.

— "Ситимобил" подбросит через Gett — ФАС согласовала партнерство агрегаторам такси — Водители агрегатора такси "Ситимобил" будут выполнять заказы в экономсегменте конкурирующего сервиса — Gett. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала такое сотрудничество.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Российский софт выводят из-под налога на прибыль — Покупатели отечественных программ и оборудования получат налоговый вычет — Правительство рассматривает предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие включение расходов на внедрение отечественного программного обеспечения (ПО), программно-аппаратных комплексов (ПАК) и компьютерного оборудования, представленных в едином реестре российских программ, а также в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

— Федеральные министерства будут санкционировать международные контакты школ и вузов — Эксперты считают закон о просветительской деятельности навязыванием цензуры образовательному сообществу — Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла поправки в закон об образовании. По нему просветительская деятельность отдается полностью на откуп чиновникам

— Учения граничащих с Украиной военных округов участились — Но это не означает прямой подготовки к масштабным военным действиям — При оценке ситуации на востоке Украины "всегда исходите из того, что для России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке", заявил 16 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Администрация Джо Байдена планирует сократить военные расходы США — Сокращение на $14–18 млрд возможно в 2022 финансовом году — Пентагон планирует сократить количество кораблей в военно-морских силах США, чтобы сбалансировать бюджет. Как сообщает агентство USNI News со ссылкой на информированные источники, сокращение планируется в рамках бюджета на 2022 финансовый год (он начинается в октябре 2021 г.).

— Российскому суду по правам человека не находится место в существующей системе — Эксперты предлагают развивать существующие институты, а не создавать новые — В отечественной системе права нет места российскому суду по правам человека, ведь потенциал действующих институтов не исчерпан, заявили 16 марта участники обсуждения в Общественной палате.

— Россияне накопили 2,7 трлн рублей "на черный день" — Коронакризис привел к сокращению текущего потребления и резкому росту сбережений — Сокращение расходов населения в условиях неопределенности стало основной причиной значительного роста доли наличных денег в обращении в прошлом году. Такой вывод сделали сотрудники Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

— Российская экономика справилась с последствиями пандемии — Инвестиции – основной барометр экономического здоровья – снова начали расти — Рецессия в российской экономике закончилась, утверждают экономисты Центра развития НИУ ВШЭ. Такой вывод они делают на основе данных по динамике инвестиций.

— В Крыму начался ипотечный бум — Главная проблема – большое количество жилья с неузаконенными перепланировками — Крымские риэлторы сообщают о резком всплеске интереса к недвижимости на полуострове вопреки множеству проблем, возникающих при оформлении ипотечных сделок.

— За бесплатный софт заплатят вендоры — Бесплатная передача ПО не предусмотрена Налоговым кодексом — РАТЭК обратилась в Минфин за разъяснениями налоговых практик, связанных с обязательной предустановкой отечественного программного обеспечения на потребительскую электронику, следует из письма, направленного в ведомство бизнес-ассоциацией.

— Президенту предложат "газовый маневр" для финансирования газификации регионов — Он предполагает в том числе допэмиссию акций "Газпрома" — Правительство РФ продолжает искать средства, для того чтобы оплатить программу социальной газификации в российских регионах до 2030 г.

— Владелец "Русагро" Вадим Мошкович разработает маркетплейс для аграриев — Его планируется продвигать не только в России, но и за рубежом — Основной владелец "Русагро" Вадим Мошкович и гендиректор агрохолдинга Максим Басов в феврале этого года учредили две компании по разработке программного обеспечения – "Ассистагро" и "Цифровой фермер".

— Польский ритейлер LPP арендует индустриальный парк на 50 000 кв. м на Новорязанском шоссе — Крупные компании все чаще обзаводятся собственными складами — Девелоперская компания PNK Group построит для польского ритейлера LPP индустриальный комплекс общей площадью 30 000 кв. м на территории логопарка "PNK парк Жуковский", который расположен в 19 км от МКАД на Новорязанском шоссе; эти площади компания после окончания работ возьмет в аренду.

