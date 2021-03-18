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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Империя не зла, а очень зла — В российско-американских отношениях в среду разразился беспрецедентный скандал: после громкого интервью президента США Джо Байдена в Москву из Вашингтона был вызван для консультаций российский посол Анатолий Антонов. Решение было принято после того, как президент Байден в эфире телеканала ABC после некоторого замешательства произнес, что "считает" российского лидера Владимира Путина "убийцей" и пригрозил, что Москва "заплатит за вмешательство" в президентские выборы 2020 года.

— Роботы прошлись по заголовкам — Тема санкций в отношении России, прозвучавшая из уст президента США Джо Байдена, негативно отразилась на российском рынке. Ведущие мировые валюты выросли в цене на 1 руб., а фондовые индексы потеряли более 1%. Из наиболее вероятных сценариев уже давно обсуждаются санкции против российского госдолга.

— ФНБ готовят к вложениям — Власти после оценки перспектив превышения ликвидной частью Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ближайшие три года порога в 7% ВВП могут начать вложение его средств в инвестпроекты уже в ближайшие месяцы. Как сообщил в среду глава Минфина Антон Силуанов, ведомство уже направило на рассмотрение правительства новые правила инвестирования денег ФНБ, предусматривающие, что доля участия фонда не должна превышать 25% стоимости проекта, а объем заемных средств — 40%.

— Только для членов резидиума — Власти планируют обязать иностранные IT-компании с большой аудиторией регистрировать в России дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги. При этом зарубежным соцсетям, контентным и игровым сервисам будет доступен формат "цифрового резидентства" — дистанционная регистрация в личном кабинете ФНС.

— Пишите в обезличку — Минцифры повторно направило в правительство законопроект, регулирующий оборот обезличенных данных в России. Согласно новому варианту, бизнес безвозмездно должен будет передавать властям такие данные россиян. Их сбор нужен государству, чтобы начать оказание цифровых услуг, считают эксперты. Но, по мнению бизнеса, инициатива затормозит развитие рынка больших данных и проектов в области искусственного интеллекта.

— ФРС приняла "пакет Байдена" к сведению — Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания оставила ключевую ставку на прежнем уровне 0-0,25% годовых. Сохранил регулятор и объем выкупа активов — минимум по $120 млрд в месяц до появления "существенного прогресса" в достижении целей по занятости и инфляции.

— Особенности национальной болезни — Наиболее важным критерием хорошего состояния здоровья, по мнению россиян, является сохранение мобильности, а наименее — отсутствие беспокойства и депрессии. К такому выводу в рамках исследования национальных норм показателей качества жизни пришли эксперты ФГБУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава.

— Судебное ОСАГО потеряло в цене — В 2020 году размер судебных выплат по ОСАГО сократился на 64% по сравнению с 2019-м, до 3,98 млрд руб., подсчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Связанные с разбирательствами накладные расходы страховщиков (штрафы, пени, оплата экспертиз) также существенно снизились — на 62%, до 5,7 млрд руб.

— Партсписки пришли к согласию — Комитет Госдумы по регламенту в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект ЛДПР об увеличении числа кандидатов в федеральной части партийных списков на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек, но с оговоркой, что ко второму чтению оно снизится до 15.

— Совет Федерации усилился по дипломатической линии — В руководстве Совета Федерации в среду произошли перестановки по линии внешней политики: профильного вице-спикера Ильяса Умаханова сменил глава комитета по международным делам Константин Косачев, а на его место пришел бывший заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

— Защита не верит в успех — Адвокаты фигурантов уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции в Москве 23 января считают, что их подзащитные могут пробыть под домашним арестом до года.

— Надзор быстрого реагирования — В среду прошла первая коллегия Генеральной прокуратуры РФ, на которой генпрокурор Игорь Краснов, назначенный на должность в январе прошлого года, отчитался не за работу своего предшественника Юрия Чайки, а за свою.

