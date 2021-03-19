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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— История получила предложение — Как Владимир Путин вызвал на дуэль Джозефа Байдена — 18 марта на встрече с общественностью Крыма президент России Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену, который назвал российского президента убийцей.

— Амурские тигры спасли НКО — Минюст услышал жалобы на невозможность отчитаться об иностранных источниках жертвователей — В ближайшие дни, выяснил "Ъ", Минюст выпустит приказ, устанавливающий новый трехмесячный мораторий на обязательное требование для российских НКО отчитаться об источниках финансирования своих жертвователей.

— Правительство сверится с экспертизой — Работу Белого дома с экспертами и общественностью ждет перезагрузка — Правительство перестроит механизмы обратной связи по принимаемым им решениям. Как предполагается, будет создана структура работы с экспертным сообществом, отраслевыми ассоциациями и законодателями — управление экспертизы и планирования, экспертный совет при правительстве ждет "кадровая и организационная перезагрузка".

— Айти-дороги — К расчету цен строительства подключают Big Data — Росавтодор планирует за 390,4 млн руб. разработать систему, которая c помощью технологий анализа больших данных Big Data будет формировать цены для госзакупок в сфере дорожного строительства.

— Пенсионный фонд возьмет пособия на себя — В РФ пройдет эксперимент по федерализации соцподдержки — В мае этого года Минтруд планирует начать эксперимент по передаче ряда функций региональных органов соцзащиты местным отделениям Пенсионного фонда.

— Вторсырье в законе — Мусор готовят к передаче в собственность региональных операторов — Минприроды внесло в правительство проект поправок к закону об отходах и нормативным актам, устанавливающий понятия вторичных материальных ресурсов (ВМР) и вторсырья, а также уточняет право собственности на коммунальные отходы — его предлагается передать региональным операторам.

— Малый бизнес отогревается надеждой на прибыли — Мониторинг деловых настроений — Деловые настроения малого и среднего бизнеса превысили показатели до пандемии и впервые с января 2020 года вышли в зону роста, следует из февральского замера индекса RSBI (совместного исследования "Опоры России", ПСБ и агентства Magram Market Research).

— Коммунисты предпочитают погорячее — КПРФ может выставить кандидатом в Госдуму по ЦАО Екатерину Енгалычеву вместо Нины Останиной — Как стало известно "Ъ", в КПРФ обсуждается возможность замены кандидата в депутаты Госдумы по 208-му округу Москвы (Центральный округ): вместо депутата со стажем Нины Останиной на выборы может пойти молодой политик, депутат Мосгордумы (МГД) Екатерина Енгалычева.

— Следствие растет, Иван Сафронов сидит — Расследование в отношении бывшего журналиста собираются закончить к лету — Мосгорсуд в четверг признал законным очередное продление сроков содержания в СИЗО Ивану Сафронову.

— Заемщики от обнальщиков — Завершено расследование многомиллиардных хищений во Внешпромбанке — Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 33 млрд руб. во Внешпромбанке и их последующем отмывании.

— Активистка выбрала линию виновности — Шесть раз оштрафованная за пикеты Яна Дробноход избежала судимости по "дадинской" статье — В практике применения "дадинской" статьи УК в России случился прецедент. Обвиняемая в неоднократном нарушении правил митингов и пикетов Яна Дробноход из Новосибирска впервые (известно 11 случаев возбуждения ст. 212.1 УК) признала вину.

— Кишиневско-Брюссельская операция — В политической войне в Молдавии наметился перелом не в пользу Москвы — В затяжном противостоянии прозападных и пророссийских сил в Молдавии наметился перелом.

— С утра в Москве подавали афганское — Россия, США, Китай и Пакистан дали советы сторонам конфликта на авторитетной конференции — В Москве прошло самое статусное и представительное мероприятие по афганской тематике за всю историю участия России в этом процессе.