— "Вымпелком" покупает рекламно-технологическую платформу OTM — Она понадобилась компании в связи с ужесточением требований к использованию персональных данных — "Вымпелком" ведет переговоры о покупке российской группы OTM, которой принадлежит технологическая платформа для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы, рассказал "Ведомостям" источник в медиаагентстве, работающем с платформой.

— Авиаторы просят отложить переоборудование посадочных площадок в поселках и деревнях — Это требование разрушит местные авиалинии, предупреждают они — Письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отложить введение требований постановления № 1603 от 5 октября 2020 г. написали российские авиакомпании местной авиации Сибири и Дальнего Востока. С копией документа ознакомились "Ведомости".

— В России могут появиться частные лесные владения — Если законодатели вновь не сделают шаг назад — С сентября 2020 г. любой гражданин России получил возможность выращивать лес на заброшенных землях сельхозназначения, т. е. иметь лес в частной собственности.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Кухня за красной линией — Ремонт в квартирах, купленных "в бетоне", может быть приравнен к перепланировке — Члены Ассоциации юристов России выступили со строгим предупреждением: ремонт в квартире, купленной "в бетоне", то есть даже без внутренних стен, необходимо узаконить.

— Не хлебом едимым — Какие товары и услуги заметно подорожали вместе с продуктами — Даже минимальные значения показателя инфляции могут не быть признаком здоровой экономики, а заморозка цен на отдельные продукты питания может привести к повышению стоимости потребительской корзины.

— Тромб повалил вакцину — Около 20 стран приостановили использование препарата от AstraZeneca — Примерно два десятка стран за последние дни приостановили применение вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca на фоне сообщений об образовании тромбов у привитых пациентов.

— Похож, и тем опасен — Почему пистолеты, переделанные под стрельбу холостыми патронами, предложено регистрировать — Инициатива депутатов Мосгордумы, которые предложили на предстоящей весенней сессии российского парламента урегулировать оборот так называемого охолощенного и дезактивированного оружия, вызвала, как и ожидалось, бурные обсуждения и споры в соцсетях.

— Чистая тарелка — Правительство планирует запретить пластиковую посуду — Правительство разрабатывает меры запрета неперерабатываемого пластика, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на форуме "Чистая страна-2021".

— Проехать по кольцу — Владимир Путин обсудил с Андреем Воробьевым крупные инвестпроекты Подмосковья — Президент снова получил приглашение посмотреть летом на Центральную кольцевую автодорогу. Работа идет по плану, движение на всей протяженности трассы откроется в июле.

— Ставка на кадры — Валентина Матвиенко: Зарплаты учителям в ряде регионов повышают за счет роста нагрузки — Российские педагоги часто вынуждены работать на износ, чтобы обеспечить себе достойный заработок, это не способствует привлечению в школы талантливых специалистов, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Выборы не сорвут — В Госдуме предлагают блокировать ложные сообщения о минировании — В Госдуме сообщили о подготовке и внесении поправок об оперативной внесудебной блокировке в интернете ложных сообщений о минировании.

— Все для пациента — В 2021 году в России построят 6 новых онкологических клиник — В стране резко снизилась младенческая смертность, а российские тест-системы научились диагностировать разные штаммы коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

— Что пожнешь — Зачем понадобились экспортные пошлины на зерно и когда их отменят — Россия может снять ограничения на экспорт зерна. Но это возможно только тогда, когда цены на мировом рынке стабилизируются. Иначе либо все зерно вывезут за рубеж, либо внутри страны оно будет дорогим. А от этого зависят цены на многие продукты питания.

— Память под защитой — Законопроект о наказании за оскорбление ветеранов прошел второе чтение — Госдума одобрила поправки об ответственности за публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также за распространение заведомо ложных сведений о них. Максимальный срок наказания — до пяти лет лишения свободы

— Программа локальности — Продажа туров по России с кешбэком возобновится с 18 марта — Поехать в путешествие по России со скидкой в 20% можно будет и на майские праздники, и даже в начале лета. Продавать туры по стране с возвратом части их стоимости начнут в ночь с 17 на 18 марта 2021 года. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

— Выполнение предвыборных обещаний — 19 сентября 2021 года состоится Единый день голосования, в ходе которого гражданам России предстоит избрать депутатов Государственной Думы восьмого созыва. До этого дня осталось примерно полгода. Но уже сегодня многие политики начинают подготовку к 19 сентября, встречаясь со своими будущими избирателями.