— Валерий Меладзе засвидетельствовал перестрелку в ОКО — В Пресненском райсуде допросили известного певца Валерия Меладзе. В ноябре 2017 года он выступал на дне рождения предпринимателя Дмитрия Павлова в башне ОКО "Москва-Сити", но вынужден был покинуть мероприятие из-за перестрелки.

— Похмелье с конфискацией — Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, вводящий конфискацию автомобиля у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде либо по вине которых произошло ДТП с пострадавшими.

— На редкость не закупили лекарства — В Минздраве РФ заявили о нехватке средств на лечение пациентов по программе "14 высокозатратных нозологий" (14 ВЗН), однако потом опровергли эту информацию. Между тем о перебоях с лекарствами рассказали объединения пациентов с гемофилией, болезнью Гоше, муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями.

— В пикетных очередях увидели дефицит правосудия — Конституционный суд России (КС) принял к рассмотрению жалобу на нормы федерального законодательства о митингах, позволяющие штрафовать граждан за серию одиночных пикетов или пикетные очереди. Эксперты рассчитывают, что суд может пресечь практику расширенного толкования закона, которая препятствует осуществлению права на одиночное пикетирование.

— Богослужению установили границы — Госдума уступила религиозным организациям в споре о поправках к закону о свободе совести. Речь идет о документе, который обязывает священнослужителей, получивших духовное образование за рубежом, пройти дома переаттестацию.

— Документ на всякий заразный случай — В Евросоюзе появится единый цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 — проект документа в среду представила Еврокомиссия. Предполагается, что он будет действовать как минимум до завершения пандемии.

— Израиль нанес визит по позициям "Хезболлы" — Первый за много лет визит главы МИД Израиля в Москву официально был посвящен "сверке часов" в двусторонних отношениях. Однако учитывая, что через несколько дней в Израиле пройдут парламентские выборы и за ними последует смена кабинета, трудно понять, в чем была срочность встречи Габи Ашкенази и Сергея Лаврова.

— Черный день зеленой генерации — По данным "Ъ", правительство решило урезать объем новой программы поддержки зеленой генерации на 22%, до 313 млрд руб., чтобы удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции.

— Танкеры уводят от локализации — Минэнерго просит минимум до 2022 года отсрочить введение балльной системы подсчета локализации крупнотоннажных нефтяных танкеров, объясняя это необходимостью загрузки верфи "Звезда". Отсрочка может позволить "Звезде" избежать жестких требований по локализации при строительстве танкеров для проекта "Роснефти" "Восток Ойл".

— Детским товарам не досталось сертификатов — Более половины организаций, выдающих обязательные сертификаты соответствия детским товарам, прекратили свою работу. Такие данные приводит профильная ассоциация.

— У граждан выкупят продукты — Банк России представил участникам фондового рынка новую версию законопроекта по ограничению продаж сложных финансовых продуктов. Документ предполагает небольшой компромисс по допуску розничных инвесторов к структурным инструментам.

— "Русал" вернулся в Пикалево — Как выяснил "Ъ", "Русал" снова стал владельцем глиноземного завода в Пикалево, который оказался в центре скандала в 2009 году. Компания выкупила актив у бывшего руководителя "Фосагро" Максима Волкова за $71 млн.

— Мораторий для избранных — Может ли компания воспользоваться мораторием на банкротство, если ее основной вид деятельности по ОКВЭД не входит в перечень наиболее пострадавших от пандемии? Спор об этом впервые вынесен на рассмотрение экономколлегии Верховного суда (ВС) РФ.

— Каникулы в письменном виде — Депутаты намерены законодательно закрепить обязанность банков письменно объяснять заемщику отказ в кредитных каникулах. Сейчас это выполняется по рекомендательному письму ЦБ. Банкиры просят депутатов более четко описать регламент ответов.