— Путешественник поневоле — Маленького Богдана спасут дорогие лекарства — Богдану Лаврову полтора года. Совсем немного, но мальчик уже успел пожить в Екатеринбурге, Тюмени и Москве. При этом все города из коротенькой биографии Богдана связаны с чередой больниц, где он постоянно лечится.

— Как мы называемся?— В России появился толковый словарь благотворительности — Попытки создать словарь благотворительных терминов предпринимались неоднократно, но встречались скептически: если что-то непонятно, всегда можно посмотреть в Википедии.

— Список или сервис — В регистре доноров должны работать люди — Минздрав собирается поручить создание Федерального регистра доноров костного мозга своему Департаменту цифрового развития и информационных технологий.

— Хочешь ехать в первом классе — Правительство поменяет порядок вывоза грузов на восток — Как стало известно "Ъ", правительство ради увеличения экспорта угля на восток готовится заметно перекроить правила доступа грузоотправителей к железным дорогам.

— Надбавка за переработку — Аналитики оценили выгоду для нефтяников от роста демпфера — "Газпром нефть" в наибольшей степени выиграет от решения правительства увеличить компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на топливо внутри страны, следует из оценок Газпромбанка и "ВТБ Капитала".

— Ипотека домашним образом — Спрос на кредитные коттеджи растет — Банки заявили о резком росте выдачи ипотеки на частные дома. Это продолжение влияния пандемии, считают банкиры, которая на фоне роста удаленной работы изменила отношение россиян к частным домам.

— Неразменный резерв — ЦБ запретил НПФ перекладывать активы — ЦБ выступает против размена активов между резервом по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и другими портфелями пенсионных накоплений НПФ.

— Инвестиция в инвесткомпанию — МКБ приобрел брокера для цифровой платформы — Стоимость приобретенной Московским кредитным банком брокерской компании в конце прошлого года составила 400 млн руб.

— Тефлон раздора — "Галополимер" просит санкций против Daikin — Крупнейший игрок российского рынка фторпластиков "Галополимер" попросил правительство применить специальные экономические меры против американской Daikin, которая инициировала антидемпинговое расследование в отношении поставок в США тефлона из России.

— Фальшиво жить не запретишь — В крупных городах стали тратить на контрафактный люкс больше, чем в Москве — По итогам прошлого года объем российского рынка контрафактной люксовой одежды, обуви и аксессуаров снизился на 12%, до 248 млрд руб.

— "Коломенский" ищет хлебные места — Холдинг начинает экспансию в регионы — Крупный производитель хлебобулочных изделий БКХ "Коломенский" владельца девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова начинает экспансию за пределы Московского региона.

— Москва не поглощает офисы — Спрос на них не восстановится еще три года — На фоне желания бизнеса сохранить гибридный формат работы и неготовности создавать рабочие места спрос на офисы в Москве в ближайшие три года может оставаться низким, а объем их чистого поглощения (разница между объемом занятых и высвободившихся площадей) — отрицательным.

— Еду пресекают на попкорню — Зрителям могут запретить ходить в кино со своим — Минкульт хочет разрешить кинотеатрам самостоятельно устанавливать правила для кинозрителей, в том числе вводить запрет на пронос своей еды в кинозалы.

— Темная сторона даркнета — К чему готовиться добропорядочным компаниям, когда хакеры начинают передел рынка — Теневой рынок торговли персональными данными и доступом к IT-инфраструктуре — явление, которое невозможно игнорировать, хотя бы в силу влияния на экономику, теряющую от хакерских атак 3,5 трлн руб. в год.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Единым поставщиком вакцины от COVID-19 стала структура "Ростеха" — Ранее эти полномочия были у "дочки" "Сбера" — Полномочия единственного поставщика в регионы вакцины против COVID-19 перешли от принадлежащей "Сберу" компании "Иммунотехнологии" к структуре "Ростеха" – Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио").