— Сосульке добавят ответственности — Депутаты предложили оплачивать ущерб от упавших на машины деревьев по ОСАГО — Группа депутатов предложила расплачиваться за ущерб, причиненный автовладельцам упавшими с крыш сосульками, либо деревьями, а также за повреждения транспорта из-за ям на дорогах, страховщикам по ОСАГО. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

— За стихию не уволят — Чиновники получат отсрочку на подачу деклараций при чрезвычайных ситуациях — Статс-секретарь — заместитель министра юстиции России Андрей Логинов заявил, что никаких послаблений в борьбе с коррупцией не планируется. Ни одна из рассматриваемых в Госдуме инициатив не предполагает каких-то смягчений в наказании взяточников или казнокрадов.

— Спутник и Пушкин для Вьетнама — Николай Патрушев привез в Ханой вакцину и обсудил безопасность — Первый заграничный визит секретаря Совбеза России Николая Патрушева за время пандемии начался с Вьетнама. Последняя такая поездка секретаря Совбеза состоялась в феврале 2020 года в Катар.

— Плотная подстройка — Россияне пока хотят покупать дома в деревнях, а не в коттеджных поселках — Около половины россиян, присматривающих дом за городом, сознательно ищут недвижимость не в коттеджных поселках, а в обычных деревнях или дачных товариществах. Хотя доля поклонников коттеджей постепенно растет.

— Арестант поневоле — Инвалид просидел несколько месяцев взаперти из-за затянувшегося ремонта — Житель Тракторозаводского района Волгограда Роман Кривошеев почти четыре месяца провел безвыходно дома, потому что замена лифта при капитальном ремонте многоэтажки прошла с нарушением всех сроков.

— ЧП на перегоне — Под Челябинском опрокинулись вагоны с углем Следствие выясняет обстоятельства крушения 19 вагонов грузового поезда с углем на перегоне Сыростан — Хребет в горно-заводской зоне Челябинской области.

— Счет на шестьсот — В МЧС составили прогноз по заторам на реках — Согласно предварительным оценкам, на российских реках выявлено около 600 затороопасных участков, из которых у 65 вероятность возникновения заторов составляет более 80 процентов.

— Вопросы удаления — Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой — Роскомнадзор заблокирует Twitter, если социальная сеть не удалит запрещенную информацию. Об этом заявил ТАСС заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

— Полоса завезения — Чем опасен новый штамм коронавируса, обнаруженный в России — В России выявлены два первых случая южноафриканского штамма коронавируса, сообщил Роспотребнадзор. Помимо этого за последнее время удалось выявить 28 случаев завоза британского штамма. В 16 случаях обнаружены другие мутации SARS-CoV-2.

— Сигнал о долге — При покупке сим-карты люди смогут давать согласие на получение сообщений от приставов — Министерство юстиции России разработало проект поправок в Правила оказания услуг телефонной связи. Предлагается внести в документ особый пункт, который призван защитить граждан от неожиданных долгов.

— Надежнее надежного — Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео" — Церемония награждения лауреатов конкурса прошла в зале МИА "Россия сегодня"/РИА "Новости" на Зубовском — в рамках 10-го Московского Международного Фестиваля Корпоративного видео.

— Трезвый срок — В колониях начали активно лечить от зависимости алкоголиков и наркоманов — Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заявил, что в ведомстве реализуется программа реабилитации лиц, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость.

— Крылатые ракеты взяли цель — Расчеты берегового ракетного комплекса "Бал" Каспийской флотилии провели учения, финалом которых стали электронные пуски по кораблям условного противника.

— Охота за "Белым лебедем" — Госкорпорация "Ростех" передала для предварительных испытаний первый ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02. Они пройдут на летно-испытательной и доводочной базе ПАО "Туполев" в подмосковном Жуковском.

— Кредит под стволом — Налетчики ограбили четыре офиса микрозаймов — В Санкт-Петербурге прошла серия вооруженных ограблений. Жертвы — в основном офисы микрофинансовых организаций. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что утром неизвестный вошел в помещение на улице Уточкина и, угрожая ножом, забрал около 20 тысяч рублей.

