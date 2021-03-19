МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Банк России рассматривал возможное повышение ключевой ставки более чем на 0,25 процентного пункта, в том числе на 0,5 процентного пункта, однако было решено более плавно изменять денежно-кредитную политику, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку впервые с конца 2018 года — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.

"Мы рассматривали, как один из вариантов решения, повышение ставки больше чем 25 базисных пунктов. Мы рассматривали 3 варианта: сохранить, повысить на 25 базисных пунктов и повысить на 50 базисных пунктов. Приводились аргументы и за, и против…. Мы считаем, что, действительно, должно быть более плавное изменение нашей денежно-кредитной политики", — сказала Набиуллина.

Возвращение Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике нужно сейчас, если откладывать, потом потребуется повысить ставку сильнее, заявила глава ЦБ. Набиуллина констатировала пик инфляции в России

"Возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике надо начинать уже сейчас, время имеет значение. Если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся, это отдалит инфляцию от цели еще больше, и в итоге потребуется более существенное повышение ставки в будущем", — сказала Набиуллина.

"Перефразируя расхожее выражение, скажу, что во фразе "сохранить нельзя повысить", запятую сегодня мы поставили в правильном месте", — добавила она.

Набиуллина отметила, что облигации федерального займа (ОФЗ) и динамика курса рубля отразили правильность решения Банка России по повышению ключевой ставки.

"Мы видим, что рынок во многом, если говорить о финансовых рынках, допускал и даже ожидал возможное повышение ставок на этом заседании, и ожидает повышение ставок до конца года. Действительно, многие аналитики считали иначе", — сказала она. В Центробанке высказались о мерах по сдерживанию цен

При этом повышение ключевой ставки до нейтрального уровня в 5-6% в 2021 году может не потребоваться, не исключила глава регулятора. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях не предопределено, все будет зависеть от развития ситуации.

"Что касается того, что может ли нормализация денежно-кредитной политики завершиться до конца этого года, это во многом будет определяться развитием ситуации, здесь еще много неопределенностей… Мы будем ориентироваться на поступающие данные, пересматривать наш прогноз, учитывая лаги денежно-кредитной политики — важное значение имеет то, как мы будем пересматривать прогноз", — сказала она, отвечая на вопрос, может ли нормализация политики завершиться до конца 2021 года.

"Конечно, набор условий, предпосылок может сложиться так, что это понадобится. Но не факт, что это понадобится в этом году. Безусловно, это не предопределено", — добавила Набиуллина.