— Минпромторг предложил новую программу перевода автомобилей на газ — Владельцев избавят от необходимости сертифицировать такие автомобили — Подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства, призванный стимулировать перевод автомобилей в России на газ, опубликован на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

— Реформа авиастроения растягивается по времени — И обещает быть менее радикальной — Госкорпорация "Ростех" выпустила 18 марта пресс-релиз, в котором подтвердила публикацию РБК, описавшего основные черты реформы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, подконтрольна "Ростеху").

— Последственный рост — Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова под арестом, а следователь по его делу Александр Чабан стал полковником — Мосгорсуд 18 марта оставил в силе решение Лефортовского райсуда об аресте до 7 мая бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

— Россия не хочет ухудшать отношения после личного выпада Байдена против Путина — Отзыв посла стал умеренной симметричной мерой — Еще вечером 17 марта Россия заявила о вызове для консультаций посла России в США Анатолия Антонова в качестве ответной меры на интервью президента Джо Байдена телеканалу ABC, где он согласился с тем, что Владимира Путина можно назвать убийцей.

— Большинство экспертов ждут повышения ключевой ставки ЦБ не раньше апреля — Разворот монетарной политики в марте будет преждевременным — Меры правительства по сдерживанию инфляции пока не принесли ожидаемого эффекта, что добавляет интриги сегодняшнему заседанию Банка России.

— Российская IТ-отрасль нацелилась на $50 млрд — Такая цель содержится в плане господдержки российских информтехнологий — К 2024 г. выручка от реализации отечественных IТ-решений должна увеличиться в 1,9 раза, а к 2030 г. – в 4 раза.

— "Вымпелком" пригласит виртуальных операторов — Так оператор планирует компенсировать уменьшение абонентской базы — "Вымпелком" выходит на рынок услуг для виртуальных операторов – это будет новым отдельным бизнес-направлением, рассказали "Ведомостям" сотрудники двух компаний связи.

— Сильные стали сильнее — Испытания 2020 года поставили под вопрос сохранение действующих правил в юридическом бизнесе и форматов взаимоотношений с клиентами — Пандемия COVID-19 – канонический "черный лебедь". Но эта чрезвычайная ситуация скорее усилила уже складывающиеся к моменту ее начала тренды, нежели привнесла что-то новое для крупных компаний.

— Юридические технологии развиваются бурными темпами во всем мире — Российский рынок пока отстает, но интересен некоторыми технологическими решениями — С 2018 г. инвестиции в сфере юридических технологий выросли на рекордные 713% и составили $1,6 млрд на конец 2020 г., подсчитали в PwC.

— IT-гиганты под прицелом — Цифровой бизнес все чаще привлекает внимание антимонопольных органов по всему миру — Но рынку нужны не только громкие и яркие дела с крупными штрафами, но и понятные правила игры, защищающие конкуренцию. В первой десятке самых дорогих компаний мира прочно обосновались IT-гиганты – Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Facebook и др.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Под одно крыло — "Сухой", "МиГ", "Туполев", "Ильюшин" и "Иркут" объединяют в единый центр самолетостроения — В госкорпорации "Ростех" озвучили планы по серьезной реструктуризации авиационной отрасли страны. Реформа затронет все ведущие авиастроительные предприятия — компании "Сухой", "МиГ", "Туполев", "Ильюшин" и корпорацию "Иркут".

— Отельно стоящие — Премьер-министр Михаил Мишустин поручил легализовать гостевые дома — Легализовать гостевые дома для туристов планируют в правительстве. Предполагается, что это будет выгодно и путешественникам, и владельцам домов, и государству.

— За тезку не платят — Приставы насчитали около шести тысяч двойников должников — Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова сообщила, что на учете в ведомстве находится около шести тысяч граждан, чьи ФИО совпали с данными должников.

— Перевод в никуда — Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги — Одна неправильно набранная цифра при переводе денег — и сумма уплывает неизвестно куда и кому. Такие неприятности стали встречаться все чаще из-за того, что подобными онлайн-переводами расплачиваются все большее число граждан.