— Интернет российских вещей — Власти хотят обязать компании перейти исключительно на российское оборудование интернета вещей (IOT) для сбора данных в ЖКХ, пожарной и экологической безопасности. Инициатива может стимулировать развитие отрасли и повысить безопасность передачи чувствительной информации, считают эксперты.

— Фитнес-клубы качают цены — Фитнес-индустрия постепенно выходит из коронакризиса: продажи клубных и дополнительных услуг почти вернулись на уровень 2019 года. Восстановление спроса заставляет бизнес задуматься о повышении цен, поскольку клубам предстоит не только компенсировать инфляционные потери, но и расплатиться с долгами.

— "Русагро" придержала сою — Введение пошлин на экспорт сырья вынуждает агрохолдинги корректировать планы. Так, группа "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича решила запустить комбинат "Приморская соя" после ограничений на вывоз этой культуры, хотя еще в 2020 году хотела продать предприятие. Развивать свою переработку планируют и другие участники рынка.

— "Изначально все, что попадало в фонд, было спецситуациями" — Управляющий партнер инвесткомпании А1 Андрей Елинсон о корпоративных конфликтах, возврате долгов и классических инвестициях.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Байден заставит Путина "заплатить за вмешательство" в выборы 2020 года — Джозеф Байден дал свое первое после избрания президентом США большое интервью – телеканалу ABC. В нем он резко отозвался о российском президенте Владимире Путине. В частности, по словам Байдена, Путин влиял на американские выборы, прошедшие в ноябре 2020 г.

— Московская биржа меняет правила ради московских зеленых облигаций — Планы Москвы стать первым субъектом федерации, который выйдет на рынок с зелеными облигациями, столкнулись с проблемами. Как сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого развития, действующее законодательство не позволяет столице размещать облигации в секторе устойчивого развития Московской биржи, так как на данный момент в нем не котируются госбумаги.

— Владимир Путин подошел к экватору — 18 марта 2021 года Владимир Путин отметит три года с момента своего четвертого избрания президентом России, то есть текущий срок его пребывания на этом посту приближается к экватору.

— Федеральную часть партийных списков увеличат к выборам в Госдуму — Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании 17 марта рекомендовал поддержать в первом чтении законопроект о расширении федеральной части партийных списков на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек. Точное число должно определиться, по словам председателя комитета Ольги Савастьяновой, уже во время доработки законопроекта.

— Страховщиков хотят заставить платить за разбитые дороги и падающие сосульки — В Госдуму внесен резонансный законопроект, цель которого – избавить автовладельцев от необходимости судиться с управляющими компаниями и муниципалитетами, в случае если автомобиль владельца полиса ОСАГО пострадает от непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах.

— В Госдуме предложили резко расширить границы льготных налоговых режимов — Депутаты ЛДПР Сергей Катасонов и Дмитрий Пьяных внесли в Госдуму законопроект, который расширяет доступ малого бизнеса к льготным режимам налогообложения. В прошлом году малый и средний бизнес столкнулся со снижением выручки до 70% от докризисного уровня и прибыли до 73%, указывают они.

— "Россия будет главным бенефициаром роста в Китае" — Генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин – о том, сколько каждый человек заплатит за выход из коронакризиса.

— Иностранным программистам предложат вид на жительство — В материалах к рассмотрению второго пакета мер говорится, что в случае одобрения инициативы она может быть закреплена федеральным законом, постановлением правительства и при необходимости правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.

— "Самокат" расширяет ассортимент товаров в 4 раза — Сервис экспресс-доставки "Самокат" планирует значительно увеличить ассортимент товаров: их количество вырастет в 4 раза до 10 000 единиц.

— На месте кинотеатра "Правда" на юге Москвы появится многофункциональный центр — Строительством многофункционального комплекса на месте бывшего кинотеатра "Правда" на Люсиновской улице будет заниматься группа "Ташир", рассказали "Ведомостям" два консультанта, работавших с этим проектом.