— Сертификат по предоплате — Москвич продавал поддельные справки о вакцинации от COVID-19 — В Москве уголовное дело возбудили в отношении мужчины, торговавшего через интернет поддельными справками об отсутствии коронавирусной инфекции.

— Проверено. Мины есть — В Лаосе наши военные готовят саперов для местной армии — В понедельник, 15 марта в филиале Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ в Лаосе вручили свидетельств профессиональных саперов военнослужащим Народной армии Лаоса, которые под руководством российских специалистов прошли полный курс обучения по этой специальности.

— Бросок через ведро — Из полиэтилена, масок и бутылок в нашей стране научились делать топливо, газ и мебель — Эту полосу советуем начинать читать с инфографики "Как россияне относятся к раздельному сбору отходов". Это срез общественного мнения по очень чувствительной теме. Вы сразу поймете, почему у нас пробуксовывает раздельный сбор.

— Куда сваливать-то?— Самой обсуждаемой, критикуемой и, пожалуй, неоднозначной реформой последних лет стали радикальные новации в обращении с твердыми коммунальными отходами. В народе все это окрестили "мусорная реформа". Хотя есть и другой вариант — "реформа чистоты".

— Обойдемся без сортировки — Электроплазменная печь превращает медицинские маски в газ. И вместе с ними любая зараза, включая злосчастный коронавирус, распадается на безвредные компоненты.

— Бензин добыли из пакетов — Из тонны отходов полиэтилена или полипропилена получается почти тонна полезных фракций. На выходе получается бензин, дизельное топливо, петролатум (парафины), газовая смесь и углеродистый остаток.

— Бутылочная арифметика: скамейка и билет в Москву — Из пустых пластиковых пузырьков от кремов и туалетной воды в Крыму делают очень приличную парковую мебель, урны и вазоны.

— Будут яблони цвести — В шахтерском моногороде Зверево (Ростовская область) на месте стихийной свалки появился экологический парк с птичьим городком, гостиницей для насекомых и велотропой.

— Борис выбрал врагов — Россия — угроза, Китай — вызов: какой курс задан в новой внешнеполитической и оборонной стратегии Британии — Премьер Британии Борис Джонсон во вторник выступил в парламенте, представив Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, который задает ее курс на этих направлениях до 2030 года.

— Нидерланды: три дня на выборы — В Нидерландах проходят первые среди стран ЕС общенациональные выборы в парламент, которые организованы во время пандемии. Для того чтобы уменьшить очереди на избирательных участках, голосование растянули на трое суток.

— Диверсификация без паники — На днях в виртуальном пространстве произошло любопытное событие — первая в истории встреча на высшем уровне неформального объединения Quad. Официальное название — Четырехсторонний диалог по безопасности, о появлении которого было объявлено в 2007 году. Его участники — Австралия, Индия, США и Япония.

— За три выходных — В Испании предложили работать четыре дня — В Испании будут трудиться четыре дня в неделю. Эту идею поддержало правительство. В эксперименте, который продлится три года, примут участие порядка 200 компаний, в которых работают от 6 до 200 человек. Они перейдут на 32-часовую рабочую неделю. При этом зарплата сотрудников останется прежней.

— О браке и семье — Католическая церковь запретила благословлять однополые браки — В Ватикане заявили, что католическая церковь "не может быть уполномочена благословлять союзы между людьми одного пола": "Недопустимо благословлять такие отношения или партнерства, в том числе стабильные, которые подразумевают сексуальную практику вне брака (то есть вне нерасторжимого союза между мужчиной и женщиной, по своей природе открытого для передачи жизни)".

— Квартира с раздольем — Верховный суд разъяснил правила раздела долевой собственности супругов после развода — Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ сделала интересное, а главное — полезное разъяснение, которое касается раздела долевой собственности супругов в случае развода.

— Шарик на учете — Югра стала первым в стране регионом, где создали единую базу бродячих животных — Теперь каждого бесхозного пса ловят, стерилизуют, внедряют чип или бирку. И если он не агрессивен, отпускают на улицу. Чип помогает отслеживать дальнейшую судьбу животного.

