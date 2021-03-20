МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. США вряд ли введут санкции против российского госдолга или ограничат доступ к международным платежным системам, потому что это может ударить и по их интересам, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. Центробанк предоставит банкам ликвидность в случае санкций на госдолг

"Эта тема, к сожалению, вновь поднимается, и мы вчера в рамках Совета директоров AmCham, среди прочих, обсуждали вопрос вероятности применения таких мер (ограничений на госдолг, отключение РФ от SWIFT – ред.)", — поделился глава палаты.

"Мнения были разные, но преобладающее мнение – что вряд ли США применят санкции, которые накладывали бы ограничения на госдолг России или на доступ к международным платежным системам. Понятно, что это палка о двух концах", — отметил Родзянко.

О том, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов, сообщало в начале марта агентство Блумберг со ссылкой на источники. Зеленский продлил санкции против Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что ведомство в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ РФ о предоставлении банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина позднее заявила, что регулятор готов предоставлять ликвидность банкам вне зависимости от целей использования, ее можно направлять, в том числе и на поддержание рынка ОФЗ в случае введения санкций на госдолг.