— Рекламу в Google и Facebook запретят относить на себестоимость — Правительство готовит меры по стимулированию размещения рекламы на российских интернет-площадках. К февралю 2022 г. планируется разработать специальный пакет поправок в федеральное законодательство, знают два собеседника "Ведомостей", знакомых с обсуждением инициативы.

— Минцифры выпускает стандарт точности биометрии — Новый проект приказа Минцифры опубликован на портале нормативно-правовых актов. Он утверждает две методики, по которым теперь может осуществляться проверка биометрических данных.

— Обвал акций "Норникеля" подорвал доверие к рекомендациям брокеров — 17 марта котировки акций "Норникеля" продолжили снижение, подешевев к 13.00 мск на 407 руб. до 22 318 руб. Минимумом за день стала цена 22 304 руб. – тогда же Bank of America понизил рекомендацию по ценным бумагам компании до "ниже рынка".

— Группа "О'кей" оценена не вполне корректно — Гендиректор группы "О'кей" Армин Бургер – о том, как компания сочетает форматы дискаунтера и гипермаркета и откуда ждет больше выручки.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Долгоиграющие — Если в договоре гражданина с банком нет записи о том, что в случае просрочки платежей возможный долг банк отдаст коллекторам, то финансовое учреждение не имеет права прибегать к таком способу взыскивания долга. Такое решение принял Верховный суд.

— Код доступа к морю — В Евросоюзе представили проект "цифрового зеленого паспорта". Изначально речь шла о сертификатах, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в итоговом документе предусмотрена возможность зарубежных поездок для переболевших или представивших негативный результат теста на COVID-19.

— Машинам доложат обстановки — Полностью беспилотные автомобили без водителя могут выйти в тестовом режиме на российские дороги уже во втором квартале этого года. Для эксперимента будут созданы зоны с сетями 5G. Весной появится методика расследования ДТП с участием беспилотников.

— Вору включат счетчик — Министерство юстиции России разработало проект поправок в Гражданский процессуальный кодекс, прописывающий правила индексации взысканных судами сумм. Прежде всего речь идет о компенсациях жертвам преступлений.

— Бензин набрался опта — Предпосылок для повторения кризиса 2018 года на топливном рынке сейчас нет, считает заместитель министра энергетики Павел Сорокин. В 2018 году бензин в рознице подорожал на 9-15% из-за роста цен на нефть. Сейчас цены на нефть тоже выросли, но действует демпфирующий механизм.

— Ушли в надзор — Владимир Путин поставил задачи Генпрокуратуре. Ведомство должно отслеживать ситуацию на рынке труда, не допускать задержек зарплат и уделить особое внимание правам дольщиков. Кроме того, органы должны обеспечить соблюдение законности на парламентских выборах в 2021 году.

— Когда риск оправдан — Ввести в законодательство, координирующее работу спасателей, понятие "оправданный риск" и "крайняя необходимость" предлагается проектом закона, который Госдума в среду приняла в первом чтении. Поправки должны защитить сотрудников экстренных служб от необоснованного привлечения к ответственности впоследствии.

— Сенаторы меняют ранг — Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев избран вице-спикером Совфеда. За это предложение проголосовали все 157 сенаторов, присутствовавших на заседании. На посту он сменит Ильяса Умаханова.

— Интернет-тест — С 17 марта по 21 мая Центризбирком проводит общероссийскую тренировку для подготовки к Единому дню голосования. Тестируют систему ГАС "Выборы" и программный комплекс дистанционного электронного голосования (ДЭГ). ЦИК, кроме того, внимательно изучит заявки девяти регионов, которые хотят провести у себя в сентябре ДЭГ.

— На местах — На 2021/2022 учебный год вузам выделено на 10% больше бюджетных мест, чем в прошлом, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, каждый второй выпускник будет обеспечен очным бюджетным местом, конечно, на конкурсной основе.

— Медкарты с полной загрузкой — Частные клиники подключатся к единой информационной медицинской платформе, и врачам будет видна история болезни пациента вне зависимости от того, где он обслуживается. Это поможет лечить людей более эффективно.