— Наука и жизнь — Новый кампус университета имени Баумана станет частью городского квартала — К 2024 году в центре Москвы построят новый кампус МГТУ имени Баумана. Вокруг него сформируется городской квартал с научными лабораториями и общественным пространством, где смогут гулять все желающие.

— Домашний планктон — Клерки не спешат возвращаться в офисы — Москвичам разрешили вернуться на свои рабочие места в офисы, но многие не спешат это делать. Желающих работать из дома за первые два месяца с начала года стало почти в пять раз больше по сравнению с первыми месяцами 2020 года.

— Зов улиц — По 112 можно вызвать помощь для бездомных — "Социальный патруль" для помощи бездомным в Москве теперь можно вызвать по единому экстренному номеру 112.

— Маркизы, ваш выход — Помогут ли летние веранды выжить ресторанам — Летние веранды в московских кафе откроются с 1 апреля — об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Ключ к кредиту — Кому банки чаще всего отказывают в ипотеке — В столице продолжается ипотечный бум — к концу февраля москвичи взяли более 56 тысяч льготных кредитов на покупку жилья и ажиотаж пока не спадает.

— Жизнь в морщинке глаз — Фотографы глянцевых журналов снимают ветеранов Великой Отечественной — Фотографы организовали проект "Память поколений" — вместо профессиональных моделей они снимают ветеранов Великой Отечественной войны. Цель проекта — показать не награды, а личность каждого героя.

— Готов к труду и тренажерам! — В Калининграде ввели скидки в фитнес-клубы отличникам ГТО — Калининградские фитнес-клубы с 15 марта ввели скидки на абонементы для обладателей знаков отличия комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Эту инициативу местного министерства спорта и регионального отделения "Национального фитнес-сообщества" предложено распространить на всю территорию страны.

— Напоил мальчика — Во вторник суд приступил к рассмотрению уголовного дела майора полиции, сбившего насмерть ребенка — Во вторник приступили в Уржумском районном суде Кировской области к рассмотрению уголовного дела в отношении 47-летнего бывшего сотрудника полиции, ставшего участником ДТП 13 июля 2019 года.

— Собянин рассказал о знаковых реставрационных объектах 2021 года — "Реставрация — бесконечный процесс. Заканчиваются работы на одних объектах, приходит время заняться другими"… Такой главный вывод сделал сегодня для себя мэр Москвы Сергей Собянин, побывав в доходном доме купца Быкова, расположенном на пересечении улиц 2-й Брестской и Юлиуса Фучика.

— Бе-12 на буксире — Крымский силач установил рекорд в честь референдума о воссоединении с Россией — Крымский богатырь Джамшид Исматиллаев установил рекорд России по буксировке самолета-амфибии Бе-12 весом 31,5 тонны. Достижение он посвятил 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также 100-летию морской авиации Черноморского флота.

— Почему рост цен сбавит обороты — Локальный максимум годовой инфляции, вероятно, будет достигнут в середине марта, прогнозировал Банк России. Инфляционный всплеск близок к исчерпанию, рост цен, разогнавшийся в конце прошлого года, должен замедлиться до своего естественного уровня.

— Еда не приходит одна — По данным Росстата, за год (февраль 2021 года к февралю 2020 года) больше всего подорожали сахар (63,97%), яйца (28,22%), подсолнечное масло (26,59%).

— На одежде стали экономить — За год цены на одежду выросли намного меньше инфляции — на 1,8%. Трудности 2020 года не оказали на них существенного влияния. Годом ранее одежда также подорожала на 1,98%. Обувь тоже демонстрирует ценовую стабильность, в течение последних двух лет прибавляя 1,2% к стоимости.

— Земля стоит на месте — Ажиотажный спрос на загородные дома из-за пандемии не слишком сказался на ценах земельных участков. За год в среднем по России их стоимость выросла всего на 0,85%, сообщает "Циан".

— Водочная независимость — Цены на алкоголь в отличие от еды не подвержены влиянию погоды и неурожаев. Но все равно растут на 5-7% в год. А в этот раз добавился коронакризис.

— Доходы вкладчиков упали — Снижение ключевой ставки ЦБ и отток средств с депозитов привели к резкому сокращению процентных доходов граждан.

