ТОКИО, 20 мар — ПРАЙМ. Главное метеорологическое агентство отменило предупреждение об угрозе цунами, вынесенное после мощного землетрясения на северо-востоке Японии. В Японии объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером в субботу в районе префектуры Мияги. По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 18.09 по местному времени (12.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио.

В районе землетрясения была объявлена угроза цунами. Предупреждение было снято в 19.30 по местному времени (13.30 мск).