— Следовать традиции — Конституционный суд РФ оценит, по каким признакам следует относить человека в коренным малым народностям. Соответствующий запрос направил Андрей Данилов из Мурманской области.

— Недостройное поведение — Как минимум в шесть раз необходимо увеличить затраты из бюджета, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверок 2020 года.

— Тайный уголок — В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается процедура ознакомления бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников с материалами уголовного дела о хищении денег компаний "СИБЭКО"и "РЭС". Поиски дали результат.

— Ягода манила — Аграрии смогут получить гранты на покупку рассады земляники. Ее стоимость зачастую бывает неподъемной для фермеров. А именно они выращивают половину всей российской ягоды.

— Полоса невезения — Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают отмену наказания водителей за движение по выделенной для общественного транспорта полосе по ночам, направленны для получения отзывов в регионы и Верховный суд. Их планируется рассмотреть Госдуме уже в эту сессию, предположительно в июне.

— Броня по-прежнему крепка — Подразделения Кантемировской дивизии, оснащенные легендарными танками Т-34, перебазируются на военный полигон Алабино. Там экипажи будут готовиться к параду в честь 76-летия Победы.

— На цены смотрят с неудобрением — Минсельхоз предлагает ограничить цены на минудобрения до 1 июля 2021 года. С начала 2020 года они существенно выросли. И если в цене буханки хлеба доля удобрений — около 1%, в пшенице их уже около 12%.

— Берегут чат смолоду — Социальная сеть Instagram обновила политику безопасности в отношении профилей подростков. Теперь незнакомые люди не смогут писать в личные сообщения несовершеннолетним пользователям, на которых они не подписаны.

— Срок на стройке — Строительные организации в столичном регионе проявили интерес к трудоустройству на своих стройках осужденных к принудительным работам. Об этом сообщили "РГ" в тюремном ведомстве.

— Бомба для людного места — Мигрант из одной из среднеазиатских республик — сторонник запрещенной в РФ террористической организации ИГ, собирался совершить теракт в людном месте в Адыгее. Этого не произошло благодаря тому, что террорист был вовремя обезврежен сотрудниками ФСБ.

— Взлет по графику — Юбилейный, пятнадцатый по счету, Международный авиационно-космический салон пройдет, как обычно, на территории аэродромного комплекса ЛИИ им М.М. Громова.

— В плену — У кинодокументалиста Евгения Барханова к теме Афганистана особое отношение. Это и молодость, и возвращение в прошлое, и ряд бесподобных фильмов. Во время работы над одним из них он оказался в плену. Об этом мы с ним и поговорили.

— Байден перешел "красную черту" — Эксперты гадают, является ли оскорбительный ответ Джо Байдена на вопрос о российском президенте продуманной линией Белого дома, или это следствие особенностей мышления американского лидера. Уже ясно, что он перешел ту "красную черту", за которой язык дипломатии перестает быть таковым.

— Кто сядет на престол?— Британцы гордятся многовековой историей и величием своей монархии. Немалая заслуга принадлежит в этом Ее Величеству Елизавете Второй. 94-летняя королева, чье правление длится без малого рекордных 70 лет, и по сей день не подает признаков намерения сойти с престола.

— Не те знамена — Латвия находилась в оккупации все четыре года войны, и нацистский режим там был особенно "успешен". Между тем в Риге продолжают возлагать цветы к памятнику Свободы, собираются престарелые эсэсовские и их идейные наследники, а героизация легионеров стала будничным явлением в самом центре Европы.

— Из центра в музей — Исторический музей американского города Ситка разместил у себя статую бывшего правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова. Этот монумент около 30 лет простоял в центре города, но в прошлом году едва не попал в кладовые из-за накрывшей Америку волны протестов BLM.