— Паспортные сданные — Информацию об абонентах предложили ежедневно отправлять в Роскомнадзор — Операторы связи должны будут представлять Роскомнадзору большой массив информации об абонентах: от паспортных данных до вида и времени соединения. Такой проект постановления правительства подготовило Минцифры.

— По стандарту России — Владимир Путин обсудил с крымчанами развитие полуострова и новые проекты — В семилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией президент провел телемост с жителями полуострова. "Это праздник для всех нас, для всей нашей страны — большой, огромной России", — заявил он.

— Вода будет — Владимир Путин: Все идет по плану — Объем частных инвестиций для Крыма в ближайшие годы должен превысить триллион рублей — такую задачу поставил президент на совещании по развитию региона.

— Достойный поклонения — В Российском историческом обществе представили трехтомник "История Севастополя" — Об этом городе невозможно говорить равнодушно. Когда ты попадаешь в него, кажется, что каждый метр закатанной в асфальт земли, каждый холм и каждый торчащий из обнаженного грунта камень пропитаны страданиями и победами, горечью утрат и славными именами, вошедшими в золотую "копилку" российской истории.

— К тесту готов — ПФР будет назначать региональные пособия — Россияне смогут получить в Пенсионном фонде России (ПФР) не только федеральные, но и некоторые региональные меры соцподдержки.

— Проект высшей пробы — Лидеры России и Киргизии запустили Таласский комбинат — Лидеры России и Киргизии запустили Таласский золоторудный комбинат на киргизском месторождении Джеруй. Владимир Путин принял участие в церемонии по видеосвязи из Кремля и заявил, что проект станет символом успешного развития отношений двух стран.

— Замена с доставкой — Михаил Мишустин сообщил о новом механизме возврата покупок в интернете — На сайте госуслуг появится специальный сервис для урегулирования претензий к интернет-покупкам. Необходимые для этого поправки в законодательство подготовило правительство РФ, сообщил на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.

— Теневые услуги: падение спроса — Из-за пандемии в России упал спрос на теневые услуги и, как следствие, сократилась неформальная занятость — К такому выводу пришли специалисты РАНХиГС. Как показал проведенный ими мониторинг, в 2020 году домохозяйства сократили расходы на неформальные услуги, в результате чего доля работающих неофициально на постоянной основе снизилась до 20,5 процента, а тех, кто получает от этого основной доход, — до 11,3.

— Совмещению не было предела — Врачам и учителям предложили запретить работать больше чем на одну ставку — Началась борьба против совместительства — считается, что его зачастую оформляют врачам или учителям, чтобы скрыть переработки. Поэтому в Госдуме предлагают вообще запретить совместительство для ряда социально значимых профессий.

— История одного года — Разработаны новые стандарты для оценки качества лекарств — Эффективность лекарств, которые будет закупать государство, предлагают измерять по новой стандартизированной методике: то есть учитывать не только, как они продлевают жизнь пациентов, но и как влияют на ее качество.

— Чтобы не выбились из сел — Как государство поддерживает небольшие фермерские хозяйства — Жареный кологривский гусь — теперь достопримечательность не только Костромской области, но и всей России. Он — один из победителей конкурса "Вкусы России".

— В Сети теперь все выложат — В интернет-магазинах можно будет проверить безопасность товаров — Покупателям интернет-магазинов будет доступна информация о соответствии товаров требованиям безопасности из открытых реестров Росаккредитации, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

— Не дотянули до звезд — Почему ряд небольших отелей может закрыться — Многие небольшие отели могут лишиться "звезд", а некоторые и вовсе закрыться из-за сложной процедуры классификации, говорят представители туриндустрии. Они предлагают оперативно внести изменения в правила классификации.

— Ближнее побережье — Куда собираются поехать россияне на майские праздники — Самым популярным направлением путешествий на самолете из Москвы на майские праздники стал Симферополь, рассказал представитель сервиса Tutu.ru.

— Доехали до конфиската — Нетрезвых водителей предложено лишать машин — В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми водителей, второй раз попавшихся за рулем в нетрезвом виде, либо совершивших в таком состоянии ДТП с тяжкими последствиями, будут лишать не только прав и свободы, но и автомобиля.