— Цены разгоняет дефицит — Легковые автомобили отечественных марок, по данным Росстата, с февраля 2020 по февраль 2021 года подорожали на 9,8%, а иностранных — на 15%. Подгоняет цены нехватка автомобилей, говорят представители авторынка.

— Цифровой гендер у порога — Какую этику могут навязать искусственному интеллекту — Почему до сих пор нет определения, что такое искусственный интеллект? Что такое цифровые гендеры? Как IT-гиганты стремятся диктовать свои правила игры в сфере ИИ? Об этом корреспондент "РГ" беседует с Максимом Федоровым, вице-президентом Сколтеха в области искусственного интеллекта (ИИ) и математического моделирования.

— Нобель блиц — Академики предлагают построить "Парк науки" — В связи с чем РАН предлагает построить в России "Парк науки"? Чем он будет отличаться от Политехнического музея, пуск которого после многолетней реконструкции намечается в этом году? Кто сможет финансировать этот дорогостоящий проект? Об этом корреспондент "РГ" беседует с вице-президентом РАН Юрием Балегой.

— Она умела делать чудеса — Первый в России памятник доктору Лизе открыт в подмосковном Красногорске — Сразу два памятника доктору Елизавете Глинке открыты в Красногорске Московской области и в Донецке в Донбассе. В Красногорске скульптура установлена у центра "Созвездие", где проходят реабилитацию дети с юго-востока Украины. В Донецке памятник стоит в центре города.

— Дубрава Нотр-Дама — Для восстановления главного храма Франции французы не пожалели и срубили 200-летние дубы — Драма Собора Парижской Богоматери, чуть было не погибшего в пожаре без малого два года тому назад, до сих пор заставляет вздрагивать французов. А апокалипсическая сцена обрушения объятого пламенем 96-метрового шпиля и сегодня стоит у многих перед глазами.

— Суммы прописью — Счетная палата выявила нарушения на 355 млрд рублей в 2020 году — Счетная палата выявила нарушения на 355,5 млрд руб. в 2020 году, говорится в ее годовом отчете. Это в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году.

— Новость на уровне глаз — Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов — о трансформации современного агентства в цифровой среде — Социальные сети не убивают медиа, а, наоборот, помогают им дойти до своей аудитории на разных платформах. О том, как выжить и победить в цифровой среде, в беседе с "Российской газетой" размышляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

— Дайте только срок — Социальные ограничения в России снимут, когда сформируется популяционный иммунитет к коронавирусу — В правительстве считают, что необходимо ускорить вакцинацию населения.

— Экзамен по вирусу — Опыт пандемии должен изменить программы обучения медперсонала — Пандемия коронавируса нового типа стала серьезным экзаменом для всех медицинских работников страны. О том, какие изменения необходимо внести в подготовку врачей и медперсонала в целом, "РГ" рассказал заведующий кафедрой Сеченовского университета, главный внештатный эксперт врач-эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

— Инновации станут ближе — В Подмосковье начнут выпускать высокопроизводительные магнитно-резонансные томографы — Современные технологии лучевой диагностики давно завоевали важное место в медицине. Они позволяют выявлять многие заболевания на ранних стадиях, тем самым определяя успех лечения.

— Бескровная эволюция — Программа высокозатратных нозологий позволила добиться успехов в лечении гемофилии — Среди орфанных (редких) заболеваний есть некоторые, в лечении которых за последние 15—20 лет произошли значительные изменения к лучшему. Одно из них — гемофилия, редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови. О том, как это стало возможным, "РГ" рассказала заведующая отделом коагулопатий НМИЦ гематологии Минздрава России, доктор медицинских наук Надежда Зозуля.

— Доктор из интернета — Телемедицина становятся доступна сельчанам — Во многих медицинских учреждениях Удмуртии телемедицина применяется уже несколько лет. А вот сельские медики только начали использовать ее.

— Фармсубстанция под надзором — В период пандемии спрос на отечественные антисептические препараты остается особенно высоким — Краснозоренском районе Орловской области расположены производственные площадки российской фармкомпании "РФК".

— Найти и обезвредить — В Татарстане разработали единую технологию онкоскрининга — В Татарстане оцифруют диспансеризацию. С помощью мобильного приложения обладатели полиса ОМС будут узнавать не только о сроках прохождения профилактического обследования, но и о его результатах.