— Тромб майдана — На Украине установлен очередной антирекорд: коронавирусом заразились 12 тысяч человек, 289 умерли. Ситуация ухудшается с каждым днем. Однако это мало заботит власти. Они больше озабочены созданием телекартинки успешной вакцинации и винят Кремль в смертельных побочных эффектах вакцины AstraZeneca.

— Для тех, кто плохо видит — Итальянский художник Дарио Гамбарин изобразил на поле гигантское стилизованное изображение российской вакцины от "Спутник V". На создание такого полотна его вдохновили новости о том, что в Италии, которая вновь переживает локдаун, скоро начнут производить "Спутник V".

— Болеть или привиться — В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проведет экстренное совещание по ситуации с вакциной AstraZeneca (AZ). Массовый отказ стран от проведения прививок на фоне роста заболеваемости — большая проблема. Тем более в ЕС делали ставку именно на этот препарат.

— Живые и мертвые души — В уральском городе Златоусте произошла трагедия. Директор местной школы Вячеслав Бородин свел счеты с жизнью, не найдя других аргументов, чтобы доказать свою честность. В последние годы в этом городе слишком часто возбуждались уголовные дела против руководителей образовательных учреждений.

— В гости к Платонову — Лучшие спектакли года, концерты известных музыкантов, выставка авангарда и книжная ярмарка — Платоновфест-2021 обещает подтвердить статус одного из ведущих культурных форумов страны. Из-за пандемии его проведут в три этапа. В апреле — гастроли Большого театра, в июне — российская программа, в сентябре — зарубежная.

— От смартфона до утюга — Эксперты рассчитали стоимость годовой потребительской онлайн-корзины россиян. Они также проанализировали, где в России она самая дорогая, что чаще всего покупают и по каким ценам.

— Абоненту доступен — Компания Samsung представила смартфоны среднего класса — Galaxy A52 и Galaxy A72. От предыдущего поколения новинки отличаются наличием защиты от воды, более продвинутыми процессором и камерой. В России они в продаже с 17 марта.

— Слово правды мир перетянет — В Доме русского зарубежья состоялось торжественное открытие выставки "Слово правды": К 50-летию присуждения Нобелевской премии Александру Солженицыну. 1970-2020". Экспонаты на выставке — подлинные предметы, начиная с тюремно-лагерных лет писателя и заканчивая 1974 годом.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Расторженные чувства — Каждый четвёртый госконтракт в строительстве не исполняется. За последние три года были расторгнуты договоры на общую сумму 750 млрд рублей, сообщили "Известиям" в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК).

— Производство и необходимость — Как выяснили "Известия", Госдума в мае планирует принять законопроект "Об исполнительном производстве". Он позволит сделать неприкосновенным минимальный доход в размере не ниже величины прожиточного минимума, необходимого для существования должника или лиц, находящихся на его иждивении.

— Штрафное предубеждение — Продавцы серой, несертифицированной, техники продолжат торговать смартфонами и телевизорами без предустановленных российских программ. Впрочем, речь о реализации нелегальной продукции, за которую и так положены штрафы, указали "Известиям" эксперты.

— Тариф к порядку — Минтранс попросили запретить авиакомпаниям брать обязательную плату за выбор места в самолёте при онлайн-регистрации на рейс. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров (письмо есть у "Известий").

— Стройка по правилам — Защита прав несовершеннолетних, организация детского питания в школах и неоправданный рост тарифов в сфере ЖКХ — этих и других проблемных тем Владимир Путин коснулся на заседании коллегии Генпрокуратуры, где президент подвёл итоги работы ведомства в прошлом году и поставил задачи на 2021-й.

— Словарный запал — Несмотря на радикальные антироссийские высказывания президента США Джо Байдена, двум странам стоит попытаться найти точки соприкосновения, заявил "Известиям" зампред Совета Федерации Константин Косачёв. По его мнению, у нынешней администрации в Вашингтоне всё ещё есть для этого исторически шанс и пространство возможностей.