— В разведку с новым автоматом — Полки и дивизии Сухопутных войск продолжают массово оснащать новыми автоматами Калашникова АК-12 — 18 марта стало известно, что крупные партии такого оружия поступят в течение этого года на вооружение разведывательных и мотострелковых подразделений Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

— е2-е2 — Первые ходы американского президента шокируют мировое сообщество — Больших ожиданий на потепление отношений с Россией при администрации Джозефа Байдена, пожалуй, не было даже у самых закоренелых оптимистов.

— "Кто как обзывается, тот так и называется" — Владимир Путин прокомментировал резкие высказывания американского лидера — Во время встречи с общественностью Крыма и Севастополя Владимир Путин прокомментировал резкие высказывания президента США Джо Байдена в свой адрес. Российский лидер пожелал своему американскому коллеге здоровья.

— До самых до окраин — До дальних сел, даже по бездорожью, добираются врачи и артисты к своим пациентам и зрителям — Победителем чемпионата среди беговых клубов России стало ярославское сообщество "PROБег". Судя по его странице в соцсети, это очень активные люди, которые не изменяют своему увлечению даже в самую "небеговую" погоду. Два ярославских бегуна (на снимке справа) отметили 23 февраля, пробежав 23 километра в 20-градусный мороз.

— Мебель ускоряется — За три года мебельные комбинаты из Воронежа и Саратовской области намерены на 30 процентов увеличить производительность труда — А их коллеги из Удмуртии — занять лидирующую позицию на рынке.

— Кардиолог принимает на "Камазе" — Тобольские медики добираются в труднодоступные районы на "КАМАЗах", а в Свердловской области — для этого отрядили целый автопоезд — Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" выездные бригады проводят профилактические осмотры и оказывают своевременную помощь в самых отдаленных селениях.

— Дороги, которые нас защищают — Западную и восточную части Ямала связала новая трасса. А на одной из самых оживленных дорог Ленобласти — Выборгском шоссе — появился инновационный пешеходный переход — Эти и многие другие объекты появились в регионах благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

— Запустил "Спутник". Полет нормальный — В сельской местности для доставки пожилых людей в пункты вакцинации привлекают мобильные бригады, работа которых организована в рамках нацпроекта "Демография" — Специальные мобильные бригады привозят пожилых людей на прививку, а потом развозят по домам.

— Французский политолог: Байден перечеркнул все нормы дипломатии — Французский политолог, писатель Фредерик Понс: Недопустимое высказывание Джо Байдена в адрес российского президента, несомненно, наносит серьезный удар по и без того напряженным отношениям между США и Россия.

— Не виноват в ошибке — КС РФ защитил честное имя обратившихся за налоговым вычетом — Конституционный суд РФ еще раз призвал суды не считать мошенничеством сам факт обращения граждан за налоговым вычетом, если тот им не полагается.

— Палачи на пенсии — В СК и МИД России передан доклад о нацистах из Латвии на службе ЦРУ — Все началось с фото 1969 года. Его увидели историки в эмигрантском журнале. На снимке члены центра "Даугавас ванаги", созданного в 1945 году бывшими латвийскими легионерами СС.

— Чужая родня — КС РФ считает необходимым уточнить права наследования — Конституционный суд РФ признал за наследниками право ставить родство с братьями и сестрами под сомнение. Решение о правомерности записи в книге рождений должен принимать суд.

— Сдаем с ремнем — С 1 апреля экзамены на права будут принимать по-новому — Госавтоинспекция напомнила, что с 1 апреля экзамены на права будут принимать по новым правилам, и открывает электронную приемную. Главная новация — вместо трех экзаменов кандидатам в водители надо будет сдавать два.

— Байден перешел "красную черту" — Президента США подвели здоровье и возраст?— Пожалуй, ключевой вопрос, на который ни президент США, ни его окружение не дали ответа, — понимает ли Джо Байден, что перешел в среду ту "красную черту", за которой язык дипломатии перестает быть таковым.