— Риск отменяется — Новая программа льготного обеспечения лекарствами коснется 700 тысяч пациентов — Национальном проекте "Здравоохранение" поставлены задачи по увеличению средней продолжительности жизни и сокращению уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. О том, как повлияла на достижение этих показателей новая программа поддержки кардиологических пациентов, "РГ" рассказал первый заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Филипп Палеев.

ИЗВЕСТИЯ

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— Пошли на понижение: СП выявила минимальный за пять лет объем нарушений — Аудиторы связали улучшение показателей в бюджетной сфере с ограничениями из-за пандемии — Счетная палата в 2020-м выявила нарушения в бюджетной сфере на сумму 355 млрд рублей, говорится в ее годовом отчете. Это минимальный показатель за последние пять лет, по сравнению с 2019-м он сократился более чем вдвое.

— Фурам на смех: бизнес просит отменить запрет на проезд грузовиков по МКАД — Вводимые с апреля ограничения увеличат издержки производителей и могут отразиться на ценах — Бизнес предупредил о росте издержек и вероятном повышении стоимости продуктов, лекарств и потребительских товаров из-за ограничения движения фур по МКАД.

— Сделать дубль: мошенники стали повторно атаковать банковских клиентов — После неудачной попытки обмана с гражданином связываются снова и втираются в доверие с помощью данных о предыдущем инциденте — Мошенники стали повторно атаковать россиян звонками от имени службы безопасности банков, ссылаясь на предыдущую попытку выманивания денег.

— Двигатели прогресса: как США и Китай делят главный украинский завод — Почему Пекин поменял отношение к Крыму — Скандал вокруг завода "Мотор Сич" не утихает. Киев решил национализировать предприятие, которое ранее пытались заполучить китайские инвесторы.

— Переходный образ: что предложат афганцам на консультациях в Москве — И зачем Кабулу создавать временное правительство с участием талибов — В Москве 18 марта стартуют трехдневные консультации по межафганскому мирному урегулированию с участием спецпредставителей России, КНР, США и Пакистана, афганских политиков и членов запрещенного в РФ движения "Талибан".

— "Они делают всё, чтобы окончательно нас задушить" — Посол Сирии в РФ Риад Хаддад — о последствиях "закона Цезаря" и том, как Дамаск проведет президентские выборы, несмотря на угрозы США и ЕС — Сирия организует президентские выборы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, неподконтрольных Дамаску, или вынужден был покинуть САР.

— "На рынке авиаперевозок на Дальнем Востоке конкуренция невозможна" — Глава "Авроры" Константин Сухоребрик — о миллиардных субсидиях, закупке иностранных самолетов и необходимости снизить требования к региональным аэропортам — Создание единого дальневосточного перевозчика потребует многомилиардных субсидий. Точные цифры зависят от возможностей федерального и региональных бюджетов, а также от темпов реализации планов по замене стареющего флота.

— Выдача подъемных: рецессию в России объявили завершившейся — Экономисты ВШЭ считают, что худшее уже позади — Рецессия в России пришла к финалу — к такому выводу пришли в Высшей школе экономики, изучив динамику роста макроэкономических показателей. С мнением аналитиков ВШЭ, впрочем, согласны не все эксперты.

— Упустил момент: популярный в США губернатор превратился в аутсайдера — Еще год назад Эндрю Куомо пророчили едва ли не президентское кресло, а сейчас предрекают политическую смерть — Под губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который всего год назад считался одним из самых популярных политиков США и главных критиков Дональда Трампа, всё сильнее качается кресло.

— Собачье тело: власти российских городов выступили за стерилизацию питомцев — Мэры 16 муниципалитетов согласны с тем, что необходимо менять закон о животных — В 16 городах России поддержали предложение изменить закон об ответственном обращении с животными, рассказали "Известиям" в мэрии Улан-Удэ, где изначально выдвинули инициативу.

— ВОЗ держит: что ждет скандальную вакцину от AstraZeneca — Причиной повышенного тромбообразования у привитых может быть ошибка на производстве, индивидуальная реакция или предрасположенность к патологиям — Вопрос с безопасностью вакцины AstraZeneca остается открытым. Страны ЕС одна за другой отказываются от этой прививки из-за побочных эффектов.