— Соединённые штаммы — Пришедший в Россию британский штамм способен вытеснить уже циркулирующие в стране варианты SARS-CoV-2, считают вирусологи. При этом более опасной может оказаться южноафриканская версия, хотя скорость её распространения невелика, отмечают учёные.

— Паспортный пароль — Всемирная организация здравоохранения не поддерживает требования к туристам предоставлять документ, подтверждающий вакцинацию. Об этом "Известиям" заявили в ВОЗ, отметив, что поведение вируса у привитых ещё предстоит изучить.

— "К лету в Крыму будет найдено решение проблемы с водой" — Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — о новых сооружениях на полуострове, западных санкциях и ЯМЭФ-2021.

— Сверхценный элемент — Во время пандемии россияне стали чаще сдавать анализы на определение уровня витамина D, зафиксировали в лаборатории ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот вид диагностики стал востребованнее на 60%, а в отдельных центрах вдвое, подтвердили "Известиям" в популярных лабораторных сетях.

— "Бэби-боксы не снимают проблему, для решения которой они создаются" — Директор Центра здоровья детей Андрей Фисенко — о проблемах детей, от которых отказываются матери.

— Карте место — На горизонте трёх-пяти лет доля безналичных платежей в рознице может достичь 75%, заявили "Известиям" в Центробанке. По данным регулятора, в 2020-м этот показатель увеличился сразу с 64,7 до 70,3%. В крупнейших финансовых организациях подтвердили "Известиям" опережающий рост операций по картам в год пандемии из-за карантинных мер.

— Alibaba и 100 тысяч трейдеров — За полгода число клиентов, торгующих акциями иностранных компаний на Московской бирже, превысило 100 тыс. человек. Среди зарубежных организаций наибольшей популярностью у инвесторов пользуются бумаги Tesla, Alibaba Group и Apple, рассказали "Известиям" на площадке.

— Цикл уехал, инвесторы остались — Перезапустить инвестиционный цикл правительству поможет создание фонда докапитализации банков на нужды проектного финансирования. С такой инициативой выступил ПСБ, он уже обсудил её с Минпромторгом, рассказал "Известиям" советник председателя организации Николай Власов.

— "Наши артисты не переквалифицировались в разносчиков пиццы" — Заместитель министра культуры Алла Манилова — о билетных перекупщиках, будущем театров в условиях пандемии и яйцах Фаберже.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Спойлеры отметились нулями — Из более чем 30 партий, которые зарегистрированы в России и имеют право участвовать в выборах, восемь не получили ни рубля в 2020 году. Эксперты называют отсутствие расходов и доходов характерным признаком партий-спойлеров.

— Транспарентность в сетях не задержалась — Права пользователей на свободу выражения мнения и неприкосновенность частной жизни соблюдают "Хабр", "Яндекс" и Pikabu, оценила "Роскомсвобода". Невысокие оценки другие сервисы объясняют отсутствием запроса на такую прозрачность.

— Авиаконструкторы концентрируются на Ходынском поле — Ведущие авиационные конструкторские бюро объединят в один центр на Ходынском поле, компании МиГ и "Сухой" перестанут существовать как самостоятельные юрлица, а аппарат ОАК сократят на несколько тысяч человек, решили в "Ростехе".

— Роскомнадзор затребовал детализацию — Для борьбы с серыми SIM-картами Роскомнадзор хочет получать детальные сведения об абонентах, включая кто кому звонил и с каких устройств. Масштаб запрашиваемой информации будет нарушать тайну связи, указывают эксперты.

— Альфа-банк начал платный сбор улик — Альфа-банк готов заплатить 1 млн руб. за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет найти преступников. Банкиры и эксперты сомневаются в эффекте: данные от потерпевших вряд ли помогут, а преступникам невыгодно сдавать своих.

— Иваси вне захода — Крупные рыбодобытчики могут отказаться от вылова сардины иваси, самой дешевой в России рыбы. Этот бизнес может в следующем году стать нерентабельным для них из-за расходов на растаможку купленных за рубежом судов.