— Ходить строем и не шуметь — Британской полиции беспрецедентно расширили полномочия во время акций протеста — В Британии бурно обсуждают проект закона "О полиции, преступности, приговорах и судах", который консерваторам удалось провести через палату общин.

— За призыв к самоубийству — в тюрьму — В Швеции подстрекательство к самоубийству теперь будут считать уголовным преступлением — Соответствующее решение принял парламент.

— Пилотный проект — Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) начала применять на практике мобильное приложение Travel Pass, в котором содержится информация о прививках против коронавируса, результатах тестов или наличию антител у авиапассажиров — В лондонском аэропорту Хитроу приземлился первый самолет, пассажиры которого использовали приложение Travel Pass, что переводится с английского как паспорт для путешествий.

— Лимит на иностранцев — Министерство внутренних дел Дании представило законопроект по борьбе с "чрезмерной" миграцией, которая, по мнению ведомства, приводит к "риску появления параллельных религиозных и культурных обществ" внутри королевства — Власти предлагают установить в каждом городском квартале "верхний предел для людей незападного происхождения", пишет немецкий портал Spiegel online.

— Сердце и корона — Академик РАН Давид Иоселиани: От инфарктов и инсультов никакая вакцина не спасет — В Суздале открылась школа молодых специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Это уже традиция: каждый год в конце марта здесь преподают ведущие представители этой области медицины из разных стран мира.

— Один шанс — Малышу подарили жизнь — Врачи Новосибирского национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина спасли новорожденного, проведя операцию на его сердце и сосудах.

— Встал и иду — Роботы лечат переломы у детей — В Вологодской областной детской клинической больнице появились новые тренажеры для реабилитации детей. Это специальные роботизированные аппараты для разработки суставов ног и рук.

— Жажда Родины — В годовщину воссоединения с Россией в Крыму заработали два важнейших объекта водоснабжения — Республика Крым и Севастополь в четверг отметили седьмую годовщину воссоединения полуострова с исторической родиной — Россией.

— Воздушный надел — В Самарской области многодетные семьи наделили землей в зоне аэропорта, на которой нельзя строиться — Сотни многодетных семей в Самарской области, годами дожидавшихся бесплатных земельных участков под ИЖС, оказались владельцами соток, на которых нельзя построить ни дом, ни даже курятник.

— Нежить — Подробности жуткой трагедии в Курске — В Курской области Следственным комитетом заведено два уголовных дела после гибели мальчика, которого подожгла собственная мать. Первое — на убийцу, второе — на органы опеки, которые не забрали ребенка из семьи, где его постоянно били.

— Идут к роднику — В Махачкале более 200 тысяч человек остались без воды — В течение трех дней столица Дагестана оставалась без подачи питьевой воды. Лишь в четверг она стала подаваться в некоторые районы города. Почти миллионный город оказался на грани катастрофы. Воды не было в больницах, детских садах и школах.

— Бонус на скрипку — Первоклашки получат деньги для оплаты кружков — Впервые ученики Пензы по окончании первого класса получат не только грамоты и похвальные листы, но и сертификаты для оплаты кружков и секций.

— Билет на все услуги — В Крыму появятся туристические круизы на поезде — Российским туристам в 2021 году станет доступен новый вид путешествий в Крым — железнодорожные круизы. Соглашение о запуске турпоездов подписано на 27-й международной туристической выставке MITT-2021, проходящей в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Застойчивое развитие: какую стратегию Евросоюз готовит в отношении России — Концепцию дальнейшего общения с Москвой лидеры объединения обнародуют на саммите в марте — На следующей неделе лидеры Евросоюза обсудят дальнейшую стратегию Брюсселя по отношению к России.

