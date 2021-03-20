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https://1prime.ru/News/20210320/833282490.html
Предупреждение об угрозе цунами после землетрясения в Японии снято
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Главное метеорологическое агентство отменило предупреждение об угрозе цунами, вынесенное после мощного землетрясения на северо-востоке Японии. Землетрясение магнитудой 7,2... ПРАЙМ, 20.03.2021
япония, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТОКИО, 20 мар — ПРАЙМ. Главное метеорологическое агентство отменило предупреждение об угрозе цунами, вынесенное после мощного землетрясения на северо-востоке Японии.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером в субботу в районе префектуры Мияги. По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 18.09 по местному времени (12.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио.
В районе землетрясения была объявлена угроза цунами. Предупреждение было снято в 19.30 по местному времени (13.30 мск).