— СОхранение жизни: как напугать россиян угарным газом — Случаи отравления в жилых домах чаще всего связаны с беспечностью их жителей — В Кабардино-Балкарии шестеро детей отравились угарным газом. Все остались живы, но трое попали в реанимацию. На прошлой неделе супружеская пара погибла по той же причине в Белгороде.

— Минэнерго рассказало о мерах по сдерживанию цен на бензин — Минэнерго России по поручению правительства проработало и реализовало ряд срочных мер по стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке топлива. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в распоряжение "Известий" в среду, 17 марта.

— Ковидометр: в РФ разрабатывают домашний прибор для измерения антител к коронавирусу — Исследователи перешли к стадии испытаний устройства — Российские ученые разрабатывают портативный прибор, который позволит узнать, есть ли у человека антитела к коронавирусу, в домашних условиях.

— Ответственная область — В Московской области стабилизировалась эпидемиологическая обстановка. В настоящий момент в регионе активно идёт вакцинация от коронавируса. При этом прививку можно получить не только в поликлиниках и стационарах. Лицензированные пункты создаются даже в торговых центрах. Об этом руководитель субъекта Андрей Воробьёв сообщил на встрече с Владимиром Путиным.

— Лишние счёты — ФНС массово проверяет вклады россиян за рубежом — Налоговая служба рассылает россиянам требования детализировать их операции по зарубежным счетам и активам, а также инициирует проверки в отношении них.

— Комплексный дозор — Зачем Британии увеличивать свои ядерные арсеналы — Россия будет выстраивать контакты с Соединённым Королевством ровно так, как в отношении неё будет вести себя Лондон.

— Не все дома — Почему граждан в Иркутской области выселяют из жилья — Генпрокуратура проводит проверку законности расширения Прибайкальского нацпарка в Иркутской области, в результате которого граждан без компенсаций выселяют с земельных участков и из домов, оказавшихся на его территории.

РБК daily

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— Аудит атаковал оборону и правопорядок — Счетная палата отчиталась о финансовых нарушениях в сфере национальной безопасности — Финансовые нарушения в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2020 году составили 124,9 млрд руб. — треть от всех нарушений, выявленных Счетной палатой. В 2019 году сумма была выше — 304,4 млрд руб.

— Субсидии тянутся к сетевым сериалам — В России может появиться фонд поддержки производителей онлайн-контента — Власти рассматривают возможность создания фонда для поддержки контента в Сети, в частности сериалов для онлайн-кинотеатров.

— Автоамнистия — Госдума приняла во втором чтении закон об упрощенном оформлении прав на гаражи и землю под ними — В сентябре 2021 года в России планируют запустить гаражную амнистию, которая может затронуть владельцев более 2 млн гаражей.

— AZD1222 закупорил вакцинацию — Четыре вопроса в связи с приостановкой использования препарата Astrazeneca в Европе — В ЕС экстренно останавливают использование совместной разработки Astrazeneca и Оксфордского университета. как скандал повлияет на прививочную кампанию в Европе и какие перспективы теперь у российской вакцины, разбирался РБК.

— Приготовления к ужесточению — Аналитики оценили вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем совете директоров ЦБ — ЦБ вряд ли пойдет на повышение ставки на заседании 19 марта. Скорее регулятор будет готовить рынок к будущему ужесточению политики, считают опрошенные РБК эксперты.

— Ипотека выбирает самых надежных — НБКИ оценило уровень одобрения заявок на кредиты для покупки жилья — В феврале больше трети желающих купить жилье в кредит столкнулись с отказами от банков, следует из данных НБКИ. Рост цен на недвижимость сузил круг тех, кто, по мнению кредиторов, может " потянуть" крупный заем, говорят аналитики.

— Граждан берут на выезд — ФНС приступила к более тщательной проверке физических лиц — В последнее время участились выездные налоговые проверки физлиц с иностранными счетами и активами, выяснил РБК. Это связано с тем, что налоговики обработали информацию, полученную в рамках международного автообмена за 2017 год.