— Эксперты назвали самые востребованные профессии в сфере ЖКХ — В топ самых востребованных рабочих профессий в ЖКХ в России в 2021 году вошли слесарь-сантехник (средняя зарплата 18 830 рублей), электрогазосварщик (21 тыс. рублей), дворник (15 240 рублей), слесарь аварийно-восстановительных работ (16 670 рублей) и кочегар (17 860 рублей).

— Коллизия положений: крупные проекты на сотни миллиардов могут сорваться — Корректировки инвестиционных законов провоцируют стагнацию рынка вложений в инфраструктуру — Инфраструктурные проекты на несколько сотен миллиардов рублей оказались под угрозой срыва из-за ожидающихся и недавно принятых поправок в законодательство.

— На нервах: в России создают "умные" элементы памяти — В перспективе разработка ученых Курчатовского института позволит сделать компьютер, работающий по принципам человеческого мозга — Российские ученые разрабатывают элементы компьютерной памяти, позволяющие в перспективе создать вычислительную систему, работающую по принципам человеческого мозга.

— Пониженные и оскорбленные: профсоюз добивается ковидных выплат для уборщиц больниц — Многим из них во время эпидемии пришлось работать в обсерваторах — Профсоюзное движение намерено добиться назначения уборщицам больниц ковидных выплат, которые установлены для медработников.

— Час оплаты: долги за теплоэнергию в России выросли на 12% — Одной из причин стало снижение платежеспособности населения — Долг потребителей за тепловую энергию в России составляет почти 238 млрд рублей. Темпы роста долгов увеличиваются — с января по февраль 2021 года просрочка выросла на 12%, или почти на 29 млрд.

— Обещанного ждут: когда родители попадут в реанимацию к детям-инвалидам — Семьи все еще борются за право быть рядом с маленькими пациентами — Общественники пожаловались в Минтруд на недопуск законных представителей детей-инвалидов к ним в реанимацию и попросили разобраться с нарушением прав пациентов (письмо есть в распоряжении "Известий").

— Лёдная погода — Стали известны планы модернизации подводного флота — О том, как стать матросом на подводной лодке, освоении новой техники и тонкостях подлёдного плавания в интервью "Известиям" рассказал командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Степан Кельбас.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— АСИЗ срывает маски с поставщиков респираторов — Производители средств индивидуальной защиты попросили прокуратуру проверить закупленные больницами изделия — Ассоциация изготовителей средств индивидуальной защиты попросила правоохранительные органы изучить тендеры на закупки респираторов: по ее данным, их в некоторых случаях выиграли поставщики несертифицированных изделий.

— Заочный диалог — Какие последствия для российско-американских отношений будет иметь интервью Джо Байдена — Владимир Путин сдержанно отреагировал на резкое высказывание Джо Байдена. При этом в МИД России обещают пересмотреть подход к отношениям с Америкой. Эксперты пока не ожидают радикальных изменений в отношениях двух стран.

— Бизнес просит задвинуть налог на движимое имущество — "Опора России" выступила против изменения фискального режима — Бизнес-организации попросили правительство не возвращать отмененный в 2019 году налог на движимое имущество.

— Дивидендное диво — Аналитики "ВТБ капитала" рейтинговали развивающиеся страны по размеру дохода на акцию ведущих компаний — Российские компании — в лидерах по дивидендной доходности среди развивающихся рынков, оценили аналитики "ВТБ Капитала". Прогноз для них на ближайший год приближается к 8%. Россия проигрывает Пакистану и выигрывает у Греции и Чехии.

— ТАИС и Leonardo стали главными экспонатами — Росавиация подтвердила необходимость скорейшего перехода на отечественные системы обслуживания пассажиров — Перевод российских авиакомпаний на отечественные системы бронирования должен стать приоритетом в 2021 году. Крупнейшие перевозчики пока используют иностранные системы, хотя последние уже начали привлекать местных партнеров.

— Знаю, как плановая экономика выглядит в реальности — В интервью РБК гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин объяснил, чем для ретейлеров чревато госрегулирование цен на продукты, почему рано хоронить гипермаркеты и как компания рассчитывает измениться.